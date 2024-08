11 Gratis sjablonen voor feedbackformulieren

Als manager is het verzamelen van feedback van klanten of werknemers een essentieel onderdeel van het verbeteren van uw producten, diensten en algemene bedrijfsvoering.

Echter, een feedback formulier vanaf nul maken kan een ontmoedigende Taak zijn, vooral als je niet zeker weet welke vragen je moet stellen of welk format je moet gebruiken. Daarom hebben we een lijst samengesteld met 11 gebruiksvriendelijke sjablonen en voorbeelden van feedbackformulieren om je op weg te helpen.

In deze blogpost definiëren we wat een sjabloon voor feedbackformulieren is, wat een goed sjabloon voor feedbackformulieren is en bieden we verschillende sjablonen waaruit je kunt kiezen. Elk sjabloon bevat een beschrijving, voordelen, voorbeelden en een oproep om het sjabloon te downloaden.

Laten we aan de slag gaan!

Wat is een sjabloon voor een feedbackformulier?

Een sjabloon voor een feedbackformulier is een vooraf ontworpen formulier dat alle noodzakelijke velden en vragen bevat om feedback van klanten of werknemers te verzamelen.

Het kan gebruikt worden om feedback te verzamelen over producten , diensten, werkomgevingen of andere aspecten van uw bedrijfsvoering. Sjablonen voor feedbackformulieren kunnen in verschillende formaten worden gemaakt, waaronder online formulieren enquêtes of vragenlijsten.

Wat maakt een sjabloon voor een goed feedbackformulier voor klanten?

Keep it Simple: Feedbackformulieren moeten zo kort en bondig mogelijk zijn. Stel alleen de vragen die absoluut noodzakelijk zijn om de informatie van uw klanten of clienten te krijgen. Maak ruimte voor opmerkingen: Als u er zeker van wilt zijn dat u waardevolle feedback ontvangt, is het belangrijk om deelnemers ruimte te geven om hun gedachten te uiten. Dit zal u helpen waardevolle inzichten te verkrijgen en u in staat stellen uw product of dienst te verbeteren. Maak het makkelijk te lezen: Gebruik duidelijke taal en vermijd jargon dat deelnemers kan verwarren of vervreemden. Bied keuzemogelijkheden: Zorg ervoor dat deelnemers verschillende antwoordopties hebben, zoals beoordelingsschalen of meerkeuzevragen. Dit helpt u om preciezere en nauwkeurigere antwoorden van uw deelnemers te krijgen. Maak het toegankelijk: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle deelnemers toegang hebben tot het sjabloon van het feedbackformulier, ongeacht hun apparaat of de snelheid van hun internetverbinding. Overweeg een mobielvriendelijke versie van het formulier te maken om een breder publiek te bereiken. Vraag om contactgegevens: U kunt het gemakkelijker maken om contact op te nemen met deelnemers door hen om contactgegevens te vragen, zoals een e-mailadres of telefoonnummer. Dit helpt u ook bij het verifiëren van de reacties en het identificeren van mogelijke problemen bij het verzamelen van gegevens. Maak het veilig: Het is belangrijk om de gegevens van je klanten te beschermen door een sjabloon voor een veilig feedbackformulier te gebruiken. Zorg ervoor dat uw formulier versleuteld is en dat u alle noodzakelijke wetten voor gegevensbescherming volgt.

11 sjablonen voor feedbackformulieren

We hebben een lijst samengesteld met 11 feedbackformulieren waarmee je feedback van je klanten of werknemers kunt verzamelen. Elk sjabloon heeft een andere focus, dus kies het sjabloon dat het beste bij je behoeften past.

1. ClickUp Feedback Formulier Sjabloon

ClickUp feedback formulier sjabloon

De ClickUp feedback formulier sjabloon is een aanpasbaar digitaal formulier waarmee feedback van klanten kan worden verzameld. Met het formulier kunnen bedrijven alle feedback op één plek weergeven en zo hun producten en diensten verbeteren.

De voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn onder andere snellere gegevensverzameling, een centrale locatie voor feedback en een georganiseerd systeem voor analyse. Deze sjabloon kan worden gebruikt om feedback te verzamelen over verschillende aspecten, zoals productfuncties, klantenservice, prijzen en meer.

Stel dat u een softwarebedrijf bent dat net een nieuwe versie van zijn product heeft uitgebracht. U kunt het ClickUp Feedback Formulier sjabloon gebruiken om feedback van uw klanten te verzamelen over de nieuwe functies, interface en prestaties. Met dit sjabloon kunt u snel gegevens van uw klanten verzamelen en de feedback analyseren om uw product verder te verbeteren.

Bedrijven die hun feedbackverzamelingsproces willen stroomlijnen en een centrale locatie voor analyse willen, moeten deze sjabloon gebruiken.

2. ClickUp Feedback Formulieren Sjabloon: Weergave Raad van Aanbevelingen

ClickUp Formulieren voor feedback sjabloon: Weergave Raad van Aanbevelingen

Deze ClickUp sjabloon is dezelfde als de originele basis sjabloon Feedback Form, maar in plaats van diensten worden individuele providers getoond. Met dit sjabloon kunnen bedrijven feedback verzamelen over specifieke providers om hun prestaties te verbeteren en klanttevredenheid te garanderen. Een beter inzicht krijgen in de prestaties van elke provider, verbeteringsgebieden identificeren en problemen van klanten efficiënter aan te pakken.

Stel dat u een schoonmaakdienst aan huis runt en verschillende providers hebt. U kunt het ClickUp formulier voor de beoordeling van providers gebruiken om feedback te verzamelen over de prestaties van elke provider, verbeterpunten te identificeren en klanttevredenheid te garanderen.

Dit sjabloon is ideaal voor dienstverlenende bedrijven die meerdere providers hebben en hun prestaties willen verbeteren door feedback te verzamelen.

4. ClickUp Werknemer Feedback Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-197.png ClickUp Werknemer Feedback Formulier Sjabloon https://clickup.com/templates/employee-feedback-t-200554929 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Werknemer Feedback Formulier Sjabloon stelt bedrijven in staat om feedback te verzamelen van hun werknemers over management, bedrijfscultuur, salarissen, extraatjes en werkomgeving. De voordelen van het gebruik van dit sjabloon zijn onder andere een beter inzicht in de tevredenheid van werknemers, het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en het verbeteren van het behoud van werknemers.

Stel dat u eigenaar bent van een klein bedrijf en inzicht wilt krijgen in de werktevredenheid van uw werknemers. U kunt het ClickUp Employee Feedback Formulier sjabloon gebruiken om feedback te verzamelen over verschillende aspecten van de werkplek en stappen te ondernemen om de werknemerstevredenheid te verbeteren.

Dit sjabloon is ideaal voor bedrijven van elke grootte die feedback willen verzamelen van hun werknemers en de tevredenheid van hun werknemers willen verbeteren.

5. ClickUp Formulier voor feedback van werknemers: Weergave Raad van Bestuur

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Feedback-Form-Template-Board-view.png ClickUp Formulier voor feedback van werknemers: Weergave Raad van Bestuur https://clickup.com/templates/employee-feedback-t-200554929 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Net als de ClickUp sjabloon hierboven, bevat deze versie een ClickUp Board weergave om het feedbackproces te beheren. De voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn onder andere het gemakkelijker organiseren en bijhouden van feedback, waardoor het gemakkelijker wordt om prioriteiten te stellen en actie te ondernemen naar aanleiding van feedback.

Stel dat u feedback van uw werknemers hebt verzameld met behulp van het sjabloon ClickUp Employee Feedback Form. U kunt deze sjabloon gebruiken om een bord te maken met feedback en de prioriteit en status ervan. Dit bord zal u helpen feedback te prioriteren op basis van het belang ervan en dienovereenkomstig actie te ondernemen.

Deze sjabloon is ideaal voor bedrijven van elke grootte die het beheer van de feedback van hun werknemers willen stroomlijnen door feedback te organiseren en bij te houden.

6. ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Product-Feedback-Survey-Template.png ClickUp Product Feedback Enquête Sjabloon https://clickup.com/templates/product-feedback-survey-t-182181294 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête helpt bedrijven feedback te krijgen van hun klanten over hun producten. De voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn onder andere een beter begrip van de behoeften van de klant, het identificeren van verbeterpunten en uiteindelijk het verhogen van de omzet.

Stel, je bent eigenaar van een klein bedrijf en je wilt de behoeften van je klanten beter begrijpen. U kunt dit sjabloon voor productfeedback gebruiken om inzichten over uw producten te verzamelen en deze gegevens gebruiken om uw producten te verbeteren en uiteindelijk uw omzet te verhogen.

Deze sjabloon is ideaal voor bedrijven van alle groottes die feedback willen verzamelen over hun producten en hun producten willen verbeteren op basis van feedback van klanten.

Bonus:_ SurveyMonkey alternatieven

7. ClickUp sjabloon voor werknemerscommunicatie

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Communication-Matrix-Template-.png ClickUp sjabloon voor werknemerscommunicatie https://clickup.com/templates/employee-communication-template-t-38585660 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor werknemerscommunicatie helpt bedrijven een effectieve intern communicatiesysteem . Het sjabloon bevat een structuur die projectcommunicatie ondersteunt in een consistente en duidelijke omgeving. De voordelen van het gebruik van dit sjabloon zijn onder andere verbeterde communicatie, verhoogde productiviteit en betere samenwerking.

Stel, u bent projectmanager en u wilt de communicatie binnen uw team verbeteren. U kunt de ClickUp Employee Communication Template gebruiken om een helder en duidelijk sjabloon te creëren consistent communicatieproces voor uw team te creëren . Dit sjabloon helpt je de communicatie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en de samenwerking te verbeteren.

Deze sjabloon is ideaal voor bedrijven van elke grootte die hun interne communicatieproces en samenwerking willen verbeteren.

8. ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Customer-Satisfaction-Survey-Template.png ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek https://clickup.com/templates/customer-satisfaction-survey-t-182148152 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek helpt bedrijven te begrijpen hoe hun klanten hun ondersteuning en diensten ervaren. Het sjabloon bevat vragen die helpen bij het verzamelen van gegevens over klanttevredenheid en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. De voordelen van het gebruik van deze sjabloon zijn onder andere een beter begrip van de behoeften van klanten, het identificeren van gebieden voor verbetering en uiteindelijk klantenbinding verhogen .

Stel dat u eigenaar bent van een klein bedrijf en inzicht wilt krijgen in de mate van tevredenheid van uw klanten over uw klantenservice en diensten. U kunt het ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek gebruiken om feedback te verzamelen over uw klantenservice en diensten en deze gegevens gebruiken om uw klantenbinding te verbeteren.

Deze sjabloon is ideaal voor bedrijven van elke grootte die feedback willen verzamelen over hun klantenservice en diensten en hun klantenbinding willen verbeteren.

9. ClickUp Agency cliënt gezondheidscontrole door Zenpilot

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Screenshot-2.png ClickUp Agency cliënt gezondheid Tracker door Zenpilot https://clickup.com/agency-client-health-tracker-template-zenpilot Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Feedbackformulieren en klantenenquêtes zijn belangrijke hulpmiddelen voor bedrijven om waardevolle informatie over hun clients te verzamelen. Het beheren van deze gegevens kan echter een uitdaging zijn. Dat is waar de ClickUp Agency Client Health Tracker van Zenpilot Sjabloon komt binnen. Met dit aanpasbare sjabloon kunnen bureaus de gezondheid van hun relaties met klanten op één plek bijhouden, waardoor het gemakkelijk wordt om informatie over clients uit feedbackformulieren en enquêtes te beheren.

Met de ClickUp Agency Client Health Tracker kunnen bureaus gemakkelijk een bereik van belangrijke gegevenspunten bijhouden, waaronder klanttevredenheidsniveaus, antwoorden op enquêtes en feedback. Door deze informatie op één centrale locatie te registreren, kunnen bedrijven een beter inzicht krijgen in de behoeften en voorkeuren van hun clients. Hierdoor kunnen ze hun diensten optimaliseren en de algemene tevredenheid van hun clienten verbeteren.

Door de ClickUp Agency Client Health Tracker op te nemen in uw feedbackformulieren en klantenenquêteprocessen, kunt u de behoeften van uw klanten voorblijven en de klanttevredenheid verhogen.

10. ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Onboarding-and-Engagement-Survey-template-.png ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek https://clickup.com/templates/employee-engagement-survey-t-211272976 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek helpt bedrijven inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van hun werknemers. Het bevat vragen waarmee gegevens kunnen worden verzameld over de tevredenheid, motivatie en toewijding van werknemers.

Enkele van de voordelen zijn een beter begrip van de behoeften van werknemers, het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en uiteindelijk het verhogen van de tevredenheid en het behoud van werknemers. Stel dat je een eigenaar bent van een klein bedrijf en inzicht wilt krijgen in de mate van betrokkenheid en tevredenheid van je werknemers.

Je kunt het sjabloon gebruiken om feedback te verzamelen over de tevredenheid, motivatie en toewijzing van werknemers en deze gegevens gebruiken om de tevredenheid en het behoud van werknemers te verbeteren. Ideaal voor bedrijven van elke grootte die feedback willen verzamelen over hun medewerkers werknemersbetrokkenheid en de tevredenheid en het behoud van werknemers verbeteren.

11. ClickUp Start Stop Doorgaan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-302.png ClickUp Start Stop Doorgaan sjabloon https://clickup.com/templates/start-stop-continue-kkmvq-6327830 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Start Stop Doorgaan sjabloon is een grafiek die individuen en teams helpt na te denken over welke activiteiten ze moeten starten, stoppen of voortzetten om hun gewenste resultaten te bereiken. Het sjabloon bevat drie rijen: Starten, Stoppen en Doorgaan waarbij elke kolom een specifieke actie voorstelt. De voordelen van het gebruik van dit sjabloon zijn onder andere een betere afstemming van de inspanningen, identificatie van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en een visuele weergave van de voortgang.

Stel dat je een projectmanager bent en het volgende wilt doen reflecteren op de activiteiten van je team om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. U kunt de ClickUp Start gebruiken om na te denken over welke activiteiten uw team moet starten, stoppen of voortzetten om hun prestaties te verbeteren. Dit sjabloon helpt u om uw inspanningen op elkaar af te stemmen en verbeterpunten te identificeren om de gewenste resultaten te bereiken.

Deze sjabloon is ideaal voor individuen en teams van elke grootte die willen nadenken over hun activiteiten en hun resultaten willen verbeteren.

Feedback Formulier sjabloon veelgestelde vragen

Wat te doen met gegevens van feedbackformulieren?

Zodra u feedback van uw klanten of werknemers hebt verzameld met behulp van sjablonen voor feedbackformulieren, is het belangrijk om iets met de gegevens te doen. Hier zijn een paar ideeën:

Analyseer uw gegevens om trends en patronen te identificeren - krijg een beter inzicht in wat werkt en waar u verbeteringen kunt aanbrengen.

Gebruik de feedback om bruikbare items te creëren die je kunt implementeren in verschillende gebieden van je business.

Deel feedback met andere afdelingen of teams binnen uw organisatie, zodat iedereen op de hoogte is van de klantervaring.

Welke soorten feedbackformulieren zijn er?

Voor het maken van effectieve feedbackformulieren zijn er verschillende types die gebruikt kunnen worden. Hier zijn enkele voorbeelden van feedbackformulieren:

Enquêtes: Enquêtes zijn een geweldige manier om gestructureerde gegevens van klanten te verzamelen omdat ze de mogelijkheid bieden om relevante vragen te stellen en waardevolle inzichten te krijgen in de mening en het gedrag van klanten.

Enquêtes zijn een geweldige manier om gestructureerde gegevens van klanten te verzamelen omdat ze de mogelijkheid bieden om relevante vragen te stellen en waardevolle inzichten te krijgen in de mening en het gedrag van klanten. Commentaarformulieren: Met deze formulieren kunnen klanten opmerkingen en feedback geven over uw product of dienst. Ze worden meestal gebruikt voor het verzamelen van niet-gestructureerde gegevens, zoals gedachten en indrukken.

Met deze formulieren kunnen klanten opmerkingen en feedback geven over uw product of dienst. Ze worden meestal gebruikt voor het verzamelen van niet-gestructureerde gegevens, zoals gedachten en indrukken. Netto Promotor Score (NPS): NPS is een maatstaf voor klantervaring die meet hoe waarschijnlijk het is dat klanten een product of dienst aan anderen zullen aanbevelen. Het gebruikt een numerieke schaal van 0-10 om de loyaliteit en tevredenheid van klanten te meten.

NPS is een maatstaf voor klantervaring die meet hoe waarschijnlijk het is dat klanten een product of dienst aan anderen zullen aanbevelen. Het gebruikt een numerieke schaal van 0-10 om de loyaliteit en tevredenheid van klanten te meten. Contactformulieren: Deze formulieren zijn ideaal voor het verzamelen van contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere details voor potentiële klanten of leads.

Deze formulieren zijn ideaal voor het verzamelen van contactgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere details voor potentiële klanten of leads. Formulieren voor leadgeneratie: Deze formulieren zijn essentieel voor het vastleggen van leads van websitebezoekers die interesse hebben getoond in uw product of dienst. Ze bevatten meestal velden zoals functietitel, bedrijfsnaam en branche.

Hoe kan ik meer mensen aanmoedigen om feedbackformulieren in te vullen?

Het stimuleren van klanten is een geweldige manier om de respons te verhogen en feedback van klanten te verzamelen. Bied bijvoorbeeld kortingen aan of maak kans op een prijs. Zorg er bovendien voor dat je formulier gebruiksvriendelijk en mobielvriendelijk is, zodat klanten het formulier zonder problemen kunnen voltooien. Probeer de vragen kort en direct te houden, zodat klanten niet te lang over elke vraag doen.

Verschil in het maken van feedbackformulieren voor werknemers en klanten

Feedbackformulieren voor werknemers stellen meestal vragen over de prestaties en tevredenheid in verband met het werk, zoals de verwachtingen, de mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en het moreel van het team. Over het algemeen moet een werknemer vragen beantwoorden op een schaal van 1-10 of met meerkeuzeantwoorden zoals "mee eens", "niet mee eens" of "geen mening".

Feedbackformulieren voor klanten zijn daarentegen meer open en richten zich op wat klanten vinden van de producten of diensten van een bedrijf. Meestal worden vragen gesteld als "Wat vond u goed aan ons product?" of "Hoe kunnen we onze klantenservice verbeteren?" De reactie van de klant wordt dan gebruikt om potentiële verbeterpunten te identificeren.

Begin met het maken van uw eigen feedbackformulieren in ClickUp

Of u nu feedbackformulieren wilt gebruiken om feedback te verzamelen over uw producten, diensten, werknemers, of uw klanten klantenservice onze sjablonen bieden duidelijke en beknopte vragen die voor respondenten gemakkelijk te begrijpen zijn.

Bovendien hebben onze sjablonen een visueel aantrekkelijk ontwerp dat respondenten aanmoedigt om het formulier te voltooien en dat zowel open antwoorden als meerkeuzeantwoorden toestaat, waardoor een verscheidenheid aan feedbackopties wordt geboden. We hopen dat onze lijst met sjablonen en voorbeelden van feedbackformulieren u zal helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren door feedback effectief te verzamelen en te analyseren.

Vergeet niet de ClickUp feedback formulier sjabloon en bekijk meer sjablonen op ClickUp's sjablooncentrum voor meer projectmanagement sjablonen en oplossingen - en veel succes met het verzamelen van feedback!