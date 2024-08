10 Voorbeelden van diagrammen voor elk type project

We kennen allemaal de uitdrukking kwaliteit boven kwantiteit, toch?

Toen ik me met hand en tand door de middelbare school worstelde, was dit de mantra om naar te leven en zelfs nu is dit nog steeds waar als het om veel dingen in het leven gaat.

Maar daar gaat het om! We weten nu dat kwaliteit en kwantiteit noodzakelijke en constante elementen in het leven zijn.

Of je informatie nu kwalitatief of kwantitatief is, we moeten naar deze items kijken als afzonderlijke entiteiten om ze goed te begrijpen. Dat is waar grafieken en diagrammen van pas komen.

Numerieke informatie wordt weergegeven door kolommen, lijngrafieken, staafdiagrammen of - mijn persoonlijke favoriet - staafdiagrammen.

Kwalitatieve gegevens (informatie die niet wordt gedefinieerd door een enkel nummer) kunnen beter worden weergegeven door diagrammen zoals Mindmaps of Gantt grafieken .

Beide zijn de sleutel tot het succes van elk gezond bedrijf, maar soms is het moeilijk om de juiste diagrammen te bedenken om kwalitatieve informatie zo goed mogelijk over te brengen. Daarom zul je deze blog geweldig vinden.

Beschouw dit artikel als je nieuwe go-to gids voor de top 10 diagrammen die je moet kennen voor elk type werkstroom, inclusief wanneer je ze moet gebruiken, voorbeelden, praktijkgetuigenissen en must-have trucs om ze snel te maken.

Voorbeelden van 10 soorten diagrammen voor je team

Laten we eerst iets rechtzetten voordat we verder gaan. wat zijn kwalitatieve gegevens?

Kwalitatieve gegevens zijn alle informatie die niet kan worden uitgedrukt in een numerieke waarde of kan worden geteld. Dit kunnen stappen in een werkstroom zijn, leden van een organisatie, afbeeldingen, concepten, tijdlijnen en nog veel meer.

Net als bij kwantitatieve gegevens is er een goede en een verkeerde manier om kwalitatieve gegevens uit te drukken, afhankelijk van wat je ermee probeert te doen. Daarom is het de sleutel om het doel van je informatie te bepalen voordat je een specifiek diagramtype toewijst.

Dit klinkt misschien als een grote vraag, maar voor al mijn mede-visuele leerlingen zal het veel logischer zijn als je voorbeelden in het echt ziet - en die hebben we voor je!

Dus zonder verder oponthoud, hier zijn onze 10 favoriete diagrammen met voorbeelden.

P.S. superhandige sjablonen volgen nog.

1. Mindmap diagram

Als je ooit gratis software voor projectmanagement hebt gebruikt zoals ClickUp je hebt waarschijnlijk al gehoord van dit populaire werkstroomdiagram. Mindmaps zijn een uitstekend hulpmiddel voor het maken van diagrammen , het plannen van werkstromen, gegevensvisualisatie, brainstormen over nieuwe processen -en je creatief voelen terwijl je het doet!

Deze diagrammen beginnen meestal met één hoofdidee of met een einddoel in gedachten om uit te vertakken, en je diagram neemt van daaruit op natuurlijke wijze vorm aan. Ze zijn zeer visueel en de beste zijn ook flexibel, aanpasbaar en collaboratief.

Net als een web of zelfs een stroom van bewustzijn, brengen mindmaps ideeën (knooppunten) samen om visueel over te brengen hoe één projectfase leidt tot de volgende.

Creëer een werkstroom voor een weergave in vogelvlucht van het technische documentatieproces met ClickUp Mindmaps

En dat is nog niet eens het beste! Mindmaps kunnen zo gestructureerd of in kaart gebracht worden als u zelf wilt. Met hulpmiddelen zoals digitale whiteboards kunt u uw mindmap opbouwen zoals u dat bij een doodle zou doen, door vormen, connectoren en media toe te voegen en zelfs het hele team erbij te betrekken.

Wanneer gebruik je een mindmap diagram?

Hoewel dit een populair diagram is voor het plannen van nieuwe bedrijfsprocessen of projecten, worden mindmaps ook gebruikt voor zaken als netwerkkaarten die verschillende rollen in een bedrijf beschrijven, brainstormen over mogelijke antwoorden op een centrale vraag of het verkennen van subonderwerpen van een groter thema.

Voel je hier niet te veel in beslag genomen door de regels, mindmaps zijn bedoeld om aangepast te worden. Plus, met de hulp van een van de vele gratis sjablonen voor mindmaps en hulpmiddelen die tot je beschikking staan, zul je je nooit alleen voelen bij het maken van je allereerste Mind Map.

Gebruik mindmaps voor het uitwerken van abonnementen of strategieën voor Taken in uw persoonlijke en professionele leven:

Business groei

OKR's

Brainstormen

Infografische presentaties

Inwerken

Routekaarten

Tijdmanagement

en meer!

Klaar om zelf een Mindmap te maken? Begin hier met deze Eenvoudig sjabloon voor mindmaps door ClickUp en zie hoe uw werkstroom tot leven komt. 💜

Klaar om zelf een Mindmap te maken? Begin hier met deze Eenvoudig sjabloon voor mindmaps door ClickUp en zie hoe uw werkstroom tot leven komt. 💜

2. Hiërarchie diagram

Als je goed luistert, kun je bijna de unanieme "Ahhhhh" en instemmende knik van elke ClickUp gebruiker over de hele wereld . We houden van hiërarchiediagrammen - het is de basis van ons platform!

Net als een Russische nestpop beginnen hiërarchiediagrammen met één allesomvattend onderwerp (zoals uw hele organisatie of een grote afdeling) en categoriseren ze alles onder die paraplu door ze op te splitsen in vergelijkbare, beter beheersbare brokken.

ClickUp's unieke hiërarchie geeft u de flexibiliteit om teams van elke grootte te organiseren

We kunnen dagen praten over ons Hierarchie systeem! Lees meer over hoe ClickUp's unieke hiërarchie kan u helpen de perfecte infrastructuur te creëren om uw business te schalen.

Wanneer een hiërarchiediagram gebruiken?

Hiërarchiediagrammen zijn een zeer visuele manier om alles te organiseren - van organisaties tot afdelingen, complexe projecten en dagelijkse taken.

Terwijl organogrammen de relaties tussen de mensen in elke rol laten zien, laten hiërarchiediagrammen zien hoe elke dagelijkse taak of project in het grote geheel past.

3. Matrix diagram

Je hebt dit soort diagrammen vast wel eens gezien - misschien zelfs gebruikt om een ingewikkelde situatie of een grote beslissing te begrijpen!

Matrixdiagrammen zijn ideaal voor het categoriseren van meerdere items en bestaan uit vier kwadranten over twee assen. Elk kwadrant vertegenwoordigt een andere categorie, terwijl beide assen soms twee tegengestelde constante thema's vertegenwoordigen-AKA, hoe goed of slecht iets presteert, hoeveel of hoe weinig iets voorkomt, enz. Toch hoeven de assen niet noodzakelijkerwijs iets voor te stellen. In sommige gevallen dienen de assen gewoon als grens om gegevens visueel in vier gebieden te verdelen.

Zoals mindmaps, matrix sjablonen zijn aanpasbaar. Informatie kan worden verdeeld in kwadranten in een lijst formulier of geplot op specifieke punten ten opzichte van wat de assen vertegenwoordigen.

Wanneer gebruik je een matrix diagram?

Matrix diagrammen kunnen zowel op persoonlijk als professioneel vlak gebruikt worden. Projectmanagers kunnen dit type diagram gebruiken om:

Het potentiële succes van een nieuw project te bepalen

Behoeftegebieden in hun bedrijfsstrategie te identificeren

Prioriteit geven aan nieuwe ideeën

Hun projecten vergelijken ' eigen concurrentievermogen met soortgelijke bestaande projecten

Gebruik Sjabloon van de traceerbaarheidsmatrix van ClickUp om alle technische details van uw business bij te houden.

Het sjabloon Traceability Matrix van ClickUp biedt een eenvoudige manier om deze relaties op een georganiseerde en uitgebreide manier in kaart te brengen.

https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-222030108&department=pmo&\_gl=1*1x0g9vk*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE0MTk4MDguQ2p3S0NBanduZWkwQmhCLUVpd0FBMnh1Qm5YQktReUw4ZUJjVHluaTFIM0pUTzBYWlJjazZfYjMR2JEQzBpdFFlMzRrMHBuWVNWSnNob0N4cklRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

En hebben we al vermeld dat matrixdiagrammen handig zijn voor verschillende bedrijfstakken?

Een van de primaire diagrammen die ik altijd gebruik en waar ik voor pleit is de Responsibility Assignment Matrix, ook wel bekend als de RACI (wat staat voor Verantwoordelijk, Toerekeningsvatbaar, Geraadpleegd en Geïnformeerd) De RACI matrix maakt deel uit van het grotere domein van_ stakeholdermanagement _en betrokkenheid waardoor het team en de projectmanager georganiseerd kunnen blijven. Het doel van de RACI-matrix is om belanghebbenden te beoordelen en de rol en verantwoordelijkheid van elke persoon in een specifiek project te documenteren RACI-matrixen moeten eenvoudig en verteerbaar zijn; elk teamlid moet de matrix zonder problemen kunnen weergeven en begrijpen. De belangrijkste bijdrager van een RACI-matrix zijn de projectmanager en het projectteam, omdat dit diagram het beste gebruikt kan worden om elkaar verantwoordelijk te houden voor hun werk en tegelijkertijd als referentie kan dienen voor projectmanagers om > > de RACI-matrix te gebruiken om de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid vast te stellen werk te delegeren aan de juiste persoon.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-11.png Christian Figueroa Auteur Afbeelding /%img/ Christian Figueroa projectmanager bij Nationale Raad van State Boards of Nursing (NCSBN)

Voorbeeld matrix diagram door Christian Figueroa voor NCSBN

4. Cirkeldiagram

Cirkeldiagrammen zijn bijna de kwalitatieve tegenhanger van het klassieke cirkeldiagram. Ze laten zien hoe verschillende elementen samen één product of idee vormen. Maar dit is het belangrijkste: in plaats van aan te geven hoeveel van de cirkel (of taart) elk onderdeel vertegenwoordigt, zijn de secties van een cirkeldiagram gelijk verdeeld.

Cirkeldiagrammen kunnen worden gemaakt met één cirkel verdeeld door een bepaald aantal categorieën of als een aantal cirkels, gerangschikt in een cirkel. 🤯

Je kunt je cirkeldiagram aanpassen met kleuren of afbeeldingen die betrekking hebben op elk onderdeel. Je kunt ook elk onderdeel van het cirkeldiagram rangschikken met concentrische cirkels om de hiërarchie of het belang van elke laag over te brengen.

Voeg vormen, tekst en aantekeningen toe en zet items op uw cirkeldiagram zelfs om in Taken met ClickUp-taaks

Wanneer een cirkeldiagram gebruiken?

Dit type diagram is zeer veelzijdig. Of je nu de verschillende steden waaruit een staat bestaat laat zien of de fasen die nodig zijn om een project te voltooien, cirkeldiagrammen zijn uitstekende visuele hulpmiddelen om bij de hand te hebben voor vergaderingen met project belanghebbenden terwijl u nieuwe ideeën presenteert of een proces in meerdere stappen afbreekt.

Bonus: Software voor aandeelhoudersbeheer !

5. SWOT-analyse diagram

SWOT-analysediagrammen lijken erg op matrixdiagrammen en sommige teams gebruiken ze zelfs door elkaar. Toch hebben SWOT-analysediagrammen een nauw omschreven doel.

Veel diagrammen op deze lijst hebben heerlijk vage grenzen die je kunt buigen en aanpassen aan je behoeften, maar SWOT-diagrammen zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. Je kunt bijvoorbeeld je matrix diagram omvormen tot een SWOT diagram, maar niet andersom. En dat komt omdat de grenzen van dit diagram in zijn naam staan!

S: Sterke punten W: Zwakke punten O: Kansen T: Bedreigingen

Net als bij een matrixdiagram gebruik je twee assen om vier kwadranten te maken en label je elk kwadrant om de vier SWOT-gebieden weer te geven.

SWOT-analysediagrammen worden gebruikt om te bepalen hoe je bedrijf of product zich verhoudt tot interne en externe factoren.

Wat zijn de sterke punten van je product?

Zijn er interne zwakke punten of redenen die een klant ervan kunnen weerhouden om voor jouw product te kiezen?

Hoe kunt u externe kansen gebruiken om te groeien? Zijn er duidelijke gebieden in uw controle die u kunt benutten, zoals training, mensen of middelen die u kunnen helpen verbeteren?

Welke externe factoren bedreigen de prestaties van uw product? AKA, goedkopere alternatieven, obstakels, vergelijkbare concurrenten, enz.

De creativiteit in je SWOT-diagram zit in het formulier voor de vier kwadranten, de kleuren, media, afbeeldingen en details die je toevoegt aan je bron. Dat is het mooie van dit diagram!

Ze zijn gemakkelijk in te stellen op papier of op een digitaal Whiteboard, zodat je alle tijd hebt om je diagram naar eigen inzicht in te vullen. 🎨

Wanneer gebruik je een SWOT-diagram?

Ongeacht uw bedrijf of product, SWOT-analysediagrammen zijn de sleutel tot het bepalen van zaken als de marktgeschiktheid van uw product of het bewijzen van uw toekomstig succes.

Een SWOT-grafiek kan worden gebruikt om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf te identificeren en te beoordelen Een SWOT-analyse is geen statische oefening, maar moet regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat en up-to-date is In ons geval is deze oefening zeer nuttig. Het heeft ons geholpen om onze inspanningen te richten op de gebieden die het meest waarschijnlijk tot succes zullen leiden en om strategieën te ontwikkelen om potentiële problemen aan te pakken. Zo hebben we bijvoorbeeld ons onboardingproces voor nieuwe leden sterk verbeterd, met als resultaat een veel snellere integratie binnen het team.

Asako Ito, oprichter van Goddelijke Wimpers

SWOT-analyse diagram voorbeeld door Asako Ito bij Divine Lashes

Je hoeft niet je eigen bedrijf te hebben om te profiteren van SWOT-analyses. Je kunt ze ook gebruiken om je eigen sterke en zwakke punten te bepalen als leider, freelancer of ondernemer.

Als bedrijfsstrateeg maak ik elk kwartaal een SWOT-analyse voor mijn bedrijf en ik adviseer mijn clients hetzelfde te doen. Een SWOT-analyse herinnert leiders aan de sterke punten van hun bedrijf, maar ook aan de zwakke punten waaraan gewerkt moet worden en aan externe kansen en bedreigingen die ze in de gaten moeten houden. Omdat de zakenwereld en vooral de online/digitale wereld zo snel evolueert, helpt een driemaandelijkse SWOT-analyse bedrijven om voordeel te halen uit trends en hun bedrijfs- of marketingstrategie tijdig aan te passen._

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-14.png Jennifer Drago Auteur Afbeelding /%img/ Jennifer Drago , CEO en oprichter van Piek naar winst, LLC

SWOT-analyse diagram voorbeeld door Jennifer Drago op Peak to Profit

6. Diagram organogram

Net als een hiërarchiediagram geeft een organigram de rollen en relaties tussen elke positie in een organisatie weer. Organogrammen kunnen van boven naar beneden, horizontaal, worden weergegeven als een organisatiematrix of TBH, elke andere manier die voor jou logisch is.

Denk aan uw organigram als de stamboom van uw bedrijf, die weergeeft hoe de commandostructuur door de hele organisatie werktstroomt en wie rechtstreeks aan wie rapporteert.

lerenn_ hoe maak ik een organigram in Google Spreadsheets!

Wanneer gebruik je een organogram?

U hebt misschien het gevoel dat u uw organisatiestructuur al aardig onder de knie hebt, maar het is altijd een goed idee om een organigram een bron van informatie voor teamleden, nieuwe werknemers, potentiële investeerders en belanghebbenden.

Bovendien is de enige constante in het leven is verandering. Het bij de hand hebben van een organigram is vaak de meest effectieve manier om updates door te geven aan de commandostructuur, hoe beslissingen de hele groep beïnvloeden en interne verhuizingen.

Bovendien is een bijgewerkt en gemakkelijk toegankelijk organigram een geweldige manier om interne netwerken aan te moedigen.

Stel uw werknemers in staat om over afdelingen heen samen te werken of potentiële mentoren te bereiken die ze anders misschien nooit hadden ontmoet!

Bekijk deze_ UML-diagramhulpmiddelen !

Als startup is het belangrijk om iedereen in de organisatie op één lijn te krijgen en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te hebben. We hebben een dynamische grafiek om duidelijke rapportagestructuren voor alle werknemers in het bedrijf weer te geven. Als iedereen zijn rollen, verantwoordelijkheden en rapportagestructuren begrijpt, werken we efficiënter samen, begrijpen we elkaars verwachtingen en bereiken we gemeenschappelijke doelen terwijl we eerlijk en open communiceren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-15.png Chad Rubin Auteur Afbeelding /$$$img/ Chad Rubin , CEO en oprichter van Profasee

Voorbeeld van organigram diagram door Chad Rubin op Profasee

7. Gantt grafiek diagram

Nog een ClickUp favoriet. 💖

A Gantt grafiek diagram geeft de tijdlijn van een project weer, horizontaal georganiseerd op een staafdiagram.

Net als het matrix diagram, liggen Gantt grafieken op twee assen. De X-as heeft direct betrekking op de tijdlijn - de dagen, weken of maanden die nodig zijn om het hele project te dekken. Op de Y-as staat elke taak die nodig is om het project te voltooien, elke taak wordt weergegeven als een balk op je tijdlijn.

Door elke balk (taak) uit te rekken over de dagen of weken die nodig zijn om ze te voltooien, krijgt je staafdiagram vorm. Het begin van elke balk vertegenwoordigt de startdatum van elke taak en het einde van de balk de deadline.

Groepeer, filter of verberg taken in ClickUp 3.0 Gantt-grafieken om werkstromen in al uw werk bij te houden en te verbinden

Een deel van de schoonheid van Gantt grafieken is hoeveel informatie je kunt overbrengen op één scherm. Afhankelijk van de projectmanagement software die je gebruikt of het sjabloon dat je hebt gekozen, kunnen Gantt grafieken visueel communiceren:

Taak relaties en afhankelijkheid

Taak mijlpalen

Meerdere projecten tegelijk

Geplande vs. werkelijke deadlines

En nog veel meer 🤯

Klinkt best cool, hè? Gantt grafieken zijn de droom van elke projectmanager, en wij hebben de ultieme Gantt grafiek gids om precies te leren waarom je ze nodig hebt in je leven.

Wanneer gebruik je een diagram van een Gantt-diagram?

Gantt grafieken zijn gemakkelijk te lezen en eenvoudig in te stellen, waardoor ze ideaal zijn voor vrijwel elk gebruik, waaronder bouwprojecten marketingcampagnes, onderwijs, dagelijkse taken, gebeurtenissen plannen en nog veel meer.

En met de hulp van een flexibel sjabloon het is nog nooit zo eenvoudig geweest om zelf een Gantt grafiek te maken! Deze eenvoudige Sjabloon voor gantt door ClickUp is het perfecte startpunt voor iedereen die zijn tenen in de fontein van de Gantt grafieken wil dompelen.

Identificeer blokkades in een vroeg stadium en onderneem onmiddellijk actie om projecten vlot te voltooien met het sjabloon ClickUp Simple Gantt Chart

8. Werkstroom diagram

Het mooie van kwalitatieve gegevens is dat ze op zoveel verschillende manieren kunnen worden uitgedrukt! Misschien zie je al overeenkomsten tussen verschillende voorbeelden van diagrammen op deze lijst, of zie je hoe je twee soorten diagrammen kunt gebruiken om dezelfde informatie weer te geven.

Verschillende van deze diagrammen zijn tot op zekere hoogte nuttig voor het plannen van werkstromen, maar werkstroom diagrammen hebben een specifieker doel en vereisen een aantal niet-onderhandelbare stukjes informatie.

Werkstroom diagrammen helpen je om tijd en taken te beheren om een doel te bereiken door dingen op te splitsen in:

Wat er nog gedaan moet worden

Wat is in uitvoering

Wat al klaar is

Deze diagrammen kunnen vele vormen aannemen, afhankelijk van de complexiteit van uw bestaande processen, maar ze volgen allemaal een logische lijn, start-tot-eind werkstroom van Taken afzetten tegen een tijdlijn om ervoor te zorgen dat u op schema blijft.

Enkele algemene kenmerken van werkstroom diagrammen zijn onder andere swimlanes om te definiëren wie verantwoordelijk is voor welke taken en pijlen of connectoren om relaties tussen taken weer te geven.

Bonus:_ RACI Grafiek Voorbeelden & RACI Grafiek Sjablonen !

Wanneer gebruik je een werkstroomdiagram?

Werkstroomdiagrammen zijn populair in projectmanagement, maar kunnen ook betrekking hebben op vrijwel elk persoonlijk proces, zoals je werkdag, kwartaaldoelen, onderwijsplanning of zelfs het trainen van je nieuwe hond.

Door elke fase van een project of doel duidelijk in kaart te brengen, kun je knelpunten voorkomen voordat ze zich voordoen, de communicatie tussen je team verbeteren, de efficiëntie verhogen en meer eigendom nemen over de dingen die je bereikt. Daar houden we van.

Bonus: Affiniteitsdiagram sjablonen & affiniteitsdiagrammen !

Bij het managen van een groepscoachingprogramma of cohort kan het voelen alsof alle onderdelen van je administratie, curriculumontwikkeling, levering en ondersteuning van studenten ongeorganiseerd zijn. Als consultant voor oprichters van online onderwijs- en certificeringsprogramma's vind ik dat het creëren van samenhangende programmamanagement _is essentieel voor efficiëntie in het beheren van online onderwijs. Binnen ClickUp heb ik een primaire ruimte gecreëerd onder de werkstroom 'Groepscoaching' met verschillende mappen die zijn georganiseerd op basis van dit specifieke onderwerp. Door de kalenderweergave voor de hele ruimte te gebruiken en de lijsten en mappen in ClickUp op kleur te organiseren, kan ik zien welke komende live sessies er worden gehouden, welke e-mails welke status hebben en welke berichten er worden gepland of geschreven voor de communitygroep. Deze werkstroom is het meest geschikt voor virtuele leerervaringen, maar kan ook worden aangepast voor persoonlijke educatieve trainingen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image-16.png Melody Johnson Afbeelding auteur /%img/

Melody Johnson, oprichter van De Cursus Consulent

Voorbeeld van een werkstroomdiagram gemaakt in ClickUp door Melody Johnson bij The Course Consultant

9. Stroomdiagram Vergelijkbaar met een werkstroomdiagram,

flowcharts het pad visualiseren dat u aflegt in een specifiek proces.

Bepaal eerst een duidelijk begin- en eindpunt voor uw diagram en gebruik dan vormen om elke stap in uw proces weer te geven. Verbind deze vormen met lijnen en pijlen om de bestelling uit te drukken.

ClickUp Whiteboards bieden alle creatieve en samenwerkingsfuncties die u nodig hebt om de stroomschema's van uw dromen te maken

Wanneer gebruik je een stroomdiagram?

Hoewel flowcharts meestal worden gebruikt om een reeks gebeurtenissen van het begin tot het einde in kaart te brengen, kunt u ook ja- of nee-opties aan uw vormen toevoegen om extra processen aan uw diagram toe te voegen voor het geval er iets verandert.

In posities in de gezondheidszorg waar je met patiënten te maken hebt, klantenservice verleent of een probleem oplost, kan dit heel nuttig zijn!

Voor projectmanagers zijn stroomdiagrammen een uitstekend uitgangspunt om de tijd, middelen en stappen te bepalen die nodig zijn om nieuwe projecten te voltooien.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor stroomschema's voor zwembanen voor uw volgende project!

Haal het meeste uit uw werkstromen met behulp van Whiteboards met ClickUp's Swimlane Flowchart sjabloon

10. Grafiek PERT

De laatste op onze lijst zijn Grafieken van PERT grafieken die lijken op mindmaps die zich primair richten op de mijlpalen van het project die deel uitmaken van uw kritiek pad .

Zoals stroomdiagrammen, PERT grafieken verbinden vormen (taken) met pijlen om de werkstroom van gebeurtenissen in een project weer te geven, maar worden meer gebruikt voor het definiëren van relaties tussen taken dan voor het geven van updates over het proces van een project.

Maar met de juiste software voor projectmanagement kun je heel ver komen met PERT grafieken! Grafieken van PERT, kort voor Program Evaluation Review Technique, kunnen u helpen bij het visualiseren van meerdere paden naar voltooiing en het prioriteren van uw belangrijkste Taken.

Een nadeel van PERT-diagrammen is dat ze een beetje tijdrovend kunnen zijn om in te stellen, te bewerken en bij te werken. Gelukkig is een intuïtief en dynamisch sjabloon als dit Sjabloon voor PERT grafieken van ClickUp is ontworpen om precies deze uitdaging aan te gaan.

De PERT grafiek sjabloon van ClickUp helpt u bij het maken van een gedetailleerde visuele tijdlijn voor uw project, zodat u op schema kunt blijven en geen enkel detail over het hoofd ziet.

https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182607385&department=operations&\_gl=1\*1s3cg9v\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE0MTk4MDguQ2p3S0NBanduZWkwQmhCLUVpd0FBMnh1Qm5YQktReUw4ZUJjVHluaTFIM0pUTzBYWlJjazZfYjMR2JEQzBpdFFlMzRrMHBuWVNWSnNob0N4cklRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Wanneer gebruik je een diagram van een PERT grafiek?

Grafieken van PERT geven een beeld van een project op een hoger niveau. Dit zijn handige diagrammen om te gebruiken bij het abonneren op uw project belangrijke mijlpalen of je kritieke pad vastleggen. Bovendien kunnen grafieken van PERT je een idee geven van hoe lang elke taak kan duren, vooral als je je project niet in gaat met een duidelijke tijdsinschatting in je achterhoofd.

bonus:_ *alternatieven voor Draw.io* > We gebruikten een PERT grafiek bij het bouwen van onze webapplicatie voor onze business. Ik ben geen ingenieur, maar mijn medeoprichter wel, dus het was voor hem van vitaal belang om een grafiek te maken die de werkstroom van onze systemen laat zien en hoe ze afhankelijk/onafhankelijk van elkaar zijn. > > Hiermee kan ik de gegevensstroom, de rendering van applicaties en de tijdlijn voor de gegevensstroom door onze verschillende systemen visualiseren. Met behulp van deze grafiek kan mijn medeoprichter eenvoudig aangeven waar zich momenteel problemen voordoen met onze applicatie en deze delen met andere personen en mij in ons team.

Voorbeeld van PERT grafiek diagram door Nick Cotter op Growann

Diagrammen maken met ClickUp

Oké, dat waren een heleboel diagrammen en op een gegeven moment zult u ze waarschijnlijk allemaal moeten gebruiken! Maar er is licht aan het einde van deze met werk gevulde tunnel, want je hebt ClickUp . 😊

ClickUp is het ultieme, alles-in-één productiviteitsplatform om projecten te beheren, prachtige diagrammen te maken en met het team te werken zonder ooit een ander tabblad te hoeven openen. Onder ClickUp's steeds groeiende lijst van volledig aanpasbare functies zijn ingebouwde Mindmaps, Gantt en digitale Whiteboard tools - wat wilt u nog meer!

We laten u zien hoe ze werken. 🤓

Gantt weergave in ClickUp

ClickUp is ontworpen om uw processen te optimaliseren en u tijd te besparen, ongeacht de grootte van uw team of bedrijfstak. Gewoonlijk gaat er veel werk zitten in het maken van een Gantt grafiek en het handmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat het nuttig voor u blijft! Maar in ClickUp is dat niet het geval. 👏 Weergave van gantt in ClickUp is rechtstreeks verbonden met uw werkstroom en wordt automatisch bijgewerkt om alle voortgang weer te geven die u maakt.

Pas uw mindmap vanaf nul aan in ClickUp met de modus Leeg

ClickUp Whiteboards Software voor digitale whiteboards is op dit moment een rage, maar wist u dat ClickUp een van de weinige platforms is om onze eigen functie voor whiteboards zelf te bouwen, vanaf nul? 🍪

ClickUp Whiteboards biedt een oneindig canvas om grafieken en diagrammen van elk soort te tekenen, zelfs mindmaps, matrix, SWOT, cirkeldiagrammen en vrijwel al het andere. En niet te vergeten, ClickUp biedt tonnen sjablonen voor diagrammen, specifiek voor de collaboratieve Whiteboards, om u te helpen tijd te besparen en ga zo snel mogelijk aan de slag.

Voeg vormen toe die direct worden omgezet in ClickUp-taak en verbinding maken met uw werkstroom en teken vervolgens verbindingen ertussen om gemakkelijk de bestelling van taken weer te geven.

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen

Ongeacht uw ervaringsniveau, uw creativiteit of het gewenste diagramtype, ClickUp Whiteboards zullen uw nieuwe favoriete speeltje worden.

En hebben we al vermeld dat al deze functies zijn? helemaal gratis ?

Maak uw diagramproces eenvoudiger, visueler en intuïtiever met mindmaps, kaartweergave en Whiteboards in ClickUp! 📈