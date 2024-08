10 gratis sjablonen voor Sprintterugblik in ClickUp, Excel en Word

Voortdurende verbetering is de naam van het spel als uw Agile teams streeft ernaar de curve voor te blijven.

..._En het geheim om de curve voor te blijven?

Effectief Sprint retrospectieven die je overwinningen vieren en tegelijkertijd voorkomen dat eerdere fouten twee keer gebeuren. Klaar om Klaar te doen, stellen Sprint Retrospectives teams in staat om beter samen te werken, kritisch na te denken en impactvolle veranderingen door te voeren in de aanloop naar de volgende Sprint.

Klinkt eenvoudig, maar er zijn eigenlijk tonnen van retrospectief format opties om uit te kiezen, afhankelijk van het gewenste resultaat. Gelukkig hoef je geen Sprint abonnement expert om het format te kiezen dat het beste is voor jouw team-je hebt alleen een aanpasbaar sjabloon nodig om jezelf op succes voor te bereiden.

Gebruik deze gids als startpunt voor al je Sprint Retrospective behoeften - vind antwoorden op de belangrijkste FAQ's, onmisbare functies voor sjablonen en toegang tot 10 dynamische sjablonen voor Excel, Word en ClickUp.

Wat is een Sprint Retrospective?

Zoals ze zeggen, achteraf is 20/20, en dat is zo'n beetje het idee achter frequente Sprint Retrospectives.

Een Sprint Retrospective is een Agile gebeurtenis waar Scrum teams open en eerlijk kunnen reflecteren op hun prestaties in het verleden om positieve veranderingen door te voeren in de toekomst. Deze vergaderingen worden gehouden aan het einde van een Sprint om te beoordelen wat werkte en wat niet werkte.

Gebruik ClickUp Whiteboards als visueel hulpmiddel in elke vergadering, inclusief Sprint Retrospectives, brainstormsessies en meer tool

Sprint Retrospectives worden sterk aanbevolen voor Scrum teams en kan zo vaak worden gehouden als nodig is om frequente verbetering bij te houden en gefocust te blijven op voortdurende voortgang. Handige vragen om te stellen in je volgende Sprint Retrospective zijn onder andere:

Wat ging er goed?

Wat had beter gekund?

Wat moeten we niet herhalen?

Waar moeten we ons in de volgende Sprint op richten?

Deze vragen kunnen variëren afhankelijk van je team en de branche, maar ze zullen de discussie in de juiste richting sturen. Betrokkenheid is alles in retrospectieve vergaderingen -Zonder constructieve en eerlijke gesprekken zal het team niet dezelfde voordelen ervaren.

Hoe anders kun je het meeste uit je retrospectives halen? We laten het je zien. 🙂 ⬇️

10 Gratis Sprint Retrospective Sjablonen

Sprint overzicht sjablonen zijn gemaakt voor teams met precies dit doel en kunnen worden aangepast aan elk format. Ze doen het zware werk als het gaat om het leggen van een productieve basis voor uw vergaderingen en kunnen met slechts een paar eenvoudige bewerkingen zo algemeen of complex worden gemaakt als nodig is.

De sjablonen zijn ontworpen om u te helpen het meeste te halen uit uw Sprint Retrospectives en de meeste zijn geheel gratis te gebruiken.

De sjablonen voor Sprint Retrospectives zijn niet alleen een geweldige manier om tijd te besparen bij het voorbereiden van een terugkerende vergadering, maar kunnen u ook helpen om beter door de functies van uw projectmanagement te navigeren en uw wekelijkse processen te stroomlijnen.

Begin hier voordat je het web opgaat, met directe toegang tot 10 van de beste sjablonen voor Sprint Retrospective voor ClickUp, Excel en Word. 🙌🏼

1. ClickUp Sprint overzicht sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Sprint-Retrospective-Template.png ClickUp Sprint retrospectief sjabloon https://clickup.com/templates/sprint-retrospective-brainstorm-kkmvq-6319870 Dit sjabloon downloaden /cta/ ClickUp's Sprint retrospectief sjabloon is een beginnersvriendelijk digitaal whiteboard voor gezamenlijke feedback met uw team. Visualiseer wat goed is gedaan, wat niet ging zoals gepland en welke veranderingen nodig zijn.

Je kunt ook aangeven of ze worden opgenomen in dagelijkse Scrum-, retrospectieve vergaderingen, of Sprint abonnementen . Het is belangrijk om aan te tonen dat er geen limiet is op het aantal mensen dat je in elk team kunt hebben. Bovendien moet je aantekenen dat je de volledige controle hebt over de mate waarin je de verschillende vensters kunt aanpassen.

Om dit te gebruiken Whiteboard sjabloon klik gewoon op een digitale sticky note en typ uw tekst. Sleep de tekst vervolgens naar de juiste categorie. Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp Start, Stop, Doorgaan sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-302.png ClickUp Start, Stop, Doorgaan sjabloon https://clickup.com/templates/start-stop-continue-kkmvq-6327830 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon Start, Stop, Doorgaan helpt het team om hun gedachten en feedback over de vorige Sprint of het vorige project te delen. Het sjabloon wordt geleverd met twee statussen en twee weergavetypen.

Het sjabloon leidt je door het Scrum team te vragen wat zij denken dat er moet gebeuren moet starten, stoppen of doorgaan . Op basis van de feedback zou u een lijst met ideeën moeten hebben die u uiteindelijk kunt gebruiken om uw processen en benaderingen te verfijnen.

Creëer direct vanuit je Whiteboard uitvoerbare Taken en hergebruik het sjabloon om toekomstige Sprint te stroomlijnen! Download dit sjabloon

3. ClickUp Basis sjabloon voor retrospectieven

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Basic-Retrospectives-Template.png Gebruik een ClickUp Doc om feedback vast te leggen tijdens een Sprint Review https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15021&_gl=1\*atecjs*\_gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als het uitvoeren van Sprint retrospectives nieuw voor je is, dan is ClickUp's basis sjabloon voor retrospectieven is een geweldige plek om te beginnen. Met dit sjabloon krijgt u een lijst met de beste samenwerkingspraktijken en een voorbeeldagenda.

Dit is perfect om gerelateerde gesprekken te organiseren in één hub voor samenwerking. Een functie die het vermelden waard is in deze sjabloon voor snelle terugblik is dat je een opmerking kunt toewijzen aan elk teamlid om een actie-item op te lossen.

Pro tip: Gebruik ditzelfde Retrospective Doc voor komende Sprint om de sleutelpunten te documenteren op een eigen pagina! Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Agile gebeurtenissen Sprint sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Agile-Sprint-Events-Template.png ClickUp Agile Sprint sjabloon voor gebeurtenissen https://clickup.com/templates/agile-sprints-events-kkmvq-1396988 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voor Agile Teams die de Agile Scrum methodologie, ClickUp's sjabloon voor Agile Sprint gebeurtenissen is handig omdat het een gemakkelijke manier biedt om aantekeningen, beslissingen en gebeurtenissen van vergaderingen te documenteren. Teams kunnen een lijst maken van de target doelgroep en het doel van de vergadering, de datum waarop de vergadering werd gehouden, de duur en de aanwezigen.

Het sjabloon heeft drie functies: Sprint Planning, Agile Sprint Gebeurtenissen en Dagelijkse Standup. Het helpt bij het opstarten van uw vergaderproces en biedt uw Agile team een raamwerk om Sprint te plannen en continu te verbeteren.

Gebruikers kunnen zoveel actie-items toevoegen en deze op basis van prioriteit herschikken om de volgende iteratie te maken. Tot slot heeft u de mogelijkheid om dit sjabloon te integreren met uw bestaande tools voor een betere synchronisatie van processen! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp sjabloon voor Agile Scrumbeheer met retrospectieven

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Agile-Scrum-Management-with-Retrospectives-Template.png ClickUp Agile Scrum Management met Retrospectives Sjabloon https://clickup.com/templates/agile-scrum-management-t-48349780 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's Agile Scrum Sjabloon zit vol met de essentie: Backlogs, Sprint testmanagement en Retrospectives. Als dit sjabloon nieuw voor u is, open dan het document How to Get Started voor tips over best practices!

Het sjabloon voor Agile retrospectives biedt startersstatussen waaruit je kunt kiezen, waaronder In afwachting, In uitvoering, Klaar en Afgewezen. Gebruik voor extra aanpassingen de functies tags en aangepaste velden om extra context te bieden zonder rommel.

Voor een betere organisatie heb je zes weergavetypen, waaronder Kanban-borden en lijsten.

Als Scrum Master hoef je niet langer te worstelen met een inbox vol vragen van ontwikkelaars, feedback van klanten of testreacties. Je kunt al je Sprints op één plek plannen, bijhouden en beheren!

Als de samenstelling van je team halverwege een Sprint zou veranderen, biedt dit sjabloon je de flexibiliteit om nieuwe snelheden vast te stellen met nieuwe referentiepunten. U kunt eenvoudig onafgemaakte items van de product backlog vooruitzetten zonder opnieuw gegevens in te voeren of waardevolle achtergrondinformatie te verliezen.

Bonus:_ Scrum Sjablonen Dit sjabloon downloaden

6. Excel Sprint Retrospective Sjabloon in kaart gebracht door Stakeholders

via Kaart belanghebbenden Als je de voorkeur geeft aan een sjabloon voor Starfish Retrospective, dan is dit sjabloon van Excel een geweldige plek om te beginnen. Het helpt je om hoogtepunten, dieptepunten en manieren om elk project te verbeteren bij te houden. Een mooi voordeel van dit sjabloon is dat het een kant-en-klaar blad is dat je kunt gebruiken.

Til je ervaring met sjablonen naar een hoger niveau door de calculator te integreren met voorwaardelijke opmaak in Excel's sjabloon Sprint retrospectief voor meer berekend bijhouden van projecten. Bovendien kun je de voortgang van je project eenvoudig bijhouden in Excel, zodat je onderweg betere beslissingen kunt nemen over het project. Dit sjabloon downloaden

7. Google Spreadsheets Scrum retrospectief sjabloon

via Google Spreadsheets

Met het sjabloon Scrum Retrospective in Google Spreadsheets kunnen teamleden reflecteren op wat er goed ging, wat er fout ging en wat er nog te doen is. Teams kunnen samen aantekeningen maken en bewerken terwijl ze taken maken. Dit alles moet helpen om lessen uit het verleden om te zetten in toekomstige abonnementen.

Wat opvalt aan dit sjabloon is de aanpasbaarheid. Het schema kan gemakkelijk worden aangepast aan de unieke aanpak van het team. Bovendien is het vrij beschikbaar voor iedereen, zodat iedereen zich kan vinden in de hoofdpunten.

Het is belangrijk om aan te tonen dat je deze sjabloon kunt koppelen aan de workflow tools van je organisatie. Dit zorgt voor een revolutie in de manier waarop het team toegewezen acties aanpakt, waardoor uw werkomgeving beter op elkaar is afgestemd. Deze sjabloon downloaden

8. Microsoft Word Sprint Terugblik Sjabloon van Template.net

via sjabloon.net

Het sjabloon Sprint Retrospective van Microsoft Word biedt je een eenvoudige maar effectieve manier om je Sprint retrospectieve vergaderingen te organiseren. Deze eenvoudig te gebruiken agile projectmanagement tool kan helpen bij de dagelijkse Scrum en Sprint planning. Het mooie is dat er geen installatie nodig is en dat het klaar is voor gebruik. Het idee dat het geschikt is voor elk apparaat, inclusief mobiel, tablet en desktop, maakt het een goede keuze voor teams op afstand.

Dit sjabloon begint met het helpen verzamelen van gegevens. Er zijn vakjes waarin je de retrotijd en deelnemers kunt invoeren. Vervolgens kun je de ideeën ordenen in vijf rijen met activiteiten die gestart, gestopt, aan de gang gehouden, gesynergiseerd of Nog te doen zijn. Helemaal onderaan heb je de rij met aantekeningen waar je discussiepunten kunt vastleggen en vervolgacties kunt toewijzen. Dit sjabloon downloaden

9. Microsoft Word Product Sprint Retrospective Sjabloon van Template.net

via sjabloon.net

Microsoft Word Product Sprint Retrospective sjabloon is nuttig voor productmanagers die na elke Sprint willen begrijpen wat werkte, wat niet werkte en wat beter gedaan had kunnen worden.

Door dit sjabloon te volgen, wordt het steeds gemakkelijker om te leren van mislukkingen uit het verleden en te anticiperen op problemen omdat deze eerder kunnen worden geïdentificeerd. De beheerder van de vergadering moet een lijst met toewijzingen voor verdere iteraties kunnen vastleggen die de prestaties van het team op de lange termijn zullen helpen verbeteren. Dit sjabloon downloaden

10. Microsoft Word Tijdlijn Sprint Terugblik Sjabloon by Template.net

via sjabloon.net

Het sjabloon Timeline Sprint Retrospective van Microsoft Word stelt het team in staat om na te denken over een periode, meestal langer dan een enkele Sprint. Dit sjabloon leidt het team door het opbouwen van een gedeelde realiteit, het geven van een stem aan en het erkennen van de huidige ervaringen, en het verzamelen van de toekomstige acties.

Dit sjabloon voorziet in een sleuf waarin de beheerder van de vergadering de informatie van de vergadering kan vastleggen, zoals de deelnemers aan de vergadering en het besproken onderwerp. Dit sjabloon downloaden

Wat maakt een goede Sprint Retrospective?

Het succes van uw Sprint Retrospective vergadering hangt af van de inhoud van uw discussies.

Elk lid moet bij de retrospectieve aankomen met..

Een open geest, klaar om zich met het team bezig te houden

Vragen en discussiepunten die ruim van tevoren zijn gedeeld

Feedback of aantekeningen over de vorige Sprint

Potentiële oplossingen

Voorbereid zijn met een agenda vergadering of digitaal whiteboard te gebruiken als hulpmiddel bij vergaderingen is een uitstekende manier om de discussie in de juiste richting te leiden en gefocust te houden op het doel - voortdurende verbetering. Bovendien zorgt het ervoor dat elk belangrijk discussiepunt aan bod komt en niemand de vergadering verlaat met onbeantwoorde vragen.

Je agenda voegt ook een visueel element toe aan het gesprek, waardoor het team een nieuw perspectief krijgt of concepten beter begrijpt. Dit is waar whiteboard software echt van pas komt!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-2.gif Vormen omzetten in taken in ClickUp-taaks in Whiteboards /%img/

Zet vormen om in taken op uw ClickUp Whiteboard om onmiddellijk uw volgende stappen in gang te zetten

Tijdens uw retrospectives kunt u uw whiteboard in realtime bijwerken, of u nu persoonlijk vergadert of online. Op deze manier blijft de discussie fris tijdens de volgende Sprint en zijn alle volgende stappen duidelijk gedocumenteerd tegen de tijd dat uw vergadering wordt afgerond.

Maar in plaats van te beginnen met een nieuw whiteboard of document - begin met een sjabloon!

Sprint over de eindstreep met retrospectieve sjablonen

Agile teams vertrouwen op efficiëntie om elke iteratie te verbeteren, en beginnen met een sjabloon voor een Sprint Retrospective is productiviteit op zijn best!

Het maakt niet uit aan welk format jouw team de voorkeur geeft, het perfecte sjabloon voor een Sprint Retrospective bestaat! Maar in plaats van genoegen te nemen met een sjabloon waarbij je moet kiezen tussen document editors, digitale whiteboard software of draaitabellen, kies de oplossing die alles kan ondersteunen ClickUp !

Kies uit meer dan 15 unieke weergaven in ClickUp om elke werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is het enige platform voor productiviteit met meer dan 15 unieke weergaven om elke werkstroom te ontwikkelen en te visualiseren. Met honderden aanpasbare functies en meer dan 1.000 integraties clickUp brengt al je werk van verschillende apps samen in één hub voor samenwerking. Dit maakt niet alleen je Sprint Retrospectives elke week waardevoller, maar is ook perfect voor Agile teams die hun processen continu willen stroomlijnen.

Met Dashboards , samenwerkend ClickUp Whiteboards , Documenten en een enorme Sjabloonbibliotheek clickUp stelt teams in staat om te werken zoals zij dat willen, zonder dat ze daarvoor hun budget hoeven leeg te maken.

Haal het meeste uit uw Sprint Retrospectives met tonnen aan functies, onbeperkte taken, onbeperkt aantal leden en meer met Free Forever-abonnement van ClickUp . Vervolgens kunt u uw productiviteit nog verder verhogen met nog geavanceerdere functies in betaalde abonnementen vanaf slechts $5!

Klaar om uw retros naar het volgende niveau te brengen? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog! 🏆