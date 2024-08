Neem geïnformeerde beslissingen: 10 eersteklas AI-tools voor gegevensvisualisatie

Het identificeren van trends en patronen in enorme of complexe datasets is van vitaal belang om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen die uw bedrijf vooruithelpen. Tegelijkertijd is het een tijdrovend proces dat kan aanvoelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. 🪡

Het goede nieuws is dat je visualisatietools hebt om je te helpen een beeld te schetsen van je gegevens en ze gemakkelijker te interpreteren.

Tegenwoordig gaat kunstmatige intelligentie een stap verder in het visualiseren van gegevens - hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie helpen je om grafieken, diagrammen, rapporten en dashboards te maken die verborgen patronen blootleggen. Deze inzichten kun je vervolgens gebruiken voor strategische planning uw processen efficiënter en productiviteit verbeteren over de hele linie.

In dit artikel laten we je kennismaken met de top 10 AI-datavisualisatietools voor het verbeteren van datagestuurde besluitvorming.

Wat zijn AI hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie?

AI-datavisualisatietools gebruiken robuuste algoritmen om datasets te analyseren, patronen te identificeren en de bevindingen visueel weer te geven. Zie ze als vertalers - je voedt ze met ruwe gegevens en zij zetten die om in gemakkelijk te begrijpen grafieken en diagrammen waarmee je trends kunt herkennen die misschien niet zo voor de hand liggen.

Dankzij hun vermogen om enorme hoeveelheden complexe gegevens in enkele seconden te verwerken, helpen AI-tools voor datavisualisatie je om nauwkeurige voorspellingen te doen en het juiste pad te bepalen voor je bedrijf in de toekomst. Andere voordelen van het gebruik van deze tools zijn

Tijd, moeite en kosten besparen

Verminderen van vooringenomenheid bij besluitvorming

Aangepaste visualisaties maken

Gedetailleerde rapporten genereren

De kwaliteit van gegevens verbeteren

Met de juiste tool kunt u workflows en processen optimaliseren en efficiëntie naar een hoger niveau tillen. 💪

Hoe kies je de beste AI-tool voor datavisualisatie?

Als je een kwalitatieve AI-tool voor datavisualisatie wilt, controleer dan of deze de volgende kenmerken heeft:

Robuuste automatiseringsfuncties: De tool moet in staat zijn om gegevens te interpreteren en visualisaties te maken met minimale behoefte aan jouw directe input Aanpasbaarheid: U moet visualisaties kunnen aanpassen aan uw eisen en merkrichtlijnen. Zoek bijvoorbeeld naar opties om kleuren, lettertypen en gegevenslabels te wijzigen Schaalbaarheid: De tool moet krachtig genoeg zijn om zowel kleine als grote datasets even efficiënt te analyseren Gebruiksgemak: Het moet een duidelijke lay-out en een intuïtieve interface hebben. Het gebruik van de tool mag geen maandenlange training of het bekijken van tutorials vereisen Exportopties: Je moet je visualisaties in verschillende formaten kunnen exporteren en delen met belanghebbenden

We hebben tientallen AI-tools voor datavisualisatie uitgekamd en de top 10 samengesteld die zich onderscheiden door gebruiksgemak en geavanceerde functionaliteit. Bekijk onze lijst en vind jouw perfecte match! 😍

1. Tableau

Via: Tableau Tableau is een krachtig AI-gebaseerd business intelligence- en analyseplatform dat besluitvorming versnelt door u te helpen uw gegevens beter te begrijpen.

Een van de belangrijkste redenen achter de populariteit van Tableau is het gebruiksgemak-je hebt geen codeervaardigheden nodig om de visualisatieopties van de tool te gebruiken. Dankzij natural language query support kun je "communiceren" met Tableau om zinvolle, persoonlijke inzichten uit je gegevens te genereren in gewoon Engels. 📞

Met Tableau's voorspellende modelleer- en prognosemogelijkheden kunnen uw gegevens de basis worden voor weloverwogen beslissingen en het toekomstige succes van uw bedrijf.

U kunt Tableau Desktop kiezen als u een on-premise oplossing nodig hebt of kiezen voor Tableau Cloud voor meer flexibiliteit. Profiteer van Tableau Prep om uw gegevens op te schonen, te consolideren en vorm te geven voor analyse en visualisatie.

Tableau beste functies

Biedt een oplossing op locatie en in de cloud

Uitstekend voor CRM-analyse

Drag-and-drop ontwerp

Talrijke integraties

Tableau beperkingen

Tableau Server is af en toe traag

Het kan te duur zijn voor kleine bedrijven

Tableau prijzen

Tableau Creator : $75/maand per gebruiker

: $75/maand per gebruiker Tableau Explorer : $42/maand per gebruiker

: $42/maand per gebruiker Tableau Viewer: $15/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Tableau beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.100 beoordelingen)

2. Polymeer

Via: Polymeer Wilt u professioneel ogende visualisaties en dashboards maken zonder een steile leercurve? Dan is Polymer de juiste keuze! Het platform heeft het juiste midden tussen gebruiksgemak en robuuste AI-functies en is ideaal voor e-commerce-, marketing- en verkoopteams.

Begin Polymer te gebruiken door een dataset te uploaden of een connector te kiezen. Gebruik vervolgens de kracht van Polymer's AI om data te analyseren. Het platform zal automatisch dashboards genereren en gedetailleerde inzichten verschaffen. Deel de links met relevante teamleden, sluit je visualisaties in op je website of voeg ze toe aan presentaties.

Met tal van visualisatiewidgets (waaronder kolom- en staafdiagrammen, heatmaps en tijdreeksen), dynamische dashboards en sjablonen kan Polymer een waardevolle aanvulling zijn op je data-analysearsenaal.

Polymer beste eigenschappen

Poly-AI voor het verkrijgen van directe inzichten en het automatisch genereren van dashboards

Vereist geen codeervaardigheden

Universele embed-mogelijkheden (voeg Polymer-visualisaties toe aan je app of website)

Acht widgets voor datavisualisatie

20+ sjablonen

Polymer beperkingen

De interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Zou baat kunnen hebben bij meer sjablonen

Polymer prijzen

Starter : $10/maand per redacteur

: $10/maand per redacteur Pro : $20/maand per redacteur

: $20/maand per redacteur Onderneming: $500/maand per redacteur

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Polymeer beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

3. Sisense

Via: Sisense Maak uw gegevens begrijpelijk met Sisense-een platform dat beschikt over een responsieve interface met een drag-and-drop ontwerp om u te helpen met gemak te visualiseren.

Met Sisense kunt u interactieve business intelligence-dashboards maken en complexe gegevens omzetten in eenvoudig te begrijpen visuals. Dankzij slimme reken- en grafiekopties kunt u met elke gegevensset werken en deze weergeven op een manier die aansluit bij uw doelen. De dashboards zijn 100% aanpasbaar - personaliseer ze door afbeeldingen, tekst of video's toe te voegen.

Alle visualisaties op je dashboards zijn interactief - ze kunnen met elkaar "praten", zodat je kunt inzoomen op een bepaald inzicht.

Met de Blox-functie van het platform kunt u kant-en-klare sjablonen gebruiken om gegevens om te zetten in op maat gemaakte, bruikbare toepassingen die u rechtstreeks vanaf uw dashboard kunt openen - er is weinig tot geen code voor nodig! 😎

Sisense beste functies

Dashboards met AI-gestuurde berekeningen en grafieken

Interactieve visualisaties

Blox-functie voor het maken van analyse-apps met behulp van kant-en-klare sjablonen

Geavanceerde rapportage en opties voor het delen van gegevens

Sisense-beperkingen

Lastig installatieproces

Sommige gebruikers houden niet van de frequente updates

Sisense prijzen

Neem contact op voor prijzen

Sisense beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

4. AapLeren

Via: MonkeyLearn MonkeyLearn biedt een arsenaal aan tekstanalyse wapens om je te helpen waardevolle inzichten af te leiden uit je klantenfeedback en zonder haperingen vooruit te blijven gaan. 🐒

De tool beschikt over vooraf getrainde classificeerders en extractors om je te helpen je gegevens te sorteren en organiseren. Wil je ze niet gebruiken? Geen probleem, bouw je eigen classifiers (zonder codering) en geniet van maximale aanpasbaarheid.

De tool is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. Eerst koppel je je tekstgegevens (door bestanden te uploaden of verbinding te maken met apps). Daarna pas je voorgetrainde of je eigen tekstanalysemodellen toe om je tekst te taggen. Zodra je de analyse hebt voltooid, kun je aangepaste visualisaties maken en verschillende gegevensinvoer combineren (zoals aangepaste velden en datums). Je kunt de app ook verbinden met andere datavisualisatietools zoals Tableau of Looker Studio (Google Data Studio) voor meer gedetailleerde inzichten.

MonkeyLearn beste functies

Krachtige opties voor tekstanalyse met aangepaste visualisaties

Laat je classifiers en extractors aanpassen zonder codering

Kan worden verbonden met populaire tools voor gegevensvisualisatie

MonkeyLearn beperkingen

Volgens sommige gebruikers is de tool prijzig

Beperkte integraties

MonkeyLearn prijzen

Neem contact op voor prijzen

MonkeyLearn beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (5+ beoordelingen)

: 4/5 (5+ beoordelingen) TrustRadius: 9.2/10 (10+ beoordelingen)

5. Power BI

Via: Power BI Power BI van Microsoft kan je veranderen in een professional op het gebied van datavisualisatie met functies waarmee je ongrijpbare patronen kunt ontdekken en je gegevens kunt omzetten in acties.

Dankzij de optie om Copilot (Microsofts AI-assistent) te gebruiken binnen Power BI, kom je razendsnel tot je inzichten. Je hoeft alleen maar je gegevens in te voeren en de gewenste inzichten te beschrijven, en de tool haalt ze in een oogwenk voor je op.

Met Power BI's opties voor gegevensvisualisatie en een canvas voor rapporten met slepen en neerzetten kun je trends vaststellen en persoonlijke rapporten genereren die je kunt delen.

Verbind Power BI met andere Microsoft-apps die u al gebruikt en geniet van uitstekende functionaliteit en gebruiksgemak.

Power BI beste functies

Benut de kracht van Microsofts AI-assistent voor het verkrijgen van bruikbare inzichten

Gecentraliseerde dashboards voor het beheren van al je gegevens

Rapport canvas voor slepen en neerzetten

Naadloze integraties met andere apps uit het Microsoft ecosysteem

Power BI-beperkingen

Ontbreekt aan geavanceerde aanpassingsopties voor gegevensvisualisatie

Steilere leercurve

Power BI-prijzen

Power BI in Microsoft Fabric : Gratis (beperkte opties)

: Gratis (beperkte opties) Power BI Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Power BI Premium : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Power BI Premium per capaciteit (Premium SKU's) : $4.995/maand per capaciteit

: $4.995/maand per capaciteit Power BI Premium per capaciteit (Fabric SKU's): $262,80/maand per capaciteit

Power BI beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) TrustRadius: 8.4/10 (1.500+ beoordelingen)

6. HiPlot

Via: Meta Facebooks HiPlot is een lichtgewicht en open-source hulpmiddel voor datavisualisatie waarmee je verborgen patronen en trends kunt ontdekken. Het doet dit met parallelle plots-een visualisatietype dat ideaal is voor het analyseren en vergelijken van hoog-dimensionale datasets en variabelen.

De parallelle plots die HiPlot gebruikt om gegevens te visualiseren zijn interactief en je hebt de mogelijkheid om hun stijl aan te passen. Plot langs één of meer assen, pas waardebereiken aan en pas kleuren aan om je visuals uniek te maken.

HiPlot kan standaard JSON- en CSV-bestanden lezen. Je kunt ook Python parsers toevoegen om HiPlot experimenten te maken.

HiPlot beste functies

Gericht op ontwikkelaars die onderzoek doen naar AI en machine learning

Datavisualisaties door interactieve parallelle plots

Open-source

Ondersteunt standaard JSON- en CSV-bestanden

HiPlot beperkingen

Nieuwkomers in datavisualisatie kunnen het ingewikkeld vinden

Geen goede optie voor mensen die grafieken, diagrammen en tabellen willen gebruiken

HiPlot prijzen

Gratis

HiPlot beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

7. Akkio

Via: Akkio Akkio gebruikt generatieve business intelligence om u te helpen gegevens te analyseren en te visualiseren.

De meest opvallende AI-functie is Chat. Hiermee kun je vragen stellen over je gegevens en krijg je snelle en nauwkeurige antwoorden. Deze oplossing is gebaseerd op het grote taalmodel van GPT-4, zodat je de antwoorden krijgt die je nodig hebt zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven. Naast het stellen van vragen kun je Chat ook gebruiken om visuals van je gegevens te maken.

Akkio's AI kan rapporten en dashboards maken die zijn afgestemd op jouw doelen. Koppel gewoon je gegevens en beschrijf het project, de applicatie of het probleem, en Akkio genereert direct rapporten op basis van de verstrekte informatie.

De tool integreert met populaire apps en platforms

zoals Hubspot

airtable, Salesforce,

en Zapier

die naadloos in uw workflows passen.

Akkio beste eigenschappen

AI-gestuurde chat

Generatieve rapporten en dashboards

Op machine learning gebaseerde voorspellingen

Talrijke integraties

Akkio beperkingen

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor gegevensverzameling

Het aantal opties kan overweldigend zijn

Akkio prijzen

Starter : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Professioneel : $499/maand voor vijf gebruikers

: $499/maand voor vijf gebruikers Zakelijk : $1.499/maand voor 10 gebruikers

: $1.499/maand voor 10 gebruikers Onderneming: Aangepast

Akkio beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (minder dan 10 beoordelingen)

: 4.7/5 (minder dan 10 beoordelingen) Product Hunt: 5/5 (50+ beoordelingen)

8. Grafisch

Via: Grafiek Wil je een gratis tool voor het maken van grafieken? Graphy is de manier om te gaan - het platform laat je gratis je gegevens visualiseren door middel van grafieken, zelfs zonder je aan te melden. 📊

Het gebruik van het platform kan niet eenvoudiger. Het enige wat je hoeft te doen is je gegevens in te voeren in de tabel aan de rechterkant van het scherm, en Graphy zal ze visualiseren. Kies uit zes soorten grafieken-balk, lijn, combo, taart, trechter of heatmap. Pas je grafiek aan door het thema, kleurenpalet, achtergrond en randen te veranderen.

Aanmelden voor het platform is ook gratis en geeft je toegang tot AI-gegenereerde grafieken en gedetailleerde inzichten. Je kunt Graphy's AI writer gebruiken om afwijkingen te ontdekken, gegevens samen te vatten en presentaties en rapporten te schrijven.

Graphy beste eigenschappen

AI-schrijver voor het genereren van inzichten en rapporten uit je gegevens

Gemakkelijk te gebruiken

Visualiseert je gegevens met zes soorten grafieken

Aanpassingsopties

Grafische beperkingen

Voor sommige functionaliteiten is een betaald abonnement nodig

Richt zich alleen op grafieken

Graphy prijzen

Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

Graphy beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

9. Visueel

Via: Visueel.ly Visually is niet per se een hulpmiddel voor datavisualisatie, maar je kunt er wel een hulpmiddel van maken. Dit platform is namelijk een online marktplaats die bedrijven verbindt met experts op het gebied van ontwerp, sociale media, het schrijven van content en marketing.

Op Visually kun je professionals vinden die je kunnen helpen bij het maken en lanceren van video's, rapporten, ebooks, infographics en meer. Zodra je je team hebt samengesteld, werk je aan je datavisualisatieprojecten in de Visually Workspace. U hebt de volledige controle en kunt het hele proces overzien, feedback geven en om revisies vragen totdat u de perfecte resultaten hebt.

Visually beste eigenschappen

Helpt u in contact te komen met datavisualisatie-experts

Gemakkelijk te gebruiken

Kosteneffectief

Visuele beperkingen

Mogelijke communicatieproblemen

Niet geschikt voor mensen die de gegevens zelf willen visualiseren

Prijzen Visueel

Neem contact op voor prijzen

Visuele beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

: 4.7/5 (Minder dan 10 beoordelingen) TrustRadius: 9/10 (Minder dan 5 beoordelingen)

10. Google-grafieken

Via: Ontwikkelaars.google Wil je een tool met een enorme bibliotheek aan visualisaties? Dan zit je goed met Google Charts! Het platform biedt tientallen kant-en-klare opties voor datavisualisatie, van staafdiagrammen en woordbomen tot histogrammen en intervallen. 📈

Het gebruik van het platform vereist JavaScript-je hebt het nodig om Google Charts in je webpagina te embedden. Daarna laad je de gewenste bibliotheken, geef je de gegevens op die je wilt visualiseren en laat je de tool het werk doen.

Je kunt grafieken koppelen aan een interactief dashboard om waardevolle inzichten te krijgen, gegevens te vergelijken en voorspellingen te doen.

Google Charts beste functies

Uitgebreide bibliotheek met grafieken en diagrammen voor het visualiseren van gegevens

Interactieve dashboards

Eenvoudig invoegen in uw website

Google Grafieken beperkingen

Prestatieproblemen bij het verwerken van grote datasets

JavaScript vereist

Prijzen Google Charts

Gratis

Google Charts beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

Andere gereedschappen

De tools die we tot nu toe hebben geïntroduceerd blinken uit in datavisualisatie, maar ze missen uitgebreide functiesets die nodig zijn voor datamanagement, project- en taakoverzicht, samenwerking en voortgangsbewaking. Als u op zoek bent naar een all-in-one platform dat u kan helpen al deze dingen en meer te doen, dan is ClickUp de juiste keuze.

ClickUp ClickUp is een opmerkelijk bekwaam project en

taakbeheer platform, boordevol opties waarmee u alle activiteiten binnen uw organisatie in de gaten kunt houden en een naadloze werking kunt garanderen.

Een van die opties is Klikken AI -krachtig schrijfassistent die kan helpen bij het stroomlijnen van verschillende repetitieve en handmatige taken. Gebruik het om professionele e-mails te schrijven, lange documenten samen te vatten, ideeën te brainstormen, actiepunten genereren of maak project tijdlijnen .

De kracht van ClickUp AI benutten is eenvoudig - u hebt geen coderingsvaardigheden nodig. ClickUp AI werkt goed samen met een andere functie waar u dol op zult zijn- ClickUp Documenten . Gebruik het om belangrijke documenten te maken, te bewerken, te delen en te beheren, terwijl onbevoegde toegang en inbreuken op de beveiliging worden voorkomen. 🔒

ClickUp AI gebruiken in ClickUp Docs

ClickUp AI kan eindeloze documenttypes genereren zoals projectbriefings, lesplannen en andere documenten om uw workflow te versnellen

Stel u voor dat u een projectmanager bent die zo snel mogelijk een projectbriefing moet schrijven. ClickUp AI en ClickUp Docs schieten te hulp en combineren hun superkrachten om u te helpen de taak te voltooien.

Uw eerste stap is het openen van een ClickUp Doc en daarin "/AI tools" te typen.

Er verschijnt een vervolgkeuzelijst op het scherm. Selecteer Popular aan de rechterkant van de lijst en klik op Project. Selecteer nu Product Briefing, voer de relevante gegevens in en laat ClickUp AI een perfecte projectbriefing genereren!

ClickUp Dashboards

Krijg een holistisch overzicht van projectstatussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

ClickUp heeft nog een optie onder de riem die kan worden gebruikt voor datavisualisatie - ClickUp Dashboards . Hiermee kunt u:

Bedrijfsscenario's bouwen

Info uit uwClickUp Formulieren Verkrijg gedetailleerde inzichten in uw projecten en taken ommiddelenbeheer Beheerklantendatabases ClickUp Dashboards bevatten meer dan 50 widgets (zoals Aangepaste grafieken, Sprints en Tijdregistratie) waarmee u uw visualisaties kunt personaliseren. Deze veelzijdige tools blijken van onschatbare waarde voor verschillende gebruikssituaties, waaronder marketinganalyse projectbeheer, kostenplanning, databasebeheer en werklastbewaking.

Als u hulp nodig hebt bij het representeren van uw gegevens of een snelkoppeling wilt, profiteer dan van ClickUp sjablonen . U hebt meer dan 1000 opties om gegevensstroomdiagrammen , bellenkaarten of organigrammen .

Er zijn ook sjablonen voor het bouwen en beheren van databases , strategische planning en projectmanagement -Gebruik ze om je productiviteit te verhogen en consistentie te garanderen.

Of ze nu aangedreven worden door AI of niet, datavisualisatietechnieken geholpen door machine learning kunnen een wereld aan voordelen bieden. Ze helpen je verborgen patronen in je gegevensanalyse te ontsluiten, zodat je er je voordeel mee kunt doen om verschillende aspecten van je bedrijf te verbeteren.

Als je meer wilt dan alleen een hulpmiddel voor datavisualisatie, meld u dan aan voor ClickUp en geniet van robuuste project- en taakbeheer opties voor organisatie, samenwerking en communicatie. 😍