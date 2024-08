Hoe maak je het perfecte Scrum-bord voor Agile teams?

Een scrumbord klinkt leuk, als een bordspel dat je met je vrienden speelt.

Het enige verschil? In plaats van vrienden heb je collega's. En in plaats van een bordspel heb je een hulpmiddel dat samenwerken en teamwork tot een leuk proces maakt.

Scrumborden helpen je om team beheren taken beter en kan een springplank zijn voor productieve samenwerking, vooral voor agile projecten.

Maar wat zijn het? Wie gebruikt ze? En waarom helpen ze je zo goed dingen gedaan te krijgen snel?

We bespreken dit en nog veel meer in deze blogpost.

Bonus: Krijg een nieuwe tool in handen die een eenvoudig Scrum-bord verandert in een productiviteitskatalysator voor je hele team! 🤫

Wat is een Scrum-bord?

Een Scrum-bord is een visuele takenlijst die wordt gebruikt om taken in een sprint te beheren en te controleren. Het bestaat uit kolommen die de verschillende stadia van een workflow vertegenwoordigen (bijv. Te Doen, In uitvoering, Voltooid). Elke kolom heeft rijen die individuele taken of werkitems vertegenwoordigen. Taken worden opgesplitst in kleine, hanteerbare stukjes en over het bord van links naar rechts verplaatst om de voortgang weer te geven.

Teams gebruiken Scrum-borden in sprintplanning vergaderingen om de taken voor de komende sprint te vullen. Ze werken het bord ook dagelijks bij in standup vergaderingen om voltooid werk te laten zien.

Met een gesynchroniseerde weergave van alle taken op één pagina kan de Scrum-bord manager kan visualiseren hoe de taken vorderen, eventuele achterstanden wegwerken en in realtime problemen oplossen om de deadlines van het project te halen.

Dit helpt Scrum teammanagers houden de voortgang bij en houden iedereen productief, verantwoordelijk en op koers met de algemene projectdoelstellingen.

Scrum boards zijn zeer veelzijdig. Ze kunnen worden aangepast aan de eisen van elk project. Maar om een op maat gemaakt Scrum-bord voor je hele team te ontwikkelen, moet je de absolute essentie van het Scrum-raamwerk onder de knie hebben!

ClickUp's Scrum Board-sjablonen instellen met slechts een paar klikken

Kernaspecten van het Scrum-raamwerk uitgelegd

Het Scrum framework helpt teams om iteratief en incrementeel werkende software op te leveren, met de nadruk op flexibiliteit, transparantie en continue verbetering. Het is lichtgewicht maar toch krachtig en is vooral populair voor het managen van complexe projecten.

De terminologie kan een uitdaging lijken, vooral als je nieuw bent in Scrum. Maar we hebben een poging gedaan om het uit te leggen agile Scrum termen hier om je te helpen meer gedaan te krijgen in minder tijd. 💁

1. Scrum-teamprincipes

Bepaalde waarden definiëren een Scrum team's succes voor elk project.

Visualisatie: Het Scrum-bord moet elke fase van de workflow en de voortgang van elke taak weergeven met behulp van kolommen, kaarten en visuele aanwijzingen

Transparantie en focus: Alle teamleden moeten gemakkelijk de algemene projectflow en taakprioriteiten begrijpen

Alle teamleden moeten gemakkelijk de algemene projectflow en taakprioriteiten begrijpen Interval en aanpassingsvermogen: Het bord moet sprint-gebaseerd werken ondersteunen en gemakkelijk aangepast kunnen worden op basis van dagelijkse updates en feedback

Het bord moet sprint-gebaseerd werken ondersteunen en gemakkelijk aangepast kunnen worden op basis van dagelijkse updates en feedback Samenwerking en eigenaarschap van het team: De lay-out moet zelforganisatie, eigenaarschap van taken en gezamenlijke probleemoplossing onder teamleden aanmoedigen

De lay-out moet zelforganisatie, eigenaarschap van taken en gezamenlijke probleemoplossing onder teamleden aanmoedigen Metrics en zichtbaarheid: Belangrijke informatie zoals sprintdoelen, resterende dagen en individuele verantwoordelijkheden moeten goed zichtbaar zijn

2. Sprints

Een sprint is minder een 100 meter sprint en meer een estafette! Elk subteam krijgt het "stokje" (sprintdoel), werkt samen om een etappe (taken) te voltooien en geeft aan het einde een opgepoetst resultaat (increment) af. Elke sprint draagt uiteindelijk bij aan de grotere reis (projectdoel). Elke sprint draagt uiteindelijk bij aan de grotere reis (projectdoel).

Sprints zijn cruciaal voor het behouden van de wendbaarheid en reactiesnelheid die het Scrum-raamwerk definiëren.

Ze verdelen grote projecten in hanteerbare brokken, maken snelle oplevering mogelijk en stimuleren continu leren en verbeteren.

Net als het Scrum-raamwerk hebben sprints hun terminologie:

Vaste lengte: Meestal één tot vier weken, de korte sprintperiode helpt de focus te behouden en voorkomt dat een project een sleur wordt

Meestal één tot vier weken, de korte sprintperiode helpt de focus te behouden en voorkomt dat een project een sleur wordt **Specifieke ceremonies zoals sprintplanning, dagelijkse stand-ups, sprintreviews en retrospectieven helpen de workflow te sturen en houden het team op koers

Single sprint goal: Een duidelijk doel dat de algemene focus en richting voor de sprint definieert

Een duidelijk doel dat de algemene focus en richting voor de sprint definieert Sprint backlog: Een set taken uit de product backlog geselecteerd en gedimensioneerd voor voltooiing binnen de sprint

Een set taken uit de product backlog geselecteerd en gedimensioneerd voor voltooiing binnen de sprint **Een incrementele productupdate die aan het einde van elke sprint wordt opgeleverd en die vroegtijdige waarde en feedbackmogelijkheden biedt

Pas sprints aan met ClickUp's Scrum planningsmodel

3. Scrum team rollen

Laten we nu eens kijken naar Scrum team management . Hoewel alle leden van het team verantwoordelijk zijn voor de taken die aan hen zijn toegewezen, hebben sommige de verantwoordelijkheid om het hele proces voort te stuwen.

Producteigenaar: De belanghebbenden die de visie voor het product bepalen door prioriteiten te stellen en de productbacklog te beheren

De belanghebbenden die de visie voor het product bepalen door prioriteiten te stellen en de productbacklog te beheren Scrum Master: Faciliteert het Scrum-proces, verwijdert belemmeringen en zorgt ervoor dat het framework effectief wordt gevolgd

Faciliteert het Scrum-proces, verwijdert belemmeringen en zorgt ervoor dat het framework effectief wordt gevolgd Ontwikkelteam: Het zelforganiserende team dat verantwoordelijk is voor het voltooien van het werk in elke sprint door taken uit de backlog te halen

Wie gebruikt een Scrum Board en waarom?

Scrum boards werden oorspronkelijk ontwikkeld met één doel: het werk van een software ontwikkelteam beter organiseren. Maar de Scrum boards van vandaag zijn een veel veelzijdiger hulpmiddel met eindeloze gebruiksmogelijkheden!

Het is noodzakelijk dat je een Scrum board gebruikt voor complexe projecten en iteratieve workflows. Maar het kan ook andere agile teams onder een groot aantal scenario's-door hen te helpen workflows te visualiseren en werk te coördineren.

Softwareontwikkelingsteams

Use case: Volg de voortgang van ontwikkelingstaken, bugs en functies binnen een sprintcyclus

Volg de voortgang van ontwikkelingstaken, bugs en functies binnen een sprintcyclus Waarom: Verbeterde transparantie en samenwerking, vroege identificatie van wegversperringen en gerichte voltooiing van sprintdoelen

Marketingteams

Use case: Campagnetaken, workflows voor het maken van inhoud en promotionele activiteiten beheren

Campagnetaken, workflows voor het maken van inhoud en promotionele activiteiten beheren Waarom: Duidelijk overzicht van campagnevoortgang en afhankelijkheden tussen taken, en tijdige levering

Ontwerpteams

Use case: Ontwerpiteraties, wireframes, prototypes en verbeteringen van de gebruikerservaring bijhouden

Ontwerpiteraties, wireframes, prototypes en verbeteringen van de gebruikerservaring bijhouden Waarom: Eenvoudige afstemming tussen ontwerpers en ontwikkelaars, vroegtijdige identificatie van knelpunten in het ontwerp en flexibele aanpassingen op basis van feedback

Verkoopteams

Use case: Bewaak verkoopactiviteiten, volg leads en deals en beheer quota's binnen een specifiek tijdsbestek

Bewaak verkoopactiviteiten, volg leads en deals en beheer quota's binnen een specifiek tijdsbestek Waarom: Uitgebreid overzicht van verkooppijplijnfasen en eenvoudige prioritering van outreach-inspanningen om doelstellingen te halen

HR-teams

Use case: Wervingsprocessen, het inwerken van werknemers en prestatiebeoordelingen beheren

Wervingsprocessen, het inwerken van werknemers en prestatiebeoordelingen beheren Waarom: Verbeterde efficiëntie en transparantie in HR-workflows, tijdige voltooiing van taken en vereenvoudigd documentatiebeheer

Productbeheerteams

Use case: De ontwikkeling van de productroadmap volgen, prioriteiten toekennen aan functies en feedback van gebruikers volgen

De ontwikkeling van de productroadmap volgen, prioriteiten toekennen aan functies en feedback van gebruikers volgen Waarom: Uniform overzicht van de voortgang van de productroadmap, effectieve communicatie met belanghebbenden en eenvoudige aanpassingen op basis van gebruikersinzichten

Operationele teams

Use case: Systeemonderhoud, incidentoplossing en infrastructuurupgrades

Systeemonderhoud, incidentoplossing en infrastructuurupgrades Waarom: Verbeterde zichtbaarheid van operationele taken, bijhouden van afhankelijkheden tussen problemen en snel en efficiënt oplossen van problemen

Van welk team u ook deel uitmaakt, deze Scrum sjablonen kunnen je helpen om het perfecte Scrum-bord te maken in minuten, niet in uren.

Verschillende soorten Scrum-borden

Hoewel velen van ons bedreven zijn in het gebruik van markups en digitale hulpmiddelen, vinden sommige mensen het nog steeds makkelijker om concepten uit te leggen met behulp van fysieke platen.

Op dezelfde manier kun je je Scrum-bord nog steeds op een fysiek bord tekenen. Maar digitale of virtuele Scrum-borden zijn gemakkelijker te gebruiken met moderne Scrum hulpmiddelen .

1. Fysiek Scrum-bord

via Smartsheet Een traditioneel fysiek Scrum-bord wordt gebouwd met behulp van fysieke elementen zoals een whiteboard, plakbriefjes, kaarten en markers.

Je kunt je Scrum-bord verdelen in drie secties - openstaande taken, werk in uitvoering en voltooid werk. Gebruik je sticky notes om taken aan te wijzen en verplaats ze door deze drie secties naarmate je vordert. Je kunt meer secties toevoegen zoals feedback en goedkeuringen om het gedetailleerder te maken.

Ondanks de populariteit van digitale Scrum-borden, nemen fysieke borden nog steeds een speciale plaats in voor veel teams. De tactiele ervaring van het bewegen van fysieke kaarten op een bord kan bevredigender aanvoelen en het eigenaarschap van taken versterken. Weg van schermen kan creativiteit, discussie en een diepere focus binnen teams bevorderen. Bovendien is een fysiek bord eenvoudig op te zetten en zijn er geen speciale gereedschappen of technische vaardigheden voor nodig. 🙌

2. Virtueel scrumbord

Een online Scrum-bord is het virtuele neefje van het traditionele fysieke bord. Het repliceert de kolommen, kaarten en workflow van een fysiek Scrum-bord en stelt teams in staat om de projectvoortgang online en in realtime te laten zien en te bewaken.

De belangrijkste voordelen zijn real-time samenwerking op afstand, automatisering en zichtbaarheid van gegevens en statistieken die niet mogelijk zijn met fysieke borden

Gebruik ClickUp's retrospectief Sprint Board-sjabloon om regelmatige Scrum-vergaderingen bij te houden

Een scrumbord maken

Ben je enthousiast over hoe snel en gemakkelijk het allemaal lijkt? Een Scrum-bord maken is niet anders. Hier zijn vijf eenvoudige stappen om je eigen Scrum board te maken en toe te passen agile Scrum-technieken aan uw werkdag. 🤩

Stap 1: Kies uw platform

ClickUp Board View gebruiken als Scrum-bord

Voordat u een Scrum-bord maakt, kiest u het platform waarin u het wilt bouwen. Het platform moet verschillende Scrum-tools en sjablonen hebben om je proces te vergemakkelijken.

Om te beginnen kunt u het volgende gebruiken ClickUp's bordweergave als een online Scrum-bord. De manager van uw Scrum-team kan eenvoudig taken in de gaten houden en ze door de trechter verplaatsen.

Stap 2: Plaats uw gebruikersverhalen

Identificeer een duidelijke en beknopte user story. Een user story is een korte, eenvoudige beschrijving van een functie of vereiste vanuit het perspectief van de beoogde gebruiker. Een goed geschreven user story richt zich op wat de gebruiker wil dat het product doet, niet op de technische specificaties van het product.

Voorbeeld: Als klant wil ik mijn bestelling in real-time kunnen volgen, zodat ik weet wanneer deze aankomt.

Op het Scrum-bord kan je ontwikkelteam een inschatting maken van de aan hen toegewezen taken en de moeite die het kost om de user story tot leven te brengen, en deze opsplitsen in kleinere taken. Ze kunnen het verhaal verder verfijnen op basis van voortdurende feedback en nieuwe informatie.

Stap 3: Taken toewijzen

ClickUp Board View aanpassen aan afdelingen

Na het opsplitsen van elk gebruikersverhaal in taken, is elke taak klaar om te worden toegewezen aan teamleden.

ClickUp's flexibele Board View maakt taken beheren binnen elk project een koud kunstje. Je kunt taken eenvoudig slepen en neerzetten om een verandering in hun status weer te geven of zelfs hun prioriteiten te wijzigen.

U kunt kolommen/taakfasen toevoegen of verwijderen, taken filteren op geadresseerden, uw bordpresets opslaan voor de toekomst, de werkcapaciteit controleren, knelpunten opsporen en resources toewijzen om deadlines te halen.

Stap 4: Samenwerken met uw teamleden

Breng je teamleden op één lijn met de ClickUp Project Stappenplan Sjabloon Teamleden met toegewezen taken kunnen in realtime volgen, samenwerken en werken. ClickUp als projectbeheersoftware stelt u in staat om samen te werken aan roadmaps en documenten, sprintplanningsvergaderingen en issue tracking te beheren, real-time voortgang te bewaken en workflows te automatiseren. Uw volledige ontwikkelingslevenscyclus is gecentraliseerd in een alles-in-één werkhub.

De software wordt ondersteund door ClickUp AI die meer tijd bespaart door ideeën te genereren; u helpt bij het schrijven van PRD's (Product Requirement Documents), roadmaps, projectvoorstellen en samenvattingen, enz.; en projecten versnelt. 🙌🏼

Stap 5: Taken afmaken en beoordelen

Aan het einde van de sprint houdt de Scrum Master een sprint review om feedback te verzamelen en lessen te implementeren voor volgende sprints. Ook tijdens de sprint worden dagelijkse Scrum meetings (of stand-up meetings) gehouden om de voortgang te rapporteren en feedback te bespreken over werk dat ter goedkeuring is opgestuurd. Deze reviewmeetings zijn een belangrijk onderdeel van een agile workflow .

Maak samenwerking eenvoudiger met ClickUp's Scrum-vergaderingssjabloon

ClickUp's sjabloon voor sprintplanning helpt bij het verzamelen van al deze stappen die leiden tot één eenvoudig doel - dat alle taken op tijd en binnen het budget naar het 'gedaan'-gedeelte gaan

Voordelen van het gebruik van een Scrum Board

Verbeter de samenwerking en productiviteit van uw team met ClickUp's Agile projectbeheer Gereedschappen

Scrum boards faciliteren agile ontwikkeling door transparantie, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en focus voor het team te bieden.

1. Prioritering en focus

Een Scrum-bord helpt je bij het prioriteren van taken op basis van waarde en sprintdoelen, waardoor teamleden niet overweldigd of afgeleid raken.

Het beperken van het aantal taken in elke kolom zorgt voor focus en voorkomt contextwisselingen, wat leidt tot meer efficiëntie.

2. Verhoogde wendbaarheid en aanpassingsvermogen

Scrum boards maken dynamische aanpassingen aan de workflow mogelijk op basis van dagelijkse feedback en veranderende prioriteiten.

De visuele weergave van het werk moedigt teamleden aan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken en effectief samen te werken met andere teams.

3. Voortdurende verbetering

Regelmatige retrospectives op basis van inzichten van het Scrum-bord helpen u om verbeterpunten voor uw team te identificeren en aan te pakken.

Het visueel bijhouden van de voortgang werkt ook als motivatie om taken af te ronden en sprintdoelen te bereiken.

4. Datagestuurde inzichten

Geavanceerde digitale Scrum-borden bieden je statistieken en rapporten om de teamprestaties te analyseren en de projectvoortgang objectief te volgen.

Zulke gegevens helpen je om weloverwogen beslissingen te nemen over de toewijzing van resources, de prioritering van functies en de richting van het project.

5. Verbeterd risicobeheer

Door de iteratieve aard van het Scrum-raamwerk en de flexibiliteit van een Scrum-board kunt u plannen en prioriteiten snel aanpassen om te reageren op uitdagingen.

Door gerichte en tijdige voltooiing van taken te bevorderen, kunnen scrum boards helpen stress te verlichten en burn-out onder teamleden te voorkomen.

Hoe verschilt een Scrum-bord van een Kanban-bord?

Volg alles van ontwikkeling tot lancering met ClickUp's Kanban-bord Ja, zowel agile Scrum-borden als Kanban-borden zijn agile teammanagementtools die helpen bij het visualiseren van een project. Maar daar houdt de gelijkenis op.

1. Focus

Scrum board: Nadruk op sprints met een tijdschema met gedefinieerde doelen en het leveren van werkende incrementen aan het einde van elke sprint. U werkt dus in uitbarstingen naar specifieke mijlpalen toe Kanbanbord: Richt zich op een continue stroom en prioriteert taken op basis van hun waarde en beschikbaarheid. Dit is meer een constante stroom van werk die flexibel is in termen van prioriteiten en vordert zonder vaste deadlines

2. Structuur

Scrumbord: Vooraf gedefinieerde workflowfasen zoals Te Doen, In uitvoering en Gereed Kanban-bord: Geen vaste stadia. Swimlanes helpen bij het categoriseren van taken (bijv. per afdeling, functie of user story), met een focus op het beperken van work-in-progress (WIP) om overbelasting te voorkomen

3. Planning en controle

Scrumbord: Volgt eensprintplanningsproces met vaste doelen en schattingen. De voortgang wordt beoordeeld en bijgesteld in dagelijkse stand-up meetings en retrospectives Kanbanbord: Flexibeler en reactiever. Taken kunnen op elk moment worden toegevoegd en geprioriteerd op basis van de huidige capaciteit. Continue verbetering wordt gedreven door regelmatige flowanalyse en aanpassingen

4. Besluitvorming

Scrum board: Beslissingen worden meestal genomen tijdens de sprintplanning en worden tijdens de sprint herzien, met beperkte ruimte voor wijzigingen achteraf Kanbanbord: Stimuleert constante aanpassing en prioritering op basis van nieuwe informatie en veranderende omstandigheden. Beslissingen worden tijdens de sprint genomen

5. Metriek en meting

Scrum board: Bevordert een gevoel van gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid bij het bereiken van sprintdoelen. Teamleden werken samen in een hechte eenheid Kanbanbord: Benadrukt individuele verantwoordelijkheid en voortdurende verbetering. Teamleden werken onafhankelijker terwijl ze zich concentreren op de algemene stroom van het werk

De keuze tussen Scrum en Kanban hangt af van de behoeften van je project en de voorkeuren van je team.

Als je behoefte hebt aan structuur, voorspelbaarheid en frequente opleveringen, dan past een Scrum-bord misschien goed. Maar Kanban is een betere optie als je meer waarde hecht aan flexibiliteit, continue doorstroming en snel aanpassingsvermogen.

Je kunt ook kiezen voor een hybride aanpak. Dit combineert elementen van zowel Scrum als Kanban om een aangepast systeem te creëren dat het beste werkt voor jouw team. 🎉

Welk Agile Scrum Board is het beste? ClickUp, natuurlijk!

U zult inmiddels wel begrepen hebben dat de robuuste functies van ClickUp niet alleen aansluiten bij het Scrum-raamwerk, maar ook de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen bieden die nodig zijn voor succesvol agile projectmanagement.

Hier leest u hoe u Scrum boards nog efficiënter kunt gebruiken:

Gebruik de drag-and-drop Board View om gemakkelijk taakkaarten op uw Scrum-bord te verplaatsen

MaakAangepaste taakstatussen met sorteer-, filter- en tagfuncties die het categoriseren gemakkelijker maken

Verminder handmatig werk met 50 +ClickUp's automatisering sequenties

Maak aangepasteClickUp dashboards en krijg gedetailleerde visuele rapporten over de prestaties van uw team

GebruikClickUp's Taakbeheer Kanban sjabloon om taken te visualiseren en te organiseren, workflows bij te houden en te optimaliseren, en samen te werken in verschillende teams

Stel een visuele presentatie op, voeg snel taken toe of verwijder ze en elimineer vervelende gegevens metClickUp's Kanban-weergave Stappenplan sjabloon ## Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een Scrum-bord?

Een Scrum-bord helpt u uw projecttraject te visualiseren, gefocust te blijven, effectief samen te werken, u aan te passen aan veranderingen en u gemotiveerd te voelen - dit alles draagt bij aan een succesvolle en gezamenlijke projectafronding.

Hoe ziet een Scrum-bord eruit?

Uw Scrum-bord kan een van de twee vormen aannemen, afhankelijk van waar u zich prettig bij voelt.

Fysiek Scrum-bord: Stel je een fysiek whiteboard voor in een teamkamer, gevuld met kleurrijke sticky notes die bewegen tussen kolommen als "Product Backlog", "Sprint Backlog", "In Progress" en "Done"

Stel je een fysiek whiteboard voor in een teamkamer, gevuld met kleurrijke sticky notes die bewegen tussen kolommen als "Product Backlog", "Sprint Backlog", "In Progress" en "Done" Digitaal Scrum-bord: Denk aan een online interface met digitale kaarten. Deze zijn kleurgecodeerd op basis van prioriteit en zwemmen in banen voor verschillende functies. Voortgangsbalken helpen je om sprint voltooiingspercentages bij te houden

Waarin verschilt een Scrum-bord van een Kanban-bord?

Conceptueel zijn ze meer verschillend dan je je kunt voorstellen.

Scrum-bord: Zoals bij een sprintrace werk je in korte uitbarstingen naar gedefinieerde doelen toe, waarbij je aan het einde van elke ronde afgewerkte stukken aflevert. Denk aan structuur, deadlines en voorspelbaarheid

Zoals bij een sprintrace werk je in korte uitbarstingen naar gedefinieerde doelen toe, waarbij je aan het einde van elke ronde afgewerkte stukken aflevert. Denk aan structuur, deadlines en voorspelbaarheid Kanbanbord: Meer als een stromende rivier, waarbij taken continu in beweging zijn op basis van prioriteit en beschikbare capaciteit. Richt zich op een soepele voortgang, flexibele aanpassingen en het vermijden van overbelasting

De beste manier is natuurlijk om het zelf uit te proberen. ClickUp biedt verschillende Scrum- en Kanban-tools om je te helpen de best passende te vinden en je agile processen krachtiger te maken!