14 Beste software om formulieren te maken (functies, voordelen, nadelen, prijzen)

op zoek naar de _beste software voor formulierbouwers?

Een webformulier is een eenvoudige en snelle manier om informatie te verzamelen van werknemers, klanten en cliënten.

Met de juiste online formulierbouwer, kunt u een ongelooflijk reagerend formulier maken dat onmiddellijk gegevens vastlegt en opslaat. U kunt de resultaten gebruiken om uw bedrijfsprocessen te verbeteren, inzicht te krijgen in de meningen van werknemers en nieuwe en gekke ideeën te ontwikkelen.

In dit artikel bekijken we wat formulierbouwer-software is en bespreken we de 13 beste tools die je kunt gebruiken, met hun belangrijkste kenmerken, voor- en nadelen, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Wat is software voor formulierbouwers?

Software voor het maken van formulieren is een hulpmiddel voor het maken en beheren van formulieren, enquêtes en quizzen. Het stelt gebruikers in staat om aangepaste formulieren te maken van verschillende sjablonen, velden aan te passen en logica toe te voegen aan de vragen.

Formulierbouwers integreren vaak met andere diensten zoals betalingsverwerkers, marketingautomatiseringssystemen en CRM-toepassingen. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig gegevens van klanten verzamelen, reacties bijhouden en actie ondernemen op basis van de resultaten.

Leuk weetje: Uit een onderzoek uit 1995 blijkt dat zeven van de tien Britse honden kerstcadeaus krijgen van hun liefhebbende baasjes. 🐶

Online formulierbouwer software geeft je een gemakkelijke manier om al deze gegevens te verzamelen op een consistente en geautomatiseerde manier. De verzamelde formuliergegevens kunnen ook direct geanalyseerd en opgeslagen worden

De verzamelde formuliergegevens kunnen ook direct geanalyseerd en opgeslagen worden. Om uw klanten, werknemers en anderen te helpen de kwelling van een papieren formulier te vermijden, vindt u hier de beste software voor het maken van formulieren op de markt:

Top 14 Formulierenbouwer software

ClickUp is de wereldleider op het gebied van projectbeheer en formulierenbouwer .

Van hulp bij het maken van formulieren tot alle andere belangrijke functies die u nodig zou kunnen hebben, ClickUp is het antwoord op uw gebeden voor het maken van formulieren! 🙌

ClickUp belangrijkste functies

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom ClickUp de ultieme tool voor het maken van formulieren is:

1. Formulierweergave ClickUp's formulierweergave kunt u prachtige formulieren maken om informatie te verzamelen. En u kunt taken maken van formulierreacties om er actie op te ondernemen wanneer u maar wilt.

ClickUp's formulierweergave heeft voorwaardelijke logica waarmee u een dynamisch formulier kunt maken dat meerdere gebruikssituaties ondersteunt, wat tijd bespaart voor u en voor degene die het formulier invult!

Bovendien kunt u met ClickUp uw formulier op heel veel verschillende manieren configureren.

Bent u een opvoeder? Leer hoe_ ClickUp Forms leerkrachten kan helpen uren besparen op papierwerk. 🍎

Dit zijn slechts enkele van de coole dingen die u kunt aanpassen met de Form View:

Assignee : Kies standaard geadresseerden voor elke formulierverzending

: Kies standaard geadresseerden voor elke formulierverzending Antwoordbericht : Maak een aangepast bericht voor gebruikers die een formulier invullen

: Maak een aangepast bericht voor gebruikers die een formulier invullen Avatar : Kies de afbeelding die u bovenaan uw formulier wilt weergeven

: Kies de afbeelding die u bovenaan uw formulier wilt weergeven Thema : Pas uw formulier aan om uw merk te laten stralen! 🤩

: Pas uw formulier aan om uw merk te laten stralen! 🤩 Kleuren: Kies de kleur van uw knoppen 🌈

Een aangepast formulier maken in ClickUp

Wil je alles weten over de formulierweergave? Bekijk wat_ tips voor het bouwen van formulieren .

2. Aangepaste velden

Veldtypes zijn ruimtes waar uw respondenten informatie invullen.

En gelukkig voor u biedt ClickUp er een heleboel, zoals:

Tekst

Lange tekst

Website

Dropdown

E-mail

Telefoon

Datum

Locatie

Beoordelingen en nog veel meer. Aangepaste velden helpen u gegevens te verzamelen uit verschillende typen vragen.

Bijvoorbeeld, opinievragen hebben grote, platte tekstvelden nodig, terwijl meerkeuzevragen vervolgkeuzelijsten nodig hebben.

Door de velden waar je respondenten vragen beantwoorden aan te passen, maak je het formulier eenvoudiger voor hen om in te vullen.

En met ClickUp kunt u zelfs het volgende toevoegen verborgen velden in je formulieren voor een efficiëntere ervaring.

Stel bijvoorbeeld dat je de naam en het e-mailadres van je klant al weet omdat hij of zij zich al heeft ingeschreven voor je e-mailcampagnes. Verborgen velden vullen deze informatie automatisch in je formulier zodat respondenten het invullen van deze informatie kunnen overslaan.

3. Taken maken

U kunt ClickUp gebruiken om taken te creëren automatisch van formulierreacties.

En u kunt taken toewijzen aan één persoon, meerdere geadresseerden of een groep . 👥

Als in uw Opslagruimte meerdere geadresseerden zijn ingeschakeld, kunt u sorteren en filter uw taken door diegenen die zijn toegewezen in Lijst , Bestuur en Kalender standpunten.

Meerdere verantwoordelijken selecteren voor een taak in ClickUp

U kunt uw formuliergegevens toevoegen aan de taakomschrijving .

Op deze manier kun je snel de juiste taken vinden en gelijksoortige verzoeken combineren.

4. Taaksjablonen

Maak de perfecte Taaksjabloon voor alles waarvan je weet dat je het opnieuw moet doen.

Zo kun je ze in de toekomst hergebruiken voor soortgelijke formulieren.

Sjablonen gebruiken in ClickUp

5. Gemakkelijk delen

Het is ook super eenvoudig om uw formulieren te delen. Je hoeft alleen maar de directe link naar het formulier te kopiëren en het te delen met wie je maar wilt (Letterlijk, dat is alles!)

Daarnaast kun je ervoor kiezen om een HTML-formulier aan je landingspagina toe te voegen via het gedeelte Embed code.

ClickUp voordelen

ClickUp nadelen

Kan geen dashboards exporteren

Bekijk ClickUp's stappenplan hier om te zien hoe we deze kleine nadelen oplossen.

Bekijk ook alle spannende functies die deze geweldige form builder software voor je in petto heeft!

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan : Het beste voor persoonlijk gebruik

: Het beste voor persoonlijk gebruik Unlimited Plan : Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

: Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Zakelijk Plan : Het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

: Het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Ondernemingsplan: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (2000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Jotform

Via Jotform Jotform is een volledig uitgeruste online formulierbouwer waarmee gebruikers gegevens kunnen verzamelen door robuuste formulieren te maken. Het beschikt over verschillende sjablonen en aanpassingsopties die het gemakkelijk maken om krachtige formulieren te maken voor elk doel.

Bovendien hebben gebruikers toegang tot realtime analyses om de prestaties van hun formulieren te optimaliseren. Met zijn uitgebreide functieset en eenvoudige gebruikersinterface,

Jotform Belangrijkste Kenmerken

Maak volledig aangepaste apps zonder code met Jotform Apps

Verzamel en organiseer gegevens met Jotform-tabellen

Zet verzamelde gegevens om in PDF's met Jotform PDF Editor

Verzamel sollicitaties, HR-verzoeken en meer en zet ze om in taken met Jotform Approvals

Jotform voors

Apps die zijn gemaakt met Jotform kunnen worden gedownload op elke computer, tablet of smartphone

Accepteer betalingen via debet- of creditcardbetalingen, e-check betalingen, ACH betalingen en meer met Payment Processor Integrations

Een brede collectie formulierintegraties

Jotform nadelen

Abonnementen hebben enkele beperkingen

Niet per se intuïtief voor sommige gebruikers

Jotform prijzen

Jotform biedt een gratis plan, maar voor uitgebreidere lidmaatschappen beginnen de prijzen van het betaalde plan bij $29/maand.

Jotform klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

Bekijk meer_ Jotform alternatieven !

3. Google formulieren

Via Google formulieren

Google Forms is gratis software voor het maken van formulieren. De resultaten van je formulieren worden automatisch opgeslagen in een Google Sheets-spreadsheet voor geavanceerde analyse. Compare Jotform Vs. Google Forms !

Nu we het er toch over hebben...hier is onze uitgebreide analyse van Google Forms:

Google Forms belangrijkste functies

Kant-en-klare formuliersjablonen

Keuze uit formulierelementen zoals tekstvakken met korte en lange antwoorden, selectievakjes, meerkeuzeopties, vervolgkeuzemenu's en opties voor uploaden van bestanden

Deel uw online formulier met teamgenoten voor eenvoudige samenwerking

Google Forms professionals

De tool is gratis; u hebt alleen een Google-account nodig

Heeft basis voorwaardelijke logica die aanpast welke vragen mensen te zien krijgen op basis van de antwoorden die ze geven

Gebruik de Google Sheets-integratie om online formulierreacties te bekijken en te analyseren

Google Forms nadelen

De app heeft geen functie om betalingen van klanten te verzamelen

Je hebt internettoegang nodig om deze online formuliermaker te gebruiken

Beperkte sjablonen en aanpassingsopties

zoek je betere opties? Bekijk deze_ *google formulieren alternatieven* _.**_

Prijzen van Google Formulieren

Deze formulierenbouwer is gratis beschikbaar. En als je het krijgt als onderdeel van G-Suite (dat extra beveiligingsfuncties biedt) beginnen de prijzen bij $6/gebruiker per maand.

Google Forms klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6000+ beoordelingen)

Op zoek naar meer Formulierensoftware? Bekijk deze_ Formstack alternatieven !

Via Microsoft-formulieren

Microsoft Forms is een online formulierbouwer die al je formulierreacties opslaat in Microsoft Excel voor jou.

Maar hoe Excel-lent is deze app?

Dat gaan we uitzoeken:

MS Forms belangrijkste functies

Ingebouwde AI en slimme aanbevelingen helpen je de juiste feedback te verzamelen

Maak je formulieren persoonlijk met aanpasbare thema's

Stuur gebruikers een directe link om te reageren zodra je klaar bent met het bouwen van je online formulier

MS Forms voors

Gebruik de Microsoft Excel-integratie om gedetailleerde inzichten te krijgen in de verzamelde gegevens

Outlook-integratie maakt het eenvoudig om formulieren via e-mail te delen

Kan in elke browser op elk apparaat worden gebruikt

Formulieren maken in Microsoft Word

MS Formulieren tegens

Biedt geen mappen, wat het organiseren van formulieren bemoeilijkt

Ontbreekt functies voor het bewerken van rijke tekst, zoals vetgedrukte lettertypen, onderstreept, cursief, subscripts, superscripts, kleuren en rekenfuncties

Gebruikers kunnen een online formulier niet opslaan voor later gebruik of een ingediend antwoord bijwerken

prijzen van #### MS Forms

Deze formulierenbouwer is gratis voor persoonlijk gebruik als je een Microsoft-account hebt. Het betaalde plan biedt meer sjablonen en begint bij $5/gebruiker per maand (jaarlijks betaald).

MS Forms klantwaardering

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: N/A Compare Google Forms and MS Forms !

5. Elementor Formulierenbouwer

Via Elementor

Elementor is een krachtige WordPress website bouwer . Gebruikt door meer dan 6% van alle websites ter wereld, Elementor biedt een visuele formulierbouwer perfect voor WordPress-sites.

wat zijn enkele van de elementen die deze Elementor form builder zo cool maken?

Elementor form builder belangrijkste kenmerken

Codevrij, intuïtief drag-and-drop creatieproces

Verzamel elk type gegevens met 10+ verschillende velden

Kleuren en typografie die bij je merk en stijl passen

Elementor form builder voordelen

Je kunt aantrekkelijke en vereenvoudigde meerstappenformulieren maken

maken U kunt een back-up maken van de gegevens van uw formulierinzendingen en deze beheren in Elementor

De form builder bevat alle velden die je nodig hebt (bijv. bestandsupload, acceptatie, data, tijd, html en wachtwoordvelden)

Elementor form builder nadelen

Wordt niet aangeboden in de gratis versie

Nog geen voorwaardelijke logica

Elementor form builder prijzen

De krachtige visuele formulierbouwer van Elementor is beschikbaar voor gebruikers van Elementor Pro. Pakketten beginnen bij $49 US per jaar.

Elementor klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (120+ beoordelingen)

: 4.6/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

6. Pluizig

via Feathery Feathery is een krachtige form builder voor productteams. Deze tool stelt productteams in staat om in-app flows te bouwen voor onboarding, betalingen, inschrijving en meer - zonder de hulp van ontwikkelaars.

Gebruikers kunnen volledig aanpasbare formulieren bouwen met een Webflow-achtige visuele editor, krachtige logica-bouwer en meer dan 5.000 integraties, waaronder tools als Segment, Stripe en Firebase.

de belangrijkste kenmerken van #### Feathery

Merkeigen formulieren bouwen

Slepen-en-neerzetten-editor

Ondersteunt geavanceerde logica

Integreer met meer dan 5.000 apps

Ontwikkelaar-vriendelijke React en Javascript SDK's

Feathery voors

Bouw en verbeter belangrijke formulieren zoals onboarding, betalingen en inschrijvingen in een fractie van de tijd die het ontwikkelaars zou kosten

Personaliseer je formulieren met een gebruiksvriendelijke bouwer voor voorwaardelijke logica

Laat uw gebruikers eenmalige of abonnementsproducten kiezen en kopen in uw app met Feathery's native Stripe-integratie

Breid je formulier uit met aangepaste code met behulp van Feathery's ontwikkelaarsvriendelijke SDK's voor React en Javascript

Feathery nadelen

Het duurt langer om aan de slag te gaan dan een eenvoudige form builder zoals Google Forms

Geavanceerde integraties vereisen een betaald plan

Feathery prijzen

Feathery biedt een gratis plan. Om het Feathery-logo op formulieren te verwijderen, moeten gebruikers upgraden naar het Basic Plan ($50 per maand).

Feathery klantwaarderingen

Product Hunt: 4.7/5 (22 stemmen)

7. Paperform

Via Paperform Paperform is een zeer aanpasbare formulierenbouwer waarmee gebruikers online formulieren kunnen maken om processen te automatiseren en werk gedaan te krijgen.

Paperform belangrijkste functies

Meer dan 600 kant-en-klare sjablonen

Ingebouwde integraties en koppelingen met meer dan 3.000 apps via platforms van derden (zoals Zapier)

Ondersteunt elektronische handtekeningen

Paperform voors

Betalingsgateways worden aangestuurd door Stripe, Square, Braintree en PayPal Business

Een no-code oplossing die gebruikers de mogelijkheid biedt om elk project te beheren - van het aannemen van betalingen tot het verzamelen van informatie en het organiseren van boekingen.

Een editor die bijna onbeperkte aanpassingen en geavanceerde workflows mogelijk maakt

Paperform nadelen

Paperform sjablonen zijn alleen te bekijken door te registreren voor een gratis proefabonnement

Er is geen gratis plan beschikbaar

Paperform prijzen

Betaalde plannen beginnen vanaf $24 per maand.

Paperform klantwaarderingen

G2 : 4.6/5 (30+ beoordelingen)

: 4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (70+ beoordelingen)

8. Zwaartekracht Formulieren

Zwaartekracht Formulieren

Gravity Forms is een WordPress-plugin die oorspronkelijk is gemaakt voor basisformulieren met contactgegevens.

maar kan Gravity alle informatie die je nodig hebt "ophalen"?

Laten we er eens naar kijken:

Gravity Forms belangrijkste functies

30+ gebruiksklare formuliervelden

Geavanceerde berekeningen uitvoeren op basis van ingezonden veldwaarden

E-mail auto-responders om u op de hoogte te houden telkens wanneer een formulier wordt verzonden

Gravity Forms voordelen

Gebruikers kunnen een gedeeltelijk ingevuld online formulier opslaan en later terugkeren om het af te maken

Met voorwaardelijke logica kun je kiezen welke velden, secties, knoppen en pagina's worden verborgen of getoond

Toegang tot mobiele formulieren

Met de basislicentie kun je onbeperkt formulieren maken

Zwaartekracht Formulieren nadelen

Elke nieuwe functie is een aparte plugin, wat duur en tijdrovend kan zijn om te installeren

Het kost $ 249 om toegang te krijgen tot meer dan drie extraatjes, wat niet haalbaar is voor kleine bedrijven en startups

Er is geen gratis plan

Gravity Forms prijzen

Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 59 per jaar.

Gravity Forms klantwaarderingen

G2 : 4.7/5 (200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (16+ beoordelingen)

9. Pabbly Formulierenbouwer

Via Pabbly

Pabbly is een online form builder die deel uitmaakt van een suite van tools. Zodra je deze form builder app koopt, krijg je toegang tot een heleboel toepassingen zoals e-mailmarketing, facturering en automatiseringen.

Maar hoe suite is deze form builder?

Dat gaan we uitzoeken:

Pabbly Form Builder belangrijkste kenmerken

Verschillende kant-en-klare sjablonen

Met de aangepaste betalingsgateway en functies voor meerdere valuta kun je gemakkelijk betalingen innen via online betalingsformulieren

Met de eenvoudige drag-and-drop editor kun je elk gewenst blok toevoegen, verwijderen of aanpassen om je Pabbly-formulier te maken

Pabbly Form Builder voordelen

Integreer deze form builder app met meer dan 300 andere applicaties, waaronderGoogle Sheets en WordPress

Analytics-functie om formulierinvoer bij te houden

SSL-encryptie beveiligt je gegevens en informatie tegen hackers

Pabbly Form Builder nadelen

Ondersteunt geen mobiele apps

Mist het formulierveld 'locatie

Duurder dan andere form builder software

Pabbly Form Builder prijzen

De prijzen voor deze web form builder beginnen bij $15/maand per formulier.

Pabbly Form Builder klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Zoho Formulieren

Via Zoho Formulieren

Zoho Forms is een gebruiksvriendelijke online formulierenmaker die gebruikt wordt om formulieren te maken voor elk doel. Of je nu een aanvraagformulier of een RSVP voor een huwelijksuitnodiging nodig hebt, deze formulierenmaker helpt je.

_Maar heeft het alles wat je nodig hebt?

Laten we eens kijken:

Zoho Forms belangrijkste functies

Responsieve formulieren maken zonder codering

Directe updates via e-mail naar je respondenten sturen wanneer ze een online formulier indienen

Elke indiening van een formulier toewijzen aan je teamleden zodat ze aan een gerelateerde taak kunnen werken

Betalingen enbestelformulier beheer

Zoho Forms voordelen

Beveiligdbetalingsgateways om betalingen via uw formulier te ontvangen

Offline formulieren maken via de mobiele app

Maak een sjabloon met de kleuren, het logo en de thema's van uw bedrijf

Zoho Forms nadelen

Er zijn niet veel opties voor formuliertemplates

Als een gebruiker later terug wil keren naar een formulier, moet hij eerst een codefragment opslaan. Dit kan de gemiddelde gebruiker wegjagen

Geen 'locatie' formulierveld

Zoho Forms prijzen

Deze formulierenbouwer heeft een beperkt gratis plan met slechts drie formulieren. De betaalde plannen beginnen bij $10/gebruiker per maand.

Zoho Forms klantwaarderingen

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

11. Ninja-formulieren

Via Ninja Formulieren

Ninja Forms is een WordPress online form builder.

Deze form builder app is 100% beginnersvriendelijk en geeft je het gevoel dat je een software ontwikkelaar bent terwijl je een gedetailleerd formulier maakt.

Maar kan Ninja Forms je echt helpen om een meester van formulieren te worden?

Laten we daar eens achter komen:

Ninja Forms belangrijkste functies

Kan je helpen om eenvoudig mooie en complexe formulieren te ontwerpen

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop velden en eenvoudige rij- en kolomindelingen

Integreert met apps zoals Zoho en Salesforce

Ninja Forms voordelen

Formulierinzendingen kunnen worden verzonden of geëxporteerd als PDF's, MS Excel-bestanden en zelfs als Google Sheets

Accepteer betalingen veilig via PayPal of een creditcard vanaf elk WordPress formulier

Het ondersteuningsteam reageert snel en lost problemen snel op

Ninja formulieren nadelen

De kernplugin heeft beperkte functionaliteit

Het kost meer als je plugins wilt zoals gebruikers hun voortgang laten opslaan en functies voor voorwaardelijke logica

Ninja Forms prijzen

Het prijsplan voor deze formulierensoftware begint bij $29 op jaarbasis.

Ninja Forms klantwaardering

G2 : 4.3/5 (10+ beoordelingen)

: 4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

12. HubSpot Formulierenmaker

Via Hubspot

Terwijl HubSpot bekend staat om zijn alles-in-één CRM, is Marketing Hub's gratis formulierenbouwer biedt formulieren voor verschillende marketing-, klantenservice- en verkoopcampagnes. De formulierenbouwer van HubSpot biedt ook diepgaande inzichten en analyses van klantreacties.

Analyseer inzendingen om algemene klanttrends te identificeren en unieke oplossingen te bieden om je klantervaring te verbeteren.

HubSpot Form Maker belangrijkste functies

De tool is gratis; het enige wat je nodig hebt is het gratis HubSpot CRM

In sync met je CRM zodat je eenvoudig hun reacties kunt vastleggen

Eenvoudig klanten opvolgen met geautomatiseerde, gepersonaliseerde follow-ups

HubSpot Form Maker voordelen

Formulierinzendingen kunnen verzonden of geëxporteerd worden als PDF's, MS Excel bestanden en zelfs als Google Sheets

Accepteer betalingen veilig via PayPal of een creditcard vanaf elk WordPress formulier

Het ondersteuningsteam reageert snel en lost problemen snel op

HubSpot Form Maker nadelen

Formulierenmaker is inbegrepen in de Marketing Hub, maar wordt niet los a la carte aangeboden

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers om alles-in-één tools te maximaliseren

HubSpot prijzen

HubSpot biedt een gratis tool voor het maken van formulieren die bij het gratis CRM wordt geleverd. Deze form builder bevat extra functionaliteit in de premium edities van HubSpot. Zie de prijzenpagina voor meer informatie.

HubSpot klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (7000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (7000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4000+ beoordelingen)

13. OnePageCRM webformulieren

Via OnePageCRM

OnePageCRM's webformulieren bieden een unieke functionaliteit, waarbij je herinneringen kunt toevoegen aan elke inzending en een onbeperkt aantal reacties kunt verzamelen. Zodra alle reacties zijn verzameld, worden ze georganiseerd in een dynamische takenlijst en gesorteerd op urgentie.

Zo kun je ervoor zorgen dat je tijdig een follow-up stuurt en nooit een nieuwe lead of aanvraag vergeet.

OnePageCRM Web Forms belangrijkste functies

Automatische herinneringen naast elke inzending

Eenvoudige drag-and-drop interface

Naadloze CRM integratie

OnePageCRM Web Forms voordelen

Efficiënte follow-ups bij elke inzending

Onbeperkt aantal reacties

Unieke insluitcode voor elk formulier

OnePageCRM webformulieren nadelen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden (alleen geschikt voor kleine bedrijven, niet voor grote ondernemingen)

Geen vooraf opgeslagen sjablonen

OnePageCRM prijzen

Een abonnement op OnePageCRM begint vanaf $9,95/maand per gebruiker en is inclusief de online form builder.

OnePageCRM klantwaardering

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

14. LeadGen-app

Via de LeadGen-app LeadGen-app is een online formulierbouwer die helpt bij het maken van verleidelijke formulieren voor het vastleggen van leads. De tool helpt je om meer leads te converteren en verhoogt online conversiepercentages. Ze bieden zelfs A/B-testfuncties om je best converterende formulieren te optimaliseren.

de belangrijkste kenmerken van #### LeadGen App

Maak formulieren met meerdere stappen en voor conversie geoptimaliseerde ontwerpen.

Formulier-sjablonen met verschillende branches.

Formulieren met voorwaardelijke logica.

LeadGen App voordelen

Eenvoudig formulieren maken met een enorme selectie sjablonen

Integraties met meer dan 3.000 apps en software via webhookverbinding

Formulieren testen met A/B-testfuncties

LeadGen App nadelen

Formulieren hebben enkele beperkingen

Biedt geen gratis plan

LeadGen App prijzen

Er zijn drie betaalde plannen voor LeadGen App vanaf $39/maand voor 20 formulieren.

LeadGen App klantwaarderingen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (15+ beoordelingen)

ClickUp: De juiste formulierenbouwer voor uw team

Het gebruik van form builder software is een van de eenvoudigste manieren om formulieren te maken voor het verzamelen van gegevens.

Formulier-apps hebben functies zoals eenvoudig te gebruiken slepen en functies en voorwaardelijke logica die uw formulieren leuk maken voor gebruikers om in te vullen.

Maar om de meest intuïtieve en mooie formulieren te maken, heb je een tool nodig die er in de eerste plaats voor zorgt dat gebruikers Click(Up) op de enquête klikken.

Benieuwd welke tool je daarbij kan helpen? 😉

Met functies variërend van Dashboards tot geavanceerde taakbeheer clickUp biedt bedrijven alles wat ze nodig hebben om krachtige formulieren te maken en gegevens onmiddellijk te analyseren. Ontvang ClickUp gratis om vandaag nog de mooiste en ingewikkeldste vormen te maken!