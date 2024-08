10 Software voor formulierautomatisering voor snellere gegevensanalyse en -verzameling

Of u nu de mening van uw werknemers wilt weten of uw klanten wilt vragen naar hun ervaring met uw product, er is een gouden standaard voor het verzamelen van dergelijke gegevens - formulieren. 📄

Hoe waardevol formulieren ook zijn, het maken ervan is geen sinecure, om nog maar te zwijgen over het analyseren van de verzamelde gegevens. Gelukkig zijn de dagen van handmatige invoer van gegevens door formulieren maken in Excel of zelfs papieren formulieren-u hebt nu formulier software voor automatisering om het werk voor je te doen.

Met deze handige tools kun je grote hoeveelheden gegevens verzamelen en omzetten in gestructureerde, waardevolle informatie die je kunt gebruiken om je spel te verbeteren, bedrijfsstrategieën aan te passen en de weergave van je klanten of werknemers te begrijpen.

In dit artikel verkennen we het neusje van de zalm op het gebied van softwaretools voor formulierautomatisering, bespreken we hun functies en helpen we je de tool te vinden die het beste aansluit bij jouw behoeften op het gebied van gegevensverzameling en -analyse.

Wat moet je zoeken in software voor formulier automatisering?

Automatiseringen triggeren automatisch resultaten wanneer een actie plaatsvindt in ClickUp

Software voor formulier automatisering moet het verzamelen en analyseren van gegevens vereenvoudigen, niet moeilijker maken. Dus als je een kwaliteitstool wilt die je tijd bespaart en je zenuwen bedaart, zoek dan naar tools met de volgende kenmerken:

Gebruiksgemak : Met de software moet je formulieren kunnen maken zonder kennis van codering. Bij voorkeur moet het een drag-and-drop interface hebben waarmee je in een paar klikken formulieren kunt aanpassen

: Met de software moet je formulieren kunnen maken zonder kennis van codering. Bij voorkeur moet het een drag-and-drop interface hebben waarmee je in een paar klikken formulieren kunt aanpassen Uitgebreide bibliotheek met sjablonen : Het platform moet kant-en-klare, aanpasbare sjablonen bieden om je te helpen snel digitale formulieren te genereren en ze aan te passen aan je doelen

: Het platform moet kant-en-klare, aanpasbare sjablonen bieden om je te helpen snel digitale formulieren te genereren en ze aan te passen aan je doelen Meerdere weergaven : Je moet de gegevens vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken om ze beter te begrijpen. Zo kunnen kalenders u helpen de gegevens chronologisch te rangschikken, terwijl borden de verzamelde informatie kunnen groeperen op status, prioriteit, toegewezen persoon of een andere geselecteerde categorie

: Je moet de gegevens vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken om ze beter te begrijpen. Zo kunnen kalenders u helpen de gegevens chronologisch te rangschikken, terwijl borden de verzamelde informatie kunnen groeperen op status, prioriteit, toegewezen persoon of een andere geselecteerde categorie Flexibiliteit : Het platform moet je in staat stellen om categorieën in je formulieren te verbergen of toe te voegen afhankelijk van de antwoorden op het formulier om ze relevanter te maken

: Het platform moet je in staat stellen om categorieën in je formulieren te verbergen of toe te voegen afhankelijk van de antwoorden op het formulier om ze relevanter te maken Robuuste analyses: Het moet functies hebben waarmee je de verzamelde informatie in realtime kunt analyseren en relevante conclusies kunt trekken

De 10 beste software voor formulier automatisering in 2024

We hebben tientallen tools voor formulier automatisering uitgekamd en een top 10 samengesteld met een perfecte balans tussen functionaliteit, gebruiksgemak en aanpasbaarheid. Ontdek wat ze te bieden hebben en verbeter je gegevensverzameling met de juiste software voor formulierautomatisering! 🦸

Een veld voor e-mail toevoegen aan een ClickUp Form door het naar het formulier te slepen.

ClickUp is moeilijk te verslaan als het gaat om software voor formulier automatisering. De Weergave van formulieren maakt het maken van formulieren en enquêtes eenvoudiger dan ooit: sleep de gewenste velden naar beneden om een aangepast instrument voor gegevensverzameling te maken. Weet u niet zeker wat u in uw geautomatiseerde formulieren moet opnemen? Gebruik ClickUp AI om onmiddellijk ideeën te genereren en begrijpelijk en relevant materiaal te schrijven. Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren kunt u ook de prompts van uw enquête aanpassen op basis van de reacties van gebruikers. Bovendien kunt u antwoorden omzetten in taken en ze automatisch naar het juiste team sturen. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een functie voorstelt, ClickUp's automatiseringen functie stuurt het door naar de productontwikkeling of software team en zij zullen het relevante antwoord zien in de Weergave van de Taak .

Hoewel u altijd de optie hebt om uw formulier vanaf nul te maken, raden we u aan om te beginnen met een aanpasbaar en kant-en-klaar sjabloon van de ClickUp Sjabloonbibliotheek voor vrijwel elk gebruik, inclusief het verzamelen van feedback of het uitgeven van creatieve verzoeken .

ClickUp beste functies

Unieke weergave van formulieren, naast 15+ andere weergaven

Voorwaardelijke logica voor meer complexe en gerichte formulieren

Robuuste opties voor automatisering

Meer dan 1.000 kant-en-klare sjablonen om uw formulieren sneller op te starten

ClickUp Documenten voor samenwerking

AI-gestuurde schrijfassistent

Integratie met meer dan 1.000 andere tools

ClickUp limieten

Het nummer van krachtige functies kan een leercurve vormen voor sommige nieuwe gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : gratis voor altijd

: gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de Workruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Typeform

Via: Typeformulier Op zoek naar een platform dat alleen draait om formulieren bouwen ? Overweeg dan om uw volgende formulier uit te typen met Typeform!

De belangrijkste reden waarom Typeform zo populair is, is de one-slide-at-a-time interface, die gebruikers het gevoel geeft dat ze deelnemen aan een gesprek in plaats van een online formulier in te vullen. De formulieren die u maakt in Typeform zijn dynamisch - ze kunnen zich aanpassen aan verschillende scenario's afhankelijk van de reacties van de gebruikers.

U kunt ook vertrouwen op de AI-mogelijkheden van Typeform bij het maken van uw formulieren. Naast het polijsten van uw taal, kan AI automatisch vragen opstellen afhankelijk van uw intentie.

Dankzij de 3.000+ sjablonen van het platform voor trivia quizzen, feedback van gebruikers, productaanbevelingen, betrokkenheid van werknemers en enquêtes kunt u in een handomdraai digitale formulieren genereren. 👀

Typeform integreert met populaire platforms zoals Slack, Airtable, Zoho en Pipedrive, zodat u uw gegevens in een paar klikken kunt begrijpen.

Typeform beste functies

Speciaal ontworpen voor het maken van formulieren

AI-gestuurd

120+ integraties

Interface met één schuifregelaar per keer

3.000+ sjablonen

Typeform limieten

Steilere prijsstructuur, volgens sommige gebruikers

De eerste installatie kan een uitdaging zijn

Typeform prijzen

Basic : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Plus : $50/maand voor drie gebruikers

: $50/maand voor drie gebruikers Business : $83/maand voor vijf gebruikers

: $83/maand voor vijf gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Typeform beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (650+ beoordelingen)

: 4.5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

3. EnquêteParrow

Via: EnquêteParrow Het maken van functionele en esthetisch aantrekkelijke enquêtes kan lastig zijn als u niet de juiste tool gebruikt. Gelukkig is dit met SurveySparrow nooit een probleem.

Met het platform kunt u in het oog springende formulieren maken die de juiste vragen stellen. Als u uw gebruikers betrokken wilt houden, zult u blij zijn te weten dat u slimme enquêtes met weergave- en oversla logica kunt genereren. De enquêtes pikken de reacties van de gebruikers op om de juiste vragen weer te geven of snel door te gaan naar een specifiek gedeelte. Voorbeeld: als u respondenten vraagt of ze liever katten of honden hebben en ze kiezen voor katten, wilt u ze niet vragen naar hun favoriete hondenras. 🐈

SurveySparrow beschikt ook over een handige Uitvoerend dashboard waar je gegevens uit je enquêtes kunt halen, KPI's kunt bijhouden, rapportages kunt genereren en trends kunt identificeren. Nodig je team uit voor het dashboard, analyseer de inzichten en creëer strategieën om groei te stimuleren.

Met honderden thema's en integraties met populaire apps en platforms zoals Zapier, Slack en Salesforce, biedt SurveySparrow maximale aanpasbaarheid en kunt u uw werkstromen centraliseren.

SurveySparrow beste functies

Slimme enquêtes

Dashboard voor leidinggevenden

Samenwerkingsvriendelijk

Honderden integraties en thema's

SurveySparrow beperkingen

Het prijsmodel kan te duur zijn voor start-ups en non-profits

Gebrek aan uitgebreide stylingopties

SurveySparrow prijzen

Contact voor prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4. Jotform

Via: Jotform Noteer uw formulieren met Jotform, een fantastische online bouwer ideaal voor het maken van allerlei formulieren, van bestellingen van producten en registratie van nieuwe klanten tot het boeken van hotels en feedback van gebruikers . ✍️

Formulieren bouwen in Jotform is eenvoudig en gemakkelijk met de software voor automatisering van formulieren. Als u vanaf nul begint, voegt u eerst de basiselementen toe aan de linkerkant van het scherm en gebruikt u vervolgens de sleep-en neerzet-bouwer om ze naar uw formulier te verplaatsen. Je kunt een snelkoppeling maken met een van de sjablonen van Jotform: er zijn meer dan 10.000 opties om uit te kiezen.

Het platform integreert naadloos met meer dan 150 apps en platforms, zodat je automatisch formulieren kunt verzenden.

Als je producten of diensten verkoopt, zul je blij zijn om te weten dat je direct betaald kunt krijgen via je formulier.

De schoonheid van online formulieren ligt in moeiteloze gegevensanalyse, en Jotform maakt dit mogelijk met de rapport builder. Zet ruwe gegevens om in professionele rapporten, deel ze met je collega's of zet ze op je website zodat iedereen ze kan zien.

Jotform beste functies

Formulier bouwen met slepen en neerzetten

150+ integraties

10.000+ sjablonen voor formulieren

Rapportagebouwer voor het analyseren van verzamelde gegevens

Jotform beperkingen

Af en toe haperingen

Het insluiten van formulieren op websites kan eenvoudiger

Jotform prijzen

Starter : Free (tot vijf formulieren)

: Free (tot vijf formulieren) Brons : $34/maand (tot 25 formulieren)

: $34/maand (tot 25 formulieren) Zilver : $39/maand (tot 50 formulieren)

: $39/maand (tot 50 formulieren) Goud : $99/maand (tot 100 formulieren)

: $99/maand (tot 100 formulieren) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jotform beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

5. Zoho Formulieren

Via: Zoho Het genereren van robuuste formulieren hoeft niet ingewikkeld te zijn als je een platform als Zoho Forms gebruikt.

Met de formulierbouwer van de tool kun je kiezen uit meer dan 30+ veldtypes (Naam, Dropdown, Betaling, Sectie, enz.) en de sleep-en neerzet-interface gebruiken om formulieren te maken. Maak gebruik van voorwaardelijke logica om onnodige stappen over te slaan en je gebruikers betrokken te houden.

Omdat het maken van digitale formulieren tijdrovend kan zijn, kun je met Zoho Forms je voortgang opslaan en verder gaan waar je gebleven was wanneer je maar wilt, zonder gegevensverlies.

Het platform biedt 40+ kant-en-klare sjablonen om je te helpen tijd te besparen . U kunt het aanpassen aan uw voorkeuren en zakelijke behoeften.

Zoho Forms heeft indrukwekkende analyseopties- bekijk de verzamelde gegevens in de tabelweergave, genereer en exporteer rapporten, voeg reacties van meerdere formulieren samen en houd doelen bij.

Automatisering functies kunt u formulier verzendingen toewijzen aan specifieke teamleden, formulier gegevens verzenden naar de geselecteerde apps, en e-mails triggeren wanneer een formulier verzendingen voldoet aan de gestelde criteria.

Andere opties die je geweldig zult vinden zijn formulieren invoegen op webpagina's, geavanceerde aanpassingen en betalingsgateways.

Zoho Forms beste functies

30+ veldtypes voor formulieren

Drag-and-drop interface

Geavanceerde analyse functies

Opties voor automatisering

Zoho Forms limieten

Sommige gebruikers hadden moeite om de klantenservice te bereiken

De integratieopties zouden kunnen profiteren van een upgrade

Zoho Forms prijzen

Basis : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Standaard : $25/maand voor 10 gebruikers

: $25/maand voor 10 gebruikers Professioneel : $50/maand voor 25 gebruikers

: $50/maand voor 25 gebruikers Premium: $90/maand voor 100 gebruikers

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Forms beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. FormAssembly

Via: FormAssembly FormAssembly combineert gebruiksgemak met krachtige analyseopties. Met de formulierbouwer van het platform kun je kiezen uit meerdere veldtypes (zoals tekstinvoer, radioknoppen of vervolgkeuzemenu) om gepersonaliseerde formulieren te maken.

Gebruik de drag-and-drop editor om je digitale formulieren te configureren en ervoor te zorgen dat alle elementen op de juiste plaats staan. Je kunt de thema's gratis bewerken en gebruikmaken van velden met voorwaarden om je formulieren slimmer te maken.

Dankzij de FormAssembly-integraties kun je de verzamelde gegevens rechtstreeks doorsturen naar een app naar keuze. Zo kunt u bijvoorbeeld records bijwerken in Salesforce.

Het platform draait om nauwkeurige en moeiteloze gegevensinterpretatie. Het laat u de verzamelde informatie omzetten in grafieken om reacties te visualiseren en te begrijpen. 📊

Met de revolutionaire optie FormAssembly Workflow kunt u bedrijfsprocessen en workflows creëren op basis van de gegevens die u via formulieren hebt verzameld. Hierdoor kunt u tijd en geld besparen en betere beslissingen nemen.

FormAssembly beste functies

Meerdere veldtypen

Gebruiksgemak

Integraties met populaire apps en platforms

Uitstekenddatavisualisatie opties

FormAssembly limieten

Langzamere laadtijden als er veel antwoorden op formulieren zijn

Meer aanpassingsopties zouden nuttig zijn

Prijzen van FormAssembly

Neem contact op voor prijzen

FormAssembly beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (350+ beoordelingen)

: 4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

7. Cognito Formulieren

Via: Cognito Formulieren Wilt u gebruikersvriendelijke formulieren maken en uw workflows automatiseren? Dan is Cognito Forms precies wat u nodig hebt. 🥸

Met deze software voor automatisering van formulieren kunt u formulieren maken met aanpasbare veldtypes om de gewenste gegevens vast te leggen precies zoals u dat wilt. Gebruik selectievakjes, dropdowns, datums en tijden om formulieren te maken die in lijn liggen met uw doelen.

De charme van deze tool ligt in de mogelijkheid om berekeningen uit te voeren op basis van de verzamelde gegevens, direct in het formulier. Je kunt de gegevens ook doorsturen naar andere platforms die integreren met Cognito Forms, zoals Google Analytics en Microsoft Power Automate.

Dankzij de geavanceerde automatisering opties, kunnen de digitale formulieren die u maakt u helpen bij het stroomlijnen van workflows. Aangepaste notificaties zodat de juiste leden van het team op de hoogte zijn van reacties van gebruikers en direct actie kunnen ondernemen. Zo kun je bijvoorbeeld leads doorsturen naar het verkoopteam of feedback van gebruikers doorsturen naar het team voor productontwikkeling.

Cognito Formulieren heeft een brede selectie aan formulieren-u kunt ze filteren op type, branche of functie en degene vinden die aan uw behoeften voldoet.

Cognito Formulieren beste functies

Aanpasbare veldtypes

Berekeningen van gegevens in formulieren

Robuuste automatisering functies

Honderden sjablonen

Eenvoudig te configureren notificaties

Cognito Formulieren limieten

Gebrek aan gedetailleerde instructies voor het gebruik van alle functies

Formaten van valuta en datum velden zijn gebonden aan het land waarvoor het formulier is gemaakt

Cognito Formulieren prijzen

Individueel : Free (één gebruiker)

: Free (één gebruiker) Pro : $15/maand voor twee gebruikers

: $15/maand voor twee gebruikers Team : $35/maand voor vijf gebruikers

: $35/maand voor vijf gebruikers Enterprise: $99/maand voor 20 gebruikers

Cognito Formulieren beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

8. SurveyMonkey

Via: SurveyMonkeySurveyMonkey is een van de populairste online platforms die speciaal is ontworpen voor het maken van formulieren en enquêtes. 🐒

Het vergemakkelijkt het aanmaken van formulieren met verschillende veldtypes voor betalingen, contactinformatie en bestanden. Je kunt ook de thema's en het format naar wens aanpassen. Kies uit 25+ vraagtypes, zoals slider, meerkeuze en stare beoordeling, om vertekening te verminderen en zo transparant mogelijk te zijn.

Weet u niet zeker wat u in uw formulieren moet schrijven om relevante antwoorden te krijgen? SurveyMonkey Genius is de vermomde AI-superheld die je een handje kan helpen! Het helpt u fouten te minimaliseren en de juiste vragen op maat te maken.

Met het platform kunt u aangepaste notificaties maken voor elk verzonden formulier, de verzamelde gegevens overbrengen naar tabellen zodat u ze gemakkelijker kunt bekijken, en de informatie exporteren naar uw website favoriete spreadsheetsoftware .

Dankzij de Zapier-integratie kunt u SurveyMonkey verbinden met meer dan 5.000 apps en platforms en workflows automatiseren.

SurveyMonkey beste functies

Meerdere velden en vraagtypen

SurveyMonkey Genius

Aanpasbare notificaties

Naadloze Zapier-integratie

SurveyMonkey beperkingen

Beperkte flexibiliteit in termen van formulierontwerp

Sommige gebruikers vermeldden de verouderde interface

Prijzen SurveyMonkey

Raadpleeg de website voor de prijzen, aangezien er meerdere niveaus en opties zijn

SurveyMonkey beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (18.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (18.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (9.500+ beoordelingen)

9. PerfectApps

Via: PerfectApps PerfectApps is voornamelijk een no-code platform voor het bouwen van apps en workflows, dus wat doet het hier? Nee, het is geen vergissing, want het platform heeft een top-notch visual designer waarmee je formulieren kunt genereren zonder kennis van codering.

Met de drag-and-drop builder kun je in een paar klikken elk type formulier samenstellen. Voeg de elementen samen en pas de layout en thema's van het formulier aan. Maak dynamische formulieren die de juiste vragen stellen met voorwaardelijke logica.

Het is eenvoudiger dan ooit om je webformulieren te verspreiden: met één klik op de knop deel je ze via e-mail of een beveiligde koppeling of sluit je ze in op je website.

Dankzij de PerfectApps' API kun je formulieren verbinden met apps van derden, gegevensverzameling automatiseren en nauwkeurige resultaten verkrijgen zonder risico op fouten.

Gebruik de krachtige ingebouwde functies voor rapportage om de verzamelde gegevens om te zetten in grafieken, tabellen en grafieken en weloverwogen beslissingen te nemen over uw werkstromen.

PerfectApps beste functies

Gebruiksvriendelijke bouwer voor formulier automatisering zonder code met drag-and-drop functie

Moeiteloos delen van formulieren

Uitstekende rapportage

PerfectApps API

PerfectApps limieten

Formulieren zijn niet zo responsief

Een steilere leercurve voor sommige gebruikers

PerfectApps prijzen

Neem contact op voor prijzen

PerfectApps beoordelingen en reviews

GetApp : 4.9/5 (20+ beoordelingen)

: 4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

10. PandaDoc

Via: PandaDoc PandaDoc is niet per se een platform voor formulierbouwers, het is gespecialiseerd in automatisering van documenten waarmee je documenten kunt maken, bijhouden, bewerken, delen, verzenden en e-handtekenen. Er is echter ook een optie voor het maken van webformulieren waarmee je elektronische handtekeningen, feedback of andere input van je medewerkers, klanten of zakenpartners kunt verzamelen. 🐼

U kunt uw formulieren vanaf nul opbouwen: de werkset van het platform biedt tal van opties en veldtypes om uw werk zo eenvoudig mogelijk te maken. U kunt ook tijd besparen en terugvallen op bewerkbare sjablonen om gepersonaliseerde formulieren te maken.

Voor het delen van uw formulieren is geen code nodig: maak een directe link om ze te verdelen onder geïnteresseerde partijen of insluit ze op uw website.

Met PandaDoc kun je bestellingen toevoegen aan je formulieren, betalingen innen en gepubliceerde formulieren eenvoudig bewerken.

PandaDoc beste functies

Gebruiksvriendelijke toolbox

Eenvoudig delen van formulieren

Bestellingen voor ondertekening toevoegen aan formulieren

Betalingen verzamelen

PandaDoc limieten

De prijs kan te hoog zijn voor particulieren, start-ups en kleinere bedrijven

Sommige gebruikers vermelden dat ze af en toe worden uitgelogd van het platform

PandaDoc prijzen

Gratis

Essentials: $19/maand per zetel

$19/maand per zetel Business : $49/maand per zetel

: $49/maand per zetel Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

PandaDoc beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

Supercharge uw gegevensgame met software voor formulier automatisering

Formulieren zijn een uitstekende manier om de informatie te krijgen die u nodig hebt. Software voor formulier automatisering gaat een stap verder en laat u gegevens verzamelen en analyseren zonder een vinger uit te steken. 🙌

De software voor formulierautomatisering op onze lijst zijn als wizards voor formulierautomatisering met indrukwekkende deelopties voor het bouwen en delen van formulieren en het genereren van rapportages. Als je een platform nodig hebt dat net een stapje verder gaat en fantastische taak- en projectmanagement naast uitstekende functies voor samenwerking, clickUp eens proberen !