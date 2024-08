10 Microsoft To Do-alternatieven en concurrenten in 2024

Bent u een op taken gebaseerde optimizer op zoek naar een nieuwe taakbeheer hulpmiddel? Microsoft Nog te doen is een bekende keuze, maar veel andere apps om aantekeningen te maken voldoen misschien beter aan je behoeften.

In de wereld van productiviteit is er geen standaardoplossing en daarom geven we je opties voor andere tools. In deze lijst vind je de beste Microsoft Nog Te Doen-alternatieven van 2024, elk met hun eigen unieke combinatie van functies.

Klaar om de juiste Microsoft Nog Te Doen concurrent te vinden die je kan helpen productiever te zijn ? Laten we erin duiken.

Wat moet je zoeken in Microsoft Nog te doen-alternatieven?

Als je je begeeft in de wereld van productiviteit hacks apps voor takenlijsten en tools voor taakbeheer, let dan op meer dan alleen esthetische aantrekkingskracht. Hier zijn enkele sleutel factoren om in gedachten te houden:

Gladde integratie: In ons onderling verbonden digitale tijdperk ligt de kracht van een tool vaak in zijn vermogen om harmonieus samen te werken met anderen. Een eersteklas Taakbeheerder integreert naadloos met je favoriete apps, centraliseert je gegevens en bespaart je het vervelende wisselen tussen platforms. Deze integratiekracht verandert goede software in een uitstekende, gepersonaliseerde krachtpatser op het gebied van productiviteit, zodat jesneller kunt werken *Gebruikersvriendelijke interface: Eenvoud is de ultieme verfijning, vooral als het gaat om technische hulpmiddelen. Een schone, intuïtieve gebruikersinterface kan zorgen voor een succesvollere projectmanagementervaring in plaats van een karwei. Het is cruciaal om een app voor takenlijsten te kiezen die je in staat stelt om ideeën vast te leggen, taken te creëren en te beheren en al je gegevens moeiteloos te organiseren zonder dat je je hoeft te verdiepen in een handleiding oftechnische documentatie eerste

Effectiever samenwerken met clients of interne teams met virtuele Whiteboards om innovatie te stimuleren

Onthoud dat de beste tool voor Taakbeheer degene is die bij uw werkstroom past en u helpt georganiseerd en efficiënt te blijven op de meest comfortabele manier.

De 10 beste concurrenten van Microsoft Nog te doen in 2024

Dit zijn onze favoriete tools voor het beheren van taken en to do lijsten voor het documenteren, beheren en (ons favoriete onderdeel!) het afstrepen van die vervelende to do lijst.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Geen discussie over hulpmiddel voor productiviteit s is Voltooid zonder ClickUp.

Meer dan een nog te doen app clickUp is een uniform platform voor al uw werk. ClickUp-taak hiermee kunt u ontmoedigende projecten omzetten in kleinere Taken, perfect voor liefhebbers van soloproductiviteit en meerdere gebruikers.

Met ClickUp, real-time samenwerking is een fluitje van een cent, zodat jij en je team altijd op dezelfde pagina zitten. Bovendien kunt u uw werkruimte aanpassen aan uw behoeften dankzij de aanpassingsopties.

ClickUp beste functies

Omarmproces in kaart brengen met nestbare lijsten met taken die het gemakkelijk maken om een taak op te splitsen in kleinere acties

Synchroniseer je lijsten met taken op je desktop, smartphone of tablet

Formateer uw verschillende Taken zodat u in één oogopslag kunt zien wat u Nog te doen staat

Taken aan anderen toewijzen om van je takenlijst een teamworkflow te maken

Bekijk tientallen sjablonen voor takenlijsten zoalssjablonen voor werk en nog veel meer!

Taken slepen en neerzetten om je takenlijst snel te herschikken

Met aangepaste statussen kunt u fasen in de voortgang van taken definiëren die passen bij uw werkstroom

Gebruik de ingebouwde tijdsregistratie om te zien hoe lang taken duren

Plan je dagen effectief met een geïntegreerde kalender

ClickUp beperkingen

Alle functies kunnen overweldigend lijken voor nieuwe gebruikers

Aanpassingsopties vereisen een leercurve om volledig te kunnen benutten

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Google Taken

via Google Taken Google Taken onderscheidt zich als een eenvoudige Nog te doen app. Het integreert in Gmail en Google Agenda als een eenvoudige maar krachtige Taakmanager.

Met Google Tasks kun je eenvoudig projecten maken, bedrijfsprocessen documenteren, herinneringen instellen en je belangrijke taken en deadlines bijhouden, waardoor het de perfecte tool is voor gebruikers die hunkeren naar eenvoud.

Google Taken beste functies

E-mails rechtstreeks vanuit uw inbox van Gmail omzetten in taken

Taken weergeven en eenvoudig beheren in uw Google Agenda en Google Documenten

Nieuwe Taken opsplitsen in behapbare delen

Taken onderweg openen vanaf meerdere platforms, waaronder uw smartphone

Beperkingen van Google Taken

Mist geavanceerde functies zoals tijdsregistratie en voortgangsvisualisatie

Minimale functies voor samenwerking maken het minder geschikt voor teamgebaseerde projecten die niet werken met Google Agenda, Documenten of Sheets (probeer deze eens)Google Taken alternatieven!)

Prijzen van Google Taken

**Gratis

Google Taken beoordelingen en recensies:

G2 : 4.2/5 (10+ beoordelingen)

: 4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Nog te doen

Via Nog te doen Any.do is een veelzijdige app voor productiviteit en software voor taakbeheer staat bekend om zijn mooie ontwerp en gebruiksvriendelijke interface. Dit alternatief voor Nog te doen van Microsoft biedt sleutel functies zoals geïntegreerde kalenders, boodschappen lijsten, en dagelijkse planners die uw Taakbeheer efficiënt maken.

Of je nu een individuele gebruiker bent of deel uitmaakt van een team met externe belanghebbenden, Any.do biedt een naadloze manier om je taken te organiseren en te beheren.

Any.do beste functies

Organiseer je boodschappenlijsten met automatisch gesorteerde categorieën

Begin je dag met een duidelijk abonnement,taken prioriteren voor maximale productiviteit

Taken snel toevoegen met spraakcommando's

Beheer lijsten en wijs taken toe met iedereen

Nog.te doen beperkingen

Sommige gebruikers vinden het systeem van herinneringen een beetje ingewikkeld om te beheren

De gratis versie is enigszins beperkt in functionaliteit vergeleken met andere apps voor takenlijsten

Prijzen van Any.do

Persoonlijk: Free

Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Teams: $5/maand per gebruiker

Nog te doen beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (100+ beoordelingen)

: 4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft Access Alternatieven !

4. Evernote

via EvernoteEvernote is meer dan een Taakmanager en een app voor to do's. Het is een uitgebreide app voor het maken van aantekeningen waarmee je al je to do's effectief kunt beheren. Evernote is een van de krachtigste alternatieven voor Microsoft Nog Te Doen.

Het blinkt uit in het opslaan van allerlei soorten informatie-van eenvoudige tekst aantekeningen tot web pagina's en PDF bestanden-en kan een krachtig hulpmiddel zijn voor individuen en teams.

Evernote beste functies

Taken, bijlagen, spraakopnames en selectievakjes direct aan je aantekeningen of lijst toevoegen

Artikelen, onderzoek en nuttige webpagina's direct vanuit je browser opslaan

Sjablonen gebruiken of aanpassen voor efficiënt aantekeningen maken en Taken beheren

Tekst doorzoeken in afbeeldingen of handgeschreven aantekeningen

Evernote limieten

Geen speciale functies voor projectmanagement zoals Gantt grafieken of tijdsregistratie

De uitgebreide functies kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Evernote prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $10.83/maand per gebruiker

: $10.83/maand per gebruiker Professioneel: $14,17/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

5. Dingen

via Dingen Things is een app voor het beheren van taken en lijsten, ontworpen voor Apple gebruikers. Het biedt een duidelijke, intuïtieve interface waarmee je moeiteloos je taken kunt beheren. De magie zit hem in de eenvoud, waardoor het ideaal is voor persoonlijk gebruik of voor kleine teams die meer waarde hechten aan gebruiksgemak dan aan functies.

Things beste functies

Afzonderlijke categorieën helpen je te focussen op onmiddellijke Taken

Taken ordenen op volgorde of prioriteit

Spring onmiddellijk naar je projecten of gebieden met een paar toetsaanslagen

Weergave van gebeurtenissen in je agenda naast je takenlijst

Dingen limieten

Alleen beschikbaar voor macOS- en iOS-apparaten, wat de toegankelijkheid voor meerdere platforms beperkt, vooral voor degenen die Outlook-taken beheren

Geen effectieve samenwerkingstools, wat een nadeel kan zijn voor teams

Prijzen van Things

Mac : $49,99 eenmalige aankoop

: $49,99 eenmalige aankoop iPad : $19,99 eenmalige aankoop

: $19,99 eenmalige aankoop iPhone: $9,99 eenmalige aankoop

Things beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

6. Google bijhouden

Via Google bijhoudenGoogle bijhouden blinkt uit door zijn eenvoud. Als een eenvoudige app om aantekeningen te maken, kunt u ideeën noteren, to-do lijsten maken en herinneringen instellen. Als je Google's productensuite al gebruikt, zal Google Keep naadloos integreren in je werkstroom.

Google Keep beste functies

Organiseer uw aantekeningen en groepstaken zodat u ze gemakkelijk terugvindt met mappen en gekleurde labels

Snel uw gedachten dicteren en ze laten uitschrijven met Google Assistant

Herinneringen krijgen over een Taak wanneer je op een specifieke locatie bent

Taken delen en samenwerken aan aantekeningen met anderen in realtime

Google Keep limieten

Geen geavanceerde functies voor taakbeheer zoals subtaken of tijdsregistratie

Beperkte opmaakopties vergeleken met andere apps

Je zult elders moeten zoeken voor het beheren van Outlook Taken met Microsoft Nog Te Doen

Gratis

Google Keep beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

7. Toodledo

via ToodledoToodledo is een robuust hulpmiddel voor productiviteit dat is ontworpen om aan verschillende behoeften te voldoen. Het omvat verschillende aspecten van productiviteit, van taken en aantekeningen tot gewoonten en kalenders. De flexibele functies maken het geschikt voor individuen, teams en grote en kleine bedrijven.

Toodledo beste functies

Houd je gewoontes bij en ontwikkel ze naast je dagelijkse taken

Taken delen en bewerken met collega's of familieleden

Pas je werkruimte aan aan je voorkeurswerkstroom

Perfect voor complexe projecten en brainstormen

Toodledo limieten

De interface voelt een beetje gedateerd aan in vergelijking met Microsoft Nog te doen en andere apps

Steilere leercurve vanwege de uitgebreide functies en aanpasbaarheid

Prijzen van Toodledo

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $3,99/maand per gebruiker

: $3,99/maand per gebruiker Plus : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Business: Neem contact op met Toodledo voor prijzen

Toodledo beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

8. Taken Hubstaff

via HubstaffHubstaff Taken is een gestroomlijnde software voor projectmanagement oplossing die ideaal is voor teams van elke grootte. Hubstaff is gebouwd rond de Agile-filosofie en is een van de beste alternatieven voor Microsoft omdat het krachtige functies biedt zoals Kanban-borden en geautomatiseerde stand-ups die de samenwerking tussen teams bevorderen en zorgen voor een soepele werkstroom.

Hubstaff Taken beste functies

Gebruik Sprints om je projecten op te delen in kleinere, beheersbare stukken

Zorg ervoor dat geen enkel detail van een Taak over het hoofd wordt gezien met gedetailleerde checklists

Synchroniseer je team en houd de voortgang bij met geautomatiseerde standups

Visualiseer je project planning en pas het zo nodig aan met een tijdlijn weergave

Hubstaff Taken limieten

Mist geavanceerde functies voor rapportage in de gratis versie

Hoewel het integreert met Hubstaff, is tijdsregistratie niet direct in Taken ingebouwd

Hubstaff Taken prijzen

**Free

Starters : $5.83/maand per gebruiker

: $5.83/maand per gebruiker Pro: $8.33/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met Hubstaff voor prijzen

Hubstaff Taken beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

9. Quire

via Quire Quire is een visueel aantrekkelijk hulpmiddel voor taakbeheer, ontworpen voor creatieve teams. Dankzij de unieke boomstructuur kun je meerdere taken opdelen in subtaken, waardoor het beheren van complexe projecten eenvoudiger wordt. De eenvoud en intuïtieve interface maken het een plezier om te gebruiken.

Quire beste functies

Gebruik subtaken om taken netjes te organiseren

Gebruik visuele borden zoals Kanban om inzicht te krijgen in je werkstroom en knelpunten te identificeren

Taken delen, delegeren en bespreken met je team

Blijven werken aan je taken, zelfs zonder internetverbinding

limieten van Quire

Beperkte integratie met externe tools en diensten

Geen ingebouwde functie voor tijdsregistratie

Quire prijzen

Gratis

Professioneel: $7,65/maand per gebruiker

$7,65/maand per gebruiker Premium: $13,95/maand per gebruiker

$13,95/maand per gebruiker Enterprise: $19,95/maand per gebruiker

Quire beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (60+ beoordelingen)

: 4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. Checkvist

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/card2_white-006955c87152021923dccf6a86fd55629d4c392054f2f67a596781f2585245e6-1.jpg Checkvist Dashboard /$$img/

via Checkvist Checkvist is een minimalistische Taakbeheerder die zich richt op een toetsenbordgerichte bediening van Nog te doen lijsten. Het spreekt krachtige gebruikers aan die de voorkeur geven aan tekst en snelkoppelingen op het toetsenbord boven grafische interfaces om projecten te beheren en taken te organiseren. Checkvist's eenvoud en snelheid houden je eigen takenlijsten en samenwerkingstools efficiënt en overzichtelijk om projecten zoveel beter te beheren.

Checkvist beste functies

Navigeer en beheer je taken volledig via het toetsenbord

Taken en subtaken organiseren in een geneste structuur

Taak aantekeningen en opmerkingen gemakkelijk formateren

Taken delen en delegeren met je team

Checkvist limieten

De minimalistische, op tekst gebaseerde interface van de app voor takenlijsten zal niet alle gebruikers aanspreken

Visuele hulpmiddelen zoals Kanban-borden of Gantt grafieken ontbreken

Checkvist prijzen

Gratis

Pro : $39/jaar

: $39/jaar TeamPro: $69/jaar

Checkvist beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (50+ beoordelingen)

Je productiviteitspartner kiezen om over te stappen van Microsoft Nog te doen

Er is geen vervanging voor praktijkervaring bij het selecteren van het beste Microsoft Nog te doen alternatief voor jouw behoeften. Test daarom deze andere tools en kijk welke bij jouw unieke werkstijl past.

Begin met het verkennen van ClickUp-taak functie . We hebben onze innovatieve functie Taken zo ontworpen dat deze zich aan uw specifieke behoeften aanpast en de manier verandert waarop u uw takenlijst beheert. ClickUp is meer dan alleen een app voor takenlijsten: het is een uitgebreid platform dat we hebben gebouwd om u te helpen slimmer te werken, niet harder.

Bovendien, als u begint aan uw reis naar productiviteit of op zoek bent naar een nieuwe aanpak voor projectmanagement, onze Sjabloon voor dagelijkse takenlijsten is een bezoekje waard. Het is een hulpmiddel dat is ontworpen om je dag te structureren en tegemoet te komen aan vele behoeften.

Onthoud dat de sleutel tot betere productiviteit ligt in het kiezen van de juiste tool die aansluit bij uw werkstijl en vereisten. Met ClickUp kiest u niet alleen voor een geweldig alternatief voor een tool, maar ook voor een partner die u toewijdt aan het verbeteren van uw productiviteit. Het is tijd om de volgende stap te zetten!