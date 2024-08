10 Beste planningssoftware voor taakbeheerders in 2024

Het beheren van de taken, deadlines en projecten van een team kan een uitdaging zijn. Hoe complexer het project, hoe moeilijker de planning wordt.

Maar maak je geen zorgen! Taakplanningssoftware is er om veelvoorkomende terugkerende taken te automatiseren, introduceer procesefficiëntie taken plannen, de efficiëntie van teams verbeteren en ervoor zorgen dat je nooit een deadline mist.

Wat moet je zoeken in software voor taakplanning?

Zoek in software voor taakplanning naar functionaliteiten die het beste werken voor jouw workflow. Een tool moet aanpasbaar zijn, zodat de mogelijkheden niet beperkt zijn tot één team. Kies een tool die kan worden gebruikt door marketing-, verkoop- en softwareteams voor het plannen van taken.

Hier zijn enkele van de beste functies die je moet zoeken in je taak- en werklastautomatisering software:

Taken maken en toewijzen : Is het gemakkelijk om snel meerdere taken in te plannen en toe te wijzen? Automatiseringsfuncties zijn cruciaal voor het plannen van taken om het drukke en handmatige werk te verminderen

: Is het gemakkelijk om snel meerdere taken in te plannen en toe te wijzen? Automatiseringsfuncties zijn cruciaal voor het plannen van taken om het drukke en handmatige werk te verminderen Visueelproject tijdlijnen: Kunnen teams hun prioriteiten en afhankelijkheden in één oogopslag zien? Je hebt visuele planningssoftware nodig die iedereen het 10.000-voetenoverzicht geeft

Voorbeeld van Work Breakdown Structure in Tijdlijnweergave ClickUp

Taakprioritering : Welke taak moet als eerste worden aangepakt? Functies voor het stellen van prioriteiten zijn cruciaal voor een succesvolle automatisering van de werklast, zodat u voorkomt dat uw team over- of onderwerkt

: Welke taak moet als eerste worden aangepakt? Functies voor het stellen van prioriteiten zijn cruciaal voor een succesvolle automatisering van de werklast, zodat u voorkomt dat uw team over- of onderwerkt Robuuste rapportage : Hoe analyseer je alles? De beste tools voor taak- en taakplanners geven u alles in een gedetailleerd rapport met eenvoudige uitsplitsingen

: Hoe analyseer je alles? De beste tools voor taak- en taakplanners geven u alles in een gedetailleerd rapport met eenvoudige uitsplitsingen Samenwerkingsmogelijkheden voor teams: Kan iedereen taken inplannen en wordt iedereen gewaarschuwd? De beste planningssoftware houdt teams in communicatie en uit de e-mail blackholes

Kan iedereen taken inplannen en wordt iedereen gewaarschuwd? De beste planningssoftware houdt teams in communicatie en uit de e-mail blackholes Realtime taken plannen: Heeft uw taakplanner drag-and-drop mogelijkheden om snel werklasten te veranderen en bij te werken? Real-time job schedulers gebruiken automatisering van de werklast om snelle of last-minute veranderingen correct toe te wijzen, met mogelijkheden voor foutverwerking om onrealistische planningen te vermijden

Neem uw tijdmanagement een stap verder met de werklastweergave van ClickUp en zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot de totale tijd in uw week.

Let ook op het belang van een gebruiksvriendelijke interface, schaalbare functies en naadloze integratiemogelijkheden in een geavanceerde taakplanner. De tool moet immers passen bij je team en niet andersom.

De 10 beste taakplanningssoftware voor gebruik in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Met ClickUp is taakbeheer nog nooit zo eenvoudig geweest, omdat het alle functies heeft die u als geavanceerde taakplanner nodig hebt.

ClickUp is ontworpen om uw workflow te stroomlijnen en is een geavanceerd hulpmiddel om taken in te plannen met indrukwekkende functies voor het aanmaken, toewijzen en prioriteren van taken.

De intuïtieve taakplanner van het platform zorgt ervoor dat u altijd bovenop uw projectplanning zonder het gedoe van contextomschakeling . Met ClickUp wordt het beheren van een complex project net zo eenvoudig als het beheren van uw dagelijkse takenlijst.

Bovendien biedt ClickUp tal van mogelijkheden voor bedrijfsbeheer en sjablonen voor taakbeheer een robuust hulpmiddel om de productiviteit van je team te verhogen ondanks complexe planningen. En met de ClickUp Kalenderweergave kunt u uw planning, taken en deadlines visualiseren, zodat u beter in staat bent om prioriteiten kunt stellen voor uw werk en vermijd haast op het laatste moment.

ClickUp beste functies

ClickUp taken in een lijst-, bord-, box-, kalender- en Gantt-diagramweergave, afhankelijk van uw werkstijl

Projectmanagers verheugen zich - ClickUp is robuust genoeg om als centraal coördinatiepunt voor uw hele team te dienen

Ingebouwde tijdregistratie is perfect voor het bijhouden van productiviteit en om te zien of taken zijn voltooid binnen de geschatte tijd

Integreert naadloos met vele andere tools, zodat je al je werk op één plek kunt bewaren.

AI leert je veelvoorkomende terugkerende taken en stelt die taken en subtaken voor je samen

Houd specifieke discussies of feedback met betrekking tot taken bij met toegewezen opmerkingen, zodat er geen kritieke informatie verloren gaat

Taaksjablonen maken het plannen van activiteiten eenvoudig in vergelijking met andere productiviteitsapps

ClickUp beperkingen

Het grote aantal functies kan sommige gebruikers aanvankelijk overweldigen

Af en toe vertragingen in realtime synchronisatie op mobiele apparaten

Aanpassing van meldingen voor individuele projecten kan een beetje ingewikkeld zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Hitask

via Hitask Hitask biedt eenvoudige functies voor het plannen van taken in een gebruiksvriendelijk pakket. Het vergemakkelijkt naadloos de samenwerking, waardoor geavanceerde taakplanning en het bijhouden van de voortgang van het team als een fluitje van een cent aanvoelen.

De mobiele app van de tool is robuust en gebruiksvriendelijk, zodat je onderweg taken kunt aanmaken. En waar ter wereld je ook bent, Hitask biedt meertalige ondersteuning.

Naast basis taakbeheersoftware hitask biedt kleurgecodeerde taken en Google Calendar Sync, waardoor het een visueel aantrekkelijke en praktische keuze is om taken te beheren. De in-app functies voor het delen van bestanden en teamchat bevorderen effectieve communicatie, waardoor het makkelijker dan ooit is om snel feedback van je team te krijgen.

Hitask beste functies

Gedeelde taken en projecten beherenmaakt het eenvoudig om werk te delegeren en iedereen op de hoogte te houden

Taken met kleurcodering zijn niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar maken sorteren en prioriteren ook een visuele traktatie voor werklastautomatisering

Bestanden delen in de app en teamchatfuncties bevorderen effectieve communicatie en snelle feedback

Google Calendar Sync houdt je taken en deadlines in lijn met je bestaande planning

Meertalige ondersteuning vergroot de toegankelijkheid voor internationale teams

Hitask beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden kunnen een naadloze workflow met andere tools beperken

De interface, hoewel gebruiksvriendelijk, kan voor sommigen verouderd overkomen

Hitask prijzen:

Gratis

Zakelijk : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Onderneming: $20/maand per gebruiker

Hitask beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (90+ beoordelingen)

: 4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (40+ beoordelingen)

3. Hub Planner

Via Hub Planner Hub Planner is gespecialiseerd in resource planning en tijdregistratie.

Als projectmanager kun je met deze geavanceerde taakplanner eenvoudig bijhouden wie wat doet, wanneer en hoe lang.

Naast de indrukwekkende software voor projectplanning mogelijkheden van Hub Planner neemt een diepe duik in analytics, waardoor je inzichten krijgt die je kunnen helpen je resource management te optimaliseren.

Met de timesheetfunctie vereenvoudigt het tijdregistratie en rapportage.

Bovendien is Hub Planner aanpasbaar, wat betekent dat je het precies kunt afstemmen op de behoeften van je project of team.

Hub Planner beste functies

Eenvoudig resources toewijzen en beheren, zodat de tijd en vaardigheden van je team optimaal worden benut

Verzamelt en presenteert gegevens over de toewijzing van je resources en biedt inzichten voor verbeterde efficiëntie

Vereenvoudigt tijdregistratie en rapportage, zodat uw projectplanning op schema blijft

Met de aanpasbare interface kun je de tool precies aanpassen aan de behoeften van je project of team

Hub Planner beperkingen

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers in vergelijking met andere productiviteits apps

Zou meer integraties met populaire tools kunnen gebruiken

Gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen

Hub Planner prijzen

**Pro: $7/maand per gebruiker

Zakelijk : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met Hub Planner voor prijzen

Hub Planner beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (100+ beoordelingen)

: 4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

4. nTask

Via nTask nTask is meer dan alleen maar taakplanningssoftware. Het is een uitgebreide projectmanagementoplossing die ervoor zorgt dat u alles hebt wat u nodig hebt om een project van begin tot eind te begeleiden.

Hoewel het is uitgerust met een indrukwekkende reeks functies, blijft het gebruiksvriendelijk en eenvoudig te navigeren, zodat je altijd bovenop je taken zit.

nTask brengt teamleden samen door het volgende te bieden samenwerkingstools die effectief teamwerk vergemakkelijken. Het helpt je ook om het grotere geheel in de gaten te houden met Gantt-diagrammen en projecttijdlijnen.

Het bijhouden van risico's en problemen maakt ook deel uit van het pakket, zodat je altijd voorbereid bent op onverwachte hindernissen.

nTask beste eigenschappen

Ondanks de vele functies is het eenvoudig te navigeren, waardoor taakbeheer een fluitje van een cent is

Breng teamleden samen en stroomlijn de communicatie

Gebruik risico- en probleemtracering om voorbereid te blijven en klaar te staan voor onverwachte hindernissen in uw project

nTask beperkingen

Hoewel nTask een uitgebreide suite met projectbeheertools biedt, kan het overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de steile leercurve

De mobiele app mist een beetje functionaliteit vergeleken met de webversie

Sommige gebruikers hebben ook de afwezigheid van robuustere mogelijkheden voor het opslaan en delen van bestanden genoemd

nTask prijzen

Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Zakelijk : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met nTask voor meer informatie

nTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

5. Quire

via Quire Als je de voorkeur geeft aan een schone en overzichtelijke werkruimte, dan is Quire iets voor jou. Het biedt een visueel aantrekkelijke, boomgestructureerde weergave van taken, waardoor het gemakkelijk is om grote projecten op te splitsen in beheersbare taken en subtaken.

Met Quire heb je een platform dat geconcentreerd werken stimuleert, zonder onnodige afleidingen. Het is ook geschikt voor mensen die van visuele planning houden, met Kanban-borden om je taken visueel te beheren.

Voor degenen die altijd onderweg zijn, zorgen de krachtige mobiele apps van Quire ervoor dat je je taken kunt beheren, waar je ook bent.

En met de ingebouwde samenwerkingsfuncties worden teamcommunicatie en -coördinatie eenvoudig gemaakt.

Quire beste functies

Verdeel complexe projecten in beheersbare taken en subtaken met de boomstructuur van Quire

Kanban-borden bieden een visuele manier om taken bij te houden en de workflow te beheren

Wees productiever en beheer taken vanaf elke locatie dankzij een krachtige mobiele app

Faciliteer teamcommunicatie en -coördinatie en bevorder een samenhangende werkomgeving

Beperkingen van Quire

Het minimalistische ontwerp van Quire is aantrekkelijk voor sommigen, maar mist geavanceerde functies voor complexere projectmanagementbehoeften

Geen ingebouwde functie voor tijdregistratie, wat onhandig kan zijn voor teams die de duur van taken voor kritieke taken in de gaten moeten houden

Gebruikers hebben aangegeven dat er behoefte is aan meer integraties met andere veelgebruikte tools

Quire prijzen

**Gratis

Professioneel: $7.65/maand per gebruiker

$7.65/maand per gebruiker Premium: $13.95/maand per gebruiker

$13.95/maand per gebruiker Enterprise: $19,95/maand per gebruiker

Quire beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (60+ beoordelingen)

: 4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Klokify

via Klokweergave Voor teams die zich willen verdiepen in taakbeheer is Clockify de tool bij uitstek. Het biedt diepgaande tijdregistratie, zodat je precies kunt zien hoeveel tijd er aan elke taak wordt besteed.

Clockify stopt niet bij het plannen van taken en het bijhouden van de tijd. Het biedt ook gedetailleerde rapporten, waardoor je inzicht krijgt in de productiviteit van je team.

Je kunt ook tijdschattingen toevoegen aan taken, deze vergelijken met de werkelijk bestede tijd en afwijkingen identificeren.

Met Clockify heb je een oplossing die ervoor zorgt dat elke minuut telt.

Clockify beste functies

Precies zien hoeveel tijd er aan elke taak wordt besteed, wat transparantie en verantwoording bevordert

Verkrijg inzicht in de productiviteit van je team en identificeer verbeterpunten

Discrepanties tussen geschatte en werkelijke voltooiingstijd van taken identificeren

Clockify beperkingen

Clockify richt zich sterk op het bijhouden van tijd en is niet geschikt voor degenen die op zoek zijn naar uitgebreide project management functies

Hoewel het vele integraties biedt, kan het een leercurve vereisen om deze in te stellen en effectief te gebruiken

Gebruikers hebben ook melding gemaakt van problemen met de desktop app

Clockify prijzen

Gratis

Basis : $3.99/maand per gebruiker

: $3.99/maand per gebruiker Standaard : $5,49/maand per gebruiker

: $5,49/maand per gebruiker Pro : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

Clockify beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+beoordelingen)

7. Dingen

via Dingen Things is niet zomaar een taakplanningssoftware; het is een productiviteitsgenoot.

Gebouwd met een mooie, overzichtelijke interface, is het een genot om taken te beheren. Of je nu je dagelijkse taken organiseert, een project plant of zelfs je toekomstige doelen uitstippelt, Things biedt de tools om het gemakkelijk te doen.

De magie van de tool ligt in zijn eenvoud, maar de kracht om complexe projecten te beheren is indrukwekkend. Met belangrijke functies zoals Snelzoeken is het bijhouden van taken een fluitje van een cent.

De integratie met Agenda en Herinneringen zorgt ervoor dat je nooit een deadline mist. Dankzij de parsing van natuurlijke taal is het maken van geavanceerde taken net zo eenvoudig als het schrijven van een zin.

Things beste functies

Geeft prioriteit aan gebruiksvriendelijkheid en esthetiek, waardoor taakbeheer een genot wordt

Navigeer snel en moeiteloos door je routinetaken.

Blijf op de hoogte van deadlines en mis nooit een taak met integratie van agenda en herinneringen

Het aanmaken van taken is net zo eenvoudig als het schrijven van een zin, wat de gebruiksvriendelijkheid bevordert

Dingen beperkingen

Things is exclusief voor macOS en iOS, wat handige en snelle toegang voor gebruikers op andere platforms beperkt

Het mist ook belangrijke functies voor samenwerking, wat een nadeel kan zijn voor projectmanagers die vervelende taken willen automatiseren

Geen ingebouwde kalenderweergave

Dingen prijzen

De app kost $9,99.

Dingen beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (19 beoordelingen)

: 4.3/5 (19 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (106 beoordelingen)

8. Microsoft om te doen

via MicrosoftMicrosoft om te doen is een perfecte mix van eenvoud en kracht. Deze taakplanner voor Windows is ontworpen om je te helpen je taken en to-dos eenvoudig en effectief te organiseren.

To Do biedt een intuïtieve manier om je taken op te sommen en ze te markeren als ze voltooid zijn, en het integreert naadloos met de rest van het Microsoft systeemcentrum, waardoor een soepele workflow ontstaat. Dit planningshulpmiddel voor Windows heeft een slimme dagelijkse planner die een intelligente en gepersonaliseerde lijst van dagelijkse taken biedt.

Daarnaast kun je gedeelde lijsten maken voor samenwerkingstaken, zodat het gemakkelijk is om met anderen af te stemmen.

En voor degenen die veel op hun bord hebben liggen, zorgen de herinneringen en deadlines van Microsoft To-Do ervoor dat alles soepel verloopt.

Microsoft To Do beste functies

Synchroniseer uw taken in Microsofts suite van tools, het creëren van een soepele workflow tussen uw Windows taakplanner software en de rest van uw digitale gereedschapskist

Biedt een intelligente en gepersonaliseerde lijst met taken voor de dag

Coördineer met anderen en houd iedereen op dezelfde pagina

Microsoft To Do-beperkingen

Beperkte functies voor complex projectbeheer

Geen optie voor taakafhankelijkheden in vergelijking met geavanceerde taakplanners

In tegenstelling tot sommige zakelijke taakplanners is deze tool mogelijk niet robuust genoeg voor grotere teams

Microsoft To Do prijzen

Gratis

Microsoft To Do beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (50+ beoordelingen)

: 4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2700+ beoordelingen)

9. TimeHero

via TimeHero TimeHero is op een missie om het plannen van taken automatisch te maken. Het maakt gebruik van slimme algoritmen om je taken rond je agenda-evenementen te plannen, zodat je het meeste uit je dag haalt.

Met TimeHero hoef je je geen zorgen te maken over het handmatig plannen van taken; je voert gewoon in wat er gedaan moet worden en de taakplanningssoftware doet de rest. De projectsjablonen besparen je het gedoe van het helemaal opnieuw opzetten van soortgelijke projecten.

De voorspellingstechnologie waarschuwt je ook bij gemiste deadlines, zodat je je takenplanner dienovereenkomstig kunt aanpassen.

De integraties met populaire tools maken TimeHero een geweldige aanvulling op je bestaande productiviteitssuite.

TimeHero beste functies

Gebruikt slimme algoritmen om je terugkerende taken rond je agenda-evenementen te plannen en processen te automatiseren

Bespaar tijd doordat je soortgelijke projecten niet vanaf nul hoeft op te zetten

Betrouwbare en actiegerichte waarschuwingen herinneren je aan mogelijk gemiste deadlines, zodat je je planning dienovereenkomstig kunt aanpassen

TimeHero beperkingen

De functie voor het plannen van het kunstmatige intelligentiesysteem in TimeHero is weliswaar innovatief, maar kan soms tot planningsconflicten leiden

De interface kan overweldigend zijn voor sommige gebruikers

Er is behoefte aan meer aanpasbare rapportagefuncties, volgens feedback van gebruikers

TimeHero prijzen

Basic : $4,60/maand per gebruiker

: $4,60/maand per gebruiker Professioneel : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Premium: $22/maand per gebruiker

TimeHero beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (10+ beoordelingen)

: 4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

10. Infolio

via Infolio Infolio gaat verder met het plannen van taken door het te transformeren in een uitgebreide digitale werkruimte.

Met Infolio kun je complexe taken beheren, samenwerken aan projecten, discussies voeren en zelfs verbluffende visuele presentaties maken - allemaal op één plek. Deze holistische benadering van taakbeheer maakt het een ideale keuze voor teams die op zoek zijn naar een uniform platform om hun projectinformatie onder te brengen.

De digitale whiteboards zijn perfect voor brainstormsessies of het visueel uitzetten van ideeën. Ondertussen maakt de mogelijkheid om visuele projectpresentaties te maken het een fluitje van een cent om je projectvoortgang te delen met belanghebbenden.

Infolio is meer dan een tool voor het plannen van taken; het is een compleet projectcommandocentrum.

Infolio beste functies

Uitgebreid taakbeheer met aangepaste velden geeft u flexibiliteit in het categoriseren van uw geplande taken

Teamsamenwerking en chatfuncties ondersteunen realtime communicatie en teamwerk voor het plannen van taken op ondernemingsniveau

Projectruimten bieden een gecentraliseerde locatie voor alle informatie over taakplanners, waardoor organisatie wordt bevorderd

Digitale whiteboards bieden een platform voor brainstormsessies en het visueel uitzetten van ideeën

De mogelijkheid om visuele projectpresentaties te maken kan helpen bij het delen van voortgang of resultaten met belanghebbenden

Infolio beperkingen

Beperkt aantal integraties kan extra handmatig werk vereisen bij gebruik met andere tools

Zou kunnen profiteren van meer opties voor het filteren van taken voor een betere taakorganisatie

Het ontbreken van een ingebouwde functie voor tijdregistratie betekent dat je een aparte tool nodig hebt voor tijdbeheer

Infolio prijzen

Standaard: Gratis

Gratis Professioneel: $4,99/maand per gebruiker

Infolio beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (15+ beoordelingen)

: 4.5/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

Op zoek naar meer tools om de verkoop te beheren? Bekijk onze_ verkoop apps gids!

ClickUp: de beste keuze voor uw team op het gebied van planning

Bij het kiezen van de beste software voor het plannen van taken gaat het erom de juiste combinatie van functies en bruikbaarheid te vinden die past bij de behoeften van je team. Van de uitgebreide taakplannerfuncties van ClickUp tot de gebruiksvriendelijke interface van Microsoft To-Do, je uiteindelijke keuze hangt af van je unieke vereisten voor je software voor werklastautomatisering.

Wil je meer ontdekken? Bekijk dan ClickUp Taak functies en zie hoe de Kalenderweergave kan een integraal onderdeel worden van je dagelijkse workflow. Het doel is niet alleen om complexe taken te automatiseren, maar ook om je werkproces gestroomlijnder, efficiënter en productiever te maken.

Ontdek hoe ClickUp een verschil kan maken in uw projectmanagementreis.