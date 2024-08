20 beste software, tools en oplossingen voor het bijhouden van bugs in 2024

Elke software heeft wel eens last van bugs. 🐜

Hoewel het essentieel is om ze op te vangen, weten we dat het nog vervelender is om een heleboel logs door te spitten om de bug te vinden en de oorzaak ervan te achterhalen.

Dus hoe raak je die kleine beestjes kwijt zonder aan productiviteit in te boeten?

Door software voor het bijhouden van bugs te gebruiken!

Tools voor het bijhouden van bugs helpen u bij het beheren van softwarebugs in elke fase van de levenscyclus, van het ontdekken van de bug tot het oplossen ervan. In dit artikel bekijken we waarom u software voor het bijhouden van bugs nodig hebt en belichten we de 20 beste tools voor het bijhouden van bugs die u vandaag kunt gebruiken.

laten we wat bugs verpletteren!

De voordelen van software voor het bijhouden van bugs

Bugs zijn fouten of defecten in een computersysteem of stuk code waardoor software niet goed of helemaal niet werkt. Ze komen vaak voor bij softwareontwikkeling, waarbij teams regelmatig nieuwe code pushen.

Helaas blijven bugs in je software zitten totdat iemand ze handmatig verwijdert. Daarom is software voor het bijhouden van bugs zo belangrijk voor teams die software ontwikkelen.

Bug bijhouden helpt teams om bovenop problemen te blijven zitten die van een eindeloos aantal plaatsen komen. En als bugs onopgelost blijven, leiden ze tot gebroken pagina's, afrekentools of niet-opgeslagen gegevens. Het enige wat je daarvan terugkrijgt zijn ontevreden klanten, inkomstenverlies en een flinke deuk in de reputatie van je bedrijf.

Dus wat zijn de beste tools voor het bijhouden van bugs om die bugs te loggen en uit te roeien voordat ze uw bedrijf ruïneren?🙅

Natuurlijk kunt u Excel of Google Spreadsheets spreadsheets voor het bijhouden van bugs. Maar dat is ongeveer alles wat u kan doen. Om bugs effectief te beheren, hebben uw teams voor softwareontwikkeling een robuuste oplossing voor het bijhouden van bugs of tools voor het bijhouden van defecten nodig.

Deze helpen u met het bijhouden van bugs in elke fase van het project, van de softwareontwikkelingsproces tot de fase van het testen en lanceren van vragen en antwoorden. De beste tools voor het bijhouden van bugs hebben functies zoals:

Taakbeheer

Dashboards

Agile projectmanagement (burndown grafieken, Gantt grafieken, enz.)

Verzonden bugrapporten

Analytische bugrapporten

E-mail notificaties

Tools voor automatisering

Laten we eens kijken welke software voor het bijhouden van bugs beschikbaar is om je team te helpen wendbaar en geïnformeerd te blijven.

De 20 beste bugtracking software voor 2022

1. ClickUp ClickUp is een van de

hoogst beoordeelde tools voor productiviteit en het bijhouden van bugs. Het biedt oplossingen van muur tot muur voor organisaties die productief en efficiënt moeten blijven. ClickUp is niet alleen robuuste software voor projectmanagement, maar het is ook een gecentraliseerde hub voor teams om werk gedaan te krijgen. 🤝

Een van de redenen dat het bovenaan deze lijst van beste tools voor het bijhouden van bugs staat, is te wijten aan ClickUp's krachtige GitHub integratie . Bijvoorbeeld, software ontwikkelingsteams kunnen alle GitHub activiteit gerelateerd aan een taak zien en notificaties ontvangen wanneer items worden toegevoegd. Of u kunt de status van een Taak vanuit Github automatisch in ClickUp-taak wijzigen.

Met de flexibele functies van ClickUp kunnen softwareontwikkelingsteams samenwerken binnen de hele organisatie. U hoeft geen projectmanagers of klantenservice-, marketing- en ontwerpteams meer na te jagen om verbinding te maken over rapportage van bugs.

Een bug ontdekt? 🔍

Zorg er eenvoudig voor dat elke teamgenoot weet wat hij moet doen en wie waaraan werkt met toegewezen taken in ClickUp. Wijs bugs toe aan een individuele ontwikkelaar, meerdere toegewezen personen of een heel team.

ClickUp Dashboards zijn volledig aanpasbaar om precies weer te geven wat u nodig hebt om Nog te doen

Hoe zit het met softwareontwikkelingsteams die een betere helpdesksoftwareoplossing nodig hebben? Verzamel eenvoudig gegevens met ClickUp's formulier weergave en ontvang verzendingen van fouten van gebruikers via een ClickUp Form naar uw app.

Gebruik ClickUp om van deze formulierreacties Taken te maken, zodat uw ondersteuningsteam deze door een workstroom leidt.

Formulieren maken om automatisch e-mails te verzenden of Taken te maken wanneer een bug is gevonden en ingediend

ClickUp functies

Aanpasbare weergaven voor het bijhouden van bugs : Gebruik elke projectstijl zoals Agile, Scrum of Gantt grafieken om het beste bij de behoeften van uw teams te passen

: Gebruik elke projectstijl zoals Agile, Scrum of Gantt grafieken om het beste bij de behoeften van uw teams te passen Taak afhankelijkheid : Gebruik afhankelijkheid om teams te helpen bugs in de juiste bestelling op te lossen en te voorkomen dat onnodig werk wordt voltooid

Aangepaste Taak Status, Tags en Prioriteiten : Geef meer detail aan bugs in een taak met aangepaste tags en statussen zoals problemen gevonden en opgelost, of stel prioriteiten in om de urgentie van een taak weer te geven

: Geef meer detail aan bugs in een taak met aangepaste tags en statussen zoals problemen gevonden en opgelost, of stel prioriteiten in om de urgentie van een taak weer te geven Taak automatisering : Gebruik 50+ automatiseringen om werkstromen te stroomlijnen en repetitief werk te verminderen

Documenten : Stappenplannen maken en processen schetsen voor nieuwe teamgenoten met ClickUpDocumenten Ontvang ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen ClickUp beperkingen

(Nog) geen bordweergave in de mobiele app

Aanpassingen kunnen complex zijn voor sommige gebruikers

Zoeken en filteren kan voor sommigen trager zijn (binnenkort grote verbeteringen 😉)

ClickUp prijzen

Kies uit meerdere prijsabonnementen:

Free Forever-abonnement

Beperkt abonnement : $7 per maand per lid

: $7 per maand per lid Business-abonnement : $12 per maand per lid

: $12 per maand per lid Enterprise: Neem contact met ons op voor meer informatie!

ClickUp beoordelingen van klanten

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Jira

Via JiraJira is een programma voor projectmanagement en software voor het bijhouden van problemen die teams voorziet van verschillende realtime, Agile rapporten voor het bijhouden van bugs. Deze software voor het bijhouden van bugs heeft echter geen functies voor het beheren van ideeën.

Waarom is dat een probleem?

Softwareontwikkelaars hebben een creatieve ruimte nodig om nieuwe ontwerpen, softwareoplossingen en abonnementen voor het bijhouden van bugs te ontwikkelen. Maar zonder functies voor ideeënbeheer is het een geluk om uw ideeën mentaal te onthouden.

Ten tweede is Jira, behalve voor softwareontwikkelaars, niet de meest aanpasbare tool, waardoor het geen kamerbrede oplossing is voor de hele organisatie.

Jira sleutel functies

Agile weergaven zoals Scrum-borden en Kanban-borden * Toegangsrapporten zoals het rapport over aangemaakte versus opgeloste problemen en het rapport over recent aangemaakte problemen

Aanpasbare dashboards

Mijlpalen, lanceringen, bugs en meer bijhouden

Jira beperkingen

Geen real-timefuncties voor samenwerking bij documenten waarmee teams samen aan bugs kunnen werken

Kan niet gemakkelijk naar problemen zoeken zonder de Jira Query Language te kennen

Sandbox functie voor het testen van codes is alleen beschikbaar in het premium abonnement

Het gratis abonnement is zeer limiet

Jira prijzen

Jira heeft drie prijsabonnementen, waaronder een gratis abonnement:

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $7,50 per maand per lid

: $7,50 per maand per lid Premium : $14,50 per maand per lid

: $14,50 per maand per lid Enterprise: Neem contact op voor meer informatie

Beoordelingen van Jira klanten

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

Lees meer over het gebruik Jira voor projectbeheer en de top Jira alternatieven .

3. Redmine

Via Redmine Redmine is een flexibele open-source hulpmiddel voor projectmanagement met Gantt grafieken, kalender weergaven en meer. Het bugtrackingprogramma ondersteunt meerdere projecten en heeft een ingebouwde stopwatch. Laten we eens kijken of u wat schatten van het bijhouden van bugs kunt mijnen! 👑

Redmine sleutel functies

Subtaken aanmaken en toewijzen aan verschillende team leden

Problemen aanmaken en het onderwerp en de beschrijving bewerken

Aangepaste velden voor problemen, projecten en tijd invoer

Ondersteunt e-mail notificaties

Redmine beperkingen

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief

Niet geschikt voor Agileproblemen bijhouden teams

Beperkte ingebouwde integraties met krachtige tools voor projectmanagement

Redmine prijzen

Redmine is een gratis, open-source bug bijhouden systeem.

Redmine klant beoordelingen

G2: 3.9/5 (200+ beoordelingen)

3.9/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

Lees meer over het gebruik van Redmine en zijn beste alternatieven .

4. Zoho Bug Tracker

Via Zoho Zoho Bug Tracker is een tool voor het bijhouden van defecten waarmee u aangepaste velden en workflows kunt maken en uw interface kunt personaliseren om elke softwarebug te vangen.

Helaas biedt dit systeem voor het bijhouden van problemen geen onbeperkte opslagruimte, waardoor het voor softwareontwikkelaars moeilijk is om al hun gegevens voor het bijhouden van bugs in de app op te slaan.

Zoho Bug Tracker sleutel functies

Aangepaste werkstromen die u helpen bij het eenvoudig indienen en oplossen van bugs

Rapporten die laten zien hoeveel bugs er zijn gerapporteerd, opgelost en meer

E-mail notificaties die u en uw team op de hoogte houden wanneer er bugs worden aangemaakt

Opmerkingen toevoegen met bugbeschrijvingen en bijlagen

Zoho limieten

Biedt geen onbeperkte opslagruimte om bugs te rapporteren

Beperkte integraties met apps die niet van Zoho zijn

Alleen toegang tot Kanban-borden en lijsten bij het bekijken van bugs

Zoho prijzen

Zoho's specifieke tool voor het bijhouden van bugs heeft drie verschillende abonnementen:

Gratis abonnement

Standaard : $3 per maand per gebruiker

: $3 per maand per gebruiker Premium: $8 per maand per gebruiker

Zoho klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

5. Asana

Via AsanaAsana is een tool voor projectmanagement en het bijhouden van problemen waarmee u bugs kunt prioriteren zodat uw team eerst aan de meest tijdgevoelige bugs werkt. Om in deze tool voor projectmanagement taken aan meerdere mensen toe te wijzen, moet u echter kopieën van die taken maken.

Dit betekent dat u na verloop van tijd een heleboel dubbele Taken in uw werkruimte zult hebben.

Belangrijkste functies van Asana

Sjabloon voor het bijhouden van bugs

Maak formulieren voor het bijhouden van bugs

Bugs bijhouden en trends herkennen met aangepaste velden

Weergave Agile-bord

Asana beperkingen

Geen native tijdsregistratie functie

Kan opmerkingen niet omzetten in taken

Het gratis abonnement is limiet (geen aangepaste velden of formulieren)

Mist een robuuste document editor of hub voor het delen van kennis

Prijzen Asana

Asana biedt vier verschillende abonnementen:

Basis abonnement : Free

: Free Premium abonnement : $10,99 per maand per lid

: $10,99 per maand per lid Business-abonnement : $24,99 per maand per lid

: $24,99 per maand per lid Enterprise: Neem contact op voor meer informatie

Beoordelingen van Asana klanten

G2 : 4.3/5 (7000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (7000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9000+ beoordelingen)

Lees meer over onze_ **Aanbevolen Asana alternatieven .

nTask

Via nTask nTask is software voor projectmanagement waarmee Agile teams bugs kunnen beheren en prioriteren. Door de Kanban-borden te combineren met robuuste samenwerkingstools voor teams, zoals probleem- en risicodocumentatie, is het een krachtig hulpmiddel voor het bijhouden en prioriteren van bugs.

Dit platform heeft echter een beperkt aantal ingebouwde integraties. Dus als je nTask wilt integreren met je andere tools, zul je sterk afhankelijk zijn van Zapier.

nTask sleutel functies

Agile weergaven voorbug bijhoudeninclusief aanpasbare Kanban-borden

Weergaven voor projectweergave, inclusief Gantt grafieken, voor het in kaart brengen van grote initiatieven met afhankelijkheid en mijlpalen

Tools voor risicobeperking om Agile teams te helpen bij het documenteren en bijhouden van problemen en bugs

Tools voor het beheren van planningen om u te helpen bij het in-platform plannen, plannen en houden van vergaderingen

nTask limieten

Niet veel ingebouwde integraties

Beperkte aanpassings- en opmaakopties

nTask prijzen

Je kunt kiezen uit vier abonnementen, waaronder:

Gratis abonnement

Premium Plan : $3 per maand per gebruiker

: $3 per maand per gebruiker Business-abonnement : $8 per maand per gebruiker

: $8 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een offerte

nTask klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

7. Bugzilla

Via Bugzilla Bugzilla is een open-source hulpprogramma voor rapportage van bugs met geavanceerde systemen voor rapportage . U kunt deze app voor het bijhouden van defecten ook gebruiken om de tijd in te schatten die nodig is om een bug te repareren en er een deadline voor in te stellen.

Deze probleem tracker heeft echter niet de functies die Agile teams nodig hebben, zoals meerdere weergaven van projecten. Dit kan resulteren in een gefrustreerd Scrum-team dat kritieke weergaven nodig heeft of voortdurend moet hoppen tussen platforms.

de belangrijkste functies van #### Bugzilla

Inheemse tijdsregistratie functie

Geïntegreerde e-mail functie

Uitgebreide opties voor toestemming

Afhankelijkheid van bugs visualiseren in een boomstructuur

Bugzilla beperkingen

Gelimiteerd tot platte tekst of drop-down aangepaste velden om bugs te rapporteren

Niet geschikt voor Agile teams voor probleembeheer

Integreert niet met krachtige tools voor projectmanagement

Bugzilla prijzen

Bugzilla is een gratis, open-source systeem voor het bijhouden van bugs.

Bugzilla beoordelingen van klanten

G2: 3.8/5 (100+ beoordelingen)

3.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

8. BugHost

Via BugHost BugHost is volgens de makers niet alleen een systeem voor het bijhouden van softwarefouten, maar ook voor probleembeheer. Als cloudgebaseerd platform voor het bijhouden van bugs en issue management, biedt BugHost een handige dienst genaamd WebHost voor eindgebruikers om problemen in een project aan te maken en te beheren.

BugHost heeft ook een real-time dashboard dat gebruikers een uitgebreid overzicht geeft van eerdere en lopende projecten.

BugHost sleutel functies

Het biedt een uitgebreid controlespoor met onbeperkte geschiedenis voor het bijhouden van elk defect in een project

Functie voor werkstroom waarmee bugs aan leden van een team kunnen worden toegewezen

Vereenvoudigde maar robuuste "bug zoeken en rapporteren" functie

Aanpasbare bug-koppeling van soortgelijke bugs

De functie WebSubmit staat klanten toe om om het even welke insecten voor te leggen die zij direct van de website van de client hebben gevonden

BugHost limieten

Het is strikt cloud-gebaseerd, waardoor het niet beschikbaar is zonder een verbinding

Heeft een inspiratieloze en saaie interface

Biedt geen gratis prijzen aan

De prijsstructuur is onnodig rigide

De website voelt erg verouderd aan

BugHost prijzen

Bughost heeft heel veel prijsniveaus:

Project Kickoff : $10 per maand (10 gebruikers en 1 project)

: $10 per maand (10 gebruikers en 1 project) Startup : $29 per maand (5 gebruikers en 5 projecten)

: $29 per maand (5 gebruikers en 5 projecten) Teams : $59 per maand (10 gebruikers en 10 projecten)

: $59 per maand (10 gebruikers en 10 projecten) Syndicaat : $99 per maand (15 gebruikers en 15 projecten)

: $99 per maand (15 gebruikers en 15 projecten) Zakelijk : $159 per maand (25 gebruikers en 25 projecten)

: $159 per maand (25 gebruikers en 25 projecten) Enterprise: $ 299 per maand (50 gebruikers/projecten), $ 499 per maand (100 gebruikers/projecten), $ 699 per maand (500 gebruikers/projecten), $ 999 per maand (1.000 gebruikers/projecten)

BugHost beoordelingen van klanten

G2: 3.8/5 (3 beoordelingen)

3.8/5 (3 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

9. Vogel eet insect

Via Vogel eet insect Bent u een ontwikkelaar die alles nog te doen heeft met een browser? Dan kan Bird Eats Bug een geweldig hulpmiddel zijn om bugs te vinden en bij te houden. Deze extensie voor browsers is gemaakt om het maken van interactieve en gegevensrijke rapporten te vereenvoudigen.

Je kunt de extensie van Bird's browser gebruiken om een probleem vast te leggen, een schermopname maken en voeg nuttige technische gegevens bij zoals netwerkfouten, browserinformatie en console logs.

de belangrijkste functies van #### Bird Eats Bug

Functie voor het met één klik rapporteren van bugs om alle technische details vast te leggen die technici nodig hebben om een probleem op te lossen

Het vereist geen technische kennis van software of codeervaardigheden om het te gebruiken

Het heeft een functie Replays die achtergrondgegevens vastlegt, met inbegrip van technische logboeken en rijke schermafbeeldingen die bugs vangen die niet zichtbaar zijn op de voorgrond

Het maakt het gemakkelijk om bugrapporten te delen met teamleden via geïntegreerde ontwikkelingstools

Bird Eats Bug limieten

Het vangt geen JavaScript pop-up foutvensters

Bird Eats Bug is gelimiteerd door de toestemming die de browser geeft aan extensies

Het stuurt uitgebreide foutrapportages (vervelend voor software teams)

Bird Eats Bug prijzen

Bird Eats Bug heeft vier abonnementen:

Free : Gratis

: Gratis Starter : $50 per maand

: $50 per maand Premium : $200 per maand

: $200 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar

Bird Eats Bug klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (2 beoordelingen)

4.5/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

10. Gebruikersterug

Via Teruggebruik Userback beweert de snelste manier te zijn om bugs te rapporteren en feedback te geven over applicaties en websites. Het "zet de gebruiker terug in de ontwikkeling" met geautomatiseerde schermafbeeldingen, schermafbeeldingen, console logs, browser informatie en functies voor het bijhouden van gebeurtenissen. Deze tool is ontworpen voor softwareontwerpers, ontwikkelaars en bedrijven die op zoek zijn naar één platform om al hun projecten te beheren.

de belangrijkste functies van #### Userback

Gedetailleerde visuele rapportage van bugs voor ontwerpers, ontwikkelaars en gebruikers

Creëert aangepaste werkstromen

Visuele contexten voor gerapporteerde bugs met annotaties, sessies herhalen en inzichten van gebruikers

Verbindingen met projectmanagement tools zoals GitHub, Slack, Jira

Userback beperkingen

Sommige gebruikers klagen dat Userback "onhandig" is

Klanten en eindgebruikers hebben een account nodig om tickets bij te houden

Kan in het begin moeilijk zijn voor clients om te gebruiken

Userback prijzen

Userback heeft vier prijsopties:

Solo : $19 per maand

: $19 per maand Startup : $79 per maand

: $79 per maand Bedrijf : $159 per maand

: $159 per maand Premium: $289 per maand

Userback Klantbeoordelingen

G2: 4.8/5 (140+ beoordelingen)

4.8/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

11. BugHerd

Via BugHerd BugHerd is een van de beste opties voor het bijhouden van bugs omdat het ontwikkelaars in staat stelt om eenvoudig bugs bij te houden en feedback voor webpagina's te verzamelen en te beheren. Teams en clients van ontwikkelaars hoeven alleen maar feedback en bugrapporten vast te maken aan een element op een webpagina en ontwikkelaars kunnen precies vastleggen waar het probleem zich voordeed.

BugHerd legt ook alle technische gegevens vast die nodig zijn om een bug sneller te reproduceren en op te lossen. Dit systeem voor het bijhouden van bugs is effectief voor meerdere projecten en wordt gebruikt door verschillende softwareteams.

BugHerd sleutel functies

Taakrangschikking en Kanban-achtig Taakbord

Bug rapportage en voortgang bijhouden

Schermafbeeldingen en schermopnamen met annotaties vastleggen

BugHerd beperkingen

Beperkte rollen voor gebruikers

Beperkte opties voor het aanpassen van het Taak-bord

BugHerd prijzen

Dit programma voor het bijhouden van bugs heeft vier abonnementsopties:

Standaard : $39 per maand

: $39 per maand Premium : $129 per maand

: $129 per maand Deluxe : $229 per maand

: $229 per maand Aangepast: Neem contact op voor meer informatie

BugHerd klant beoordelingen

G2: 4.7/5 (70 beoordelingen)

4.7/5 (70 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

12. Marker.io

Via Marker.io Marker.io richt zich op het helpen van ontwikkelaars bij het ontvangen van feedback en suggesties van teamgenoten en clients terwijl ze onderweg zijn. Deze tool voor het bijhouden van bugs maakt gebruik van visuele annotaties en een realtime weergave van bugs, zodat ontwikkelaars eenvoudig oplossingen kunnen vinden voor problemen van klanten en gebruikers.

Een eenvoudige widget voor feedback die op de website van de client wordt geplaatst, maakt het eenvoudig om problemen op een website te rapporteren om het proces voor het bijhouden van bugs gemakkelijk te maken. De tool registreert automatisch client-specifieke logs en fouten en genereert gemakkelijk uitvoerbare bugrapporten .

Belangrijkste functies van Marker.io

Probleem rapportage in drie stappen klikken, annoteren, verzenden

Annotaties op het scherm

Ingeschakeld op mobiele en responsieve websites

Aangepaste opties voor zichtbaarheid widget

Marker.io limieten

Alleen integratie op gebruikersniveau met projectmanagement

Kan slechts één schermafbeelding per bugrapport vastleggen

Marker.io prijzen

Marker.io biedt drie prijsabonnementen:

Starter : $49 per maand

: $49 per maand Teams : $99 per maand

: $99 per maand Bedrijf: $199 per maand

Beoordelingen van Marker.io klanten

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen

13. SpiraTeam

Via SpiraTeam SpiraTeam is een twee-in-één tool: een tool voor het bijhouden van bugs en een oplossing voor probleembeheer. Het belangrijkste verkoopargument is hoe het het aanmaken van diepgaande bugrapporten vereenvoudigt en het oplossen ervan stroomlijnt, vooral voor softwareontwikkelingsprojecten.

Als geïntegreerde toepassing Levenscyclusbeheer (ALM) platform spiraTeam is gebouwd om portfolio's van applicaties te beheren. Deze omvatten programmavereisten, releases, tests en problemen, basislijnen, werkstromen en taken, allemaal in één uniforme omgeving.

SpiraTeam sleutel functies

Uniform projectlevenscyclusbeheerplatform Automatisch incidenten aanmaken (Bekijk deze incident rapport sjablonen * )

incident rapport sjablonen ) Robuuste samenwerking tussen teams

Terugkoppeling schermafbeelding en video-opnamen

SpiraTeam beperkingen

Proces van probleem- en bugrapportage ingewikkeld

Gebrekkige gebruikersinterface

Ingewikkeld prijsmodel in termen van deze lijst met tools voor het bijhouden van bugs

SpiraTeam prijzen

SpiraTeam biedt verschillende prijsabonnementen voor variabele en vaste licenties, afhankelijk van de geselecteerde functies. Het verkoopt ook licenties voor specifieke functies in zijn bug tracking tool, waaronder:

KronoDesk: $18,50 per gebruiker per maand

$18,50 per gebruiker per maand SpiraTest : $31 per gebruiker per maand

: $31 per gebruiker per maand SpiraTeam : $40,30 per gebruiker per maand

: $40,30 per gebruiker per maand SpiraPlan : $52,80 per gebruiker per maand

: $52,80 per gebruiker per maand RemoteLaunch : $80 per plugin

: $80 per plugin Rapise: $190 per licentie per maand

Beoordelingen van SpiraTeam klanten

G2: 4.0/5 (20+ beoordelingen)

4.0/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

14. Trac

Via Trac Hoewel het geen gespecialiseerd bugtracking-systeem is, is Trac een open-source bugtracker die u kunt gebruiken om problemen in softwareprojecten op te volgen. Deze wiki-achtige tool gebruikt een minimalistische aanpak om projecten op het web te beheren en ontwikkelaars te helpen geweldige software te maken.

De interface van Trac integreert met enkele van de beste platformen voor projectmanagement, waaronder Subversion en GitHub. Deze integratie maakt de rapportage van bugs mogelijk.

de belangrijkste functies van #### Trac

TracWiki biedt probleembeheer en mijlpalen bijhouden

Ticketgebaseerde klantenservice

Feedback door schermafbeelding en video-opnamen

Krachtige teamsamenwerking

Trac beperkingen

Vertrouwt op integraties met derden voor het voltooien van bug bijhouden

Beperkte tools voor projectmanagement

Trac-prijzen

Trac is een open-source hulpmiddel

Trac klantbeoordelingen

G2: 3.0/5 (10+ beoordelingen)

3.0/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10 beoordelingen)

15. Snelkoppeling

Via Snelkoppeling Snelkoppeling, voorheen Clubhouse, is een van de beste softwareopties voor het bijhouden van bugs die ook werkt als een samenwerkingsplatform voor projectmanagement. Navigeer eenvoudig door taken in een gedetailleerde maar eenvoudige hiërarchie die ideaal is voor het plannen of uitvoeren van Sprints voor softwareontwikkeling.

Het integreert documenten in de fasen van abonnement en ontwikkeling zodat teams vanuit één ruimte werken. Daarnaast stelt Snelkoppeling projectmanagers in staat om in de kleinste details van een taak te duiken of de engineeringssnelheid van een hele organisatie bij te houden.

Deze projectmanagement tool heeft ook verschillende bekende integraties met tools zoals GitHub, GitLab en Slack.

de belangrijkste functies van #### Shortkoppeling

Mogelijkheden voor projectmanagement en het bijhouden van bugs

Toegankelijke API om werkstromen te automatiseren

Kanban-bord weergaven

Mijlpaal tracker en organisator

Rapportage van projecten

Platform voor documenten

Snelkoppeling beperkingen

Het platform heeft meer zichtbaarheid nodig (weergaven van projecten)

Epics in een mijlpaal moeten volledig Voltooid zijn om verwijderd te worden

Ontbreken vansjablonen voor het bijhouden van bugs om aan de slag te gaan

Het ontwerp van de interface is een beetje "monochroom"

Mist drag-and-drop mogelijkheden waar je het het meest nodig hebt

Snelkoppeling prijzen

Dit platform biedt vier verschillende abonnementen:

Free : Gratis

: Gratis Teams : $8,50 per maand per gebruiker

: $8,50 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor meer informatie

Snelkoppeling klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (130+ beoordelingen)

4.3/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (320+ beoordelingen)

16. Pachno (Voorheen De Bug Genie)

Via Pachno Pachno, voorheen The Bug Genie, is in de eerste plaats software voor het bijhouden van bugs met vele andere mogelijkheden. Dit is een tool voor ondernemingen die u ook kunt gebruiken om problemen bij de ontwikkeling bij te houden en de levenscyclus van softwareontwikkeling te beheren.

De open-sourcetool ondersteunt Agile projecten en kan meerdere SCM-platforms integreren om de functies voor defectmanagement te verbeteren. Met Pachno kun je nieuwe projecten aanmaken, functies en problemen bijhouden en wiki's integreren via een webinterface.

Pachno sleutel functies

Live bijhouden van projecten en tijdsregistratie

Voltooide integratie van broncode

Module-gebaseerde architectuur, uitbreidbaar

Aanpasbare werkstroom ondersteunen

Pachno beperkingen

Beperkte documentatie en ondersteuningsinformatie

De website is momenteel niet veilig, wat grote vragen oproept

Pachno prijzen

Hoewel Pachno een gratis open-source bug tracker is, biedt het betaalde hosting abonnementen aan:

Gratis

Basic : €49 per maand

: €49 per maand Professioneel : €149 per maand

: €149 per maand Enterprise: €399 per maand

Pachno beoordelingen van klanten

G2: 4.0/5 (1 beoordeling)

4.0/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

17. Vuurtoren

Via Vuurtoren Lighthouse is ontworpen als een eenvoudige tool voor het bijhouden van bugs en samenwerking voor elk project of team. Of u nu een klein team van twee personen bent of een groot bedrijf van 500 personen, deze robuuste tool kan u helpen uw werkstromen te vereenvoudigen en het plezier in het bijhouden van bugs terug te brengen.

De ontwikkelaars van Lighthouse hebben veel moeite gedaan om het ouderwetse gevoel van projectmanagement in de Lighthouse app te behouden, wat voor sommigen misschien echt ouderwets aanvoelt. Ze zijn er echter nog steeds in geslaagd om er veel functies in te stoppen.

de belangrijkste functies van #### Lighthouse

Automatische organisatie van bugs en taken

Ticketbeheer via e-mail

Unified project overzicht platform

Doelen en mijlpalen bijhouden

Eenvoudig delen van afbeeldingen en documenten

Lighthouse limieten

Verouderde en onvriendelijke gebruikersinterface

Beperkte functies voor projectmanagement

Niet de beste prijs-kwaliteitverhouding

Lighthouse prijzen

Dit programma voor het bijhouden van bugs gebruikt een prijssysteem met drie niveaus:

Brons : $25 per maand

: $25 per maand Zilver : $50 per maand

: $50 per maand Goud: $100 per maand

Beoordelingen van Lighthouse klanten

G2: 3.1/5 (10 beoordelingen)

3.1/5 (10 beoordelingen) Capterra: N/A

18. IBM Rational ClearQuest

Via IBM IBM Rational ClearQuest, voorheen Rational ClearQuest, is een applicatieontwikkelings- en database workflow systeem . Deze robuuste ontwikkel- en productieoplossing is veel meer dan een tool voor het bijhouden van bugs. Het heeft flexibele tools voor het volgen van defecten, aanpasbare processen en tools voor het in realtime volgen van de levenscyclus en rapportage.

de belangrijkste functies van IBM Rational ClearQuest

Real-time defecten bijhouden en rapporteren

Traceren van de ontwikkelingslevenscyclus

Uitgebreid audit trail beheer

Portfolio beheer

iBM Rational ClearQuest limieten

Onhandige en onvriendelijke interface

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Probeert meer te doen dan de functies mogelijk maken

prijzen van IBM Rational ClearQuest

Voor tools voor het bijhouden van bugs biedt IMB alleen aangepaste prijzen vanaf $1.080 per licentie

IBM Rational ClearQuest beoordelingen van klanten

G2: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

3.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 3.0/5 (1 beoordeling)

19. BackLog

Via BackLog BackLog is een webgebaseerde oplossing voor het bijhouden van bugs en projectmanagement voor teams op afstand. Ontwikkelaars en clients kunnen deze tool gebruiken om eenvoudig bugs te rapporteren en analyseren, problemen te volgen en commentaar achter te laten bij gebeurtenissen.

Met BackLog kan een ontwikkelteam de productiviteit, communicatie en samenwerking verbeteren. Dit is de tool die je team nodig heeft voor een geweldige gebruikerservaring terwijl ze werken aan een bugvrij product.

de belangrijkste functies van #### BackLog

Kanban-gebaseerde visuele werkstroomborden

Ingebouwde Git en SVN opslagplaatsen

Geavanceerd zoeken en filteren

Volledig beheer van ontwikkelingslevenscyclus

BackLog beperkingen

Rommelige implementatie van subtaak vergeleken met andere bug tracking tools

Geen schermafbeelding of video opname functie

BackLog prijzen

Dit hulpprogramma voor het bijhouden van bugs biedt abonnementen op vier niveaus:

Free : Gratis

: Gratis Starter : $35 per maand

: $35 per maand Standaard : $100 per maand

: $100 per maand Premium: $175 per maand

Beoordelingen van Backlog klanten

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

20. FogBugz

Via FogBugz FogBugz is een lichtgewicht maar zeer aanpasbaar hulpmiddel om bugvrije software te plannen, bij te houden en uit te rollen. Het heeft robuuste out-of-the-box mogelijkheden, inclusief tijdsregistratie, levenscyclusbeheer voor app-ontwikkeling en e-mail ondersteunen.

Het belangrijkste verkoopargument van FogBugz is de unificatie van al het bug bijhouden op één plaats. Hoewel deze tool niet aan de top staat van de beste opties voor het bijhouden van bugs, kan uw ontwikkelingsteam bugs op één locatie rapporteren, bijhouden en oplossen. De tool integreert ook gemakkelijk met Twitter, Slack, Trello en GitHub voor naadloze samenwerking.

FogBugz Belangrijkste functies

Veelzijdig hulpmiddel voor het bijhouden van bugs

Krachtige filters

Exporteren naar Excel

Kanban-borden

FogBugz limieten

De bugtrackingtool kan geen visuele rapportages genereren

Niet gebouwd voor grote teams

Prijsinformatie is moeilijk te vinden

FogBugz prijzen

$68 per maand (5 gebruikers)

Beoordelingen van FogBugz klanten

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

3.9/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

Zeg 'Bye-Bye' tegen verloren bugs en problemen 👋

Zonder het beste systeem voor het bijhouden van bugs loopt u het risico dat de ontwikkelingskosten van uw product toenemen, dat u klanten verliest en zelfs de productiviteit van uw software afneemt.

En hoewel we hier enkele geweldige tools voor het bijhouden van problemen hebben vermeld, is ClickUp veruit de meest geavanceerde.

Van het motiveren van u door project mijlpalen tot het bieden van elke sleutel functie die een efficiënt Agile team nodig heeft, ClickUp is de ultieme defect management tool. Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om uw bugs en business doelen te verpletteren!