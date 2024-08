Beste 10 Google Formulieren Alternatieven in 2024 (Gratis & Betaald)

_Op zoek naar uitstekende Google Forms Alternatieven?

Google Forms is een gebruiksvriendelijke formulierenmaker waarmee je snel online enquêtes, quizzen en polls kunt maken.

De eenvoud gaat echter ten koste van de functionaliteit en het kan niet omgaan met de meeste geavanceerde formulieren die we allemaal nodig hebben.

Maar maak je geen zorgen.

In dit artikel kijken we naar een aantal belangrijke beperkingen van Google Forms. Vervolgens bespreken we tien fantastische alternatieven en bekijken we hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen.

Wat is Google Formulieren?

Google Forms is een formulierenhulpmiddel waarmee je online enquêtes en formulieren kunt maken en delen.

Het is gratis beschikbaar en wordt geleverd met:

Diverse sjablonen

Veldtype opties

Formulier secties

Voorwaardelijke logica

Tabblad Reacties

Verschillende vraagtypes (zoals meerkeuzevragen)

via Google formulieren

3. Wufoo

Via Wufoo

Wufoo is een online formulierbouwer die met slepen en neerzetten een contactformulier, enquêteformulier of inschrijfformulier voor evenementen kan maken.

maar zal dit Google Forms alternatief je helemaal woohoo van vreugde maken?

Wufoo belangrijkste kenmerken

Themaontwerper om een aangepast formuliersjabloon te maken dat je huisstijl weerspiegelt

Gegevensexport maakt het mogelijk om formuliergegevens naar een spreadsheet-app te verplaatsen voor analyse

Hun automatiseringen kunnen je formuliergegevens rechtstreeks doorsturen naar een CRM, marketingautomatiseringssysteem, enz.

Wufoo Voordelen

Je kunt betalingen rechtstreeks via het formulier verzamelen

Staat je publiek toe om bestanden van elk formaat te uploaden naar een webformulier

Formulieren zijn veilig omdat ze zijn gecodeerd met 256-bit SSL-encryptie

Wufoo nadelen

Bepaalde functionaliteiten, zoals het maken van een formulier met meerdere kolommen, vereisen kennis van codering

Het kan moeilijk zijn om je formulieren in te sluiten op een webpagina

Beperkte gratis versie

Wufoo prijzen

*Gratis Vijf formulieren 100 ingangen Tien velden 100 API-verzoeken en meer

Starter $14.08/maand Tien formulieren 1.000 vermeldingen Onbeperkt aantal velden 10.000 API-verzoeken en meer

$14.08/maand Professioneel $29.08/maand Onbeperkt aantal formulieren 5.000 vermeldingen Vijf gebruikers 25.000 API-verzoeken 5 GB opslagruimte en meer

$29.08/maand Geavanceerd $74,08/maand 25.000 vermeldingen Tien gebruikers 50.000 API-verzoeken 10 GB bestandsopslag Prioriteit ondersteuning, en meer

$74,08/maand Ultiem: $183,25/maand 100.000 vermeldingen 20 gebruikers 100.000 API-verzoeken 20 GB opslagruimte en meer

$183,25/maand

Wufoo beoordelingen:

"Over het algemeen gebruik ik dit formulier met veel plezier en ik heb momenteel 6 formulieren die ik jaarlijks gebruik en die gemakkelijk elk jaar kunnen worden bijgewerkt. Ik zou alleen een betere methode voorstellen voor het aanpassingsgedeelte met koppelingen en veldinvoegingen." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Hoewel deze software geweldig is voor het maken van eenvoudige formulieren die er geweldig uitzien binnen bestaande webpagina's, heeft het niet de kracht die nodig is voor complexere formulieren met veel logica en opties. Daarom kan Wufoo niet de enige oplossing zijn voor onze webformulierbehoeften en hebben we nog steeds andere producten nodig om de meer ingewikkelde taken uit te voeren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

💬Wufoo Klantbeoordelingen

Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

4.4/5 (170+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (260+ beoordelingen)

4. Formstack

Via Formstack

Formstack is in de eerste plaats een productiviteitsplatform waarmee je bestelformulieren , enquêteformulieren en quizzen kunt maken.

Zijn de functies stack in jouw voordeel? 🎇

Belangrijkste kenmerken Formstack

Drag-and-drop online formulierbouwer om prachtige formulieren te maken zonder codes

Voorwaardelijke logica die een formulierveld toont of verbergt op basis van de invoer van de gebruiker

Kan aangepaste formulier-URL's gebruiken om de merkbekendheid te vergroten

Formstack Voordelen

Kan eenvoudig formulieren van andere platforms importeren in hun online formulierbouwer

Compatibele formulieren die zich aanpassen aan elk desktop- of mobiel apparaat

Bruikbare inzichten om de leadgeneratie te verbeteren en uw marketingstrategie te optimaliseren

Formstack nadelen

De formulierenbouwer kan moeilijk te gebruiken zijn voor de meeste beginnende gebruikers

Er is geen gratis plan beschikbaar en er is alleen een gratis proefversie die na 14 dagen afloopt

Betaalde plannen bieden geen onbeperkt aantal formulieren

Formstack Prijzen

Formstack biedt vier prijsplannen:

Starter $50/maand Eén gebruiker 20 formulieren 1.000 inzendingen Offline ondersteuning voor formulieren en uploaden van bestanden, en meer

$50/maand Teams $83/maand Vijf gebruikers 100 formulieren 10.000 inzendingen 2 GB opslag en meer

$83/maand Pro $208/maand Tien gebruikers 1.000 formulieren 100.000 inzendingen 10 GB opslagruimte en meer

$208/maand Enterprise: vraag een offerte op maat aan Ondersteunt aangepast aantal gebruikers, formulieren, inzendingen, thema's, opslag Prioriteit ondersteuning Ondersteuning voor eenmalige aanmelding en meer

vraag een offerte op maat aan

Formstack beoordelingen:

"Ik vond het geweldig om met Formstack te werken. Uitstekende klantenservice en reactietijden - wat het oplossen van de paar problemen die we hadden erg pijnloos maakte." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Formstack is vrij eenvoudig te gebruiken. Zoals alle producten heeft het een vrij steile leercurve, maar als je het eenmaal onder de knie hebt valt het wel mee." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

💬Formstack Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (230+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Formstack alternatieven !

5. Jotform

Via JotformJotform is een online form builder waarmee je mobiel-vriendelijke en responsieve formulieren kunt bouwen. Het helpt je snel informatie te verzamelen en in te zien via enquêtes, feedbackformulieren bestelformulieren en meer.

mogen we **_het noteren als jouw ideale Google Forms alternatief ? ✏

Belangrijkste kenmerken Jotform

Report Builder om de responsgegevens van uw formulieren te visualiseren en te analyseren

Veilige gateways om veilig credit betalingen te accepteren op uw formulieren

Smart PDF Forms converteert PDF formulieren direct naar mobiele formulieren

Jotform Voordelen

10.000+ sjablonen om snel je formulieren te maken

Kan Google Forms eenvoudig migreren naar JotForm, zodat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over het helemaal opnieuw maken van hun webformulier

Integraties met Google Workspace-apps, CRM-software, e-mailmarketinglijsten en cloudopslagsystemen

Jotform nadelen

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief en kan lastig in gebruik zijn

Formulierenscripts kunnen uw websites soms vertragen

Beperkte gratis versie

JotForm Prijzen

JotFrom biedt vier prijsplannen:

Gratis Vijf formulieren 100 maandelijkse inzendingen 100MB opslagruimte 1.000 maandelijkse formulierweergaves en meer

Brons $24/maand 25 formulieren 1.000 maandelijkse inzendingen 10GB opslagruimte 10.000 maandelijkse formulierweergaven en meer

$24/maand Zilver $29/maand 100 formulieren 10.000 maandelijkse inzendingen 100 GB opslagruimte Onbeperkt aantal maandelijkse formulierweergaves en meer

$29/maand Goud $79/maand Onbeperkt aantal formulieren 100.000 maandelijkse inzendingen 1TB opslagruimte Onbeperkt aantal maandelijkse formulierweergaven Jotform-branding verwijderen en meer

$79/maand Onderneming: vraag een offerte op maat aan Alle Gold Plan-functies Service Level Agreements (SLA) Aangepast domein Prioriteit realtime ondersteuning, en meer

vraag een offerte op maat aan

Jotform beoordelingen:

"Ik hou van de uitgebreide functieset gekoppeld aan gebruiksgemak. Een SaaS-product met een hoge mate van maatwerk, veel functies en tientallen integraties zou snel onhandelbaar en moeilijk te gebruiken kunnen worden. Jotform is krachtig maar blijft intuïtief en eenvoudig in gebruik." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Mijn ervaring met Jotform is behoorlijk goed! Afgezien van de haperingen die ik in het begin had, is het een solide formulierenapplicatie. En ik hoef me er geen zorgen meer over te maken! Ik kan de software gewoon zijn ding laten doen en hoef niet constant dingen aan te passen." - Geverifieerde Capterra-beoordeling

💬Jotform Klantbeoordelingen

6. HubSpot formulieren

via Hubspot formulieren

HubSpot is een full stack CRM-platform dat wordt geleverd met een reeks krachtige gratis tools om je te helpen je bedrijf te laten groeien, waaronder ook een online formulierbouwer . Je kunt vijf verschillende soorten formulieren maken met HubSpot: zelfstandige formulieren, ingesloten formulieren, pop-ups, inschuifvensters en dropdown banners.

Net als Google Forms is HubSpot Forms gratis te gebruiken, wat betekent dat gebruikers zoveel formulieren kunnen maken als ze willen met zoveel velden als ze willen, zonder extra kosten.

HubSpot Forms Belangrijkste Kenmerken

Toegang tot HubSpot's gratis CRM waar je informatie kunt opslaan van degenen die je formulieren invullen.

Creëer landingspagina (beschikbaar in het gratis plan).

Bouwer voor slepen en neerzetten.

Hubspot Formulieren Pros

Native integratie met andere gratis HubSpot tools: CRM, e-mailmarketing, live chat enz.

Sla gratis tot één miljoen contactpersonen en bedrijven op in het CRM.

Altijd gratis plan beschikbaar.

Hubspot Formulieren Cons

Geen telefonische of e-mailondersteuning voor gratis plannen.

Je moet een betalende gebruiker zijn om de HubSpot branding te verwijderen.

HubSpot Forms Prijzen

HubSpot biedt een gratis abonnement waarmee je een onbeperkt aantal formulieren kunt maken en een onbeperkt aantal inzendingen kunt verzamelen. Je krijgt ook toegang tot een gratis CRM, e-mailmarketing, landingspagina's, live chat en meer gratis tools

Om toegang te krijgen tot de meer geavanceerde tools en automatiseringsfuncties van HubSpot, beginnen betaalde plannen bij $50/maand

HubSpot beoordelingen:

"Met Hubspot probeerden we al onze marketing op één plek te krijgen om te voorkomen dat we een spinnenweb van tools zouden creëren. We gebruikten Hubspot voor het organiseren van lijsten, druppel e-mailcampagnes , attributietracking, advertentieplaatsing, klantenservice, verkooppijplijn, e-mailcampagnes, servicetickets en meer." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Moeilijk om marketingformulieren en wat al niet meer aan te passen binnen de Hubspot content tools. Ze zijn gebruiksvriendelijk en vereisen geen codering, maar je kunt beter andere opties overwegen." - G2Crowd

💬Hubspot Formulieren Klantbeoordelingen

Capterra: 4.5/5 voor HubSpot Marketing Hub (4,450+ beoordelingen)

G2: 4.4/5 voor HubSpot Marketing Hub (6.650+ beoordelingen)

Opmerking: HubSpot Forms wordt op alle beoordelingsplatforms weergegeven als onderdeel van HubSpot Marketing Hub.

7. Formulierensite

via Formsite

Formsite is een online formulierbouwer waarmee gebruikers de resultaten van gerelateerde formulieren kunnen bekijken met een geavanceerde workflowfunctie.

De belangrijkste kenmerken van Formsite

Publiceer formulieren en enquêtes met een QR Code of 2D Barcode

Splits lange formulieren op in meerdere pagina's zodat respondenten ze gemakkelijker kunnen invullen

Biedt voorwaardelijke logica om e-mailmeldingen te sturen op basis van formulierantwoorden en meer

Formsite Pros

Maak het formulier met een volledige toolbox van meer dan 40 itemtypes

Gebruik Admin-only items om verborgen waarden te rapporteren

Voeg snel groepen items toe met Formsite's Item Blocks

De nadelen van Formsite

Beperkt gratis serviceniveau: 5 formulieren, 10 resultaten/formulier en 50 MB bestandsruimte

Verouderde gebruikersinterface

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het bouwen van formulieren

Formulierprijzen

Luxe $21/maand Vijf formulieren 500 resultaten/formulier 500MB bestandsruimte 24/7/365 ondersteuning

$21/maand Pro 1 $34/maand Tien formulieren 1.000 resultaten/formulier 1GB bestandsruimte Branding gratis, en meer

$34/maand Pro 2 $59/maand 25 formulieren 2.500 resultaten/formulier 2GB bestandsruimte 1 subgebruiker en meer

$59/maand Pro 3 $84/maand 100 formulieren 10.000 resultaten/formulier 4GB bestandsruimte 5 subgebruikers en meer

$84/maand Onderneming $209/maand 1.000 formulieren 50.000 resultaten/formulier 10GB bestandsruimte 20 subgebruikers en meer

$209/maand

Formulierensite beoordelingen:

"Ik heb genoten van het bouwen van formulieren met Formsite en voor het grootste deel kan ik alles doen wat ik moet doen om de behoeften van mijn klanten te ondersteunen, snel en veel goedkoper dan het ontwikkelen van software op maat. Ik zou het iedereen aanraden om het op zijn minst te evalueren in vergelijking met de vele andere systemen voor het bouwen van formulieren als een service." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik gebruik Formsite al jaren in 2 verschillende functies. Het is eenvoudig om de formulieren in te bouwen en ze te maken zoals je wilt dat ze eruit zien. Door de logica gedreven formulieren te maken lijken we een groter bedrijf dan we zijn. Er zijn veel use cases voor formulieren van leads tot enquêtes tot sollicitaties waar we dit voor gebruiken." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

💬 Beoordelingen van Formsite klanten

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

Bekijk deze_ sjablonen voor softwareontwikkeling !

8. Papiervorm

Via PapiervormPapiervorm is een populair alternatief voor Google Forms waarmee gebruikers aanpasbare oplossingen kunnen bouwen om processen te automatiseren en werk gedaan te krijgen. Het krachtige platform heeft de mogelijkheid om een verscheidenheid aan taken uit te voeren, van het aannemen van betalingen tot het beheren van boekingen en het verzamelen van informatie.

De belangrijkste kenmerken van Paperform

Meer dan 600 kant-en-klare sjablonen

Ingebouwde integraties en verbindingen met meer dan 3.000 apps via platforms van derden (zoals Zapier)

Volledig aanpasbaar - maak je eigen thema's, kies je kleurenpalet en sluit inhoud in waar je maar wilt

Paperform Pros

Betalingsgateways worden aangestuurd door Stripe, Square, Braintree en PayPal Business

Een no-code oplossing die gebruikers de mogelijkheid biedt om elk project te beheren - van het aannemen van betalingen tot het verzamelen van informatie en het organiseren van boekingen.

Een editor die bijna onbeperkte aanpassingen en geavanceerde workflows mogelijk maakt

Paperform nadelen

Paperform sjablonen zijn alleen te bekijken door te registreren voor een gratis proefabonnement

Er is geen gratis plan beschikbaar

Paperform Prijzen

Essentials $24/maand Onbeperkt aantal formulieren Eén gebruiker Eén betaalrekening Maximale bestandsgrootte 10 MB/bestand, en meer

$24/maand Pro $44/maand Kan Paperform Branding verwijderen Eén gebruiker Drie betaalaccounts Maximale bestandsgrootte 1 GB/bestand, en meer

$44/maand Bureau $159/maand Kan Paperform Branding verwijderen Vijf gebruikers (extra gebruikers +$5/maand) Onbeperkt aantal betaalaccounts Maximale bestandsgrootte 1 GB/bestand, en meer

$159/maand

Paperform beoordelingen:

"Paperform heeft me in staat gesteld om veel taken in mijn bedrijf te automatiseren, waardoor ik elke week uren van mijn tijd heb vrijgemaakt." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Hou van Paperform, maar overweeg alsjeblieft interactieve formulieren. Alsjeblieft! Please!" - Geverifieerde beoordeling

💬 Paperform klantbeoordelingen

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (70+ beoordelingen)

9. Microsoft-formulieren

Via Microsoft Hoewel je technisch gezien een formulier in Microsoft Word kunt maken , Microsoft formulieren biedt een intuïtieve bouwer van enquêtes en quizzen met ingebouwde analyses zodat gebruikers realtime resultaten kunnen zien wanneer ze worden ingediend.

De belangrijkste kenmerken van Microsoft Forms

Effectieve formulieren maken met gebruiksvriendelijke tools en duidelijke ontwerpsuggesties

Krijg snel feedback met een poll of verzamel meer gedetailleerde informatie met vertakkende vragen

Maak en deel een formulier template op template niveau in je MS Teams omgeving

Microsoft Forms Pros

Meertalige ondersteuning

Kant-en-klaarGoogle-formuliersjablonen* Compatibel met elke browser en elk apparaat

Ingebouwde AI en slimme aanbevelingen

Microsoft Forms nadelen

Er is geen mappenorganisatie beschikbaar

Geen functies voor het bewerken van rijke tekst, zoals vetgedrukte lettertypen, onderstreept, cursief, subscripts, superscripts, kleuren en rekenfuncties

Respondenten kunnen een online formulier niet opslaan voor later gebruik of een ingediend antwoord bijwerken

Prijzen van Microsoft Formulieren

Microsoft Forms maakt deel uit van het betaalde Microsoft 365-abonnementsplan, Microsoft 365 Apps voor zakelijke klanten en klanten met een Microsoft-account.

Microsoft Forms beoordelingen:

"Microsoft Forms bieden een eenvoudige manier om interne of externe enquêtes naar iedereen te sturen. Statistieken zijn gemakkelijk af te lezen en/of te exporteren. Het is ingebouwd in Office 365 en is beter dan SurveyMonkey of Google-formulieren." - G2Crowd "Microsoft formulieren zijn makkelijk te gebruiken, maar er zijn andere alternatieven zoals Google Formulieren die ook gratis zijn en makkelijker te gebruiken." - G2Crowd

💬 Microsoft Forms klantwaarderingen

G2: 4,4/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: N/A

Vergelijk Microsoft Formulieren Vs. Google Formulieren !

10. Zoho Forms

via Zoho formulieren Het laatste Google Forms alternatief op onze lijst is Zoho Forms, een speciale software voor formulierbouwers met een front-end systeem voor gegevensverzameling en toegankelijk op elk apparaat.

De belangrijkste kenmerken van Zoho Forms

Voorwaardelijke e-mail- of sms-notificaties van je online formulier triggeren wanneer een nieuwe record wordt ingediend of bijgewerkt

Meet de prestaties van een formulier en optimaliseer indien nodig

Formulieren insluiten op webpagina's of delen met een publieke link

Zoho Forms Pros

Offline formulieren maken

Taaktoewijzing automatiseren

Een workflow voor e-handtekeningen instellen

Zoho Forms Nadelen

Beperkte opties voor formuliertemplates

Basisfuncties vereisen upgraden naar betaalde plannen

Beperkte klantenondersteuning

Zoho Forms Prijzen

Basis $12/maand 1 gebruiker Onbeperkt aantal formulieren 10.000 inzendingen/maand Onbeperkt aantal rapporten en meer

$12/maand Standaard $30/maand 25.000 inzendingen/maand Onbeperkt aantal rapporten Integratie betaling 2 GB opslagruimte en meer

$30/maand Professioneel $60/maand 75.000 inzendingen/maand Ingebouwde en aangepaste thema's Goedkeuringen en taken 5 GB opslagruimte en meer

$60/maand Premium $110/maand 150.000 inzendingen/maand Goedkeuringen en taken Recordcontrole 10 GB opslagruimte en meer

$110/maand

Zoho Forms beoordelingen:

"Het heeft een goede integratie met andere Zoho producten, maar heeft een beperkte integratie met software en diensten buiten Zoho producten. Het meegeleverde ontwerp voor het formulier sjabloon is ook vrij oud en niet bijgewerkt voor een nieuw ontwerp. Gelukkig is het proces om mijn eigen ontwerp aan te passen vrij eenvoudig." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Geweldig voor snel gebruik tijdens het gebruik van het Zoho-platform. Makkelijk toegankelijk bij het verzenden van e-mails met Zoho Email." - Geverifieerde Capterra-beoordeling

💬 Zoho Forms klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

