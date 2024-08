Jotform Vs. Google Formulieren: Welke formuliertool is het beste?

Bedrijven vertrouwen op gegevens om beslissingen te nemen over het verloop van hun bedrijf. Formulieren en enquêtes zijn enkele van de beste zakelijke hulpmiddelen voor gegevens van klanten te verzamelen partners, werknemers en vele andere bronnen.

Als u op zoek bent naar software voor formulierbouwers waarmee je team gemakkelijk formulieren kan maken en informatie kan verzamelen, Jotform en Google Forms zijn twee populaire opties. Beide zijn toonaangevende tools voor online formulieren en enquêtes, maar er zijn veel verschillen tussen de twee.

Laten we eens diep in de functies en prijzen van Jotform vs. Google Forms duiken om je te helpen beslissen welke beter bij de behoeften van jou en je team past.

Wat is Jotform?

via Jotform Jotform is een bekende online formulierenbouwer die zowel krachtig is en veel functies heeft, maar ook vrij eenvoudig te gebruiken is. Jotform integreert ook met een groot aantal zakelijke tools, waardoor bedrijven de gegevens die ze met Jotform verzamelen snel kunnen doorsturen naar software waarmee ze de gegevens die ze met online formulieren hebben verzameld, kunnen analyseren.

Jotform beschikt ook over uitstekende functies voor veiligheid en compliance, wat erg belangrijk is als je mogelijk gevoelige gegevens van zakenpartners verzamelt.

Functies van Jotform

Jotform zit boordevol functies, zowel basisfuncties als zeer geavanceerde. Het beste van alles is dat de interface zeer gebruiksvriendelijk is, waardoor het gemakkelijk is om alle functies te vinden en te gebruiken die u nodig hebt om uw zakelijke formulieren te maken.

Laten we eens kijken naar een aantal functies waarmee Jotform zich onderscheidt van zijn concurrenten.

1. Geavanceerde formulieren bouwen

Jotform onderscheidt zich van de meeste concurrenten door het gemak waarmee je aangepaste formulieren kunt bouwen. Je hoeft niet te weten hoe je moet coderen om iets te bouwen, maar als je wel wat CSS-ervaring hebt, kun je met Jotform wonderen doen.

De formulierbouwer is bijna volledig drag-and-drop, waardoor je eenvoudig en snel afbeeldingen, widgets, integraties en zelfs kleuren kunt toevoegen aan je formulier met een paar klikken.

via Jotform

2. Integratie van betalingen

We hebben al vermeld dat Jotform veel integraties ondersteunt, maar de integraties met de meeste toonaangevende online betalingsplatformen is iets wat het echt onderscheidt. Je kunt Jotform integreren met Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay en meer om betalingen te verzamelen.

Hierdoor kun je formulieren maken die mensen die ze voltooien kunnen laten betalen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je bedrijf reserveringen of aangepaste bestellingen aanneemt.

3. Widgets

Er zijn letterlijk honderden widgets beschikbaar die je kunt toevoegen aan je Jotform formulieren. Er is bijvoorbeeld een widget Get Visitor Location beschikbaar die locatiegegevens verzamelt via IP-adressen om je de postcode te geven van de persoon die het formulier invult.

Andere populaire widgets zijn Haal pagina op van URL, SMS-bevestiging, QR-codes, Whatsapp-knop en nog veel meer.

via Google formulieren Google Forms is een populaire en volledig gratis formulierbouwer die deel uitmaakt van Google Werkruimte - een van de populairste en meest gebruikte zakelijke platforms ter wereld. Het is ook 100% gratis te gebruiken, dus het is gemakkelijk te begrijpen waarom zoveel mensen Forms gebruiken.

Maar net als elke gratis tool heeft Google Forms zijn limieten. Toch zijn er genoeg geweldige functies die voldoen aan de behoeften van de meeste gebruikers die eenvoudige zakelijke formulieren willen maken en delen.

Functies van Google Formulieren

Als je rekening houdt met het feit dat Google Forms gratis te gebruiken is, dan is het zeer rijk aan functies. Het heeft misschien geen functies voor krachtige gebruikers of grote bedrijven, maar er zijn tal van krachtige functies en aangepaste opties die iedereen kan gebruiken zonder iets te hoeven betalen. Met Google Forms kun je onbeperkt formulieren maken zonder enige kosten.

1. Interactieve vragen

Met Google Formulieren kunt u verschillende soorten vragen stellen, waardoor u uw formulieren interactief kunt maken. Je kunt je formulier zo instellen dat korte antwoorden worden verzameld waarbij de respondenten slechts één regel krijgen om hun antwoorden op te schrijven.

Je kunt ook vragen instellen van het paragraaftype waarmee gebruikers diepgaande antwoorden kunnen geven. Er is ook een selectievakje voor vragen, een vraagtype voor het uploaden van bestanden (geweldig voor HR-teams die cv's verzamelen) en nog veel meer.

Google Formulieren bevat ook voorwaardelijke logica, waarmee uw formulieren kunnen wijzigen en andere vragen kunnen tonen op basis van het eerdere antwoord van de gebruiker.

via Google formulieren

2. Quizzen

Leerkrachten maken graag gebruik van Google Formulieren omdat het een van de beste gratis tools is om gemakkelijk quizzen te maken en te delen met hun leerlingen. Je kunt zelfs punten toekennen aan elke vraag, zodat de beoordeling van de test volledig automatisch gebeurt.

Automatisch nakijken bespaart leerkrachten veel tijd en leerlingen krijgen de resultaten van hun testen onmiddellijk terug.

3. Rapportage

Welk hulpmiddel voor formulieren je ook gebruikt, waarschijnlijk zul je de verzamelde gegevens uiteindelijk moeten overzetten naar Google Spreadsheets of een ander Microsoft Excel-equivalent om rapporten te maken en de verzamelde gegevens te analyseren. Omdat het deel uitmaakt van hetzelfde platform, is de integratie van uw Google formulier met een Google Sheet, Google Analytics en andere populaire Google documenttypes en apps snel en probleemloos.

Google Formulieren kan ook automatisch grafieken en grafieken maken, zodat u de resultaten van enquêtes/campagnes snel kunt visualiseren en communiceren met belanghebbenden.

Slimmere formulieren maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

Weergave ClickUp Formulier

Net als Jotform, ClickUp's formulier weergave functie kunt u gemakkelijk perfecte formulieren maken door verschillende elementen te slepen. U kunt ook op de titel van een veld klikken en de naam wijzigen.

In tegenstelling tot Google Formulieren, kunt u met ClickUp aangepaste branding in uw formulieren opnemen. U kunt een thema kiezen, kleuren wijzigen en zelfs de ClickUp branding uit uw formulieren laten verdwijnen.

Formulieren die in ClickUp zijn gemaakt, kunnen net zo goed worden gedeeld als formulieren in Jotform en Google Forms. ClickUp heeft ook functies om formulieren in webpagina's in te sluiten met behulp van een HTML code die automatisch voor u wordt aangemaakt. ClickUp heeft ook de volgende functies voorwaardelijke logica opties waarmee je ingewikkelde enquêtes kunt maken die verschillende vragen stellen op basis van de gegeven antwoorden.

Antwoorden zijn ook eenvoudig te beheren in ClickUp. U kunt ze naar andere leden van het team sturen voor eenvoudige samenwerking en ze integreren in elk ander project of werkstroom.

Het Template Center bevat ook honderden gratis sjablonen, waaronder de ClickUp feedback formulier sjabloon naar feedback van klanten verzamelen !

Gebruik de bordweergave in het sjabloon voor het feedbackformulier om items te ordenen en kaarten eenvoudig te verplaatsen tussen fasen van beoordelingen

Taken voor ClickUp-taak Taakbeheer clickUp is een van de beste platforms voor teams die willen plannen, organiseren en samenwerken, met eindeloze aangepaste opties voor elk type project. Vanwege het immense aantal

tools voor projectmanagement aangeboden in ClickUp, is perfect voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen.

Samenwerken is een koud kunstje in ClickUp. U kunt ClickUp Taken geef commentaar in threads, verdeel grote projecten in beter beheersbare subtaken en nog veel meer.

Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren Product Feedback Voorbeeld

ClickUp Automatiseringen

ClickUp maakt het eenvoudig om uw dagelijkse, routinematige taken te automatiseren en meer tijd te besteden aan zinvol werk. Het biedt vele vooraf gebouwde automatiseringen die kunnen worden aangepast op basis van de exacte behoeften van uw team.

U kunt zelfs tools van derden automatiseren die u met ClickUp wilt gebruiken. Alle ClickUp's geautomatiseerde workflows werken met externe apps die integreren met het platform, en de lijst van populaire zakelijke tools die kunnen worden gekoppeld met ClickUp blijft elke maand groeien.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp: De winnaar in Google Formulieren Vs. Jotform

Met ClickUp krijgt u meer dan alleen een geweldige manier om formulieren te maken en te delen met uw team: u krijgt een gecentraliseerde, alles-in-één hub voor productiviteit voor al uw werk. Aanmelden voor ClickUp om de functies voor het aanmaken van formulieren te bekijken en nog veel meer!