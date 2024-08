Een projectvoorstel schrijven (voorbeelden en sjablonen)

Heb je ooit een afspraak bij de dokter verlaten met een onzeker gevoel over het behandelplan? Dat is vervelend - niemand wil in het ongewisse gelaten worden als het gaat om dingen die belangrijk voor hem zijn.

Klanten voelen dezelfde frustratie als ze onduidelijke projectdetails ontvangen van bureaus. Stel je klanten gerust met een sterk projectvoorstel-een verklaring die duidelijk maakt wat jouw bureau zal doen om de klant te helpen zijn doelen te bereiken.

Dit voorstel is in feite een "diagnose" en een "behandelplan" Het laat de klant zien dat je zijn situatie begrijpt en schetst wat projectresultaten die je bureau zal maken om de klant te helpen zijn doel te bereiken.

Geef klanten meer vertrouwen in je projecten met deze gids. Hij zit boordevol best practices voor het schrijven van voorstellen, projectvoorstel voorbeelden en meer om je te helpen je pitches te versterken.

Wat is een projectvoorstel?

Een projectvoorstel is een document dat beschrijft welke resultaten uw bureau zal creëren en de doelstellingen die u van plan bent te bereiken door middel van het werk. Het moet je diagnostische en prescriptieve aanpak beschrijven om hen te brengen waar ze willen zijn.

Voorbeeld schets projectvoorstel

Een goed projectvoorstel moet de Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe van de oplossing die u biedt bevatten. Specifiek moet uw projectvoorstel het volgende bevatten:

Inhoudsopgave : Een index van wat er in het projectvoorstel komt en paginanummers

: Een index van wat er in het projectvoorstel komt en paginanummers

Methodologie: Hoe lang heb je om je onderzoek uit te voeren? Welke vorm van gegevensverzameling ga je gebruiken? Ga je een audit uitvoeren bij concurrenten, klantonderzoeken of een gap-analyse van de organisatie? Hoe ga je de gegevens analyseren als je ze verzameld hebt? Zijn er beperkingen aan uw onderzoek waar u rekening mee moet houden tijdens uw planning?

Belangrijkste bevindingen: Zijn er thema's die naar boven komen tijdens je onderzoek?

Referenties :

Welke bronnen heb je gebruikt bij het ontwikkelen van je onderzoek? Zijn de bronnen geloofwaardig? Zijn de bronnen divers genoeg om de industrie nauwkeurig weer te geven?

:

Kopieer deze gebruiker sjabloon onderzoeksplan om te werken als een blauwdruk om u te helpen uw analyse uit te voeren en effectief een stappenplan te bieden

Vergeet niet al uw bevindingen te documenteren in ClickUp's Sjabloon voor gebruikersonderzoeksplan zodat je gemakkelijk naar je analyse kunt verwijzen in de volgende stappen van je projectvoorstel! Download de sjabloon voor het gebruikersonderzoeksplan

Stap 2: Brainstormen met uw interne team

Verzamel de troepen, gewapend met uw onderzoek! Het is tijd om met uw interne team samen te werken over hoe u de behoeften van de klant kunt oplossen voordat u het op papier zet.

Brainstorm samen met behulp van de mindmapping-methodologie - een visueel diagram van ideeën verbonden door een centraal concept. Het is een gemakkelijke manier voor je teams om ideeën te brainstormen en elk van hun unieke perspectieven op het project te bespreken - om uiteindelijk met de beste ideeën te komen.

Het ontwikkelen van concepten voor een marketingcampagne vereist bijvoorbeeld input van meerdere teams binnen je bureau. Gebruik ClickUp's Mindmap helpt materiedeskundigen van het hele bureau om de beste aanpak te kiezen, terwijl het doel van de klant het centrale concept blijft.

Verzamel al die genialiteit in één ruimte met ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van projecten ! Met dit hulpmiddel kunt u gemakkelijk brainstormen en ideeën visueel ordenen om snel verbanden te leggen.

Voeg eenvoudig knooppunten, taken en verbindingen toe aan uw intuïtieve ClickUp Mindmap Het sjabloon voor het in kaart brengen van projecten downloaden

Stap 3: Definieer de te leveren prestaties en bepaal de benodigde middelen

Zodra uw team de beste aanpak voor het project heeft geïdentificeerd, is het tijd om de details van de oplossing te schetsen in een projectplan . Dit omvat het identificeren van fasen van het project, het definiëren van te leveren prestaties en het invullen van de details van elke taak.

Gebruik een projectmanagementtool en werk samen met je team om de tijdlijn toe te wijzen, projectbudget en taakeigenaren voor elke deliverable om de algemene reikwijdte van het project te bepalen. Hier zijn een paar ClickUp projectmanagement hulpmiddelen die je helpen om elk van deze details te communiceren:

Gebruik ClickUp's Whiteboard-sjabloon om oogverblindende projectvoorstellen te maken om indruk te maken op klanten Download het sjabloon voor het whiteboard van het projectvoorstel

Stap 6: Presenteer het aan uw potentiële klant

Het is u gelukt!

De dag is eindelijk aangebroken - u mag uw klant versteld doen staan van uw genialiteit. Of u nu persoonlijk of via zoom afspreekt, stuur een agenda en een kopie van je projectvoorstel via e-mail naar je klant vóór de presentatie van het voorstel.

Het voorgestelde project en vergaderfrequentie vooraf geeft de klant de tijd om het voorstel te overwegen, vragen te stellen en eventueel notities toe te voegen aan de vergaderagenda.

KLIK OP PRO TIP Maak deze stap snel, gemakkelijk en consistent voor alle teams door een gestandaardiseerde e-mailsjabloon in ClickUp .

Houd tijdens de vergadering gedetailleerde notities en onmiddellijk follow-up taken toewijzen zodat er niets tussenkomt na de vergadering. Gemakkelijk notities maken en toewijzen actiepunten in real-time met de ClickUp sjabloon voor notulen om het beste projectvoorstel te maken. Het sjabloon voor vergadernotities downloaden Zorg ervoor dat je de presentatie van je voorstel to the point en zo kort mogelijk houdt. Je wilt je publiek niet vervelen voordat ze aan het eind zijn.

Herhaal aan het einde van de presentatie de volgende stappen die je in het voorstel hebt beschreven en noteer hoeveel aanlooptijd die je team nodig heeft als de klant ervoor kiest om in te tekenen. Beantwoord na de presentatie van het projectvoorstel zo veel mogelijk vragen en stuur een e-mail met antwoorden die je niet meteen hebt.

Stap 7: Follow-up met de potentiële klant

We hebben het allemaal meegemaakt. Het ene moment belooft een bureau u de wereld en het volgende moment laten ze u schieten voor de volgende beste klant. Laat prospects niet door de mazen van het net glippen.

Houd elke fase van je projectvoorstellen bij, zodat je weet wie verantwoordelijk is voor het benaderen van de prospect en wanneer je team voor het laatst contact heeft opgenomen.

De levenscyclus van een klant in realtime volgen is eenvoudig in ClickUp met aangepaste velden. U kunt de fasen van uw projectvoorstellen definiëren door middel van aangepaste velden, het toewijzen van rollen, het instellen van vervaldatums voor routinematige follow-ups en het taggen van teamleden. U kunt ook e-mails en opmerkingen naar klanten sturen vanuit het taakvenster, zodat u een duidelijk auditspoor hebt van elke communicatie met klanten.

Gebruik ClickUp voor uw volgende projectvoorstel

De kern van succesvolle projectvoorstellen is een team dat effectief samenwerkt. En dat is precies wat ClickUp uw bureau in staat stelt te doen.

Wij brengen al uw tools, documenten, teams, dashboards, budgetten en workflows samen in één projectmanagementsoftware. Dit alles in een poging om een einde te maken aan het wisselen van context en silo workflows van het werken met meerdere tools.

Wat is beter?

We hebben meer dan 1000 app-integraties en een volledige bibliotheek van gratis sjablonen gebouwd door projectmanagementexperts die het bouwen van workflows eenvoudig maken. U hoeft niet langer uw kostbare tijd te besteden aan het vanaf de grond opbouwen van elk proces en elke procedure.

Het is er al, het wacht op u in ClickUp. Ga vandaag nog aan de slag.. helemaal gratis -en zie waarom zoveel bureaus overstappen op ClickUp.