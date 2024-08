10 gratis Scrum sjablonen om je workflow bij te houden

Naarmate de technologie voortschrijdt, neemt ook de complexiteit van veel projecten toe. In de loop der jaren hebben verschillende projectmanagement er zijn kaders ontstaan waarmee projectmanagers kunnen controleren en de voortgang te beheren van hun projecten.

En scrum is zo'n framework dat aan populariteit wint in agile projectmanagement . Het maakt het gemakkelijker om grote projecten op te delen in kleinere, gemakkelijker te beheren taken en bij te houden hoe die taken vorderen.

Een goede implementatie van Scrum kan teamleden helpen om bij de les te blijven en projecten sneller en met minder fouten af te ronden. Projectmanagers kunnen gebruik maken van sjablonen om ervoor te zorgen dat hun scrum workflow volgt het framework nauwkeurig.

In deze post presenteren we tien scrum templates die passen bij een verscheidenheid aan use cases en workflows.

Wat is een scrum sjabloon?

Een Scrum template is een voorgeformatteerd document of hulpmiddel dat wordt gebruikt om teams te helpen bij het organiseren en plannen van werk binnen het Scrum framework. Scrum templates bieden een consistente, gestructureerde aanpak voor het managen van taken en voortgang, en ze kunnen teams helpen op koers te blijven en hun doelen te bereiken in het agile projectmanagement raamwerk.

Enkele voorbeelden van Scrum-sjablonen zijn Sprint backlogs, waarin alle taken staan die tijdens een specifieke sprint moeten worden voltooid, en Product backlogs, waarin alle taken staan die voor een bepaald project of product moeten worden voltooid. Andere sjablonen kunnen vergaderagenda's, burndown grafieken en retrospectieve rapporten zijn.

Deze sjablonen zijn ontworpen om het Scrum-proces te ondersteunen, zodat uw software-ontwikkelingsteam een gedeeld begrip heeft van het werk dat moet worden gedaan en hoe het zal worden uitgevoerd.

Waarom zijn scrumtemplates belangrijk voor een agile bedrijf?

Scrum-sjablonen zijn essentieel voor een bedrijf dat zich toelegt op de agile werkstroom omdat ze structuur en consistentie bieden in de manier waarop het werk wordt georganiseerd en gepland. Dit helpt een scrum master bij het managen van het agile softwareontwikkelingsteam, zodat iedereen op schema blijft en zijn doelen efficiënter bereikt.

De scrum point dropdown in ClickUp maakt het eenvoudig voor teams om de complexiteit van het voltooide werk bij te houden en te controleren

Een team kan denken dat ze het Scrum proces begrijpen en de definities van alle Scrum punten kennen Agile Scrum-termen uit hun hoofd, maar nog steeds niet de juiste hoeveelheid aandacht krijgen om een scrumtaak goed uit te voeren.

Een scrumtemplate lost dit op voor agile teams:

Het zorgt ervoor dat alle autonome teams een gedeeld begrip hebben van het werk dat gedaan moet worden, terwijl het de zichtbaarheid verbetert in projectplan voortgang. Dit stroomlijnt het proces zodat er zo weinig mogelijk tijd en moeite wordt besteed aan het organiseren en plannen van het werk. Hiermee kan software of agile marketing teams om snel te reageren op veranderingen en zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen, wat cruciaal is in een steeds veranderende omgeving.

Wat maakt een goed scrumsjabloon?

Een goed scrumtemplate is gemakkelijk te gebruiken en duidelijk te begrijpen. Het wordt vaak gebruikt binnen de agile tools van een team en biedt een solide agile raamwerk voor het volgen van het Scrum-proces. Hieronder volgen enkele factoren die een goed Scrum-template maken:

Gemakkelijk te gebruiken : Het sjabloon moet gemakkelijk te begrijpen, in te vullen en bij te werken zijn. Het moet een intuïtief ontwerp hebben waarmee werknemers snel aan de slag kunnen terwijl ze zich aan de agile methodologie houden

: Het sjabloon moet gemakkelijk te begrijpen, in te vullen en bij te werken zijn. Het moet een intuïtief ontwerp hebben waarmee werknemers snel aan de slag kunnen terwijl ze zich aan de agile methodologie houden Duidelijk : De template moet informatie communiceren over het Scrum-proces en de huidige status van het project binnen dat proces. Het is niet genoeg om alleen eenvoudig te begrijpen te zijn, het moet de Scrum-workflow benadrukken.

: De template moet informatie communiceren over het Scrum-proces en de huidige status van het project binnen dat proces. Het is niet genoeg om alleen eenvoudig te begrijpen te zijn, het moet de Scrum-workflow benadrukken. Ondersteunt het Scrum proces : Veel sjablonen kunnen een kort overzicht geven van Scrum concepten, maar een goede sjabloon gaat een stap verder. Het maakt het gemakkelijk om bij te houden wie waar aan werkt, wat hun rol is en hoe ver ze zijn met elk van hun toegewezen taken.

: Veel sjablonen kunnen een kort overzicht geven van Scrum concepten, maar een goede sjabloon gaat een stap verder. Het maakt het gemakkelijk om bij te houden wie waar aan werkt, wat hun rol is en hoe ver ze zijn met elk van hun toegewezen taken. Aanpasbaar : Niet elk project is hetzelfde. Hoewel het Scrum proces eenvoudig is, ligt de echte kracht in het aanpassingsvermogen. Hoewel sommige Scrum sjablonen ontworpen zijn voor specifieke taken binnen het Scrum raamwerk of specifieke soorten projecten, zou elk sjabloon genoeg aanpassingen moeten toelaten om in alle noodzakelijke use cases te passen.

: Niet elk project is hetzelfde. Hoewel het Scrum proces eenvoudig is, ligt de echte kracht in het aanpassingsvermogen. Hoewel sommige Scrum sjablonen ontworpen zijn voor specifieke taken binnen het Scrum raamwerk of specifieke soorten projecten, zou elk sjabloon genoeg aanpassingen moeten toelaten om in alle noodzakelijke use cases te passen. Geautomatiseerd : Automatisering van sommige sjablonen kantijd besparen en de nauwkeurigheid verhogen. Het sjabloon moet zodanig worden geautomatiseerd dat het eenvoudig kan worden bijgewerkt en de voortgang kan worden bewaakt.

: Automatisering van sommige sjablonen kantijd besparen en de nauwkeurigheid verhogen. Het sjabloon moet zodanig worden geautomatiseerd dat het eenvoudig kan worden bijgewerkt en de voortgang kan worden bewaakt. biedt zichtbaarheid : Een goed Scrum sjabloon moet inzicht geven in de voortgang van het project, zodat teamleden gemakkelijk kunnen zien wat er gedaan is, waar momenteel aan gewerkt wordt en wat er nog gedaan moet worden.

: Een goed Scrum sjabloon moet inzicht geven in de voortgang van het project, zodat teamleden gemakkelijk kunnen zien wat er gedaan is, waar momenteel aan gewerkt wordt en wat er nog gedaan moet worden. Gegevensgestuurd : De template moet datagestuurd zijn, wat betekent dat het gegevens moet kunnen verzamelen, opslaan en analyseren. Het moet ook een gemakkelijke extractie van gegevens en rapporten mogelijk maken.

: De template moet datagestuurd zijn, wat betekent dat het gegevens moet kunnen verzamelen, opslaan en analyseren. Het moet ook een gemakkelijke extractie van gegevens en rapporten mogelijk maken. Actiegericht: De sjabloon moet duidelijke, uitvoerbare volgende stappen bevatten en helpen om het werk van het team te richten op het algemene projectplan.

Door deze richtlijnen te volgen, kan een goed Scrum sjabloon teams helpen om op koers te blijven, efficiënter te werken en hun doelen te bereiken - allemaal met de juiste agile tools.

10 Scrum Templates om te overwegen voor jouw team in 2024

Deze sjablonen zijn voor de plannings- en uitvoeringsfasen van de scrum-workflow. We hebben een aparte lijst met sjablonen die je team helpen bij het organiseren van de Sprint terugblik .

1. ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

Onze Agile Scrum Management Sjabloon bevat alle essentiële elementen van de Scrum-workflow. Het helpt projectmanagers bij het bijhouden van backlogs, sprints, testmanagement en retrospectives. Deze sjabloon behandelt scrummanagement op een breed niveau en is ontworpen om teams te ondersteunen die complexe projecten moeten bijhouden en op koers moeten blijven met de vastgestelde scrumdoelen.

Het sjabloon biedt een duidelijke en consistente aanpak voor het organiseren en plannen van werk. Daarnaast bevat dit scrum sjabloon een "Hoe te beginnen" document. Hierin vinden zowel projectmanagers als teamleden gedetailleerde informatie over hoe ze het sjabloon effectief kunnen gebruiken.

Het gebruik van de handleiding zorgt ervoor dat teams snel de functies en aangepaste velden van het sjabloon kunnen begrijpen en implementeren, waardoor het makkelijk is om het sjabloon meteen te gebruiken in je agile projectmanagementproces.

2. ClickUp Agile Scrum Bugs Lijst Sjabloon

ClickUp Agile Scrum Bugs Lijst Sjabloon

Onze Agile Scrum Bugs Lijst Sjabloon biedt een extra kijk op de basis Agile Scrum Management sjabloon die hierboven is genoemd. De bugs lijstweergave maakt het gemakkelijk om bugs te volgen en te beheren wanneer ze zich voordoen, met behulp van de scrum workflow. Wanneer u deze sjabloon gebruikt, vindt u een duidelijke en consistente interface die hulpmiddelen biedt voor het identificeren, prioriteren en oplossen van bugs.

Het laat teamleden alle kritieke informatie registreren die nodig is om bugs te documenteren en op te lossen, met secties voor de beschrijving van de bug, het prioriteitsniveau, de persoon die verantwoordelijk is voor het oplossen ervan en de huidige status. Dit sjabloon kan samen met andere scrumsjablonen op deze lijst worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de insecten worden geïdentificeerd en onmiddellijk behandeld.

Met behulp van dit sjabloon kunt u scrumteam kan hun vermogen verbeteren om bugs te identificeren, ze te prioriteren op basis van de impact die ze zullen hebben op het eindproduct of de huidige fase ervan, en de voortgang bij te houden die wordt geboekt om ze op te lossen.

3. ClickUp Scrum Bord Sjabloon

ClickUp Scrum Bord Sjabloon

Deze Scrum Bord Sjabloon is een andere extra weergave van onze Agile Management Sjabloon. Binnen de scrum-workflow is het scrumbord een effectieve manier voor teams om hun werk te visualiseren en te organiseren, of het nu gaat om user stories of het bijhouden van bugs.

A scrum-board biedt een visuele weergave van de taken die moeten worden voltooid, houdt de voortgang bij die is geboekt en maakt het gemakkelijk om de status van elke taak te zien. Deze weergave van het managementsjabloon is verdeeld in kolommen die in één oogopslag laten zien waar elke taak zich bevindt in het proces.

Je vindt kolommen voor taken die moeten worden uitgevoerd en taken die zijn geaccepteerd of afgewezen. Er zijn ook kolommen voor taken die in behandeling zijn of wachten op goedkeuring.

In tegenstelling tot fysieke scrumborden kan het bord in deze sjabloon eenvoudig worden bijgewerkt en geautomatiseerd. Het kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere tools in uw technische stapel, zodat informatie over de voortgang van uw project altijd precies daar is waar u het nodig hebt. Storyboarding Sjablonen !

4. ClickUp Agile Scrum Backlog Sjabloon

ClickUp Agile Scrum Backlog Sjabloon

De Agile Scrum Backlog Sjabloon biedt een andere kijk op onze Agile Scrum Management template en geeft een overzicht van de scrum backlog. Backlogs zijn een belangrijk onderdeel van de scrum workflow. Deze specifieke weergave gaat over de sprint backlog in plaats van de productbacklog.

De sprint backlog wordt gebruikt door het ontwikkelteam om de voortgang van een sprint bij te houden. Ze vullen de taken van de backlog (nogmaals, niet noodzakelijk de product backlog) in tijdens de planningsfase van de sprint.

Met deze sjabloon kunnen ze eenvoudig bijhouden welke taken in de huidige sprint zijn voltooid en in welk stadium van voltooiing de taken verkeren die nog niet zijn voltooid.

5. ClickUp Agile Scrum Bugs Prioriteit Sjabloon

ClickUp Agile Scrum Bugs Prioriteit Sjabloon

Net zoals een ziekenhuis prioriteit moet geven aan patiënten op de spoedeisende hulp op basis van de ernst van hun aandoening, moeten ontwikkelteams prioriteit geven aan bugs op basis van hun impact op het project. De De Prioriteitssjabloon van Agile Scrumbugs biedt hen de hulpmiddelen om precies dat te doen.

Ontwikkelaars kunnen bugs labelen op hun ernst en ze in die indeling bekijken met deze weergave van het originele Agile Scrum Management sjabloon. Dit geeft een overzicht van hoeveel van welk type bug er nog over is en stelt teamleden in staat om snel te identificeren aan welke bugs het eerst gewerkt moet worden.

Door de prioriteitsweergave van bugs goed te gebruiken, kunnen ontwikkelingsmanagers het volgende vermijden of goed beheren technische schuld en de kans op negatieve effecten van onjuist geprioriteerde bugs verkleinen.

6. ClickUp Scrum Sprint Planning Sjabloon

ClickUp Scrum Sprint Planning Sjabloon

Nu is het tijd om naar een ander sjabloon te gaan en te kijken naar enkele van de weergaven die het biedt.

Onze Scrum Sprint Planning Sjabloon doet voor de sprintplanning fase wat het managementsjabloon deed voor de uitvoeringsfase. Voor elke sprint moet er zorgvuldig worden gepland om ervoor te zorgen dat de taken die moeten worden uitgevoerd het project op de meest productieve manier naar de doelen leiden.

Deze sjabloon laat sprintplanners om de taken bij te houden die tijdens de sprint moeten worden voltooid, het doel van de huidige sprint en andere informatie die scrumteams helpt op te stellen voor een succesvolle sprint.

7. ClickUp Scrum Actief Sprint Sjabloon

ClickUp Scrum Actief Sprint Sjabloon

De ClickUp Scrum Actief Sprint Sjabloon binnen het eerder genoemde Scrum Planning Template toont je informatie over de huidige actieve sprints. Sprints zijn georganiseerd in kolommen die laten zien wat er in ontwikkeling is, klaar voor review, in afwachting van implementatie en meer.

Voor elke taak in een kolom is belangrijke informatie over de categorie, de ontwikkelingsstatus, het tijdsbestek en het doel direct zichtbaar zonder extra stappen.

8. ClickUp Scrum Vergadering Sjabloon

ClickUp Scrum-vergaderingsmodel

Scrum bijeenkomsten zijn een ander belangrijk element van de workflow. Deze vergaderingen vinden meestal dagelijks plaats. Ze stellen het team in staat om te beoordelen welk werk is voltooid en wat er nog in het verschiet ligt.

Ze zijn belangrijk voor het agile karakter van scrum omdat hier rekening wordt gehouden met wegversperringen en andere nieuw ontdekte obstakels en deze worden ingepast in het sprintschema. Onze Scrum Vergaderings Sjabloon maakt het makkelijk om deze vergaderingen te plannen en uit te voeren.

Dit sjabloon biedt een gemakkelijke manier voor teamleden om bij te dragen aan de vergadering met details over wat ze bereikt hebben sinds de laatste vergadering, welke blokkades ze op dit moment tegenkomen en wat ze van plan zijn te doen voor die dag.

9. ClickUp Sprint Gebeurtenissen Sjabloon

ClickUp Sprint Gebeurtenissen Sjabloon

Onze laatste sjabloon van de lijst is de Agile Sprint Gebeurtenissen Sjabloon . Dit sjabloon biedt een centrale locatie voor het documenteren van details over het gehele sprintproces. Scrum-teams kunnen alle notities van bijeenkomsten, beslissingen, gebeurtenissen en leerpunten bijhouden die zich tijdens het sprintproces hebben voorgedaan.

Dit maakt het een handig document om te delen met alle belanghebbenden, om een snel overzicht te krijgen van hoe het hele proces is verlopen, of om naar terug te verwijzen als een leeroefening voor toekomstige sprints.

10. ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

Als je deel uitmaakt van een Agile team of een Scrum Master, is je belangrijkste doel om het best mogelijke product te maken. Met alle complexe projecten en tijdrovende processen die hierbij komen kijken, kan het moeilijk zijn om overal bovenop te blijven. ClickUp's Agile Scrum Management Sjabloon biedt verlichting! Ons doel is om uw team kostbare tijd en moeite te besparen en tegelijkertijd superieure resultaten te garanderen - onze Agile Scrum sjabloon doet precies dat! Zorg ervoor dat uw Agile team vandaag nog nieuwe hoogten bereikt met ClickUp!

Stroomlijn uw Scrum proces met ClickUp

Scrum sjablonen zijn een krachtig hulpmiddel voor het organiseren en plannen van projecten die gebruik maken van het Scrum framework. Met de sjablonen die we in deze gids hebben uitgelicht, kan uw team waardevolle inzichten krijgen in uw projectworkflows en zichzelf positioneren voor een hogere productiviteit.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat een sjabloon slechts één aspect is van het scrumproces. Om het meeste uit een template te halen, moeten de tools die je gebruikt om het te implementeren ook van hoge kwaliteit zijn.

ClickUp biedt een centraal platform waar teams taken kunnen organiseren, de voortgang kunnen bijhouden en met elkaar kunnen communiceren. Het biedt een verscheidenheid aan integraties en aanpassingsopties, waardoor het flexibel is en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van je team. Probeer ClickUp eens en ontdek hoe het de productiviteit van uw team kan verbeteren en uw projecten tot een succes kan maken.