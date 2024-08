10 beste Microsoft Whiteboard alternatieven en concurrenten die je nu moet kennen

Microsoft is een grote naam in de technologie-industrie. Microsoft Whiteboards is dan ook een succesvol product met veel tevreden gebruikers. Het bedrijf heeft de laatste tijd veel aandacht besteed aan zijn bedrijfssoftware en het creëren van een naadloze ervaring voor gebruikers.

Maar is het daarom de perfecte whiteboardsoftware voor teams die op zoek zijn naar de hoogst mogelijke productiviteit?

Niet noodzakelijkerwijs.

Microsoft Whiteboard-integraties zijn grotendeels beperkt tot andere producten van het bedrijf en het interactieve Whiteboard zelf biedt weinig functies buiten whiteboard-specifieke functionaliteiten .

In dit artikel bespreken we de beste Microsoft Whiteboard-alternatieven die momenteel beschikbaar zijn en belichten we de verschillende functies, beperkingen, prijzen en productbeoordelingen van de tools, zodat je de beste optie voor jou kunt vinden.

Laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in Microsoft Whiteboard Alternatieven?

Als je Microsoft Whiteboard alternatieven overweegt, zijn er verschillende factoren waar je op moet letten. Houd bij het evalueren van je opties rekening met de volgende punten.

Samenwerkingsfuncties voor meerdere gebruikers : Samenwerking in realtime is een belangrijk aspect van whiteboardsoftware. Het alternatief dat je kiest moet deze functionaliteit bieden.

: Samenwerking in realtime is een belangrijk aspect van whiteboardsoftware. Het alternatief dat je kiest moet deze functionaliteit bieden. Cross-platform compatibiliteit : Teamleden gebruiken verschillende apparaten. Zorg ervoor dat het gekozen alternatief op zoveel mogelijk van deze apparaten werkt.

: Teamleden gebruiken verschillende apparaten. Zorg ervoor dat het gekozen alternatief op zoveel mogelijk van deze apparaten werkt. Integratie en bestandsdeling : Een moderne tech stack bestaat uit veel samenwerkingsfuncties voor teams om samen te werken aan een virtueel whiteboard. Het moet ook integraties hebben om verbinding te maken met andere webapp-tools.

: Een moderne tech stack bestaat uit veel samenwerkingsfuncties voor teams om samen te werken aan een virtueel whiteboard. Het moet ook integraties hebben om verbinding te maken met andere webapp-tools. Privacy en beveiliging : Cyberbeveiliging is een belangrijke overweging. Let op versleuteling, gegevensbescherming, toegangscontroles en naleving van privacyregels.

: Cyberbeveiliging is een belangrijke overweging. Let op versleuteling, gegevensbescherming, toegangscontroles en naleving van privacyregels. Export- en importopties : Gegevens in en uit de software halen moet zo eenvoudig mogelijk zijn, vooral als je ideeën wilt delen. Om dit te vergemakkelijken, moet je op zoek gaan naar een robuuste set ondersteunde bestandsformaten.

: Gegevens in en uit de software halen moet zo eenvoudig mogelijk zijn, vooral als je ideeën wilt delen. Om dit te vergemakkelijken, moet je op zoek gaan naar een robuuste set ondersteunde bestandsformaten. Video vergaderen : Online vergaderingen zijn cruciaal voor succesvollesamenwerking op de werkplek -of uw team nu op afstand of in dezelfde ruimte zit.

: Online vergaderingen zijn cruciaal voor succesvollesamenwerking op de werkplek -of uw team nu op afstand of in dezelfde ruimte zit. Prijzen en licenties: Evalueer de prijsstructuur en licentieopties voor het Microsoft Whiteboard-alternatief. De gekozen oplossing moet passen bij uw budget, maar ook de functies bieden die u nodig hebt.

De 10 beste Microsoft Whiteboard alternatieven om te gebruiken in 2024

Kiezen voor de beste whiteboardsoftware is geen gemakkelijke taak. Het geld dat je uitgeeft is een belangrijke investering in het succes van je team, dus het is verstandig om alle opties te onderzoeken. Bekijk onze lijst met de top 10 beste Microsoft Whiteboard alternatieven om een goed overzicht te krijgen van de beschikbare keuzes.

Bekijk de activiteiten van iedereen en werk nauw samen als een team, zelfs als u op afstand werkt. Brainstorm, voeg notities toe en breng uw beste ideeën samen op een creatief canvas met ClickUp Whiteboards

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat een groot aantal functies biedt voor het plannen, organiseren en samenwerken aan projecten. Dit Microsoft Whiteboard-alternatief biedt aanpasbare weergaven zoals de Board view en List view, voor flexibel taakbeheer en eenvoudig processen in kaart brengen .

Met ClickUp kunt u ook actie-items aan teamleden en hun voltooiing bijhouden met behulp van toegewezen opmerkingen. In tegenstelling tot ClickUp richt Microsoft Whiteboard zich voornamelijk op functies voor een gezamenlijk whiteboard en niet op uitgebreid taakbeheer en productiviteitstools om alle teams met elkaar te verbinden. ClickUp's Whiteboard-functie is niet alleen nauw geïntegreerd met de andere productiviteitsfuncties, maar is ook krachtig op zichzelf. De samenwerkende whiteboardtool verbetert de communicatie en geeft klanten en belanghebbenden een snel overzicht van het grote geheel.

Ontwikkel ideeën met het team door ze in een vrije vorm te tekenen Mindmap met lege modus in ClickUp Mindmaps van ClickUp stelt teams in staat om stappenplannen en workflows te creëren door objecten aan elkaar te koppelen. Real-time teamsamenwerking en het openbaar delen van links maken het zowel voor teamleden als externe belanghebbenden gemakkelijk om samen te werken.

De whiteboards bieden aanpasbare sjablonen rijke tekstopmaak en de mogelijkheid om inhoud van het bord om te zetten in taken, waardoor projectbeheer effectiever wordt. Sjablonen zoals de ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon zodat gebruikers snel aan de slag kunnen. Het platform ondersteunt meerdere platforms, waaronder Windows, macOS, iOS, Android en webbrowsers, waardoor toegankelijkheid en samenwerking vanaf verschillende apparaten gegarandeerd is.

ClickUp beste eigenschappen

Realtime samenwerking : ClickUp Whiteboards stellen meerdere gebruikers in staat om in realtime samen te werken

: ClickUp Whiteboards stellen meerdere gebruikers in staat om in realtime samen te werken Mindmaps : Hiermee kunnen teams ideeën, stappenplannen en workflows visueel organiseren en met elkaar verbinden

: Hiermee kunnen teams ideeën, stappenplannen en workflows visueel organiseren en met elkaar verbinden Taken toewijzen : Gebruikers kunnen direct vanuit het online Whiteboard taken toewijzen, waardoor het eenvoudig is om taken toe te wijzenwerk te delegeren en de voortgang te volgen

: Gebruikers kunnen direct vanuit het online Whiteboard taken toewijzen, waardoor het eenvoudig is om taken toe te wijzenwerk te delegeren en de voortgang te volgen Insluitmogelijkheden : Diverse elementen, zoals webinhoud, documenten en meer, kunnen eenvoudig worden ingesloten in het virtuele Whiteboard om eenvoudige teamsamenwerking en het delen van taken te bevorderen

: Diverse elementen, zoals webinhoud, documenten en meer, kunnen eenvoudig worden ingesloten in het virtuele Whiteboard om eenvoudige teamsamenwerking en het delen van taken te bevorderen Aanpasbare sjablonen : ClickUp biedt honderden aanpasbare sjablonen voor whiteboards, voor een breed scala aan behoeften

: ClickUp biedt honderden aanpasbare sjablonen voor whiteboards, voor een breed scala aan behoeften Vermeldingen en opmerkingen : Meerdere gebruikers kunnen anderen vermelden en direct commentaar geven op het whiteboard, waardoor het eenvoudig is om input te vragen en feedback te geven

: Meerdere gebruikers kunnen anderen vermelden en direct commentaar geven op het whiteboard, waardoor het eenvoudig is om input te vragen en feedback te geven Publiek delen : Whiteboards die in ClickUp zijn gemaakt, kunnen worden gedeeld met klanten of externe belanghebbenden door openbare links te genereren

: Whiteboards die in ClickUp zijn gemaakt, kunnen worden gedeeld met klanten of externe belanghebbenden door openbare links te genereren Toegankelijkheid voor meerdere platforms: ClickUp whiteboards zijn toegankelijk op verschillende platforms, waaronder Windows, macOS, iOS, Android en browsers

ClickUp beperkingen

Beperkte functies in de mobiele app

De leercurve kan steil zijn in vergelijking met andere online whiteboardopties

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited - $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk - $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk - $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise - Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk onze volledige_ **Gids voor ClickUp Whiteboards om alles te leren wat je nodig hebt om te beginnen met samenwerken!

2. Miro

via MiroMiro is een populair online samenwerkend whiteboardplatform waarmee teams kunnen ideëren, brainstormen en samenwerken in een visuele en interactieve werkruimte. Het biedt een reeks functies die ontworpen zijn om samenwerking op afstand en creatief denken te vergemakkelijken voor meerdere gebruikers om ideeën te delen en samen te werken.

Miro beste eigenschappen

Uitgebreide samenwerkingstools : Biedt samenwerkingsfuncties zodat gebruikers opmerkingen kunnen achterlaten, teamleden kunnen noemen en discussies kunnen voeren binnen het virtuele whiteboard

: Biedt samenwerkingsfuncties zodat gebruikers opmerkingen kunnen achterlaten, teamleden kunnen noemen en discussies kunnen voeren binnen het virtuele whiteboard Veelzijdige canvassen en sjablonen : Met een groot, flexibel canvas kunnen gebruikers inhoud in verschillende formaten maken en organiseren. Miro biedt een breed scala aan kant-en-klare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties

: Met een groot, flexibel canvas kunnen gebruikers inhoud in verschillende formaten maken en organiseren. Miro biedt een breed scala aan kant-en-klare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties Een uitgebreide bibliotheek met interactieve elementen: Miro bevat een uitgebreide bibliotheek met vormen, pictogrammen, sticky notes en andere elementen die eenvoudig aan het whiteboard kunnen worden toegevoegd

Miro beperkingen

Sommige gebruikers vinden Miro een uitdaging vergeleken met andere alternatieven voor Microsoft Whiteboard

Gebruikers hebben prestatieproblemen gemeld bij het werken met grote en complexe borden

Miro is voornamelijk een online platform, wat betekent dat er een internetverbinding nodig is om toegang te krijgen en te werken op whiteboards

Prijzen van Miro

Gratis voor altijd

Starter $8/maand per gebruiker

Zakelijk $16/maand per gebruiker

Enterprise Neem contact op met verkoop voor prijzen



Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (4.725 beoordelingen)

4.8/5 (4.725 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.211 beoordelingen)

Vergelijk_ Miro Vs Jamboard !

3. Tekenen.Chat

via Tekenen.chat Draw.Chat is een online samenwerkingsplatform voor whiteboards waarmee gebruikers in realtime kunnen tekenen, schetsen en samenwerken. Deze samenwerkingstool heeft een eenvoudige, intuïtieve interface voor visuele communicatie en brainstormen.

Draw.Chat beste eigenschappen

Samenwerkingsfuncties: Gebruikers kunnen elkaars tekeningen en bewerkingen in realtime zien voor eenvoudig teamwork en uitwisseling van ideeën

Gebruikers kunnen elkaars tekeningen en bewerkingen in realtime zien voor eenvoudig teamwork en uitwisseling van ideeën Tekengereedschappen : Het platform biedt een reeks aanpasbare tekengereedschappen, waaronder penselen, vormen, tekst en kleuren

: Het platform biedt een reeks aanpasbare tekengereedschappen, waaronder penselen, vormen, tekst en kleuren Oneindig canvas: Het whiteboard biedt een oneindig canvas, zodat er voldoende ruimte is om ideeën vast te leggen

Draw.Chat beperkingen

Draw.Chat biedt een relatief eenvoudige set functies in vergelijking met uitgebreidere tools

Zodra de Draw.Chat-sessie wordt afgesloten of vernieuwd, gaat de inhoud op het whiteboard verloren

Er zijn geen geavanceerde besturingselementen voor samenwerking, zoals gebruikersrechten, versiegeschiedenis of de mogelijkheid om wijzigingen bij te houden

prijzen van #### Draw.Chat

Voor altijd gratis

Neem contact op met de leverancier voor prijzen voor upgrades

Draw.Chat beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (6 beoordelingen)

4. OneNote

via OneNoteOneNote is een hulpmiddel voor het maken van notities en digitale organisatie, ontwikkeld door Microsoft. Hiermee kunnen gebruikers hun ideeën, notities en informatie vastleggen en organiseren in een digitaal notitieblok.

OneNote beste eigenschappen

Synchroniseren tussen apparaten : Notities kunnen naadloos worden gesynchroniseerd tussen apparaten, zodat gebruikers overal toegang hebben tot hun notities

: Notities kunnen naadloos worden gesynchroniseerd tussen apparaten, zodat gebruikers overal toegang hebben tot hun notities Samenwerken en delen : Gebruikers kunnen in realtime samenwerken aan notities en notitieblokken door deze te delen met anderen

: Gebruikers kunnen in realtime samenwerken aan notities en notitieblokken door deze te delen met anderen Zoek- en organisatiefuncties : Met de krachtige zoekfuncties kunnen gebruikers snel specifieke notities vinden

: Met de krachtige zoekfuncties kunnen gebruikers snel specifieke notities vinden Sjablonen: HandigeOneNote-sjablonen maken het gemakkelijker om nieuwe ideeën te genereren

OneNote beperkingen

De software kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de complexe functieset

OneNote's integraties zijn voornamelijk gericht op andere Microsoft producten, waardoor er weinig tot geen ondersteuning is voor integraties met derden

OneNote prijzen

Dit product maakt deel uit van de Microsoft 365 abonnementsdienst.

Gratis voor altijd

Persoonlijk $6,99/maand

Familie $9,99/maand

Zakelijk Basis $7,20/maand

ZakelijkeApps $9,90/maand

Zakelijk Standaard $15,00/maand

Zakelijk Premium $26,40/maand



OneNote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.811+ beoordelingen)

4.5/5 (1.811+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.356 beoordelingen)

5. Conceptboard

via Conceptboard Conceptboard is een online whiteboardplatform waarmee teams kunnen visualiseren, brainstormen en samenwerken aan projecten op een virtueel canvas.

Conceptboard beste eigenschappen

Software voor visuele samenwerking : Gebruikers kunnen ideeën aandragen, schetsen tekenen en opmerkingen toevoegen op een interactieve manier in realtime

Oneindig canvas : De oneindige werkruimte breidt zich uit als gebruikers inhoud toevoegen, waardoor er voldoende ruimte is om alle ideeën te documenteren

: De oneindige werkruimte breidt zich uit als gebruikers inhoud toevoegen, waardoor er voldoende ruimte is om alle ideeën te documenteren Projectbeheer: Conceptboard heeft functies voor projectbeheer, zoals het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang

Conceptboard beperkingen

Conceptboard kan een kleine uitdaging zijn om te leren in vergelijking met meer eenvoudige virtuele whiteboards

Sommige geavanceerde functies, zoals integraties en projectmanagementmogelijkheden zijn alleen beschikbaar in duurdere plannen

Conceptboard prijzen

Gratis voor altijd

Premium $6/maand per gebruiker

Zakelijk $9,50/maand per gebruiker

Enterprise Neem contact op met verkoop voor prijzen

Data Center Edition Neem contact op met verkoop voor prijzen



Conceptboard beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (91 beoordelingen)

4.6/5 (91 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40 beoordelingen)

6. Lucidspark

via LucidsparkLucidspark is een collaboratief online whiteboardplatform ontworpen voor visueel denken, brainstormen en het oplossen van problemen.

Lucidspark beste eigenschappen

Sjablonen en frameworks : Biedt een reeks sjablonen die zijn ontworpen om een verscheidenheid aan workflowbehoeften te ondersteunen

: Biedt een reeks sjablonen die zijn ontworpen om een verscheidenheid aan workflowbehoeften te ondersteunen Integraties met productiviteitstools : Integraties met veelgebruikte tools stellen gebruikers in staat om de functionaliteit van Lucidspark uit te breiden

: Integraties met veelgebruikte tools stellen gebruikers in staat om de functionaliteit van Lucidspark uit te breiden Stem- en feedbackfuncties: Biedt functies om te stemmen, te beoordelen en feedback te geven op ideeën

Lucidspark beperkingen

Het kan even duren voordat u alle beschikbare functies onder de knie hebt

De gebruikerservaring op mobiele apparaten is mogelijk niet zo geoptimaliseerd als op desktop- of laptopcomputers

Lucidspark prijzen

Gratis voor altijd

Individueel $7.85/maand per gebruiker

Team $9.00/maand per gebruiker

Onderneming Neem contact op met verkoop voor prijzen



Lucidspark beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.142 beoordelingen)

4.5/5 (2.142 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (351 beoordelingen)

7. Muurschildering

via MuurschilderingMuurschildering is een online visueel whiteboardplatform waarmee teams kunnen samenwerken en ideeën kunnen brainstormen of schetsen in een virtuele whiteboardomgeving.

Mural beste eigenschappen

Flexibel canvas : Met een groot en flexibel canvas kunnen gebruikers op een vrije manier inhoud creëren en rangschikken om naadloos te communiceren en nieuwe ideeën te delen

: Met een groot en flexibel canvas kunnen gebruikers op een vrije manier inhoud creëren en rangschikken om naadloos te communiceren en nieuwe ideeën te delen Uitgebreide sjabloonbibliotheek : Beschikt over een grote verzameling vooraf ontworpen sjablonen die zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties

: Beschikt over een grote verzameling vooraf ontworpen sjablonen die zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties Uitgebreide set elementen: Een grote set visuele elementen, waaronder plakbriefjes, vormen, afbeeldingen en tekengereedschappen kunnen worden gebruikt

Muurschildering beperkingen

De uitgebreide functies van Mural kunnen een uitdaging vormen voor sommige nieuwe gebruikers

De kosten zijn relatief hoog in vergelijking met sommige andere opties

Mural is sterk afhankelijk van internetconnectiviteit en kan slecht presteren op langzamere verbindingen

Mural prijzen

Gratis voor altijd

Team $9.99/maand per gebruiker

Zakelijk $17,99/maand per gebruiker

Onderneming* Neem contact op met verkoop voor prijzen



Muurschildering beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.324 beoordelingen)

4.6/5 (1.324 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (110 beoordelingen)

8. Milanote

via Milanote Milanote is een hulpmiddel voor visuele samenwerking voor het organiseren van ideeën, het plannen van projecten en het maken van visuele borden voor verschillende doeleinden.

Milanote beste eigenschappen

Sleep-en neerzet functionaliteit : Milanote vereenvoudigt het proces van het organiseren van inhoud met een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

: Milanote vereenvoudigt het proces van het organiseren van inhoud met een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface Integratie met andere tools : Integratie met tools van derden helpt bij het consolideren van verschillende bronnen in één werkruimte

: Integratie met tools van derden helpt bij het consolideren van verschillende bronnen in één werkruimte Sfeerborden en ontwerpfuncties: Sfeerborden, afbeeldingsgalerijen en ontwerpsjablonen helpen creatieve professionals effectiever te werken

Milanote beperkingen

Milanote heeft relatief beperkte opmaakopties voor tekst en visuele elementen

Complexe projecten kunnen wat moeite kosten om overzichtelijk te houden voor degenen die niet bekend zijn met de functies

Milanote prijzen

Gratis voor altijd

Person $9.99/maand per gebruiker

Team $49/maand per 10 gebruikers

Team $99/maand per 50 gebruikers



Milanote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (41 beoordelingen)

4.5/5 (41 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (53 beoordelingen)

9. Jamboard

via Google JamboardJamboard is een interactief digitaal whiteboard van Google ingebouwd in een groot touchscreen met hoge definitie. Het is ontworpen om brainstormen te vergemakkelijken in zowel fysieke als digitale omgevingen.

Jamboard beste eigenschappen

Sticky notes en handschriftherkenning : Virtuele sticky notes kunnen worden toegevoegd aan het bord en worden gemaakt van fysieke notes met handschriftherkenning

: Virtuele sticky notes kunnen worden toegevoegd aan het bord en worden gemaakt van fysieke notes met handschriftherkenning Integratie met Google Workspace : Integreert met andere Google Workspace-toepassingen, zoals Google Drive, Docs, Sheets en Google Slides

: Integreert met andere Google Workspace-toepassingen, zoals Google Drive, Docs, Sheets en Google Slides Herkenning van afbeeldingen en vormen: Afbeeldingen die in Jamboard worden ingevoegd, kunnen automatisch worden herkend als vormen, zodat je snel diagrammen kunt maken

Jamboard beperkingen

Jamboard is een fysiek apparaat, dus volledig gebruik van de functies vereist fysieke toegang tot de hardware

De tool integreert goed met Google Workspace-toepassingen, maar heeft een beperkte integratie met tools van derden

Prijzen van Jamboard

$4.999 voor hardware, plus een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage van $600

Jamboard beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (18 beoordelingen)

4.2/5 (18 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (96 beoordelingen)

10. Uit de vrije hand

via Uit de vrije hand Freehand is een digitaal whiteboard ontwikkeld door InVision. Het biedt een eenvoudig en intuïtief platform voor het schetsen, tekenen en delen van ideeën in realtime.

Freehand beste eigenschappen

Pen en tekengereedschappen : Een mooie selectie gereedschappen, waaronder pennen, markeerstiften en markeerstiften voor nauwkeurig tekenen

: Een mooie selectie gereedschappen, waaronder pennen, markeerstiften en markeerstiften voor nauwkeurig tekenen Sticky notities en opmerkingen : Gebruikers kunnen digitale plakbriefjes en opmerkingen aan het bord toevoegen voor eenvoudige organisatie en feedback

: Gebruikers kunnen digitale plakbriefjes en opmerkingen aan het bord toevoegen voor eenvoudige organisatie en feedback Integratie met InVision-software: Andere InVision-producten, zoals Boards en Studio, zijn gemakkelijk te integreren met Freehand

Freehand-beperkingen

Freehand is primair gericht op eenvoudig en gestroomlijnd whiteboarden, waardoor het veel geavanceerde functies mist

De gratis versie is beperkt in het aantal beschikbare borden en opslagruimte

Prijzen Freehand

Gratis voor altijd

Pro $4.00/maand per gebruiker

Enterprise Neem contact op met verkoop voor prijzen



Freehand beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (278 beoordelingen)

4.3/5 (278 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

Het beste whiteboardalternatief voor uw bedrijf

Waar u ook aan werkt, ClickUp heeft de tools die u nodig hebt om samen te werken, te organiseren en vol vertrouwen vooruit te gaan. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het grote aantal beschikbare sjablonen bent u klaar voor uw volgende project.

