De Sprint Planningsgids voor Agile Projectmanagers

Met agile transformaties in opmars sprint abonnementen worden steeds populairder, vaak met overtuigende resultaten. Bedrijven winnen aan flexibiliteit, lossen grote problemen op en hebben ingebouwde pauzes tussen ontwikkelingen waarin ze de voortgang kunnen beoordelen en waar nodig bijstellen.

Als Sprint plannen nieuw voor je is, lees je hier alles wat je moet weten. En als je niet nieuw bent en gewoon behoefte hebt aan wat software voor projectmanagement om u op weg te helpen? Wij hebben het voor je - gratis - met ClickUp's Sprint en agile functies.

Wat is Sprint Planning?

Sprint planning is het proces van het identificeren van wat je wilt bereiken in een Sprint (je doelen) en hoe je dit gaat bereiken (het abonnement) in je volgende Sprint gebaseerd op bedrijfsdoelen, je product backlog en de capaciteit en snelheid van het team. Uw vergadering voor de Sprint planning moet de verwachtingen vastleggen, de Teams richting geven, en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina staat voor elke Sprint.

**WACHT EVEN... WAT IS EEN SPRINT? Als agile nieuw voor je is, is hier een korte inleiding: een sprint is een kort tijdsbestek (meestal twee weken, hoewel sprints van een week en vier weken bestaan) waarin je team een abonnement neemt om iets op te leveren.

Het idee achter Sprints is dat je, in plaats van het hele jaar voor je team uit te stippelen en geen ruimte te laten voor creativiteit, innovatie, marktverschuivingen of noodgevallen, een korte tijdlijn plant voor de oplevering van de belangrijkste items. Dit laat ruimte voor groei en verschuivende prioriteiten. Het betekent ook dat teams voortdurend functies of producten leveren die prioriteit hebben en als de prioriteiten verschuiven, kan dat ook gelden voor waar je teams aan werken.

De voordelen van Sprint planning

Waarom sprinten zoveel bedrijven tegenwoordig? Wat doet dit precies voor je teams, je klanten en de resultaten van je bedrijf? De antwoorden zijn aantrekkelijk:

Meer flexibele werkprocessen

Het kernidee achter Sprinten is dit: korte, goed gedefinieerde periodes van werk betekenen snellere levering en meer flexibiliteit. Teams kunnen grote projecten omzetten in kleinere, meer flexibele projecten beheersbare mijlpalen en geef leiderschap vooraf gedefinieerde controlepunten waar je kunt pivotten, herprioriteren of zelfs projecten kunt annuleren op basis van nieuwe informatie zoals verschuivingen in zakelijke doelen of belangrijke veranderingen in de markt.

Relaties tussen taken en mijlpaaltaken weergeven in de weergave Gantt in ClickUp-taak

Betere samenwerking

Hoe duidelijker (en flexibeler) uw abonnement is, hoe makkelijker het is voor teams om effectief samen te werken om dingen Klaar te krijgen. En de ingebouwde pauzes wanneer u een Sprint beëindigt en aan de volgende begint, geven teams automatische check-in punten.

PRODUCTIVITEITSTIP Psst...25% van de ClickUp klanten zegt dat ze naar ons platform zijn overgestapt omdat ze betere samenwerkingstools nodig hadden-en 91% zegt dat de samenwerking is verbeterd na de overstap .

Geen giswerk meer

Door duidelijke doelen, mijlpalen, teamverantwoordelijkheden en verwachte waarde aan te geven, haalt de planning van Sprints het giswerk uit onze processen. Dit betekent dat er minder tijd wordt besteed aan het stellen van grote vragen halverwege het project (waardoor vertragingen worden verminderd) en minder ruimte voor onjuiste gissingen over wat het leiderschap wil (waardoor dubbel werk wordt verminderd).

Gelukkigere medewerkers

Niemand wil zijn werk doorbrengen in onzekerheid over wat hij moet leveren, tegen wanneer, of hoe het succes zal worden gedefinieerd. Het is stressvol en neemt creatieve energie weg van het oplossen van echte werkproblemen.

Met een duidelijke, beheersbare lijst van projectresultaten en een eindige, redelijke tijdlijn (weken in plaats van maanden), hoeven teams niet te gissen naar hun prioriteiten, verwachte resultaten of waar ze aan moeten werken. Dit vermindert stress en mentale overhead (de hoeveelheid informatie die mensen in hun hoofd houden om hun werk te doen), wat ook bijdraagt aan productiviteit.

Strategieën waarvan u kunt leren

Hoe beter we onze abonnementen documenteren, hoe beter we ervan kunnen leren. Wat werkte goed? Wat werkte helemaal niet? Op welke wegversperringen zijn we gestuit die we in de toekomst kunnen vermijden?

Met ClickUp-relaties is het eenvoudig om Taken en Documenten vanuit de werkruimte te koppelen

Korte Sprints betekenen dat we deze vragen vaker stellen (en er ook vaker van leren). Goed gedefinieerde abonnementen en goed gedocumenteerde Sprints betekenen duidelijkere antwoorden wanneer we deze vragen Nog te doen. En strategische iteratie betekent constante verbetering (en minder blijven hangen in oude gewoonten).

Wanneer moet Sprint planning plaatsvinden?

Sprint planning moet gebeuren vóór je sprint en na de backlog verfijning, sprint beoordeling en sprint retrospectief van je vorige sprint (waar je te weten komt welke practices teams moeten dupliceren of weglaten van de vorige sprint).

Maak persoonlijke doelen binnen ClickUp en stel doelen in om uw voortgang bij te houden

Selectie van backlog: Bij voorkeur vóór de vergadering over de planning van de Sprint heeft uw eigenaar van het product de backlog geprioriteerd en tijdens de vergadering zullen ze deze prioriteiten communiceren naar de teams .

**WORSTELT U OM UW BACKLOG GEORGANISEERD TE HOUDEN? Probeer Lijsten van ClickUp ! U kunt niet alleen uw achterstallige taken op één plaats verzamelen en de bijbehorende taken ordenen, maar u kunt ook elk item op de lijst in specifieke mappen van een project plaatsen, relevante informatie aan elk item op de lijst toevoegen (eigenaars, bijlagen, enz.), taken op status sorteren en taken gemakkelijk verslepen om de status te wijzigen. Eenvoudige updates in realtime maken van deze lijsten een enorme aanwinst tijdens uw vergadering over planning.

Snelheid: Hoe snel zijn je teams? Hoe beter je deze vraag kunt beantwoorden (per team), hoe beter je kunt plannen. Gebruik sprints uit het verleden om de snelheid van het team voor toekomstige Sprints te berekenen en controleer dit tijdens de vergadering over de planning. Denken de Teams dat dit project een langere of kortere tijdlijn nodig heeft? Gebruik de vergadering om hun input te krijgen en onder- of overplanning te voorkomen. Capaciteit : Over onder- of overplanning gesproken, capaciteit de andere maatstaf waarvoor u een abonnement moet nemen. Om dit te bepalen, moet je weten wat het team (of elk lid van het team) al op hun bord heeft liggen, wat wel en niet kan worden gepusht en hoe jouw prioriteit snijdt met hun bestaande prioriteiten. (Psst.. De weergave van de werklastweergave van ClickUp kan hierbij helpen)

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie voor of achter ligt en sleep taken eenvoudig om middelen opnieuw toe te wijzen

Bij het bepalen van capaciteit gebruiken veel teams een systeem zoals sprintpunten hiermee kun je verschillende punten toewijzen die teams in een bepaalde periode kunnen aanpakken en vervolgens aan elke taak een waarde toekennen om te zien hoe deze in de totale capaciteit past.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat capaciteit abonnement **Het gaat erom teams op één lijn te krijgen over de scope en de inspanning die nodig is om iets Nog te doen. Het puntensysteem helpt bij het identificeren van grote verschillen in inzicht.

Als de ene ingenieur zegt dat de benodigde inspanning twee punten is en de andere zegt dat het zeven is, dan weet je dat iemand iets mist. Dit kan helpen om afhankelijkheid aan het licht te brengen en aannames te verduidelijken voordat de Sprint begint.

Afhankelijkheid: Teamoverschrijdende afhankelijkheden moeten deel uitmaken van je pre-sprint planning en moeten ter sprake komen tijdens de vergadering om er zeker van te zijn dat je ze allemaal in kaart hebt gebracht (het laatste wat je wilt is op het laatste moment een enorme afhankelijkheid ontdekken die het abonnement op losse schroeven zet).

Een afhankelijkheid toevoegen aan een relatie in ClickUp

Taken: Hoe bereiken we het doel dat we hebben ingesteld? Wat zijn de taken, mijlpalen en bestellingen die we moeten voltooien? Wie krijgt welke taak toebedeeld en hoe krijgen ze die Klaar? Je projectmanager zou al een tijdlijn voor projectmanagement met antwoorden op deze vragen. Gebruik de tijd van de vergadering om indien nodig aanpassingen te maken als je team nieuwe informatie, tijdsinschattingen, enz. inbrengt. Metriek : Zorg er ten slotte voor dat je vergadering een sleutelvraag beantwoordt: Hoe weet je of je succes hebt? Aan de hand van welke statistieken ga je de effectiviteit van de Sprint beoordelen? Waar moeten teams en individuen precies naar streven?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image-1400x971.png ClickUp Werklastweergave /%img/

De ClickUp Werklastweergave geeft inzicht in de metriek van uw project om een stap voor te zijn

Best Practices voor Sprint planning

Dus u weet wat een vergadering voor Sprint planning is, wanneer u deze moet houden, wie de leiding heeft en wat er in aan bod komt. Maak het nu nog beter met wat tips van experts:

1. Houd het kort en krachtig

Niemand houdt van lange vergaderingen. Zelfs belangrijke niet. Dit betekent dat als je wilt dat je vergadering een maximale impact heeft en minder weerstand oproept, projectmanagers en leiderschap nog te doen hebben om de vergadering zo kort en eenvoudig mogelijk te houden.

2. Ga naar binnen met een duidelijke agenda

Over kort en duidelijk gesproken: hoe duidelijker uw agenda, hoe sneller (en beter) uw vergadering zal verlopen. Weet waar je het over moet hebben, in welke bestelling en met welke prioriteit. En begin met de dingen die de meeste aandacht vragen.

3. Begin met waarom

Als Simon Sinek (bekend van TED Talks) zegt : "mensen kopen niet wat je doet; ze kopen waarom je het doet." Hij heeft het vooral over klanten, maar hetzelfde geldt voor interne teams. Als je wilt dat ze een project kopen en er alles voor over hebben, moeten ze weten waarom het belangrijk is. Aan welke doelen werken ze en hoe beïnvloeden die doelen het leven van klanten of medewerkers?

4. Ontlast je team

Projectmanagers en teamleiders moeten het zo makkelijk mogelijk maken voor het team om ja te zeggen tegen het abonnement. Gebruik je vergadering niet als een brainstormsessie of overbelast teams met het zelf uitzoeken van het stappenplan. Kom met duidelijke suggesties en laat het team in plaats daarvan nuttige feedback geven. Dit is het meest efficiënte tijdsgebruik en steelt geen focus of creatieve energie van je teams.

5. Succes definiëren

Hoe ziet een succesvolle sessie eruit? Wat wilt u dat de teams weten? Welke vragen moeten beantwoord worden? Geeft het team aan het eind van deze Sprint een release en hoe beïnvloedt dat je planning? Je moet de vergadering binnenlopen en niet alleen weten hoe een succesvolle Sprint eruit zal zien, maar ook hoe een succesvolle vergadering er aan het eind uit moet zien.

6. Stel realistische doelen

Nu burn-out en verloop alarmerend hoog zijn, is het belangrijker dan ooit om realistisch te zijn over wat teams en individuen kunnen bereiken. Gebruik de snelheid uit het verleden om je abonnement op te stellen, maar luister ook wanneer teams je vertellen dat ze meer tijd nodig hebben of moeite hebben om je doelen te bereiken.

Voor veel teams is de instelling van een realistisch, haalbaar doel en een stretch doel met extra stimulansen kunnen teams ervoor zorgen dat ze niet aan beide uiteinden van de kaars opbranden, maar naar grote dingen reiken.

7. Houd retrospectieven

Elke Sprint zou de Sprints die erna komen moeten informeren. Wat hebben Teams goed gedaan (en is dupliceerbaar)? Waar moet aan gewerkt worden? Wat heb je geleerd van eerdere Sprints? Hoe kun je dat in de toekomst toepassen? Regelmatige retrospectives kunnen je helpen de antwoorden te krijgen en ze in de volgende sessie te verwerken.

Probeer deze retrospectieve hulpmiddelen !

PRO TIP Wil je meer advies? Bekijk deze verzameling van tips voor agile projectmanagement van meer dan 20 experts.

Hier zijn drie ClickUp agile sjablonen die handig kunnen zijn voor je sprint abonnement vergadering:

1. ClickUp sjabloon voor agile projectmanagement

Gebruik dit agile sjabloon om test- en implementatiefasen van uw belangrijkste projecten bij te houden

De ClickUp Agile sjabloon voor projectmanagement stelt u in staat om de voortgang in één oogopslag te bekijken, Sprints bij te houden en statussen aan te passen aan de unieke behoeften van uw teams.

Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

Maak een gedetailleerde backlog met dit eenvoudige Agile Scrum sjabloon en ga direct aan de slag

Van backlogs tot Sprints tot retrospectives, deze ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon zet alle elementen die je nodig hebt voor het plannen van Sprints op één plek die gemakkelijk weer te geven en te bewerken is.

Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Sprint retrospectief brainstormsjabloon

Gebruik dit Whiteboard sjabloon om je volgende retro duidelijker te plannen

Een retrospective uitvoeren na de ene Sprint en voor de volgende? De ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Sjabloon heeft alles wat je nodig hebt.

Bonus:_ Sprint retrospectieve sjablonen Dit sjabloon downloaden

Klaar om te beginnen? ClickUp's gratis Sprint en

agile tools zijn ontworpen om producteigenaren en Scrum leiders te helpen bij het vooraf plannen, het houden van Sprint vergaderingen en het bijhouden van het steeds veranderende landschap van elk project. En met de hulp van ClickUp kan jouw team precies dat doen. Probeer het gratis uit om te zien waarom zoveel ontwikkelteams overstappen op ClickUp voor het beheren van Sprint abonnementen en retrospectives.