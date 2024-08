Beste 16 Agile hulpmiddelen voor projectbeheer in 2024

Scrum dit. Agile dat.

Of moeten we het helemaal kanbannen????

Dit zijn de vragen die elk Agile team wil beantwoorden!

Met 94% van de respondenten bevestigt dat hun organisatie in 2021 een of andere vorm van de agile methodologie heeft aangenomen, is het geen wonder dat teams de juiste agile tools moeten gebruiken om hun projectvoortgang te maximaliseren.

Als uw Agile projectmanagementtools falen? Nou, veel succes.

Gelukkig houden we ervan om teamsamenwerking te maximaliseren met een agile mentaliteit daarom hebben we hier bij ClickUp een verzameling gemaakt van de beste Agile softwaretools die vandaag de dag op de markt zijn.

Top 16 hulpmiddelen voor je agile team

Sprint door deze lijst om de beste Agile tools voor je team van ontwikkelaars en projectmanagers te vinden.

Creëer de perfecte Agile workflow en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en het projectbeheer te verbeteren met de Board-weergave in ClickUp

Verhoog uw productiviteit en samenwerking met ClickUp - een alles-in-één oplossing voor projectbeheer en teamsamenwerking. ClickUp is ontworpen voor bedrijven en teams in elke branche, stroomlijnt workflows en verhoogt de productiviteit binnen uw organisatie.

Dus wat maakt ClickUp de beste agile projectmanagement oplossing ?

Ten eerste is ClickUp ontworpen om zich gemakkelijk aan te passen aan vele workflows, vooral ontwikkelingsworkflows zoals Kanban, Scrum en Agile. Deze alles-in-één en flexibele app biedt honderden geavanceerde functies en een volledig aanpasbaar platform, waardoor teams ClickUp kunnen configureren dat een moderne agile aanpak en komt tegemoet aan hun unieke behoeften, complexe workflows en persoonlijke voorkeuren.

En met dit niveau van flexibiliteit en geavanceerde functies in ClickUp, zullen u en uw agile team in staat zijn om:

Een gestructureerde en geautomatiseerde Agile-Scrum workflow opzetten : De productiviteit maximaliseren met sprintplanning op maat van de werklast van uw team. Micromanagement minimaliseren door het automatiseren van sprintpunttoewijzingen en het doorrollen van onafgemaakte taken naar toekomstige sprints

: De productiviteit maximaliseren met sprintplanning op maat van de werklast van uw team. Micromanagement minimaliseren door het automatiseren van sprintpunttoewijzingen en het doorrollen van onafgemaakte taken naar toekomstige sprints Beheer Agile ontwikkeling projecten met gemak: Verdeel grotere projecten in kleinere brokken (Sprints) en beheer ze effectief met behulp van de SprintsClickApp *Beheer Sprints en backlogs: Plan, organiseer en beheer Sprints en backlogs effectief met de aangepaste weergave van uw keuze en gebruik deBacklog en Sprints sjabloon door ClickUp om uw backlogbeheer te verbeteren

Verdeel grotere projecten in kleinere brokken (Sprints) en beheer ze effectief met behulp van de SprintsClickApp *Beheer Sprints en backlogs: Plan, organiseer en beheer Sprints en backlogs effectief met de aangepaste weergave van uw keuze en gebruik deBacklog en Sprints sjabloon door ClickUp om uw backlogbeheer te verbeteren Visualiseer en beheer uw agile workflows : Bekijk uw werk op uw manier met aangepaste weergaven zoals Kanban, Gantt chart, Box view en andere werkweergaven in ClickUp

: Bekijk uw werk op uw manier met aangepaste weergaven zoals Kanban, Gantt chart, Box view en andere werkweergaven in ClickUp Stroomlijn issue- en bugtrackingprocessen : Maak intakeformulieren die bugs omzetten in uitvoerbare taken en wijs ze toe aan individuen of teams. Koppel gerelateerde issues aan elkaar, voeg tags toe om bugs te volgen, enuw achterstand beheren met aangepaste statussen

: Maak intakeformulieren die bugs omzetten in uitvoerbare taken en wijs ze toe aan individuen of teams. Koppel gerelateerde issues aan elkaar, voeg tags toe om bugs te volgen, enuw achterstand beheren met aangepaste statussen Samenwerken aan roadmaps en meer: Breng uw roadmap duidelijk in kaart op digitale whiteboards en deel deze met uw team en krijg toegang totsjablonen voor projectroutekaarten om uw werk te helpen structureren en versnellen

Breng uw roadmap duidelijk in kaart op digitale whiteboards en deel deze met uw team en krijg toegang totsjablonen voor projectroutekaarten om uw werk te helpen structureren en versnellen Verbind feedback en engineering tools : Integreer ClickUp met meer dan 1000 werktools, inclusief feedback van klanten om betere engineering beslissingen te nemen met integraties voor Zendesk, Intercom en Zapier. Houd vervolgens de voortgang van de ontwikkeling bij met native integraties voor GitHub, GitLab en Bitbucket

: Integreer ClickUp met meer dan 1000 werktools, inclusief feedback van klanten om betere engineering beslissingen te nemen met integraties voor Zendesk, Intercom en Zapier. Houd vervolgens de voortgang van de ontwikkeling bij met native integraties voor GitHub, GitLab en Bitbucket Visualiseer de voortgang met Agile Dashboards: Maakaangepaste Dashboards om een overzicht op hoog niveau te geven van je werk en blijf op de hoogte van de voortgang van het team met aanpasbare Dashboards en sprintwidgets om Agile meetgegevens te tonen zoals burnupgrafiek, snelheidsgrafiek en cumulatieve stroomdiagrammen, en deel ze eenvoudig als een visuele voorsprintplanning,retrospectieve vergaderingenen meer

pas uw Dashboard aan en volg sprints met de widgets in ClickUp_. Deze weergave is geweldig voor het volgen en bewaken van taken, middelen en projectvoortgang - alles op één plek

ClickUp Agile functies

ClickUp Docs : Documenteer uw techniek wiki, product backlog ensprint backlogen gebruik deClickUp AI in Documenten om uw inhoud te genereren, bewerken, verbeteren en samen te vatten

: Documenteer uw techniek wiki, product backlog ensprint backlogen gebruik deClickUp AI in Documenten om uw inhoud te genereren, bewerken, verbeteren en samen te vatten Aangepaste dashboards met real-time rapportage : Bouw een aangepast dashboard voor elk bedrijfsscenario en deel het eenvoudig digitaal met anderen binnen uw Workspace

: Bouw een aangepast dashboard voor elk bedrijfsscenario en deel het eenvoudig digitaal met anderen binnen uw Workspace Meer dan 15 aangepaste werkweergaven: Visualiseer en volg sprints op jouw manier met meer dan 15aangepaste weergaven in ClickUp, inclusief Gantt-diagramweergave met mijlpalen, box- en tijdlijnweergave om het agile projectmanagement van uw team te verbeteren

Visualiseer en volg sprints op jouw manier met meer dan 15aangepaste weergaven in ClickUp, inclusief Gantt-diagramweergave met mijlpalen, box- en tijdlijnweergave om het agile projectmanagement van uw team te verbeteren Mijlpalen : Verander taken in voortgangsmarkeringen om belangrijke punten in een project aan te geven. Geef aan dat een functie klaar is voor release of klaar is om live te gaan metmijlpalen *Samenwerking met teams: Communiceer voortgang, geef updates en blijf verbonden met uw teams in real-time of asynchroon met samenwerkingsfuncties zoals toegewezen opmerkingen, meerdere geadresseerden, chatweergave, watchers, meldingen, samen bewerken inClickUp Documenten endigitale whiteboardsen nog veel meer

: Verander taken in voortgangsmarkeringen om belangrijke punten in een project aan te geven. Geef aan dat een functie klaar is voor release of klaar is om live te gaan metmijlpalen *Samenwerking met teams: Communiceer voortgang, geef updates en blijf verbonden met uw teams in real-time of asynchroon met samenwerkingsfuncties zoals toegewezen opmerkingen, meerdere geadresseerden, chatweergave, watchers, meldingen, samen bewerken inClickUp Documenten endigitale whiteboardsen nog veel meer Workflow automatisering : Sprint door uw workflow en maximaliseer uw productiviteit met kant-en-klare en aangepaste automatisering in ClickUp.Workflows automatiserenzoals sprintpunten en rol onafgewerkte taken door naar toekomstige sprints

: Sprint door uw workflow en maximaliseer uw productiviteit met kant-en-klare en aangepaste automatisering in ClickUp.Workflows automatiserenzoals sprintpunten en rol onafgewerkte taken door naar toekomstige sprints Doelen : Doelen instellen en volg belangrijke resultaten met taken, numerieke waarden of waar/niet waar invoer. Houd de vaart erin door doelen op te splitsen in mijlpalen en gebruik mappen om doelen te ordenen op sprint, project, opdrachtnemer en meer

: Doelen instellen en volg belangrijke resultaten met taken, numerieke waarden of waar/niet waar invoer. Houd de vaart erin door doelen op te splitsen in mijlpalen en gebruik mappen om doelen te ordenen op sprint, project, opdrachtnemer en meer Sprintpunten : Beheer de werklast van je team met een volledig aanpasbareSprintpuntensysteem. Verzamel punten van subtaken, deel ze op per opdrachtnemer en sorteer ze gemakkelijk om uw sprints in één oogopslag te volgen

: Beheer de werklast van je team met een volledig aanpasbareSprintpuntensysteem. Verzamel punten van subtaken, deel ze op per opdrachtnemer en sorteer ze gemakkelijk om uw sprints in één oogopslag te volgen Epics en user stories : Pak grotere projecten aan, houd uw team gefocust op doelen en verbetersprintplanning met Epics enVerhaal Punten in ClickUp

: Pak grotere projecten aan, houd uw team gefocust op doelen en verbetersprintplanning met Epics enVerhaal Punten in ClickUp Sjablonen: Krijg toegang tot meer dan 1000 kant-en-klare en aanpasbare sjablonen voor elk team en elke use case, inclusiefAgile beheer,Agile Sprint planningen meer

Prijzen

Gratis eeuwig plan : Gratis plan met veel functies

: Gratis plan met veel functies Beperkt plan: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk Plan: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Ondernemingsplan:Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

2. Jira

Via Jira Een van de bekendste Agile projectmanagementtools is Atlassian Jira, een Agile ontwikkelingsoplossing. Teams over de hele wereld houden van deze agile projectmanagementsoftware, maar het is niet zonder gebreken. Je kunt meer lezen over Jira alternatieven en onze gedetailleerde Jira beoordeling .

Wij houden net zoveel van puzzelen als ieder ander. Maar Jira is veel te complex en er zijn zelfs ontwikkelaars nodig om het alleen maar in te stellen! Bovendien, als je wilt dat je team functieoverschrijdend werkt, moet je meerdere Jira-integraties .

Het is een van de duurdere 💸 agile tools, en zelfs kleine teams kunnen de prijs opdrijven tot in de duizenden dollars.

Agile Software Kenmerken:

Issue volgen

Borden

Agile Epos

Bug volgen

Aangepaste velden

Prijzen: Gratis tot $14 per gebruiker/per maand

Bekijk onze_ Review over Jira versus Lineair !

3. Bedrijfskaart

Via Bedrijfskaart Businessmap is een enterprise-ready platform voor agile project-, product- en portfoliomanagement. Gebouwd met schaalbaarheid in gedachten, kunt u deze agile tool gebruiken voor uw softwareontwikkelingsplannen programma's, taakbeheer en portfoliomanagement.

Deze Kanban gereedschap is de go-to oplossing voor agile teams en bedrijven die op zoek zijn naar een betere prioritering van werk, het beheren van meerdere projecten en het maken van hun werkprocessen efficiënter.

Binnen het systeem kunnen teamleden hun dagelijkse werk structureren en visualiseren. Ze kunnen Scrum-teaminitiatieven en projecten op hoog niveau plannen, deze opsplitsen in beheersbare taken, afhankelijkheden visualiseren en meerdere workflows creëren voor cross-functionele teams.

_Het probleem?

Deze agile tool is vrij duur.

Agile Software Functies:

Tijdlijn Workflow voor Agile planning

Aanpasbare Kanban-borden en -kaarten voor verschillende gebruikersverhalen

Kanban-kaart links voorwork-breakdown structuur en het visualiseren van afhankelijkheden

Ingebouwde sjablonen voor Kanban-bordweergaven

Meerdere workflows op één Kanban-bord beheren

Beheer workspaces voor het schalen van Kanban binnen de organisatie

Bedrijfsautomatiseringsregels

Prijzen: Vanaf $149/maand tot $179/maand voor 15 gebruikers

4. GitHub Projectbeheer

Via Github GitHub is de grootste gehoste Git server....maar wat betekent dat?

In principe kunnen je ontwikkelaars al je code voor een groot aantal projecten daar opslaan. GitHub is zo geweldig omdat het bewerkingen van een heel team in realtime vastlegt.

Deze Agile software voor projectbeheer ook integreert met veel andere tools zodat meerdere teamleden (van je ontwikkelaars tot de producteigenaar) tegelijkertijd in dezelfde code kunnen werken, waardoor het een van de betere Agile tools voor ontwikkelteams is.

GitHub geeft je een privéruimte voor elk teamlid en een openbare ruimte waar leden van de gemeenschap je kunnen komen helpen om je code te verbeteren.

GitHub bevat ook veel agile projectbeheertools om projectmanagers te helpen beheren waar de teamleden aan werken.

Agile Softwarefuncties:

Bijhouden van problemen

Vermeldingen voor teamwerk

Labels

Koppel problemen en pull requests

Prijzen: Gratis tot $21 per gebruiker/per maand

5. Planview AgilePlace

Via Planview AgilePlace Als u op zoek bent naar de ultieme Agile projectmanagementtool dat werkt als een Kanban-bord voor uw sprints, dan is Planview AgilePlace uw antwoord.

Deze Agile hulpmiddel voor softwareontwikkeling houdt je workflow 'slank' met kaarten om werkitems en live statussen weer te geven.

Planview AgilePlace's Agile projectmanagementsoftware is perfect als je een team op afstand hebt, zodat iedereen het Kanban-bord in realtime kan zien. Voorkom dat dezelfde taken twee keer worden uitgevoerd en zorg ervoor dat je hele team op dezelfde pagina (of kaart) blijft.

Deze Kanban-tool werkt ook geweldig voor teamoverschrijdende platformen en kan worden gebruikt om afhankelijkheden bij te houden. Het werkt ook goed voor functieoverschrijdende teams scrum- of Kanban-borden gebruiken in de Agile proces .

Agile Softwarefuncties:

Taaksjablonen

Kanban-borden

Problemen en bugs bijhouden tijdens Agile testfasen

Projectportfolio's beheren

Lean statistieken en rapportage

Prijzen: Gratis tot $20 per gebruiker/maand

6. Planbox

Via Planbox Iedereen vindt het leuk om te weten hoe ver ze nog van de finish zijn, behalve sommige mensen die gewoon van het hardlopen genieten.

Maar in een Agile project is het bijhouden van sprints alles.

Planbox doet dit met zijn aflopende grafieken . Op deze manier weet iedereen hoe ver je bent van de voltooiing van de sprint.

Planbox integreert ook feedback van klanten, bugrapporten en reparaties, waardoor het nuttig is voor een breed scala aan gebruikers. Deze Scrum hulpmiddel heeft geweldige evaluatietools die sprint retrospectives nog grondiger maken.

Het is zeer configureerbaar, zodat agile teams het kunnen aanpassen aan hun specifieke omstandigheden. Geavanceerde rapportagefuncties maken het gemakkelijk om de status te bekijken en gebieden waar verbetering nodig is.

En zo is je project net een _Plan-_doos vol bonbons! 🍫

Agile Softwarefuncties:

Tijdschattingen om backlog-items te prioriteren

Project delen met externe medewerkers

Gedetailleerde analyses

Planbox Work Management API voor cross-platform ondersteuning

Prijzen: Neem contact op met Planbox voor prijsinformatie

7. Actieve samenwerking

Via Actieve samenwerking Als je op zoek bent naar een betaalbare oplossing om documenten en zeer eenvoudige taken te beheren, zoek dan niet verder.

Active Collab is een van de beste agile tools voor documentbeheer, budgettering en rapportagefuncties. Het schijnbaar enige nadeel is dat Active Collab een tijdlijn en kolomweergave voor de taken heeft in plaats van een Gantt Chart.

Agile Software Functies:

Labels

Voortgang project

Terugkerende taken instellen

Beheer werklast rapporten

Prijzen: Vanaf $8 per gebruiker/maand

8. Proggio

Via Proggio Proggio is een volgende generatie Agile projectmanagementtool gecentreerd rond de Scrum-team in plaats van taken.

Met een eersteklas visuele presentatie geeft Proggio projectmanagers een Agile-tool om volledige projectblauwdrukken te maken voor meer planningsmogelijkheden en teamhelderheid. Proggio past ook goed bij je Agile team vanwege de geavanceerde analyses en tools voor gezamenlijk taakbeheer .

De agile projectmanagementtool biedt ook een integratie met Jira die informatie uit Jira presenteert over de tijdlijn in Proggio, waardoor er een einde komt aan de softwareontwikkeling tracking silo.

Agile Software Kenmerken:

Tijdlijnen

Board- en lijstweergaven

Visueel volgen

Prijzen: Gratis tot $500/maand tot $1500/maand

9. Codegiant

Via Codegiant Codegiant is een liefdesbrief aan programmeurs overal ter wereld. 💕

Deze Agile-ontwikkelingssoftware richt zich voornamelijk op het meer ontspannen maken van het coderingsleven van de ontwikkelaar. Dit doen ze met een rechttoe rechtaan en eenvoudig te gebruiken issue tracker die zorgt voor een rommelvrij Agile omgeving om in te werken.

Bovendien is de issue tracker zeer aanpasbaar en flexibel, zodat je opdrachten duidelijk kunt verdelen over je team. Op deze manier zal je Scrum-team geen tijd verspillen aan irrelevante taken, maar zich concentreren op de primaire opdrachten.

Agile Software Features:

Moeiteloos taken beheren met de drag-and-drop functionaliteit

Ingebouwd Scrum-bord

Stappenplannen

Rapporten

Prijzen: Gratis tot $6/gebruiker/maand.

Bezoek Codegiant

10. ProProfs Project

Via ProProfs Project Een eenvoudige en intuïtieve interface boordevol functies zoals taakbeheer, projectvisualisatie en bruikbare rapportage maken van ProProfs een populaire agile projectbeheertool.

Met het dashboard van de tool kun je de backlog efficiënt beheren en sprints van begin tot eind plannen. Bovendien kun je met de drag-and-drop functionaliteit het dashboard aanpassen en taken en resources gemakkelijk verplaatsen om te voldoen aan de behoeften van een evoluerend project.

ProProfs biedt projectweergaven zoals Gantt-diagram, Kanban-weergave, Kalender-weergave en Lijst-weergave. Met deze weergaven heb je toegang tot projectinformatie op de manier die je wilt door eenvoudigweg de projectweergave in de tool te wijzigen.

Dus of je nu taken, middelen, mijlpalen of het budget wilt bijhouden, je kunt het allemaal vanaf één plek doen, en dat ook nog eens in één oogopslag. Bovendien kunt u taken prioriteren en taakafhankelijkheden instellen in slechts een paar klikken, zodat je op schema blijft en nooit meer een deadline mist.

Agile Softwarefuncties:

Resourcemanagement om de werklast van resources te optimaliseren

Automatiseringsmogelijkheden voor terugkerende taken

Mijlpaalvolgsysteem om deadlines te bewaken

Tijd bijhouden om productieve uren bij te houden

Prijzen: Vanaf $2 tot $4 per gebruiker per maand

11. Axosoft

Via Axosoft Axosoft is een ander hulpmiddel voor agile projectbeheer.

Hiermee kun je alles beheren, van sprintplanning tot je Agile productvrijgave . Axosoft helpt je om elke stap van het softwareontwikkelingsproces te visualiseren en maakt zelfs indrukwekkend ogende grafieken.

Je kunt features plannen in volgorde van belangrijkheid, zodat de belangrijkste features het eerst klaar zijn. Het heeft ook een geweldige Scrum-tool waarmee de Scrum-master kan plannen wanneer bepaalde functies klaar zullen zijn.

Agile Software Features:

Tijdschattingen

Product backlog beheer

Dagelijkse Scrum-modus

Burndown grafieken

Prijzen: Begint vanaf $20,83/5 gebruikers

12. Assembla

Via Assembla Veilige ontwikkeling die al je Git- en SVN-behoeften met elkaar verbindt? Ja, graag! Dit is de bedrijfsoplossing waar grote bedrijven naar kijken voor de beveiliging van hun codebases.

Ze bieden ook robuuste ondernemingsproject beheerfuncties voor Scrum, Waterval, Gantt, Kanban-borden of andere projectmanagementmethoden . Door meerdere perspectieven te bieden, kunnen teams hun tickets afhandelen op de manier die ze nodig hebben.

Agile Software Features:

Git-integraties

Repo-integraties

Product backlog beheer

Ondersteunt Git, SVN en Perforce

Prijzen: $12 per gebruiker/maand tot $960/jaar voor vijf gebruikers

13. Zoho Projecten

Via ZohoZoho Projecten is een populaire cloudgebaseerde projectbeheertool. Met tal van projectbeheerfuncties kan het je helpen met je Agile softwareontwikkelingsworkflows.

Zoho Project zelf kan de basis leggen voor basisfuncties zoals urenstaten, Gantt-diagram en resourcegebruik . Maar voor het kernwerk van Scrum, zoals sprintplanning en -tracering, moet je Zoho Sprint downloaden.

En daar houdt de redundantie niet op. Je hebt ook een Zoho app voor facturatie, personeelsbeheer, analyse en CRM. Dus op het moment dat je uit een workflow moet stappen, vraagt Zoho je om een andere app te downloaden.

Agile Software Features:

Gantt-diagrammen

Project planning

Chat, Feed en Forum voor communicatie

Taakrapporten

Integraties voor bugtracking

Prijzen: Gratis tot $9 per gebruiker/maand

14. Asana

Via AsanaAsana is een hulpmiddel voor projectbeheer met veel integraties om u te helpen uw team efficiënt te beheren.

Deze projectmanagementsoftware is eenvoudig te gebruiken in vergelijking met de meeste andere projectmanagementsoftware. Je kunt je taken snel verplaatsen en werk toewijzen met hun drag-and-drop functie.

Agile teams koppelen Asana omdat het projecten en secties gebruikt om het werk op een visuele manier georganiseerd te houden en het team duidelijkheid geeft over wie waarvoor verantwoordelijk is in de projectplanning.

Met de groeiende populariteit van Asana hebben ze echter moeite gehad om hun snelle groei bij te houden. Downtime komt vaak voor, waardoor werkstromen worden verstoord en Agile-gebruikers gefrustreerd achterblijven.

Agile-softwarefuncties:

Bekijk je taak in een Kanban-bord, lijst of tijdlijnweergave

Gantt-diagrammen met tijdlijnen

Veelvoorkomende taken automatiseren

Stories maken om aan je sprint toe te voegen

Prijzen: Gratis tot $30.49 per gebruiker/maand

15. Wrike

Via WrikeWrike is een hulpmiddel voor projectbeheer dat goed werkt voor kleine Agile teams.

Houd je Agile team op koers met Wrike's activity stream dashboard dat je helpt te zien wie waar aan werkt. Hun issue tracking kan agile ontwikkelteams ook helpen om bugs op te sporen.

Maar, de gratis versie van Wrike is erg beperkt en het instellen van de tools kan een lang proces zijn met een steile leercurve.

Agile softwarefuncties:

Board-weergave en Spreadsheet-weergave

iOS- en Android-apps

Taak- en subtaakbeheer

Geen tijdsbeperkingen

Prijzen: Gratis tot $24.80 per gebruiker/maand

16. Trello

Via TrelloTrello is een populair hulpmiddel voor Agile projectbeheer .

Trello gebruikt een Kanban-bordweergave waarmee je gemakkelijk je Agile-team kunt beheren.

Als je eenvoudige Kanban-borden wilt maken om sprints bij te houden en samen te werken aan projecten, dan is Trello een geweldige tool. Ze missen echter een cruciale functie: rapportage.

Agile softwarefuncties:

Automatiseer bijna elke actie met Trello's Butler

Board-, tijdlijn-, tabel-, kalender-, dashboard- en kaartweergaven

Power-ups voor integratie met andere tools

Prijzen: Gratis tot $17,50 per gebruiker/maand Bezoek Trello

Met alle Agile tools op de markt kan het moeilijk zijn om te kiezen. Stel deze vragen om te beslissen welke tool het beste bij je past:

Aan wat voor soort projecten werkt je team?

Wat is de grootte van je team?

Wat is je maandelijkse budget voor een Agile tool?

Wat voor soort rapportage en gegevens heb je nodig?

Wat is de ervaring van je team met Agile projectmanagement?

Welke Agile tool is het beste voor jouw team?

Er zijn een heleboel Agile softwareontwikkelingstools die je kunnen helpen om met Agile projectmanagement aan de slag te gaan. De sleutel is om te vinden wat het beste werkt voor jouw teamleden.

Onthoud dat elk Agile ontwikkelteam en project andere eisen heeft.

Maar er is maar één Agile tool die alle behoeften vervult: ClickUp!

Volg sprints met een geavanceerd dashboard, verbeter uw sprintplanning, team beheren communicatie en volg je voortgang, allemaal op één plek.

En hé, vergeet niet, het is gratis!

Het maakt niet uit of je een klein of een groot team bent. Succes begint hier.