8 productiviteitsdoelen om de productiviteit te verhogen in 2024

Als het nieuwe jaar aanbreekt, nemen veel mensen zich voor om meer te doen, of het nu op het werk is of in hun privéleven.

Het kan moeilijk zijn om een resolutie te houden . Misschien probeer je te voldoen aan een onrealistisch doel of het is niet gemakkelijk om een nieuwe gewoonte te laten beklijven. Als u productiever wilt zijn -in 2024, stel jezelf dan nu in op succes.

Om je te helpen op koers te blijven en gemotiveerd te blijven om die voornemens te halen, ClickUp een lijst met strategieën om productiviteit in te stellen en bij te houden doelen als we het nieuwe jaar ingaan .

1. Doe een tijdscontrole

via Fizkes // Shutterstock

Als je moeite hebt om genoeg uren in een dag te vinden om alles te voltooien, denk er dan eens over na hoe je met tijd omgaat. A tijdcontrole is een diepe duik in hoe u uw tijd elke dag besteedt.

Door een dagelijks logboek bij te houden, is het gemakkelijker om activiteiten te identificeren die tijd opslokken maar waarmee je niet echt veel doet. Social media scrollen, socializen met collega's en dagdromen kunnen uren uit de dag zuigen. Een tijdscontrole is een eenvoudig hulpmiddel om te gebruiken wanneer je om je productiviteit te verhogen en je vaardigheden op het gebied van tijdbeheer te verbeteren .

2. Slechte gewoonten doorbreken en gezonde gewoonten opbouwen

via Sabrina Bracher // Shutterstock

Alle gewoonten, goede en slechte, komen in lussen, Charles Duhigg schrijft in zijn boek "De kracht van gewoonte" Ze beginnen met een of andere cue - een geur, een stemming, een locatie - die een routine (wat de gewoonte zelf ook is) en een beloning (zoals een suikerhigh of een cafeïnerush) triggert.

Als je begrijpt wat je signalen zijn en welke beloning je krijgt, kun je bepalen of een gewoonte goed voor je is. Het is nooit te laat om een slechte gewoonte te doorbreken, maar het kost tijd en toewijding om de hersenen te hertrainen en nieuwe gewoonten te vormen.

De motivatie hebben om te veranderen is het moeilijkste deel. De sleutel is consequent blijven als het gaat om het maken en doorbreken van gewoonten.

3. Wekelijkse instellingen

via Creëer banen 51 // Shutterstock

Ga één keer per week zitten, misschien op zondagavond, en stel je planning op, waarbij je de belangrijkste prioriteiten vaststelt voor wat je Nog te doen staat en overbodige activiteiten verwijdert. Zorg ervoor dat je de gebieden waar je productiever wilt zijn opneemt in de planning, zodat het is ingebouwd.

Sporten kan net zo belangrijk zijn - of zelfs belangrijker - dan het bijwonen van een vergadering of gebeurtenis op het werk. Door je tijd in te plannen blijf je bij de Taak en heb je controle over wat je doet.

4. Checklists gebruiken

via Sutadimages // Shutterstock

A checklist is een eenvoudige manier om te voorkomen dat er Taken tussenuit vallen. Of het nu gaat om boodschappen doen, een vliegtuig klaarmaken voor de vlucht of boodschappen doen, checklists maken het gemakkelijker om bij te houden wat je hebt bereikt en wat je nog moet doen.

Als je nog nooit een checklist hebt gebruikt, begin dan klein om erachter te komen welk type het beste werkt voor jou.

5. Blokken voor kalenderfocus

via Cast of Thousands // Shutterstock

Ben je overdag snel afgeleid? Probeer dan tijd in te blokken op je kalender voor "focus blokken" Leg je telefoon weg, zet notificaties uit en plan geen vergaderingen of afspraken.

Een focus blok is een tijd uitsluitend voor doordacht werk. Zoals alle nieuwe gewoonten, begin klein en bouw het op. Plan een paar focusblokken per week en kijk of je productiviteit verbetert. Voeg er meer toe als je wilt.

6. Vermijd multitasking

via Savanevich Viktar // Shutterstock

In een wereld vol afleidingen is multitasken normaal - en het lijkt misschien aantrekkelijk. Maar mensen die multitasken zijn niet effectief bezig met een heleboel Taken en zijn minder productief dan mensen die zich concentreren.

Ze zijn ook meer gestrest. In plaats van alles tegelijk te doen, kun je je beter op één ding tegelijk concentreren. Je zult het beter en efficiënter doen - en meer tijd en energie overhouden voor andere dingen.

7. Oefening

via Canva

Vergeet niet om je lichaam te bewegen. Veel mensen zitten elke dag uren achter een computer en staan maar zelden op. Mensen die minder zitten hebben verbeterd geestelijk welzijn en productiviteit. Zorg er dus voor dat je elke week bewegingstijd op je kalender zet. Consistente lichaamsbeweging is een van de gemakkelijkste manieren om je gezondheid te verbeteren .

8. Probeer een bewezen tijdmanagementtechniek uit

via Kaspars Grinvalds // Shutterstock

Verschillende mensen hebben verschillende timemanagementstrategieën nodig om succesvol te zijn. Er zijn verschillende bewezen technieken waaruit je kunt kiezen.

Met de Pomodoro techniek je stelt een timer in voor een bepaalde Taak en concentreert je daarop tot de tijd om is. Dan neem je een pauze voordat je opnieuw begint. Dit kan vooral nuttig zijn voor creatieve denkers.

Uitstellers en mensen die het goed doen onder druk kunnen inzicht krijgen van De Wet van Parkinson het is een axioma dat zegt dat een taak precies zo lang duurt als je krijgt om hem te voltooien. Als je jezelf voor elke taak een vaste deadline kunt stellen, is de kans groter dat je ze allemaal Klaar krijgt.

Als geen van beide aantrekkelijk klinkt, zijn er vele andere technieken voor tijdmanagement die je kunt uitproberen, zoals de snelle planningsmethode en de "pickle jar theory"

