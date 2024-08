Scrum Teams: Hoe de teamdynamiek op afstand optimaliseren

In het kielzog van een wereldwijde verschuiving naar werken op afstand, wordt de teamdynamiek als nooit tevoren op de proef gesteld. Teamleden zijn geografisch verspreid over verschillende tijdzones. Ze werken vanuit huis in omgevingen met faciliteiten en afleidingen waar organisaties geen controle over hebben.

Dit kan een grote uitdaging zijn, vooral in slanke scrumteams. Het scrum framework is gebaseerd op zelfsturende teams die samenwerken, innoveren en zich aanpassen aan veranderingen. Zonder de juiste dynamiek zijn teams op afstand gedoemd te mislukken.

In deze blogpost zoeken we uit hoe we dat kunnen voorkomen.

Wat is een scrumteam?

Een scrumteam is een cross-functionele groep individuen die samenwerken om softwareproducten in kleine stappen op te leveren. Een scrumteam is vergelijkbaar met een sportteam, waar elk teamlid een specifieke rol heeft en ze allemaal naar een gemeenschappelijk doel toewerken.

Een typisch agile scrumteam is:

Cross-functioneel: Bevat UI-, UX-, DevOps- en kwaliteitsspecialisten, naast de product owner, scrum master en het ontwikkelteam.

Klein: Een typisch scrumteam bestaat uit minder dan tien mensen. Teams zijn zo ontworpen dat ze klein genoeg zijn om gemakkelijk te managen, maar groot genoeg om in elke sprint veel werk te verzetten.

Maar soms, als het project groot is, is het ook mogelijk dat meerdere scrumteams samenwerken. Of één scrumteam dat is opgesplitst in subteams met gespecialiseerde vaardigheden.

Zelforganiserend: Leden van een scrumteam zijn autonoom en zelfsturend. Ze kunnen onderling discussiëren, het oneens zijn en conflicten oplossen.

Transparant: Scrumteams gebruiken historische gegevens om plannen te maken. Ze delen openlijk feedback en werken samen om vooruitgang te boeken.

Co-locatie: Van oudsher zaten scrumteams op dezelfde locatie. Omdat werken op afstand steeds populairder wordt, is dit niet langer het geval, tenminste niet in de echte wereld. Toch hebben ze een digitale samenwerkingsruimte nodig om als eenheid te slagen. Daar komen we later in deze blogpost op terug.

Scrum Teams begrijpen

De agile-scrumfilosofie heeft de manier waarop software wordt ontwikkeld fundamenteel veranderd. In plaats van op de oude manier, toen softwareontwikkelingsprojecten meerdere jaren in beslag namen en altijd vasthielden aan het oorspronkelijke plan, of dat nu nog van toepassing was of niet, geeft scrum voorrang aan bedrijfswaarde, klantgerichtheid en aanpassingsvermogen. Deze reis ging echter niet snel.

Een beknopte geschiedenis van scrum

Het concept van scrum is ontstaan uit een onderzoek uit 1986 Harvard Business Review artikel door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka. Zij trokken parallellen tussen effectieve, snel bewegende, en cross-functionele agile teams en het rugbyspel.

De term 'scrum' is ontleend aan rugby, waar het staat voor een spel waarbij teamleden dicht op elkaar gaan staan om het spel te herstarten.

Een paar jaar later ontwikkelden Ken Schwaber en Jeff Sutherland scrum als een formeel proces voor softwareontwikkeling en presenteerden het aan het publiek in 1995. Dit ontwikkelde zich later ook tot de manifest van agile ontwikkeling .

Hoewel Ken en Jeff het aanvankelijk ontwierpen voor softwareontwikkeling, heeft Jeff sindsdien teams in verschillende bedrijfstakken en functies geholpen om de scrum-filosofie over te nemen.

Scrum teamstructuur

Een scrumteam heeft drie cruciale rollen:

Producteigenaar : De stem van de klant en de hoeder van de backlog

: De stem van de klant en de hoeder van de backlog Scrum master : Een facilitator die ervoor zorgt dat het team de business begrijpt, de scrumwaarden respecteert en obstakels uit de weg ruimt

: Een facilitator die ervoor zorgt dat het team de business begrijpt, de scrumwaarden respecteert en obstakels uit de weg ruimt Ontwikkelteam: De groep die verantwoordelijk is voor het schrijven van code, testen, ontwerpen en al het andere dat nodig is voor het ontwikkelen van een increment

We zullen elke rol verder uitdiepen in een volgend deel van deze blogpost.

Essentiële onderdelen van een scrumteam

Naast de zelforganiserende cross-functionele groep van mensen, zijn er verschillende componenten en praktijken voor scrumteams. De belangrijkste zijn:

Scrum-evenementen: Samenwerkingsgebeurtenissen waaraan agile teams deelnemen, zoals sprintplanning, dagelijkse scrumbijeenkomst , retrospectives, enz.

Agile scrum-termen

: Een gemeenschappelijke taal voor het scrumteam, inclusief termen zoals sprints, epics, backlogs, enz.

Artifacts: De drie belangrijkste

scrum artefacten

dat wil zeggen, product backlog, sprint backlog en product increment.

Tools:

Gratis software voor projectbeheer

om Kanban te oefenen, user stories vast te leggen, voortgang bij te houden, enz.

Rol van het scrumteam bij het ontwikkelen van use cases

De filosofie van scrum is om software te ontwikkelen in kleine stappen die waarde bieden aan de gebruiker. Om functies op te splitsen in logische incrementen, moeten scrumteams de use cases van de klant begrijpen.

Laten we het voorbeeld nemen van een sociale media-app. Als een van de use cases is dat de klant afbeeldingen kan uploaden om te delen, dan zouden de functies die binnen een sprint moeten worden ontwikkeld zijn: gebruikersaccount > afbeeldingen uploaden > hashtags > beschrijving > post.

Aan de andere kant, zonder de use case, zou het team dit verticaal kunnen opsplitsen. Dus een sprint zou functies kunnen bevatten zoals gebruikersprofiel > afbeelding gebruiker > URL gebruikersprofiel > status gebruiker geverifieerd > kom met tips gebruiker, enz. Met deze methode heeft de app alleen functies voor gebruikersprofielen, waardoor hij onbruikbaar is totdat de share-functie wordt gelanceerd.

Beide benaderingen zijn natuurlijk agile, maar de use case maakt de functies in de sprint bruikbaar wanneer ze gelanceerd worden.

Samen passen de product owner, scrum master en het ontwikkelteam use cases aan op taken.

De product owner zorgt ervoor dat het ontwikkelteam de behoeften van de gebruiker begrijpt en hoe deze zich vertalen naar functionele software.

Scrummasters helpen bij het prioriteren en organiseren van user stories in de backlog voor een efficiënte sprintplanning.

Het ontwikkelteam begrijpt de feedback van gebruikers en zal onderweg verfijningen aanbrengen.

Met use cases verbeteren scrumteams de resultaten van softwareontwikkeling. Dat is nog maar het begin. De leden van een scrumteam doen dagelijks verschillende activiteiten om agile softwareontwikkeling succesvol te maken. Enkele van de belangrijkste zijn

Rollen in een scrumteam

Een scrumteam heeft drie primaire rollen: Product owner, scrum master en het ontwikkelteam. Laten we eens kijken wat ze doen en hoe deze scrumteamleden samenwerken.

1. Producteigenaar

De product owner is als de leadzanger van een band, die de toon en richting aangeeft. Zij zijn de verbinding tussen de belanghebbenden en het ontwikkelteam. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn als volgt.

De visie bepalen

De product owner schetst de doelen en visie voor het project. Hij zet het scrumraamwerk op, zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit en weet hoe succes eruitziet. Ze trekken de lijn van de bedrijfsdoelen naar de engineeringactiviteiten.

De product backlog beheren

De product owner is ook een beetje een backlog owner. Hij is verantwoordelijk voor de product backlog en het prioriteren van items op basis van de strategie/doelstellingen voor elke sprint.

Communicatie met belanghebbenden

De product owner is het enige contactpunt van het business team. Ze communiceren met de projectsponsor/klant en leveren regelmatig rapporten.

Feedback evalueren

Goede scrumteams geven en ontvangen openlijk feedback. Business teams en projectsponsors/klanten doen dat ook. De rol van de producteigenaar is het verzamelen, evalueren, zeven en verwoorden van feedback voor actie.

2. Scrum-meester

Een scrum master is de manager van de band, degene die ervoor zorgt dat de band op tijd bij optredens is en alles heeft wat ze nodig hebben om optimaal te presteren.

Het zijn meesters van de scrum, niet van mensen. Een scrum master is dus de facilitator en coach van het team, geen manager. De verantwoordelijkheden van een scrum master omvatten:

Het faciliteren van scrumceremonies

Scrum masters zijn er verantwoordelijk voor dat het team alle scrum practices volgt. Ze zorgen ervoor dat planningssessies, dagelijkse stand-ups, reviews en retrospectives soepel verlopen en productief zijn.

Belemmeringen verwijderen

De scrum master pakt wegversperringen aan tijdens de reis van het team. Dit kan van alles zijn, van conflicten tussen leden van het ontwikkelteam tot een gebrek aan budget voor de automatiseringstool die ze nodig hebben. Als er een probleem is, bel dan de scrum master.

Coachen en ondersteunen

Voor het consequent volgen van scrumpraktijken is iemand nodig die teams verantwoordelijk houdt. Scrum masters helpen het team gefocust te blijven en bieden ondersteuning en begeleiding om continue verbetering te garanderen.

3. Ontwikkelteam

Het ontwikkelteam is uw groep bandleden, die elk hun eigen instrument bespelen maar allemaal bijdragen aan het nummer.

Het belangrijkste aan een scrum-ontwikkelingsteam is dat ze multifunctioneel zijn en alle vaardigheden hebben die nodig zijn om het werk te doen, van ontwerp en ontwikkeling tot testen en implementatie. De collectieve verantwoordelijkheden van het ontwikkelteam omvatten:

Het opleveren van het product increment

Op het basisniveau is het ontwikkelteam verantwoordelijk voor het creëren van functionele, waardevolle product incrementen voor elke sprint. Ze brengen het verhaal van de gebruiker van idee tot functie door middel van planning, ontwerp, ontwikkeling, testen en implementatie.

Zelforganiserend

Leden van een Scrum-team zijn autonoom en hebben een groot gevoel van eigenaarschap. Als we 'zelforganiserend' zeggen, bedoelen we dat het ontwikkelteam collectief beslist hoe ze hun werk het beste kunnen doen, wie wat doet, wie wie wie helpt en hoe taken worden uitgevoerd.

Voortdurende verbetering

Het ontwikkelteam zit in het onkruid van het product. Daarom hebben zij de macht om hiaten te identificeren en continue verbetering tot in detail mogelijk te maken. Na elke sprint denkt het ontwikkelteam na over hoe ze effectiever kunnen worden en passen ze hun gedrag dienovereenkomstig aan.

Hoewel scrum een van de best gedefinieerde raamwerken is, is het managen van een team niet eenvoudig. Het brengt de uitdagingen met zich mee die we hierna bespreken.

Veelvoorkomende uitdagingen in het managen van scrumteams

Uitdagingen in het managen van scrumteams kunnen technologisch, managementtechnisch, cultureel of procesgericht zijn. Laten we eens kijken naar een paar veelvoorkomende.

Gebrek aan rolduidelijkheid: Wanneer een team slank en cross-functioneel is, kunnen verantwoordelijkheden elkaar overlappen. Een UX-ontwerper en front-end ontwikkelaar kunnen bijvoorbeeld overlappende taken uitvoeren. Er kan onnodige verwarring en conflict ontstaan als er geen duidelijk zicht is op de scheidslijn tussen de twee.

Oplossing: Deze uitdaging kan worden aangepakt met een duidelijke roldefinitie, communicatie en taakbeheer.

Gebrek aan zakelijk perspectief: De product owner geeft het ontwikkelteam het business perspectief. Maar de business kan de producteigenaars soms in het duister laten tasten, waardoor softwareontwikkelingsteams overschaduwd worden.

Oplossing: De producteigenaar moet dit aanpakken met een gevoel van eigenaarschap. Hulpmiddelen zoals enquêteformulieren of ontdekkingsgesprekken kunnen hierbij helpen.

Sprintplanning: Goede sprintplanning omvat het voorspellen en inschatten van inspanningen. Toch worstelen scrumteams met overcommitment of onderschatting van taken, wat leidt tot onvoltooid werk of burn-out.

Oplossing: Het aanpakken van deze uitdaging vereist nauwkeurige gegevens van hoge kwaliteit.

Terugvallen op oude praktijken: Wanneer een traditioneel softwareontwikkelingsteam scrum toepast, lopen ze altijd het risico om terug te vallen in oude praktijken of oppervlakkig agile te werk te gaan.

Oplossing: Om deze uitdaging te overwinnen, moeten teams investeren in verandermanagement en training. Het is niet een eenmalige overgang maar een voortdurende leerinspanning.

Ineffectieve communicatie: Scrumteams gedijen op communicatie. Ze moeten in realtime en in context met elkaar praten.

Oplossing: _Een goed communicatie/samenwerkingsplatform maakt dit mogelijk

Steeds veranderende prioriteiten: Aanpassingsvermogen is de belangrijkste eigenschap van een scrumteam. Toch kunnen steeds veranderende prioriteiten frustrerend zijn. Aanpassen aan deze veranderingen met behoud van productiviteit en zonder de scope of deadlines van het project in gevaar te brengen, vereist een zeer flexibele en veerkrachtige teamdynamiek.

Oplossing: Je kunt veranderingen matigen met de businessteams. Maar als je voor een startup in een vroeg stadium werkt, ben je aan het experimenteren en zijn veranderingen onvermijdelijk. Je kunt deze uitdaging aanpakken door nauwer samen te werken.

Hoe Scrum Teams Succesvol Managen

Een succesvol scrumteam heeft tools en processen nodig die helpen bij agile projectmanagement.

ClickUp's software voor agile projectbeheer

is speciaal gebouwd voor precies dit. Laten we eens kijken hoe u ClickUp kunt gebruiken om elke uitdaging aan te gaan die hierboven is besproken.

Rolduidelijkheid met taakbeheer

Om wendbaar te zijn, moeten scrumteams duidelijkheid hebben over hun rollen. Een goede tool voor taakbeheer kan hier enorm bij helpen.

Gebruik

ClickUp taken

en maak een

scrumbord

om de sprint te beheren.

Maak een duidelijk overzicht van alles wat het team moet doen - verdeel features/user stories in kleine, beheersbare taken

Wijs gebruikers toe en stel prioriteiten

Maak indien nodig subtaken voor kleinere activiteiten die door individuen moeten worden uitgevoerd

Gebruik de checklists voor acceptatienormen

Gebruik de commentaarfunctie om problemen/zorgen te bespreken ( ClickUp Chat bekijken is een geweldige one-stop-shop voor alle gesprekken!)

Verander antwoorden in actie-items en vink ze af

Gebruik aangepaste statussen om de scrum-workflow fasen

ClickUp chatweergave om verbinding te maken met teamleden via meerdere kanalen

Zakelijk perspectief met ClickUp Formulieren

De rol van een producteigenaar gaat net zo goed over het managen van zakelijke belanghebbenden als over het agile team. Dit betekent dat producteigenaars de tools nodig hebben om duidelijk te communiceren met de projectsponsor/klant.

ClickUp Formulieren

stroomlijnt het verzamelen van informatie door gerichte vragen te stellen aan drukke zakelijke belanghebbenden. Het schept de context voor eventuele toekomstige gesprekken.

ClickUp Whiteboards

helpt u bij het houden van vrije brainstormsessies en ontdekkingen terwijl u de belangrijkste punten iteratief vastlegt.

Zet de ideeën van je team om in gecoördineerde acties met ClickUp-all in one Whiteboard

Gestroomlijnde sprintplanning met kwaliteitsgegevens

ClickUp's projectmanagementtool is ontworpen om gebruik te maken van de buitengewone hoeveelheid gegevens die elke sprint kan genereren.

Leer meer over uw mensen: Voeg tijdsinschattingen toe en volg de tijd die elke taak in beslag neemt. Gebruik de Workload-weergave om de beschikbaarheid en productiviteit van elk lid van het ontwikkelteam te bekijken, zodat u de middelen dienovereenkomstig kunt toewijzen.

Beheer tijdlijnen: Gebruik de Gantt-diagramweergave om je project in de loop van de tijd te visualiseren. Observeer afhankelijkheden en maak bijbehorende plannen. Sleep taken over de tijdlijn om vervaldatums aan te passen.

Gebruik gegevens: Gebruik

ClickUp Dashboards

om de verschillende soorten gegevens die u vastlegt samen te brengen, zoals voltooide taken per week, prioriteiten, projectstatus, enz.

ClickUp Werklastweergave om, nou ja, werklast te beheren

Blijf bij scrum met de juiste middelen

Om te voorkomen dat uw teams van de scrumbaan afdwalen, is inspanning nodig. ClickUp biedt enkele change management tools om dit mogelijk te maken.

Documenteer best practices met

ClickUp Documenten

. Schrijf het projecthandvest, de checklists, enz. op en deel het met het hele team voor gemakkelijke toegang.

Gebruik

ClickUp Doelen

om de teams te begeleiden naar het meer holistisch beoefenen van scrum. Stel scrum-gerelateerde doelen op zoals het uitvoeren van regelmatige stand-ups of het schrijven van gedetailleerde user stories.

Standaardprocessen automatiseren met

ClickUp Automatiseringen

. Stel eenvoudige als-dit-dan-dat workflows in om de status te wijzigen wanneer een stap is voltooid of om de scrum master te informeren wanneer een taak over tijd is.

Maak aangepaste automatiseringen om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen

Als je nieuw bent in scrum/agile teambeheer, gebruik dan een van de

scrum sjablonen

beschikbaar op het platform. Vooral de

ClickUp agile scrum management template

die end-to-end agile projectmanagement ondersteunt.

[

De uitdagingen van ineffectieve communicatie en veranderende prioriteiten kunnen het best worden opgelost met betere communicatie, die we hierna bespreken.

Effectieve communicatie en samenwerking in Scrumteams

Een team dat niet met elkaar praat kan niet succesvol zijn. Externe teams hebben alles nodig om effectief samen te werken. De samenwerkingsfuncties van ClickUp zijn ontworpen met dit in gedachten.

Schrijven en delen met ClickUp

Als uw team asynchroon werkt, hebben ze manieren nodig om schriftelijk te communiceren. E-mails kunnen hiervoor vervelend zijn. Probeer ClickUp Docs om processen, standaarden, gebeurtenissen, enz. op te schrijven. U kunt ook notulen van uw vergaderingen schrijven en deze delen met alle belanghebbenden voor transparantie.

Wat is cooler? Gebruik ClickUp AI om uw schrijven te proeflezen en samen te vatten. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u 'geen schrijver' bent!

Vat uw vergadernotities samen met ClickUp AI

Denk samen

Scrum-teams besteden veel tijd aan het bespreken, brainstormen en plannen van hun werk. Hiervoor is een gezamenlijke werkruimte nodig.

ClickUp Mindmaps

stelt u in staat om workflows in kaart te brengen, verbanden te leggen en taken te beheren!

Als u liever dingen documenteert, kunt u ClickUp Docs als team in realtime bewerken. Zie wie er online is met

ClickUp Samenwerkingsdetectie

en laat ze meteen met u meekijken op de doc.

Blijf op de hoogte

Gebruik

scrum hulpmiddelen

zoals Kanban-borden om de voortgang in realtime visueel bij te houden. Pas meldingen aan via e-mail, mobiele app, desktop app of browser op basis van je voorkeuren.

Bevorder een flexibele cultuur

Zorg ervoor dat uw organisatiecultuur ideaal is voor agile softwareontwikkeling. Creëer een omgeving waarin teamleden zich op hun gemak voelen om ideeën, feedback en zorgen te delen zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel. Organiseer regelmatig sessies voor het delen van kennis waar teamleden hun expertise, lessen uit eerdere projecten of hun eigen ervaringen kunnen delen.

De rol van een Scrum-team in projectmanagement

Er is geen 'projectmanager'-rol in een scrumteam (hoewel die er wel kan zijn). Van autonome zelforganiserende teams wordt verwacht dat ze zichzelf managen. Echter,

scrum projectmanagement

kan wel wat hulp gebruiken op de volgende gebieden

Scrumteams houden van autonomie en transparantie; ze managen vraagt om vertrouwen en een samenwerkingscultuur

Scrumteams moeten samenwerken; ze hebben de product owner/scrum master nodig om verschillende productieve discussies te faciliteren

Werken in sprints vereist het vermogen om complexe producten op te splitsen in kleine, beheersbare taken

Het belangrijkste is dat softwareontwikkeling in scrum nauw wordt afgestemd op de behoeften en verwachtingen van de eindgebruiker. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen business en engineering. Gelukkig maken twee specifieke factoren dit gemakkelijker.

Gebruikersverhalen in scrum

User stories zijn korte, eenvoudige beschrijvingen van een functie vanuit het oogpunt van de gebruiker die het team helpen zich te concentreren op het leveren van waarde aan de klant. In elke sprint werken scrumteams aan meerdere user stories.

Het scrumteam werkt samen om:

User stories op te splitsen in taken

De tijd voor elke taak in te schatten

Ze te plannen in sprints

Het werk uit te voeren

Bedrijfsanalisten

Als we het over een scrumteam hebben, noemen we businessanalist niet vaak als rol. Hoewel er een verschil van mening is over waar in het scrumproces businessanalisten passen, is hun rol duidelijker.

In een scrumteam met een businessanalistrol helpen ze de bedrijfsbehoeften te begrijpen, vertalen ze deze naar uitvoerbare items en zorgen ze ervoor dat de ontwikkelde oplossingen voldoen aan de vereisten. Hun rol omvat:

Het verzamelen van vereisten

Gebruikersverhalen verfijnen

Prioriteit geven aan items op de backlog

Beoordelingsvergaderingen plannen en leiden

Ervoor zorgen dat de productontwikkeling in lijn is met de bedrijfsdoelen en de behoeften van de klant

Nu je alles hebt wat je nodig hebt om een scrumteam te managen, gaan we naar het laatste onderdeel: Het meten van resultaten.

Prestatie-indicatoren voor scrumteams

Om te weten of je het goed doet, heb je de juiste meetgegevens nodig, die productiviteit, efficiëntie en bedrijfswaarde meten. Hier zijn enkele van de populairste prestatie-indicatoren voor scrumteams.

Ontwikkelingssnelheid

De hoeveelheid werk die een team voltooit tijdens een sprint, meestal in story points of uren. Ontwikkelingssnelheid is een andere manier om productiviteit te meten.

Burnup/burndown

Tijdens de sprint houdt de burn-up bij hoeveel werk is voltooid en de burn-down hoeveel werk er nog over is. Scrum-teams gebruiken burnup/burndown grafieken voor sprints, epics of releases die meerdere sprints omvatten.

Doorlooptijd en cyclustijd

Zowel doorlooptijd als cyclustijd meten de tijd tot voltooiing. De doorlooptijd is de tijd tussen de aanvraag en de oplevering. Cyclustijd is de tijd vanaf het moment dat het werk begint tot het moment van voltooiing.

Cumulatief stroomdiagram

Het cumulatieve stroomdiagram visualiseert de status van taken in verschillende stadia van het ontwikkelingsproces. Projectmanagers gebruiken dit om knelpunten en efficiëntie van de flow te identificeren.

Defectdichtheid

Dit is een maatstaf voor kwaliteit, die verwijst naar het aantal gevonden defecten per eenheid van geleverd werk.

Ontsnapte defecten

Ook dit is een maatstaf voor kwaliteit, maar dan een serieuzere. Ontsnapte defecten houden het aantal bugs bij dat de klant bereikt, wat inzicht geeft in de effectiviteit van het kwaliteitsborgingsproces.

Gebruikers-/gebruiksgegevens

Afhankelijk van het product dat je bouwt, zou je verschillende gebruikers-/gebruiksgegevens kunnen meten, zoals:

Aantal nieuwe gebruikers

Tijd doorgebracht op website/app

Tijd besteed aan het gebruik van een specifieke functie

Gebruikers die een gebruikerstraject voltooien (zoals het doen van een aankoop)

CSAT- of NPS-scores

Scrumteams effectief beheren met ClickUp Agile scrum teams vormen het hart van softwareontwikkeling. Naast de regels, processen en raamwerken gaat scrum over mensen, hun samenwerking en de waarde die ze gezamenlijk creëren.

Naarmate de wereld digitaler wordt, zullen allerlei organisaties over de hele wereld grote complexe applicaties ontwikkelen. Dit vereist een nog grotere nadruk op flexibiliteit, aanpassingsvermogen en automatisering.

Het zou geen verrassing zijn om bots naast menselijke teams te zien werken, waarbij AI wordt ingezet voor efficiëntie. Voor het managen van een team van mens en AI zijn nieuwe methoden en tools nodig.

ClickUp is ontworpen om zich aan te passen. Het is zeer flexibel om tegemoet te komen aan een breed scala aan gebruikersbehoeften. Van bouwbeheer tot mobiele ontwikkeling, agile scrumteams gebruiken ClickUp en passen het naar wens aan.

Ontdek hoe u uw scrumteams kunt beheren met ClickUp.

Veelgestelde vragen over Scrum Teams

1. Wat is een scrumteam?

Een scrumteam is een kleine, cross-functionele groep individuen die samenwerken om softwareproducten in kleine stappen op te leveren. Hoewel scrum oorspronkelijk werd toegepast in software, kan de filosofie op elk project worden toegepast.

2. Wie zijn de leden van een scrumteam?

Een scrumteam bestaat uit een producteigenaar, een scrummaster en het ontwikkelteam.

Producteigenaar: de liaison tussen de stakeholders en het ontwikkelteam

Scrum master: De facilitator en coach van het team

Ontwikkelteam: Functieoverschrijdend met de vaardigheden die nodig zijn om het werk te doen, van ontwerp en ontwikkeling tot testen en uitrollen

3. Waar staat scrum voor?

Het woord scrum is geen afkorting of acroniem. Het is ontleend aan rugby, waar het staat voor een spel waarbij teamleden dicht bij elkaar staan om het spel te herstarten.