Top 10 Microsoft Forms Alternatieven & Concurrenten in 2024

Microsoft Forms is een geweldig hulpmiddel voor het verzamelen en analyseren van gegevens, maar het volledige potentieel wordt bereikt wanneer het wordt geïntegreerd met andere Microsoft-toepassingen . Om de software te kunnen gebruiken, moet u mogelijk investeren in extra Microsoft-hulpprogramma's, die extra kosten met zich meebrengen. 💸

Gelukkig zijn er alternatieven voor Microsoft Forms die vergelijkbare functionaliteit en geavanceerdere functies bieden om het verzamelen van gegevens te standaardiseren. Laten we de top 10 online tools voor het maken van formulieren eens uitpakken om te zien welke het beste bij de behoeften van jouw organisatie passen!

Wat moet je zoeken in Microsoft Forms Alternatieven?

Het projectteam heeft de tools nodig om regelmatig gegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en de voortgang van taken te bewaken. Een online formulierenbouwer kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn om u te helpen de gegevens te verzamelen die u nodig hebt van uw team, belanghebbenden en klanten. Hiermee kun je aanpasbare en deelbare formulieren maken die overal toegankelijk en invulbaar zijn, waardoor het verzamelen van gegevens sneller, nauwkeuriger en efficiënter verloopt. ⚡️

Projectmanagers moeten op zoek gaan naar een veelzijdige online formulierenbouwer die het voordeel van toegang op afstand biedt en je team in staat stelt om hun inspanningen voor gegevensverzameling en -analyse te maximaliseren.

Feedback van klanten verzamelen met ClickUp Formulieren

Hier zijn de belangrijkste kenmerken om te overwegen bij het kiezen van een formulierbouwer:

Gebruik voorwaardelijke logica om de ClickUp Form-ervaring van de respondent te personaliseren

Het verzamelen van gegevens is echter slechts een deel van de workflow. Om het meeste uit uw online enquêtes en onderzoeken te halen, is een projectbeheertool is nodig om je projectactiviteiten te beheren, de voortgang te volgen en samenwerken met je team.

Door een online formulierbouwer te integreren met een projectbeheertool kunt u gegevens in realtime verzamelen en analyseren en de verkregen inzichten gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen, zoals het bepalen van prioriteiten en werk van hoge waarde! 🏆

10 beste Microsoft Forms alternatieven in 2024

Verbeter uw enquête- en projectintakeproces met beveiligde formulieren in ClickUp

clickUp is de ultieme oplossing voor teams die op zoek zijn naar een krachtig productiviteitsplatform om het vastleggen en verzamelen van gegevens te stroomlijnen. De Formulierweergave in ClickUp is ontworpen om een volledig aanpasbare ervaring te bieden die de tijd van uw team vrijmaakt van handmatige gegevensinvoer zodat ze zich kunnen concentreren op hun taken en doelen.

En met de functie voor voorwaardelijke logica in ClickUp Forms kunt u formulieren maken die dynamisch worden aangepast op basis van eerdere antwoorden, waardoor uw respondenten een betere gebruikerservaring krijgen.

Van interne projectaanvragen tot online enquêtes, al uw werk is geïntegreerd in één platform voor een efficiënte intake. Deel de directe link van het formulier of bouw het in een pagina met de HTML-code en laat ClickUp het zware werk doen nadat een formulier is ingevuld. 🌐

Het beste van alles is dat uw team bruikbare inzichten krijgt om datagestuurde beslissingen te nemen en workflows te versnellen!

ClickUp beste functies

Meer dan1.000 integraties met andere werktools, waaronder Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office en meer

Meerdere manieren omrepetitieve taken te automatisereninclusief formulierroutering, statusupdates en taaktoewijzingen

Een gedetailleerde onlineHelpcentrum,webinarsen ondersteuning om het platform optimaal te gebruiken

Een dynamischDoelen functie om het team af te stemmen op OKR's en de voortgang op meerdere manieren te volgen

Meerdere weergaven om een CRM te organiseren met lijsten, Kanban-borden, tabellen en meer

Meerdere geadresseerden van taken voor totale transparantie in alle voortgang

Aangepaste taakstatussen voor directe voortgangsupdates in een oogopslag

Formulierbouwer met slepen en neerzetten en aangepaste branding

Een uitgebreidSjabloonbibliotheek voor elk gebruik

ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan

Unlimited Plan : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Zakelijk Plan : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Zakelijk Plus Plan : $19 per gebruiker per maand

: $19 per gebruiker per maand Ondernemingsplan : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. SurveyMonkey

via SurveyMonkey SurveyMonkey is een online formulierbouwer met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface om aantrekkelijke formulieren te maken en gegevens van respondenten te verzamelen. Met SurveyMonkey kunnen gebruikers kiezen uit verschillende vraagtypen, waaronder meerkeuzevragen, waarderingsschalen, matrixvragen, open antwoorden en meer.

In tegenstelling tot Microsoft Forms biedt SurveyMonkey verschillende aanpassingsopties zoals thema's, logo's, kleuren en lettertypen voor een professionele uitstraling. SurveyMonkey biedt ook de mogelijkheid om online of via e-mail formulierreacties te verzamelen. Met de krachtige analysehulpmiddelen die in het platform zijn opgenomen, kunnen gebruikers reactiegegevens bekijken en zinvolle inzichten opdoen.

SurveyMonkey beste functies

Gedeelde assetbibliotheek met formulierelementen voor merkeigen enquêtes

Aangepast logo, aangepaste kleuren en aangepaste enquête-URL

Quizzen met aangepaste feedback

Klik op kaartvisualisatie van gegevens* Geavanceerde hulpmiddelen voor enquêtelogica

SurveyMonkey beperkingen

Het basisplan is beperkt tot 50.000 reacties per jaar

Onbeperkte formulieren zijn beschikbaar op de dure plannen

Prijzen SurveyMonkey

Team Voordeel : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Team Premier : $75 per gebruiker per maand

: $75 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met SurveyMonkey voor meer informatie

SurveyMonkey beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (18.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (18.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (9.600+ beoordelingen)

3. Google-formulieren

via Google formulieren Het volgende Microsoft Forms alternatief is Google Formulieren is een hulpmiddel voor gegevensverzameling dat wordt gebruikt om enquêtes, quizzen, polls, vragenlijsten en andere formulieren te maken. Met de drag-and-drop editor kunnen gebruikers formulieren van meerdere pagina's maken met verschillende vraagtypes, zoals meerkeuzevragen, tekstvakken, selectievakjes, vervolgkeuzelijsten en nog veel meer!

Online formulieren worden veilig verzameld in een database die eenvoudig kan worden beheerd en bekeken via Google Sheets. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide functies is Google Forms een eenvoudige enquêtetool voor het verzamelen van feedback van klanten.

Google Forms beste functies

Ingebouwde intelligentie om validatieregels voor reacties in te stellen

Sjablonen, inclusief enquêtes en vragenlijsten

Formulieren delen via e-mail, link of website

Automatische overzichten om reacties te analyseren

Formulierbouwer voor aangepaste logica

Google Forms beperkingen

24/7 online ondersteuning engemeenschapsforums zijn alleen beschikbaar op betaalde plannen

Beperkte aanpassingsfunctionaliteit

Google Forms prijzen

Persoonlijk : Gratis versie

: Gratis versie Business Started : $6 per gebruiker per maand, verbintenis van één jaar

: $6 per gebruiker per maand, verbintenis van één jaar Zakelijk Standaard : $12 per gebruiker per maand, verbintenis van één jaar

: $12 per gebruiker per maand, verbintenis van één jaar Business Plus : $18 per gebruiker per maand, verbintenis van één jaar

: $18 per gebruiker per maand, verbintenis van één jaar Onderneming: Neem contact op met Google voor meer informatie

Google Forms beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10.200+ beoordelingen)

4. Wufoo

via Wufoo Wufoo is een online platform voor het maken en hosten van formulieren waarmee gebruikers enquêtes, contactformulieren, registratieformulieren en meer kunnen maken. Het biedt gebruikers ook tools om betalingen te verzamelen en gegevens op te slaan. Wufoo is eenvoudig te gebruiken, gebruikers kunnen elementen slepen en neerzetten in vooraf gemaakte sjablonen of vanaf nul beginnen.

De tool biedt ook gedetailleerde analyses en de mogelijkheid om formulieren aan te passen met aangepaste CSS en HTML. Wufoo is een geweldige tool voor het verzamelen van klantgegevens, het beheren van projecten, het bijhouden van betalingen en nog veel meer!

Wufoo beste functies

Real-time meldingen wanneer een formulier is ingevuld

Thema-ontwerper met kant-en-klare of aangepaste ontwerpen

Gegevens exporteren naarspreadsheetsoftware* Integraties met betalingsproviders

Automatisering van workflows met CRM

Wufoo-beperkingen

Dure prijsplannen in vergelijking met andere Microsoft Forms alternatieven

Beperkt aantal native integraties

Wufoo prijzen

Gratis versie

Starter : $14,08 per maand, jaarlijks gefactureerd $169

: $14,08 per maand, jaarlijks gefactureerd $169 Professioneel : $29,08 per maand, jaarlijks gefactureerd $349

: $29,08 per maand, jaarlijks gefactureerd $349 Advanced : $74,08 per maand, jaarlijks gefactureerd $889

: $74,08 per maand, jaarlijks gefactureerd $889 Ultimate: $183,25 per maand, jaarlijks gefactureerd $2.199

Wufoo beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (290+ beoordelingen)

: 4.2/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

5. FormAssembly

via FormAssembly FormAssembly is een online formulierbouwer ontworpen om het proces te stroomlijnen van gegevensverzameling en het indienen van formulieren. Het geeft teams de tools om interactieve online formulieren te maken met een drag-and-drop interface. De functies van FormAssembly omvatten aanpasbare ontwerpsjablonen, ingebouwde logische controles, ondersteuning voor geavanceerde functies zoals het uploaden van bestanden en online betalingen, en veilige gegevensopslag en rapportage.

Het platform integreert ook met verschillende diensten van derden voor extra functionaliteit en opties zoals online betalingen. Deze integraties zijn een must voor bedrijven die van plan zijn hun producten of diensten te verkopen en betalingen te verzamelen via online enquêtes of bestelformulieren !

FormAssembly beste eigenschappen

Integraties met Salesforce, HTTPS Connector, Paypal en meer

Admin-dashboards en aanpasbare bevestigingen

Thema-editor om de look en feel aan te passen

Formulieren met meerdere pagina's en voorwaardelijke logica

Grafieken en rapporten

FormAssembly beperkingen

Mist een verscheidenheid aan thema's en geavanceerde aanpassingsmogelijkheden voor complexe formulieren

Gericht op teams die Salesforce gebruiken

Prijzen van FormAssembly

Neem contact op met FormAssembly voor meer informatie

FormAssembly beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (350+ beoordelingen)

: 4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

6. Jotform

via JotformJotform is een software voor het maken van formulieren en enquêtes waarmee teams moeiteloos formulieren, enquêtes en opiniepeilingen kunnen uitvoeren. Het kan worden gebruikt voor een groot aantal doeleinden, waaronder het verzamelen van feedback van klanten, het verzamelen van gegevens voor onderzoeksprojecten en het uitvoeren van marktonderzoek.

Met behulp van de intuïtieve drag-and-drop editor van JotForm kunnen gebruikers eenvoudig formulieren en enquêtes ontwerpen, verschillende vragen en elementen toevoegen en deze delen via e-mail of insluiten op een website. De software geeft teams ook toegang tot krachtige analyses om de prestaties van formulieren in realtime te volgen en inzichten te krijgen uit hun gegevens!

Jotform beste eigenschappen

Beheer van ingediende formulieren

Optie voor vooraf ingevuld formulier

Inzendingen automatisch verwijderen

CRM-integraties

QR-code formulieren

Jotform beperkingen

Formulierenscripts kunnen uw website soms vertragen

Dure prijsplannen met beperkingen op het aantal formulieren

Jotform prijzen

Starter : Gratis versie

: Gratis versie Bronze : $34 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $34 per maand, jaarlijks gefactureerd Zilver : $39 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $39 per maand, jaarlijks gefactureerd Goud : $99 per maand, wordt jaarlijks gefactureerd

: $99 per maand, wordt jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Jotform voor meer informatie

Jotform beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.600+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

7. Qualtrics

Via Qualtrics Het volgende Microsoft Forms alternatief is Qualtrics, een online enquête software en experience management platform ontworpen om organisaties te helpen met het verzamelen en analyseren van gegevens. Het laat gebruikers enquêtes maken, verspreiden en analyseren in verschillende formaten met krachtige aanpassingsopties.

Met Qualtrics kunnen gebruikers snel enquêtereacties bijhouden, rapporten en grafieken maken, gegevens exporteren naar andere programma's, en enquêtes opnemen in websites en mobiele applicaties. Met Qualtrics kunnen organisaties snel realtime inzicht krijgen in klanttevredenheid, voorkeuren en gedrag.

Qualtrics beste eigenschappen

Zoekfunctie om vragen en blokken binnen het formulier te vinden

12+ vraagtypes om verschillende webformulieren te bouwen

Generator van voorbeeldantwoorden

Enquêtetools voor exporteren

Vragen automatisch nummeren

Qualtrics beperkingen

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere Microsoft-formulierenalternatieven zoals ClickUp en SurveyMonkey* Formulieren moeten aan Project worden gekoppeld

Qualtrics prijzen

Neem contact op met Qualtrics voor meer informatie

Qualtrics beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.600+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (390+ beoordelingen)

8. Zoho Formulieren

via Zoho formulieren Zoho Forms is een online enquêtetool die is ontworpen om gebruikers te helpen snel formulieren te maken. Het biedt krachtige functies zoals voorwaardelijke logica, aangepaste branding en meerdere indieningstypes. Met een breed scala aan sjablonen, aanpassingsopties en exportfuncties kunnen teams met Zoho Forms op hun eigen manier online formulieren maken.

Met Zoho Forms kun je eenvoudig aangepaste formulieren maken en integreren in andere applicaties, zoals CRM en boekhoudoplossingen. Daarnaast kun je het gebruiken om taken te automatiseren en tijd te besparen op het invoeren van gegevens!

Zoho Forms beste functies

Mailchimp en Zoho Campaigns integraties om formulieren te verspreiden

Logica voor overslaan op basis van eerdere antwoorden

UTM-tracking voor leadgeneratie

Meldingen per e-mail en sms

30+ veldtypes

Zoho Forms beperkingen

Tools voor taakbeheer zijn beschikbaar op de dure plannen

Beperkte opties voor formuliertemplates

Zoho Forms prijzen

Gratis versie

Basis : $10 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $10 per maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $25 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $25 per maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel : $50 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $50 per maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $90 per maand, jaarlijks gefactureerd

Zoho Forms beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

9. Typeform

via TypeformTypeformulier is een form builder waarmee gebruikers prachtige webformulieren en klantenenquêtes kunnen maken. Het biedt een breed scala aan kant-en-klare sjablonen en aanpassingsopties. Het platform biedt ook geavanceerde functies zoals krachtige analysetools om de reacties op hun formulieren bij te houden en te analyseren.

Typeform is een geweldig hulpmiddel voor bedrijven, organisaties en individuen om snel en nauwkeurig gegevens te verzamelen. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kan iedereen boeiende enquêtes maken zonder geavanceerde coderingsvaardigheden of ontwerpervaring!

Typeform beste eigenschappen

Integraties met Zapier, Google Analytics, HubSpot en meer

Verborgen velden voor personalisatie bij formulierinzendingen

Vertakken van vragen/Logic Jump-functie

Aangepaste vraagreferenties

Video-interacties

Typeform-beperkingen

Beperkte rapportagemogelijkheden op Basis- en Plus-prijsplannen

Samenwerkingsfuncties zijn beschikbaar op de duurdere plannen

Prijzen Typeform

Basic : $25 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $25 per maand, jaarlijks gefactureerd Plus : $50 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $50 per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $83 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $83 per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Typeform voor meer informatie

Typeform beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (640+ beoordelingen)

: 4.5/5 (640+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (750+ beoordelingen)

10. Papiervorm

via Papiervorm Paperform is een online formulierbouwer met een intuïtieve drag-and-drop interface om formulieren vanaf nul of vooraf gemaakte sjablonen te bouwen. Paperform biedt ook een breed scala aan aanpassingsopties voor formulieren, waaronder kleuren, lettertypen, logo's en meer, zodat teams een formulier kunnen maken dat er precies uitziet zoals zij dat willen!

Paperform helpt teams ook tijd te besparen met de ingebouwde automatiseringstools. Teams kunnen de Zapier-integratie van Paperform gebruiken om geautomatiseerde workflows te maken die hun formulieren verbinden met populaire apps en diensten, zoals e-mailmarketingplatforms en CRMs. Dit maakt het eenvoudiger voor teams om het maximale uit hun gegevens te halen.

Paperform beste functies

Ingebouwde Unsplash- en GIPHY-bibliotheken voor het maken van formulieren

Integraties met tools voor taakbeheer

Google Agenda synchronisatie voor planning

100+ kant-en-klare online formulieren

Workflow automatisering

Paperform beperkingen

Steile leercurve om functionaliteit te leren vergeleken met andere Microsoft Forms alternatieven

Geen sub-gebruikers op de Essentials en Pro plannen

Paperform prijzen

Essentials : $20 per maand, gefactureerd als $240 per jaar

: $20 per maand, gefactureerd als $240 per jaar Pro : $40 per maand, gefactureerd als $480 per jaar

: $40 per maand, gefactureerd als $480 per jaar Agency: $135 per maand, gefactureerd als $1.620 per jaar

Paperform beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

Vereenvoudig uw gegevensverzamelingsproces met ClickUp Forms

ClickUp is een krachtig alles-in-één productiviteitsplatform en het beste alternatief voor Microsoft Forms. De flexibele en aanpasbare formulierbouwer, voorwaardelijke logica en personaliseringsfuncties maken het een uitstekend hulpmiddel voor teams van elke grootte om hun gegevensverzamelingsproces te stroomlijnen en workflows te verbeteren. 🧑‍💻

Met ClickUp hebben projectmanagers tools binnen handbereik om repetitieve taken te automatiseren, teamleden aan specifieke formulieren toe te wijzen en waardevolle inzichten te verkrijgen uit real-time analyses.

Bovendien zorgen ClickUp's integraties met andere tools en apps voor nog krachtigere functionaliteiten. Een ClickUp account aanmaken vandaag om te beginnen!