Beste 10 Typeform Alternatieven & Concurrenten voor 2024 (Functies, Beperkingen, Prijzen)

HubSpot beoordelingen

Capterra : 4.5/5 (4500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (4500+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (7200+ beoordelingen)

10. Zoho Formulieren

Via Zoho formulieren Zoho Forms is een software voor het bouwen van formulieren met een systeem voor het verzamelen van gegevens aan de voorkant dat toegankelijk is op elk type apparaat.

belangrijkste kenmerken

Maak responsieve formulieren zonder codering

Directe updates via e-mail naar je respondenten sturen wanneer ze een online formulier verzenden

De prestaties van een formulier meten en zo nodig optimaliseren

Formulieren insluiten op webpagina's of delen met een openbare link

Zoho Forms Voordelen

Offline formulieren maken

Maak een sjabloon met het merk van je bedrijf, inclusief logo's, thema's en kleuren

E-teken workflow

Zoho Forms Nadelen

Gratis plan heeft beperkte functies

Minimale sjablonen voor formulieren

Beperkte klantenondersteuning

Zoho Forms Prijzen

Standaard $12/maand Eén gebruiker Onbeperkt aantal formulieren 10.000 inzendingen/maand Onbeperkt aantal rapporten en meer

Standaard $30/maand 25.000 inzendingen/maand Onbeperkt aantal rapporten Integratie betaling 2 GB opslagruimte en meer

Professioneel $60/maand 75.000 inzendingen/maand Ingebouwde en aangepaste thema's Goedkeuringen en taken 5 GB opslagruimte en meer

Premium $110/maand 150.000 inzendingen/maand Goedkeuringen en taken Recordcontrole 10 GB opslagruimte en meer



Zoho Forms beoordelingen

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (80+ beoordelingen)

Kies een Formulierhulpmiddel dat meer uw type is

Typeform is een goede tool voor het maken van formulieren en het invullen van enquêtes.

Je kunt echter niet om enkele in het oog springende beperkingen van Typeform heen, zoals een beperkte gratis versie, dure betaalde abonnementen en een ingewikkelde gebruikersinterface.

Gelukkig is ClickUp een geweldig Typeform-alternatief omdat het u helpt snel geavanceerde formulieren op te bouwen en ze laat omzetten in taken.

Met ClickUp's formulierweergave kunt u ook gevolmachtigden aan formulierreacties toevoegen en aangepaste formulieren maken die uw merkpersoonlijkheid weerspiegelen.

En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want . . .

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform.

Dus waarom niet ClickUp gratis en een alles-in-één tool gebruiken die eigenlijk jouw type is?