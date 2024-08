10 Google Workspace Alternatieven in 2024: Tools zoals G Suite

De moderne werkplek is sterk afhankelijk van samenwerkingstools om verbonden, productief en georganiseerd te blijven. Softwarepakketten zoals Google Werkruimte (voorheen G Suite) hebben onze manier van werken veranderd en maken het mogelijk om te co-creëren met een teamgenoot aan de andere kant van de wereld.

Vanaf $5,40 (korting), Google-werkruimte gebruikers krijgen een aangepaste zakelijke e-mail, klantenondersteuning en samenwerking bij documenten tools zoals Drive, Docs, Slides, Meet en meer. Dat is een breed scala aan functies, allemaal binnen de vertrouwde wereld van Google.

Maar recente prijsverhogingen hebben kleine en middelgrote bedrijven op zoek gestuurd naar Google Workspace-alternatieven.

Gelukkig zijn er genoeg opties voor teams (en budgetten) van verschillende groottes. In dit artikel bekijken we 10 alternatieven voor Google Workspace voor KMO's, ondernemingen, professionals en studenten.

Wat moet je zoeken in G Suite alternatieven?

Bedenk bij het evalueren van G Suite alternatieven welke samenwerkingstools en functies voor jou het belangrijkst zijn. Denk aan documenten, databases, het delen van bestanden, videogesprekken, e-mail en alles wat de samenwerking aanzienlijk bevordert samenwerking in realtime voor je team.

Maak een lijst van niet-negotiabelen en nice-to-haves. Je hebt bijvoorbeeld een geïntegreerd chatsysteem nodig, geavanceerde tracking van documentwijzigingen en een interface die niet-technische gebruikers gemakkelijk te gebruiken vinden.

Misschien zou je graag e-maillay-outopties hebben en ingebedde tijdregistratie maar je vindt ze geen deal-breakers. Schrijf ook op wat je niet wilt of nodig hebt, zoals een lang inwerkproces of 100 TB opslagruimte.

Zodra je je vereisten en budget hebt bepaald, is het tijd om alternatieven voor G Suite te zoeken en te leren wat hun gebruikers ervan vinden. Dan ben je hier aan het juiste adres!

Laten we eens kijken naar 10 platformen die Google Workspace kunnen vervangen. Kom meer te weten over hun functies, voor- en nadelen, prijsplannen en gemiddelde beoordelingen.

De 10 beste alternatieven voor Google Workspace

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften ClickUp is een krachtige software voor projectbeheer . Het is een ongelooflijk aanpasbaar platform dat het proces van taak- en projectbeheer stroomlijnt.

Een drag-and-drop interface maakt het intuïtief in gebruik, zelfs voor studenten en niet-technische gebruikers. Je kunt chatten met teamleden maak functierijke documenten en visualiseer tijdlijnen en workloads, allemaal vanaf één centrale plek.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

In tegenstelling tot andere concurrenten van Google Workspace heeft ClickUp ook native tools voor het bijhouden van project-KPI's en projecthiërarchieën te visualiseren . Gebruikers kunnen de software aanpassen aan hun specifieke behoeften, zodat ze een systeem kunnen bouwen dat het beste past bij hun workflows.

De gratis versie van ClickUp is een geweldige manier voor teams om het platform te testen en bekijk de mogelijkheden. Plus, als je onder de indruk bent van de software, kun je upgraden naar een van de betaalde plannen voor meer geavanceerde functies zoals projecttijdlijnen en analyses.

ClickUp belangrijkste functies:

Volledige suite met tools voor samenwerking en productiviteit, waaronderClickUp Documenten, delen van documenten, whiteboards en chatten

15 manieren om uwprojecten en taken (lijsten, borden,Kalenderweergavegantt-grafieken, grafieken en meer)

Geneste taken voor complexere projecten

Intuïtieve agendaplanning voor het visualiseren van projecttijdlijnen en teamwerklast

1000+ integraties voor je team, inclusief native en Zapier-integraties

Pro's:

De migratie vanuit andere platforms, zoals Google Workspace, is eenvoudig en ongecompliceerd

Met de automatiseringsfunctie kunnen gebruikers snel workflows definiëren, wat veel tijd bespaart

Overal toegang tot uw gegevens met ClickUp's cloudgebaseerde systeem en accountsynchronisatie op meerdere apparaten

Ontvang realtime updates over de status van taken en houd iedereen op de hoogte

Gratis training van nieuwe gebruikers gekoppeld aan 24-uurs ondersteuning

Nadelen:

Geavanceerde functies kunnen overweldigend zijn voor sommige gebruikers die minder bekend zijn met projectmanagementsoftware

(Nog) niet alle 15 weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365 Microsoft 365 brengt Microsoft Office-apps samen in één cloudplatform. De software, zoals Word, Excel en PowerPoint, is bekend bij veel gebruikers, dus je hebt waarschijnlijk niet veel training nodig om ze te gebruiken als je bekend bent met Google Docs, Sheets en Slides.

Het is echter een van de duurdere Google Workspace alternatieven op deze lijst, waardoor het minder ideaal is voor kleine bedrijven.

Microsoft 365 belangrijkste functies:

Microsoft Office-apps zoals Formulieren outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams en OneDrive

Intelligente assistentie zoals Gegevens analyseren in Excel, Onderzoeker in Word en Briefing e-mails om u te helpen uw dag te plannen

Integreert met duizenden bedrijfssoftware en -services via Microsoft AppSource

Pro's:

Beveiligde bestandsopslag op bedrijfsniveau en geavanceerde bescherming tegen bedreigingen met meerdere beveiligingslagen

Ondersteunt betrokkenheid binnen organisaties en met externe partners via Yammer, een tool voor sociale netwerken binnen de onderneming

Rolt regelmatig automatische updates uit

Nadelen:

Compatibiliteitsproblemen met oudere en op maat gemaakte bedrijfssystemen

Duurder dan concurrerende platforms

Lange downloadtijden voor updates

Prijzen:

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $8,25/maand per gebruiker

$8,25/maand per gebruiker Office 365 Enterprise E1 Plan: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Office 365 Enterprise E3 Plan: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker 365 Enterprise E5 Plan: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Overheidsplannen beschikbaar

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

4.6/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

3. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 maakt samenwerking en productiviteit gemakkelijk met zijn tools voor teamwerk, uitgebreide mogelijkheden voor projectbeheer en veelzijdige communicatieopties. Dankzij de hoge mate van maatwerk kunt u het aanpassen aan uw specifieke behoeften. U kunt bijvoorbeeld aangepaste dashboards maken om KPI's bij te houden.

Maar Bitrix24 heeft ook nadelen. Als u overstapt van Google Workspace, vindt u de gebruikersinterface van Bitrix24 misschien niet intuïtief in het gebruik Bitrix24 alternatieven .

De belangrijkste kenmerken van Bitrix24:

IngebouwdCRM met klantendatabaselead funnel en verkoopautomatisering

HR-modules zoals personeelsplanning en timesheets

Business intelligence-mogelijkheden, waaronder een analytisch dashboard en interactieve rapporten

Uitgebreide reeks geïntegreerde apps zoals e-commercewinkels, boekhoudsoftware en mogelijkheden voor webconferenties

Pro's:

Je hoeft geen SQL te kennen om de business intelligence tools te gebruiken

Je kunt het platform offline gebruiken en je werk automatisch laten uploaden naar de cloud zodra je online gaat

De klantenondersteuning is snel en behulpzaam

Nadelen:

Beperkte opties voor gebruikersrollen en toegangsrechten

Kan taakstatussen niet aanpassen

Ingewikkelde installatie en UI

Prijzen:

Gratis plan

Basis: $49/maand voor 5 gebruikers

$49/maand voor 5 gebruikers Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers

$99/maand voor 50 gebruikers Professional: $199/maand voor 100 gebruikers

$199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: $399/maand voor 250 gebruikers

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (400+ beoordelingen)

4.1/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (600+ beoordelingen)

4. Dropbox Zakelijk

via Dropbox Dropdoos begon met een beperkte missie: het delen, synchroniseren en openen van bestanden voor meerdere gebruikers vereenvoudigen. Tegenwoordig heeft het genoeg functies om het een potentieel Google Workspace-alternatief te maken.

Meer dan 300.000 bedrijfsteams en meer dan de helft van de Fortune 500 gebruiken Dropbox als een digitale werkplek en cloudopslagoplossing. Maar terwijl Dropbox een krachtige oplossing voor het delen van bestanden en samenwerkingstool, biedt het van nature geen belangrijke communicatiefuncties die Gmail of Meet kunnen vervangen.

Belangrijkste functies van Dropbox Business:

Geavanceerde functies voor bestandsbeheer zoals versiebeheer, geautomatiseerde back-ups, zoeken naar bestanden, gedeelde mappen, opmerkingen en extern delen

Activiteitentracking om je inzicht te geven in gebruikersacties

Projectcoördinatie met tijdlijnen, tabellen en lijsten

Kan worden geïntegreerd met tools van derden zoals Slack en Zoom zonder dat je het platform hoeft te verlaten

Voordelen:

Uitgebreide beheerfuncties zijn beschikbaar voor IT-professionals, waardoor het eenvoudig is om gebruikersaccounts te beheren met fijnmazige toestemmingsinstellingen

Verbeterde versiecontrole maakt het gemakkelijk om terug te keren naar eerdere bestandsversies als je een fout maakt

Dwingt je niet om bestanden te comprimeren

Nadelen:

Af en toe vertragingen of fouten tijdens het synchroniseren van bestanden tussen apparaten

Opslaglimieten kunnen beperkend zijn voor bedrijven met veel gegevens

Lijkt zich soms meer te richten op het uitrollen van nieuwe functies dan op het versterken van de basisfunctionaliteit

Prijzen:

Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Geavanceerd plan: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (20.000+ beoordelingen)

4.4/5 (20.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (21.000+ beoordelingen)

5. Asana

via AsanaAsana is een cloudgebaseerd samenwerkings- en projectbeheerplatform dat teams helpt om taken te coördineren, projecten te organiseren, de voortgang bij te houden en verbonden te blijven. Het biedt een breed scala aan functies die teams helpen slimmer en efficiënter te werken.

Hoewel Asana een uiterst krachtig werkstroombeheer tool, maar het heeft geen specifieke tools voor het maken van documenten, presentaties en spreadsheets. Als je Asana wilt gebruiken als een alternatief voor Google Workspace, neem dan de tijd om de app-integraties te bestuderen, zodat je alle tools die je nodig hebt op één platform kunt aansluiten.

Asana belangrijkste functies:

Communiceer via opmerkingen, @mentions en aanpasbare meldingen

U kunt opdrachten delegeren, vervaldatums toewijzen en prioriteiten toekennen aan workflows met drag-and-drop mogelijkheden

Afhankelijkheid van taken in één oogopslag bekijken in de vorm van een Work Graph®-gegevensmodel en Gantt-diagrammen

Heeft integraties met andere diensten zoals Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive en meer dan 1000 apps van derden

Voordelen:

Geavanceerde zoekmogelijkheden

Robuuste mobiele ondersteuning en realtime synchronisatie voor apps (Apple iOS en Android)

Geschikt voor het coördineren en volgen van grote, complexe projecten

Nadelen:

Kan moeilijk te gebruiken zijn als je niet bekend bent met projectmanagementsoftware

Gebrek aan flexibiliteit bij het instellen van terugkerende taken

Je wordt automatisch aangemeld voor e-mailmeldingen, waardoor je inbox kan vollopen en belangrijke meldingen kunnen verdwijnen

Prijzen:

Basis: Gratis

Gratis Premium Plan: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

6. Zoho Werkplek

via ZohoZoho Werkplek is een cloud-gebaseerde productiviteitssuite ontworpen om bedrijven, teams en individuen te helpen samenwerken, communiceren en werk gedaan te krijgen. Het bevat verschillende functies zoals het maken en opslaan van documenten, taakbeheer, e-mailhosting, videoconferenties en het bijhouden van projecten.

Vergeleken met sommige opties op deze lijst is Zoho Workplace geen bekend alternatief voor Google Workspace. Dat betekent dat je minder bronnen zult vinden om je te leren hoe je het beste uit dit platform kunt halen.

Zoho Workplace belangrijkste functies:

Zia, een AI-assistent voor schrijven en gegevensanalyse

Een e-mailtool met veel functies

Geavanceerde zoekmogelijkheden in alle Workplace apps

Pro's:

Integreert naadloos met het Zoho ecosysteem, waaronder het CRM, financiële en marketing platform

Workplace Dashboard geeft je een alles-in-één overzicht van apps zodat je niet hoeft te wisselen tussen browsers

Veel ontwerpen en sjablonen voor presentaties, samen met de mogelijkheid om multimedia-inhoud in te sluiten

Nadelen:

Sommige betrouwbaarheidsproblemen, zoals werk dat niet wordt opgeslagen als het internet wegvalt

Niet zo populair als anderesamenwerkingsappsdus er zijn beperkte bronnen online voor probleemoplossing en ideeën

Moeilijk herstelproces voor per ongeluk verwijderde bestanden

Prijzen:

Voor altijd gratis

Standaard: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Professioneel: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Alleen e-mail: $1/maand per gebruiker

$1/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

7. LibreOffice

via LibreOffice LibreOffice is een open-source productiviteitssuite die tools bevat voor tekstverwerking, spreadsheets, presentaties, databases en meer. Het is compatibel met een groot aantal bestandsformaten, waaronder Microsoft- en G Suite-bestanden, en kan worden gebruikt op Windows, macOS en Linux.

"Libre" is Spaans voor gratis en LibreOffice is precies dat. Het heeft niet veel toeters en bellen, maar het werkt als een alternatief voor Google Docs, Sheets en Slides .

LibreOffice belangrijkste functies:

Tekstverwerking, spreadsheets, presentaties, databases & meer

Office-suite met tools voor tekstverwerking, spreadsheets en het maken van presentaties

Krachtige mogelijkheden voor gegevensanalyse

Automatisering van bedrijfsprocessen via macro's en scripts

Pro's:

Werkt op elk OS

Ondersteunt een groot aantal bestandsformaten voor export

Rolt voortdurend updates van functies en functionaliteiten uit

Nadelen:

Niet cloudgebaseerd dus bestanden moeten lokaal of op een server worden opgeslagen

Mist een e-mailprogramma

Geen real-time samenwerking voor gedistribueerde teams

Prijzen:

Gratis

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Alleenffice

Via OnlyOffice Alleenbureau is een kantoorpakket dat is ontworpen om teams te helpen samenwerken en werk gedaan te krijgen. Je kunt het zowel in de cloud als op locatie implementeren. Het is een goed alternatief voor G Suite als je veel van je werk doet met tekstverwerkings-, spreadsheet- en presentatiesoftware.

Als je voor on-premises kiest, moet je een eigen server aanschaffen (en onderhouden).

de belangrijkste functies van #### OnlyOffice:

Wordt geleverd met een suite van samenwerkingstools, waaronder projectbeheer, e-mail, agenda, CRM, communicatie

Werkt platformoverschrijdend (Linux, Mac, Windows)

Heeft een breed scala aan documentsjablonen

Ondersteunt extensies zodat je meer functionaliteit kunt toevoegen

Voordelen:

Heeft cloud en on-premises opties

Gemakkelijk te gebruiken en te leren

Meer controle over uw gegevens en privacy als u kiest voor installatie op locatie

Nadelen:

Opmaakcompatibiliteit met meer gangbare bestandstypen zoals Word-documenten en Excel-spreadsheets

Niet ideaal voor het maken van complexe documenten, databases en presentaties

Geen e-mailclient en agenda-app

Prijzen:

cloud

**Gratis

Zakelijk: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor een offerte

ter plaatse

Enterprise: $2.200/server voor 50 gebruikers

$2.200/server voor 50 gebruikers Enterprise Plus: $3.300/server voor 50 gebruikers

$3.300/server voor 50 gebruikers Enterprise Premium: $4.450/server voor 50 gebruikers

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (56 beoordelingen)

4.4/5 (56 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

9. Wrike

Via WrikeWrike is een cloudgebaseerd projectbeheerplatform dat is ontworpen om teams efficiënter te laten samenwerken. Het bevat verschillende functies zoals takenlijsten, resourcebeheer, tijdregistratie en rapportage, aangepaste dashboards, geautomatiseerde workflow en meer.

Wrike heeft ook een mobiele app zodat je onderweg toegang hebt tot projecten.

In tegenstelling tot het gemak van het gebruik van Google Workspace en andere Wrike concurrenten als je met Wrike in zee gaat, zul je waarschijnlijk niet meteen van start gaan. Vraag het Wrike-team u te helpen bij het opzetten van een systeem dat is afgestemd op de processen en behoeften van uw bedrijf.

Belangrijkste functies van Wrike:

Projectbeheer met Gantt-diagram en Kanban-borden gekoppeld aan inzicht in de werklast van elk teamlid voor een goed beheer van resources

Aangepaste rapporten bekijken over de projectstatus met realtime gegevens en visueel aantrekkelijke dashboards

Tijdlijnen en feitelijk werk versus geschatte kosten volgen om binnen het budget te blijven

400+ kant-en-klare integraties

Pro's:

Verzoeken die via formulieren worden ingediend, kunnen automatisch worden omgezet in taken

Werkt deadlines op Gantt-diagrammen automatisch bij wanneer tijdlijnen van projecten worden gewijzigd

Verkoop- en ondersteuningsteams hanteren een adviserende aanpak om u te helpen Wrike af te stemmen op uw operationele behoeften

Nadelen:

Het kost wat tijd om te leren en aan boord te komen omdat je een nieuwe manier van denken moet aannemen over hoe je de projecten van je bedrijf organiseert

Gebrek aan opties voor het configureren van e-mailmeldingen bij updates

Volgens sommige beoordelingen is de gebruikersinterface niet erg intuïtief en kan het verwarrend zijn om een item te vinden

Prijzen:

Gratis

Team: $9,80/maand per gebruiker

$9,80/maand per gebruiker Zakelijk: $24,80/maand per gebruiker

$24,80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Neem contact op voor een offerte Pinnacle: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

10. Maandag.nl

via Maandag.nlMaandag.nl is een webgebaseerd werk OS waarmee je apps kunt integreren als bouwstenen om de productiviteitssuite te bouwen die je nodig hebt. Het bevat een verscheidenheid aan functies zoals taakborden, dashboards, het delen van bestanden, messaging en meer.

Hoewel de "bouwstenen"-benadering nieuw en creatief is, is het niet voor iedereen geschikt Maandag alternatieven . Lees verder om te bepalen of Monday echt het Google Workspace-alternatief is dat je nodig hebt.

de belangrijkste kenmerken van #### Monday:

Gemakkelijk voortgang en OKR's bijhouden met drag-and-drop borden, tijdlijnen en grafieken, evenals aanpasbare dashboards

Producten ontworpen voor specifieke gebruikssituaties: werkbeheer, marketing, verkoop, projecten en IT-ontwikkeling

Werk met bestanden van andere platforms zoals Microsoft 365, Dropbox en Google Workspace via integraties en recepten zonder code

Maak aangepaste automatiseringen en triggers, of gebruik de monday.com API om de processen van je bedrijf beter te integreren

Pro's:

Duidelijke labels en intuïtieve menu's die zelfs beginnende gebruikers snel kunnen begrijpen, waardoor onboarding sneller verloopt

De drag-and-drop functie is makkelijk te gebruiken en maakt het creëren van workflows eenvoudiger

U krijgt meer context bij taken met bijlagen op taakniveau en chats

Nadelen:

Kan moeilijk te gebruiken zijn als basis voor grootschalige operaties door het gebrek aan nuttige functies voor projecten op ondernemingsniveau

Importeren en exporteren van projecten van en naar andere projectbeheertools kan soms moeilijk zijn, zelfs voor gevorderde technische gebruikers

Beperkte opties voor tekstopmaak

Prijzen:

Gratis voor altijd

Basis: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

Vind een Google Workspace-alternatief dat uw verwachtingen overtreft

Zoals je kunt zien, zijn er verschillende Google Workspace-alternatieven die krachtige functies bieden om teams te helpen samenwerken en werk gedaan te krijgen.

Of je nu op zoek bent naar een betaalbare oplossing of naar iets met geavanceerdere mogelijkheden, de opties die in dit artikel worden beschreven zouden aan jouw wensen moeten voldoen. Elk platform heeft zijn eigen unieke voor- en nadelen, dus doe eerst wat onderzoek voordat je beslist welk platform het beste bij jou past.

Met al deze G Suite alternatieven die nu beschikbaar zijn, is het nog nooit zo makkelijk geweest om de perfecte samenwerkingstool voor je team te vinden!