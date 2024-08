10 beste Formstack-alternatieven voor workflowautomatisering in 2024

Feedback krijgen van gebruikers, potentiële klanten of werknemers is een van de meest standaard manieren om je producten en bedrijfsvoering te verbeteren. Moderne software voor het maken van formulieren maakt het zelfs mogelijk om automatisering van werkstromen die het analyseren van gegevens uit de reacties eenvoudiger maakt.

Formstack is een populair softwareproduct voor formulierbouwers met een grote gebruikersbasis. Dat het populair is, betekent echter niet dat het de juiste keuze voor u is.

We hebben deze lijst met de beste Formstack alternatieven samengesteld om je te laten zien wat er nog meer is. Als je wilt overstappen van Formstack of aan het winkelen bent voor opties op de markt, zal deze lijst je helpen je keuzes te beperken.

Wat moet je zoeken in Formstack Alternatieven?

Bij het vergelijken van alternatieven voor Formstack moet je weten welke functies de meeste software voor het maken van formulieren biedt. Als je eenmaal weet welke opties beschikbaar zijn, maak dan een korte lijst van producten met de functies die je wilt. Enkele factoren om in gedachten te houden

Integraties met derden : De mogelijkheid om verschillende softwareproducten met elkaar te verbinden voor een samenhangende werkstroom zorgt voor een grotere productiviteitprocesefficiëntie bij het verzenden van formulieren. Zoek een formulierenbouwer die werkt met de tools die u al gebruikt en waarmee u eenvoudigeAUTOMATISERING taak automatisering *Geavanceerde functies: Kijk naar de unieke functies van elke optie. Als een van deze functies centraal staat in uw behoeften, zoals offline gegevensverzameling, dan beperkt dit de opties

: De mogelijkheid om verschillende softwareproducten met elkaar te verbinden voor een samenhangende werkstroom zorgt voor een grotere productiviteitprocesefficiëntie bij het verzenden van formulieren. Zoek een formulierenbouwer die werkt met de tools die u al gebruikt en waarmee u eenvoudigeAUTOMATISERING taak automatisering *Geavanceerde functies: Kijk naar de unieke functies van elke optie. Als een van deze functies centraal staat in uw behoeften, zoals offline gegevensverzameling, dan beperkt dit de opties Veiligheid en compliance van gegevens : Sommige bedrijven hebben zeer strenge eisen op het gebied van datacompliance. Als dat op u van toepassing is, zorg er dan voor dat de software die u kiest aan deze vereisten voldoet

: Sommige bedrijven hebben zeer strenge eisen op het gebied van datacompliance. Als dat op u van toepassing is, zorg er dan voor dat de software die u kiest aan deze vereisten voldoet Prijzen: De prijzen van software kunnen verwarrend zijn, waarbij elke optie verschillende niveaus heeft en elk niveau verschillende functies. Zoek een product dat binnen uw budget valt, maar dat ook een goede verhouding tussen kosten en functies biedt

De 10 beste Formstack alternatieven in 2024

Laten we de sterke en zwakke punten van de 10 beste Formstack alternatieven uitsplitsen en andere informatie geven om online formulieren te maken.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit met een bouwer voor formulieren met slepen en neerzetten en voorwaarden! Bekend om zijn uitgebreide mogelijkheden voor automatisering clickUp maakt het toevoegen van formulieren aan uw werkstroom eenvoudig. Gebruik ClickUp formulieren componenten om het volledige potentieel te ontsluiten.

Maak een formulier, analyseer reacties en delegeer actie items aan leden van het team vanaf dezelfde plaats.

Om gebruikers snel op weg te helpen, biedt ClickUp een enorme bibliotheek met sjablonen, waaronder veel sjablonen voor feedback formulieren . Het proces is eenvoudig, naadloos en succesvol.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Automatiseringen om een Taak te maken met de verzamelde informatie

Functies voorreal-time samenwerking tussen leden van een team, inclusief documentbeheer

Ondersteunen vanvoorwaardelijke logica om verzamelde gegevens te organiseren

Integratie in software van derden

Opties voor delen, exporteren en insluiten van formulieren

ClickUp limieten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het ontwerpen van formulieren

Steile leercurve voor het aanmaken van complexe formulieren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Jotform

Via JotformJotform is een populaire bouwer voor online formulieren met een uitgebreide selectie van vooraf ontworpen sjablonen. Met dit platform kunnen gebruikers formulieren maken voor enquêtes, registraties voor gebeurtenissen, feedback en meer.

U maakt formulieren met de uitgebreide aanpassingsopties en gebruiksvriendelijke interface van Jotform en profiteert van voorwaardelijke logica, geavanceerde widgets en berekeningen om complexe behoeften te verwerken. Verschillende automatiseringstaken zijn mogelijk via de integraties van Jotform met verschillende toepassingen van derden.

Jotform legt ook sterk de nadruk op veiligheid van gegevens, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen in gevoelige sectoren.

De beste functies van Jotform

Een uitgebreide selectie velden om online formulieren te bouwen

Ondersteunt voorwaardelijke logica om interactieve formulieren te maken

Een bibliotheek met sjablonen om formulieren in conversatiestijl te maken

Gateway service om online betalingen te accepteren

Tools voor gegevensbeheer en analyse

Jotform limieten

Hoge prijs voor sommige geavanceerde functies

Af en toe bugs bij het maken van formulieren

Geavanceerde logica voor formulieren kan moeilijk onder de knie te krijgen zijn

Jotform prijzen

Gratis abonnement

Brons : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Zilver : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Goud : $129/maand per gebruiker

: $129/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

3. Google Formulieren

Via Google Google Formulieren is een onderdeel van Google Werkruimte (voorheen bekend als G Suite). Het product integreert diep in het ecosysteem van Google en maakt het gebruikers gemakkelijker om samen te werken en hun werk te delen.

Het mist enkele van de aanpassingen en geavanceerde functies die andere online formulierbouwers hebben, maar biedt een eenvoudige aanpak voor basisbehoeften. Dit maakt het een ideale oplossing voor snelle polls en eenvoudige enquêtes of feedback formulieren.

Gebruikers verzamelen automatisch reacties op enquêtes in een Google Spreadsheet voor eenvoudige toegang en analyse en stellen e-mail notificaties in voor ingediende formulieren.

Google Forms beste functies

Intuïtieve interface voor het aanmaken van formulieren om aangepaste rapporten te genereren

Integratie met andere Google Werkruimte producten

Automatisch verzenden van reacties en gegevens naar Google Spreadsheets

Gedeelde of beperkte toegang tot formulieren

Basisfuncties voor analyse

Google Forms beperkingen

Minimale aanpassingsmogelijkheden voor het uiterlijk van formulieren

Geen geavanceerde functies voor het aanmaken van formulieren in vergelijking met alternatieven

Beperkte integratie met producten buiten het Google ecosysteem

Google Forms prijzen

Het pakket Google Werkruimte bevat Google Forms. De onderstaande prijzen gelden voor dat productpakket.

Free Forever : gratis

: gratis Business Starter : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business Standard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus: $18/maand per gebruiker

Google Formulieren beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.000 beoordelingen)

4.6/5 (40.000 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

Bekijk meer_ formulierenbouwer software , inclusief Zoho Forms en Elementor Form Builder!

4. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey Zoals de naam al zegt, SurveyMonkey begon als een veelzijdig platform voor het aanmaken van enquêtes. Deze gevestigde naam breidde uit naar andere formulieren, met behoud van dezelfde gebruiksvriendelijke interface en sterke analytische tools.

Om gebruikers op weg te helpen, biedt SurveyMonkey veel kant-en-klare sjablonen. Het automatiseert enquêtereacties, stuurt herinneringen en past berichten aan op basis van formulierreacties. Verdere automatisering is mogelijk via de verbinding van SurveyMonkey met apps van derden via Zapier.

De beste functies van SurveyMonkey

Dynamische enquêtes gemaakt met logica voor vertakking

Grote selectie van vraagtypen

Enquêtes die via veel populaire kanalen worden verdeeld

Diverse tools voor gegevensanalyse en rapportage

Tools om specifieke doelgroepen te targetten

SurveyMonkey limieten

Geavanceerde functies zijn duurder

De interface kan overweldigend zijn als formulieren groot of complex worden

Beperkte integratie met tools van derden

SurveyMonkey prijzen

Team Voordeel : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Team Premier : $75/maand per gebruiker

: $75/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

SurveyMonkey beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4.4/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (9.000+ beoordelingen)

5. Microsoft Formulieren

Via Microsoft Maakt deel uit van het 365-aanbod van Microsoft, Microsoft Forms is een eenvoudige toepassing voor het maken van formulieren vergelijkbaar met Google Forms. Het is nauw geïntegreerd met andere producten in de 365-suite en automatiseert het verzamelen en organiseren van gegevens via Excel en SharePoint.

Net als zijn rivaal bij Google, beperkt Microsoft Forms de integratiemogelijkheden buiten zijn ecosysteem en zijn de functies eenvoudig. Dit zou de perfecte oplossing kunnen zijn voor mensen met basisbehoeften die volledig in de platforms van Microsoft hebben geïnvesteerd.

De beste functies van Microsoft Forms

Gebruiksvriendelijke interface voor het maken van formulieren

Integratie met andere Microsoft 365-producten

Ondersteuning voor real-time samenwerking tussen leden van een team

Ondersteuning voor quizzen met automatische beoordeling

Kunstmatige intelligentie (AI)-gestuurde suggesties voor enquêtevragen

Beperkingen van Microsoft Formulieren

Minder voorgedefinieerde sjablonen dan sommige andere concurrenten

Beperkte opties voor het aanpassen van het uiterlijk van een formulier

Beperkte ondersteuning voor integratie met producten die niet onder de paraplu van Microsoft vallen

Prijzen voor Microsoft Formulieren

Business Basis : $6,00/maand per gebruiker

: $6,00/maand per gebruiker Business Standard : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Business Premium: $22,00/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Formulieren

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (77 beoordelingen)

6. WPFormulieren

Via WPForms Deze populaire drag-and-drop form builder is een plugin voor WordPress, een van de grootste platforms voor webdesign. Het is geïntegreerd in de interface van WordPress, waardoor gebruikers professionele en complexe formulieren kunnen maken vanuit hun dashboards. Het ondersteunt voorwaardelijke logica en maakt dynamische interacties tussen formulieren mogelijk.

Ondanks de vele functies geeft WPForms prioriteit aan snelheid en prestaties voor een soepele gebruikerservaring. De software heeft plugins voor populaire e-mailplatforms, betalingsgateways en oplossingen voor het beheer van klantrelaties.

WPForms beste functies

Eenvoudig te gebruiken formulieren bouwen met drag-and-drop functie

Kant-en-klaar sjabloon voor formulieren in verschillende gebruikssituaties

Formulieren met een mobielvriendelijk, responsief ontwerp

Voorwaardelijke logica die velden in formulieren toont of verbergt op basis van de invoer van respondenten

Integratie met populaire e-mailmarketingplatforms

WPForms limieten

Slechte functie met bepaalde WordPress-thema's

Geavanceerde functies voor formulieren die alleen beschikbaar zijn bij duurdere abonnementen

Beperkte integratie met software van derden

WPForms prijzen

Basis : $49,50/jaar

: $49,50/jaar Plus : $99,50/jaar

: $99,50/jaar Pro : $199,50/jaar

: $199,50/jaar Elite: $299,50/jaar

WPForms beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (800+ beoordelingen)

4.8/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (21 beoordelingen)

7. Typeform

Via TypeformulierTypeformulier legt sterk de nadruk op het uiterlijk, wat resulteert in een aantrekkelijk formulier invulproces voor respondenten. Het brengt een uniek conversationeel format met zich mee, waarbij gebruikers één voor één door de vragen worden geleid voor minimale verwarring.

Dit Formstack-alternatief is een formulierbouwer met een uitstekende selectie sjablonen voor verschillende gebruikssituaties, zodat gebruikers snel aan de slag kunnen. Het doet een beetje van alles. Formulieren en enquêtes, registratieformulieren, contactformulieren, betalingsformulieren, noem maar op en Typeform kan het waarschijnlijk doen.

Het integreert met verschillende populaire apps van derden om te helpen met automatisering en het verwerken van enquêtegegevens. De software volgt een mobile-first ontwerpfilosofie, met responsieve formulieren die gemakkelijk passen op elke grootte van het scherm.

De beste functies van Typeform

Verbeterde formulering met AI-suggesties

Verschillende interactieve velden voor formulieren

Ondersteunt formulieren met meerdere pagina's en balken voor voortgang

Visualisatie en analyse tools

Integratie met tools en apps van derden met Zapier en webhooks

Typeform limieten

Abonnementen die duur zijn voor de functies die ze bieden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden op lager geprijsde niveaus

Moeilijke vertakking en voorwaardelijke functies voor formulieren

Typeform prijzen

Free forever

Basis : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Plus : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Business : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

8. SurveySparrow

Via EnquêteParrow Net als Typeform maakt SurveySparrow het maken van online formulieren eenvoudig. Ze bieden een conversationeel format voor formulieren en functie van een chat-achtige interface voor het verzamelen van reacties.

Het platform bevat geen code, waardoor gebruikers dynamische en visueel aantrekkelijke formulieren kunnen maken met beperkte technische vaardigheden. Bovendien is het super eenvoudig om enquêtes te maken met dit platform.

Met SurveySparrow is het toevoegen van gepersonaliseerde vragen en interactieve formulierelementen een fluitje van een cent. De software maakt gebruik van Zapier voor de integratie met apps van derden.

De beste functies van SurveySparrow

Formulieren met een chat-achtige interface

Verschillende beschikbare formaten voor vragen

Vertakkingslogica en personalisatietools voor dynamische formulieren

Real-time bijhouden van analyses en genereren van downloadbare rapporten

Geplande verzending via e-mail, onmiddellijk of volgens schema

SurveySparrow limieten

Complexe formulieren kunnen prestatieproblemen veroorzaken

Integraties met derden die niet altijd zo robuust zijn als ze zouden kunnen zijn

Nuttige functies die alleen beschikbaar zijn in duurdere abonnementen

SurveySparrow prijzen

Free Forever : gratis voor altijd

: gratis voor altijd Basis : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Essentials : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Business : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (81 beoordelingen)

9. Paperform

Via Papiervorm Paperform hanteert een zeer ontwerpgerichte aanpak voor het maken van formulieren. Voeg verschillende media-elementen toe, zoals afbeeldingen, video's en aangepaste lettertypen om nauwkeurige visuele ontwerpen te maken. Paperform heeft veel automatische functies die het beginnersvriendelijk maken, of je nu basisformulieren wilt maken of er helemaal voor wilt gaan.

Deze online formulierbouwer integreert met veel tools van derden voor automatisering en gegevensverzameling. De onconventionele interface heeft geen functie voor slepen en neerzetten zoals veel andere in de lijst en kiest voor een intuïtieve contextuele aanpak.

Paperform beste functies

Zware focus op het aanpassen en branding van formulieren

Formulieren met ingesloten video's en afbeeldingen

Integratie met veelgebruikte betalingsverwerkers

Ondersteuning voor voorwaardelijke logica en dynamische formulieren

Integratie met Zapier, voor basis automatisering van taken

Paperform limieten

Complexe formulieren met geavanceerde functies, die voor nieuwe gebruikers moeilijk te maken kunnen zijn

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het uiterlijk van formulieren in vergelijking met andere tools voor formulieren

Waardevolle functies waarvoor duurdere abonnementen nodig zijn

Paperform prijzen

Essentials : $20/maand

: $20/maand Pro : $40/maand

: $40/maand Agency: $135/maand

Paperform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (42 beoordelingen)

4.5/5 (42 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (86 beoordelingen)

10. 123 Formulier bouwen

Via 123 Formulier bouwer Een andere optie met een hoge focus op veiligheid is 123 Form Builder. Naast de focus op veiligheid heeft 123 Form Builder een gebruiksvriendelijke interface waarmee zowel nieuwe als ervaren gebruikers krachtige formulieren kunnen maken.

Naadloze integratie betekent geen hoofdpijn voor jou (of je ontwikkelteam.) En de intuïtieve drag-and-drop interface biedt een grote selectie widgets en een bereik aan aanpassingsopties.

123 Form Builder beste functies

Gebruiksvriendelijke formulierbouwer met een mooie selectie velden

Geavanceerde formulieren met voorwaardelijke logica en slimme formulieren

Ondersteuning voor verschillende talen

Geavanceerde functies voor veiligheid

Integraties met andere populaire apps en platforms

123 Formulier Builder limieten

Af en toe kleine bugs bij het bouwen van formulieren

Analytics en rapportage mogelijkheden die niet zo sterk zijn als bij sommige concurrenten

Integratie met derden kan moeilijk zijn om in te stellen

123 Formulier Builder prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Goud : $19.99/maand

: $19.99/maand Platina : $37,99/maand

: $37,99/maand Diamant : $69,99/maand

: $69,99/maand Enterprise: Vanaf $199,99/maand

123 Formulier Builder beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

Vind uw perfecte formulier

Feedback verzamelen via een online formulier hoeft geen gedoe te zijn. De 10 beste Formstack alternatieven geven je genoeg opties om uit te kiezen. Als je op zoek bent naar het perfecte hulpje voor projectmanagement, zoek dan niet verder dan ClickUp. Probeer het vandaag nog gratis uit !