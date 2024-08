De Kritieke Pad Methode (CPM) in Projectmanagement doorbreken

In de wereld van complexe projecten is op tijd leveren een must.

Het missen van deadlines is immers als het dragen van een neonlicht dat onbetrouwbaar zegt tegen klanten. Om succes te garanderen is een realistische en zorgvuldige planning van cruciaal belang.

Je hebt misschien geen bovenmenselijke capaciteiten, maar je hebt wel de kritieke pad methode.

Deze krachtige techniek kan je helpen je projectmanagement op te waarderen door nauwkeurig taakafhankelijkheden en kritieke sequenties te analyseren 💥

Dit artikel geeft uitleg over de kritieke pad methode, de voordelen, de use cases en de belangrijkste elementen. Het geeft ook stapsgewijze richtlijnen en stelt een aantal nuttige tips voor software voor projectbeheer om het implementeren van de kritieke pad methode gemakkelijker te maken, zelfs voor beginners.

Wat is de Kritieke Pad Methode?

De kritieke pad methode is een reeks of opeenvolging van must-do taken die de algemene tijdlijn van het project bepalen. We noemen zulke taken kritische activiteiten, en ze zijn essentieel voor de succesvolle en tijdige uitvoering van een project. ⏲️

De kritische padmethode, ook wel kritieke padanalyse (CPA) genoemd, is een techniek die projectmanagers gebruiken om nauwkeurige planningen te maken voor het hele project. Ze doen dit door kritieke afhankelijke taken te identificeren door hun duur te berekenen met behulp van een gespecialiseerde formule (of kritisch pad-algoritme).

Bekijk eenvoudig de tijdlijn, planning en activiteiten van het kritieke pad in de aanpasbare drag-and-drop Gantt-diagramweergave in ClickUp

Ze doen ook vaak gantt-diagrammen gebruiken of andere diagrammen om de volgende zaken te visualiseren en beter te begrijpen projecttijdlijn . Projectmanagers gebruiken dit om een volledig overzicht te krijgen van het hele project en de afhankelijke taken om betere beslissingen te kunnen nemen.

De methode werd in de jaren 1950 ontwikkeld door James E. Kelley van Remington Rand en Morgan R. Walker van DuPont, die kosten wilden besparen door inefficiënt te plannen. Het tweetal vond ook de Program Evaluation and Review Technique (PERT) uit, een vergelijkbare methode die vaak naast de kritieke pad methode wordt gebruikt.

Kritisch pad medod vs. PERT

CPM en PERT zijn beide projectmanagementmethoden voor planning en roostering. In tegenstelling tot CPM, dat een deterministisch model is, is PERT probabilistisch, wat betekent dat het rekening houdt met een reeks mogelijke looptijden voor elke taak om een flexibelere schatting van de tijdlijn te maken.

Raadpleeg de onderstaande tabel om dieper in te gaan op de verschillen:

Voordelen van het gebruik van de Kritieke Pad Methode in Projectmanagement

Projectmanagers vinden veel voordelen aan het gebruik van de Kritieke Pad Methode, waaronder:

Nauwkeurige schatting: Dankzij de kritieke pad methode kun je voorspellingen doen, realistische verwachtingen stellen en de rest van het project met succes plannen Effectieve planning: Maak eenvoudig een goed gestructureerde, realistische en aanpasbare kritieke pad projectplanning en voorkom grote tegenslagen op weg naar de voltooiing van het project Taakprioritering: Kritieke pad-methode helpt u bij het identificeren van kritieke taken die bovenaan uw planning moeten staanprioriteitenlijst en de meest logische volgorde om ze te voltooien Optimalisatie van middelen: Als u eenmaal weet wat wanneer gedaan moet worden en in welke volgorde, kunt u effectief werk toewijzen enandere middelen toewijzen5. Verbeterde communicatie: Met een gedefinieerde, gevisualiseerde planning is het gemakkelijker om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit, wat bijdraagt aan een soepelere workflow

Wanneer de Kritieke Pad Methode gebruiken

Analyse van het kritieke pad zou aan het begin van de projectlevenscyclus moeten gebeuren. Het wordt meestal uitgevoerd in de planningsfase vóór het plannen. In sommige gevallen voeren projectmanagers dit zelfs nog eerder uit en nemen het op in de projectvoorstel .

Bouw uw projectvoorstel eenvoudig op met ClickUp Whiteboards om elke stap of fase van het project visueel weer te geven

Industrieën die te maken hebben met complexe projecten, zoals bouw , engineering en evenementenplanning, hebben het meeste baat bij de kritieke pad methode. Naast projecten met veel bewegende delen, kan de kritieke pad methode ook nuttig zijn als het gaat om tijd of projecten met beperkte middelen . 🚨

Belangrijkste onderdelen van de Kritieke Pad Methode

Voordat we CPM stap voor stap gaan verkennen, moeten we eerst de belangrijkste concepten en hun betekenis leren kennen. Beschouw de volgende sectie als uw kritische pad methode woordenlijst! 📖

Projectactiviteiten

In CPM kunnen activiteiten kritisch of niet-kritisch zijn. Kritieke activiteiten zijn activiteiten die je als belangrijk identificeert en opneemt in het kritieke pad. Niet-kritische projectactiviteiten zijn alle andere taken. Ze zijn minder tijdgevoelig of essentieel, waardoor je meer flexibiliteit hebt bij het plannen.

Hier is een vereenvoudigd voorbeeld: Als je project bestaat uit het bouwen van een huis, worden het leggen van de fundering en het installeren van het dak beschouwd als kritieke activiteiten, terwijl binnenhuisdecoratie in de niet-kritieke categorie valt. 🏠

Taakafhankelijkheden

Activiteiten hebben hun relaties, d.w.z. afhankelijkheden. Dat betekent dat ze in een bepaalde volgorde moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, sommige afhankelijke taken moeten klaar zijn voordat andere kunnen beginnen, of ze moeten gelijktijdig beginnen.

Om door te gaan met ons voorbeeld van het bouwen van een huis: je kunt niet beginnen met het inrichten van een kamer totdat de vloerbedekking klaar is en de muurverf volledig gedroogd is. 🛋️

Netwerk kritieke pad diagram

Het kritieke pad netwerkdiagram is een stroomdiagram voor het visualiseren van de tijdlijn en taakafhankelijkheden van je project. Het bestaat uit knooppunten, die meestal worden voorgesteld met rechthoeken of cirkels, en connectoren, d.w.z. pijlen.

Door de structuur van activiteiten op deze manier te visualiseren, wordt het gemakkelijker om de kritieke activiteiten te begrijpen en te identificeren. Een kritisch pad diagram markeert soms gebieden in verschillende kleuren om zich te onderscheiden van de niet-kritieke taaksequenties.

Je kunt ook het volgende gebruiken Gantt- en PERT-diagrammen om de tijdlijn en kritieke paden van uw project te visualiseren, maar daarover meer in de how-to sectie! 👀

Formules en statistieken

De kritieke paden methode bestaat uit een reeks berekeningen om de duur van taken en het kritieke pad te bepalen. De primaire metrieken zijn:

Earliest start time (ES): De vroegst mogelijke datum waarop je een activiteit kunt starten, rekening houdend met de afhankelijkheden Earliest finish time (EF): De vroegst mogelijke datum waarop u een activiteit kunt voltooien, rekening houdend met de ES en duur ervan Uiterste starttijd (LS): De laatst mogelijke datum waarop je een activiteit kunt starten voordat het project een aanzienlijke vertraging oploopt Uiterste voltooiingstijd (LF): De laatst mogelijke datum waarop je een taak kunt voltooien op basis van de LF en de duur Duur van de taak (t): De totale hoeveelheid tijd die nodig is om een activiteit te voltooien

De formule voor het kritieke pad bestaat uit twee delen, die we hieronder zullen uitleggen.

Voorwaartse doorgang

We gebruiken de forward pass om de ES en EF te berekenen.

De ES van de eerste activiteit op een pad zal altijd 1 zijn omdat dit de start aangeeft, d.w.z. de eerste dag van je project.

De ES van alle andere activiteiten is gelijk aan het vroegste eindpunt van de voorgaande activiteit plus 1:

ES = EF van voorgaande activiteit + 1

De EF is gelijk aan de som van ES en de duur van de activiteit min 1:

EF = ES + t - 1

Achterwaartse beweging

Met de achterwaartse methode berekenen we de LS en LF.

De LF van de laatste activiteit op een pad zal altijd hetzelfde zijn, omdat dit het einde aangeeft, d.w.z. de laatste dag van het project.

De LS van een activiteit is gelijk aan het verschil tussen LF en de duur van de taak plus 1:

LS = LF - t + 1

De LF van een activiteit is gelijk aan de LS van de volgende activiteit min 1:

LF = LS van de opvolgende activiteit - 1

Float/Slack

De vlotter of speling geeft aan hoe lang een niet-kritieke taak kan worden vertraagd zonder de hele tijdlijn van het project te beïnvloeden. Kritieke taken staan geen vertragingen toe, dus hun float-score is automatisch 0.

Er zijn twee soorten vertragingen:

Totale vertragingen: De hoeveelheid vertraging die geen invloed heeft op de voltooiingsdatum van het project (LS of LF - ES of EF) Free float: De hoeveelheid vertraging die geen invloed heeft op de startdatum van de opvolgende taak (ES van opvolgende activiteit - EF van huidige activiteit)

Hoe het kritieke pad berekenen in projectmanagement

Nu je alle elementen van de kritieke pad methode onder de knie hebt, is het tijd om je kennis op de proef te stellen. In dit gedeelte laten we je zien hoe je in zes stappen het kritieke pad van je project berekent. 🧮

Taken sorteren, filteren of groeperen voor betere zichtbaarheid in een ClickUp-lijst

Pro tip: Als u kiest voor een projectmanagementtool zoals ClickUp kunt u zich het handmatige en repetitieve werk besparen. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u de vooraf gebouwde ClickUp Analyse sjabloon voor kritische routes .

Met talrijke taakbeheer functies en intuïtieve Gantt-grafieken, maakt deze tool CPM toegankelijker en gestroomlijnder! 🙌

Stap 1: Maak een lijst met taken

Het eerste wat u moet doen is de reikwijdte van het project bepalen. Verzamel al uw activiteiten op één plek en definieer uw doelen, budget en deadline.

Een lijst maken van alle taken in een project om de reikwijdte te bepalen

ClickUp's Lijstweergave biedt u daarvoor het perfecte kader. Het is een spreadsheet waarin u een lijst kunt maken van alle taken, subtaken en relevante informatie over hen in aangepaste velden, zoals:

Begin- en einddatum

Duur

Verantwoordelijke afdeling

Begeleidende documenten

Voel je vrij om andere aangepaste velden toe te voegen om je projectplanning te ondersteunen. Je hebt meer dan 20 veldtypes tot je beschikking, waaronder dropdown, selectievakje, waardering en voortgangsbalk.

Naast het opsommen van taken, kun je ze ook toewijzen, bestanden bijvoegen en discussies met je team leiden in de opmerkingen.

Pas uw projectbeheersysteem aan door kolommen te rangschikken volgens uw voorkeuren, zoals status, opdrachtnemer, prioriteiten en meer

Geen fan van spreadsheets en lijsten? Projectmanagers kunnen alles doen in een Kanban-stijl ClickUp Bordweergave om op de hoogte te blijven van de planning van het project, beperkingen van middelen bloot te leggen en de werkelijke voortgang naar de voltooiing van het project te zien.

Stap 2: Taakafhankelijkheden definiëren

Een nauwkeurige identificatie van afhankelijkheden is cruciaal voor een succesvolle tijdsinschatting en planning. Bespreek dit met uw team en gebruik uw eerdere ervaring om de meest logische volgorde van taken te bepalen.

Om taakrelaties in ClickUp te definiëren, klikt u met de rechtermuisknop op een taak en selecteert u de optie Afhankelijkheden. U kunt kiezen uit drie soorten:

Wacht op: Taken die voltooid moeten zijn voor de geselecteerde taak Blokkeren: Taken die niet kunnen starten voordat de geselecteerde taak is voltooid Gerelateerd: Taken die gerelateerd maar niet afhankelijk zijn van de geselecteerde taak

De ideale volgorde van taken bedenken

Relaties definiëren is nog eenvoudiger in de Gantt-weergave. Je hoeft alleen maar het punt aan weerszijden van de taakbalk te selecteren en het naar het overeenkomstige punt op de andere taak te slepen.

Het beste is dat je met deze weergave afhankelijke taken automatisch opnieuw kunt plannen. Om dit te activeren, open je het dropdownmenu Tonen en schakel je de optie Afhankelijkheden opnieuw plannen in.

Stap 3: Visualiseren

Gebruik een netwerkdiagram, structuur van de werkverdeling (WBS) , PERT grafiek of een andere visualisatiemethode om de complexe taakstructuur van een project begrijpelijker te maken. Teken het stroomschema en orden de taken op basis van hun chronologische volgorde en afhankelijkheden.

Maak de tijdlijn van je project begrijpelijker met een netwerkdiagram, ClickUp's Gantt chart of een andere methode

U kunt pen en papier, een tekstbewerkings- of tekenprogramma of projectbeheersoftware zoals ClickUp gebruiken. ClickUp's Whiteboard View kunt u brainstormen en samenwerken met uw team over beslissingen. U kunt in een handomdraai mooie WBS- of PERT-diagrammen maken. Gebruik vormen en connectoren om de structuur te creëren. Voeg extra elementen toe zoals afbeeldingen en documenten om het diagram informatiever te maken.

Zoals gebruikelijk kunt u beginnen met een sjabloon om tijd te besparen. ClickUp heeft veel kant-en-klare kaders die u kunt gebruiken, zoals deze universele ClickUp PERT Grafiek Sjabloon of de ClickUp Eenvoudige PERT Grafiek Sjabloon .

Hoewel verschillend qua structuur, Gantt-grafieken zijn ook een handige manier om de opeenvolging van taken in een project voor te stellen en hun duur in te schatten. In ClickUp zijn Gantt-diagrammen interactief en aanpasbaar. Ze stellen u in staat om het stappenplan te tekenen en taken tegelijkertijd te plannen in slechts een paar klikken.

Stap 4: De duur van de taken schatten

De volgende stap is het definiëren van de t voor elke taak, d.w.z. hoeveel dagen het zal duren om de taak te voltooien. Maak een schatting gebaseerd op uw ervaring, historische gegevens en industriestandaarden. Raadpleeg anderen, met name experts, om meerdere perspectieven te krijgen en de meest nauwkeurige voorspellingen te doen.

Voer de informatie in de daarvoor bestemde velden in de lijstweergave in of werk de informatie rechtstreeks bij in de Gantt-weergave door de taakbalken te vergroten of te verkleinen.

Stap 5: Het kritieke pad bepalen

Ontdek de langste opeenvolging van kritieke activiteiten en hoeveel speling je hebt met niet-kritieke activiteiten

Gebruik de formules die we eerder hebben gedeeld om de ES, LS, EF, LF en speling te berekenen. Begin met de eerste taak, die een starttijd van 1 heeft, bepaal dan de EF en LF op basis van de duur. Herhaal hetzelfde voor alle andere taken.

De langste opeenvolging van kritieke activiteiten (die met 0 speling) is je kritieke pad . Je kunt ook meerdere kritieke paden hebben.

Deze berekeningen zijn veel overzichtelijker met ClickUp bovenaanzicht . In uw project Gantt chart kies opnieuw de optie Tonen, maar activeer deze keer Kritieke pad en/of slappe tijd .

Het kritieke pad zal verschijnen met een ander kleurenschema, waarbij taken met een blokkerende afhankelijkheid rood gemarkeerd worden. 🛑

Als de optie Slack Time is ingeschakeld, verschijnt er een paars gestreepte balk naast niet-kritieke activiteiten om de speelruimte weer te geven die ze toestaan. 🟣

Een andere manier om kritieke van niet-kritieke taken te onderscheiden is door prioriteitstags en kleurcodes toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld kritieke activiteiten een label met hoge prioriteit geven en niet-kritieke activiteiten een label met lage prioriteit.

Stap 6: Uitvoeren en herzien

Tot slot begint u uw project taak per taak tot leven te brengen. 🧱

Tijdens het uitvoeren van de taken realiseer je je misschien dat sommige taken niet nodig zijn of dat je tegen onverwachte beperkingen van middelen aanloopt. De vertraging die door zulke gebeurtenissen wordt veroorzaakt, wordt het kritieke pad drag genoemd.

Houd de activiteiten nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat u zich aan de planning houdt en eventuele wijzigingen in het plan op tijd opmerkt.

Gebruik ClickUp's Doel volgen functie om op koers te blijven om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole

In ClickUp kunt u ClickUp doelen en houd automatisch de voortgang bij. Kies tussen taak-, numerieke, monetaire en waar/onwaar doelen en beheer ze allemaal op één plek. Door uw doelen en voortgang nauwlettend in de gaten te houden, kunt u ervoor zorgen dat uw project altijd op het juiste pad blijft. 🛣️

Voorbeeld van analyse van kritieke paden

Herinner je je ons voorbeeld van het bouwen van een huis van eerder? Laten we het uitbreiden! We laten je zien hoe je de analyse van het kritieke pad kunt toepassen op een voorbeeld uit de praktijk.

We zullen hetzelfde ClickUp kritieke pad analyse sjabloon gebruiken.

Een lijst maken van alle taken, samen met deadlines, geadresseerden, documenten en andere belangrijke informatie in het ClickUp Critical Pathway Analysis-sjabloon

Laten we beginnen met een lijst te maken van alle taken die we moeten uitvoeren om een huis te bouwen:

Planning en ontwerp Bouwrijp maken Bouw van funderingen Raamwerk en constructiewerk Installaties Schilderen Inrichting Tuinarchitectuur

We noteren ook de subtaken. In de plannings- en ontwerpfase zijn dat bijvoorbeeld:

Een architect inhuren De indeling van het huis bepalen Alle vergunningen aanvragen We bepalen ook de gewenste begin- en einddatum van het project: 18 mei tot 5 maart.

Een diagram van de tijdlijn maken met de ClickUp PERTgrafieksjabloon

Vervolgens gaan we een diagram maken in Whiteboard View. We gebruiken de ClickUp PERTgrafieksjabloon om een begin te maken. Rekening houdend met de afhankelijkheden en door grotere vormen toe te wijzen aan taken die de meeste tijd vergen, maken we het stroomdiagram om het werk dat voor ons ligt te visualiseren.

Het diagram afmaken, met aandacht voor parallelle taken en andere afhankelijkheden

Zie je hoe de stappen zich splitsen na de Installaties stap? Dit is om aan te geven dat:

Buitenschilderwerk kan op elk moment na de installaties plaatsvinden

Binnenschilderwerk pas kan plaatsvinden nadat de installaties zijn voltooid

Binnenschilderwerk en buitenschilderwerk kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd, wat betekent dat deze taken parallel lopen

De inrichting kan pas plaatsvinden als het binnenschilderwerk is opgedroogd

De tuinaanleg kan pas beginnen als de buitenverf is opgedroogd

Nadat je het diagram hebt voltooid, geef je de afhankelijkheden weer in je lijst- of Gantt-weergave.

De duur van elke activiteit schatten en een realistische planning maken met behulp van een Gantt-diagram

Vervolgens schatten we de duur van de taken en schrijven we het aantal dagen in het daarvoor bestemde veld in Lijstweergave. Op basis van die informatie roosteren we taken en/of subtaken in Gantt View.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/calculate-the-critical-path-and-slack-1400x792.png Het kritieke pad en de speling berekenen /img/

Het kritieke pad van het project bepalen en de speling voor flexibele, niet-kritieke activiteiten definiëren

Tot slot berekenen we het kritieke pad en de speling. In ons geval is er weinig speelruimte omdat de meeste activiteiten cruciaal zijn.

Zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien, is de enige taak met speling het buitenschilderwerk. Zodra de installaties zijn voltooid, kan het buitenschilderwerk op elk moment worden uitgevoerd, op voorwaarde dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor het drogen en eventueel het aanleggen van de tuin.

Stel dat de plannen zijn gewijzigd en dat onze aannemers van vloeren hebben gevraagd om de planning voor de volgende week te verzetten. In dat geval verplaatsen we de balk met subtaken naar de nieuwe plek. Met de optie automatisch opnieuw plannen geactiveerd, worden de andere taken overeenkomstig bijgewerkt! ✔️

Navigeer projecttijdlijnen als een pro met de Kritieke Pad Methode

De kritieke pad methode kan een uitstekende hulp zijn bij een veeleisend project. Het stelt je in staat om taken nauwgezet te beoordelen en op volgorde te zetten, zodat je deadlines haalt, het projectschema op orde houdt, gezonde klantrelaties onderhoudt en werkelijke vooruitgang en groei stimuleert.

Als je taken op orde zijn, valt de rest van het project op zijn plaats.

Met een hulpmiddel als ClickUp kunt u CPM gratis en met minimale inspanning uitproberen. Begin vandaag nog! ✨