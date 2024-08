10 SurveyMonkey-alternatieven en concurrenten in 2024

Kudos aan SurveyMonkey-de online enquêtetool heeft de weg geëffend voor enquêtes en het verzamelen van formulieren en heeft een reputatie opgebouwd als een van de beste enquêtesoftware-opties op de markt.

Maar veel bedrijven hebben robuustere platforms nodig om hun gegevens vast te leggen, te beheren en te analyseren. Of het nu gaat om het verzamelen van marktonderzoeksgegevens over klantentrends of het gebruik van formulieren voor software teams om bugs en problemen bij te houden, is het verzamelen van bruikbare inzichten essentieel om de beste te blijven.

Ongeacht de toepassing wemelt het digitale landschap van spannende nieuwe SurveyMonkey-alternatieven die meer doen dan enquêtes maken.

In dit artikel verkennen we de beste SurveyMonkey-alternatieven die een extra voordeel kunnen bieden voor het beheer van enquêtegegevens en het verzamelen van feedback van klanten in 2024. Blijf kijken terwijl we deze krachtige enquêtesoftware-opties ontleden, samen met de beste functies, voor- en nadelen, prijzen en nog veel meer om u te helpen de perfecte keuze voor uw bedrijf te ontdekken.

De 10 beste SurveyMonkey-alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we nu eens duiken in de topalternatieven voor SurveyMonkey die aan al deze voorwaarden voldoen. Neem geen genoegen met minder - uw perfecte enquêtetool is beschikbaar!

Stroomlijn interne verzoeken voor ontwerp- of IT-teams om de exacte informatie te verzamelen die nodig is in uw formulieren

Als een van de best beoordeelde software voor productiviteit en samenwerking , ClickUp formulieren werkt als een dynamische enquêtetool die het verzamelen van gegevens vereenvoudigt en werkstromen stroomlijnt.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u aangepaste formulieren maken voor verschillende doeleinden - voor klanttevredenheidsonderzoeken, het bijhouden van bugs, feedback van medewerkers of projectaanvragen. ClickUp Forms maakt nu gebruik van de kracht van voorwaardelijke logica om het aanmaken van formulieren te stroomlijnen en zo sneller reacties te verzamelen en enquêtes te starten.

U kunt deze formulieren moeiteloos omzetten in taken en toewijzen aan uw team, zodat er een naadloze overgang is van gegevensverzameling naar actie. De weergave van ClickUp Formulieren ondersteunt aangepaste velden en biedt een link voor openbaar delen voor eenvoudige verdeling. De formulieren behouden ook uw branding, waardoor ze er professioneel en consistent uitzien.

Een selectievakje Aangepast veld maken voor een bestaand ClickUp Formulier

Door formulieren rechtstreeks in uw projectmanagementsysteem te integreren, verbetert ClickUp de efficiëntie en vermindert het het risico op verloren of onbeantwoorde aanvragen.

ClickUp beste functies

Formulier ontwerpen via slepen en neerzetten

Vooraf ontworpen opties voor Taken of aangepaste velden

Flexibele verkoop-, software-, klantenservice- of marketingtools en ingebouwde AI-sjablonen om gegevensverzamelingsprocessen te stroomlijnen

Aanpasbare sjablonen voor branding

Eenvoudig formulieren delen via een koppeling of ze insluiten op een website

Automatisch enquêtereacties verzamelen in een lijstweergave ClickUp

Automatisering en logica voor overslaan om te voorkomen dat er te veel of te weinig enquêteresultaten worden verzameld

Uitgebreide bibliotheek van sjablonen voor het verzamelen van klantgegevens en enquêtes

ClickUp limieten

Heeft momenteel een beperkte weergave in de mobiele app

Kan een uitdaging zijn vanwege de overweldigende aanpassingsmogelijkheden

Formulier weergave is niet beschikbaar in de gratis versie

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Qualtrics

Via Qualtrics Qualtrics vereenvoudigt het proces van het creëren, analyseren en afleiden van inzichten uit gegevens. Qualtrics wordt vertrouwd door miljoenen bedrijven en instellingen wereldwijd. Het veelzijdige webgebaseerde onderzoeksplatform stelt organisaties in staat om waardevolle informatie te verzamelen.

Met dit SurveyMonkey-alternatief kun je eenvoudig enquêtes ontwerpen met behulp van een intuïtieve interface en een breed bereik aan vraagtypen. Kies uit kant-en-klare sjablonen of begin vanaf nul op een leeg canvas. Enquêtes verspreiden gaat moeiteloos via verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media.

Qualtrics beste functies

Robuuste functies vergemakkelijken snel en effectief het ontwerpen van enquêtes en inzichtelijke rapportage

Kant-en-klare sjablonen voor enquêtes helpen bij het verzamelen van productiviteitfeedback van klanten* AI en machine learning verbeteren de functionaliteit, inclusief functies zoals Stats iQ voor complexe statistische analyse en Text iQ om feedback te analyseren

Hoogwaardige veiligheidsmaatregelen beschermen gegevens - handig om anoniem tevredenheidsonderzoeken onder werknemers uit te voeren

Integraties in Google Analytics voor online formulieren en enquêtes

Qualtrics beperkingen

Mist een efficiënte manier om gegevens van eerdere enquêtes over te dragen voor follow-ups

Free versie is limiet en sommige niveaus bevatten geen basis functies zoals het uploaden van bestanden

Rapportage kan te complex en tijdrovend zijn

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Qualtrics prijzen

Qualtrics biedt geen typische prijsabonnementen. In plaats daarvan begint het gebruik van hun platform bij $1.500/jaar.

Qualtrics beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

4.4/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

3. Crowdsignal

Via CrowdSignal Crowdsignal (voorheen bekend als Polldaddy) is een WordPress plugin waarmee je moeiteloos aangepaste enquêtes, polls en quizzen kunt maken en uitvoeren. Of je nu feedback van klanten wilt verzamelen, een concurrentieanalyse uitvoert crowdsignal biedt gebruikersvriendelijke tools voor het ontwerpen van interactieve enquêtes en opiniepeilingen.

Je kunt gemakkelijk meerdere enquêtetypen aanpassen, ze via verschillende kanalen verspreiden en realtime reacties verzamelen. De intuïtieve interface en robuuste analysefuncties van dit Survey Monkey-alternatief helpen je waardevolle inzichten te verkrijgen uit de gegevens.

Crowdsignal beste functies

Kan filters toepassen om de herkomst van reacties in realtime te analyseren

Diverse exportopties, waaronder PDF, Excel, CSV, Google Documenten of XML

Kan snel worden geïnstalleerd en geactiveerd op je site om enquêtes aan te passen

Crowdsignal limieten

Minder verfijnde gebruikersinterface kan verwarrend zijn

Het ontbreken van beperkingen voor het uploaden van bestandsformaten kan leiden tot potentiële veiligheidsrisico's

Geen integraties van derden met providers van e-mail, wat synchronisaties van e-mailcampagnes kan limieten

Crowdsignal prijzen

Gratis

Premium: $25/maand

$25/maand Business: $59/maand

$59/maand Team: $29/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Crowdsignal beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo is een gebruiksvriendelijke online enquêtesoftware waarmee je specifieke gebruikers in realtime kunt enquêteren, precies op het moment dat ze jouw product of merk gebruiken. Door inzichten te verzamelen op basis van gebruikersgedrag, demografische gegevens en bezoekgeschiedenis, biedt Qualaroo bruikbare verzamelde gegevens om je inzicht in de gebruikers en hun gedrag te verbeteren klantreis .

Dit alternatief voor SurveyMonkey biedt professioneel ontworpen sjablonen, aanpasbare opties en gepersonaliseerde Nudges die naadloos aansluiten op uw huisstijl. Hun gerichte enquêtes leveren waardevollere reacties op dan e-mailenquêtes, omdat ze gebruikers op het moment zelf vastleggen. Je hebt volledige controle over wanneer en op wie de enquête gericht is, zodat je feedback kunt verzamelen op cruciale contactmomenten.

Qualaroo beste functies

Real-time Net Promoter Score enquêtes (NPS) beschikbaar op het dashboard

Automatische taalvertaling

Geavanceerde sentimentanalyse aangedreven door IBM Watson

Drap-and-drop functies voor aanpassingen en logica voor overslaan

Het laagste betaalde abonnement biedt onbeperkte reacties

Qualaroo beperkingen

Dashboard mist meer genuanceerde filters en sorteeropties

Gebrek aan branchespecifieke sjablonen

Beperkte opties voor het exporteren van gegevens

Qualaroo prijzen

Basis: $99/maand

$99/maand Premium: $199/maand

$199/maand Business: Vanaf $299/maand, jaarlijks gefactureerd

Qualaroo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

5. Jotform

Via Jotform Jotform is een intuïtief alternatief voor SurveyMonkey met zijn online platform waarmee je moeiteloos gepersonaliseerde enquêtes kunt maken en beheren. Met zijn uitgebreide bibliotheek van vraagtypes en aanpasbare sjablonen kun je professionele enquêtes ontwerpen die zijn afgestemd op jouw behoeften.

Met de gebruiksvriendelijke formulierenbouwer van Jotform kun je complexe, geavanceerde enquêtes maken zonder code en deze integreren met meer dan 150 zakelijke apps. Het biedt geavanceerde functies zoals logica voor vertakkingen of overslaan en voorwaardelijke logica om meer persoonlijke ervaringen mogelijk te maken.

De tools voor rapportage en analyse bieden waardevolle inzichten, terwijl het exporteren van gegevens zorgt voor een naadloze integratie met andere systemen. Met Jotform kunt u een online enquête of formulier maken om veilig gegevens en online betalingen te verzamelen, waardoor u uw gegevensbeheerprocessen probleemloos kunt stroomlijnen.

Jotform beste functies

Intuïtieve gebruikersinterface met functies voor slepen en neerzetten die gemakkelijk te gebruiken is met minimale training vereist

Integreert soepel met vele andere tools via Zapier en maakt het mogelijk ominvoer van gegevens in spreadsheets of PDF's

Diverse bereik van widgets en een krachtige editor voor logica voor overslaan voor uitgebreide aanpassingen

Jotform-beperkingen

E-mails worden soms geweigerd of gemarkeerd als spam

Informatie over betalingsverwerker moet voor elk formulier opnieuw worden ingevoerd

Instances van crashes en clients die formulieren opnieuw moeten invullen

Het is een gratis alternatief voor SurveyMonkey, maar het Enterprise-abonnement is de enige optie voor het maken van onbeperkte formulieren en het verzamelen van onbeperkte reacties

Jotform prijzen

Starter: Gratis

Gratis Brons: $39/maand

$39/maand **Zilver:49/maand

Goud: $129/maand

$129/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.700+ beoordelingen)

4.7/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

6. QuestionPro

Via QuestionPro QuestionPro is een veelzijdig enquêteplatform waarmee u marktonderzoek kunt uitvoeren en waardevolle inzichten kunt verzamelen. Met meer dan 20 professionele enquêtethema's en de mogelijkheid om uw logo toe te voegen, kunt u visueel aantrekkelijke enquêtes maken die aansluiten bij uw merk.

Als een van de beste SurveyMonkey-alternatieven biedt QuestionPro logische vertakkingen voor overslaan en aanpasbare bedankpagina's, waardoor de ervaring van respondenten wordt verbeterd. U kunt ruwe gegevens exporteren, Google Spreadsheets integreren en functies zoals sentiment- en heatmapanalyse gebruiken voor meer gedetailleerde analyses.

Met meertalige opties en geavanceerde logica kun je verschillende reacties vastleggen en de werkstroom aanpassen om gepersonaliseerde enquêtes te maken. Het platform zorgt voor veiligheid en compliance met regiospecifieke datacenters en biedt gemoedsrust bij het verzamelen en analyseren van gegevens.

QuestionPro beste functies

Complexe procedurefilters minimaliseren de last voor respondenten en verbeteren de kwaliteit van de verzamelde gegevens

Functie voor automatisch invullen van veelgebruikte vragen

Voorwaarden filteren vragen op specifieke groepen mensen

Bibliotheek met vooraf ontworpen sjablonen voor enquêtes

Offline opties voor het verzamelen van reacties

Een van de weinige opties voor het bouwen van enquêtes met een gratis abonnement

QuestionPro limieten

Problemen met de berekeningen van de wegingstool

Af en toe uitval van het platform, wat leidt tot verloren reacties en mogelijke kosten

Beperkte statistische analyse, met name voor gegevens op intervalniveau

Prijzen QuestionPro

Essential: Free

Free Geavanceerd: $129/maand, jaarlijks gefactureerd

$129/maand, jaarlijks gefactureerd Team Editie: Neem contact op voor prijzen

QuestionPro beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (700+ beoordelingen)

4,5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

7. Formulieren

Via Formulieren stapelen Formstack Forms is een krachtige online formulieroplossing die het maken en beheren van formulieren vereenvoudigt. Met de gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies voor het maken van formulieren kunt u moeiteloos aangepaste formulieren ontwerpen die aan uw behoeften voldoen. Met de functie Formulier importeren kunt u naadloos overschakelen van uw huidige software voor formulierbouwers .

Van eenvoudige contactformulieren tot complexe enquêtes en registraties voor gebeurtenissen, Formstack Forms biedt een veelzijdig platform om feedback te verzamelen en gegevens effectief te organiseren. Dit SurveyMonkey-alternatief biedt meer geavanceerde functies zoals voorwaardelijke logica, gegevensroutering en integraties met populaire apps van derden, waardoor een naadloze werkstroom en automatisering wordt gegarandeerd.

Met veilige opslagruimte voor gegevens en naleving van industriële voorschriften zoals GDPR en HIPAA, biedt Formstack Forms gemoedsrust bij de verwerking van gevoelige informatie.

Formstack Forms beste functies

Verschillende aanpassingsopties op basis van gegevensbehoeften, betalingsvereisten en specifieke campagneregels

Diverse toepassingen, waaronder gegevensverzameling voor enquêtes, programmaregistraties, vrijstellingen enverbeterde projectuitvoering* Eenvoudige integratie van enquêtes en formulieren in websites voor programma's en gebeurtenissen

Gespecialiseerd in educatief en academisch onderzoek

Formstack Formulieren limieten

Beperkte tekstcontrole voor velden en koppen

Regels en formules zijn soms moeilijk aan te passen, wat kan leiden tot fouten

Aanpassingen in de vervolgkeuzelijst voor een vraag kunnen de bestaande voorwaardelijke instellingen wissen

Onbeperkte enquêtes alleen op het Enterprise-abonnement en geen echt gratis abonnement

Prijzen van Formstack Formulieren

Starters: $125/maand

$125/maand Teams: $250/maand

$250/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Formstack Formulieren beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

8. FormAssembly

Via FormAssembly FormAssembly is een veelzijdige formulierenbouwer waarmee je naadloos gegevens van verschillende formats kunt verzamelen en verbinden, waardoor je tijd bespaart en handmatige invoer van gegevens overbodig wordt. Dit alternatief voor SurveyMonkey heeft een veilig platform en voldoet aan verschillende voorschriften, waaronder GDPR en HIPAA, zodat u de veiligheid en privacy van uw gegevens in uw marktonderzoek kunt handhaven.

FormAssembly's integraties met derden, zoals Salesforce, PayPal en Stripe, zorgen ervoor dat gegevens moeiteloos naar de juiste plek stromen, zodat je kunt reageren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve inzichten. Het platform biedt kant-en-klare thema's en sjablonen voor formulieren, toegang tot mobiele apps en aanpasbare toestemmingen voor meer flexibiliteit.

Met functies zoals geavanceerde automatisering van werkstromen en het afschermen van gevoelige gegevens op veldniveau, kunt u met FormAssembly het volgende stroomlijnen projectdocumentatie en uitvoering met inachtneming van de praktijken voor gegevensbeheer.

FormAssembly beste functies

Vertakkingslogica stelt u in staat om een enkel formulier te bouwen voor meerdere doelgroepen

Flexibele ontwerpfuncties zoals back-end aanpassing en mogelijkheden om formulieren vooraf in te vullen

Out-of-the-box connectoren maken aangepaste workflows mogelijk

Een van de weinige gratis alternatieven voor SurveyMonkey

FormAssembly beperkingen

Problemen met de bewerking of toevoeging van vragen na het maken van een formulier kan leiden tot vervormde reacties

Moeilijk om velden van formulieren te bewerken na integratie met andere platforms

Vage foutmeldingen maken het moeilijk om problemen te diagnosticeren

FormAssembly prijzen

Gratis Plan

Professioneel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Premier: $249/maand per gebruiker

$249/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Cloud voor naleving van regelgeving: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Cloud voor de overheid: Neem contact op voor prijzen

FormAssembly beoordelingen en recensies

Via Constant contact Constant Contact is een dynamisch platform waarmee u uw publiek effectief kunt bereiken. Met de gebruiksvriendelijke interface kun je moeiteloos professionele e-mails maken en versturen, opvallende nieuwsbrieven ontwerpen en e-mailcampagnes automatiseren.

Dit alternatief voor SurveyMonkey biedt een breed bereik aan aanpasbare sjablonen en robuuste functies, waaronder lijstbeheer, contactsegmentatie en real-time analyse. Gebruiksvriendelijke tools voor integratie van sociale media, registratie van gebeurtenissen en online en offline enquêtes stimuleren uw marketinginspanningen nog verder.

Met Constant Contact kunt u sterke relaties opbouwen, de klanttevredenheid en zichtbaarheid van uw merk verbeteren en uw marketingdoelen bereiken.

Eenvoudig campagnes aanmaken met duidelijke foutmeldingen

Aanpasbare sjablonen voor e-mails om merkconsistentie te garanderen

Handelt opt-outs goed af om spam voor respondenten te voorkomen

Gegevensextractie is niet erg intuïtief of gebruikersvriendelijk

Gebrek aan A/B-tests van onderwerpregels met functie voor automatisch opnieuw verzenden

Beperktvisuele vergelijking tussen e-mails

Geen echte enquête bouwer gratis abonnement

Lite: $12/maand

$12/maand Standaard: $35/maand

$35/maand Premium: $80/maand

G2: 4.0/5 (5.500+ beoordelingen)

4.0/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

10. Google formulieren

via Google formulieren Google Forms is een gebruiksvriendelijk platform waarmee u moeiteloos formulieren kunt maken. Met de intuïtieve interface kunt u kiezen uit verschillende vraagtypes, het ontwerp aanpassen en logica toevoegen voor een naadloze klantervaring.

Automatische samenvattingen bieden realtime grafieken en de optie om gegevens te analyseren in Google Spreadsheets voor diepere inzichten. Je kunt vanaf elk apparaat enquêtes maken en er onderweg op reageren. Dit alternatief voor SurveyMonkey biedt real-time samenwerking voor een gestroomlijnde werkstroom. Je kunt ook validatieregels instellen voor schone responsgegevens met ingebouwde intelligentie.

Google Formulieren beste functies

Integreert met Google Werkruimte, wat de functionaliteit verbetert en meer delen en samenwerken mogelijk maakt

Cloudgebaseerde tool met functie voor automatisch opslaan om het risico op gegevensverlies te verkleinen

Verschillende modellen voor het ontwerpen van formulieren zorgen voor extra veelzijdigheid

Google Forms beperkingen

Geen automatische suggesties of begeleiding bij fouten

Voor een alternatief voor SurveyMonkey heeft Google Forms een drastisch kleine bibliotheek met sjablonen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor het moeilijk is om het formulierontwerp af te stemmen op de huisstijl van het bedrijf

prijzen van #### Google Formulieren

Gratis

Standaard voor Business: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Google Formulieren beoordelingen en reviews

GetApp: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

Waar moet je naar zoeken in SurveyMonkey-alternatieven?

Klaar voor een overstap naar SurveyMonkey? Fantastisch! Laten we eens nagaan wat u nodig hebt in een alternatief.

Allereerst eenvoudigheid.

Een duidelijke en gebruiksvriendelijke interface voor je online enquêtetool is een must. Geen gedoe, gewoon een naadloze manier om enquêtes en formulieren te maken om precies die gegevens te krijgen die je nodig hebt om actie te ondernemen. Je wilt een oplossing die voor je werkt, niet tegen je.

Vervolgens enquête aanpassen.

De vrijheid hebben om uw enquêtesoftware op maat te maken zal u uiteindelijk helpen om de betrokkenheid en reacties te verhogen. Meer controle over vraagtypes, ontwerp en branding zal doorschemeren in de verzamelde enquêtegegevens.

Denk vervolgens aan verdeling.

De beste alternatieven voor SurveyMonkey moeten meerdere enquêtetypen, deelopties en onbeperkte enquêtes bieden om diverse klantgegevens en gebruikersonderzoek vast te leggen via al uw kanalen. Overweeg al uw kanalen, of het nu gaat om e-mail, sociale media of zelfs persoonlijke gebeurtenissen met QR-codes die mensen naar online enquêtes of formulieren leiden.

Vergeet de gegevensanalyse niet.

Je nieuwe tool moet enquêtereacties omzetten in bruikbare inzichten. Zoek naar realtime resultaten, voorspellende analyse, geavanceerde rapportage en mogelijkheden om kwantitatieve gegevens te exporteren. Bovendien wilt u misschien een tool voor het aanmaken van enquêtes die krachtige integraties heeft met uw gegevenstools zoals Google Analytics om ervoor te zorgen dat u over de meest nauwkeurige enquêtes en inzichten in het publiek beschikt.

En last but not least, waarde. Is het prijsmodel eerlijk? Is er een gratis versie of zijn er abonnementen voor verschillende behoeften en budgetten? Een goed alternatief is niet duur, maar heeft wel een aantal functies zoals WYSIWYG drag-and-drop mogelijkheden, onbeperkte formulieren, mobiele enquêtes of de mogelijkheid om feedbackresultaten te analyseren binnen het platform.

Vind het beste SurveyMonkey-alternatief voor uw Business

Met de enorme array aan beschikbare SurveyMonkey-alternatieven bent u niet beperkt tot één platform als u effectieve enquêtes of formulieren moet ontwerpen en distribueren. Als u andere enquêtetools overweegt, opent u een wereld van nieuwe functies, flexibiliteit en efficiëntie om uw gegevensverzameling te ondersteunen.

Vergeet niet dat uw ideale tool moet voldoen aan uw unieke behoeften, of het nu gaat om het stroomlijnen van taken, het stimuleren van klantbetrokkenheid of de mogelijkheid om enquêtes te automatiseren of white label enquêtes te maken.

Klaar om de sprong te wagen en uw opties te verkennen? Aan de slag met ClickUp **met zijn veelzijdige opties voor aanpasbare enquêtes om uw succes te vergroten.