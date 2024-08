Top 5 Bitrix24 Alternatieven & Concurrenten (Eigenschappen, Beperkingen, Prijzen)

op zoek naar enkele krachtige Bitrix24 alternatieven?

Waarschijnlijk ben je hier omdat Bitrix24 gewoon niet werkt voor jou.

En dat is niet erg.

Sommige dingen gaan gewoon niet goed samen.

Zoals olie en water, of ananas en pizza.

Ja, dat zeiden we net.

Maar de meeste dingen in het leven hebben wel een ideale combinatie.

En jij staat op het punt om je perfecte projectmanagementpartner te vinden.

In dit artikel lichten we de top vijf uit Bitrix24 alternatieven , samen met hun belangrijkste kenmerken, voor- en nadelen, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Laten we beginnen.

Waarom zoeken naar Bitrix24 Alternatieven?

Bitrix24 is een populaire samenwerkingstool die veel gebruikt wordt voor projectbeheer door kleine en groeiende bedrijven.

wat zijn de beste functies?

Ingebouwde CRM-softwarefuncties

Gratis e-mailmarketingfuncties

Beschikbaar als zelfgehoste versie en als cloudversie

Samenwerkingsproject entaakbeheer functionaliteit

Waarom dan zoeken naar Bitrix24 alternatieven ?

Bitrix24 schiet op veel belangrijke gebieden tekort als een hulpmiddel voor projectbeheer of platform.

Hier volgt een korte blik op enkele van de nadelen van Bitrix24 waar je gewoon je ogen niet voor kunt sluiten.

1: Complexe installatie

Uw ideale software voor projectbeheer moet eenvoudig in te stellen zijn.

Niet in het geval van Bitrix24!

De installatie laat je uitgeput achter.

Con #2: Te veel extra functies

Bitrix24 biedt u veel extra functies zoals e-mailmarketing, klantenondersteuning en leadbeheer .

Als je het alleen wilt gebruiken voor taakbeheer, zullen al deze extra functies gewoon nutteloos zijn en je opslagruimte opslokken.

Con #3: Ingewikkelde gebruikersinterface

Natuurlijk zijn sommige functies van Bitrix24 goed.

Ze zijn echter niet goed georganiseerd.

De onoverzichtelijke gebruikersinterface van Bitrix24 kan verwarrend en afschrikwekkend zijn, vooral als je een beginner bent.

niet iets wat je wilt in _projectbeheersoftware _, toch?

Helaas houden de nadelen hier niet op.

Lees onze uitgebreide_ Bitrix24 beoordeling om meer beperkingen te bekijken.

Zullen we nu beginnen met onze zoektocht naar het beste Bitrix24-alternatief? Laten we beginnen!

Top 5 Bitrix24 Alternatieven

Het is moeilijk om een Bitrix24-alternatief te vinden dat perfect aansluit bij je behoeften.

Omdat er te veel opties zijn, te veel factoren om te overwegen..

Het belangrijkste is dat elke organisatie uniek is.

Sommigen geven prioriteit aan marketingbehoeften, terwijl anderen zich richten op planning en ontwerp.

Maak je geen zorgen. Wij zijn er voor jou.

Hier is een lijst met de beste vijf Bitrix24 alternatieven om je te helpen kiezen uit de beste.

Download ClickUp op elk apparaat en krijg overal toegang tot uw werk

Als eerste is ClickUp, een van de hoogst gewaardeerde projectmanagementsoftware gebruikt door zeer productieve teams.

De tool is in hoge mate aanpasbaar met tal van functies die zijn ontworpen om projectbeheer voor jou net zo eenvoudig te maken als kwantumfysica is voor een natuurkundige.

hoe doet ClickUp dat?

Laten we eens goed kijken naar een aantal van de topfuncties om te begrijpen waarom het de eerste is op deze Bitrix24-alternatievenlijst.

ClickUp belangrijkste functies

A. Geniet van flexibiliteit met weergaven Schakel tussen verschillende soorten weergaven en vind de weergave die het beste bij je werkstijl past.

Kies uit de vele weergaveopties van ClickUp, zoals:

Raad van bestuur : Kanban-weergave om taken te sorteren op status

Kaderweergave: voor managers om taken te sorteren op geadresseerden

Kalenderweergave : bekijk al uw komende gebeurtenissen en taken op een kalender

Lijstweergave: bekijk alle taken in een lijstformaat en gebruik filters om ze te sorteren

B. Bespaar tijd en moeite met Automatiseringen ClickUp biedt u tal van automatiseringen voor elke repetitieve taak die u in uw workflow hebt.

Of het nu gaat om marketingautomatisering, klantenservice automatiseringen of personeelsbehoeften, u kunt elke workflow automatiseren met de automatiseringsfunctie van ClickUp.

Maak je eigen aangepaste automatisering of kies uit de sjabloonbibliotheek voor automatiseringen

ClickUp doet het werk terwijl u en uw team zich concentreren op groei. 😇

C. Stel verwachtingen met Tijd Schattingen Voor elk project of taak is een tijdsinschatting nodig.

Hoe kun je anders een duidelijke tijdlijn hebben of weten wanneer en aan wie je taken moet toewijzen?

Met de functie Tijdschattingen van ClickUp kunt u verwachtingen stellen en voorspellen wanneer dingen klaar zullen zijn.

Tijdschattingen toevoegen vanuit taken en weergaven in ClickUp

Dus... Bitrix24 alternatieven maken tijd vrij? Ja!

_Dat betekent meer tijd om Dungeons and Dragons te spelen met collega's? Dubbel ja!

D. Beheer projecten als een pro met Gantt-diagrammen word je geïntimideerd door Gantt-diagrammen?

We begrijpen het.

A Gantt-diagram kan er complex uitzien en eng lijken. Zoals een moleculair orbitaal diagram dat de chemische binding in moleculen uitlegt. oef!

Maar zo zien ClickUp Gantt-diagrammen er niet uit.

Onze Gantt-diagrammen zijn:

Visueel aantrekkelijk (want wie houdt er niet van esthetiek)

Supergemakkelijk te gebruiken en te interpreteren

In staat om je te helpentaken plannenbeherendeadlines, ontdek de kritiek pad en meer

Plan snel meerdere projecten met de Gantt-weergave van ClickUp

E. Beheer documenten als nooit tevoren met Documenten U kunt de meest flexibele en gemakkelijk deelbare kennisbank met ClickUp Docs.

Of het nu gaat om bloginhoud of het maken van aantekeningen over snaartheorie, Docs kan al uw woorden en gegevens aan 😎

wat zijn de voordelen?

Meerdere mensen kunnen samenwerken en bewerkingen maken in een enkel document

Opmerkingen toewijzen enTaken rechtstreeks vanuit Documenten

OpslaanDocumenten als sjablonen Delen en instellenAangepaste machtigingen *F. Houd uw projecten bij met Dashboards en Widgets Projectmanagers zijn dol op de geavanceerde Dashboards van ClickUp.

Volg elke afzonderlijke activiteit en prestatie met verschillende Dashboard Widgets zoals:

Snelheidsgrafieken

Burndown grafieken

Opbrandgrafieken

Cumulatieve stroomdiagrammen

Visualiseer hoe het werk in uw ClickUp werkruimte gebeurt op elke manier die u wilt met Dashboards

Onthoud dat hoe meer inzicht u hebt in de prestaties van uw team, hoe meer u als organisatie kunt bereiken.

ClickUp professionals

Creëer een overzicht op hoog niveau van alles wat er in uw werkruimte gebeurt met behulp vanDashboards Eenvoudige integratie met je favoriete apps van derden, waaronderSlack,TogglenCalendly Efficiënte projectmanagementsoftware voor alle bedrijfsgrootten

Voeg fasen toe aan uw taken metAangepaste statussen Direct creërenactie-items van opmerkingen metToegewezen opmerkingen ToewijzenMeerdere geadresseerden aan een enkele taak

Eenvoudig bestanden delen met cloudopslagintegraties zoalsDropbox enGoogle Drive Pas de toegang voor leden en gasten aan metRechten Clip: Video-opname voor het opnemen van je bureaubladscherm

Intuïtieve gebruikersinterface

Overal offline werken metOffline modus* 24/7 klantenondersteuning

Mobiele apps beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten

ClickUp nadelen

Kan geen dashboards exporteren

Maakt u zich geen zorgen. Ons team werkt in acht verschillende tijdzones om ervoor te zorgen dat uw suggesties worden geïmplementeerd en problemen worden opgelost.

Bekijk onze_ stappenplan voor ontwikkeling om te zien wat er in petto is.

ClickUp prijzen

ClickUp biedt drie prijsopties:

Voor altijd gratis: inclusief onbeperkte taken en gebruikers, en 100MB opslag (meer als freemium)

inclusief onbeperkte taken en gebruikers, en 100MB opslag (meer als freemium) Unlimited ($5/gebruiker per maand): bevat onbeperkte lijsten, borden, dashboards en opslagruimte

bevat onbeperkte lijsten, borden, dashboards en opslagruimte Zakelijk ($9/gebruiker per maand): inclusief alle automatiseringen, Mindmaps en aangepaste exporten

ClickUp gebruikerswaarderingen

Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Wrike

via Wrike Veel projectmanagers zoals Wrike voor zijn krachtige mogelijkheden voor resourcebeheer en mogelijkheden als samenwerkingsplatform.

Maar als het aankomt op de installatie en het inwerken,

Kan Wrike je achterlaten als... 🤦

Hadden we al gezegd dat ze Wrike Professional Services hebben om je door het proces te begeleiden?

Een gespecialiseerde service... om mee te beginnen!

Als je intern schreeuwt, ben je niet alleen.

Benieuwd naar Wrike? Kom meer te weten over Wrike projectbeheer en de **beste Wrike alternatieven .

Belangrijkste kenmerken van Wrike

Heeft een ingebouwde formulierbouwer

Heeft een ingebouwde tijdregistratie

Biedt authenticatie met twee factoren

Biedt de mogelijkheid om aangepaste statussen te maken

Wrike voordelen

Biedt tonnen sjablonen

Genereert real-time rapporten

Biedt efficiënteworkflow management* Ondersteunt zowel iOS- als Android-apparaten

Wrike nadelen

Onboarding is vrij ingewikkeld

De mobiele app is niet zo functioneel als de web app

De gratis versie ondersteunt slechts vijf gebruikers

Kan niet importeren vanuit andere projectmanagementplatforms

Wrike prijzen

Wrike biedt drie prijsopties:

Gratis: inclusief bordweergave, spreadsheetweergave en 2GB opslagruimte

inclusief bordweergave, spreadsheetweergave en 2GB opslagruimte Professioneel ($9,80/gebruiker per maand): inclusief deelbaar dashboard, geavanceerde integraties en 5GB opslagruimte

inclusief deelbaar dashboard, geavanceerde integraties en 5GB opslagruimte Zakelijk ($24,80/gebruiker per maand): inclusief rapportsjablonen, grafische analyses en 50 GB opslagruimte

Wrike gebruikerswaarderingen

Capterra: 4.2/5 (1600+ beoordelingen)

4.2/5 (1600+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (1300+ beoordelingen)

3. Basecamp

via BasecampBasecamp is een geweldig alternatief voor Bitrix.

Samenwerking en communicatie zijn de sterkste punten.

Als je echter kijkt naar de projecttracking functies in Basecamp komt u uit op één item op de lijst.

Slechts één, en dat is Hill Charts.

Wil je meer inzichten? Bekijk onze gedetailleerde Basecamp beoordeling .

Belangrijkste functies van Basecamp

Interactieve borden voor teamsamenwerking

Pings voor instant messaging in kleine groepen of privé één-op-één

Efficiënt en gebruiksvriendelijk universeel zoeken

Teamrapporten voor een grondige samenvatting van taken en teamleden

Basecamp voordelen

Eenvoudig taakbeheer voor kleine teams

Heeft zowel iOS- als Android-apps

Automatische check-in vragen (dagelijks, wekelijks of maandelijks)

Ondersteunt toegang voor klanten

Basecamp nadelen

Eén vaste prijsoptie

Geen native tijdregistratiesysteem

Geen geavanceerde projecttracking functies

Ondersteunt beperkte integraties

Basecamp-prijzen

Basecamp Personal (30 dagen gratis): biedt drie projecten, 20 gebruikers en 1 GB opslagruimte

biedt drie projecten, 20 gebruikers en 1 GB opslagruimte Zakelijk plan ($99/maand): biedt realtime chat, takenlijsten en onbeperkte gebruikers en klanten

Basecamp-gebruikersbeoordeling

Capterra: 4.3/5 (12.300+ beoordelingen)

4.3/5 (12.300+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (4500+ beoordelingen)

4. Maandag.nl

via Maandag Monday.com is een goed alternatief voor Bitrix24.

Het is een tool voor projectbeheer, teamsamenwerking en taakbeheer die al veel marketingteams heeft geholpen.

De meesten van ons hebben echter een hekel aan maandagen en deze software doet niet echt veel om ons op andere gedachten te brengen.

om te beginnen, wist je dat Monday.com geen gratis plan heeft?

Bekijk onze_ Maandag.nl beoordeling en top maandag alternatieven om erachter te komen of het de juiste projectmanagementtool voor jou is.

Monday.com belangrijkste kenmerken

Toegang voor gasten om borden en tijdlijnen te bekijken

Terugkerende taken en herinneringen

Borden voor het beheren van taken en subtaken

kolommen met #tags om resultaten te filteren in alle prikborden

Maandag.nl voordelen

Visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk

iOS- en Android-apps beschikbaar

Aanbiedingenwerklastbeheer* Inheemse tijdregistratie

maandag.nl nadelen

Geen krachtige taakafhankelijkheden

Geen gratis plan beschikbaar

Tijdregistratie alleen beschikbaar in het Pro pakket

Geen notitieblok

Maandag.nl prijzen

Monday.com heeft drie prijzen:

Basic ($8/zitplaats per maand): inclusief formulieren, communicatie met context en één bord per dashboard

inclusief formulieren, communicatie met context en één bord per dashboard Standaard ($10/zitplaats per maand): inclusief geavanceerd zoeken, kalenderweergave en drie borden per dashboard

inclusief geavanceerd zoeken, kalenderweergave en drie borden per dashboard Pro ($16/zitplaats per maand): inclusief tijdregistratie, formulekolom en 10 borden per dashboard

Monday.com gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.6/5(2100+ beoordelingen)

4.6/5(2100+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1200+ beoordelingen)

5. Jira

via Jira De laatste op de lijst van Bitrix24 alternatieven is Jira. Het is populair omdat het een krachtig Agile projectbeheer software waar tech-professionals op vertrouwen.

Hoewel het een goed softwareplatform is voor technische gebruikers, is Jira niet geschikt voor de meeste andere teams.

Ben je niet zeker over Jira? Kijk dan eens naar onze uitgebreide Jira-beoordeling en_ *diverse alternatieven voor Jira* _.**_

Belangrijkste kenmerken van Jira

AanpasbaarScrum en Kanban borden

Automatisering met slepen en neerzetten

Agile rapportage voor het bijhouden van projectvoortgang

Ondersteunt meer dan 3000 integraties

Jira pro's

Heeft zijn eigen programmeertaal

iOS- en Android-apps beschikbaar

Biedt een 360-graden overzicht van projectvoortgang

Uitgebreide zoekfunctionaliteit

Jira nadelen

Complexe gebruikersinterface voor beginners

Beperkte bestandsgrootte (slechts 2 GB)

Geen meerdere beheerders

Geen aangepaste sjablonen voor taken

Jira prijzen

Jira heeft drie prijsopties:

Free: inclusief agile rapportage, automatiseringen en 2 GB bestandsopslag

inclusief agile rapportage, automatiseringen en 2 GB bestandsopslag Standaard ($7/gebruiker per maand): inclusief auditlogs, anonieme toegang en 250 GB bestandsopslag

inclusief auditlogs, anonieme toegang en 250 GB bestandsopslag Premium ($14/gebruiker per maand): inclusief Scrum en Kanban-borden, projectarchivering en onbeperkte opslag

Jira gebruikersbeoordelingen

Capterra: 4.4/5 (9500+ beoordelingen)

4.4/5 (9500+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (3600+ beoordelingen)

Tijd voor een serieus Bitrix24-alternatief

Hoewel Bitrix24 een geweldig CRM-platform is en veel functies voor sociale samenwerking heeft, is het niet genoeg. Het mist nog steeds een aantal belangrijke projectfuncties en kan ongelooflijk ingewikkeld zijn om te gebruiken.

Wat je nodig hebt is één platform dat een totaalpakket is.

Vooral omdat er veel andere concurrenten van Bitrix24 zijn die meer waardevolle functies bieden in hun gratis plannen!

Kijk maar eens naar ClickUp. Het is voor altijd gratis (tenzij u wilt upgraden) en ondersteunt een onbeperkt aantal taken en gebruikers.

Andere belangrijke functies van ClickUp, zoals de meer dan 50 kant-en-klare procesautomatiseringen, Ik Modus en tal van integraties maken het het beste alternatief voor Bitrix24.

Als je ons nog steeds niet gelooft, bekijk dan onze ClickUp vs Bitrix 24 beoordeling en u zult zien wat we bedoelen!

Tijd voor clickUp vandaag nog gratis te krijgen !