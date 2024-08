11 Beste apps en tools voor teamsamenwerking in 2024

Met de wereldwijde trend om meer op afstand te werken, is samenwerking in teams het anker geworden voor succesvol projectmanagement.

Veel teams worstelen echter met langdradige e-mails, verwarrende berichtenreeksen en begraven documenten. Gelukkig hebben samenwerkingsapps een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken: Gesprekken worden gestroomlijnd, documenten worden gecentraliseerd en iedereen zit op dezelfde golflengte.

Met een overvloed aan tool voor projectbeheer hoe kies je de beste samenwerkingsapp? We lopen door 11 beste online samenwerkingssoftware dit jaar. Klaar om uw projectbeheer te superchargen? Aan de slag!

Wat moet je zoeken in samenwerkingsapps?

Niet alle samenwerkingsapps zijn gelijk. Dus hoe kun je de zoekopdracht beperken? Let op deze belangrijke kenmerken:

Intuïtief ontwerp : Een app voor projectbeheer en samenwerking moet gebruiksvriendelijk zijn. Als je meer tijd kwijt bent met uitzoeken hoe je de app moet gebruiken dan met werken, is het een no-go

: Een app voor projectbeheer en samenwerking moet gebruiksvriendelijk zijn. Als je meer tijd kwijt bent met uitzoeken hoe je de app moet gebruiken dan met werken, is het een no-go Realtime updates : Zoek naar online samenwerkingstools of apps die onmiddellijk synchroniseren, zodat iedereen toegang heeft tot de meest actuele gegevens

: Zoek naar online samenwerkingstools of apps die onmiddellijk synchroniseren, zodat iedereen toegang heeft tot de meest actuele gegevens Geïntegreerde communicatie : Naadloze chatfuncties kunnen een game-changer zijn, zodat alle taken en communicatie op één plek plaatsvinden

: Naadloze chatfuncties kunnen een game-changer zijn, zodat alle taken en communicatie op één plek plaatsvinden Aanpassing : Je samenwerkingstool moet flexibel zijn om te kunnen worden aangepast aan individuele en teambehoeften van verschillende functies

: Je samenwerkingstool moet flexibel zijn om te kunnen worden aangepast aan individuele en teambehoeften van verschillende functies Veiligheid: De beste online samenwerkingstools garanderen dat uw gegevens veilig zijn en beschermd tegen ongewenste wijzigingen of toegang

De 11 beste samenwerkingsapps voor teams in 2024

Je weet nu wat een samenwerkingstool echt geweldig maakt. Maar met zo veel vissen in de digitale zee, waar gooi je dan je net uit?

Of je nu op zoek bent naar een naadloze communicatieplan robuuste integraties, of gewoon een projectbeheertool waarmee teamwerk een fluitje van een cent wordt, wij hebben hier iets voor jou.

Begin met samenwerken met 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

In de kern is ClickUp niet zomaar een projectbeheer-app. Het is een robuuste werkruimte die is ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën. Met ClickUp hebben aanpasbare werkruimten de overhand, zodat organisaties hun digitale omgeving precies op maat kunnen maken.

In de snelle zaken- en projectmanagementwereld zijn bruikbare inzichten goud waard. ClickUp's rapporteringstools bieden duidelijke, beknopte en aanpasbare overzichten van de voortgang, uitdagingen en successen van je team. Zeg vaarwel tegen giswerk en hallo tegen gegevensgestuurde beslissingen!

Maar wat maakt ClickUp echt de beste online samenwerkingstool? Zijn uitgebreide integraties. Of het nu gaat om communicatieplatforms, CRM-systemen of ontwerptools, ClickUp sluit naadloos aan op ze allemaal en wordt zo de centrale hub van het digitale universum van uw team.

ClickUp beste functies

MetClickUp Documentenwas samenwerken aan documenten, realtime bewerkingen maken en delen nog nooit zo eenvoudig

Brainstorm onderweg metClickUp Whiteboards en zet die whiteboardideeën onmiddellijk om in uitvoerbare projecten

Projecttijd bewaken, taken opnemen,verantwoordelijkheden delegerenen de perfecte projectmanagementworkflow samenstellen, allemaal onder één dak

MetClickUp Chatweergavekunt u chats voor verschillende projecten of teams bespreken, delen en organiseren, allemaal op één plek

Eenvoudige importen met de één-klik importfunctie van ClickUp. Draag uw projecten probleemloos over

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben misschien wat tijd nodig om vertrouwd te raken met het aantal functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming:Contact voor prijzen *ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) De ClickUp-app downloaden ### 2. Google Werkruimte

via Google Werkruimte Welkom bij de digitale toolkit die de moderne werkplek een nieuwe vorm heeft gegeven: Google Workspace. Deze suite bevat niet alleen e-mails en agenda's, maar ook een dynamisch aanbod van teamsamenwerking tools van Docs tot Sheets tot Slides.

De echte charme? Samenwerking in realtime. Of je nu een schrijver, een projectmanager of een startup-team bent, Google Werkruimte biedt een intuïtief platform om uw projecten samen te stellen, te delen en af te stemmen.

Google Workspace beste functies

Gelijke bijdrage voor alle gebruikers, ongeacht locatie, rol of apparaat

Uitgebreide suite met zakelijke versies van Google Drive, Chat, Meet, Docs, Sheets en meer in één abonnement

Helpt werknemers hun tijd te optimaliseren met behulp van intuïtieve tools die zijn ontworpen voor slimmer werken

Google Workspace-beperkingen

Offline toegang kan een probleem zijn vanwege Google-specifieke bestandsindelingen

Voor meerdere domeinen moeten afzonderlijke Workspace-aankopen worden gedaan

Vereist een Google-account voor toegang

Google Workspace prijzen

Business Starter: $6 per gebruiker/maand

$6 per gebruiker/maand Zakelijk Standaard: $12 per gebruiker/maand

$12 per gebruiker/maand Zakelijk Plus: $18 per gebruiker/maand

$18 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.500+ beoordelingen)

4.6/5 (40.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (14.700+ beoordelingen)

3. SmartTask

via SmartTask Voor professionals die houden van efficiëntie met een vleugje visuele flair, staat SmartTask hoog in het rijk van projectbeheer-apps. Deze tool gaat niet alleen over het bijhouden van taken. Het is een uitgebreid platform dat taakbeheer met tracking, samenwerking op de werkplek en visuele projecttijdlijnen.

Teams in marketing, operations of diegenen die grootschalige projecten beheren, zullen de functies vooral bevorderlijk vinden voor het stroomlijnen van hun workflowbeheer.

SmartTask beste functies

Geavanceerd filteren van taken met robuuste communicatiefuncties

Tijd- en budgetregistratie, aangepaste velden, grafieken en instant messaging

Ondersteunt terugkerende taken en vijf aanpasbare weergaven

SmartTask-beperkingen

De projectmanagementsoftware kan complex zijn voor sommige gebruikers

Mobiele apps kunnen volgens gebruikers af en toe vertragingen vertonen

Tijdregistratie kan onbetrouwbaar zijn met meerdere geopende vensters, wat rommel kan veroorzaken

SmartTask prijzen

Altijd gratis

Premium: $7,99 per gebruiker/maand

$7,99 per gebruiker/maand Zakelijk: $10,99 per gebruiker/maand

$10,99 per gebruiker/maand Onderneming: Neem contact op met verkoop

SmartTask beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (60+ beoordelingen)

4,5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4. Zoom

via Zoom De moderne wereld kent het goed. Zoom is niet alleen een tool voor videovergaderingen, het is synoniem geworden voor virtuele vergaderingen.

Van grootschalige bedrijfsvergaderingen tot intieme brainstormsessies, de gebruiksvriendelijke interface en robuuste functies van Zoom maken het een go-to voor professionals uit alle sferen - docenten, bedrijven, freelancers en zelfs gewone gebruikers.

Zoom beste functies

Team Chat voor efficiënte samenwerking buiten vergaderingen en gesprekken

Virtuele achtergrondbibliotheek en speciale app-marktplaats met integraties

Staat tot 1.000 deelnemers toe op het enterprise plan met een online whiteboard functie

Zoom-beperkingen

Limieten voor deelnemers, zelfs bij de betaalde plannen

Niet geschikt als holistische software voor kantoor- en teamsamenwerking

Zoom prijzen

**Gratis

Pro: $149,90 per jaar/gebruiker

$149,90 per jaar/gebruiker Zakelijk : $199,90 per jaar/gebruiker

: $199,90 per jaar/gebruiker Business Plus: $250 per jaar/gebruiker

$250 per jaar/gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (52.500+ beoordelingen)

4.5/5 (52.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ beoordelingen)

5. Kudde

via Kudde Verdrinken in e-mails en ongelijksoortige chat threads? Flock schiet te hulp. Deze communicatie-app voegt naadloos teamchats, videogesprekken en productiviteitstools onder één digitaal dak. Het is een uitstekende oplossing voor grote of kleine teams die belang hechten aan snelle, geïntegreerde communicatie zonder rommel.

Flock beste eigenschappen

Voer polls uit binnen kanalen en kies voor anonieme antwoorden

In-app videovergaderen en veilig bestanden delen

Integreert met veleproductiviteitsapps en diensten

Beperkingen van Flock

Geavanceerde aanpassingen alleen beschikbaar voor plannen op Enterprise-niveau

Gebruikers melden een aanvankelijke steile leercurve

Sommige gebruikers vinden deprojectbeheer functies onvoldoende

Flock prijzen

**Gratis

Pro: $4.50/maand per gebruiker

$4.50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Flock beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (235+ beoordelingen)

4.4/5 (235+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

6. Microsoft-teams

via Microsoft-teams Uit het huis van Microsoft komt Teams, een krachtpatser voor samenwerking ontworpen voor de moderne onderneming. Teams beperkt zich niet tot chats en gesprekken, maar integreert met Office 365 en creëert zo een uniforme werkruimte. Voor grotere bedrijven of teams die diep verankerd zijn in het Microsoft ecosysteem, Teams biedt een naadloze, onderling verbonden ervaring.

Microsoft Teams beste functies

Uitgebreide belfuncties, inclusief voicemail en doorverbinden

Whiteboard-app voor brainstormen met automatische synchronisatie en bijhouden van versiegeschiedenis

Biedt tijdbesparende "opgeslagen instellingen" voor het maken van groepen of teams

Microsoft Teams beperkingen

Beperkte integratie met niet-Microsoft producten

Het kan te complex zijn voor eenvoudige taken

Ontbreekt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en is moeilijk te integreren met niet-Microsoft communicatiesoftware

Microsoft Teams prijzen

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$4/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (14.100+ beoordelingen)

4.3/5 (14.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.200+ beoordelingen)

7. Discord

via Discord Discord was oorspronkelijk een toevluchtsoord voor gamers, maar heeft zich ontwikkeld tot een levendig platform voor gemeenschappen en teams van allerlei aard. De spraakkanalen, tekstkamers en uitgebreide integraties maken het een fantastisch hulpmiddel voor creatieven, hobbygroepen en zelfs professionele teams die op zoek zijn naar een minder formele samenwerkingsruimte.

Discord beste functies

Besloten servers alleen voor genodigden

Onderwerp-gebaseerde kanalen voor gerichte discussies tussen teamleden

Biedt tekst-, spraak-, videochat en schermdeling

Discord beperkingen

Sommigen vinden de gebruikersinterface voor tekstberichten verwarrend

Hoog gespreksvolume kan het bekijken van de berichtgeschiedenis belemmeren

Mist beveiliging op bedrijfsniveau en is voornamelijk voor sociale interacties; beteralternatieven voor Discord zijn beschikbaar

Discord prijzen

**Gratis

Nitro: $9.85/maand per gebruiker

$9.85/maand per gebruiker Nitro Classic: $4.92/maand per gebruiker

$4.92/maand per gebruiker Server Boost: $4.99/maand per gebruiker

$4.99/maand per gebruiker Nitro Basic: $2,95/maand per gebruiker

Discord beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (320+ beoordelingen)

8. Raket.chat

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62699b0c2cd70761982bb82a\_free-trial.webp Rocket.Chat Dashboard /img/

via Raket.chat Op zoek naar een aanpasbaar communicatieplatform? Rocket.Chat beantwoordt de vraag. Deze open-source tool biedt chat, videoconferenties en een groot aantal integraties, waardoor teams het platform naar hun eigen behoeften kunnen vormgeven. Tech-savvy groepen of diegenen die waarde hechten aan een gepersonaliseerde communicatie hub zal Rocket.Chat bijzonder aantrekkelijk vinden.

Rocket.Chat beste eigenschappen

Effectief gebruikers taggen met @mentions

Video- en spraakgesprekken met schermdeling

Mobiel, web en desktop beschikbaar met functies zoals berichtvertaling

Rocket.Chat beperkingen

De interface is niet zo intuïtief als alternatieven

De functionaliteit van de mobiele app blijft achter bij die van andere concurrenten

Sommige gebruikers melden problemen met synchronisatie van meldingen tussen desktop- en mobiele apps

Rocket.Chat prijzen

Community: Gratis

Gratis Onderneming: $7/gebruiker per maand

Rocket.Chat beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (320+ beoordelingen)

4.2/5 (320+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk De Beste Open-Source Hulpmiddelen voor Projectbeheer

9. Mockplus

via Mockplus Ontwerpers en productteams, opgelet. Mockplus is meer dan een tool; het is een speeltuin voor prototyping, samenwerking en ontwerp workflow optimalisatie .

De intuïtieve interface zorgt ervoor dat teams hun ontwerpvisies tot leven kunnen brengen, feedback kunnen verzamelen en iteraties kunnen uitvoeren - alles in één ruimte.

Mockplus beste eigenschappen

Naadloos ontwerpen exporteren vanuit belangrijke platforms zoals Sketch en Adobe XD

Communiceer direct over ontwerpen en bouw hi-fi interactieve prototypes

Ondersteunt verschillende documenttypes voor online preview

Mockplus beperkingen

Afhankelijk van een stabiel netwerk van hoge kwaliteit

Specifiek op maat gemaakt voor ontwerpers, beperkt mogelijk het nut voor andere teams

Prijzen van Mockplus

**Gratis

Ultimate: $10.95 per gebruiker/maand

$10.95 per gebruiker/maand Onderneming: Neem contact op met verkoop

Mockplus beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (15 beoordelingen)

4.5/5 (15 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7 beoordelingen)

10. Chanty

via Chanty In de drukke wereld van teamcommunicatie valt Chanty op door zijn eenvoud en efficiëntie. Chanty is meer dan alleen een chat-app en integreert ook taakbeheer om ervoor te zorgen dat teams op schema blijven.

Kleine tot middelgrote teams die op zoek zijn naar een ongecompliceerd maar robuust samenwerkingsplatform zullen Chanty een verademing vinden.

Chanty beste functies

Biedt audioberichten met zoekvriendelijke chat en onbeperkte berichtgeschiedenis

Functies voor taakbeheer met een Kanban-bord

Kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere communicatietools

Chanty beperkingen

Volgens gebruikers hebben sommige gebruikers last van prestatieproblemen of laadvertragingen

Sommige functies hebben extra kosten of vereisen upgrades

Beperkte geavanceerde analyses enrapportagemogelijkheden, die een belemmering kunnen vormen voorprojecttransparantie Chanty prijzen

**Gratis

Zakelijk: $4/maand per gebruiker

Chanty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

11. Slap

via Slack Slack is een realtime berichtenapp die de teamcommunicatie verbetert, e-mails vermindert en de productiviteit verhoogt. Het is onderverdeeld in kanalen waar teams discussies kunnen aanmaken, eraan kunnen deelnemen en eraan kunnen deelnemen. Met de functies voor directe berichten en oproepen kunnen teamleden privégesprekken voeren of vergaderingen houden zonder de app te verlaten.

Slack beste functies

Integraties met vele andere tools zoals Google Drive, Trello en Salesforce om workflows te stroomlijnen.

Privékanalen en directe berichten voor gerichte gesprekken.

Bestanden delen en samenwerken met ingebouwde documentviewers en -editors.

Spraak- en videogesprekken en mogelijkheden om schermen te delen voor virtuele vergaderingen.

Slack beperkingen

Sommige gebruikers melden dat de app veel bronnen kan gebruiken, waardoor de prestaties van andere apps worden beïnvloed.

De gratis versie beperkt de toegang tot een beperkte geschiedenis van berichten en het aantal integraties.

Slack prijzen

Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Zakelijk: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop

Slack beoordelingen en recensies

G2Crowd : 4.5/5 (16500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (16500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (15000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Slack alternatieven !

ClickUp: De ultieme samenwerkingsapp voor teams

Met het tempo van de huidige digitale wereld is het van het grootste belang om een holistische tool te hebben die alle essentiële samenwerkingsfuncties in zich verenigt.

En ClickUp doet precies dat. De whiteboards zijn niet alleen ruimtes om te krabbelen; het zijn canvasdoeken voor innovatie, die visuele brainstormsessies faciliteren die ideeën omzetten in uitvoerbare plannen. De Docs-functie zorgt ervoor dat geen enkel belangrijk document een spelletje verstoppertje met je speelt. Alles is gecentraliseerd, georganiseerd en binnen handbereik.

De dagen van heen en weer schakelen tussen platforms om een project te bespreken zijn voorbij. ClickUp integreert conversaties daar waar de actie is, zodat de context nooit verloren gaat bij het vertalen. Samenwerking gaat niet over jongleren met tools; het gaat over naadloze synergie, vloeiende conversaties en het binnen handbereik hebben van de juiste bronnen.

In het uitgebreide universum van samenwerkingsapps schittert ClickUp het meest. Want waarom zou je uiteindelijk genoegen nemen met goed als je ook het beste kunt hebben?