10 beste gratis databasesoftware in 2024 (functies, prijzen)

Een databasemanagementsysteem (DBMS) kan een levensredder zijn voor gegevensbeheer. Het biedt een georganiseerde manier om gegevens op te slaan, te openen en te beheren. Het DBMS maakt het eenvoudiger om snel informatie op te vragen en bij te werken vanuit een centraal beheerde database.

Met behulp van een DBMS kunnen gebruikers nieuwe gegevens toevoegen of bestaande gegevens bewerken in de database. Het elimineert ook overbodige taken zoals het meerdere keren invoeren van dezelfde gegevens.

maar voor welkegratis databasesoftware moetje gaan?

In dit artikel onderzoeken we wat databasemanagementsystemen zijn en hoe je de juiste kunt kiezen voor jouw behoeften. We lichten ook de tien beste gratis databasesoftware uit om je te helpen.

Wat is databasesoftware?

Databasesoftware is een soort software die ontworpen is om gegevens op te slaan en te beheren. Het wordt vaak door bedrijven gebruikt om

informatiebladen te maken

om grote hoeveelheden informatie te organiseren en op te slaan, zoals klantgegevens of inventarisinformatie. Databasesoftware kan zowel client-servergebaseerd als webgebaseerd zijn, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.

Met databasesoftware kunnen gebruikers meerdere databases en tabellen maken die helpen om informatie op een efficiƫnte en veilige manier te organiseren. Het heeft krachtige querymogelijkheden, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om snel naar specifieke gegevens te zoeken.

Hoe kiest u de juiste gratis databasetool voor uw bedrijf?

Het kiezen van de juiste databaseoplossing kan net zo moeilijk zijn als beslissen welke Netflix-show je gaat kijken. Er zijn zoveel opties om uit te kiezen!

Hier zijn enkele filters die u kunt toepassen om uw zoekopdracht te verfijnen:

Complexiteit : sommige databasetools kunnen heel ingewikkeld zijn en vereisen enige technische kennis. Aan de andere kant kunnen sommigegratis projectmanagementsoftware helpt u projectgerelateerde gegevens gemakkelijk te beheren

: sommige databasetools kunnen heel ingewikkeld zijn en vereisen enige technische kennis. Aan de andere kant kunnen sommigegratis projectmanagementsoftware helpt u projectgerelateerde gegevens gemakkelijk te beheren Veiligheid : wil je niet dat je gegevens in verkeerde handen vallen? Kies dan voor software die gebruikmaakt van de nieuwste gegevensbeveiliging technieken šŸ”

: wil je niet dat je gegevens in verkeerde handen vallen? Kies dan voor software die gebruikmaakt van de nieuwste gegevensbeveiliging technieken šŸ” Integraties: Integraties helpen u bij het beheren van gegevens in uw favoriete apps, of het nu uw CRM-software of uw communicatie-app

Integraties helpen u bij het beheren van gegevens in uw favoriete apps, of het nu uw CRM-software of uw communicatie-app Prijzen: hoewel we enkele van de beste gratis databasesoftware zullen behandelen, hebben sommige tools betaalde plannen die extra functionaliteit, opslagruimte, enz. bieden. Zorg er dus voor dat je een databaseoplossing kiest die je het meeste waar voor je geld biedt

Nu we onze spoedcursus databasesoftware hebben afgerond, kunnen we aan de slag.

10 beste databasesoftwareprogramma's

Hier zijn de tien beste gratis databasesoftware van dit moment:

1.

ClickUp

Goed voor databasebeheer

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudige organisatie

ClickUp is een van de best beoordeelde projectmanagementsoftware ter wereld,

geliefd bij superproductieve teams

van startups tot grote bedrijven.

Gebruik

ClickUp's hiƫrarchie

om uw database te maken en te organiseren in

Werkruimte

,

Ruimtes

,

Mappen

en meer voor moeiteloos beheer. Vervolgens kunt u de filter- en zoekfuncties van ClickUp gebruiken om de database te doorzoeken en gegevens op te halen op basis van specifieke criteria.

Met ClickUp kunnen gebruikers ook gegevens importeren en exporteren, wat handig kan zijn bij het werken met grote gegevenssets.

de belangrijkste kenmerken van #### ClickUp

Hier is een korte blik op hoe ClickUp u helpt een data ninja te worden:

Deze sjabloon downloaden

ClickUp beperkingen

(Nog) geen tabelweergave op de mobiele app

Kijk hier ClickUp's stappenplan om te zien hoe we zulke kleine problemen oplossen en ontdek alle geweldige functies die deze gratis databasesoftware voor je in petto heeft. šŸ¤©

ClickUp prijzen *Gratis Altijd Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

2. MySQL - Goed voor het opslaan van gegevens & de overgang van ontwikkelaars

Via MySQL MySQL is een open source relationeel databasebeheersysteem van Oracle. Gebruikers kunnen de Structured Query Language gebruiken om gegevens in MySQL te openen en te beheren.

Wacht, wat is een relationele database ?

Een relationeel databasebeheersysteem slaat vergelijkbare gegevens op in tabellen, met rijen en kolommen. Het is als een geavanceerde evolutie van uw spreadsheets (zonder alle stress)

Gelukkig heb je geen orakel nodig om te zien of de MySQL database echt van jou is.

We hebben de kaarten voor je gelezen... āœØ

MySQL belangrijkste functies

Data dictionary houdt databaseobjecten zoals tabellen op een uniforme manier bij

Met rollen kunt u eenvoudig privileges instellen, zoals alleen-lezen toegang, voor meerdere gebruikersaccounts

Groepsattributen helpen een databasebeheerder het hardwareverbruik te regelen

MySQL Workbench stelt mensen zoals een databasebeheerder in staat,database architecten ontwikkelaar samenwerken

MySQL beperkingen

Kan slecht presteren met grotere datasets

Servercrashes kunnen het systeem beschadigen

Verouderde gebruikersinterface

MySQL prijzen

Community Editie (gratis)

(gratis) Standaard editie van MySQL ($2000)

3. Microsoft SQL Server - Goed voor het verwerken van veel transacties en bedrijfsanalyses

Via Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server is een populaire relationele databasetool waarmee u gegevens kunt opslaan en ophalen met behulp van SQL-query's.

Het heeft ook zijn eigen versie van de SQL-taal genaamd T-SQL (Transact-SQL) die extra functionaliteit biedt zoals foutafhandeling.

Microsoft SQL Server belangrijkste functies

Ingebouwde gegevensclassificatie, gegevensbescherming enprojectbewaking functies

Aangepaste gegevenstoegang mogelijk maken op basis van gebruikersrollen

Power BI (Business Intelligence) Report Server om rapporten en KPI's te beheren

Connector-bibliotheek helpt u gegevens uit elke gegevensbron te combineren

Microsoft SQL Server beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor het partitioneren van gegevens

Ingewikkeld licentieproces dat u elke keer moet doorlopen als uw licentie verloopt

Kan duur zijn voor kleine bedrijven die snel willen opschalen

Microsoft SQL Server prijzen

Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen van deze databaseoplossing:

Developer (gratis)

(gratis) Express (gratis)

(gratis) Standaard - Licentie voor klanttoegang ($209)

4. Luchttafel - Goed voor gebruikers die spreadsheets gebruiken

Via Airtable Airtable is een hybride spreadsheet- en databasesoftware waarmee je gegevens in verschillende tabellen kunt beheren. Je kunt klantgegevens bijhouden of zelfs een geĆÆmproviseerde CRM-oplossing met Airtable.

Airtable belangrijkste functies

Bases fungeren als relationele databases waarin al je projectinformatie kan worden opgeslagen

Tabellen helpen bij het opslaan van een lijst met vergelijkbare items

Flexibele weergaven, zoals kanban enkalenderweergaven, om gegevens vanuit verschillende hoeken te visualiserenDashboards !

5. MongoDB - Goed voor enorme gegevensopslag

Via MongoDB MongoDB is een NoSQL databasebeheersoftware die gegevens opslaat in de vorm van documenten.

**We hebben SQL genoemd, dus wat is NoSQL?

Een NoSQL database slaat gegevens op in niet-tabellarische vormen, zoals een documentendatabase, grafiekendatabase, enz. Dit maakt het een geschikt platform voor het beheren van ongestructureerde gegevens.

En hoewel de 'mongo' in MongoDB verwijst naar enorme gegevensopslag, ondersteunt hun gratis plan slechts 512 MB opslagruimte.

Belangrijkste functies van MongoDB

Real-time triggers voor het maken van een gebeurtenisgestuurde data-app

Rijke en expressieve querytaal

GeĆÆntegreerde full-text zoekfunctionaliteit

MongoDBgrafieken voor gegevensvisualisatie en realtime bedrijfsinformatie

beperkingen van MongoDB

Reviews van gebruikers melden dat duplicatie van gegevens optreedt naarmate de gegevens groter worden

Kan een steile leercurve hebben

Kan moeilijk zijn om documenten samen te voegen

MongoDB prijzen

Het cloudmodel van deze tool voor het beheren van documentendatabases biedt een gratis plan met 512 MB opslagruimte voor het ontwikkelen van kleine toepassingen.

Voor meer functionaliteit moet je contact opnemen met de ondersteuning voor betaalde plannen.

6. PostgreSQL - Goed voor betrouwbaarheid

Via PostgreSQL PostgreSQL is een krachtig, open-source object-relationeel databasesysteem. Het is al meer dan 15 jaar actief in ontwikkeling en heeft een bewezen architectuur waarmee het een sterke reputatie heeft opgebouwd op het gebied van betrouwbaarheid, gegevensintegriteit en correctheid.

Het draait op alle grote besturingssystemen, waaronder Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) en Windows. PostgreSQL biedt een uitgebreide set functies die kunnen wedijveren met die van commerciƫle databases zoals Oracle of MySQL.

Postgre SQL belangrijkste functies

Open-Source: PostgreSQL is een gratis en open-source databasesysteem.

ACID-naleving: Postgres ondersteunt ACID (Atomiciteit, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid), wat zorgt voor consistentie en integriteit van gegevens.

Uitbreidbaar: PostgreSQL ondersteunt aangepaste extensies en functies, waardoor het zeer aanpasbaar is.

Postgre SQL beperkingen

Complexiteit: PostgreSQL kan relatief complex zijn voor nieuwe gebruikers en kan een steilere leercurve hebben dan andere databasesystemen.

Beperkte ondersteuning: PostgreSQL heeft een kleinere gebruikersgemeenschap dan sommige andere databasesystemen, wat het vinden van ondersteuning en het oplossen van problemen kan bemoeilijken.

Geen native replicatie: In tegenstelling tot sommige andere database systemen, heeft PostgreSQL geen native replicatie mogelijkheden en vereist een extra set-up.

Postgre SQL prijzen

PostgreSQL is gratis te gebruiken.

7. Amazon RDS - Goed voor het beheren van schaalbare relationele databases

Via Amazon RDS Amazon RDS is een krachtige cloud databaseservice die u helpt bij het implementeren en beheren van schaalbare relationele databases in de cloud. Het stelt organisaties in staat om database-administratietaken, zoals patchen en back-ups, uit handen te geven en biedt tegelijkertijd een veilig, betrouwbaar platform met hoge beschikbaarheid en duurzaamheid.

Met Amazon RDS kunnen gebruikers hun database eenvoudig omhoog of omlaag schalen met een paar klikken op de AWS Management Console, zodat ze snel kunnen op- of afschalen als dat nodig is.

Amazon RDS belangrijkste functies

Schaalbaarheid: Automatisch schalen van reken- en geheugencapaciteit, evenals opslagbronnen.

Betrouwbaarheid: Amazon RDS garandeert hoge beschikbaarheid met functies zoals geautomatiseerde back-ups, replicatie voor disaster recovery en read replicas voor betere prestaties.

Beveiliging

Amazon RDS beperkingen

Beperkte database ondersteuning

Verkoper gebonden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Amazon RDS prijzen

Amazon RDS biedt een gratis niveau voor nieuwe klanten. Bezoek Amazon RDS' prijzen pagina voor meer informatie.

8. RazorSQL - Goed voor beginnende en gevorderde gebruikers

Via RazorSQL RazorSQL is een database-queryprogramma, programmeereditor en hulpmiddel voor databasebeheer voor Mac OS X, Windows, Linux en Solaris. RazorSQL stelt gebruikers in staat om vanuit Ć©Ć©n applicatie met Ć©Ć©n klik verbinding te maken met meerdere databases.

Het is ontworpen om krachtig en toch gebruiksvriendelijk te zijn voor zowel beginnende als gevorderde gebruikers. Met zijn intuĆÆtieve gebruikersinterface is het de perfecte tool voor ontwikkelaars, databasebeheerders en webmasters.

RazorSQL belangrijkste kenmerken

Cross-platform ondersteuning

Tools voor het genereren van code: RazorSQL kan automatisch SQL-code genereren voor het maken van tabellen, views en meer.

Export & import tools

RazorSQL beperkingen

Dure prijsplannen

Geen ondersteuning voor cloud-opslag

RazorSQL prijzen

1 gebruiker: $99,95

$99,95 2-9 Gebruikers: $96.95

$96.95 10-19 Gebruikers: $94.95

$94.95 20+ Gebruikers: 92,95

9. Informix - Goed voor prestaties en schaalbaarheid

Via Techrepublic Informix is een databasebeheersysteem waarmee organisaties hun gegevens efficiƫnter en effectiever kunnen beheren. Met zijn open architectuur biedt het een innovatief platform voor het benaderen, analyseren en beheren van gestructureerde en ongestructureerde gegevens. De krachtige query engine biedt ongeƫvenaarde prestaties en schaalbaarheid.

Informix biedt ook ingebouwde beveiligingsfuncties om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging.

Informix belangrijkste functies

Beveiligingsfuncties zoals database-encryptie, gebruikersauthenticatie en rolgebaseerde toegangscontrole

Krachtige queryoptimalisatie en mogelijkheden voor parallelle verwerking

Lage eigendomskosten

Informix beperkingen

Beperkte platformondersteuning

Slechte documentatie

Informix prijzen

Bezoek de IBM Informix-prijzenpagina voor prijsinformatie.

10. Altibase - Goed voor budgetbewuste gebruikers

Via Altibase Altibase is een relationeel databasebeheersysteem dat al meer dan 20 jaar wordt ontwikkeld en gebruikt. Het is een ideale keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een krachtige, maar toch kosteneffectieve oplossing.

Altibase biedt geavanceerde functies zoals hoge beschikbaarheid, schaalbaarheid, beveiliging en prestaties, waardoor het perfect past bij de gegevensbehoeften van elke organisatie.

Altibase belangrijkste functies

Hybride databasemogelijkheden

Multi-threaded architectuur en ontwerp met weinig overhead

Betrouwbaarheid

Altibase beperkingen

Beperkte cloudondersteuning en beperkt gebruik voor bedrijven die de voorkeur geven aan cloudgebaseerde implementaties

Beperkte documentatie

Altibase prijzen

Neem contact op met Altibase voor prijsinformatie.

Gegevensbeheer gemakkelijk gemaakt met databasesoftware

Of u nu softwarewonderen maakt of marketingcampagnes beheert, u hebt databasebeheersoftware nodig om al die waardevolle gegevens op te slaan en te beheren.

We hebben vijf geweldige gratis databasesoftware voor je op een rijtje gezet, maar wat je nodig hebt, hangt uiteindelijk af van wat je nodig hebt.

Als je bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijke tool wilt om al je projectgegevens in op te slaan, kies dan voor ClickUp.

Met een heleboel geweldige functies zoals Docs en relaties is ClickUp de beste databasesoftware voor projectgegevensbeheer.

Dus waarom niet word vandaag nog gratis lid van ClickUp !