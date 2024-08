Hoe beheer je een Product Backlog? Met voorbeelden & sjablonen

In de echte wereld betekent een achterstand de opeenstapeling van onvoltooide Taken. Op de universiteit is een achterstand een examen dat je nog niet hebt gehaald. "Ik heb een enorme achterstand" is geen goede zaak. Dat is echter niet het geval bij agile productontwikkeling.

In agile scrum is de productbacklog een verlanglijstje of een toekomstig abonnement, terwijl de sprintbacklog de lijst met geplande taken voor een Sprint is. Hoewel het woord backlog nog steeds taken betekent die nog niet Voltooid zijn, is het doel ervan in agile anders.

Maar laten we eerst backlogs begrijpen.

Wat is een productbacklog?

A productachterstand is een lijst met taken, functies, verhalen van gebruikers en bugfixes waaraan het ontwikkelingsteam zal werken tijdens het uitvoeren van de productroadmap. Het wordt gekenmerkt door het volgende.

Fungeert als de enige bron van vereisten voor het ontwikkelteam

Breekt de organisatievisie op hoog niveau op in taken

Geeft prioriteit aan de items en functies op de product roadmap

Blijft dynamisch, evolueert met de behoeften van de markt, de consument en de organisatie

Wat bevat de product backlog?

In wezen bevat een product backlog alles waar agile teams aan moeten werken. Dit kan zijn:

Nieuwe functies

Verbeteringen van bestaande functies

Bug fixes

Verzoeken van klanten

Action items van de retrospective

Technische schuld

Infrastructuur updates

Wie is de eigenaar van de productbacklog?

De eigenaar van het product is eigenaar van de product backlog en publiceert deze op de tool voor productbeheer . De volledige cross-functionele teams en de scrum master nemen de verantwoordelijkheid voor het maken, bijwerken en onderhouden ervan.

Hoe verschilt de product backlog van de product roadmap?

Productontwikkelingstraject

De product backlog is een gedetailleerde uitsplitsing van de product roadmap. Terwijl de roadmap doelstellingen en richting op hoog niveau communiceert, bevat de backlog details op Taak-niveau over de uitvoering ervan.

De roadmap ondersteunt de business teams en managers, terwijl de product backlog voor de ontwikkelaars is. De roadmap richt zich op metrics en doelen, terwijl de product backlog de taken en verantwoordelijkheden van de ontwikkelaars schetst action items .

Hoe ziet de productbacklog eruit?

Hier is een voorbeeld van een product backlog. We hebben de functies van een online multiplayergame bekeken. Elke functie krijgt een story point toegewezen en de backlog items worden besteld op basis van hun prioriteit, met het item met de hoogste prioriteit (prioriteit=1) bovenaan.

Voorbeeld van een productachterstand

Voor een steekproef van hoe het er voor u uit zou kunnen zien, zie de ClickUp project backlog sjabloon . U kunt het ook direct aanpassen voor uw product!

Voordelen van het hebben van een Product Backlog

Als een van de fundamentele scrum-artefacten biedt de agile backlog structuur en bruikbaarheid voor productontwikkeling. Dit is hoe.

Wendbaarheid van teams

De eigenaar van het product deelt de product backlog met het hele team en bespreekt deze vóór elke Sprint. Het team stelt samen prioriteiten en voert gesprekken over wat belangrijk is. Deze discussies zorgen voor een betere samenwerking tussen de leden van het team en ondersteunen innovatie.

Iteratie abonnement

Een agile scrumteam voegt alle taken toe aan de backlog. Voor elke iteratie in agile projecten evalueert het team de backlog, identificeert items voor ontwikkeling, bespreekt afwegingen en creëert de sprint backlog .

Anker voor werk

Wanneer de ontwikkelaars items van de backlog nemen om te ontwikkelen, worden ze eraan verankerd. Dit voorkomt dat ze van het abonnement afwijken of zich midden in de Sprint verloren voelen.

Feedback geven

Een agile productbacklog documenteert zowel feedback van klanten/gebruikers als actie-items van team retrospectives. Dit helpt bij voortdurende verbetering, wat fundamenteel is voor agile productontwikkeling.

Met al deze voordelen en meer spelen product backlogs een cruciale rol in het agile framework.

De rol van Product Backlog Management in Agile

De product backlog dient een specifiek doel binnen het agile softwareontwikkelingsraamwerk. De productontwikkeling ziet er als volgt uit.

Productvisie > Productstrategie > Productroadmap > Productbacklog > Sprint backlog > Productrelease

In dit traject zet de productbacklog de visie en de roadmap om in uitvoerbare Taken. Het helpt leiderschap om te zien hoe hun visie zal worden uitgevoerd. Het laat het ontwikkelingsteam zien hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan de Business en dient als superset van functies voor Sprint backlogs.

Een gezonde productbacklog is de belangrijkste determinant van een effectieve sprint backlog.

Product backlog vs. sprint backlog

Verschillen tussen product backlog en Sprint backlog

Hoe kan ik items van de productbacklog prioriteren?

Een van de belangrijkste taken van de producteigenaar bij product backlog management is het stellen van prioriteiten. De producteigenaar beslist waar het team zich op moet richten om de waarde te maximaliseren.

Parameters voor backlogprioritering

Daarom is waarde de belangrijkste parameter voor het prioriteren van items op de productbacklog. Business waarde kan een van de volgende zijn.

Klantbehoeften of -tevredenheid

Inkomsten of winstgevendheid

Risicobeheer of naleving

Productdifferentiatie voor concurrentievoordeel

De waarde die wordt gebruikt om de backlog te prioriteren kan ook intern zijn en op engineeringniveau worden gedefinieerd.

Tijd om een functie te ontwikkelen

Middelen/kosten die nodig zijn om te ontwikkelen

Als je hulp nodig hebt, de Aha! productbeheer software kan helpen deze parameters te identificeren door strategische doelen te verbinden met alledaagse Taken.

Backlog prioriteringstechnieken

U kunt een van de volgende technieken gebruiken op basis van de waarde die u wilt prioriteren.

Kano-model: In een grafiek vergelijkt het Kano-model het plezier van de klant met de implementatie-investering. Het helpt teams bij het prioriteren van functies die waarschijnlijk klanten tevreden zullen stellen en investeringen zullen realiseren.

MoSCoW-model: Dit is een afkorting voor must-have, should-have, could-have en won't-have. Het helpt teams om de essentiële functies voorrang te geven boven rommel.

Cumulatief stemmen: Elke stakeholder krijgt 100 punten - of figuurlijke dollars - die de leden van het team kunnen besteden aan de functies van hun keuze. De functies waarvoor het meest wordt betaald, krijgen prioriteit.

Stack ranking: In plaats van alle items op te sommen en te prioriteren, wordt bij deze methode het ene user story tegen het andere gestapeld en worden individuele beslissingen genomen over de prioriteit.

Kleinste inspanning eerst: Als het team quick wins nodig heeft, geeft de eigenaar van het product prioriteit aan de gemakkelijkste of eenvoudigste taken.

Kosten van vertraging: Met deze methode geef je prioriteit aan Taken met de meeste opportuniteitskosten. Als het twee weken uitstellen van de ontwikkeling van een functie iets kost, zoals een gemiste kans of kwetsbaarheid in het product, dan geef je daar prioriteit aan in de backlog.

Het beheren van een product backlog kan een uitdaging zijn, met zoveel factoren die van invloed zijn op prioritering en zoveel technieken. Hier volgen een aantal veelvoorkomende uitdagingen voor productteams.

Uitdagingen bij het beheren van een productbacklog

Uiteenlopende behoeften van gebruikers: Een van de grootste uitdagingen bij het beheren van een product backlog is niet duidelijk weten wat de klant wil. Vage verhalen van gebruikers kunnen de ontwikkeling doen ontsporen.

Overladen backlog: Een product backlog is geen dump van elk idee dat iedereen ooit heeft gehad. Het is een verfijnde lijst van functies/taken die zakelijk zinvol zijn. De backlog kan onhandelbaar worden als de eigenaar van het product onbelangrijke/irrelevante user stories niet kan elimineren.

Beslissingsmoeheid: Een logge backlog betekent te veel beslissingen voor de productmanager. Dit kan overweldigend zijn en leiden tot beslissingsmoeheid.

Verouderde backlog: Een product backlog moet bijgewerkt worden om nuttig te zijn. Als je team de backlog verwaarloost of niet bijwerkt, kan deze irrelevant worden en daarom niet worden aangenomen.

Onvolledige definitie: Elk item op de backlog moet duidelijk gedefinieerd zijn. Het beheren van de backlog wordt een uitdaging als gebruikers en eigenaren van producten dit niet doen.

Veranderende prioriteiten: Hoewel agile teams verwachten en zich kunnen aanpassen aan veranderende behoeften, kunnen veranderende prioriteiten midden in een Sprint storend zijn.

Al deze uitdagingen kunnen worden overwonnen met een duidelijk, strategisch en gezamenlijk proces voor product backlog management.

Hoe maak en beheer ik een product backlog?

Het maken en beheren van de product backlog is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de eigenaar van het product. Als je het goed doet, leg je de basis voor succes agile productontwikkeling .

Je hebt een uitgebreide, flexibele en efficiënte manier nodig om backlog items aan te maken en je product backlog te beheren. Er zijn verschillende hulpmiddelen voor het beheer van de productbacklog die vandaag de dag op de markt zijn.

Dit is hoe je een tool als ClickUp voor productbeheer om het goed te doen.

1. Gebruik uw productroadmap

De product roadmap is het startpunt voor het maken van uw backlog. Het distilleert de organisatorische en productvisie in richting en geeft het zakelijke perspectief dat fundamenteel is voor engineeringinspanningen.

Begrijp de product roadmap dus goed en gebruik deze om uw ontwikkelingsreis te begeleiden. Visuele roadmaps op ClickUp kunnen engineering-, product- en business teams helpen om dezelfde doelen na te streven.

Product stappenplan op ClickUp

2. Potentiële functies voor de backlog verzamelen

De roadmap is de eerste van vele bronnen die functies voor uw product backlog kunnen voorstellen. Hier zijn enkele inzichtelijke plaatsen om te kijken.

Gebruikersonderzoek: Voer gebruikersonderzoek uit om vast te stellen wat gebruikers willen. Een eenvoudige enquête met behulp van ClickUp formulieren kan een goed startpunt zijn.

Taaktypen op ClickUp voor beter productbacklogbeheer

Stel elk backlog item in op ClickUp-taak gecategoriseerd als taak, functie, defect, feedback en meer. Voeg meer informatie toe, zoals:

Gedetailleerde beschrijvingen, subtaken en checklists

Gebruikers en volgers

Deadlines entijdsinschattingen* Aangepaste velden om uw unieke processen te ondersteunen

Weet je niet zeker waar je moet beginnen? Geen probleem. Kies uit deze tien gratis sjablonen voor productbacklog om de lege pagina te verslaan.

Voeg de informatie toe die nodig is om prioriteiten te stellen

Items op de productbacklog krijgen alleen prioriteit als ze waarde opleveren voor de business. Voeg de benodigde informatie toe, afhankelijk van de parameters die u kiest om de waarde te bepalen en de technieken die u wilt gebruiken voor uw backlogprioritering.

Bijvoorbeeld, als uw waarde de tijd is die nodig is om het product te bouwen, dan is de Sprintpunten ClickApp laat je story points toekennen aan elk item gebaseerd op de inspanning die nodig is om het te voltooien.

Geef prioriteit aan items uit de productbacklog voor ontwikkeling

Prioriteren van backlog is een integraal onderdeel van de productontwikkelingsproces . Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product om ervoor te zorgen dat de juiste items prioriteit krijgen voor ontwikkeling. Houd de volgende factoren in gedachten bij het prioriteren van Taken.

Lijstweergave met aangepaste statussen om prioriteit te geven aan backlog items op ClickUp

Zorg ervoor dat u voldoende informatie hebt over waarde, deliverables en maatstaven voor succes

Sorteer ze op basis van de gewichten en evaluatiecriteria die u hebt gedefinieerd

Wees de poortwachter voor welke functies prioriteit krijgen

Blokkeer ideeën zoveel mogelijk niet, maar de-prioriteer ze in plaats daarvan

Als je eenmaal de prioriteitsbeslissingen hebt genomen, stel danprioriteiten in ClickUp Agile-experts raden aan om een diepe productbacklog te hebben, wat betekent dat de taken met een hogere prioriteit meer details bevatten dan die met een lagere prioriteit. Bij extensie zult u details blijven toevoegen aan de backlog items naarmate ze dichter bij de ontwikkeling komen.

prioriteit instellen voor Taken in ClickUp_

Productbacklog verfijnen

Voor een gezonde pijplijn van werk voor de toekomst moet u de product backlog regelmatig verfijnen. Deze oefening, ook bekend als backlogverbetering, is gericht op:

Verouderde items of user stories te elimineren

Nieuw ontdekte stories toe te voegen

Als je user stories te groot zijn voor één Sprint, breek ze dan af

Herbeoordelen van prioriteiten en schattingen

Stel de juiste statussen in zodat het gemakkelijk is om toegang te krijgen tot deClickUp Kanban-bord #### De productbacklog bijhouden

Naast bovenstaande stappen is de eigenaar van het product verantwoordelijk voor het in gezonde conditie houden van de product backlog.

Schoon de product backlog op: Een stukje hiervan doe je in de refinement voor Sprints. Zorg er ook voor dat je alle voltooide items als Klaar markeert en archiveert.

Communiceer de product backlog: Maak aangepaste weergaven voor het team en andere zakelijke belanghebbenden om hen in realtime op de hoogte te houden van de backlog.

kanban-bord van productbacklog op ClickUp_

De weergave van het Kanban-bord is uitstekend voor het ontwikkelingsteam. Een ClickUp Dashboard met sleutelgegevens en prestaties is perfect voor de bedrijfsleiding.

prestatiedashboard van ClickUp voor zakelijke belanghebbenden_

Gebruik de backlog in retrospectives: De product backlog bevat waarschijnlijk de geschiedenis van de functie. Gebruik de informatie hier om je retrospectives, sprint review en toekomstige iteratieplannen te ondersteunen.

Zoals elk proces in agile, spoel en herhaal je je product backlog management. Streef naar voortdurende verbetering.

Beheer moeiteloos uw productbacklog met ClickUp

Een productbacklog kan uw superkracht of achilleshiel zijn, afhankelijk van hoe u hem hanteert. Een bijgewerkte, uitgebreide, duidelijk gedefinieerde en gecommuniceerde backlog kan productontwikkeling in de juiste richting sturen. ClickUp is ontworpen om dit mogelijk te maken!

Met ClickUp's software voor levenscyclusbeheer kunt u alles op één plaats plannen, bouwen en verzenden. Van het documenteren van gesprekken en inzichten op prachtige project wiki's tot het maken van rapporten voor retrospectives, ClickUp heeft het allemaal.

En wat is er nog meer? ClickUp AI bijhoudt snel uw ontwikkelingsabonnementen en documentatie. Het helpt u productideeën, roadmaps en documentatie te genereren met door ClickUp-experts ontwikkelde AI-tools binnen ClickUp. Geloof ons niet op ons woord. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .