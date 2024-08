Handleiding voor PERT-diagrammen met 6 voorbeelden & sjablonen voor uw team

Je hebt wel eens gehoord van Gantt-diagrammen, je hebt wel eens gegrabbeld in mindmaps en we weten dat je dol bent op een goed stroomdiagram... maar hoe zit het met PERT-diagrammen?

PERT-diagrammen hadden ooit een slechte reputatie vanwege hun moeizame installatie, bewerking en updateproces, maar ze zijn niet zo uitdagend als we ooit dachten.

Deze werkstroom diagrammen hebben een lange weg afgelegd sinds hun uitvinding in 1950 door de Amerikaanse marine. Nu zijn ze weer opgedoken met alle kracht van projectmanagement waarvoor ze gemaakt zijn, zonder de hoofdpijn van configuratie.

Met de hulp van flexibele en efficiënte software voor projectmanagement maken grafieken van PERT een comeback. En hoewel deze diagramstijl misschien minder bekend is in vergelijking met andere Agile methoden pERT grafieken zijn sneller te maken en gemakkelijker te beheren dan ooit tevoren!

PERT-diagrammen zijn zeer visueel en bieden veel voordelen voor het identificeren van afhankelijkheid van taken, het halen van deadlines en nog veel meer! Lees met ons mee terwijl we in alles wat met PERT-diagrammen te maken heeft duiken en u meenemen door zes nuttige voorbeelden van PERT-diagrammen voor verschillende software en use cases. 📈

Wat is een PERT grafiek?

We schreeuwen niet naar je, PERT is bedoeld om met een hoofdletter geschreven te worden. 🙂

Afkorting van Program Evaluation Review Technique, PERT grafiek diagrammen splitsen grote Taken in meer beheersbare actie items en rangschik ze grafisch op uw tijdlijn voor projecten .

Abonneer en organiseer projecten, ideeën of bestaande Taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

De complexiteit van uw PERT grafiek wordt bepaald door het aantal mijlpalen voor het project langs je kritieke pad en de geschatte tijdsinschatting om elke Taak te voltooien.

_Wacht, wat is het kritieke pad?

De kritische padmethode (CPM) is een populaire aanpak voor projectmanagement die zich richt op alleen de essentiële taken die nodig zijn om een project af te ronden. Je kritieke pad bepalen is nuttig voor projecten die gevaarlijk achterlopen op schema of die te ingewikkeld lijken om zelfs maar aan te beginnen.

Door de absoluut noodzakelijke items te identificeren die van vitaal belang zijn voor het voltooien van je project en ze te rangschikken op een PERT grafiek, vindt je team een gevoel van richting. 🧭

Zoals mindmaps elke Taak op uw PERT grafiek hangt duidelijk samen met één duidelijk doel of onderwerp, maar er zijn vier sleutelcomponenten die PERT grafieken onderscheiden:

Elk knooppunt op het diagram van uw PERT grafiek vertegenwoordigt een specifieke mijlpaal Mijlpaaltaken zijn verbonden met pijlenzoals een stroomdiagram3. De pijlen geven de volgorde van de taken weer en de afhankelijkheid van elke taak om knelpunten te voorkomen Elke mijlpaal en taak is tijdgebonden aan een vastgestelde deadline

Dus als je alle toegewezen tijd per taak optelt op je PERT grafiek, heb je een duidelijk idee van hoe lang het duurt om je project te voltooien. 🙌🏼

Klaar om aan de slag te gaan met uw eigen PERT grafieken? We hebben zes voorbeelden van PERT grafieken om uw reis te beginnen. 🗺

6 voorbeelden van PERT grafieken in ClickUp, LucidChart, Adobe en Smart Draw

Net als een mooie plak pepermuntschors zijn PERT-diagrammen er in alle vormen en groottes, maar ze houden dezelfde fundamentele elementen in welk formulier ze ook aannemen.

Hier zijn zes voorbeelden van PERT grafieken voor teams in verschillende sectoren en met verschillende toepassingen. Volg ze of maak er zelf een met ons! Deze voorbeelden van PERT grafieken zijn gratis te maken. 🤓💸

1. ClickUp content marketing PERT voorbeeld grafiek

Voorbeeld van PERT grafiek voor contentmarketing in ClickUp

In dit voorbeeld van een content marketing PERT grafiek volgen we de levenscyclus van een enkele blogtaak met de Startdatum vorm die weergeeft wanneer de taak werd aangemaakt en de Publicatiedatum vorm die weergeeft wanneer die taak werd gemarkeerd als Voltooid.

Gemaakt in ClickUp Whiteboards dit diagram laat zien hoeveel leden van het team en goedkeuringen een blogtaak moet doorlopen voordat een definitief ontwerp wordt gepubliceerd. We kunnen zien dat nadat de Taak is gemaakt, het SEO team, de content manager, de grafisch ontwerper en de schrijver samenwerken om verschillende items in dit proces te voltooien.

Vooral wanneer je nieuwe leden van je team leert over een van je primaire processen of je workflow uitlegt aan andere afdelingen, geeft deze PERT grafiek een duidelijk overzicht van de basisstappen. Van hieruit kunt u, indien nodig, dieper ingaan op de kleinere details en subtaken.

2. ClickUp website lancering PERT grafiek voorbeeld

Voorbeeld van een PERT grafiek voor de lancering van een website in ClickUp

Nu we het basisidee onder de knie hebben, laten we eens kijken naar een meer ingewikkelde workflow! Dit voorbeeld van een PERT grafiek in ClickUp toont het proces van het lanceren van een website in meerdere stappen.

In deze grafiek zien we dat elke pijl een weekaanduiding heeft om aan te geven wanneer elke Taak in het project wordt uitgevoerd. Een belangrijk punt om in gedachten te houden in dit voorbeeld is dat elke groene cirkel een Taak voorstelt, maar wat we niet zien, zijn alle subtaken en kleinere stappen die nodig zijn om elk groter item te voltooien. In een klassieke PERT grafiek is dit een algemene momentopname van alleen de mijlpalen of belangrijke actiepunten van het project.

Hoewel deze PERT grafiek is gemaakt in ClickUp Whiteboards, kunt u deze ook opnieuw maken met behulp van Blanco modus in mindmaps ! We zullen je later in dit artikel leren hoe je dat moet doen. 🤓 ⬇️

3. Software PERT grafiek

PERT grafiek voorbeeld door Nick Cotter bij Growann

Omdat PERT-diagrammen beginnen met een weergave op hoog niveau van je project, zijn ze zeer geschikt om user journeys in kaart te brengen en te visualiseren hoe gegevens van punt A naar punt B gaan in een systeem. Voor leden zonder diepgaande kennis van een bepaald onderwerp of cross-functionele teams pERT grafieken helpen ingewikkelde problemen op te splitsen in duidelijke, beknopte ideeën.

In dit geval wordt dit voorbeeld van een PERT grafiek intern gebruikt door een software engineer om aan te geven waar zich problemen voordoen en deze bevindingen visueel te communiceren naar het team.

We gebruikten een PERT grafiek bij het bouwen van onze webapplicatie voor onze business. Ik ben geen ingenieur, maar mijn medeoprichter wel, dus het was voor hem van vitaal belang om een grafiek te maken die de werkstroom van onze systemen laat zien en hoe ze van elkaar afhankelijk of onafhankelijk zijn. Hierdoor kan ik de gegevensstroom, de rendering van applicaties en de tijdlijn voor de gegevensstroom door onze verschillende systemen visualiseren. Met behulp van deze grafiek kan mijn medeoprichter eenvoudig aangeven waar zich momenteel problemen voordoen met onze applicatie en deze delen met andere personen en mij in ons team._

via Lucidchart PERT grafieken kunnen bij elk project van pas komen, zelfs bij een renovatie van uw huis! Dit voorbeeld van een PERT grafiek door Lucidchart toont de meerstappen bestelling van een nieuwe constructie en houdt alleen het kritieke pad bij. Hoewel deze grafiek niet ideaal is om kleine details uit te werken, is hij handig om je geschatte tijdsinschatting om het project te voltooien te vergelijken met de hoeveelheid tijd die je al hebt besteed.

Verschillende factoren beïnvloeden projectmanagement voor de bouw processen op dagelijkse basis waardoor het noodzakelijk is om een PERT bij de hand te hebben. Wanneer u uw voortgang doorgeeft aan clients of uitlegt waarom een deel van het bouwproces vertraging heeft opgelopen, helpen grafieken van PERT u om de grotere problemen sneller te identificeren.

Bonus: Vergelijk Miro vs. Lucidchart

5. Voorbeeld van Smart Draw

via Slim tekenen Dit Voorbeeld van Smart Draw PERT grafiek fungeert ook als sjabloon om u te helpen het algemene idee te begrijpen. En hoewel de meesten van ons waarschijnlijk geen vliegtuigen ontwerpen, is dit een geweldig voorbeeld van hoe complexe werkstromen snel kunnen worden vereenvoudigd en het team er nog steeds van kan profiteren door de kritieke items en de resterende tijd voor het voltooien van een project weer te geven.

6. Adobe PERT Grafiek Voorbeelden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image2-4-1400x1066.png Voorbeeld van Adobe Express PERT grafiek /%img/

via Adobe Express Als je op zoek bent naar een diagram met een beetje extra flair, Adobe Express heeft heel veel voorbeelden van PERT grafieken voor kleinere werkstromen met aangepaste kleuren en lettertypes. Hoewel deze PERT grafieken moeilijker te hanteren zijn als het gaat om het bijhouden van taken, zijn ze snel in te stellen en handig om ideeën te presenteren aan andere afdelingen of groepen die geen uitgebreide achtergrondkennis hebben van uw project.

Omdat PERT-diagrammen betrekking hebben op de grotere actiepunten van het project, helpt het voorbeeld van Adobe voor PERT-diagrammen om het algemene idee te communiceren via eenvoudige stappen in een proces dat geen extra gedetailleerde actiepunten vereist, zoals reisroutes, agenda's voor klaslokalen of schoolpresentaties.

Hoe maak je een PERT grafiek?

Stap één in het maken van een PERT grafiek is het kiezen van het beste projectmanagement platform om het op te bouwen! ClickUp is een alles-in-één productiviteitsoplossing voor teams in verschillende sectoren om hun werk samen te brengen en samen te werken aan projecten van elke grootte. ClickUp zit boordevol honderden flexibele functies waaronder meer dan 15 manieren om je projecten te visualiseren, tijd te beheren en middelen zo efficiënt mogelijk toe te wijzen. De aanpasbare werkstroomweergaven zijn onder andere Lijst, Gantt, Tijdlijn, Board en ClickUp Mindmaps -AKA, uw nieuwe favoriete bron voor het maken van dynamische en gedetailleerde PERT grafieken.

Brainstorm ideeën en teken een mindmap in blanco formaat in ClickUp

Bouw uw PERT grafiek met behulp van Mindmaps in ClickUp door knooppunten te maken, connectors met kleurcodes toe te voegen en Taken in een logische volgorde te herschikken. Een groot voordeel van ClickUp Mindmaps is dat ze gemakkelijk kunnen worden geformuleerd, bewerkt en gedeeld. En als uw project nog steeds van de fase van planning naar uitvoering gaat, gebruik dan de blanco-modus om uw diagram in vrije vorm te schetsen en zet de knooppunten vervolgens om in knooppunten ClickUp-taak om uw abonnementen in gang te zetten.

Een andere manier om uw PERT grafiek samen te stellen is met software voor digitale whiteboards . ClickUp Whiteboards zijn de enige virtuele whiteboardtool die ideeën vanaf de brainstormfase tot aan de ontwikkeling kunnen meenemen zonder ooit uw bord te verlaten. Objecten en vormen kunnen rechtstreeks vanaf uw ClickUp Whiteboard in Taken worden omgezet, samen met eventuele gekoppelde bestanden, ClickUp Documenten en media voor extra context.

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om uw stroomdiagram onmiddellijk in actie te laten komen

Whiteboards zijn ontworpen voor het maken van allerlei soorten werkstroomdiagrammen, waaronder PERT-diagrammen. Maar voor iemand die nog nooit whiteboardsoftware of dit soort grafieken heeft gebruikt, geen probleem! ClickUp heeft een sjabloon voor PERT grafieken voor Whiteboards met vormen, tekst, pijlen en een legenda om mee te beginnen.

PERT grafiek sjabloon van ClickUp

Download dit sjabloon

Wat is het verschil tussen een Gantt en een PERT grafiek?

Als u begint te denken dat PERT grafieken grafieken lijken veel op Gantt grafieken, maar er zijn een paar verschillen om in gedachten te houden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-view-in-clickup.png Weergave van gantt in ClickUp /$$$img/

Projecten plannen, afhankelijkheid beheren en taken prioriteren met weergave Gantt in ClickUp

Het grootste verschil tussen de twee projectmanagement benaderingen is wanneer ze te gebruiken.

Grafieken van PERT geven u een weergave op hoog niveau van de tijdlijn van uw project omdat ze zich richten op het kritieke pad. Dit maakt het een handig hulpmiddel voor interne teams, maar als u gedetailleerde updates moet rapporteren aan belanghebbenden en hogere leidinggevenden, Gantt grafieken zijn uw go-to .

Hier leest u meer over wanneer u PERT-diagrammen moet gebruiken en wanneer u voor Gantt moet gaan:

vergelijking tussen PERT-diagrammen en Gantt-diagrammen en wanneer u elk diagram moet gebruiken | PERT-diagrammen | Gantt-diagrammen | | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | Kan worden gebruikt als hulpmiddel om gedetailleerde voortgang te presenteren | Gericht op mijlpalen op hoog niveau en het kritieke pad | Gericht op het managen van de taken en subtaken die samen elke mijlpaal vormen | | Voor teams die willen weten hoe lang het hele project gaat duren | Voor teams die willen weten hoe lang elke afzonderlijke taak gaat duren | | Om te zien hoe afhankelijkheden van taken de tijdlijn van uw project als geheel beïnvloeden | Om te zien hoe afhankelijkheden van taken de eigenaren van taken beïnvloeden |

Nog niet klaar om het ene diagram boven het andere te verkiezen? Geen probleem! Met Weergave van gantt in ClickUp kunt u snel de belangrijke mijlpalen onder uw project Taken door simpelweg te schakelen op de Gereedschap voor het berekenen van kritieke paden in de rechterbovenhoek van je diagram.

Bekijk uw werklast aan de hand van de resterende taken op uw kritieke pad met één enkele schakeltoets in ClickUp!

Dit geeft uw diagram de PERT-grafiek-achtige weergave van uw essentiële taken zonder verlies van de taakdetails die u zou zien in een Gantt grafiek. Het beste van beide werelden. 💕

Neem een diepere duik in de voordelen, gebruikssituaties en verschillen tussen_ PERT en Gantt grafieken .

Wat zijn afhankelijke taken en waarom zijn ze belangrijk?

Herinner je je PEMDAS? 👀

De set regels van de lagere school die ons instrueerde wanneer we moesten optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen? Taak afhankelijkheid is ongeveer hetzelfde.

Een duidelijke volgorde van werkzaamheden is absoluut noodzakelijk om je project op tijd uit te voeren, en PERT grafieken vertrouwen erop om effectief te zijn! Relaties en afhankelijkheid van taken communiceren de werkstroom van taken in een project die in een bepaalde bestelling moeten worden voltooid. Het negeren van deze relaties leidt tot knelpunten, vertraging en verspilling van middelen - allemaal van de minst favoriete dingen van je projectmanager.

Zonder de relaties tussen de taken van uw project te bepalen, kan het niet vooruit, maar PERT grafieken zijn ontworpen om u te helpen deze relaties te identificeren terwijl uw diagram vorm krijgt.

Sommige afhankelijkheid van taken is gemakkelijk te vinden, maar andere... niet zo gemakkelijk. Logische afhankelijkheden (ook wel toevallige afhankelijkheden genoemd) komen bijvoorbeeld van nature voor in bepaalde fasen van een workflow en je kunt ze niet vermijden. Net als hoe een script voor de film komt of hoe je sokken voor je schoenen komen, hoop ik. 🧦

Andere soorten afhankelijkheid van taken zijn onder andere:

Bronnenafhankelijkheid : Wanneer twee of meer Taken dezelfde middelen nodig hebben om te voltooien, maar de levering van deze middelen niet op hetzelfde moment kan worden gebruikt

: Wanneer twee of meer Taken dezelfde middelen nodig hebben om te voltooien, maar de levering van deze middelen niet op hetzelfde moment kan worden gebruikt Teamoverschrijdende afhankelijkheden : Als een projecttaak gevolgen heeft voor teamleden van verschillende afdelingen

: Als een projecttaak gevolgen heeft voor teamleden van verschillende afdelingen Externe afhankelijkheid: Elke onverwachte gebeurtenis die buiten de controle van het lid van het team valt en het project beïnvloedt

En nog veel meer. 😳

Meer informatie over_ relaties en afhankelijkheid tussen taken **_? We hebben nog meer onmisbare termen en tips voor je!

Vooruit plannen met PERT grafieken

Of u uw PERT grafiek nu maakt met behulp van een sjabloon of op een digitaal whiteboard het begint allemaal met de door jou gekozen software voor projectmanagement om alles samen te brengen.

Krijg een overzichtelijke weergave van de mijlpalen, tijdlijn, afhankelijkheid van taken en meer van het project met een aanpasbare en flexibele PERT grafiek gemaakt in ClickUp!

Elke sleutel functie van het PERT-diagram is opgenomen in ClickUp's functierijke software Free Forever-abonnement , inclusief ClickUp Whiteboards, onbeperkte Taken en meer dan 1.000 integraties om uw processen nog verder te stroomlijnen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om PERT grafieken weer bij te houden!