Hoe je een Sprint Backlog opbouwt en gebruikt (Ultieme gids)

Wil je een sprint backlog _ bouwen en gebruiken?

Hoewel een sprint backlog er misschien uitziet als een eenvoudige lijst met taken, is het cruciaal voor elke succesvolle Scrum sprint.

waarom?

Het begeleidt de leden van het Scrum-team bij wat ze tijdens die Sprint moeten opleveren! Dit is superbelangrijk vanuit het oogpunt van klanttevredenheid en productiviteit.

Als de koks in je favoriete restaurant Agile en Scrum zou het er ongeveer zo uitzien:

Voedsel: Leverbaar

Recept: Sprint

Proces: Agile

Ingrediënten: Backlog items

Maar wat gaat er in deze backlog items _?

En nog belangrijker, hoe gebruik je de sprint backlog ?

In deze Scrum gids behandelen we hoe je een Sprint backlog opbouwt en gebruikt om je te helpen deze net zo goed voor te bereiden als Gordon Ramsay gerechten kookt!

laten we gaan koken!

Maar net als bij elke standaard meergangenmaaltijd moeten we beginnen met de voorgerechten voordat we naar het hoofdgerecht gaan!

Daarom gaan we eerst bespreken wat Scrum is en daarna de Sprint backlogs aanpakken.

Maar als je echt honger hebt naar het hoofdgerecht van de sprint backlog, dan krijgen we dat ook (klik) hier om naar die sectie te springen).

Wat is de Scrum methode?

Scrum is een Agile projectmanagement methode die teams helpt om projecten zo snel mogelijk te voltooien.

Deze projectmanagement team gebruikt deze methodologie en verdeelt projecten in korte cycli die sprints worden genoemd. Elke Sprint is een iteratie waarin teams verschillende delen van een project ontwikkelen.

Hoewel Agile softwareontwikkelingsteams meestal het Scrum-raamwerk gebruiken, kan ieder team dat op zoek is naar wat flexibiliteit in het project, zoals verkoop- en marketingteams, het ook gebruiken.

Bekijk zeker onze gedetailleerde gids:_ Wat Is Agile Software Ontwikkeling?

Hoe werkt Scrum?

Laten we dit illustreren met een voorbeeld:

Stel, je ontwikkelt een recepten app voor Gordon Ramsay.

Je zou maanden kunnen besteden aan het abonneren en bouwen van de app om er vervolgens achter te komen dat chef Ramsay niet tevreden is met het eindproduct. Hoewel je hem heel veel functies hebt gegeven, heb je het doel nog steeds gemist.

waarom?

Hij wilde zijn handtekeningen, zoals zijn Spaghetti Bolognese, benadrukken op het startscherm van de app - iets wat je zelfs met al dat plannen miste.

En nu krijg je te maken met een ongelukkige Gordon (good luck with that!).

Maar als je gevolgd door de Agile software development aanpak had gevolgd, had je Chef Gordon tevreden kunnen houden.

hoe?

Je ontwikkelt de app in stappen, vraagt de chef na elke fase om feedback en brengt de nodige wijzigingen aan voor de volgende release.

_Het resultaat?

Een extatische Gordon die misschien wel pasta voor je kookt!

Wat moet ik nog meer weten over Agile Scrum? Scrum kan je helpen om je project in verschillende Sprints te verdelen zoals je uien in blokjes snijdt!

geweldig, toch?

Maar Sprints zijn slechts het topje van de enorme ijsberg die Scrum heet.

Je hebt ook verschillende vergaderingen, team rollen en Scrum artefacten !

Laten we snel een overzicht maken van deze elementen.

Noot: Voor elk element hebben we een gedetailleerde Scrum gids die je zullen helpen om deze concepten snel te begrijpen. Bekijk ze gratis als je wat extra leesvoer nodig hebt._

1. Scrum vergadering

Scrum definieert een reeks vergaderingen om Scrum teams te helpen hun processen te inspecteren en aan te passen. Het omvat:

Sprint planning : een vergadering voor de planning die wordt uitgevoerd voor de start van elke Scrum sprint

Dagelijkse Scrum Vergaderingen : een reguliere Scrum vergadering gehouden om te bespreken wat te doen de volgende dag

Sprint beoordeling : gehouden na elke Scrum sprint om de deliverable te demonstreren aan belanghebbenden

Sprint retrospectief : een Scrum vergadering gehouden na een Sprint om te identificeren wat te veranderen in de komende Sprint

2. Scrum artefacten

Scrum artefacten zijn elementen die helpen bij het delen van essentiële projectinformatie met het team en belanghebbenden .

Het omvat voornamelijk:

Product Backlog lijst van functies die in het product moeten worden ontwikkeld

Verbetert: een werkende versie van het product dat het team aan de belanghebbenden levert

De Scrum sprint backlog is ook een artefact omdat het helpt bij het delen van sleutelinformatie over een Sprint.

(We zullen dit zo meteen onderzoeken.)

3. Scrum rollen Elk Scrum team bestaat uit drie rollen:

Product Owner : begrijpt de behoeften van belanghebbenden, geeft hun feedback door aan het team enbeheert de productbacklog* Scrum Meester: helpt de Agile team en de belanghebbenden het Scrum-raamwerk te volgen

: begrijpt de behoeften van belanghebbenden, geeft hun feedback door aan het team enbeheert de productbacklog* Scrum Meester: helpt de Agile team en de belanghebbenden het Scrum-raamwerk te volgen Ontwikkelteam: ontwikkelt het product tijdens elke Scrum Sprint

4. Verhalen van gebruikers

Teams gebruiken user stories om te beschrijven hoe een klant een functie van een product zal gebruiken.

Dit helpt hen bij het identificeren:

Wie de gebruiker is

De functies die ze nodig hebben

Waarom ze deze functies nodig hebben

U kunt onze Gids voor agile projectmanagement voor meer informatie over user stories. En bekijk zeker de ClickUp's Blog over agile projectmanagement het groeit met de dag! 🌱

5. Sprint Burndown grafieken Sprint burndown grafieken tonen het werk dat nog voltooid moet worden in de huidige Sprint. Scrum teams kunnen een burndown grafiek gebruiken om te zien of ze het werk op tijd kunnen voltooien.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image12-4.png burndown grafiek in ClickUp /%img/

En dat is het!

De voorgerechten zijn voorbij.

We duiken eindelijk in het hoofdgerecht!

Laten we beginnen met Sprint backlogs.

_Daarom heb je tenslotte tot nu toe gelezen, toch?

Wat is een Sprint Backlog?

Een sprint backlog beschrijft wat het team moet ontwikkelen tijdens een sprint. Sommige Scrum Teams noemen het ook een iteratie backlog of een release backlog.

Het is in wezen een to-do lijst van product backlog items die in de komende Sprint ontwikkeld zullen worden. En het bevat ook een abonnement om dit te doen - net als een recept.

Wie beheert de backlog van de sprint?

als Gordon de stakeholder is die uw eten keurt, wie kookt er dan?

Volgens de Scrum handleiding het ontwikkelteam is verantwoordelijk voor het beheren van de sprint backlog gedurende een Sprint.

Product backlog vs. Sprint backlog

Aangezien er meer Scrum-termen zijn dan recepten in Gordon's kookboek, is het gemakkelijk om te verdwalen en in de war te raken.

Terwijl sommige mensen verward raken tussen de sprint review en sprint retrospective sommigen raken ook in de war tussen de product backlog en de sprint backlog.

maar waarom?

_Misschien omdat het allebei backlogs zijn?

Of omdat de sprint backlog _product backlog items bevat?

Maar net als koken en smoren zijn deze twee artefacten heel verschillend - ook al klinken ze hetzelfde!

Dit is hoe:

Hoe bouw en gebruik je een Scrum Sprint Backlog?

Hoewel het een lijst met taken is, is het maken van de Sprint Backlog niet zo eenvoudig als het schrijven van een recept.

Maar maak je geen zorgen, het is ook niet zo moeilijk als Gordon's recepten perfectioneren.

A. Een Sprint Backlog bouwen

elke MasterChef _uitdaging begint met planning _wat te koken, toch?

Op dezelfde manier begint het opbouwen van de Sprint Backlog met de sprint abonnement sessie .

Hoe bouw je een sprint backlog? Tijdens de vergadering over de planning van de Sprint beschrijft de eigenaar van het product het doel dat in de komende Sprint moet worden bereikt. De eigenaar stelt ook voor welke product backlog items helpen om dat doel te bereiken doel .

Hoe worden de items gekozen?

Een engineering team kiest de items van de product backlog op basis van hun prioriteit bestelling in de product backlog.

In het eerste voorbeeld moeten de items met de hoogste prioriteit eerst worden aangepakt en worden ze verplaatst naar de Sprint backlog. Op dezelfde manier worden in de volgende Sprint de items met de volgende prioriteit verplaatst.

Daarom wordt de sprint backlog ook wel de geprioriteerde product backlog genoemd.

En als u onvoltooide backlog items hebt van de vorige sprint, kunt u deze ontwikkelen in de huidige sprint.

Hoewel het hele Scrum-team deze items bespreekt tijdens de sprintplanning, is het aan het ontwikkel team om te beslissen welke ze in de sprint gaan aanpakken.

Het team moet echter ten minste één verbetering meenemen die in de vorige sprint is geïdentificeerd sprint retrospectief (voor continue verbetering van hun werkstromen).

Zodra de items zijn gekozen, worden ze opgesplitst in sprinttaken (in de vorm van user stories) en toegevoegd aan de sprint backlog. Het sprint doel wordt in deze fase afgerond.

maar dat is nog niet alles

Tijdens de Agile Sprint Abonnementen het team maakt ook een "forecast abonnement" over hoe ze de eerste twee dagen gaan werken. Hoewel dit niet erg gedetailleerd hoeft te zijn, moeten de belangrijkste stappen en het tijdsbestek voor het ontwikkelen van elk backlog item naar voren komen.

En daar heb je het!

Je Sprint backlog is klaar.

Utilize sprint abonnement software !

B. Een Sprint Backlog gebruiken

_Nu het recept klaar is, hoe gebruik je het?

Hoewel de Sprint Backlog een lijst met taken is, kun je niet zomaar dingen afvinken naarmate je voortgang boekt.

Het is een dynamische lijst die evolueert naarmate de Sprint vordert.

wat betekent dat?

Onthoud dat we alleen een basisabonnement hebben gemaakt tijdens de vergadering over de planning van de sprint.

Naarmate de sprint vordert, leert het team meer over het werk dat nodig is om het doel van de sprint te bereiken en wordt het abonnement duidelijker. Om dit te weerspiegelen in de backlog van de sprint, moet je deze bijwerken. Het bijwerken van een backlog wordt backlogverfijning genoemd.

Noot: De productbacklog gaat ook door backlogverfijning om veranderingen in de behoeften van stakeholders weer te geven.

je weet hoe je iets begint te koken en je halverwege realiseert dat het fout gaat?

Hetzelfde.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image15-8.gif vrouw die iets slechts taakt /%img/

Hoe de achterstand bijwerken?

Teams doen hier hoe ze de backlog kunnen verfijnen:

Als je extra taken kunt toevoegen, voeg deze dan toe aan de sprint backlog

Tijdens de vergadering voor de planning van de Sprint kan het team een paar items selecteren om te ontwikkelen.

Als die klaar zijn, kunnen ze er misschien nog een paar doen voordat de huidige Sprint voorbij is. Ze moeten dit dan bespreken met de eigenaar van het product en de Scrum master, de items kiezen en ze toevoegen aan de huidige Sprint backlog.

Als iets niet nodig is, verwijder het dan uit de sprint backlog

Tijdens de sessie voor het plannen van de Sprint kan het zijn dat het team te veel items selecteert en ze niet allemaal in de huidige iteratie kan afwerken.

Ze moeten dan de items met de minste prioriteit van de Sprint backlog verwijderen na overleg met de eigenaar van het product en de Scrum master.

Als er iets Voltooid is, werk dan het resterende werk bij in de sprint backlog

Dit wordt vaak gedaan tijdens de dagelijkse Scrum vergadering met behulp van een burndown grafiek. Op basis van de tijd die het team nodig had om een item te ontwikkelen, bepaalt de Scrum master de tijd die nodig is voor de andere Sprint backlog items.

Er wordt dan een sprint burndown grafiek gemaakt om bij te houden hoe de Sprint verloopt.

Idealiter moet een sprint backlog niet meer dan één keer per dag worden bijgewerkt en het is het beste om dit tijdens de dagelijkse Scrum vergadering te doen.

Hoewel je de meeste items van de sprint backlog moet voltooien om het increment op te leveren, moet je je er niet doorheen haasten alleen maar om de backlog op te ruimen. Dit kan de kwaliteit van het eindproduct aantasten.

Net zoiets als te weinig kip koken omdat de tijd dringt!

_En je weet wat er gebeurt als je de jury ondergekookte kip voorschotelt, toch?

je gaat naar huis!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image13-8.gif mensen in uniform die een kamer binnengaan /%img/

Onthoud dat wat niet af is, altijd in de volgende Sprint kan worden aangepakt.

Hoe je Sprint Backlogs gemakkelijk kunt beheren

Je weet nu hoe je een Sprint backlog moet bouwen en gebruiken.

maar wacht... hoe beheer je het?

Vergeet niet dat de sprint backlog geen eenvoudig recept is.

Je kunt niet zomaar een spreadsheet of een to-do app gebruiken om de backlog te beheren. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder en dat zal Gordon niet leuk vinden.

Gelukkig heb je krachtige tools voor projectmanagement zoals ClickUp om u te helpen.

Of u nu een online Scrum bord om backlogs te beheren of een platform om updates te communiceren naar uw Scrum team leden, ClickUp is het enige hulpmiddel dat u ooit nodig zult hebben!

Hoewel het u niet zal helpen een Michelin-ster gerecht te bereiden, zal het u zeker helpen uw achterstand te beheren.

Hier volgt een korte blik op enkele functies van ClickUp:

1. Lijsten van Sprints De Sprint backlog draait om het bijhouden van je backlog items.

maar hoe bijhoudt u ze?

Met ClickUp's Sprint Lijsten, natuurlijk!

Dit zijn eenvoudige checklistitems die u kunt gebruiken om backlog items op te splitsen in kleine Sprint taken.

Net als de ingrediëntenlijst van een recept kunnen deze taken snel worden afgevinkt naarmate de voortgang vordert. Je kunt zelfs het volgende toevoegen Scrum punten naar een lijst met sprints om beter in te schatten wanneer je de items op de backlog kunt voltooien.

wat is er nog meer?

Je kunt deze lijsten tijdens de vergadering over de planning of de dagelijkse Scrum gebruiken om je taken te plannen of te bespreken sprints .

2. Burndown grafieken

weet je nog dat we het hadden over het gebruik van grafieken om backlogs bij te werken?

Met ClickUp kunt u krachtige Burndown grafieken maken om u te helpen weten wat er nog moet worden Voltooid in het project.

Voor eenvoudigere identificatie zijn ze zelfs voorzien van kleuren:

Een rode stippellijn geeft uw target lijn aan

Een blauwe lijn toont uw werkelijke voortgang

Een gele stippellijn schat de uiteindelijke voortgang van uw project als u in hetzelfde tempo doorgaat

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image9-7.png afbouw grafiek /$$img/

Op deze manier hoef je maar één blik te werpen om te weten hoe het zal gaan als je je huidige voltooiingspercentage aanhoudt.

zie het als een kookthermometer - je kunt het blijven controleren om te weten wanneer je kalkoen klaar is!

Maar grafieken zijn niet de enige visuele gegevens die ClickUp u geeft. U krijgt ook:

Grafieken : laat zien hoeveel van het project al Voltooid is

Snelheidsgrafieken : het voltooiingspercentage van uw taken markeren

Cumulatieve grafieken van werkstromen : laten zien hoe taken vorderen in de tijd

3. Weergave bord wilt u al uw _Scrum taken _op één plaats weergeven?

Gebruik ClickUp's Board View!

Het toont al uw projecten en Sprint taken in een interactief Scrum bord.

Voor maximaal gebruiksgemak krijgt u verschillende functies zoals:

Functie voor slepen en neerzetten

Taakcategorisatie met sorteer- en filterfuncties

Taakorganisatie met tags en aangepaste statussen

Meerdere andere weergaven voor het taakbord zoals lijst-, box-, kalender- en me-weergaven

4. Gedetailleerde rapportage De Scrum-methodologie draait om verbetering bij elk Scrum-proces.

maar daarvoor moet je weten hoe je team het doet in elk _Agile sprin _t, toch?

ClickUp geeft u tal van real-time team rapporten voor gedetailleerde inzichten over uw taken en team.

En hoewel Gordon deze rapportages misschien niet nodig heeft, heeft u ze zeker wel nodig!

Je krijgt rapportages zoals:

Task Voltooid Rapport : laat zien welke taken elk team lid Voltooid heeft

: laat zien welke taken elk team lid Voltooid heeft Aangewerkt rapport : toont de taken waaraan elk lid heeft gewerkt tijdens een bepaalde periode

: toont de taken waaraan elk lid heeft gewerkt tijdens een bepaalde periode Werkruimte Puntenrapportage: gamificeert Taakmetriek om je team te motiveren Nog te doen

Who's Behind Report : laat zien welke leden van het Scrum-team onafgemaakte taken hebben in de huidige Sprint

: laat zien welke leden van het Scrum-team onafgemaakte taken hebben in de huidige Sprint Time Tracked Report: laat zien hoeveel tijd elk lid heeft besteed aan taken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image14-4.png scrum team rapportage in clickUp /%img/

Maar dat zijn nog niet alle functies van ClickUp!

Deze software voor projectmanagement biedt ook functies zoals:

Prioriteiten : weet welke Taken dringend zijn en pak ze als eerste aan

Afhankelijkheid : maak bestellingen van taken voor uw Agile Sprint

Aangepaste statussen : Maak unieke fasen voor taken volgens de behoeften van je project. Je kunt bijvoorbeeld een fase "testen" maken voor je Agile softwareontwikkelingsproject.

Profielen kent snel de taken en verantwoordelijkheden van elk teamlid

Toegewezen opmerkingen : Taken maken van opmerkingen om ervoor te zorgen dat ze nooit onbeantwoord blijven

Conclusie

Het maken van een sprint backlog is cruciaal om te definiëren wat het team in elke Agile sprint kan doen.

Maar het is geen eenvoudig recept dat je woord voor woord volgt.

In plaats daarvan evolueert het naarmate de Sprint vordert, waardoor het Agile team de kans krijgt om voortdurend te verbeteren.

Het hebben van een sprint backlog alleen zal je echter niet helpen om je sprints te overwinnen.

Je hebt ook de juiste tools nodig om al die taken te beheren.

Daarom heb je ClickUp nodig - het krachtigste platform voor projectmanagement dat ooit is ontwikkeld!

Met een grote verscheidenheid aan intuïtieve project weergaven en grafieken, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw achterstand efficiënt te beheren. Meld u vandaag aan en begin met het maken van verbazingwekkende projecten waar zelfs Gordon Ramsay trots op zou zijn!