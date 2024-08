14 Beste Mural Alternatieven (Voordelen, Nadelen en Reviews) 2024

Innovatie is altijd de naam van het spel. Zelfs als je een technische stapel hebt van beproefde en betrouwbare tools die de klus altijd goed genoeg hebben geklaard, betekent dat waarschijnlijk dat er ruimte is om nieuwe functies en tools te verkennen met meer kracht dan je gewend bent.

Projectmanagementtrends, -methoden en -tools ontwikkelen zich voortdurend om bij te blijven met de nieuwste innovaties in de branche, tot een punt waarop je geen projectmanager meer hoeft te zijn om van de voordelen van deze tools te kunnen profiteren!

Dit in combinatie met de opkomst van werk op afstand en asynchrone communicatie maakte de weg vrij voor visuele communicatie en samenwerkingssoftware is de laatste jaren enorm in opkomst. Een van de populairste is Mural.

Hoewel populariteit een goede reden is om een product te onderzoeken, heb je meer nodig om op te steunen voordat je een betaald abonnement afsluit of het zelfs aan je team voorstelt. Dus of je nu een oude gebruiker bent die nieuwsgierig is naar andere whiteboards op de markt, of een nieuwe gebruiker die een samenwerkingsplatform zoekt, kijk niet verder dan dit bericht om te beginnen.

Ga lekker in je bureaustoel zitten en kijk met ons mee naar 14 Mural alternatieven en hun sterke en zwakke punten.

Wat is Mural?

via muurschildering Mural is een platform voor visuele samenwerking voor teams om ontwerpen te maken en te brainstormen over oplossingen voor zowel kleine uitdagingen als complexe problemen. Deze digitaal schoolbord aan populariteit gewonnen onder gedistribueerde teams voor de mogelijkheid om meerdere medewerkers samen te brengen in één gedeelde ruimte, en zelfs de kwaliteit van vergaderingen te verbeteren door de samenwerkingsfuncties.

Beperkingen van het gebruik van Mural

Naast het vergemakkelijken van een gesprek, verbetert Mural de creativiteit met een leeg en eindeloos canvas om ideeën op te schilderen, diagrammen te tekenen en maak mindmappen vanaf nul. Hoewel Mural een sterk visueel samenwerkingshulpmiddel is, is het geen vervanging voor uw project en taakbeheer go-to's. Het is uitstekend voor het op een hoger niveau brengen van je virtuele vergaderingen, maar het is moeilijk om Mural te gebruiken als een manier om je ideeën door te voeren omdat het niet direct aansluit op je workflow .

Voor diagrammen, procesplanning en algemeen overzicht houden we van Mural. Maar voor het uitvoeren van uw ideeën moet u leunen op andere software om je brainstormsessie om te zetten in realiteit.

Een ander groot nadeel voor potentiële gebruikers van Mural is simpelweg de prijs. Ongeacht de gebruikersinterface, het gebruiksgemak of de functies, kost Mural meer per gebruiker dan andere vergelijkbare software op de markt die veel meer kan doen voor je workflow. Ja, Mural biedt een gratis plan, maar de eerste betaalde optie begint bij $9,99 per gebruiker - jaarlijks gefactureerd. Per maand kost dat $12. En dan kun je net zo goed hun Business-plan overwegen, dat begint bij $17,99.

Toch biedt het gratis plan van Mural geen oplossing voor dit probleem vanwege de beperkte functies, een aantal borden en gasten.

Deze uitdagingen leiden ertoe dat sommige gebruikers op zoek gaan naar Mural-alternatieven voor visuele samenwerkingssoftware die zich op meer van hun behoeften richt en hen beter van dienst is.

De top 14 Mural alternatieven en concurrenten

Zorg ervoor dat je het hele verhaal kent voordat je kiest voor de volgende en nieuwste software voor visuele samenwerking voor je team. Blader door onze lijst van de 14 top Mural alternatieven waarvan we weten dat je ze geweldig zult vinden.

1. ClickUp

Beste voor whiteboardprojectbeheer

Brainstorm, voeg notities toe en werk samen aan ideeën en workflows met ClickUp Whiteboards

ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool voor teams in verschillende sectoren om projecten te beheren, slimmer samen te werken en al uw werk op één plaats samen te brengen. Of u nu een zelfstandige, student of deel van een groot bedrijfsteam bent, de aanpassingsmogelijkheden van ClickUp zijn flexibel en krachtig genoeg om uw werklast te beheren, projectupdates te controleren en communiceer met het team.

Het staat bekend om zijn groeiende lijst van zeer functionele functies waaronder zijn collaboratieve ClickUp Whiteboards hulpmiddel dat ideeën omzet in uitvoerbare projecten in realtime.

Zoals het eindeloze canvas van Mural, ClickUp Whiteboards geven u dezelfde visuele samenwerkingsmogelijkheden met de optie van sjablonen toevoegen media en teamleden om uw ideeën vorm te geven. Maar in tegenstelling tot Mural bestaan ClickUp Whiteboards binnen uw digitale werkruimte en zijn ze direct verbonden met uw projecten, taken en doelen - zelfs diegene die al bezig zijn!

Zet elke vorm om in een uitvoerbare taak of koppel ze direct aan uw ClickUp Whiteboard om uw ideeën direct uit te voeren

Het belangrijkste is dat u meer kunt doen met uw ClickUp Whiteboard.

Met honderden functies, een uitgebreid gratis plan, sjablonen en meer dan 1.000 integraties is ClickUp de meest concurrerende en kosteneffectieve in deze lijst van Mural-alternatieven.

Belangrijkste ClickUp-functies

Meer dan 15 unieke manieren omuw werk in ClickUp te bekijken inclusiefMindmapskanban-achtige bordweergave, kalender en lijst

Meer dan 50 kant-en-klareaanpasbare automatiseringen om te besparen op repetitieve taken en uw ClickUp Whiteboard altijd up-to-date te houden

Real-time rapportage en een overzicht op hoog niveau van alle projectvoortgang metClickUp Dashboards* ClickUp Native tijdregistratie mogelijkheden

Voordelen

Gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke interface

Honderden krachtige projectbeheerfuncties, zelfs in het gratis Forever Plan

Meer dan 1000 integraties met andere populaire werktools

Een groeiende lijst van vooraf gebouwde en aanpasbare sjablonen inclusief sjablonen die speciaal zijn gemaakt voor ClickUp Whiteboards

Nadelen

Kan een beetje een leercurve zijn met zoveel functies

Nog geen tabelweergave in de mobiele app

ClickUp prijzen

Naast het gratis plan met veel functies biedt ClickUp vier extra prijsopties:

Gratis voor altijd: Veel krachtige Whiteboards-functies, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslag en meer

Veel krachtige Whiteboards-functies, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslag en meer Onbeperkt ($7 per lid, per maand): Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer

Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer Zakelijk ($12 per lid, per maand): Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd openbaar delen, geavanceerde automatiseringen en meer

Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd openbaar delen, geavanceerde automatiseringen en meer Onderneming (neem contact op met verkoop voor prijzen): White labeling, enterprise API, begeleide onboarding, speciale succesmanager

ClickUp klantwaarderingen

"Houdt u van lijsten? ClickUp maakt lijsten. Zoals Gantt-diagrammen, klaar. Kanban-borden? Ja. Wilt u de kalender zien of een soort tijdlijn? Ja. Mindmaps? Heb ik. Whiteboards? Ja. Openbare formulieren? Je raadt het al. Waar het pas echt handig wordt, is dat het allemaal views zijn op dezelfde onderliggende gegevens, zodat iedereen kan werken zoals hij wil. Automatiseringen zijn functioneel en inbegrepen, een groot pluspunt voor projectbeheer. Updates zijn constant, met nieuwe functies en integraties beschikbaar om toe te voegen/op te stemmen." - Geverifieerde beoordeling

G2: 4.7/5 (4.410+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.810+ beoordelingen)

2. Miro

Beste online samenwerkingsplatform voor whiteboards

via miro Miro is een online collaboratief whiteboard-platform dat het echt voor elkaar heeft als het gaat om functies gebouwd voor mindmapping en constructieve brainstormsessies . Het stelt teams in staat om effectief samen te werken tijdens vergaderingen, brainstormsessies en zelfs agile workflows beheren . Het is een waardevol hulpmiddel voor onder andere ideeën bedenken, diagrammen maken, in kaart brengen en presentaties houden.

Vergelijk_ Miro naar Jamboard !

Pro's

Ingebouwde video- en chatfunctie met @mentions

Honderden kant-en-klare sjablonen en aangepaste sjablonen makenMiro whiteboards veelzijdig voor teams in verschillende sectoren

Met de modus Present kan de presentator inzoomen op belangrijke delen van zijn whiteboard en anderen betrokken houdenIntegreert met ClickUp Met functies die vergelijkbaar zijn met veel van je favoriete projectbeheerplatforms, is Lucidspark een virtueel whiteboard voor teams om virtueel in realtime samen te werken en hun beste ideeën naar boven te halen.

Het helpt je om je ideeën op het bord te krijgen door middel van sjablonen, tekenen uit de vrije hand, en plakbriefjes en andere functies. Organiseer uw nieuwe ideeën met geassisteerde groepering, tags of uitklapborden en ontwikkel vervolgens workflows of procesdocumenten om uw ideeën in gang te zetten.

Voordelen

Roep anderen naar uw bord om iedereen tegelijkertijd in dezelfde ruimte te verzamelen of maak breakout-borden om in een kleinere groep samen te werken

Functie voor het delen van schermen

Enkele populaireprojectbeheerfuncties zoals mijlpalen bijhouden en in-board chat

Optie om reacties toe te voegen en stemmen te tellen op sticky notes

Nadelen

Tal van geavanceerde brainstormfuncties, maar u zult Lucidspark met een ander platform moeten integreren om het meeste uit het beheer van uw ideeën na de eerste fasen te halen

Integreert niet met ClickUp

Lucidspark prijzen

Gratis: drie bewerkbare borden, basisfuncties voor samenwerking, basisintegraties, emoji-reacties, tekenen uit de vrije hand

drie bewerkbare borden, basisfuncties voor samenwerking, basisintegraties, emoji-reacties, tekenen uit de vrije hand Individueel (vanaf $7,95 per maand): onbeperkt aantal borden, tags en groepen om ideeën te organiseren

onbeperkt aantal borden, tags en groepen om ideeën te organiseren Team (vanaf $9 per gebruiker, per maand): geavanceerde samenwerkingsfuncties, stemmodus en timer, basisbeheerfuncties

geavanceerde samenwerkingsfuncties, stemmodus en timer, basisbeheerfuncties Enterprise (neem contact op voor prijzen): geavanceerde integraties, geavanceerde beheerfuncties, SSO

Klantenwaardering Lucidspark

G2: 4.5/5 (1.810+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (320+ beoordelingen)

4. Stormboard

Beste voor online plakbriefjes en prikborden

via Stormbord Stormboard is een online virtueel whiteboard voor teamleden om samen te komen, vergaderingen te houden, projecten te plannen en ideeën te delen vanaf vrijwel elke locatie.

In ware whiteboard mode is het geweldig om te brainstormen, maar als leuke twist verwijst het naar elk bord als een "storm" Best leuk. 🙂

Gebruik Stormboard als een digitaal prikbord om plakbriefjes, afbeeldingen, links, opmerkingen of tekst toe te voegen die betrekking hebben op je vergadering, project of plan. Zodra een idee is gepost, kan het team het zien, becommentariëren en erover stemmen! Een echt gezamenlijke benadering van besluitvorming. Raadpleeg vervolgens het prikbord voor updates en nieuwe ontwikkelingen, zodat het hele team op dezelfde hoogte is.

Voordelen

Meer dan 200 sjablonen om uit te kiezen

Zoom in en uit op je werk met het navigatiepaneel

Organisatiefuncties zoals mappen en taakprioriteiten

Kan gebruikt worden op mobiel en desktop

Optie om verschillende weergaven zoals Kanban op je bord te maken

Nadelen

Je moet upgraden naar een betaald plan om toegang te krijgen tot de krachtigere functies van het platform

Kan een beetje een leercurve zijn buiten het basisgebruik

Stormboard prijzen

Persoonlijk : vijf open Storms, vijf gebruikers per Storm, basisrapportage en -export, kant-en-klare sjablonen, integraties

: vijf open Storms, vijf gebruikers per Storm, basisrapportage en -export, kant-en-klare sjablonen, integraties Startup ($5 per gebruiker, per maand) : onbeperkt open Storms, vijf viewers, basisrapportage en -export, vooraf gemaakte en aangepaste sjablonen,

: onbeperkt open Storms, vijf viewers, basisrapportage en -export, vooraf gemaakte en aangepaste sjablonen, Business ($10 per gebruiker, per maand) : onbeperkt open Stormen, 10 Storm-viewers, geavanceerde rapportage, mappen, gegevensimport

: onbeperkt open Stormen, 10 Storm-viewers, geavanceerde rapportage, mappen, gegevensimport Enterprise ($16,67 per gebruiker, per maand): SSO, ondersteuning met prioriteit, facturering, aangepaste voorwaarden en service, agile integraties, onbeperkte viewers

Beoordelingen van Stormboard-klanten

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

5. Grillig

Beste voor mindmappen

via grillig_ Whimsical verdeelt zijn digitale canvas in vijf hoofdformaten die voor bijna elk gebruik kunnen dienen: stroomdiagrammen, mindmaps, visgraatdiagrammen documenten, wireframes en projecten. Stel je deze indelingen voor als sjablonen die je op je whiteboard kunt leggen en van daaruit verder kunt bouwen. Whimsical wil dat je minder tijd besteedt aan styling met een intuïtieve en aantrekkelijke UI en kleurenschema, zodat je ideeën in een handomdraai presentatieklaar zijn. Wat projecten betreft, kan Whimsical je helpen om eenvoudige of zelfs complexe Kanban-borden te maken op het canvas.

Voordelen

UI is ontworpen om je snel vooruit te helpen

Richt zich op vijf belangrijke toepassingen voor whiteboards om die functies gerichter en krachtiger te maken

Canva-achtige functies voor het maken van wireframes

Nadelen

De vijf indelingen kunnen beperkend zijn voor mensen die hun whiteboards voor minder gestructureerde projecten willen gebruiken

TBH, deze whiteboard software is niet voor beginners, dit is voor ervaren whiteboard projectmanagers of productteams

Grillige prijzen

Starter (gratis): onbeperkt aantal leden, maximaal tien gasten per bestand of map, real-time samenwerkingauthenticatie met twee factoren

onbeperkt aantal leden, maximaal tien gasten per bestand of map, real-time samenwerkingauthenticatie met twee factoren Pro ($10 per editor, per maand): meer dan tien gasten per bestand of map, ondersteuning met prioriteit, onbeperkt aantal gratis viewers

meer dan tien gasten per bestand of map, ondersteuning met prioriteit, onbeperkt aantal gratis viewers Organisatie ($20 per gebruiker, per maand): SSO, teams, aangepaste contracten en meer

Grillige klantbeoordelingen

G2: 4,4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

6. Conceptboard

Beste voor het maken van agile workflows

via conceptbord_ Conceptboard digitale whiteboards zijn bedoeld om je ideeën te structureren met sjablonen die je over elkaar heen kunt leggen en meerdere samenwerkingsfuncties. Je kunt commentaar geven, vormen toevoegen, @mentions gebruiken, plakbriefjes maken en zelfs uit de vrije hand over je bord krabbelen om bijna alles op te bouwen, van eenvoudige mockups tot agile workflows.

Bovendien zorgen de populaire presentatiemodus en tools voor het delen van schermen voor samenwerking en samenhang in het brainstormproces in realtime.

Voordelen

Mappen om meerdere whiteboards te beheren

Media uploaden en PDF's annoteren direct op je bord

Board delen via exports of met interne en externe medewerkers via een met wachtwoord beveiligde link

Nadelen

Beperkttekstbewerkingsmogelijkheden om plakbriefjes op te maken

Gebrek aan functies om het project na de eerste fasen te beheren

Conceptboard prijzen

Gratis: onbeperkt aantal borden, één teamlid, 100 objecten, sjabloonbibliotheek, kernintegraties, 500 MB bestandsopslag

onbeperkt aantal borden, één teamlid, 100 objecten, sjabloonbibliotheek, kernintegraties, 500 MB bestandsopslag Premium ($6 per gebruiker, per maand): Minder dan 10 teamleden, onbeperkt aantal objecten, projecten, 50+ deelnemers per board, audio en video delen, 20GB bestandsopslag

Minder dan 10 teamleden, onbeperkt aantal objecten, projecten, 50+ deelnemers per board, audio en video delen, 20GB bestandsopslag Zakelijk ($9,50 per gebruiker, per maand): 10+ teamleden, 75 deelnemers per board, 1TB bestandsopslag

10+ teamleden, 75 deelnemers per board, 1TB bestandsopslag Enterprise (neem contact op voor prijzen, minimaal 250 licenties): alle functies en bestandsopslag met aangepaste limiet

Conceptboard klantwaarderingen

G2: 4,5/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

7. InVision Uit de vrije hand

Beste voor brainstormen

via InVision Freehand InVision Freehand is de digitale whiteboardtool van de productsuite van het bedrijf om te plannen, te brainstormen en samen te werken door je ideeën uit te drukken met onder andere tekst, diagrammen, tekeningen en grafieken.

InVision Freehand is zeer visueel en kan worden gebruikt voor mindmapping, organigrammen opstellen mindmapping en het tekenen van mockups.

Voordelen

Eenvoudige UX

Eenvoudig wireframes bouwen en itereren

Sjablonen en integraties maken InVision whiteboards waardevoller voor teams in verschillende branches

Toegang tot alle fundamentele functies bij elk prijsplan, zelfs de gratis versie

Nadelen

Beperkte integraties en integreert niet met ClickUp

Moeilijk om complexe projecten te beheren naarmate er meer ideeën en medewerkers aan uw whiteboard worden toegevoegd

Prijzen van InVision Freehand

Gratis: tot 100 gebruikers, drie freehands, onbeperkte openbare en privéruimtes, alle belangrijke functies en platformintegraties

tot 100 gebruikers, drie freehands, onbeperkte openbare en privéruimtes, alle belangrijke functies en platformintegraties Pro ($4 per gebruiker, per maand): tot 200 gebruikers, onbeperkt aantal freehands

Enterprise (neem contact op voor prijzen): prijs per seat zonder gebruikerslimieten, geavanceerd teambeheer en beveiliging

InVision Freehand klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

8. Microsoft Whiteboard

Het beste voor Microsoft-gebruikers

via Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard is nog een van de populaire Mural alternatieven dat deel uitmaakt van Microsoft 365, dus als je bedrijf al Teams of OneNote gebruikt, heb je waarschijnlijk toegang tot deze app. Als onderdeel van een grotere productsuite kunnen Microsoft Whiteboards gemakkelijk worden afgestemd op werk dat is opgeslagen in andere Microsoft-tools en kunnen ze worden gebruikt om veel van de standaardfuncties voor digitale whiteboards te verbeteren die we kennen van andere toonaangevende merken.

Voordelen van Microsoft Whiteboards

Overal toegang tot je whiteboard door in te loggen op de app in je webbrowser of Windows-app

Gebruik je whiteboard naast andere Microsoft-producten om je ideeën te koppelen aan je werkprocessen

Nadelen van Microsoft Whiteboard

Heb andere producten nodig om het meeste uit je whiteboard te halen voor effectief projectbeheer

Beperkte visuele functies maken het moeilijk om je whiteboard volledig aan te passen

Beoordelingen van Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard maakt deel uit van MS 365, dat aangepaste prijzen biedt bij contact of zes prijsplannen.

Voor persoonlijk gebruik:

Microsoft 365 Personal ($6,99/maand voor één persoon): 1 TB cloudopslag, reclamevrije e-mail, Microsoft Editor

1 TB cloudopslag, reclamevrije e-mail, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/maand voor maximaal 6 personen): AI-gestuurde creatieve tools, geavanceerde OneDrive-beveiliging

Voor zakelijk gebruik:

Microsoft 365 Business Basic ($5/gebruiker per maand): web- en mobiele versies van Office-apps, e-mailbeveiliging, Microsoft Forms voor feedback

web- en mobiele versies van Office-apps, e-mailbeveiliging, Microsoft Forms voor feedback Microsoft 365 Business Standard ($12,50/gebruiker per maand): meer dan 1.000 privacycontroles, 50GB e-mailpostvak, Office-apps van topkwaliteit

meer dan 1.000 privacycontroles, 50GB e-mailpostvak, Office-apps van topkwaliteit Microsoft 365 Business Premium ($20/gebruiker per maand): Microsoft Boekingen, 1TB OneDrive opslagruimte

Microsoft Boekingen, 1TB OneDrive opslagruimte Microsoft 365 Apps ($8,25/gebruiker per maand): bevat alleen eersteklas Office Suite-apps, realtime co-authoring, bestandssynchronisatie op pc of Mac

Beoordelingen van Microsoft Whiteboard klanten

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

Kijk uit_ **Deze Microsoft Whiteboard alternatieven !

9. Schetsbord

Het beste voor tekenen en diagrammen

via schetskaart_ Deze digitale whiteboard-sketchpad hybride is ontworpen met productteams in het achterhoofd. Hoewel het de verbinding tussen het canvas en traceerbare taken of doelen mist, is diagrammen het brood en boter van deze app.

Voordelen

Sketchboard richt zich op de ideeën, niet op het uiterlijk, om tekenen uit de vrije hand aan te moedigen

Heeft meer dan 400 schetsachtige vormen die je bijna kunt zien als sjablonen voor je tekeningen

Gebouwd voor teams op afstand die in een snelle omgeving werken en constante feedback nodig hebben

Nadelen

Naast diagrammen, schetsen en ontwerpen biedt Sketchboard niet dezelfde functies om contact te maken met je team buiten het bord om

Geen sjablooncentrum

Geen gratis plan

Sketchboard prijzen

Single ($8 per maand): één privéteam, onbeperkt aantal borden, PDF- en SVG-export, 1 GB opslagruimte

één privéteam, onbeperkt aantal borden, PDF- en SVG-export, 1 GB opslagruimte Team ($7 per gebruiker, per maand): wachtwoord delen, teamcommentaar, Slack-integratie

wachtwoord delen, teamcommentaar, Slack-integratie Zakelijk ($9 per gebruiker, per maand): onbeperkt aantal privéteams, SSO, teambeheer, teamtoegangsrechten

onbeperkt aantal privéteams, SSO, teambeheer, teamtoegangsrechten Enterprise (aangepaste prijs): voor teams van meer dan 25 personen met aangepaste behoeften

Sketchboard klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (5+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (1 beoordeling)

10. LiveBoard

Beste voor onderwijsteams

via LiveBoard LiveBoard is een digitaal whiteboard met een focus op online onderwijsgerelateerde gebruikssituaties. Toch kunnen de functies voor delen en samenwerken nog steeds nuttig zijn voor algemeen vergaderbeheer, diagrammen, presentaties en planningsdoeleinden.

Voordelen

Maak en verstuur quizzen naar uw deelnemers

Mobiel-vriendelijk om toe te voegen aan het bord op verschillende apparaten

Presentaties opnemen met je board om later te delen

Nadelen

Je zult een beetje creativiteit moeten gebruiken om het aan te passen aan professionele teams buiten het bereik van onderwijs en begeleiding

Geen functies voor projectbeheer

Je hebt een aangepast plan nodig als je van plan bent om met meer dan tien mensen samen te werken

LiveBoard prijzen

Beperkt (gratis): maximaal vijf borden, maximaal vijf opnames, één student per sessie, openbare link delen

maximaal vijf borden, maximaal vijf opnames, één student per sessie, openbare link delen Individueel ($7,49 per maand): onbeperkt borden, delen en opnemen, audio- en videogesprekken, groepsbeheer

onbeperkt borden, delen en opnemen, audio- en videogesprekken, groepsbeheer Kleine groep ($14,99 per maand): maximaal vier studenten, interactieve quizzen, controle over interactie tussen studenten

maximaal vier studenten, interactieve quizzen, controle over interactie tussen studenten Grote groep ($22,49 per maand): tot tien studenten, aanwezigheid van studenten bijhouden

LiveBoard klantwaarderingen

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Het beste voor presentaties en videochatten

via blauwlandschap Bluescape is de combinatie van whiteboard, videochat en presentatiesoftware die je in deze post goed hebt leren kennen. Net als veel van de Mural-alternatieven kun je hiermee inhoud, media en tekeningen delen op een oneindig canvas dat je vervolgens kunt presenteren, annoteren en aanvullen tijdens vergaderingen - persoonlijk of vanuit huis.

Voordelen

Meer dan 200 aanpasbare sjablonen om je te helpen vaart te maken met je whiteboard

Versleep afbeeldingen, vormen en pdf's naast andere media

Je whiteboard fungeert ook als vergaderruimte

Nadelen

Verbindt je whiteboard niet direct met je workflow

Naast brainstormen en vergaderbeheer zijn er geen functies voor taakbeheer of creatie om je ideeën uit te voeren

Bluescape prijzen

Gratis: drie werkruimten, onbeperkt spraak- en videogesprekken, 100 MB opslagruimte, media-uploads, vooraf gemaakte sjablonen

drie werkruimten, onbeperkt spraak- en videogesprekken, 100 MB opslagruimte, media-uploads, vooraf gemaakte sjablonen Team ($10 per gebruiker, per maand): onbeperkte workspaces, hosten van videovergaderingen tot 100 personen, 100 GB opslag, multi-tenant hosting

onbeperkte workspaces, hosten van videovergaderingen tot 100 personen, 100 GB opslag, multi-tenant hosting Zakelijk ($20 per gebruiker, per maand): tot 150 personen in videovergaderingen, 200 GB opslag, aangepaste sjablonen

tot 150 personen in videovergaderingen, 200 GB opslag, aangepaste sjablonen Enterprise (neem contact op voor offerte): tot 250 personen in videovergaderingen, SSO, privécloud, geavanceerde ondersteuning, extra integraties

Beoordelingen van Bluescape klanten

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

12. Weje

Het beste voor gebruikers van kanban-borden

via weje_ TBH, we dachten waarschijnlijk allemaal dat ouija echt zo gespeld werd. 😅

Weje is een betaalbaar online whiteboard gericht op docenten en studenten, maar biedt ook een reeks andere gebruiksmogelijkheden voor ontwerpers, marketeers en vergaderbeheer.

Whiteboarding, moodboarding, sticky noting en het maken van Kanban-borden behoren tot de top toepassingen, hoewel je het bord ook kunt gebruiken om gewoon ideeën te delen met anderen via live cursors. Je hoeft alleen maar een nieuw bord aan te maken en mensen uit te nodigen om mee te doen om vervolgens aan de slag te gaan, en als je bij nul begint met digitale whiteboards en graag gewoon aan de slag wilt, is een ander groot voordeel van Weje dat het gratis is om mee te beginnen-en betaalde plannen zijn relatief goedkoop.

Voordelen

Eenvoudig in te stellen

Biedt een betaalbare digitale whiteboardoplossing, vooral voor leraren

Nadelen

Veel functies voor presentaties en projectbeheer ontbreken

Beperkte gratis versie - je moet upgraden naar de zakelijke plannen voor samenwerkingsfuncties zoals voicechat

Een beperkt aantal kant-en-klare sjablonen

Weje prijzen

Gratis: Onbeperkt aantal forums, twee redacteuren, 10MB limiet voor elke bestandsupload

Persoonlijk ($4 per gebruiker, per maand): vier co-editors, 100MB limiet voor elke bestandsupload

Zakelijk ($7 per gebruiker, per maand): Onbeperkt aantal forums, co-redacteuren, bestandsuploads, teamleden en voicechat

Weje klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

13. WebBoard

Beste eenvoudige whiteboard

via WebBoard Als je het plezier van Microsoft Paint wilt combineren met de samenwerkings- en presentatiefuncties van de wereld van vandaag, dan is WebBoard jouw tool. Dit digitale whiteboard kost naar eigen zeggen maar twee koppen koffie per maand en is zeer geschikt voor het uittekenen van uw ideeën, brainstormen met een verspreid team en het presenteren van uw bord.

Hoewel de gebruikersinterface niet zo kleurrijk of gestroomlijnd is als andere vergelijkbare tools op de markt, kan WebBoard op elk apparaat met een aanraakscherm of muis worden geopend en bewerkt en biedt het functies zoals de modus voor docenten, scherm delen en videochat om je te helpen contact te maken met je teamgenoten.

Voordelen

Eenvoudig te gebruiken op het basisniveau

Functies voor samenwerken en presenteren

In- en uitzoomen op bepaalde delen van het bord

Nadelen

Moeilijk om projecten te beheren

Beperkt gratis plan en moet het hoogst betaalde plan hebben om de insluitingsfunctie te gebruiken

Er worden nog geen teamplannen aangeboden

Geen mogelijkheid om te handelen op uw ideeën van uw whiteboard

Veel van de teken- en creatieve functies zijn vrij eenvoudig

WebBoard prijzen

De prijzen van WebBoard zijn in euro's, dus deze getallen zijn gebaseerd op de huidige omrekeningskoers op deze publicatiedatum.

Gratis: basistools, alleen openbare borden, één pagina op het bord, audio- en videochat, drie borden

basistools, alleen openbare borden, één pagina op het bord, audio- en videochat, drie borden Maandelijks Basis ($5,36 per maand): geavanceerde tools, onbeperkt aantal pagina's op het forum, privé en openbaar forum, extra opslagruimte

geavanceerde tools, onbeperkt aantal pagina's op het forum, privé en openbaar forum, extra opslagruimte Premium Maandelijks ($10,72 per maand): 25 gebruikers in één boardroom, kalendertoegang, board embeds

Beoordelingen van WebBoard klanten

G2: N/A

Capterra: N/A

14. Webex-app

Het beste voor gedistribueerde teams

via webex Webex is een verzameling van meerdere producten die gebaseerd zijn op samenwerking en gebouwd zijn voor verschillende gebruikssituaties. Webex is minder een platform voor projectbeheer en meer een hulpmiddel voor video- of telefoonconferenties, en stelt verspreide teams in staat om zich verbonden te voelen tijdens vergaderingen met hulpmiddelen voor bellen, vergaderen en berichten sturen. Voor hybride teamoplossingen biedt Webex ook een verscheidenheid aan kantoortools, waaronder een fysiek whiteboard met een bijbehorende webapp op bedrijfsniveau.

Voordelen

Geavanceerde functies voor vergaderbeheer

Biedt een mix van oplossingen voor hybride teams

Enkele automatiseringen voor het maken van notities

Waardevolle integraties met andere apps

Nadelen

Het is meer eencommunicatiemiddel dan een hulpmiddel voor projectbeheer

Voor strikt WFH of gedistribueerde teams moet je vertrouwen op andere tools voor zinvolle samenwerking

De whiteboard web app mist geavanceerde functies

De betaalde plannen zijn vrij prijzig

Webex App prijzen

Suite-Basic (gratis): HD-vergaderingen met maximaal 100 personen, scherm delen en een persoonlijke kamer

HD-vergaderingen met maximaal 100 personen, scherm delen en een persoonlijke kamer Suite-Business ($25 per licentie, per maand): videovergaderen en vergaderen, functies voor telefoonsysteem

Meet Plan ($13,50 per licentie, per maand): tot 200 vergaderdeelnemers, opnames, breakout kamers, virtuele achtergronden, gesloten ondertiteling

Call Plan ($17 per licentie, per maand): alleen premium belfuncties met een cloudgebaseerd telefoonnummer per licentie en extensies

alleen premium belfuncties met een cloudgebaseerd telefoonnummer per licentie en extensies Ondernemingsplan (aangepast plan en prijzen): Toegang tot alle functies

Webex App klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (14.010+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (6.270+ beoordelingen)

Start whiteboarden met Mural alternatieven

Zonder in de unieke waarde van elk product te duiken, is het makkelijk om aan te nemen dat alle samenwerkingssoftware hetzelfde is. En als je iets hebt meegenomen uit deze post, hoop ik dat je je realiseert dat dit niet het geval is.

De nuances tussen elke software maken het verschil voor bedrijven met unieke gebruikssituaties.

Meerdere integraties, in-app chat, commentaar, real-time bewerken en mogelijkheden om te delen zijn extreem belangrijk voor gedistribueerde teams die het meeste uit hun vergaderingen willen halen. En hoewel digitale whiteboards zoals Mural een geweldig hulpmiddel zijn om deze functies te ondersteunen en samenwerking te vergemakkelijken, is het nog steeds een beperkende oplossing voor teams die meer nodig hebben dan een canvas om hun plannen uit te drukken.

Om je team samen te brengen, creativiteit aan te moedigen en het meeste uit elke discussie te halen, kies je voor de tool waarmee je je ideeën kunt uitvoeren op het moment dat ze ontstaan - ClickUp!

zet alles wat uw project nodig heeft op uw ClickUp Whiteboard, zelfs taken - echt alles_

Ga gratis aan de slag en ontdek de veelzijdige functies van dit whiteboard Gratis eeuwig plan inclusief samenwerkende ClickUp whiteboards, onbeperkt aantal taken en leden, 100 MB opslagruimte en meer. Ontdek zelf hoe een alles-in-één app niet alleen uw team tijd kan besparen, maar ook uw productiviteit op alle juiste plaatsen kan verhogen.