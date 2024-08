10 Beste Apps voor het Bijhouden van Doelen voor 2024 (Free & Paid)

Het leven is kort, en onze lijsten met dingen die we willen doen? Die worden steeds langer.

De ene dag wil je in je beste vorm ooit zijn en de volgende dag wil je je bijscholen om je carrière vooruit te helpen. Alleen al het aantal doelen dat we elke dag nastreven kan vermoeiend worden, vooral als we de resultaten niet bijhouden en gebruiken om onze motivatie te voeden.

Hoe doen we dat?

Door middel van apps voor het bijhouden van doelen! Dankzij technologische wonderen kunnen apps voor het bijhouden van doelen fungeren als je persoonlijke coaches, cheerleaders en taakmeesters in één. Ik vond ze handig om elke stap van mijn reis te organiseren, prioriteiten te stellen en bij te houden.

Als jij er ook een zoekt, ben je hier aan het juiste adres.

Op basis van mijn ervaring en de tests van ons team bij ClickUp, heb ik een lijst samengesteld van de beste apps om doelen bij te houden, inclusief gratis en betaalde alternatieven.

Ik hoop dat dit je helpt om de oplossing te vinden die je nodig hebt om die grote, harige, gewaagde doelen van je te verpletteren!

Het belang van apps voor het bijhouden van doelen

Bij het nastreven van grote (en kleine) ambities hebben velen van ons hulp nodig bij het behouden van focus, het meten van voortgang en het gemotiveerd blijven na verloop van tijd.

En dat is precies waar apps voor het bijhouden van doelen voor bedoeld zijn: het instellen van doelen, het opsplitsen van doelen in uitvoerbare stappen, het vieren van mijlpalen, het harder werken aan gemiste mijlpalen en het bijhouden van hoe ver je bent gekomen en hoeveel verder je nog moet gaan.

In tegenstelling tot traditionele papieren planners die gemakkelijk zoekraken of beschadigd raken, bieden deze digitale tools toegankelijke, realtime gegevens over de voortgang. Deze gegevensgestuurde aanpak zorgt voor verantwoording, motivatie en aanpassingsvermogen bij het bereiken van doelen.

Ze overtreffen eenvoudige digitale aantekeningen door gestructureerde kaders, herinneringen en analyses te bieden die ons stimuleren om ons best te doen en waar nodig bij te sturen.

Benieuwd welke apps al deze voordelen bieden? Laten we het uitzoeken.

De 10 beste apps voor het bijhouden van doelen in een oogopslag

Om je te helpen bij het kiezen van de beste app voor het bijhouden van doelen, hebben we een tabel samengesteld met een overzicht van de top 10 beschikbare opties. Elke app biedt unieke functies die zijn afgestemd op verschillende doelen en voorkeuren van gebruikers. Bekijk ze:

App Beste voor Uitzonderlijke functie Een reeks aanpassingen voor het overzicht van doelen, een bereik aan samenwerkingsopties en kant-en-klare sjablonen om snel doelen te stellen Strides Instellen van een productieve dagelijkse routine Vier aanpasbare gewoonte trackers Ingebouwd dagboek voor het identificeren van triggers voor slechte gewoontes met een tijdgebonden overzicht van goede versus slechte gewoontepatronen Persoonlijke groei en ontwikkeling van vaardigheden Toegang tot gespecialiseerde coaches en mentoren Habitica Gamifying habit building Leuke speurtochten en beloningen om je bij de les te houden Todoist zet elk doel of project onderweg om in taken en subtaken Mooie, duidelijke en schone interface Tijdsregistratie op meerdere apparaten voor elk doel Eind-tot-eind /href/https://clickup.com/nl/blog/126752/strategieen-voor-het-stellen-van-doelen/goal instelling/%href/ en voortgang bijhouden met planners, werkbladen, visualisaties, dagboeken en rapportages Toodledo Verhoogt de productiviteit rondom uw werk Verdeelt uw tijd in Leven, Werk en Agenda-opties om /href/https://clickup.com/nl/blog/49148/doelen-voor-productiviteit/productivity doelen/%href/ op elk gebied te beheren Vijf afzonderlijke producten, waaronder Prestaties, Doelen en Groeien, elk gericht op het stimuleren van productiviteit, OKR's en voortdurende verbetering

De 10 beste apps om dit jaar doelen bij te houden

We hebben apps op een rijtje gezet die niet alleen populair zijn onder professionals, maar apps die vrijwel iedereen kan gebruiken - studenten, freelancers, eigenaren van bedrijven of kantoormedewerkers.

Laten we beginnen met 'de alles app' voor je grote doelen, langdradige projecten en eenvoudige Taken.

1. ClickUp-Beste voor het instellen en bijhouden van doelen voor projecten

Vereenvoudig de instelling en het bijhouden van korte- en langetermijndoelen met ClickUp Goals ClickUp is een veelzijdige tool voor projectmanagement die uitblinkt in het bijhouden van doelen voor individuen en teams. ClickUp Doelen helpt teams en individuen bij het effectief instellen, bijhouden en bereiken van doelstellingen. Met de functie kunt u specifieke, meetbare doelen maken (inclusief doelstellingen en sleutelresultaten of OKR's) en deze opsplitsen in bruikbare resultaten ClickUp-taak subtaken en checklists.

U kunt ze bijhouden met behulp van aanpasbare voortgangsbijhouden met numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak targets.

Meetbare doelen instellen binnen ClickUp Goals

Als u doelen bijhoudt voor een team, kunt u ze met ClickUp delen, verantwoordelijkheden toewijzen en collectieve prestaties bijhouden. Functies zoals De weergave ClickUp chatten taak discussie threads, @mentions, en de ClickUp inbox bevordert naadloze samenwerking op al uw projecten. U kunt uw doelen ook organiseren in speciale mappen voor gemakkelijke toegang.

Bewaar en categoriseer uw ClickUp doelen in mappen voor gemakkelijke toegang

Met functies zoals afhankelijkheid van doelen en voortgangsrol-ups, zorgt ClickUp Goals ervoor dat iedereen op één lijn zit en aan gemeenschappelijke doelen werkt.

Daarnaast biedt ClickUp vele kant-en-klare sjablonen voor het eenvoudig instellen en bijhouden van doelen. Mijn favoriet is de ClickUp SMART Doelen Sjabloon .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-481.png SMART doelen instellen en bijhouden met het ClickUp SMART Goals sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&department=other Download dit sjabloon /$$$cta/

Het bevat aanpasbare statussen om de voortgang van projecten bij te houden, aangepaste velden om doelen efficiënt te categoriseren en visualiseren en aangepaste weergaven zoals Goal Effort en SMART Goal Worksheet om aan te passen aan uw werkstroom.

Ik gebruik dit sjabloon om:

Alle doelen en targets bij te houden

Doelen te organiseren in verschillende statussen : Voltooid, Verpletterend, Van koers, In wacht, Op koers, om de voortgang bij te houden

: Voltooid, Verpletterend, Van koers, In wacht, Op koers, om de voortgang bij te houden Bewaak en analyseer taken om maximale productiviteit te garanderen

om maximale productiviteit te garanderen Maat de inspanning die nodig is voor elk doel

die nodig is voor elk doel Stel tijdlijnen in en houd je eraan

Het beste deel is dat ClickUp niet alleen helpt met het bijhouden van doelen, maar ook functies en sjablonen biedt voor projectmanagement, communicatie en samenwerking. Zie het als één app om het meeste werk Klaar te krijgen, professioneel en persoonlijk!

ClickUp beste functies

Krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van je doelen en de tijd die je aan projecten hebt besteed metClickUp Dashboards' meerdere widgets, waaronder voortgangsbalken, cirkeldiagrammen, burndown grafieken, enz.

Ontvang notificaties voor komende deadlines met behulp vanClickUp Herinneringen. ClickUp herinnert u aan uw taken van vijf minuten tot drie dagen voordat ze moeten worden uitgevoerd

Bekijk uw komende taken in een lijst, Kanban-bord, grafiek en elke andere stijl van uw keuze met behulp vanClickUp weergaven* Werk samen aan taken, deel feedback en werk samen aan collectieve doelen met behulp van ClickUp-taak chatten

Pas uw werkstroom aan elk type taak aan met waardevolle functies van ClickUp-taaken, zoals aangepaste statussen, prioriteitsniveaus en afhankelijkheid

ClickUp beperkingen

Kan dashboards niet gemakkelijk exporteren

Steilere leercurve in vergelijking met tools die alleen doelen bijhouden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Veel gebruikers van ClickUp zijn het erover eens dat het platform een levensreddend hulpmiddel is geworden voor hun doelen op het gebied van projecten:

ClickUp Goals helpen om de focus van elk lid van de afdeling te houden op wat echt belangrijk is, wat cruciaal is wanneer het nieuwe product wordt gelanceerd.

Darya Krakovyak, communicatiemanager, HYPERVSN

2. Strides-Beste voor instelling van een productieve dagelijkse routine

via Stappen Strides is een van de weinige apps op deze lijst waarin ik de flexibiliteit vond om te kiezen uit verschillende methoden voor het bijhouden van doelen. Ik kon bijvoorbeeld langetermijndoelen instellen op basis van mijlpalen of waarden van doelen. Het heeft ook schuifbalken voor voltooide percentages en de optie om goede versus slechte gewoonten bij te houden.

**Nog te doen: je kunt de trackeropties aanpassen en kiezen hoe je de voortgang wilt bijhouden, herinnerd wilt worden aan deadlines, enzovoort.

Strides beste functies

Kies uit vier trackers-Habit voor het bijhouden van goede/slechte gewoontes, Target voor de instelling van een nuttige tijdlijn voor een project, Average voor een overzicht van je doelen over een bepaalde tijd en Project voor het bijhouden van eenvoudige mijlpalen

Controleer uw prestaties voor al uw doelen en gewoonten per week, maand, jaar of all-time

Blijf gemotiveerd met grafieken die het succespercentage, streaks en meer meten

Strides limieten

Geen beloningssysteem om je terug te laten komen en je doelen te bereiken

De app is alleen beschikbaar voor iOS gebruikers

Strides prijzen

Gratis

Strides Plus: Vanaf $4.99/maand per gebruiker

Strides beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra:Beschikbare beoordelingen

3. Manier van leven - het beste voor het opbouwen van nieuwe gewoonten

via App Store Way of Life combineert gewoonte-opbouwende hacks zoals het bijhouden van dagboeken en het bijhouden van lijsten met taken in een intuïtieve digitale gewoonte tracker.

We vonden het geweldig hoe het je verantwoordelijk houdt voor slechte gewoontes. Dus, in plaats van alleen je goede gewoontes te markeren, kun je een manier bedenken om door situaties te navigeren die je in de verleiding kunnen brengen om achter te raken op je doelen om gewoontes op te bouwen.

Met de functie Grafieken kun je positieve en negatieve trends zien over weken, maanden of zelfs jaren.

Way of Life's beste functies

Houd je routines bij met een uniek systeem met kleurcodes

Blijf op koers om je doelen te bereiken met krachtige herinneringen

Noteer wat slechte gewoontes triggert met de ingebouwde dagboek functie

Levenswegbeperkingen

Je kunt maar drie gewoontes bijhouden in het gratis abonnement

Je kunt niet bijhouden hoe dicht je bij het bereiken van een doel bent. Er is alleen een ja of nee optie

prijzen #### Way of Life

Gratis

Premium: Vanaf $4.99/maand per gebruiker

Way of Life beoordelingen en recensies

G2: Recensies niet beschikbaar

Recensies niet beschikbaar Capterra:Beschikbare beoordelingen

4. Coach.me-Beste voor persoonlijke groei en het leren van een nieuwe vaardigheid

via Coach.mij Coach.me is een uitstekend platform dat je verbindt met gecertificeerde coaches en mentoren in verschillende specialiteiten. Als persoonlijke groei je belangrijkste doel is, kan ik Coach.me van harte aanbevelen.

Ik vond het zeer nuttig voor het ontwikkelen van vaardigheden omdat je 360-graden ondersteuning krijgt bij het leren van de vaardigheid van je keuze - vrienden, collega's en zelfs een persoonlijke coach kunnen je op het goede spoor houden.

Je kunt ook profiteren van de veelzijdigheid - het is ook een app voor het bijhouden van gewoontes, dus je kunt van verschillende functies profiteren, zelfs zonder je aan te melden voor een persoonlijk coaching abonnement.

Coach.me beste functies

Stel doelen en herinneringen in voor hoe vaak je per week een vaardigheid wilt oefenen of aan een gewoonte wilt werken

Wekelijkse en maandelijkse trends van je voortgang weergeven

Volg dagelijkse instructies van coaches om je doel te bereiken

Inchecken via de widget van de Vandaagweergave op je iPhone of op je smartwatch zonder de app te openen

Coach.me limieten

Af en toe een check-in storing die je streak kan breken

Beperkte functie voor het bijhouden van projecten

Coach.me prijzen

Habit tracker: Gratis

Gratis Persoonlijke coaching: $100 per maand (begint bij $25 per week)

Coach.me beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra:beoordelingen niet beschikbaar

5. Habitica-Beste app voor het bijhouden van gewoontes met leuke spelelementen

via Habitica Habitica gamificeert je lijst met gewoonten en laat je leuke avatars maken die sterker worden naarmate je taken voltooit. Je verdient ook beloningen waarmee je coole avatar-upgrades kunt kopen.

Wat ik het leukst vond, was de integratie met sociale media. Ik vind het makkelijker om gemotiveerd te blijven met accountability partners Met Habitica's gamified social media integratie wordt het makkelijker om je contacten te betrekken bij je 'quests' en samen aan dezelfde doelen te werken.

Habitica beste functies

Houd gewoonten en dagelijkse taken onderweg bij met mobiele en webinterfaces

Verdien leuke beloningen voor je doelen om je avatar te versieren met gevechtspantser, mysterieuze huisdieren, magische vaardigheden en zelfs quests

Gebruik in-game munten om voordelen in het echte leven te kopen, zoals gratis toegang tot tv-programma's

Habitica limieten

Beperkte opties om uitdagingen aan te passen

Navigatie kan lastig zijn voor sommige gebruikers

Prijzen Habitica

**Gratis

Habitica beoordelingen en reviews

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Recensies niet beschikbaar

6. Todoist-Beste voor Taakbeheer met behulp van minimalistische, schone lijsten Nog te doen

via Todoist Todoist is een prachtige, geautomatiseerde app voor to-do lijsten voor taakbeheer onderweg. Het vereenvoudigt je doelen door ze om te zetten in actie-items. En de voldoening die het je geeft wanneer je een actie-item of subtaak aanvinkt als 'Klaar' is onverslaanbaar. Ja, je kunt dit doen met één tik of klik.

Een andere opmerkelijke functie is de natuurlijke taalherkenning, die je taken sorteert in de weergaven Vandaag, Verwacht en Aangepast filter. Dit helpt je moeiteloos prioriteiten te stellen voor je doelen. Het stelde me ook in staat om een gedeelde ruimte te creëren voor gezamenlijke taken, los van mijn persoonlijke doelen en projecten.

Todoist beste functies

Taken vastleggen en organiseren op het moment dat ze op je afkomen met gemakkelijk vloeiende, natuurlijke taal

Bouw gewoonten op en houd deadlines in de gaten met automatische gegevensherkenning

Zet alles om in een Taak op je Todoist lijst vanaf elke locatie met behulp van 80+ integraties

Volg je voortgang op verschillende manieren-productiviteit visualisaties, activiteit geschiedenis en Voltooide Taken archief

Todoist beperkingen

De kwaliteit van gegenereerde samenvattingen varieert, dus je moet ze handmatig controleren en herzien op nauwkeurigheid

Beperkte aanpassingen voor productiviteitsstatistieken en rapportweergave

Todoist prijzen

Beginner: Free

Free Pro: $5/maand

$5/maand Business: $8/maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2000+ beoordelingen)

7. ATracker-Beste voor tijdbeheer voor elk doel

via ATracker ATracker is een tijdgestuurde app voor het beheren van doelen die inzicht genereert in hoe je je tijd besteedt aan elk doel. Hiermee kun je elke taak en subtaak strategisch plannen voor een optimaal gebruik van je uren.

Ik heb de geavanceerde instellingen van de app bekeken en het blijkt dat je de totale tijd die je aan een groep taken besteedt kunt bijhouden. ATracker slaat al je logs op en presenteert ze in zowel de lijstweergave als de kalenderweergave. Je kunt ook je invoer of logtijd later bijwerken.

ATracker beste functies

Start en stop een Taak met slechts één aanraking zonder je apparaat te ontgrendelen

Uw tijd bijhouden op mobiele telefoons, tablets, Apple Watches of computers

Dagelijkse en wekelijkse doelen instellen op basis van Taak en Tag, inclusief numerieke en drop-down tags

Rapporten maken in de vorm van prachtige cirkeldiagrammen en staafdiagrammen

ATracker beperkingen

Af en toe fouten bij het synchroniseren van kalenders

Kan geen tijd bijhouden voor meerdere Taken tegelijk

ATracker prijzen

**Gratis

Pro: $4.99 op iOS en $2.99 op Android (eenmalige kosten)

$4.99 op iOS en $2.99 op Android (eenmalige kosten) Premium: $2.99/maand

ATracker beoordelingen en recensies

G2: Recensies niet beschikbaar

Recensies niet beschikbaar Capterra:Beschikbare beoordelingen

8. GoalsOnTrack-Beste voor het maken van gedetailleerde abonnementen voor je doelen

via GoalsOnTrack GoalsOnTrack is SMART software voor de instelling van doelen met doelstructuren op meerdere niveaus. Dit betekent dat je gedetailleerde abonnementen kunt maken voor elk doel en subdoel. Dit maakt het niet alleen een to-do lijst app, maar ook een gedetailleerde agenda tracker voltooien met gewoonte, tijd en voortgang-bijhouden functies.

Ik was aangenaam verrast door hoeveel moeite deze software van je neemt. Bijvoorbeeld, je krijgt een doel statistieken formulier om in te vullen om ervoor te zorgen dat uw doel SMART is -specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

Op dezelfde manier zijn er visieborden, sjablonen voor instellingen van doelen en dagboeken voor een brain dump. Het is alsof al je ideeën over je doelen in een appartement met meerdere verdiepingen wonen. Alles bevindt zich in hetzelfde complex, maar gescheiden genoeg voor een goede organisatie.

GoalsOnTrack beste functies

Breng elke fase van je doelen in kaart met afdrukbare planners en werkbladen

Volg de voortgang van doelen op vier manieren: per subdoel, per taak, per resultaat en handmatig

Plannen met slepen en neerzetten met een Taak kalender die integreert met externe kalenders zoals Google Agenda, iCal, Outlook

De uitvoering van je gewoonten bijhouden met dagelijkse vinkjes

Deel doelen met je team, log teamactiviteiten in realtime en plaats berichten of opmerkingen op een gecentraliseerd prikbord om samen te werken

GoalsOnTrack limieten

Vereist een internetverbinding

Er is geen proefversie of gratis versie

GoalsOnTrack prijzen

Lidmaatschap kost $68 per jaar

GoalsOnTrack beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra:beoordelingen niet beschikbaar

9. Lattice-Beste voor OKR's en doelen van werknemers

via Rooster Lattice is een oplossing voor teams om doelen in te stellen. Het is ideaal voor organisaties die hun werkprestaties willen bijhouden en werknemers tegelijkertijd in staat willen stellen hun professionele ontwikkeling af te stemmen op de doelstellingen van het bedrijf.

Wij vonden het nuttig voor cross-functioneel projectmanagement en het waarborgen van een duidelijke samenwerking. Bijvoorbeeld, je kunt instellen doelen voor marketing samen op één plaats en doelen klantenservice afzonderlijk in een andere.

Je kunt ook doelstellingen instellen voor softwareontwikkeling en SMART doelen voor managers . Ze kunnen allemaal met elkaar worden verbonden en er kan op worden samengewerkt in één platform.

De OKR software integreert met Jira, Salesforce, Slack en Microsoft Teams om ervoor te zorgen dat doelen altijd Front and Center zijn en dat er continu op wordt gereageerd.

Ook lezen:_ De carrièreladder beklimmen: hoe doelen stellen en bereiken voor software-engineers

De beste functies van Lattice

Verbinding maken tussen individuele targets en afdelings- en bedrijfsbrede targets doelen voor prestatiebeoordeling * OKR's integreren in prestatiebeheer om prestaties af te stemmen op de belangrijkste prioriteiten van het bedrijf

Betrokkenheid van werknemers aanmoedigen met 1:1 vergaderingen en interacties met HR en managers

Beperkingen van roosters

De website kan traag zijn tijdens het laden

Geen gratis versie

Lattice prijzen

Prestatiemanagement + OKR's & Doelen: $11/persoon per maand

$11/persoon per maand Engagement: $4/persoon per maand

$4/persoon per maand Groei: $14/persoon per maand

$14/persoon per maand Vergoeding: $6/persoon per maand

Lattice beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

10. Toodledo-Beste voor het verhogen van productiviteit op alle gebieden van je leven

via Toodledo Toodledo is een uitgebreid hulpmiddel voor productiviteit. Het biedt verschillende opties om doelen te organiseren en bij te houden, met een focus op het verhogen van de output. Het neemt het idee van een eenvoudige takenlijst en breidt het uit tot een gedetailleerde werkruimte zodat je meer gedaan krijgt met elk doel of elke taak.

Ik vond de categorisaties erg interessant:

Leven: Hiermee kun je to-do lijsten en aantekeningen maken en deze delen met vrienden en familie op basis van de methode Getting Things Klaar

Hiermee kun je to-do lijsten en aantekeningen maken en deze delen met vrienden en familie op basis van de methode Getting Things Klaar Werk: Helpt u uw werk te schetsen, taken aan uw team toe te wijzen en de tijd bij te houden die aan elk project wordt besteed

Helpt u uw werk te schetsen, taken aan uw team toe te wijzen en de tijd bij te houden die aan elk project wordt besteed Schedule: Stimuleert u om uw vrije tijd optimaal te benutten met de ingebouwde planner, Voltooid met herinneringen op basis van uw locatie, terugkerende taken en kalenderintegraties

Toodledo beste functies

Gebruik mappen, tags, contexten en subtaken om je lijsten met taken te organiseren

Sorteer, filter en doorzoek je lijst en ontdek wat je moet voltooien. De app stuurt je waarschuwingen wanneer je taken af moeten zijn

Monitor je zelfverbetering; blijf gemotiveerd en bereik je doelen

Schrijf je herinneringen op, gebruik het als een dagboek - log recepten, aantekeningen van reizen en meer

Gebruik een overzicht om je volgende project te plannen, je familie genealogie vast te leggen, of elk ander gebruik dat je kunt bedenken

Toodledo limieten

De functie aantekeningen heeft een betere zoekfunctie nodig

Prijzen van Toodledo

**Gratis

Toodledo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

Kies de beste app voor het bijhouden van doelen

De apps die ik heb getest en op een rijtje heb gezet, hebben een paar dingen gemeen: ze zijn allemaal eenvoudig te gebruiken en houden me meer georganiseerd en productiever. Hoewel ze geweldig zijn voor het instellen en bijhouden van doelen, zijn er maar weinig apps die verder gaan dan de basisfuncties.

Ik geef de voorkeur aan het plannen van doelen op lange termijn tools die me helpen om zowel persoonlijke als professionele taken in balans te houden. Een platform met geavanceerde samenwerking in teams, projectmanagement en projectmanagement is dus ideaal voor mij.

In die context is er maar één tool die aan alle eisen voldoet: ClickUp!

Het vereenvoudigt het bijhouden van doelen met zijn veelzijdige functies en kant-en-klare sjablonen. Met de projectmanagement tools van ClickUp kunnen we de lijst met taken bijhouden en samenwerken met multifunctionele teams.

In plaats van een tracker die alleen individuele doelen bijhoudt, geeft ClickUp je de flexibiliteit om als team aan professionele doelen te werken. Hoewel je je persoonlijke trackers afzonderlijk kunt bijhouden, bieden de functies voor samenwerking een voordeel. Probeer ClickUp vandaag uit! U zult er geen spijt van krijgen.