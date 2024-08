15 Agile statistieken en KPI's die je in 2024 moet volgen

Of je team nu een nieuw product lanceert, bestaande functies bijwerkt of een agile transformatie ondergaat, je moet de prestaties bijhouden.

Dat is waar agile statistieken en KPI's om de hoek komen kijken.

Ze zijn de Poolster van je ontwikkelteam. Agile metrics en KPI's bieden realtime inzicht in de prestaties van je team en geven potentiële wegversperringen aan voordat ze de voortgang doen ontsporen.

Lees verder om meer te weten te komen over de 15 meest kritieke Agile metrics en KPI's die je zou moeten monitoren en hoe je ze kunt volgen met ClickUp.

Wat zijn Agile Metrics?

Agile metrics zijn meetbare gegevenspunten die u helpen de voortgang, prestaties en effectiviteit van uw team te evalueren ten opzichte van vastgestelde benchmarks.

Voor agile teams kunnen deze metrieken kwalitatief en kwantitatief zijn. Hoewel ze kunnen variëren op basis van de organisatie en de doelen van het agile ontwikkelteam, beantwoorden ze twee vragen:

Zijn je iteraties waarde aan het toevoegen/een impact aan het maken?

Voegt je product na verloop van tijd meer waarde toe aan de klant?

Voor een agile project zijn de metrics voor een Scrum-team-sprint burndown en snelheid, terwijl voor Kanban-teams de agile metrics zullen zijn-tracking throughput en work-in-progress.

Wat zijn Agile KPI's?

Agile KPI's zijn agile meetgegevens die zich richten op het meten van de meest kritieke aspecten van het succes van je agile project in de vorm van sprints of iteraties. Terwijl agile meetgegevens een bredere reeks gegevenspunten bieden, benadrukken KPI's belangrijke indicatoren die zijn gekoppeld aan je projectdoelen.

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste punten van agile KPI's:

Outcome-oriented: Focus op resultaten in plaats van activiteitenniveaus

Focus op resultaten in plaats van activiteitenniveaus Selectieve meetgegevens: Bestaat uit een kleinere set meetgegevens die cruciaal zijn voor het bewaken van de algehele gezondheid van het project

Bestaat uit een kleinere set meetgegevens die cruciaal zijn voor het bewaken van de algehele gezondheid van het project Goal-aligned: Key performance indicators zijn direct gekoppeld aan de specifieke doelen en doelstellingen van het agile project

Als agile projectmanager, stel je relevante projectmetrieken op en volg je deze op naast je roadmap. Je moet ook de prestaties van alle teams in de gaten houden, mogelijke wegversperringen in een vroeg stadium identificeren en je project op schema houden voor succes.

Voordelen van het bijhouden van agile statistieken en KPI's

Knelpunten identificeren en processen stroomlijnen

Metrics onthullen wat werkt (en wat niet werkt): Houd de juiste agile metrics bij, zoals cyclustijd (de gemiddelde tijd die nodig is om een taak te voltooien), werk in uitvoering (WIP) en het aantal actieve taken om gebieden met vertragingen te identificeren of waar iemand te veel op zijn bord heeft.

Gegevensgestuurde beslissingen: Gebruik deze gegevens om workflows aan te passen, taken te herverdelen onder uw agile softwareteam of om de volgende zaken te implementeren

agile hulpmiddelen voor projectbeheer

om knelpunten te elimineren en het algehele ontwikkelproces van je team te stroomlijnen.

Voorkom scope creep: Door je te richten op agile softwareontwikkelingsmetrieken en KPI's voorkom je dat je project de geplande grenzen overschrijdt. Gebruik ze om de voortgang van het agile project te bewaken en afwijkingen aan te pakken voordat ze een probleem worden.

Taak- en projectvoltooiing verbeteren

Duidelijke zichtbaarheid van voortgang: Volg de prestaties van je team en de voortgang in het aanpassen van hun tempo, met behulp van

projectgegevens

zoals burn-downgrafieken die het resterende werk in een sprint visueel weergeven.

Focus en prioritering: Gebruik inzichten uit KPI-metingen zoals snelheid - hoeveel je team in elke sprint afrondt - om effectief te plannen en taken te prioriteren op basis van de behoeften van de klant en de deadlines van het project.

Optimaliseer teamdynamiek en toewijzing van middelen: Bewaak en volg agile prestatiecijfers om de prestaties van je team te begrijpen, optimaliseer de beschikbaarheid van middelen en zorg voor afstemming zodat er niets tussen wal en schip valt.

Betere producten voor klanten leveren

Kwaliteitscontrole: Houd statistieken bij zoals de ontsnappingsratio van defecten om potentiële problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze de klant bereiken. Deze focus op kwaliteitscontrole leidt tot een beter product en uiteindelijk tot tevredener klanten.

Op tijd leveren: Als je statistieken bijhoudt in verschillende stadia van het ontwikkelingsproces, weet je of het project op schema ligt om de deadlines te halen.

Wat zijn de verschillende soorten Agile statistieken?

Soorten Agile statistieken

Hoe Agile KPI's bepalen

Bepaal je doelen: Bepaal duidelijk je doelen. Streef je naar snellere productlanceringen, tevredener klanten of verbeterde ontwikkelingskwaliteit? Kies KPI's die deze doelen direct weerspiegelen

Bepaal duidelijk je doelen. Streef je naar snellere productlanceringen, tevredener klanten of verbeterde ontwikkelingskwaliteit? Kies KPI's die deze doelen direct weerspiegelen Kies een mix van KPI's: Agile waardeert een breed perspectief. In plaats van slechts één aspect bij te houden, zoals 'story points', kies je een mix van KPI's die een compleet beeld geven van de prestaties van je team op verschillende gebieden

Agile waardeert een breed perspectief. In plaats van slechts één aspect bij te houden, zoals 'story points', kies je een mix van KPI's die een compleet beeld geven van de prestaties van je team op verschillende gebieden vermijd een overdaad aan KPI's: Overlaad je team niet met te veel KPI's. Kies 3-5 kritieke KPI's: Kies 3-5 kritieke KPI's. Kies 3-5 kritieke KPI's en statistieken die het meest relevant zijn voor je huidige doelen. Ze moeten bruikbaar zijn en inzichten bieden om processen te verbeteren

Kies 3-5 kritieke KPI's. Kies 3-5 kritieke KPI's en statistieken die het meest relevant zijn voor je huidige doelen. Ze moeten bruikbaar zijn en inzichten bieden om processen te verbeteren Gebruik een agile projectmanagementsjabloon om de voortgang te meten: ClickUp's sjabloon voor agile projectbeheer helpt u de zichtbaarheid van de projectvoortgang te verbeteren, verspilling te verminderen, verbeterpunten te identificeren en de resultaten te visualiseren en te analyseren om aanpassingen in uw ontwikkelingscyclus aan te brengen

De ClickUp Agile Project Management Template ondersteunt uw agile workflows en houdt uw team op één lijn

Dit sjabloon downloaden

Frequentie van bijhouden: Stel een regelmatig bijhouden schema op - ga je dagelijks, wekelijks of tijdens sprint reviews meten?

Stel een regelmatig bijhouden schema op - ga je dagelijks, wekelijks of tijdens sprint reviews meten? Teamafstemming: Zorg ervoor dat iedereen het belang van de agile metrics en KPI's begrijpt. Bekijk ze regelmatig tijdens agile vergaderingen om verbeterpunten te identificeren en je aanpak aan te passen. Onthoud dat Agile draait om voortdurende verbetering en dat je KPI's dat moeten weerspiegelen

Wijs eigenaarschap toe voor het bijhouden van KPI's. Terwijl sommige, zoals teamgeluk, kunnen worden bijgehouden door de teamleider, vereisen andere directe betrokkenheid van het ontwikkelteam om de nauwkeurigheid te garanderen.

Vergeet niet dat je gekozen KPI's moeten aansluiten bij je workflow (bijv. Kanban, Scrum of Lean) en uiteindelijk het raamwerk moeten ondersteunen dat je voor je project hebt gekozen.

Bonus:

50 Agile Scrum termen die je moet weten

15 Agile Metrics en KPI's om bij te houden

1. Snelheid

Velocity is een agile metriek die het werk meet dat je team heeft voltooid tijdens een sprint. Het wordt meestal gemeten door de geschatte inspanning van alle user story points die in een sprint zijn voltooid bij elkaar op te tellen.

De nauwkeurigheid van de voorspelling groeit met elke iteratie omdat ze gebaseerd zijn op de snelheid uit het verleden.

De formule om velocity te berekenen is:

Velocity = Σ (Story Points van voltooide user stories in een sprint)

Punt om te onthouden 🧠: Velocity is relevant voor een enkel team, en het vergelijken van de velocity van verschillende teams kan misleidend zijn vanwege hun verschillende grootte, vaardigheden en complexiteit van het project.

2. Sprint Burndown

Een sprint burndown grafiek geeft visueel het resterende werk in een sprint weer. Het houdt de inspanning bij (geschat in story points) om alle user stories te voltooien die voor die sprint zijn vastgelegd.

De basiscomponenten van een sprint burndown grafiek zijn:

Horizontale as (X-as) : Geeft de resterende dagen of werkuren in de sprint weer

: Geeft de resterende dagen of werkuren in de sprint weer Verticale as (Y-as) : Geeft de totale resterende inspanning weer

: Geeft de totale resterende inspanning weer Trendlijn (ideale burndownlijn) : Dit is een hellinglijn die begint bij de initiële totale inspanning aan het begin van de sprint en vertraagt tot nul aan het einde. Dit vertegenwoordigt de ideale burndownsnelheid als al het werk gelijkmatig verloopt

: Dit is een hellinglijn die begint bij de initiële totale inspanning aan het begin van de sprint en vertraagt tot nul aan het einde. Dit vertegenwoordigt de ideale burndownsnelheid als al het werk gelijkmatig verloopt Werkelijke burndown lijn: Deze lijn vertegenwoordigt de werkelijke resterende inspanning gedurende de sprint op basis van dagelijkse updates. Idealiter zou deze lijn dicht bij de trendlijn moeten liggen

visualiseer sprintrapportage op ClickUp met Burnup, Burndown, Velocity en Cumulatieve stroomdiagrammen en blijf op één lijn met je sprintdoelen_

3. Cyclustijd

In Agile methodologieën zoals Kanban gaat cyclustijd verder dan de tijd die nodig is om een taak te voltooien. Het meet specifiek de gemiddelde tijd die nodig is om een taak te voltooien vanaf het moment dat deze in de kernfase van de workflow komt tot het moment dat deze klaar is voor oplevering.

Een gebruikelijke manier om cyclustijd te meten is,

Cyclustijd = Doorlooptijd van voltooide werkitems/Nr. voltooide werkitems_

4. Netto Promotor Score (NPS)

Net promoter score, of NPS, is een kritieke agile metriek die de stemming en loyaliteit van klanten ten opzichte van een product, bedrijf of dienst meet.

NPS is gebaseerd op één enkele enquêtevraag: 'Op een schaal van 1 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat u [bedrijf/product/dienst] aanbeveelt aan een collega?

NPS is een enquêtevraag, geen formule. Scores zijn gecategoriseerd:

Uitstekend: NPS > 70_

Positief: NPS 50-69

Negatief: NPS < 20

Punt om te onthouden 🧠: Over het algemeen wordt een score boven de 70 als uitstekend beschouwd, scores tussen de 50 en 69 zijn nog steeds positief en scores onder de 20 worden als negatief beschouwd.

5. Geleverde waarde

Opgeleverde waarde gaat verder dan voltooiingspercentages en duikt in het werkelijke bedrijfsvoordeel dat voor de klant is gecreëerd. Deze metriek meet de tastbare impact van uw project op de doelstellingen van de organisatie.

Deze klantgerichte meetmethode richt zich op concrete resultaten zoals verhoogde klanttevredenheid, hogere inkomsten, lagere kosten en verbeterde efficiëntie.

Er is geen specifieke formule om de geleverde waarde te meten, maar het wordt gemeten via de impact van de klant op de doelstellingen (tevredenheid, inkomsten, efficiëntie, enz.).

Door te focussen op de geleverde waarde kan een agile team zorgen voor consistente prestaties die een positieve impact hebben op de organisatie en het project als geheel.

6. Onderhanden werk (WIP)

Werk in uitvoering (WIP) is een veelvoorkomende praktijk in Kanban die een directe invloed heeft op de efficiëntie van de workflow en de teamprestaties.

WIP-limieten bepalen het maximum aantal taken dat is toegestaan in elke fase van je Kanban-bord. Dit moedigt teams aan om zich te concentreren op het voltooien van bestaande taken voordat ze aan nieuwe beginnen, waardoor inefficiënties en vertragingen worden verminderd.

WIP-limieten bepalen het maximum aantal toegestane taken in elke fase van het Kanban-bord.

7. Doorvoer

In de Kanban- en Lean-Agile-methodologie weerspiegelt throughput de algehele efficiëntie van je workflow. Het meet de snelheid waarmee je team taken voltooit en waarde levert aan de klant.

Throughput houdt niet alleen het aantal begonnen taken bij, maar meet specifiek het aantal taken dat is voltooid binnen een bepaald tijdsbestek, zoals per dag, week of sprint. Dit geeft een duidelijk beeld van de werkelijke leveringscapaciteit van je team.

Een veelgebruikte manier om doorvoer te berekenen is,

doorvoer = aantal voltooide taken in een tijdsperiode/tijdsperiode

8. Ontsnappingspercentage defecten

Defect Escape Rate (DER) toont de effectiviteit van de testinspanningen van uw ontwikkelteams voor de werkende software. Het meet het percentage defecten dat niet wordt opgemerkt tijdens uw testproces en uiteindelijk wordt ontdekt door uw klanten na de release.

De formule om de Defect Escape Rate te berekenen is:

DER = (1 - Aantal defecten na de release / Totaal aantal defecten) x 100%

Een consistente inspanning om DER in de loop van de tijd te verlagen, wijst op een sterk kwaliteitsborgingsproces.

Punt om te onthouden 🧠: Een lagere DER wijst op een strenger testproces dat defecten opvangt voordat ze de klant beïnvloeden. Door de DER in de loop van de tijd bij te houden, kunt u gemakkelijk trends identificeren en de effectiviteit van uw teststrategieën evalueren.

9. Code dekking

Codedekking is een waardevolle maatstaf voor

Agile projectmanagementteams

om de grondigheid van hun testinspanningen te beoordelen en gebieden te identificeren waar aanvullende tests nodig kunnen zijn.

Het kwantificeert de proportie van codeblokken die worden uitgevoerd tijdens geautomatiseerde testruns. Een hogere codedekking duidt over het algemeen op een uitgebreide testsuite, waardoor het risico op niet-gedetecteerde defecten mogelijk afneemt.

De formule om Code Coverage te berekenen is:

Code Coverage = (Regels code uitgevoerd in tests / Totaal regels code) x 100%

10. Leeftijd werkitem

Work Item Age (WIA) houdt de tijd bij die een werkitem heeft doorgebracht in de softwareontwikkelingscyclus, vanaf het moment dat het wordt toegevoegd aan de backlog totdat het is voltooid.

WIA laat zien hoe lang taken meestal in projectmanagementsystemen blijven. Taken met een consistent hoge WIA kunnen wijzen op knelpunten in uw workflow, zoals beperkte middelen en afhankelijkheden van externe factoren.

De formule om Work Item Age te berekenen is:

WIA = Huidige Datum - Datum Werkitem Toegevoegd aan Backlog

11. Geblokkeerde tijd

In Agile methodologieën, waar aanpassingsvermogen en snelle levering van cruciaal belang zijn, geeft geblokkeerde tijd inzicht in de tijd die teamleden besteden aan het verhinderen van voortgang op hun taken.

Het bijhouden van geblokkeerde tijd helpt het team om terugkerende problemen op te sporen die de efficiëntie van de flow belemmeren.

Er is geen specifieke formule voor het berekenen van geblokkeerde tijd; in plaats daarvan kun je de tijd bijhouden die teamleden door wegversperringen doorbrengen en zo inzicht krijgen in de geblokkeerde tijd.

Het bijhouden van geblokkeerde tijd kan agile teams helpen bij het creëren van een efficiënte flow binnen hun werkomgeving, het minimaliseren van vertragingen en het maximaliseren van de tijd die ze besteden aan het leveren van waarde aan hun klanten.

Punt om te onthouden 🧠: Sommige veelvoorkomende oorzaken van geblokkeerde tijd kunnen zijn: wachten op goedkeuringen, onduidelijke taakvereisten, bugs of systeemstoringen.

12. Burndown vrijgave

In tegenstelling tot sprint burndown grafieken die de voortgang binnen een korte periode bijhouden, geeft de release burndown een overzicht op hoog niveau van het werk dat nog gedaan moet worden voor een hele release cyclus, die meerdere sprints kan omvatten.

Het toont de totale resterende inspanning voor de release op de verticale as en de resterende tijd op de horizontale as.

Verticale as: Totale resterende inspanning voor de release

Totale resterende inspanning voor de release Horizontale as:_ Resterende tijd in de releasecyclus

Burndown-diagrammen voor releases helpen agile teams om transparantie te behouden, proactief risico's te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen voor een succesvolle softwareontwikkeling en -release.

13. Controlegrafiek

Regelkaarten richten zich op de cyclustijd van individuele werkitems (user story points, bugs of fouten).

Ze fungeren als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor potentiële problemen die de projectoplevering kunnen beïnvloeden en ze identificeren ook inconsistenties in cyclustijden, zodat teams de hoofdoorzaken kunnen onderzoeken. Dit helpt hen te streven naar een meer voorspelbare workflow.

Punt om te onthouden 🧠: Gebruik controlediagrammen met andere agile meetgegevens, zoals onderhanden werklimieten en doorvoer, om een uitgebreider beeld te krijgen van je workflows.

14. Code verloop

Code churn is een Agile metriek die de totale veranderingen binnen je codebasis weergeeft. Het meet de hoeveelheid code die is toegevoegd, gewijzigd of verwijderd tijdens de levenscyclus van de ontwikkeling.

Hoewel enige churn natuurlijk is, kan een te hoge churn wijzen op mogelijke problemen met de stabiliteit van de code.

Code churn wordt meestal uitgedrukt in percentages en wordt berekend door de totale regels code die tijdens een bepaalde periode zijn toegevoegd of verwijderd te delen door de totale regels code in de basis aan het begin.

De formule om Code Churn te berekenen is:

Code Churn = [(Toegevoegde regels code + Verwijderde regels code) / Totaal aantal regels code aan het begin] x 100%

15. Enquêtes over teamgeluk

Enquêtes over teamgeluk meten het moreel, de tevredenheid en het algehele welzijn binnen je agile softwareontwikkelingsteams. Door regelmatig feedback te verzamelen kunt u verbeterpunten in uw agile processen identificeren en een positieve werkomgeving bevorderen.

Bonus: Hier zijn de

15 product management KPI's en statistieken

voor productmanagers om hun doelen te bereiken._

Hoe Agile KPI's volgen met ClickUp

Het bijhouden van Agile metrics en KPI's met behulp van spreadsheets is tijdrovend en inefficiënt, heeft samenwerkingsbeperkingen en is foutgevoelig door het gebrek aan automatisering, wat leidt tot fouten in de gegevensoverdracht.

In plaats daarvan,

ClickUp's projectmanagementsoftware voor flexibele teams

biedt tools en functies om het bijhouden van Agile KPI's en metrieken te automatiseren.

Laten we eens kijken hoe agile teams actiegerichte meetgegevens kunnen prioriteren, doelen kunnen stellen en continu kunnen itereren voor verbetering - allemaal binnen één enkel platform.

Doelen stellen

ClickUp Doelen

zijn containers op hoog niveau die zijn opgesplitst in kleinere Doelen. Zie deze doelen als bedrijfsdoelstellingen die u moet bereiken om uw algemene doelen te bereiken.

Als je deze doelen haalt, worden je Doelen in real-time bijgewerkt.

Het beste deel is dat je de Agile metrics die je kiest voor het meten van de doelen kunt aanpassen.

Bijvoorbeeld:

Cijfers: Percentage en scores

Valuta: Metrics zoals codedekking en cyclustijd

Taken: Prestaties bijhouden op basis van voltooiing van taken

creëer sprintdoelen, wekelijkse verkoopdoelen en meer op ClickUp Goals_

Dit is hoe u uw Agile statistieken en KPI's kunt instellen in ClickUp Goals

Zo kunt u doelen maken en volgen in ClickUp:

Stap 1: Maak een doel

De NPS-score verhogen van 6 naar 7,5

Stap 2: Stel doelen om dit doel te bereiken

Ontvang 10 nieuwe 5-sterren beoordelingen op G2

Het aantal wekelijkse supporttickets met 25% verminderen

De top 3 problemen aanpakken die door uw klanten worden genoemd

Stap 3: Definieer de belangrijkste meetgegevens om de voortgang van uw doelstelling te meten

Zoek het percentage promotors en detractors

Klantonderzoeken

Stap 4: Begin met het bijhouden van de voortgang totdat je de gewenste resultaten hebt bereikt

Gebruik ClickUp's software voor projectbeheer om inzicht te krijgen in de statistieken en de voortgang van het team, te communiceren met uw ontwikkelingsteam en samen te werken met iedereen

Pro tip💡: Gebruik

sjablonen voor het stellen van doelen

en_

apps voor het bijhouden van doelen

om ervoor te zorgen dat je doelen tijdgebonden, specifiek, meetbaar, relevant en haalbaar zijn

Visuele dashboards voor bruikbare inzichten

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Sprint-Velocity-Card-in-ClickUp-Dashboards.gif Sprint snelheidskaart in ClickUp Dashboards /img/

krijg een realtime overzicht van de voortgang van uw Agile-metriek met ClickUp Dashboards_

Gebruik

ClickUp Dashboards

om uw Agile statistieken visueel weer te geven, zodat u geen spreadsheets of externe tools zoals Jira nodig hebt.

Krijg direct inzicht in belangrijke gebieden zoals:

Voortgang sprint: Visualiseer het resterende werk binnen een sprint door burndown grafieken

Visualiseer het resterende werk binnen een sprint door burndown grafieken Specificatie van type issues: Identificeer trends in bugs, feature requests en andere issues

Identificeer trends in bugs, feature requests en andere issues Team snelheid: Meet het werk dat uw team elke sprint voltooit

Meet het werk dat uw team elke sprint voltooit **Leveringsfrequentie: houd bij hoe vaak uw team updates of nieuwe functies uitbrengt

Cyclustijd en doorlooptijd: Begrijp de gemiddelde tijd die aan taken wordt besteed in uw workflow

Volg en prioriteer bruikbare statistieken

ClickUp's KPI-sjabloon

stelt u in staat om een breed scala aan statistieken bij te houden. Geef echter prioriteit aan diegene die een directe impact hebben op de doelstellingen van uw team, zoals:

Productiviteitsmetingen: Beoordeel efficiëntie en output

Beoordeel efficiëntie en output Kwaliteitsmetingen: Meet het aantal defecten en de algehele kwaliteit van de code

Meet het aantal defecten en de algehele kwaliteit van de code Voorspelbaarheidscijfers: De nauwkeurigheid van schattingen en tijdlijnen voor projectoplevering bijhouden

De nauwkeurigheid van schattingen en tijdlijnen voor projectoplevering bijhouden Klanttevredenheidsmetingen: Meet gebruikerservaringen en feedback over uw product

Key performance indicators volgen en visualiseren met het ClickUp KPI-sjabloon

Dit sjabloon downloaden

Itereren en aanpassen voor voortdurende verbetering

Gebruik

ClickUp's project statistieken sjabloon

om de voortgang van uw Agile-metriek binnen ClickUp te meten, te bewaken en te visualiseren.

ClickUp's Project Metrics Template geeft een overzicht van de kritieke agile statistieken die uw team volgt

Dit sjabloon downloaden

Plan regelmatige beoordelingen om uw Agile statistieken binnen ClickUp te analyseren. Identificeer trends, introduceer nieuwe statistieken, verfijn uw volgprocessen naarmate de behoeften van uw team evolueren, beoordeel de vooruitgang in de richting van doelen en wijs gebieden aan die voor verbetering vatbaar zijn.

Klaar om de kracht van Agile Metrics en KPI's voor je team te ontketenen?

Idealiter zou je alle relevante Agile metrics en KPI's willen monitoren om de prestaties van je team te meten.

ClickUp's agile project management platform helpt u daarbij. Gebruik ClickUp Goals om doelen te stellen voor de meest kritieke agile metrics, volg de voortgang met vooraf gemaakte sjablonen, meet de voortgang met ClickUp Dashboards en rapporteer de juiste metrics en KPI's aan uw stakeholders om hun vertrouwen in uw teams op te bouwen.

Centraliseer het bijhouden van uw metrieken voor ongeëvenaarde transparantie zonder te hoeven jongleren met meerdere tools en spreadsheets.

Meld u gratis aan bij ClickUp

om uw Agile statistieken en KPI's te volgen.

Veelgestelde vragen

1. Wat is een KPI in Agile?

In agile wordt een KPI (key performance indicator) gedefinieerd als specifieke meetgegevens die de prestaties van je team meten aan het einde van elke iteratie of sprint. De voordelen van het meten van agile KPI-metrieken zijn het continu bijhouden van de voortgang, het nemen van beslissingen over de werklast van het team en het verkrijgen van waardevolle inzichten in hoe het team werkt. Deze omvatten snelheid, sprint burndown grafieken en cumulatieve workflow diagrammen.

2. Wat zijn statistieken in Agile?

Metrics in de Agile methodologie geven inzicht in de productiviteit tijdens de verschillende fasen van softwareontwikkeling, beoordelen de kwaliteit van het product en volgen de prestaties van het team. Ze kunnen worden afgestemd op individueel en teamniveau. Op teamniveau beoordelen ze de algehele gezondheid van het project, terwijl ze op individueel niveau kunnen worden gebruikt om individuele prestaties af te zetten tegen hun voortgang.

3. Wat zijn Scrum metrics en KPI's?

Agile teams gebruiken Scrum metrics en KPI's om de effectiviteit van hun teamprocessen te meten, hun voortgang naar specifieke doelen bij te houden, verbeterpunten te identificeren, hun agile workflows te optimaliseren en stakeholders inzicht te geven in het project.