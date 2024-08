Slimmere formulieren met voorwaardelijke logica ondersteunen uw meest complexe workflows

Het is bijna drie jaar geleden sinds ClickUp de INTRODUCEERDE . Sindsdien is het een fan-favoriete functie geworden, omdat formulieren de belangrijkste manier zijn waarop onze gebruikers informatie van mensen vastleggen en die gegevens in ClickUp brengen.

Bedrijven van alle soorten gebruiken formulieren, van softwarebedrijven die verkoopleads vastleggen tot wagenparken die aanvragen voor onderdelen indienen. Omdat de gebruikssituaties eindeloos zijn, kan het lastig zijn om uw Formulier zo te configureren dat u de juiste informatie van de juiste mensen krijgt.

Wij begrijpen dat. Daarom hebben we hard gewerkt om ClickUp Forms krachtiger dan ooit te maken.

Vandaag leveren we met veel plezier een van onze meest gevraagde functies, voorwaardelijke logica in formulieren, een indrukwekkende nieuwe functie waarmee u slimmere formulieren kunt maken voor uw meest complexe workflows.

Met voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren kunt u slimmere formulieren maken om gegevens of informatie te verzamelen, zoals productfeedback

Wat is voorwaardelijke logica?

Met voorwaardelijke logica kunt u een enkel dynamisch formulier maken dat meerdere gebruikssituaties ondersteunt, wat u en de invuller kostbare tijd bespaart!

Met voorwaardelijke logica in formulieren kun je:

Een formulier maken dat zich onmiddellijk aanpast op basis van eerdere selecties van velden om verschillende gebruikssituaties te ondersteunen

maken dat zich onmiddellijk aanpast op basis van eerdere selecties van velden om verschillende gebruikssituaties te ondersteunen Het voltooien van formulieren stroomlijnen door mensen alleen de velden te tonen die relevant zijn voor hun behoeften

door mensen alleen de velden te tonen die relevant zijn voor hun behoeften Complexe processen afhandelen door preciezere informatie van respondenten vast te leggen om ze te triggeren specifieke werkstromen te activeren of automatiseringen

Slimmere formulieren maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

Voorbeelden van dynamische formulieren die tijd besparen

Ideeën nodig om u op weg te helpen? Hier zijn een paar van de meest voorkomende manieren waarop onze gemeenschap formulieren gebruikt:

Productfeedback: ClickUp Forms maken het eenvoudig voor productteams om gebruikers in staat te stellen ombugs te rapporterenfunctieverzoeken in te dienen of UX-verbeteringen voor te stellen. Met voorwaardelijke logica kunnen ze dit allemaal vastleggen op één formulier. Afhankelijk van het type feedback dat de gebruiker indient, toont het formulier de juiste velden om in te vullen. Pro tip: Gebruikautomatiseringen om feedback naar het juiste team te leiden of zelfs toe te voegen aan de Sprint van volgende week. Creatieve verzoeken: Heb je moeite om belanghebbenden het aanvraagproces voor creatieve middelen van je team te laten overnemen? Met een formulier met voorwaardelijke logica is het eenvoudig om de juiste input te krijgen, zoals een script voor een video of specificaties voor een nieuwe graphic. Je legt precies de juiste informatie vast, ongeacht het type bedrijfsmiddel, en je team zalproductiever zijn dan ooit! Verkoopleads doorsturen: Zorg ervoor dat elke prospect de witte handschoenbehandeling krijgt van uwSales Teams. Met voorwaardelijke logica kun je dingen doen zoals verschillende vragen stellen op basis van het specifieke product of de specifieke dienst waarin een potentiële klant geïnteresseerd is, en vervolgens de leads op de juiste manier routeren. IT Serviceverzoeken: IT Teams kunnen hun collega's nu één formulier geven voor al hun technologische verzoeken, of je teamgenoot nu toegang nodig heeft tot een nieuw stuk software of een nieuwe computer. Met Voorwaardelijke logica kunt u medewerkers bijvoorbeeld vragen of zeeen Mac gebruiken of een pc gebruiken en op basis van hun selectie hen een lijst met MacOS- of Windows OS-versies tonen in het volgende veld. Eindelijk creëer je een gestroomlijnd proces dat pijnloos is voor alle betrokkenen!

Stroomlijn interne verzoeken voor ontwerp- of IT-teams om de exacte informatie te verzamelen die nodig is in uw formulieren

Formulieren superchargen met automatiseringen

Zoals u weet, is het indienen van een formulier nog maar het begin! Door formulieren te combineren met automatisering kunt u processen in uw hele bedrijf volledig automatiseren en enorm veel tijd besparen.

Hier zijn een paar van mijn favoriete trucs om formulieren op de automatische piloot te zetten:

Taken toewijzen : Gebruik voorwaardelijke logica in formulieren om relevante informatie over een onderwerp te verzamelen om de taak aan het juiste team lid toe te wijzen. Voorbeeld: je kunt verschillende productfeedback Taken toewijzen op basis van welkeProductmanager eigenaar is van de relevante functie.

: Gebruik voorwaardelijke logica in formulieren om relevante informatie over een onderwerp te verzamelen om de taak aan het juiste team lid toe te wijzen. Voorbeeld: je kunt verschillende productfeedback Taken toewijzen op basis van welkeProductmanager eigenaar is van de relevante functie. Taak toevoegen aan meerdere lijsten : Verkort de reactietijd door formulieren te verzenden naar het team dat het werk moet aanpakken. In het voorbeeld kunt u de aanvraag voor een nieuwe computer naar de lijst van het Onboarding Team sturen en de aanvraag voor software naar de lijst van IT Service Request.

: Verkort de reactietijd door formulieren te verzenden naar het team dat het werk moet aanpakken. In het voorbeeld kunt u de aanvraag voor een nieuwe computer naar de lijst van het Onboarding Team sturen en de aanvraag voor software naar de lijst van IT Service Request. Gebruik een sjabloon : Begin met de sleutels in het contactslot en heb al je subtaken, toegewezen personen en relaties al ingesteld als er een formulier verzonden wordt.

: Begin met de sleutels in het contactslot en heb al je subtaken, toegewezen personen en relaties al ingesteld als er een formulier verzonden wordt. Stuur notificaties: Voeg een @vermelding toe zodat iemand het werk kan beoordelen en het in zijn notificaties verschijnt.

Of je nu productfeedback wilt verzamelen, je intakeprocessen wilt stroomlijnen of de efficiëntie van je verkoop wilt verhogen, met voorwaardelijke logica in formulieren kun je het doen. En het beste deel? Deze functie is nu live! Upgrade naar Business Plus of Enterprise en ervaar zelf de kracht van voorwaardelijke logica in formulieren. Upgrade uw ClickUp abonnement