Van handmatig naar geautomatiseerd: 10 beste software voor werklastautomatisering

Ooit bedolven geweest onder bergen papierwerk, worstelend om je hoofd boven water te houden? Het lijkt wel een eindeloze cyclus van chaos en je zou willen dat je een soort magie had om je te helpen het allemaal te beheren, toch?

Het goede nieuws is dat je hier geen tovenarij voor nodig hebt! Workload automation (WLA) softwaretools zijn er om je te redden.

Ze werken als bij toverslag door het automatiseren van planning en het beheren van processen, het stimuleren van strategische personeelsplanning en elimineert de noodzaak voor voortdurende menselijke tussenkomst.

We hebben het internet afgestruind om de 10 beste workload automation software te vinden, zodat je niet eindeloos hoeft te zoeken. We bekijken de voor- en nadelen en de prijzen, zodat je de perfecte keuze kunt maken en eindelijk aan de top kunt blijven.

Niet meer verdrinken, het is tijd om te surfen op de golven van efficiëntie! 🏄

Wat is software voor werklastautomatisering?

Software voor werklastautomatisering wordt gebruikt om werklasten te plannen, initiëren, uitvoeren en overzien IT-processen . Deze werklasten omvatten taken die deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden en kan handmatig of digitaal zijn.

Met werklastautomatisering kun je handmatige taken omzetten in digitale processen, waardoor handmatige interventie niet meer nodig is. Deze transformatie minimaliseert fouten en verhoogt de algehele efficiëntie van het bedrijf en de IT-activiteiten.

Je kunt deze veelzijdige workload automation tools onder andere inzetten voor het overzetten van gegevens tussen verschillende systemen, het beheren van computing resources, het genereren van rapporten en het manipuleren van gegevens.

Pas ze on-premise toe, in de cloud of in hybride omgevingen .

Er zijn drie soorten workload automation (WLA) tools:

Scheduling tools: Gemaakt voor taakplanning als hun belangrijkste focus Punt WLA tools: Op maat gemaakt voor specifieke use cases, systemen of omgevingen Universele WLA-tools: gemaakt voor elk scenario, platform, systeem of technologie

Wat moet u zoeken in Workload Automation Software?

Om de juiste werklast te kiezen automatiseringssoftware voor uw bedrijfsbehoeften overweeg de volgende factoren:

Schaalbaarheid : Zorg ervoor dat de automatiseringssoftware uw huidige werkbelasting aankan en gemakkelijk toekomstige groei aankan

: Zorg ervoor dat de automatiseringssoftware uw huidige werkbelasting aankan en gemakkelijk toekomstige groei aankan Compatibiliteit : controleer of de software kan integreren met uw bestaande systemen, databases en toepassingen

: controleer of de software kan integreren met uw bestaande systemen, databases en toepassingen Automatiseringsmogelijkheden : Kijk naar functies zoalstaakplanningevent triggers enworkflow automatisering om aan uw specifieke behoeften te voldoen

: Kijk naar functies zoalstaakplanningevent triggers enworkflow automatisering om aan uw specifieke behoeften te voldoen Bewaking en rapportage : De software moet real-time monitoring enrapportagehulpmiddelen om de prestaties van geautomatiseerde taken en processen te volgen

: De software moet real-time monitoring enrapportagehulpmiddelen om de prestaties van geautomatiseerde taken en processen te volgen Gebruiksgemak : Een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve instelling kunnentijd besparen en de leercurve verkleinen

: Een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve instelling kunnentijd besparen en de leercurve verkleinen Flexibiliteit: Zoek software waarmee je zonder code kunt aanpassen en scripts kunt maken om je aan te passen aan unieke workflows

De 10 beste software voor werklastautomatisering voor gebruik in 2024

Laat een zware werklast u niet belasten! Ontdek hoe deze toptools voor werklastautomatisering uw workflow kunnen transformeren.

Samen met ons ontdekken we hun belangrijkste functies, beperkingen en prijsopties om de perfecte oplossing voor jouw behoeften te vinden. 👌

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Supercharge voor uw werklastbeheer met ClickUp-de ultieme alles-in-één oplossing voor al uw zakelijke behoeften! Zeg vaarwel tegen vervelende, repetitieve taken door ze te automatiseren, herinneringen in te plannen en werklast te verdelen met de beschikbaarheid van uw team in gedachten. 🤗

Met de ClickUp Werklast bekijken krijgt u een visuele voorstelling van de werklast van elk teamlid over een door u gekozen tijdsbestek - één of twee weken of een hele maand. Met deze handige functie kunt u zien wie er overbelast is en wie er wat werkverdeling nodig heeft, terwijl u tegelijkertijd zorgt voor een optimale toewijzing van resources.

Gebruik ClickUp om uw werklast te automatiseren met 100+ automatiseringen, een handige AI-assistent en een uniforme werklastweergave

Verken 100+ ingebouwde automatiseringen naar projectbeheer automatiseren en de handmatige werklast minimaliseren, of het nu gaat om het toewijzen van taken, het taggen van prioriteitswijzigingen, het bijwerken van statussen of het achterlaten van opmerkingen. Je kunt ook Terugkerende taken om nooit een slag te missen en Herinneringen van opmerkingen of meldingen.

Maar hoe werkt taakautomatisering werken? Wanneer een triggergebeurtenis optreedt en aan een bepaalde voorwaarde voldoet, start ClickUp automatisch een vooraf gedefinieerde actie. Bijvoorbeeld:

Trigger: Onderzoek nieuwe klant Conditie: Aanvraag ontvangen tijdens kantooruren Actie: Wijs de vraag automatisch toe aan een beschikbare vertegenwoordiger voor een snelle reactie

U kunt ook gebruikmaken van de kracht van de ClickUp AI assistent die onmiddellijk het volgende genereert actie-items en subtaken op basis van de context van je taken en documenten. Het is alsof je je eigen productiviteitstovenaar tot je beschikking hebt! 🧙‍♂️

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. ActiveBatch

Via: ActiveBatch ActiveBatch is een low-code IT automatiseringstool en een enterprise job scheduler in één. Hiermee kunt u moeiteloos end-to-end workflows automatiseren, overzien en stroomlijnen, allemaal vanuit één gecentraliseerde hub. 🎯

ActiveBatch maakt handmatige taken overbodig met event triggers voor een breed scala aan zakelijke en IT-workflows, waaronder e-mail, bestandsevents, FTP-bestandstriggers (File Transfer Protocol) en gegevenswijzigingen.

Van de workload automation tools in deze lijst biedt ActiveBatch honderden kant-en-klare integraties om de belangrijkste leveranciers te ondersteunen, naast universele connectors en een Super REST API Adapter. Dit betekent dat je bijna elke applicatie of technologie op de markt kunt integreren.

Voor het maken van uitgebreide workflows biedt de software talloze kant-en-klare integraties voor vaak gescripte acties via de functie Integrated Jobs Library.

ActiveBatch biedt selfservicemogelijkheden, waardoor zakelijke gebruikers en helpdeskteams essentiële processen kunnen activeren zonder dat uw IT-team meer werk hoeft te verrichten.

ActiveBatch beste functies

Low-code Super REST API-adapter

Tal van no-code integraties

Drag-and-drop interface

Geavanceerde planning en automatisering

ActiveBatch beperkingen

Verbetering van de trigger- en notificatiemodule zou nuttig kunnen zijn

Issuerapportage is enigszins beperkt

ActiveBatch prijzen

Beschikbaar op aanvraag

ActiveBatch beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (150+ beoordelingen)

:4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (50+ beoordelingen)

3. RunMyJobs

RunMyJobs via VertrouwensRadius RunMyJobs van Redwood is een software-as-a-service (SaaS) en cloudgebaseerde tool voor werklastautomatisering en taakplanning. Het centraliseert al uw processen in één enkel platform en bevrijdt uw personeel van de ketenen van repetitieve handmatige taken, waardoor de deur wordt geopend naar eindeloze automatiseringsmogelijkheden. 🚪

Dit platform blinkt uit in het automatiseren van processen in verschillende omgevingen, waaronder on-premise, cloud en hybride. Het maakt een soepele integratie mogelijk van bedrijfssystemen zoals CRM eRP en supply chain management met uw IT-kritische systemen, waarbij minimale menselijke tussenkomst nodig is om ervoor te zorgen dat alles naadloos werkt.

Bovendien integreert RunMyJobs naadloos met geavanceerde technologieën zoals SAP RISE, S/4HANA en BTP in de moderne onderneming.

RunMyJobs beste functies

Low-code gebruikersinterface

Cloud-native SaaS

Eenvoudige API die snel REST of SOAP webservices integreert

Veilig processen automatiseren in on-premises, cloud en hybride omgevingen

Volledig geïntegreerde mogelijkheden voor managed file transfer (MFT)

RunMyJobs beperkingen

De klantenondersteuning kan beter

De initiële setup kan een beetje complex zijn in vergelijking met andere tools voor werklastautomatisering

RunMyJobs prijzen

Beschikbaar op aanvraag

RunMyJobs beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (100+ beoordelingen)

:4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra:4.8/5 (30+ beoordelingen)

4. Control-M

Via: Control-M Control-M - een softwareoplossing voor werklastautomatisering voor het naadloos orkestreren en beheren van workflows te optimaliseren in meerdere fabrieken, afdelingen en locaties. Deze software vereenvoudigt de orkestratie van applicatie- en dataworkflows en biedt je de tools om moeiteloos productieworkflows te creëren, beheren, definiëren en bewaken.

De software biedt vele mogelijkheden, waaronder gegevenspijplijnen, SLA-beheer en beheerde bestandsoverdracht. Bovendien biedt het geavanceerde operationele functies die Dev, Ops en verschillende business units gemakkelijk kunnen gebruiken. 💼

De functie Jobs-as-Code is een DevOps-methode die erop is gericht workflows versieerbaar, testbaar en onderhoudbaar te maken.

Deze aanpak vergemakkelijkt de samenwerking tussen ontwikkelaars en engineers terwijl ze gezamenlijk applicatieworkflows in productie definiëren, plannen, beheren en bewaken.

Control-M beste eigenschappen

Integratie met native AWS, Google Cloud Platform en Azure

SLA-beheer met voorspellende analyses

Schaalbare samenwerking tussen Dev en Ops

360° zicht op de datapijplijn

Intelligente bestandsverplaatsing en zichtbaarheid

Control-M beperkingen

Voor niet-technisch onderlegde gebruikers kan het een uitdaging zijn om ermee om te gaan

Het automatiseren van batches werkt niet altijd soepel

Control-M prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Control-M beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (50+ beoordelingen)

:4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra:4.3/5 (minder dan 10 beoordelingen)

5. Stonebranch

Via: Stonebranch De Stonebranch Workload Automation oplossing helpt u bij het stroomlijnen, beheren en orkestreren van IT-processen. Het geeft u volledige controle over workflows op verschillende platforms en bedrijfsapplicaties ongeacht waar de gegevens zijn opgeslagen. 🗃️

Deze oplossing is perfect voor organisaties die 24/7 IT-services draaien. Traditionele dagelijkse batchjobs zijn niet meer nodig en alles draait soepel met real-time efficiëntie. U kunt zowel interne belanghebbenden als externe klanten van dienst zijn zonder onnodige onderbrekingen.

Op het gebied van integratie zijn de mogelijkheden onbeperkt. Of je nu op het mainframe of in de cloud werkt, je kunt verbinding maken met elk platform of elke applicatie.

Gebruik voorverpakte integraties, creëer uw eigen integraties of krijg toegang tot integratie blauwdrukken van de community-gedreven open-source Stonebranch Integration Hub.

Stonebranch beste functies

Geautomatiseerde uitrol van infrastructuur

Slimme event-gebaseerde planning

Schaalbare datapijplijn orkestratie

Inheemse functionaliteit voor Managed File Transfer (MFT)

Hybride cloudautomatisering voor bedrijfsprocessen

Automatisering ensoftware voor taakplanning en functies

Stonebranch beperkingen

Gebruikers kunnen een leercurve tegenkomen met de automatiserings- en taakplanningssoftware

Updates zouden gebruiksvriendelijker kunnen

Stonebranch prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Stonebranch beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (80+ beoordelingen)

:4.5/5 (80+ beoordelingen) Gartner:4.5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

6. IBM Workload Automation

Via: IBM werklast automatisering IBM Workload Automation integreert naadloos IT, operationele en zakelijke workflows. Het blinkt uit in het optimaliseren van onbeheerde en event-driven processen die zijn afgestemd op het functioneren in hybride omgevingen.

Deze oplossing biedt een gecentraliseerde hub voor het automatiseren van activiteiten, met een intuïtieve gebruikersinterface waarmee gebruikers hun workloads kunnen modelleren, beheren en monitoren. Het verbetert deze ervaring met grafische weergaven, ingebouwde analyses en aanpasbare dashboards.

De tool vereenvoudigt het verplaatsen van bestanden en het modelleren van workflowautomatisering. De nieuwe Workload Designer-functie biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het ontwerpen van planningsobjecten met contextuele hulp en grafische weergaven.

Dit platform biedt ook een uitgebreid overzicht van al je organisatieprocessen op een dashboard. Dit helpt het werk van uw operationele team te stroomlijnen en maakt een soepele integratie met monitoring- en waarschuwingstools mogelijk. 📢

IBM Workload Automation beste functies

Intuïtief dashboard

AI-gestuurde gegevensanalyse voor detectie van afwijkingen

Beheerde mogelijkheden voor bestandsoverdracht

Workflow-ontwerper

Cloud-native orkestratie

IBM Workload Automation beperkingen

IBM documentatie kan beter vergeleken met andere workload automation tools

Er kan uitgebreide training nodig zijn om de functies optimaal te benutten

IBM Workload Automation prijzen

Beschikbaar op aanvraag

IBM Workload Automation beoordelingen en reviews

G2 :4.3/5 (10+ beoordelingen)

:4.3/5 (10+ beoordelingen) PeerSpot:4/5 (20+ beoordelingen)

7. Oracle autonome transactieverwerking

Via: Oracle Oracle Autonomous Transaction Processing is een alles-in-één databaseservice die is ontworpen om verschillende werklastentransacties, analyses en batchtaken in één keer af te handelen. Het is vooraf geconfigureerd met rij-indeling, indexen en gegevenscaching. Dit zorgt voor schaalbaarheid, beschikbaarheid, robuuste beveiliging en realtime operationeel inzicht. 🧐

Oracle vereenvoudigt de werking van high-performance databases, geschikt voor alles van eenvoudige webapplicaties tot grote, bedrijfskritische systemen. De transacties zijn voornamelijk batchgebaseerd, waarbij gegevens serieel worden verwerkt en naar behoefte worden verzonden en ontvangen.

Het platform ondersteunt een breed scala aan databases, waaronder MRP, MDB en ODBC. Bovendien is het beschikbaar op Oracle Cloud Infrastructure (OCI), maar je kunt het ook on-premise gebruiken.

Oracle Autonomous Transaction Processing beste eigenschappen

Automatische configuratie en tuning van databases

Continue bewaking en voorspellende foutopsporing voor hardware en software

Geïntegreerdgeneratieve AI-mogelijkheden* Beschermt tegen externe aanvallen en interne bedreigingen

Biedt geavanceerde controlefuncties

Oracle Autonomous Transaction Processing beperkingen

Het trainingsmateriaal kan frequentere updates gebruiken

De communicatie binnen sommige Oracle-systemen kan worden verbeterd

Oracle Autonomous Transaction Processing prijzen

eenheidsprijs:$1,34/OCPU per uur

Oracle Autonomous Transaction Processing beoordelingen en recensies

G2 :3.5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

:3.5/5 (minder dan 10 beoordelingen) Gartner:4.7/5 (10+ beoordelingen)

8. JAMS planner

Via: JAMS planner JAMS planner helpt IT-teams in het vereenvoudigen en automatiseren van werklasten. Het kan een breed scala aan taken aan van eenvoudige batchprocessen en scripts tot complexe platformoverkoepelende workflows waarbij meerdere servers en bedrijfsapplicaties betrokken zijn.

De software werkt naadloos op verschillende platforms, applicaties, API's en scripttalen. Het verbetert de betrouwbaarheid van batchjobs en breidt de mogelijkheden van native schedulers uit, waardoor krachtige taakreeksen kunnen worden gemaakt.

Je kunt het gebruiken om taken te plannen volgens specifieke tijdlijnen of om ze te triggeren op basis van de voltooiing van andere gebeurtenissen. JAMS houdt de status van taken nauwlettend in de gaten, geeft meldingen bij succes of mislukking en houdt een gedetailleerd controlespoor bij van elke uitvoering.

Ondernemingen kunnen de complexiteit, de beveiligingsrisico's en het gebrek aan zichtbaarheid die gepaard gaan met het beheren van kritieke bedrijfsprocessen elimineren door middel van verschillende oplossingen planningstools en scripts.

Zodra u taakbeheer centraliseert in JAMS, kunnen IT-teams erop vertrouwen dat het platformoverschrijdende workflows afhandelt en meetbare resultaten levert. 📐

JAMS Scheduler beste functies

Ondersteunt automatiseringsplatforms zoals Windows, Linux en OpenVMS

Automatisering van batchprocessen

Automatiseert scripts, ERP-processen, ETL en bestandsoverdrachten

Workflow waarschuwingen voor mislukkingen en successen

JAMS Scheduler beperkingen

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen zijn

Het kan tijdrovend zijn om een taak te vinden in complexe workflows

JAMS Scheduler prijzen

Beschikbaar op aanvraag

JAMS Scheduler beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (100+ beoordelingen)

:4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra:4.6/5 (10+ beoordelingen)

9. Broadcom AutoSys Workload Automation

Via: Broadcom Broadcom's AutoSys Workload Automation stelt organisaties in staat om betere controle en zichtbaarheid te krijgen over hun werklasten op verschillende platforms, ERP-systemen en de cloud.

Een van de opvallende kenmerken is extreme schaalbaarheid - of je nu een kleinschalige workload hebt of een grotere en complexere, AutoSys kan het aan. Bovendien biedt het uitgebreide ondersteuning voor verschillende applicaties, waardoor het een veelzijdige tool is voor organisaties die vertrouwen op een breed scala aan software.

De oplossing biedt ook multiplatformplanning, zodat u end-to-end bedrijfsprocessen kunt overzien die verschillende platforms beslaan, waardoor het hele proces beter zichtbaar wordt. 👀

Voor organisaties die op zoek zijn naar betrouwbaarheid biedt AutoSys fouttolerantie en herstelfuncties. Geautomatiseerde herstelmechanismen zorgen ervoor dat taken nauwkeurig en op tijd worden voltooid, waardoor downtime en onderbrekingen tot een minimum worden beperkt.

AutoSys beste functies

Ondersteunt SOAP en REST webservice protocollen

Eenvoudige integratie van Hadoop-taken zoals HDFS, PIG, HIVE en SQOOP

Workload analytics voor meerdere leveranciers en apps

Geautomatiseerd herstelmechanisme

Eén controlepunt naarkritieke bedrijfsprocessen te beheren AutoSys beperkingen

Aanpassingsopties voor rapporten kunnen beter

De interface kan moderner en gebruiksvriendelijker

AutoSys prijzen

Beschikbaar op aanvraag

AutoSys beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (40+ beoordelingen)

:4.5/5 (40+ beoordelingen) PeerSpot:4.2/5 (70+ beoordelingen)

10. Getij

Via: Getij Tidal dient als een effectieve vervanging voor handmatige processen, planningsilo's en aangepaste scripts. 📃

U kunt snel automatisering implementeren in elk aspect van uw onderneming, met inbegrip van infrastructuur, middleware en applicaties. De software maakt verbinding met meer dan 60 vooraf gebouwde integraties, en je kunt ook je eigen integraties maken met behulp van de meegeleverde tools.

Maak monitoringweergaven of gebruik vooraf ontworpen rapporten om uw planningstaken bij te houden. U kunt dashboards aanpassen aan de voorkeuren van zowel zakelijke als IT-gebruikers.

Omarm de flexibiliteit met event-based scheduling, waarmee je taken kunt starten en meldingen kunt versturen als reactie op specifieke gebeurtenissen. Dit aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat uw systeem kan voldoen aan de veranderende eisen van uw organisatie.

Tidal beste eigenschappen

Op events gebaseerde planning

Ontwikkelaar-vriendelijke automatisering

SLA-beheer en volgen van kritieke paden

Talrijke integraties

Tidal beperkingen

Het dashboard zou beter zichtbaar kunnen zijn in vergelijking met andere workload automation tools

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren

Tidal prijzen

Beschikbaar na contact

Getijden beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (50+ beoordelingen)

:4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (30+ beoordelingen)

Zeg vaarwel tegen die tijdrovende handmatige taken met deze 10 beste workload automation softwaretools. Het zijn game-changers die uw productiviteit kunnen verhogen, die vervelende fouten kunnen verminderen en uw team de tijd kunnen geven om zich te concentreren op taken die hun expertise vereisen.

Ervaar de ultieme alles-in-één, gebruiksvriendelijke oplossing voor werklastautomatisering door u gratis aan te melden bij ClickUp ! De toekomst van werklastautomatisering is er al, dus maak gebruik van de kracht van talrijke automatiseringen en een AI-assistent om je taken moeiteloos te stroomlijnen.

Houd al je werk in de gaten vanuit één enkel overzicht om met minimale inspanning succes te boeken. ✌️