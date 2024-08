PERT-diagrammen versus Gantt-diagrammen: Voor- en nadelen en hoe je je eigen diagram kunt maken

Discussieer je nog steeds over welke weergave van projectmanagement het beste werkt?

Haal opgelucht adem, want je bent niet de enige.

Samen PERT grafieken en Gantt grafieken zijn cruciale weergaven voor projectmanagement om taken in je team in kaart te brengen, te organiseren en uit te voeren. Dit geldt vooral bij het bouwen en beheren van complexe projecten met meerdere bijdragers en afhankelijkheid.

Beide weergaven helpen om iedereen op dezelfde pagina te houden en teams te verenigen voor hetzelfde doel. Klinkt als een geweldige teamsynergie, toch?

Deze twee tools zijn echter verre van uitwisselbaar.

Ze hebben elk unieke voordelen, nadelen en use cases, die cruciaal zijn voor projectmanagers om in gedachten te houden in elke fase van hun carrière en ongeacht de bedrijfstak.

Deze gids gaat in op de nuances van PERT en Gantt grafieken inclusief de voor- en nadelen, om je te helpen begrijpen welke situaties vragen om welke tool. Als bonus laten we je ook zien hoe je ze kunt bouwen in een tool voor projectmanagement zoals ClickUp. 🙂

🔍 Wat zijn grafieken van PERT?

PERT grafieken, kort voor Program Evaluation Review Technique, zijn netwerkdiagrammen die de tijdlijn van een project rangschikken met behulp van grafische weergave om het op te splitsen in afzonderlijke taken op basis van de geschatte tijdsinschatting.

Als u al een fervent Gebruiker van mindmaps zullen PERT grafieken veel zin hebben.

Leuk weetje: De Amerikaanse marine ontwikkelde deze grafieken voor het eerst in de jaren 1950 om onderaannemers te coördineren die belast waren met het bewapenen van nucleaire onderzeeërs. Natuurlijk hebben PERT grafieken sindsdien een lange weg afgelegd en worden ze nu voornamelijk gebruikt om veel minder complexe doelen te bereiken. 😅

De 4 cruciale onderdelen van een PERT-diagram

De fijne kneepjes van de PERT grafiek zijn hetzelfde gebleven. Er zijn vier belangrijke onderdelen waaruit deze grafiek bestaat:

Elke mijlpaal project wordt voorgesteld als een knooppunt in het netwerkdiagram Taken die elke mijlpaal verbinden worden weergegeven als pijlen Pijlen fungeren ook als afhankelijkheid die laten zien welke mijlpalen Voltooid moeten zijn voordat andere kunnen worden bereikt Elke pijl heeft maximaal drie tijdstempels om de Taak te voltooien: optimistische tijd, pessimistische tijd en meest waarschijnlijke tijd

Klinkt een beetje ingewikkeld, maar als je alle tijdstempels bij elkaar optelt, krijg je een geschatte tijdsinschatting naast het overzicht van de werkstroom van het project.

Houd er rekening mee dat dit alles afhangt van de complexiteit van je project. De kans is groot dat je meerdere paden naar voltooiing nodig hebt. Als je bijvoorbeeld een softwareplatform bouwt, moet het programmeren tegelijkertijd gebeuren met het testen, het front-end ontwerp en nog veel meer.

Dat is waar PERT grafieken om de hoek komen kijken met de kritische pad methode van projectmanagement .

Bekijk uw werklast aan de hand van de resterende taken op uw kritieke pad met één enkele schakeltoets in ClickUp!

Het kritieke pad helpt u om alleen de noodzakelijke taken te zien en de minste tijd die nodig is om een project te voltooien. Het helpt u in wezen de meest elementaire tijdlijn voor uw project te visualiseren door alle extra rommel uit uw onmiddellijke weergave te verwijderen.

Vooral als je weinig tijd hebt, kan dit je helpen om prioriteit te geven aan de belangrijkste taken die je zo snel mogelijk moet afronden en om extra taken over te slaan die niet nodig zijn om verder te gaan of die naar een latere datum kunnen worden verschoven zonder gevolgen voor je project.

Door gebruik te maken van uw PERT grafiek als hulpmiddel bij het plannen, kunt u bepalen hoe het beste pad eruit ziet en hoeveel tijd dit in beslag zal nemen met behulp van de tijdlijnen die u hebt vastgesteld.

Hoe ziet een PERT grafiek eruit?

Op dit punt vraagt u zich waarschijnlijk af hoe een PERT grafiek er in uw organisatie uit zou kunnen zien workflow voor projectmanagement . In zijn meest eenvoudige vorm ziet een PERT grafiek die gebruikt wordt om het kritieke pad van een project te bepalen er ongeveer zo uit:

via Lucidchart Denk "diagram" als je aan PERT grafiek denkt, en laat dat je creativiteit de vrije loop!

Ontwikkel de werkstroom van de belangrijkste taken van uw project door ze met elkaar te verbinden met behulp van veelgebruikte PERT-achtige functies in alle soorten software voor projectmanagement. Dit kunnen sjablonen voor diagrammen zijn, hulpmiddelen voor mindmaps of zelfs digitale whiteboards om u te helpen uw werkstroom zo goed mogelijk uit te tekenen.

teken verbindingen tussen vormen, taken, aantekeningen en documenten om uw perfecte PERT-diagram te maken met functies zoals ClickUp Whiteboards of Mindmaps_

De voor- en nadelen van PERT grafieken in projectmanagement

Er is geen standaard manier om een project te managen. PERT grafieken klinken misschien als de ideale oplossing voor uw team, en hoewel niemand PERT-perfect is, is het belangrijk om de sterke en zwakke punten van elke methodologie te kennen voordat u er halsoverkop induikt.

Eerst de goede dingen. 🥰

Wat zijn de voordelen van het gebruik van PERT grafieken? U kunt:

De benodigde tijd voor elke Taak voorspellen, bijhouden en herzien

Toevoegenslack-tijd om middelen te herverdelen aan meer kritieke taken terwijl u werkt

Wat-als-analyses uitvoeren om te zien hoe een project zal veranderen als u een taak toevoegt of de duur van een andere taak verandert

Identificeer repetitieve acties omje projectmanagement op te schalen in de tijd

Pas het project in de loop van de tijd aan - vooral als je een verschuiving op je kritieke pad tegenkomt

Klinkt goed, hè? PERT grafieken zijn niet voor niets zo populair.

Toch is het cruciaal om ook de tekortkomingen te begrijpen:

De tijdlijnen voor elke Taak zijn subjectief. Als je elke duur niet baseert op geleerde ervaringen uit eerdere projecten of realistische verwachtingen, kun je het team per ongeluk op een mislukking instellen

Als u zich te veel concentreert op uw kritieke pad, kunt u belangrijke secundaire Taken die ook kunnen bijdragen aan het slagen van het project onderbelichten

TBH, PERT grafieken zijn vaak moeilijk in te stellen en moeten regelmatig worden bijgewerkt. Het proces op zich kan tijdrovend zijn en omdat het kritieke pad vaak kan veranderen, raken grafieken van PERT vrij snel verouderd

Uw tijdlijn is belangrijk, maar dat geldt ook voor de kosten en middelen die nodig zijn om elke Taak te voltooien. Zorg ervoor dat uw team niet overwerkt raakt en het budget niet overschrijdt door uw PERT grafiek boven alles te plaatsen

Deze voor- en nadelen maken PERT grafieken uitstekend voor sommige, maar niet alle aspecten van projectmanagement. Dit is waar andere hulpmiddelen zoals Gantt grafieken een rol gaan spelen.

🔍 Wat is een Gantt grafiek?

Een Gantt-diagram is een weergave van een tijdlijn van een project, maar dan georganiseerd als een horizontaal staafdiagram met twee dimensies: de Y-as en de X-as.

Op de Y-as staan de individuele taken die bij het project horen, samen met basisvariabelen voor elke taak, zoals de eigenaar van de taak.

staan de individuele taken die bij het project horen, samen met basisvariabelen voor elke taak, zoals de eigenaar van de taak. De X-as toont een tijdlijn of kalender weergave, soms opgedeeld in dagen, weken of maanden om de gehele verwachte duur van een project te dekken.

Elke balk op het staafdiagram vertegenwoordigt een enkele Taak. Hij geeft aan wanneer die taak begint en strekt zich uit langs de tijdlijn om aan te geven wanneer hij klaar moet zijn. Dit is een uitstekende manier voor projectmanagers en andere teamleden om eenvoudig huidige, komende en achterstallige taken bij te houden.

Naast deze twee basisdimensies, Afhankelijkheid van gantt grafieken tonen taken die niet gestart of gedaan kunnen worden totdat andere eerst Voltooid zijn. Taak relaties en afhankelijkheden komen in elk project voor, dus het is belangrijk om ze in de gaten te houden. Er zullen altijd situaties zijn waarin een taak wacht op voltooiing van een andere taak, een andere taak blokkeert of gekoppeld is aan andere taken die op hetzelfde moment gebeuren.

De eenvoud van Gantt grafieken heeft ervoor gezorgd dat ze een van de populairste grafieken zijn geworden methodologieën voor projectmanagement beschikbaar. U kunt het volgende vinden Gebruikscases voor gantt grafieken bereik van bouw tot gebeurtenissen, marketing, onderwijs en nog veel meer. Kook het allemaal in en je Gantt grafiek kan er ongeveer zo uitzien:

ClickUp is een alles-in-één productiviteits-app die is ontworpen om alles te beheren, van uw dagelijkse to-dos tot complexe projecten en zelfs de volledige workstroom van uw bedrijf. ClickUp is gebouwd voor teams van elke grootte en in alle bedrijfstakken en zit boordevol aanpasbare functies en meer dan 15 manieren om uw werk weer te geven waaronder De weergave Gantt van ClickUp , PERT grafiek-achtige mindmaps en een hulpmiddel voor een gezamenlijk Whiteboard.

Nu we dat uit de weg hebben geruimd, beginnen we met het goede werk, te beginnen met Gantt grafieken!

Omdat ClickUp draait om het optimaliseren van processen en het besparen van tijd, is veel werk dat je normaal gesproken handmatig zou moeten doen om Gantt- en PERT-diagrammen bijgewerkt te houden, in dit platform geautomatiseerd. We laten het je zien. 🙂

Je tijdlijn krijgt vorm naarmate je de taken in je project schetst. En om een Gantt grafiek te maken in ClickUp, is dit je eerste en meest kritieke stap. Een natuurlijke plek om te beginnen met elke projectmanagement software - inclusief ClickUp - is met een lijstweergave.

Dit is een eenvoudige, verticale stapel van alles wat u nog moet doen. Heel kruidenierslijstachtig. Maar wat zo geweldig is aan ClickUp, is dat u eenvoudig kunt overschakelen van de lijstweergave naar de weergave Gantt om de informatie die u zoekt te prioriteren.

Creëer uw eigen Gantt grafiek en pas aan hoe u uw werk visualiseert door te klikken tussen verschillende weergaven in ClickUp

Naarmate u meer details invult, zoals subtaken, startdata, deadlines en taken bijwerkt met aangepaste statussen, zal uw Gantt grafiek automatisch meer informatie tonen bij elke blik. Begin met toevoegen afhankelijkheden naar je individuele taken om te beginnen met het bouwen van de werkstroom van het project.

laat zien hoe een taak afhankelijk is van een andere door een verbinding tussen hen te tekenen op uw Gantt grafiek in ClickUp_

De meeste traditionele Gantt grafieken zouden op dit punt klaar zijn, maar we zijn nog maar net begonnen.

Herinner je je het onvermogen om de slack time of een kritiek pad te vinden wanneer je een typische Gantt grafiek gebruikt? Dat hoeft niet zo te zijn. Gebruik gewoon ClickUp's opties voor het berekenen van kritieke paden en slack time in de weergave van je Gantt grafiek om beide automatisch te berekenen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image3-4.gif Bereken je kritieke pad in de weergave ClickUp's Gantt /%img/

een van de voordelen van het gebruik van projectmanagementsoftware zoals ClickUp is de mogelijkheid om uw kritieke pad en Slack-tijd te berekenen met een simpele druk op de knop_

En daar hebt u het, uw eigen Gantt grafiek! Plus, omdat het binnen ClickUp leeft, is het al verbonden met uw werkstroom en worden alle voortgangs- of Taak-tijdaanpassingen automatisch bijgewerkt en op het eerste gezicht duidelijk.

Ga aan de slag met verschillende sjablonen voor Gantt grafieken om de installatie over te slaan:

PERT-diagrammen zijn iets ingewikkelder, maar als uw Gantt-diagram al in ClickUp is opgebouwd, kunt u het volgende doen gemakkelijk beginnen met diagrammen maken uw PERT met twee sleutel functies. ClickUp mindmaps laat u een netwerkdiagram maken dat de werkstroom van uw project schetst, met veel van dezelfde voordelen als de meeste PERT grafieken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image5.gif Teken uw werkstroom met ClickUp Mindmaps /%img/

laat zien hoe uw werkstroom van de ene fase naar de volgende gaat met zeer visuele diagramfuncties zoals ClickUp Mindmaps_ Whiteboards in ClickUp kunt u uw eigen grafieken van elk type opstellen, inclusief PERT-diagrammen! Voeg vormen toe die u rechtstreeks kunt omzetten in ClickUp- taken en teken verbindingen tussen deze taken om de werkstroom gemakkelijk weer te geven.

breng uw PERT grafiek een stap verder met aantekeningen, Taken, Documenten en tekeningen die u rechtstreeks op uw werkstroom kunt aansluiten en waarop u zo snel mogelijk kunt reageren met ClickUp Whiteboards_

pro tip:_ ClickUp biedt een heleboel sjablonen om aan de slag te gaan met beide tools- en weergave van Gantt -voor elk ervaringsniveau.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/UUxECSg-rBgBey4UNK_zf4lcbd0-IR4n\_Qix51E09dnj8TT-h-kPvi-SBXpGkGB7Sb9nJMPOxqwb2f\_btTstViAPDB8joQ7ncgioUYT4iaYDBdFDmyysEEdlQp0IhcyPeEMZ53buM81IaDAm2w Kies uit een van ClickUp's negen Whiteboard sjablonen /$$img/

voeg een beetje structuur toe aan uw eindeloze canvas met een van de negen sjablonen van ClickUp die speciaal zijn gemaakt voor whiteboards_

Met zijn intuïtieve gebruikersinterface kunt u PERT grafieken maken met behulp van ClickUp mindmaps en Whiteboards is gemakkelijk aan te slaan, maar vereist iets meer creativiteit dan een simpel schakelen om een Gantt grafiek te maken in het platform. Maar dat is waar de echte kracht van PERT grafieken om de hoek komt kijken.

Met de functies mindmaps en whiteboards kunt u de voordelen van PERT-diagrammen benutten en ze tegelijkertijd automatisch in uw werkstroom brengen. Simpel gezegd: het idee achter deze functies is dat u uw ideeën sneller en eenvoudiger kunt uitvoeren - en wie houdt er niet van een gestroomlijnd proces? 😍

Maak uw projectplanningsproces eenvoudiger, visueler en volledig transparant met geautomatiseerde Gantt- en PERT-grafieken in ClickUp.

