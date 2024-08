Top 10 Miro Alternatieven: De voordelen, nadelen en prijzen uitgesplitst

Gesprekken, vergaderingen, projectbeheer - bijna alles is nu gedigitaliseerd.

Natuurlijk hebben whiteboards zich ook bij de club aangesloten en nu hebben we digitaal schoolbord apps zoals Miro. Hiermee kun je in realtime brainstormen en samenwerken met je team met behulp van visuals op een leeg canvas.

Maar heb je het moeilijk met Miro? Of ben je gewoon de markt aan het uittesten en op zoek naar Miro-alternatieven?

Hoe dan ook, je vindt je antwoord vandaag.

In dit artikel bespreken we de top 10 Miro alternatieven die je kunt gebruiken!

Laten we beginnen.

Waarom zoeken naar een Miro Alternatief?

Videovergaderen in Miro Miro is een online whiteboard app gebruikt voor visuele samenwerking .

Het platform is perfect voor werken op afstand en biedt verschillende functies voor solide brainstormen sessies. Je kunt er bijvoorbeeld eenvoudige wireframes mee maken zonder enige ontwerpervaring, iets wat je niet kunt doen op een fysiek whiteboard.

En hoewel dat cool klinkt, heeft Miro een aantal opvallende nadelen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste problemen waarmee je te maken krijgt op dit virtuele whiteboardplatform en waarom je misschien beter ergens anders kunt kijken:

Het ondersteunt niet alle platforms

Miro ondersteunt Windows- en Mac-platforms. Joepie, geen ruimte voor het beruchte Windows vs. Mac debat!

Maar waarom nemen we Linux_ niet mee, Miro?

Als je in de software-ontwikkeling werkt, waar Linux-systemen helemaal in zijn, zou je je buitengesloten voelen.

Er is geen tijdregistratie van taken

Miro heeft een countdown timer die je helpt de tijdslimieten voor je whiteboardsessies te beperken. Maar ze hebben geen gewone tijdteller aan het platform toegevoegd.

Miro's Timer telt af in de navigatiebalk

Je weet wel, zoals de timer die minuten en uren telt voor specifieke taken of activiteiten. ⏰

Hoe kun je anders bijhouden hoe je team zijn tijd besteedt - vooral als mensen op afstand werken? Zo kun je klanten factureren en mensen nauwkeurig betalen!

Het heeft een beperkte gratis versie

Miro is een gratis tool en dat is goed nieuws.

Maar hun lijst met gratis functies is erg beperkt.

Je krijgt bijvoorbeeld maar drie bewerkbare borden per keer. Dit betekent dat je op je beurt moet wachten terwijl drie anderen hun brainstorm afmaken.

En laten we maar niet beginnen over wat er ontbreekt in het gratis plan. Geen afteltimer. Geen videochat. Geen aangepaste sjablonen delen.

Waar het op neerkomt is dat Miro niet het beste gratis whiteboard of samenwerkingstool die er zijn. En daarom gaan we nu verder met de alternatieven.

Top 10 Miro Alternatieven in 2024

Als je twijfelt of nieuwsgierig bent naar wat er nog meer is, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We hebben de top 10 Miro alternatieven ontleed om te kijken naar de beste functies, grootste nadelen en prijzen.

ClickUp Whiteboards bieden alle creatieve en samenwerkingsfuncties die u nodig hebt om de stroomschema's van uw dromen te maken

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde productiviteits- en projectmanagementtool gebruikt door tienduizenden kleine startups en grote bedrijven .

En wat het het beste gratis Miro-alternatief maakt, is dat ClickUp heeft krachtige Whiteboard-functies om u te helpen bij het visueel plannen en organiseren van ideeën, taken, workflows en meer. Dankzij de eenvoudige drag-and-drop-functionaliteit is het een koud kunstje om workflows op te zetten, gedachten te ordenen of taken visueel aan teams te koppelen.

Meer functies houden van ClickUp Whiteboards

Visuele platformen vereisen vaak de behoefte om visueel te communiceren. Clip in ClickUp is een eenvoudige functie waarmee u uw scherm kunt opnemen in een verteerbare video. Of u nu nieuwe werknemers wilt laten zien waar ze een inwerkdocument kunnen vinden of uw team een visuele uitsplitsing van een nieuw proces wilt geven, gebruik Clip om een schermopname te starten en deel deze rechtstreeks op ClickUp.

Maak informatieve schermopnames die u kunt delen via een link met Clip in ClickUp

De digitale werkruimte van Miro kan gewoon niet op tegen ClickUp. Hier kunt u de activiteiten van elk teamlid zien en brainstorms, ideeën, opdrachten en notities omzetten in visuele samenwerkingsmogelijkheden op één creatief canvas.

Bovendien, Mindmaps van ClickUp biedt een visuele manier om ideeën en projecten tot leven te brengen. Via de Taken-modus is het eenvoudig om taken aan te maken, te verwijderen en te bewerken of relaties ertussen te tekenen. Sleep takken om de locaties van de knooppunten aan te passen en organiseer ze om uw werkruimte opnieuw in te delen.

Wilt u niet dat uw mindmap taakgerelateerd is? Gebruik dan de Blank modus. Hier zijn de knooppunten niet verbonden met een taakstructuur, zodat u zo creatief kunt zijn als u zelf wilt!

Pas uw Mindmap vanaf nul aan in ClickUp met de blanco modus

ClickUp voors

Bekijk onze_ stappenplan voor ontwikkeling om te zien wat er in petto is.

ClickUp prijzen

Kies uit vier prijsopties:

Gratis voor altijd Meer dan 50 native integraties Onbeperkt aantal taken Onbeperkt aantal gebruikers

Onbeperkt ($7/gebruiker per maand) Real-time samenwerking Sprints Onbeperkte bestandsopslag

Zakelijk ($12/gebruiker per maand) Doelen Onbeperkte ruimtes Aangepaste weergaven

Onderneming: (Aangepaste prijzen) Wit labelen Geavanceerde machtigingen Eenmalige aanmelding (SSO)



ClickUp gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.7/5 (2.980+ beoordelingen)

4.7/5 (2.980+ beoordelingen) G2: 4,7/5 (4.520+ beoordelingen)

2. Microsoft Whiteboard

Samenwerking in Microsoft schoolbord Microsoft Whiteboard is een digitaal canvas of whiteboard-app die deel uitmaakt van de Microsoft-suite.

Om toegang te krijgen tot de webversie op Windows, Mac en mobiele apparaten (iOS & Android), heb je alleen een gratis Microsoft account of een Microsoft 365-account. Maar omdat dit Microsoft is, is het niet dezelfde deal voor iOS- en Mac-platforms.

De Bing-afbeeldingenzoekfunctie ontbreekt bijvoorbeeld in de iOS-app. Er is ook geen desktop-app voor Mac-gebruikers, wat echt een deal-breaker is.

Bonus: Bekijk onze ultieme gids voor Microsoft projectbeheer .

Microsoft Whiteboard belangrijkste functies

Toevoegen en bewerken plaknotities * Documenten toevoegen aan uw whiteboard

Biedt een 'oneindig' of nooit eindigend canvas

Microsoft Whiteboard pro's

Ondersteunt Android- en iOS-apparaten

Je hebt toegang tot het whiteboard in een Microsoft Teams vergadering

Ondersteunt meerdere whiteboards

Beperkingen van Microsoft Whiteboard

Geen integratie met niet-Microsoft apps

Kan geen taken aanmaken met het whiteboard

Whiteboard-sjablonen zijn niet beschikbaar voor webbrowsergebruikers

Microsoft Whiteboard prijzen

Als je een Microsoft-account hebt, is Microsoft Whiteboard voor Windows, Android en iOS inbegrepen, anders heb je de volgende opties:

Business Basic ($5/gebruiker per maand) Microsoft Teams Exchange SharePoint *Business Standard ($12,50/gebruiker per maand) Outlook Word Excel

Zakelijk Premium ($20/gebruiker per maand) :

PowerPoint Uitgever Azure Informatiebeveiliging

:

Microsoft Whiteboard gebruikerswaarderingen

Capterra: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

4.2/5 (60+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

Probeer deze Microsoft Whiteboard alternatieven !

3. Conceptbord

Een sjabloon toevoegen aan een Conceptboard whiteboard

Conceptboard is een gebruiksvriendelijke whiteboard-app die geweldig is voor het delen van ideeën met mensen die op afstand werken.

Met zijn oneindige canvas kent je creativiteit en verbeelding geen grenzen. Maar dan barst je zeepbel met het feit dat het geen tijdregistratie of kalenderfunctionaliteit heeft.

tijd is geld, mensen!

ik denk dat Conceptboard dit concept niet kon bevatten

Conceptboard belangrijkste functies

Ondersteunt opmerkingen voor feedback over communicatie

Verschillende toegangsniveaus voor verschillende gebruikers

Toont een volledig overzicht van alle activiteiten

Conceptboard voordelen

Afbeeldingen, video's, PFD's, enz. toevoegen en annoteren op het whiteboard

Deel whiteboards met behulp van wachtwoordbeveiligde links

Gebruik aanpasbare sjablonen voor Gantt-diagram,visgraatdiagrammen, Kanban-bord, enz.

Conceptboard beperkingen

Ondersteunt slechts enkele integraties

Geen kalenderfunctie

Geen automatiseringen

Conceptboard prijzen

Conceptboard heeft drie prijsopties:

Gratis 500MB bestandsopslag Live moderatie Onbeperkt aantal boards

Premium: ($6/gebruiker per maand) 20GB bestandsopslag Onbeperkt aantal forum objecten Standaard ondersteuning

Zakelijk: ($9,50/gebruiker per maand) 1TB bestandsopslag Onbeperkt aantal borden Onbeperkt aantal projecten



Conceptboard gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4. Muurschildering

Overzicht van Muurschildering whiteboard functie Mural is een andere grote kanshebber op deze lijst van Miro-alternatieven .

Het is een samenwerkingsplatform waar je team in realtime kan werken en gebruik kan maken van meerdere communicatieopties, zoals delen, commentaar geven, tekstchat, enz. Als je echter op zoek bent naar een Miro-vrij alternatief zoekt, is Mural het niet .

Het is een beetje een domper dat de prijs hoger is dan verschillende software voor projectbeheer zeker als sommige van de gratis tools die we eerder noemden veel meer kunnen dan Mural.

Mural belangrijkste functies

Ondersteunt tekenen en schrijven uit de vrije hand

Toegang tot een bibliotheek vol pictogrammen

Supervergrendeling om objecten op je whiteboard op hun plaats te houden terwijl je ze verplaatst

Muurschildering voordelen

Talloze kant-en-klare sjablonen voor Agile- en ontwerpteams

Maak snelle spraakoproepen voor teamsamenwerking

Kan worden geïntegreerd met AzureDevOpsmicrosoft Teams en Asana

Muurbeperkingen

UI die moeilijk te navigeren kan zijn

Geen workflowbeheer

Kan duur zijn in vergelijking met concurrenten voor kleine bedrijven

Mural prijzen

Mural heeft twee prijsopties:

Starter ($12/gebruiker per maand) Onbeperkt aantal medewerkers Vergaderingen op afstand Alle integraties

Plus ($20/gebruiker per maand) Onbeperkt aantal gasten Prioriteit ondersteuning Sjabloonbibliotheek



Mural gebruiker beoordelingen

Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (970+ beoordelingen)

5. Leg alles uit

Overzicht van Alles uitleggen whiteboard functies

Explain Everything doet zijn naam eer aan.

Of je nu een whiteboard wilt gebruiken om een projectplanningssessie te houden, cursussen te geven of ontwerpen te bespreken, Explain Everything kan je helpen.

_Dus het is perfect?

Niet helemaal. Misschien kan het alles uitleggen, maar het kan zeker niet alles doen. Het is een whiteboardtool die niets meer te bieden heeft.

Vroeg of laat zul je de behoefte voelen voor extra projectmanagement of tijdregistratie tools. En dan eindig je met een heleboel aparte tools voor verschillende doeleinden.

Alles uitleggen belangrijkste functies

Neem je whiteboarddiscussies op video op

Aangepaste clipart maken

Verhalen toevoegen aan de screencasts

Alles uitleggen voordelen

Download whiteboard video-opnames in MP4-formaat

Delen via een weblink of toegangscode

Het gratis plan heeft 500MB opslagruimte

Leg alles uit beperkingen

Geen tijdregistratie

Geen workflowbeheer

Geen activiteitendashboard

Alles uitleggen prijzen

Deze tool heeft drie prijsplannen:

Gratis Eén gebruiker Drie projecten Videochat

Individuen ($6,99/maand) Onbeperkt opnemen Standaard clipart Cloud beveiliging

Teams ($11,99/gebruiker per maand) Premium ondersteuning Geavanceerde rapportage Wereldwijde samenwerking



Explain Everything gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.8/5 (6 beoordelingen)

4.8/5 (6 beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

6. Lucidspark

Ideeën beheren op een whiteboard in Lucidspark Lucidspark digitaal whiteboard software verbetert je brainstormproces met verschillende functies voor projectbeheer om je te helpen je ideeën in beweging te zetten.

Lucidspark belangrijkste functies

Emoji-reacties, stemmen en functies om goede ideeën te belonen

In-board chatfunctie

Oproepfunctie om meerdere teamleden naar specifieke plekken op het bord te roepen

Breakout-borden om samen te werken in kleine groepen

Lucidspark voordelen

Veel populair projectmanagementtools zoals tijdregistratie om de creatieve vaart erin te houden

Kant-en-klare sjablonen om structuur aan je bord toe te voegen

Lucidspark beperkingen

U moet investeren in andere software of Lucidspark integreren met een andere tool om uw idee door de hele projectlevenscyclus te zien

Integreert niet met ClickUp

Lucidspark prijzen

U kunt kiezen uit vier prijsopties:

Gratis Drie bewerkbare borden Basisfuncties voor creativiteit en samenwerking Basisintegraties

Individueel: ($7,95/gebruiker per maand) Onbeperkt aantal borden Tags Groepen om ideeën te organiseren

Team: ($9/gebruiker per maand) Geavanceerde samenwerkingsfuncties Stemmodus en timer Basisbeheerfuncties

Enterprise: (neem contact op voor prijzen) Geavanceerde integraties Geavanceerde beheerfuncties SSO



Lucidspark gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.7/5 (330+ beoordelingen)

4.7/5 (330+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (1.850+ beoordelingen)

gerelateerd: Compare Miro to Lucidchart !

7. Limnu

Videovergaderen op een Limnu whiteboard

Limnu is een sterke digitale whiteboardtool voor docenten en studenten die leren op afstand. Visuele presentatiefuncties zijn de kern en video-conferencing met de optie voor een solo tekenmodus is perfect voor een virtueel klaslokaal.

Limnu belangrijkste functies

Meerdere markers en tekengereedschappen

Videoconferencing tot acht deelnemers

Kan samenwerken op één bord of individueel tekenen

Limnu voordelen

Eenvoudige gebruikersinterface

Geweldig voor leerlingen op vrijwel elk niveau

Biedt veel vrijheid voor docenten die presenteren aan een kleine klas

Limnu beperkingen

Acht deelnemers is nogal klein voor klaslokalen of team brainstormsessies

Geen functies voor taakbeheer om je whiteboardideeën verder te brengen

Beperkte gratis tool in vergelijking met concurrenten

Limnu prijzen

Kies uit vijf verschillende opties:

Gratis: 14 dagen toegang tot samenwerkende of solo whiteboards Onbeperkt aantal medewerkers Beperkte beheer- en beveiligingscontroles

Pro: ($5/gebruiker per maand) Onbeperkt aantal borden Onbeperkt aantal medewerkers Opties voor privé- en samenwerkingsboards

Team: ($8/gebruiker per maand) Deel boards met externe medewerkers Team- of privéboards Veiligheidscontroles voor teams

Onderneming: (neem contact op voor prijzen) Dedicated succes voor klanten manager Gepersonaliseerde training en inwerkprogramma

API: (neem contact op voor prijzen) Geen downloads nodig Geen Limnu gebruikersregistratie of branding Limnu host alle aspecten van het gebruik van whiteboards



Limnu gebruiker beoordelingen

Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

8. Ziteboard

Een voorbeeld van een schets gemaakt in Ziteboard Zie Ziteboard als uw vertrouwde schetsblok. Zitebaord is ontworpen voor docenten en ontwerpers in verschillende sectoren om wireframes te maken, te brainstormen, te presenteren of zelfs grafiekvergelijkingen te maken vanaf elk apparaat. Het is een zeer visuele en collaboratieve whiteboardoplossing.

Ziteboard belangrijkste functies

Anonieme functie om externe medewerkers toe te laten tot je board

Archiveer je bord in Photoshop door het te exporteren naar PNG- of SVG-bestanden

De confettiknop verhoogt het moreel en viert zelfs de kleinste overwinningen

Ziteboard pro's

Verschillende samenwerkingsfuncties

Meerdere manieren om je ideeën te delen via importeren en exporteren, of in een presentatie

Ziteboard beperkingen

Koppelt taken niet aan je workflow, dus er is geen manier om actie te ondernemen op de ontwerpen die je in Ziteboard maakt

Je hebt andere software of krachtige integratie nodig om je ideeën verder te ontwikkelen

Beperkte gratis versie ten opzichte van concurrenten

Ziteboard prijzen

Starter: (gratis) Drie borden en kleuren Onbeperkt aantal medewerkers Importeren van lage resolutie afbeeldingen Beperkte PDF import

Eén week Pro: (eenmalige betaling van $5) Onbeperkt openbare en privéborden Aangepaste kleuren Volledig PDF-import Tekstchat, openbare en privéboards

Maandelijks Pro: ($9 per maand) Alle functies van het One Week Pro-plan op maandbasis

Jaarlijks Pro: ($85 per jaar) Alle functies van het One Week Pro-plan op jaarbasis

Enterprise: (neem contact op voor prijzen) Aanpassingen White label licentie SSO Dedicated server



Ziteboard gebruikersbeoordelingen

Capterra: 5/5 (3 beoordelingen)

5/5 (3 beoordelingen) G2: 4.4/5 (4 beoordelingen)

9. Google prikbord

Schetsen en functies in Google prikbord Google Jamboard biedt zowel digitale whiteboardsoftware als hardware voor tekeningen, visuele organisatie, stroomdiagrammen en brainstormen.

Google Jamboard belangrijkste functies

Heel eenvoudig aan de slag met Jamboard als je een Google-account hebt

Verschillende achtergronden om je Jamboard op te maken

Werk ophalen uit Google Documenten, Sheets en Slides, of afbeeldingen van het web slepen

Google Jamboard voordelen

Als uw bedrijf al met G Suite werkt, is Jamboard een betaalbare oplossing voor basisfuncties voor digitale whiteboards

Als u Jamboard gebruikt in combinatie met de andere productsuite van Google, worden de mogelijkheden nog groter

Google Jamboard beperkingen

Jamboard op zichzelf is vrij basic, je hebt andere tools nodig om het krachtiger te maken

Beperkte media kunnen op het bord worden gebracht - er is nog geen video of geluid beschikbaar

Google Jamboard prijzen

De Google Jamboard-app en platform zijn beschikbaar met een Google Werkruimte-account die vier planopties biedt.

Gratis voor persoonlijk 15 GB opslagruimte per gebruiker in Google Drive

Zakelijke starter: ($6/gebruiker per maand) 30 GB cloudopslag per gebruiker Zakelijke e-mail op maat Standaard ondersteuning

Zakelijk Standaard: ($12/gebruiker per maand) 2TB cloudopslag per gebruiker Advertentievrije e-mail Digitaal schoolbord

Zakelijk Plus: ($18/gebruiker per maand) 5TB cloudopslag per gebruiker Automatisch uitnodigingen accepteren Website-bouwer

Zakelijk: Google Workspace-plannen beschikbaar

Google Jamboard gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (3 beoordelingen)

Vergelijk_ Jamboard en Miro !

10. Vezelachtig

Een stroomdiagram maken op een Vezelachtig whiteboard

Fibery is een samenwerkingsverband, no-code project management tool voor bureaus, softwareontwikkelaars en startups. Net als veel van uw favoriete taak- en projectbeheerplatforms biedt Fibery meerdere weergaven, een documenteditor en digitale whiteboards.

Fibery belangrijkste functies

Flowcharting, brainstorming en customer journey functies in Fibery's whiteboard

Projectmanagementfuncties zoals collaboratieve documenten en Kanban-borden maken het digitale whiteboard waardevoller

Fibery voordelen

Met de projectmanagementfuncties van Fibery kunt u meer doen met uw ideeën

Zeer betaalbaar - of biedt een royale korting - voor Oekraïense bedrijven, sommige startups, non-profitorganisaties, docenten en meer

Fibery beperkingen

Verschillende functies, maar de interface is nogal druk en niet intuïtief

Steile leercurve

Kan taken aanmaken van documenten, maar niet van whiteboards van Fibery

Fibery prijzen

Solo: (gratis) Eén gebruiker 90 dagen versiegeschiedenis Vijf alleen-lezen gebruikers

Standaard: ($10/gebruiker per maand) Onbeperkt alleen-lezen gebruikers

Pro: ($17/gebruiker per maand) Onbeperkt versiebeheer Groepsrechten SAML



Fibery gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

4.7/5 (3 beoordelingen) G2: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

Ga aan boord met ClickUp!

Miro is zeker goed in wat het doet, maar heeft een aantal grote problemen.

In plaats van te wachten tot ze opgelost zijn, kunt u een voorsprong nemen met ClickUp-een tool die de gebreken van Miro compenseert en nog veel meer doet.

ClickUp is de ultieme projectmanagementtool die je kan helpen met taakbeheer, het opzetten van Agile workflows, het maken van notities, schermopname en zelfs je online whiteboard kan zijn.

En dat allemaal tegelijkertijd.

hoe cool is dat?

Dus haal ClickUp vandaag gratis om al uw prachtige ideeën te visualiseren.