Agile projectmanagement: Principes, structuur en methoden in 2024

Ben je op zoek naar kennis over Agile projectmanagement _?

Agile projectmanagement is een moderne benadering van projectmanagement die je project opdeelt in kleinere, beter beheersbare brokken. Je werkt aan elk van deze brokken in intervallen van 1-2 weken, Sprints genaamd, waardoor je gemakkelijk feedback van klanten kunt verwerken en projectwijzigingen kunt doorvoeren.

Het resultaat is dat een aantal bedrijven de Agile aanpak is gaan gebruiken, waardoor het een van de meest gebruikte methoden is geworden methodologieën voor projectmanagement vandaag. Agile toepassing binnen teams voor softwareontwikkeling gestegen van 37% in 2020 tot 86% in 2021. maar wat is Agile projectmanagement eigenlijk?

We hebben alles wat je moet weten over agile projectmanagement in dit artikel voor je op een rijtje gezet.

Wat is agile projectmanagement?

Agile projectmanagement is een moderne projectmanagementmethode die de efficiëntie, het aanpassingsvermogen en het succes van projecten drastisch verbetert. Het splitst je project op in korte 2-weekse ontwikkelingscycli die Sprints worden genoemd.

Agile is echt succesvol omdat het klanten actief betrekt bij het ontwikkelingsproces door continue feedbacklussen voor hen te creëren. Recente oplossingen voor projectmanagement zijn begonnen met het integreren van Agile functies en functies om deze verbetering in productiviteit te vergemakkelijken.

Wat zijn de verschillen tussen traditioneel projectmanagement en Agile?

Bij traditionele projectmanagementmethoden zoals Waterval wordt er maanden (en zelfs jaren) aan een stuk gewerkt om een werkend eindproduct op te leveren. In Agile daarentegen zijn er continue releases van de werkende software om de één of twee weken.

Natuurlijk, als je Waterfall gebruikt, kun je ononderbroken doorwerken, maar dat is wel heel veel vertrouwen in jezelf hebben! Ben je er echt zo zeker van dat je klanten alle functies waar je maanden/jaren aan hebt gewerkt geweldig zullen vinden?

Agile technieken helpen je team om je project snel aan te passen aan de veranderende behoeften van de klant en de realiteit van het project.

In tegenstelling tot traditionele projectmanagementmethoden zoals de watervalmethode, omarmt Agile verandering en verwelkomt het feedback van klanten en gebruikersverhalen in het ontwikkelingsproces. Aanpassingsvermogen, productiviteit en klantgerichtheid zijn de belangrijkste facetten ervan.

Daarom heet het Agile!

Kijk naar onze gedetailleerde vergelijking van_ Agile vs Waterval , om een beter idee te krijgen van hoe deze methodologieën verschillen.

Waarom faalt traditionele softwareontwikkeling?

Traditionele methoden overschrijden bijna gegarandeerd hun budgetten en tijdlijnen. Bovendien zijn klanten altijd minder tevreden over software die met deze aanpak is gebouwd.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het niet deugt:

1. Onrealistische en starre abonnementen

"Hier is het jaarplan . Nog te doen"

Dat is in wezen hoe traditionele softwareontwikkeling werkt.

A functieoverschrijdend groep van senior leiders beslist hoe de software eruit moet zien en bepaalt een tijdlijn en budget. Ze zullen de projectmanager vertellen om een project abonnement te maken om het project binnen deze tijds- en budgetbeperkingen te voltooien.

Top-down abonnementen zijn echter onrealistisch omdat ze geen rekening houden met de inbreng van de mensen die daadwerkelijk aan het project gaan werken.

Starre abonnementen werken ook averechts omdat ze het moeilijk maken om het werk snel te veranderen als er iets mis gaat. Bovendien leggen ze ook een enorme druk op de ontwikkelaars, wat hun productiviteit beïnvloedt.

_Wil je productiviteit op peil houden als je vanuit huis werkt, maar weet je niet hoe? Hier zijn 10 tips om je te helpen .

2. Onjuiste aannames

Elk project begint met een visie over hoe het resultaat eruit zou moeten zien. Deze visie is gebaseerd op bepaalde aannames over wat het meest nuttig zou zijn voor de klant.

Maar meer zijn het niet: aannames.

Na de start van het project kun je erachter komen dat verschillende van deze veronderstellingen anders blijken te zijn dan de feiten. En bij de oplevering van het project kunnen de klanten van gedachten veranderen over wat ze willen.

Waarvan je de haren uit je hoofd kunt trekken, dat snappen we.

Dat is een volledig aanvaardbare reactie.

Maar dat is ook volkomen normaal gedrag van klanten. Van klanten kan niet worden verwacht dat ze 100% duidelijk zijn over wat ze willen.

Pas als ze het product ervaren, kunnen ze echt zinvolle feedback geven._

De waarheid is dat mensen niet goed kunnen voorspellen wat ze willen.

De enige manier waarop een klant weet wat nuttig voor hem is, is door het product zelf te gebruiken.

Een veel voorkomende uitdaging bij traditionele ontwikkeling is dat je maanden bezig bent met het bouwen van een tool gebaseerd op aannames over wat je klanten willen.

En als je het mis hebt?

Je klanten verwerpen_ je product en je verliest miljoenen dollars aan werk in je project.

Deze verspilling was maar al te gewoon voordat bedrijven begonnen met het implementeren van Agile methodologieën.

Met talrijke acceptatietests helpt Agile je nauw samen te werken met eindgebruikers en de richting van het project te veranderen op basis van hun feedback. Dit maakt een enorm verschil voor het succes en de kwaliteit van de eindproducten.

je bouwt letterlijk een product **_voor de klanten en door _de klanten!

**Waarom je werk opsplitsen?

Als je je project opdeelt in kleinere segmenten, helpt het je om elk segment snel vrij te geven aan je klanten wanneer het Voltooid is. Zo krijg je voor elke Sprint direct feedback van de klant en kun je meteen de nodige wijzigingen en verbeteringen doorvoeren.

**Hoe helpt dit?

Met continue verbetering en continue integratie van functies op basis van feedback van klanten, is de kans kleiner dat u iets levert dat niet voldoet aan de uiteindelijke verwachtingen van uw klant. Bovendien creëer je zelforganiserende teams die zichzelf managen, omdat je de veranderingen onmiddellijk doorvoert.

Hoe lang zijn Sprints?

In tegenstelling tot de watervalaanpak zijn Agile Sprints meestal kort en duren ze twee tot vier weken. Deze korte doorlooptijd zorgt ervoor dat dingen snel gaan en dat je feedback zo snel mogelijk implementeert.

Wat zijn de voordelen van agile projectmanagement?

heb je je ooit afgevraagd waarom de _Agile projectmanagement methode _zo populair is?

Omdat de projectmanagementmethode werkt!

Hier is een kijkje in de keuken van een paar van de talrijke voordelen die je krijgt als je overstapt op een Agile framework:

1. Betere klanttevredenheid

In tegenstelling tot andere managementmethodologieën is een hoge mate van klanttevredenheid de succesmeter voor Agile projecten.

In plaats van aan te nemen wat een klant wil of nodig heeft, werkt de Agile aanpak actief met hen samen om hen een product te geven waar ze blij mee zijn. Dit is grotendeels te danken aan de Sprint-gebaseerde aanpak, waarbij je regelmatige intervallen hebt om tegemoet te komen aan verhalen van gebruikers en meningen in alle fasen van het project.

2. Meer aanpassingsvermogen

In tegenstelling tot andere projectmanagementmethoden verwelkomt Agile verandering.

Het is een extreem aanpasbare projectmanagementmethodologie, waardoor je plotselinge veranderingen in projectomvang en functies gemakkelijk kunt opvangen!

Wat is projectscope? ***Leer meer over project scopes.*

3. Op tijd en budget

Aanpassingsvermogen helpt teams om samen beslissingen te nemen en afwegingen te maken tussen beperkingen in tijd en budget en doelen van het project. Projecten worden daardoor sneller afgerond en blijven binnen het budget.

kostenbesparingen **_en _tijdbesparingen?

over het beste van twee werelden gesproken!

4. Beter teamwerk

Omdat deze methodologie prioriteit geeft aan persoonlijke samenwerking, resulteert dit in beter teamwerk. Iedereen werkt actief samen om de klant tevreden te stellen en gebruikersverhalen in te vullen.

Bovendien zijn Scrum vergaderingen de perfecte plek voor je team om chemie op te bouwen en lopende problemen of query's op te lossen.

5. Verhoogde motivatie

De Sprint-gebaseerde aanpak van Agile is de perfecte manier om het moreel van teams op te krikken. Omdat ze alleen werken aan kleinere, kortetermijndoelen voor een project, kunnen ze die snel voltooien en een gevoel van voldoening krijgen. Dit motiveert ze om door te gaan en meer Sprints sneller te voltooien!

bekijk het zo:_

Omdat je je project opdeelt in kortere, meer haalbare deliverables, kun je meer deliverables voltooien. En dat betekent dat je jezelf meer moet belonen.

Welke bedrijven volgen agile projectmanagement?

De populariteit van de Agile aanpak is de afgelopen tien jaar geëxplodeerd en wordt op grote schaal toegepast in het beheren van softwareontwikkelingswerk .

Het is nu gevolgd door bedrijven, waaronder Fortune 100-bedrijven (IBM) middelgrote bedrijven (Red Hat) tot startups (ClickUp).

Hoewel Agile voornamelijk wordt gebruikt in softwareontwikkeling, wordt het ook gebruikt in domeinen zoals professionele diensten, productie, financiële diensten, gezondheidszorg, enz.

Wat zijn de 12 principes van Agile?

De Agile Manifest is een document dat werd ontwikkeld door Jeff Sutherland en Martin Fowler. Het is een verzameling kennis die definieert waar de Agile methodologie voor staat en wat de leidende principes zijn.

Klanttevredenheid moet altijd je hoogste prioriteit zijn. De enige manier om dit te doen is door vroegtijdige en continue testgedreven, duurzame ontwikkeling. Omarm altijd veranderende productvereisten zelfs als deze zich in de laatste fasen van het ontwikkelingsproces voordoen. Deze iteratieve (terugkerende) veranderingen helpen je om beter te targetten op de behoeften en wensen van de klant Lever regelmatig resultaten op zoals producten en diensten. Dat is de enige manier om voortdurend feedback van klanten te krijgen en de volgende versie aan te passen aan wat klanten echt nodig hebben Het belangrijkste kenmerk van een succesvol project is een werkend product of werkende oplossing die voldoet aan de behoeften van een klant Streef naar testgedreven duurzame ontwikkeling. Je agile team moet voor onbepaalde tijd een constant tempo en werk van hoge kwaliteit kunnen handhaven Voortdurende toewijding aan technische uitmuntendheid zal je helpen je aan te passen aan feedback van klanten en een eindproduct af te leveren dat aan hun behoeften voldoet Leden van het team enbelanghebbenden bij het project moeten actief samenwerken voor continue verbetering. Actief samenwerken is de enige manier om een duidelijk, gedeeld begrip te krijgen om feedback van klanten te implementeren Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef ze de ondersteuning en de omgeving die ze nodig hebben om het werk Klaar te krijgen Persoonlijke gesprekken zijn de meest efficiënte manier om samen te werken aan projecten. tenslotte zijn we nu allemaal een beetje moe van video vergaderingen! Het beste project werk komt van zelforganiserende teams. Als teams zichzelf kunnen managen, hebben ze minder supervisie nodig en kan je project sneller voortgang boeken Eenvoud is een kernelement van het Agile raamwerk. Eenvoud kan worden weergegeven als het schrappen van onnodige stappen en procedures uit je algemene managementproces Vergeet niet om de voortgang van je team regelmatig te evalueren. Gebruik dit om je toekomstige Sprints en processen te verfijnen

Hoe helpen deze principes?

Het Agile Manifesto geeft je een heel duidelijke maatstaf voor wat een succesvol product zou moeten zijn. Zolang het voldoet aan de wensen van je klanten, is het een goed product. Door de nadruk te leggen op een duurzame incrementele en iteratieve aanpak van softwareontwikkeling kun je constante veranderingen ondersteunen zonder vast te lopen of een burn-out te krijgen. Dit zal u helpen om werk van hoge kwaliteit te behouden

Omdat je team voortdurend in contact staat met je klanten, is er geen kans dat ze verkeerd begrijpen wat je klanten echt nodig hebben van een product

Bovendien kun je, door een adaptief projectframework voor veranderende vereisten te volgen, klanten hun prioriteiten als eerste geven, zelfs als ze je daar pas later van op de hoogte hebben gesteld. Nooit meer hyperventileren na last-minute wijzigingsverzoeken!

Doordat je minder onnodige stappen en processen hoeft te doorlopen, kun je sneller inspelen op veranderende projecteisen

Wat zijn de 4 kernwaarden van Agile?

De 4 kernwaarden van de Agile-methode zijn:

Hier is een uitsplitsing van elk:

A. Samenwerking met de klant is de sleutel

Het manifest voor Agile geeft ook prioriteit aan klanttevredenheid boven contractonderhandelingen.

Deze Agile waarde stelt dat de enige manier om de klant echt tevreden te stellen, is door hem voortdurend te betrekken bij het testgestuurde ontwikkelingsproces.

Je projectteam moet zich routinematig tot je klanten wenden voor praktijkervaring over hoe het product vorm krijgt. Het is dan aan je team om je project aan te passen aan de aanbevelingen van je klant.

Dit constante samenwerkings proces is de enige manier om een eindproduct te maken dat voldoet aan de productvereisten van uw klant.

Natuurlijk kun je proberen om gewoon hun gedachten te lezen om erachter te komen wat ze willen, maar we weten niet zeker hoe succesvol dat zal zijn!

B. Omarm verandering

De meeste andere projectmanagement methodologieën geven verandering weer als een onnodige piek in de projectkosten. Dit maakt agile de beste projectmanagementmethode voor non-profits vooral voor degenen gebeurtenissen te plannen !

Dat is echter niet het geval bij Agile projecten.

Het Agile Manifesto begrijpt dat verandering de enige manier is om verspilling te elimineren en continue verbetering te bereiken.

Dat komt omdat initiële aannames over een project vaak onjuist blijken te zijn. En als dat het geval is, is het proberen om de projectvereisten aan deze foute aannames leidt tot inferieure producten die niemand echt wil!

ik zal je eens wat zeggen opvouwbare smartphones opvouwbare smartphones

Daarom geeft elke Agile Sprint je team ruim de gelegenheid om elke projectontwikkeling fase en er gemakkelijk wijzigingen in aan te brengen, wat u meer flexibiliteit biedt.

C. Individuen boven software

Een van de belangrijkste voordelen van het Agile Manifest is dat het prioriteit geeft aan individuen en interacties boven softwareproducten en -processen.

waarom?

Omdat, hoe complex en geavanceerd je Agile tools en Agile processen ook worden, er altijd een menselijk element aan verbonden zal zijn. En het is dit menselijke element dat integraal is aan het begrijpen van de behoeften van de klant en het aanpassen daaraan

D. Werksoftware boven uitgebreide documentatie

Agile geeft voorrang aan het afleveren van werkende software of een werkend prototype boven het zorgvuldig documenteren van alles.

Als je bijvoorbeeld onder tijdsdruk staat, leggen Agile werkwijzen de nadruk op het leveren van waarde, d.w.z. het leveren van een eindproduct boven het documenteren van wat je aan het doen bent voor toekomstig gebruik.

waarom?

Je kunt dingen altijd later documenteren, maar als je het afleveren van het eindproduct geen prioriteit geeft, zul je je deadline missen!

Dat betekent echter niet dat deze projectmethodologie documentatie als nutteloos weergeeft. Hoewel het niet de prioriteit heeft die de Waterval aanpak heeft, is documentatie essentieel om Sprints te evalueren en te proberen ze te optimaliseren.

je hebt iets nodig om op terug te kijken en trots op te zijn, toch?

Als je een meer gedetailleerde kijk wilt op deze waarden, bekijk dan onze gedetailleerde gids over Agile waarden .

Wat is de structuur van een agile team?

Een Agile team is meestal een kleine eenheid met een product eigenaar die de weg leidt en het team helpt te begrijpen wat de klanten nodig hebben. De projectmanager is er op zijn beurt verantwoordelijk voor dat de leden van het ontwikkelteam hun werk goed doen.

Het beste aan de Agile methodologie is echter dat deze kan worden aangepast aan de installatie van je hele bedrijf. Daarom zul je zelden twee Agile bedrijven vinden met dezelfde exacte installatie van teams!

Wil je meer duidelijkheid over hoe Agile teams werken? Hier is onze voltooide gids .

Wat zijn de verschillende Agile projectmanagement methoden?

Er zijn talloze variaties op de Agile projectmanagementmethode.

De vier populairste zijn echter:

Hier is een kleine uitsplitsing van elk:

1. Scrum projectmanagement

Scrum projectmanagement is een populaire Agile ontwikkelingsmethode.

Het Scrum framework wordt gekenmerkt door:

Een Scrum master (projectmanager) en een zelforganiserend Scrum team

Het opsplitsen van de gehele levenscyclus van een product in aparte tijdblokken, Sprints genaamd

Een Scrum team dat werkt in sprints die één tot vier weken duren

Functionele groepen met overlappende verantwoordelijkheden

Het beste voor: Langere projecten die voortdurend evolueren en veranderen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw softwareproduct als je niet zeker weet wat gebruikers willen

Bij ClickUp houden we van Scrum. Dat is een van de redenen waarom we er ook graag over schrijven!

Voor een kort overzicht, bekijk ons artikel over vergelijken Agile vs Scrum .

En als je echt nieuwsgierig bent naar Scrum, dan hebben we tonnen bronnen die uitleggen wat het is en hoe het werkt.

Om te beginnen raden we je deze artikelen aan: Wat is Scrum projectmanagement? Wat is een Scrum master? Wat zijn Scrum rollen? Wat zijn Scrum artefacten? Wat zijn Scrum waarden?

2. Kanban

Kanban is een visuele Agile methodologie die toevallig klinkt als Marie Kondo's nieuwste organisatietechniek.

De Kanban-methodologie wordt gekenmerkt door:

Prioriteit geven aan de hoeveelheid werk die in uitvoering is boven al het andere stellen

Altijd uwwerkstromen voor eenvoudigere planning en beheer van taken

Geen timeboxed cyclus van ontwikkelingslevenscyclus *Best For: Projecten beheren waarbij de prioriteiten regelmatig veranderentaken die in uitvoering zijn, kunnen worden opgegeven

Hier zijn onze diepgaande gidsen over Kanban projectmanagement en Kanban-borden .

3. Lean softwareontwikkeling

Lean softwareontwikkeling is een andere veelgebruikte Agile projectmanagementmethode. Zoals je misschien al aan de naam kon zien, draait het allemaal om het verwijderen van overbodige zaken uit je projecten.

Hier volgt een korte blik op enkele Lean principes:

Minimaliseren van verspillende en onnodige activiteiten in alle fasen van het project

Focussen op de waarde voor de eindklant en het geheel optimaliseren in plaats van kleine onderdelen

De levenscyclus van softwareontwikkeling vereenvoudigen en verkorten

Individuele leden van het team in staat stellen om zelf aan projectactiviteiten te werken (iets wat meestal niet aanwezig is in een Waterfall-project)

Best For: Het vereenvoudigen van huidige processen en alleen leveren wat waardevol is (niet alles wat mogelijk is). Bijvoorbeeld, als uw ontwikkeltijden te hoog zijn en gebruikers nieuwe functies niet accepteren, gebruik dan de Lean principes om dit op te lossen

Voor het geval je je afvraagt wat die principes zijn, hier is onze gids over_ Lean principes .

4. XP (Extreem programmeren)

Het Extreme Programming formulier van Agile projectmanagement wordt gekenmerkt door:

Focussen op met name de technische aspecten van softwareontwikkeling

Instellen van consistente fases in het project voor softwareontwikkelaars

Prioriteit geven aan persoonlijke gesprekken binnen cross-functionele teams

Best For: Meest complexe projecten voor softwareontwikkeling

Als je nieuwsgierig bent naar XP, hier is ons artikel over_ wat XP is in Agile .

Hoe werkt Agile projectmanagement?

De Agile projectmanagement methode kan worden onderverdeeld in twee verschillende processen: planning en sprints.

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor beide:

1. Project plannen

Net als bij elke andere methodologie begint het Agile-proces met vergaderingen over projectplanning.

Maar in tegenstelling tot de watervalmethode legt de Agile-methode de nadruk op wendbaarheid en minimale verspilling.

Daarom moet de fase van je Agile abonnement niet nodeloos langdradig en gedetailleerd zijn. Volg gewoon deze drie eenvoudige stappen:

Project visieverklaring Dit is een korte beschrijving van de reikwijdte van je project, mijlpalen van het project en deliverables. Het benadrukt de productvisie, de target productspecificaties en hoe het zal voldoen aan de behoeften van de klant.

Product roadmap

Jouw product stappenplan benadrukt alle functies die je van plan bent toe te voegen aan de productspecificaties. Het vermeldt ook hoe elk van deze functies nuttig is en hoe het de klant helpt.

De meeste roadmaps bevatten ook een ruwe tijdlijn van wanneer elke functie naar verwachting wordt uitgebracht.

Product backlog

A productachterstand bevat alle items in uw product roadmap. Dit is echter geen concrete lijst van items op de backlog. De meeste Teams voegen functies toe aan deze backlog naarmate er wijzigingen worden aangebracht en nieuwe functies worden aangevraagd.

In tegenstelling tot de Watervalmethode geeft het Agile-proces prioriteit aan verandering. Daarom moet je je abonnement en backlog nooit als onveranderlijk weergeven. Zie het in plaats daarvan als een ruwe blauwdruk die je zult blijven bewerken naarmate een agile project vordert.

Hier zijn twee andere sleutelconcepten om in gedachten te houden:

Releaseplan

Elk project zal verschillende release abonnementen in progressieve fases. Elk van deze abonnementen bevat een reeks functies die worden uitgebracht tijdens een specifieke cyclus van ontwikkeling, een Sprint genoemd. Het is als een routekaart voor uw klanten, die hen een idee geeft van wat er komen gaat (en waar ze enthousiast over moeten zijn!)

Verbeteren

Dit is de deliverable aan het einde van de Agile Sprint, zoals een nieuwe functie die ontwikkeld is.

2. Sprint

Sprint zijn de ruggengraat van elk Agile proces. Het zijn korte ontwikkelingscycli die kunnen bereiken van een paar dagen tot zelfs een paar weken.

Dit is hoe ze helpen:

Ze verdelen je project in kleinere, beter beheersbare delen. In plaats van te kijken naar één doel op lange termijn, breekt je team het project op in kleinere stappen die beter haalbaar zijn. Dit leidt op zijn beurt tot een continue oplevering en een groter gevoel van prestatie en motivatie!

Sprint geven je team de kans om je project voortdurend opnieuw te evalueren tijdens elke ontwikkelingsfase. Dit maakt het gemakkelijker om feedback van klanten te verwerken en dingen te veranderen

Er zijn ook vier sleutel vergaderingen verbonden aan Sprints. Hier is een kort overzicht van elk:

Sprint planning

Sessies voor het plannen van Sprints beginnen met uw team dat het eens is over de doelen van het project en deliverables die erbij horen. Ze bespreken wie welke Taak moet uitvoeren en de verwachte tijd voor deze Sprint. Tijdens de fase van de Sprint planning wordt de Sprint backlog aangemaakt.

De backlog is de ruggengraat van je project!

Om dit beter te begrijpen, bekijk onze gedetailleerd artikel over Sprint backlogs .

Dagelijkse Scrum vergaderingen

Dagelijkse stand-up Scrum vergaderingen zijn een kernonderdeel van het Scrum-raamwerk.

Deze Scrum vergadering is meestal een kort persoonlijk gesprek van 15 minuten dat je scrum teams een dagelijkse status update geeft over wat er gaande is.

In de Scrum-methodologie zijn dit vergaderingen die uw softwareteams dagelijks houden om de ontwikkelingen van de vorige dag te bespreken en vooruit te abonneren. Ze bespreken wegversperringen, dingen die ze hebben geleerd en eventuele toevoegingen aan de backlog.

Sprint review

De sprint review is een vergadering waar de teams de projectresultaten van een Agile sprint presenteren aan de projectsponsor, andere belanghebbenden en de klanten. De eigenaar van het product speelt hier een actieve rol en verzamelt feedback van de belanghebbenden en klanten en werkt de product backlog dienovereenkomstig bij.

Voor een uitgebreide kijk op deze vergadering, is hier ons artikel over_ sprint reviews. Sprint retrospectief

De sprint retrospective vindt plaats aan het einde van elke sprint. Hier neemt het team van het project het hele proces door om uit te zoeken wat wel en niet werkte. Het is een geweldige manier om te bepalen wat er in toekomstige Sprints moet veranderen om een optimale klanttevredenheid te bereiken. Lees meer over Sprint retrospectives.

3. Verhalen van gebruikers

Een ander belangrijk element van de Agile-methode is het maken van gebruikersverhalen rond de functies of producten waaraan je werkt. Het dwingt ontwikkelaars, eigenaren van projecten en productmanagers om samen na te denken over hoe de gebruiker zal reageren bij het gebruik van de functie.

Op deze manier kruip je in de huid van je klanten in plaats van voor ze te denken. Het zou ons niet verbazen als Agile Teams superhoog zouden scoren op empathietests als resultaat!

Gebruikersverhalen zijn meestal korte en beschrijvende verklaringen. Deze kunnen worden opgeslagen in de beschrijving van je Taak bij de functie waaraan je werkt, of in de lijst met beschrijvingen in ClickUp .

Hier is een voorbeeld van een user story:

Als < > wil ik < > zodat < >.

Met user stories verandert het gesprek van het schrijven van gedetailleerde requirements naar het bespreken hoe de functie gebruikt gaat worden en wat het kan doen.

Vraag bij het schrijven van user stories, "Wat zal de gebruiker doen en wat zal het hem helpen bereiken?"

Soms zal dit verschillend zijn voor de verschillende gebruikssituaties . Vaak doen teams deze activiteit samen met alle relevante belanghebbenden (zoals de projectsponsor) aan het begin van een project of Sprint.

Als je gedetailleerd wilt zien hoe al deze onderdelen samenkomen, bekijk dan ons artikel met uitleg Agile softwareontwikkeling en_de Agile omgeving .

Wegversperringen met Agile methodologieën

Hoewel Agile projectmanagement een van de nuttigste projectmanagementmethoden is, past een Agile-omgeving niet bij elk team of elke organisatiestructuur.

Hier zijn drie bezwaren tegen de adoptie van Agile:

Als je uitvoerende team en projectmanagers onervaren zijn en niet gewend om te gaan met plotselinge veranderingen

Als het managementteam van je bedrijf zich cultureel meer op zijn gemak voelt bij het werken met starre, standaard werkprocessen

Als je bedrijf een wildwest-aanpak hanteert voor nieuwe processen en geen best practices instelt.

Dit betekent echter niet dat traditionele organisaties zich nooit zullen kunnen aanpassen aan een Agile projectmanagement omgeving.

Hier zijn drie dingen die je kunt doen om je voor te bereiden op een Agile omgeving:

Ontwikkel duidelijke processen

Inconsistenties in agile processen en werkwijzen werd verkozen tot de top agile adoptiebarrière voor 46% van de ondervraagden in het State of Agile Report . Als jouw bedrijf de agile methodologie gaat omarmen, zorg er dan voor dat je de sleutel stakeholders op hun plaats hebt en kies voor een georganiseerde aanpak.

Overweeg Agile training en certificeringen:

Geaccrediteerde trainingsorganisaties zoals het Project Management Institute en Agile Alliance geven je de Agile coaching en middelen die je nodig hebt om de Agile mentaliteit bij te spijkeren. Als je eenmaal je denkhoed hebt opgezet en geslaagd bent voor hun PMI-ACP examen, heb je alles wat je nodig hebt om een Agile beoefenaar of zelfs een Agile mentor te worden.

Voor meer informatie hierover, bekijk de_ Top 7 Agile projectmanagement certificeringen.

Gebruik de juiste tool voor Agile projectmanagement:

Tools zoals ClickUp zijn gebouwd voor Agile projectmanagement. Als u ze eenmaal begint te gebruiken, zult u zonder problemen uw bestaande managementmethoden kunnen loslaten en snel een Agile projectmanagementmethode kunnen toepassen geschaald Agile raamwerk !

Hier is onze gids over de beste_ Agile hulpmiddelen voor een betere kijk op waar je mee zou moeten werken.

Conclusie

Het is geen geheim dat Agile projectmanagement een van de populairste projectmanagementmethoden ter wereld is.

Het is eenvoudig en snel en helpt je team in een mum van tijd door je taken en projecten heen!

Bovendien wordt de nadruk gelegd op verandering als reactie op feedback van klanten, zodat je er zeker van kunt zijn dat je een product uitbrengt waar je klanten dol op zijn.

