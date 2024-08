De voordelen van Float voor het beheren van projectwijzigingen en vertragingen

Projectmanagement kan een ontmoedigende Taak zijn, zelfs als alles "goed" lijkt in de wereld.

Elk team wil zijn deadlines halen en zijn projecten vlot laten verlopen. Maar zelfs met het meest gedetailleerde abonnement zijn er vaak onverwachte problemen die je op achterstand kunnen zetten.

Dit is waar float in projectmanagement om de hoek komt kijken.

Door de efficiƫntie te verbeteren en Taken te prioriteren, kun je alle vertragingen of tegenslagen aan die op je pad kunnen komen. Kortom, je kunt er zeker van zijn dat je project zijn deadline haalt.

In dit artikel beschrijven we wat projectmanagement precies inhoudt, wat de vele voordelen zijn en hoe je het kunt gebruiken om je projecten op target te houden. šŸŽÆ

Wat is projectmanagement float?

Projectmanagement float, ook bekend als "slack", is de hoeveelheid tijd die een project kan worden uitgesteld voordat een deadline niet wordt gehaald. Gewoonlijk hangt deze tijd af van welke taken erbij betrokken zijn en hoeveel speling elke taak heeft.

Het is echter mogelijk dat specifieke taken geen flexibiliteit toestaan en een directe invloed hebben op de voltooiingsdatum van een project. Taken die niet gestart kunnen worden voor de voltooiing van een andere taak, worden op de zogenaamde "Voltooidatum" gezet kritieke pad van het project .

Deze taken moeten in een specifieke volgorde worden Voltooid voordat een project kan worden voltooid. Kritisch pad taken kunnen geen vertragingen verdragen zonder direct de deadline van een project te beĆÆnvloeden.

Een voorbeeld hiervan is te zien in de afbeelding hieronder. De vier grijze taken: gipsplaten, kasten, loodgieterswerk en elektriciteit, en vloeren leggen moeten allemaal Voltooid worden in de volgorde waarin ze verschijnen, en er is geen ruimte voor vertraging. Ze liggen op het kritieke pad. De andere Taken in de lijst (schilderen en decoreren) zijn veel flexibeler en kunnen op verschillende tijdstippen Voltooid worden. Als resultaat hebben ze een hogere vlotter.

Kritisch pad via projectmanager.com

Belang van vlotter in projectmanagement

Jullie projectmanagers zijn absolute rocksterren. Ze jongleren met meerdere variabelen, teams, opdrachten en een externe medewerkers in flexibele omgevingen.

Float geeft projectmanagers wat ademruimte om rekening te houden met verstoringen en vertragingen in de echte wereld. Float in projectmanagement helpt projectmanagers om de huidige tijdlijn van een project te bewaken en de meest kritieke taken prioriteit te geven.

Ze kunnen middelen beter beheren en tijdgevoelige taken opnieuw toewijzen om ervoor te zorgen dat het project op tijd Voltooid wordt.

Voordelen van Float in projectmanagement

Float in projectmanagement doet meer dan alleen uw business drijvende houden. Het brengt vele voordelen met zich mee, van het helpen om nooit een deadline te missen tot het gefocust houden van je team op wat er gedaan moet worden.

Laten we eens kijken naar de vier belangrijkste voordelen van het introduceren van float in je projectmanagement.

1. Helpt bij voortgangsbewaking

Projectmanagers kunnen float gebruiken om nauwkeurig bij te houden hoe een project vordert. Ze kunnen taken identificeren die achterlopen of waar vertragingen direct invloed op hebben. Zo kunnen ze verwachtingen en deadlines dienovereenkomstig aanpassen.

2. Verbetert efficiƫntie en productiviteit

Float dient als stappenplan voor de planningsfase van elk project. Projectmanagers kunnen de speling of het gebrek daaraan gebruiken om ervoor te zorgen dat de meest tijdgevoelige taken op schema blijven. Het helpt ook om vergissingen te voorkomen bij het indelen van de bestelling.

3. Bepaalt wat prioriteit moet krijgen

Float in projectmanagement dient ook als hulpmiddel om prioriteiten te stellen. Projecten met tijdsflexibiliteit kunnen naar achteren geschoven worden zodat de korte of niet-float taken eerst Voltooid kunnen worden. Managers kunnen deze informatie doorgeven via ingebouwde functies voor teamcommunicatie zoals De weergave ClickUp chatten of een platform zoals Microsoft Teams Voice .

Weergave van chatten slaat al uw opmerkingen op in ClickUp om snel een gesprek terug te vinden Ontdek de lijst met functies van ClickUp

4. Verhoogt het moreel op de werkplek

We hebben allemaal wel eens last van "Monday" (of dinsdag, woensdag, enz.). Het gebruik van de juiste hulpmiddelen kan het humeur van iedereen verbeteren en het werk makkelijker maken. Projectmanagement float geeft managers en leden van het team beter zicht op welke taken kritisch en niet-kritisch zijn.

Een projectmanager kan bijvoorbeeld middelen toewijzen aan taken die vertraging hebben opgelopen om ervoor te zorgen dat het project op tijd blijft lopen. In een andere Instance kan hij teams die te maken krijgen met vertragingen ruim van tevoren inlichten.

Het juiste type Float kiezen voor beter projectmanagement

Er zijn verschillende soorten float in projectmanagement. Elk type heeft zijn eigen kracht en doel. De ene laat een individueel team weten hoeveel speling ze hebben voor een Taak, terwijl een andere de projectmanager op de hoogte houdt van de huidige beschikbare tijd.

De 5 verschillende soorten float

Float in projectmanagement valt onder verschillende categorieƫn, maar hier zijn de vijf verschillende types die je tegenkomt:

1. Totale vlotheid

De totale hoeveelheid tijd die een geplande taak kan worden uitgesteld of verlengd voordat dit invloed heeft op de voltooiingsdatum van een project

**Hoe berekenen?

Om Total Float te berekenen moet je de "vroegste" van de "laatste" aftrekken Dit kan van de startdatum of de einddatum zijn, maar beide moeten van dezelfde chronologische kant van een taak zijn. Haal vroeg en laat niet door elkaar, want dan heb je een serieus probleem!

Dus het is of:

Totale Vlotter = (Laatste Begin)- (Vroege Begin Of Totale Vlotter) Total Float = (Laatste Finish)- (Vroege Finish)

2. Free float

Free float is vergelijkbaar met total float wat betreft berekeningen. Het verschil is dat total float gaat over het voltooien van een project, terwijl free float de hoeveelheid tijd is die een taak kan worden uitgesteld zonder dat dit invloed heeft op de volgende taak op het pad.

Elke vertraging of extensie die de free float van een taak overschrijdt, vertraagt direct de vroege startdatum van de volgende taak.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een ontwikkelaar die werkt aan software voor contactbeheer . De backend codering moet voltooid zijn voordat het relevante team kan beginnen met het ontwerpen van de grafische gebruikersinterface (GUI).

Hoe berekenen

Om Free Float te berekenen, neem je de vroege einddatum van de huidige taak en trekt deze af van de vroege startdatum van de volgende afhankelijke taak.

Free Float = (Vervroegde start van afhankelijkheid) - (Vervroegde einddatum van huidige)

3. Project

De totale hoeveelheid tijd die een volledig project kan worden uitgesteld of verlengd voordat het achterloopt op de deadline van een client of klant staat bekend als project float. Voor bedrijven is dit waarschijnlijk het meest cruciale nummer om bij te houden, maar het vereist het gebruik van een dashboard op het platform om alle projectgerelateerde taken bij te houden.

Meerdere werkstromen weergeven in Ć©Ć©n weergave op een schone ruimte Kanban-bord met bord en alles weergave in ClickUp

De client kan een tijdsbeperking als onderdeel van de voorwaarden of de deadline is gewoon de deadline die het bedrijf is overeengekomen. Hoe dan ook, bedrijven zoals het uwe kunnen het zich niet veroorloven om de einddatum van een project te missen.

Hoe berekenen

Project Float wordt op dezelfde manier berekend als de total float. Bedrijven gebruiken de twee termen vaak door elkaar, maar vandaag zullen we een eenvoudig onderscheid maken: Total Float gaat over een enkele activiteit of Taak, terwijl Project Float gekoppeld is aan de voltooiing van het hele project.

Om de Project Float te berekenen, volgen we een gelijkaardig proces, maar we moeten eerst weten hoe snel een project kan afgewerkt worden. Dit nummer hangt dus af van een effectieve abonnement van zowel kritieke als niet-kritieke paden.

Deze keer nemen we de vroegste of geplande einddatum van het project en trekken die af van de laatste deadline, opgelegd of toegewezen.

Project Float = (Laatste Finish) - (Vroegste Finish)

4. Interfererende vlotter

De hoeveelheid tijd die een taak kan worden uitgesteld zonder dat een project de toegewezen deadline overschrijdt is de Interfering Float. Met andere woorden, een project wordt verstoord als deze toegewezen tijd wordt overschreden.

Wanneer een taak vertraagd is, kan dat twee dingen doen. Ten eerste vreet het aan je totale 'float', wat betekent dat andere Taken minder tijd hebben.

Dit heeft invloed op zowel niet-kritieke als kritieke taken. Het kan ook de druppel zijn die de emmer doet overlopen: je projectruimte wordt opgebruikt, zodat alle resterende taken nu kritiek zijn - ze hebben geen gratis ruimte meer.

Ten tweede kan het een volgende kritieke taak vertragen. Dit zal resulteren in een vertraging van het voltooien van een project. De hoeveelheid resterende projectruimte bepaalt of het project nog op tijd Voltooid kan worden.

Hoe berekenen

Om de interfering float te berekenen, nemen we de totale float en trekken daar de free float vanaf.

Storende vlotter = (Totale vlotter) - (Vrije vlotter)

5. Onafhankelijke vlotter

Ondanks de naam heeft de onafhankelijke vlotter betrekking op zowel voorafgaande als volgende activiteiten. Het wordt gedefinieerd als de hoeveelheid tijd die de starttijd van een activiteit kan worden uitgesteld zonder dat dit invloed heeft op de vroegste starttijd van eventuele opvolgers.

Onafhankelijke spreiding is dus de vertraging van alle projecttaken die geen invloed hebben op de vroege einddatum van het project. Op die manier is deze categorie van vlotter echt onafhankelijk.

Hoe berekenen

Om de onafhankelijke afwijking te berekenen, nemen we de late voltooiing van de voorafgaande taken en trekken we de vroege start van de daaropvolgende taken hiervan af. Vervolgens verminderen we de werkelijke duur van de projecttaken. Vervolgens verminderen we de werkelijke duur van de Taak.

Onafhankelijke vlotter = (Vroege start van volgende taak)- (Late finish van vorige taak)- (Totale tijd van vorige taak)

Hoe Float in Projectmanagement de efficiƫntie en productiviteit van het werk van je team verbetert

Float in projectmanagement lijkt misschien een aanpak voor grote bedrijven en technische industrieƫn zoals engineering en industrie microservices voor ondernemingen . Dit is gewoon niet het geval.

Projectmanagement float werkt ook voor kleine tot middelgrote bedrijven (SMB's) en industrieƫn zoals de bouw of zo ongeveer alles. Float is een tactiek die naast uw bestaande projectmanagementstrategieƫn kan worden gebruikt. Het is gemakkelijk te gebruiken met workflow- en projectmanagementoplossingen zoals ClickUp.

Gebruik de weergave Gantt Grafiek in ClickUp om taken in te plannen de voortgang van het project bijhouden en deadlines en mijlpalen beheren

Dit betekent dat het goed werkt met agile tools en methoden zoals Kanban-borden, Gantt grafieken scrum-borden en andere soorten werkstroombeheer oplossingen. Het gebruik van float in projectmanagement geeft uw PM's een eenvoudig stappenplan voor middelentoewijzing en prioritering.

Dit is vooral waar wanneer afhankelijkheid in rekening wordt gebracht. Afhankelijkheden zijn taken die niet voltooid kunnen worden voor een vorige taak voltooid is of voltooid moeten worden voor een andere taak gestart kan worden.

Met ClickUp kunt u koppelingen maken tussen taken en afhankelijkheid instellen, zodat uw team precies weet wat er nu gedaan moet worden. Het is zo'n gemakkelijk concept om in uw Business in te voeren! Uw projectmanagement zal het rustgevende effect voelen van het feit dat u altijd precies weet hoeveel speling een project heeft. En je team zal gemakkelijker kunnen samenwerken om de speling op te vangen en je project op tijd af te ronden. Probeer ClickUp's gratis sjabloon voor ganttgrafieken

Gebruik Float voor beter projectmanagement

Wie wil er nu geen beter projectmanagement? Stap aan boord van de project float trein en geniet van een soepele en stabiele rit, of u nu werkt aan een acquisitie project of leert hoe je een website host .

Als alles eenmaal is geĆÆmplementeerd, heb je een zelfcorrigerend systeem dat alle belangrijke beslissingen in het project begeleidt. De leden van het team zullen blij zijn met de richting en transparantie van het project slack.

Als het ergste of onverwachte gebeurt, kunnen projectmanagers het slechte nieuws zo vroeg mogelijk aan de leden van het team en aan klanten vertellen. Dit betekent dat teleurstellingen kunnen worden verzacht en dat uw teams voor klantenservice en succes een voorsprong kunnen nemen bij het herstellen van eventuele schade.

Begin nu met het implementeren van een strategie en voor je het weet vieren jij en je team weer een succesvol project met een rondje root beer floats na het werk.

G gastschrijver:

richard Conn is de Senior Directeur Vraagontwikkeling bij 8Ɨ8 , een toonaangevend communicatieplatform met cloudgebaseerde callcenteroplossingen en functies voor spraak, video en chatten.