Hoe streefcijfers bepalen (met voorbeelden)

In het razend populaire managementboek Goal van Eliyahu M. Goldratt stelt hij dat het fundamentele doel van elk bedrijf geld verdienen is. Hoewel het heel eenvoudig is om te begrijpen, is het niet eenvoudig om te implementeren.

Het doel om geld te verdienen moet worden opgesplitst in het verhogen van de doorvoer, het verlagen van de kosten en het minimaliseren van de voorraad, wat allemaal leidt tot het maximaliseren van de omzet en winst. Afhankelijk van de business kan dit behoorlijk complex worden.

Instance, voor een freelance content schrijver kan het verhogen van de verwerkingscapaciteit zo simpel zijn als het schrijven van meer artikelen per week. Voor een autofabrikant gaat het echter om het optimaliseren van duizenden processen, elk met zijn eigen doelen.

Om dit bij te houden is speciaal ontworpen software nodig, zoals ClickUp. Laten we eens kijken hoe u effectieve doelmetingen kunt instellen en deze in uw organisatie kunt bereiken.

Wat zijn doel metrics?

Doelen zijn brede doelstellingen die een individu, team of organisatie wil bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het verhogen van de inkomsten uit een nieuwe productlijn zijn of het uitbreiden naar een nieuwe markt.

Doelen zijn specifieke, meetbare indicatoren om deze doelen te bereiken. Ze splitsen doelen op in uitvoerbare stappen en helpen bij het monitoren van prestaties en het evalueren van succes.

Wat zijn de verschillen tussen doelen en metrics?

Hoewel ze samen worden gebruikt, zijn doelen en statistieken fundamenteel verschillende concepten.

Sleutel verschillen tussen doelen en statistieken

Hoe werken doelen en statistieken samen?

Doelen en statistieken hebben een symbiotische relatie. Doelen leiden de reis van de organisatie in de juiste richting, statistieken zorgen ervoor dat u in het juiste tempo beweegt.

Als uw doel bijvoorbeeld is om de omzet in het volgende boekjaar te verhogen, kunt u metrieken instellen zoals:

Meer leads genereren

Verhoog lead-naar-klant conversiepercentage

Jaarlijks terugkerende inkomsten van elke klant verhogen

Klantbehoud verhogen

Het bijhouden van deze statistieken op wekelijkse of maandelijkse basis helpt je om het gestelde jaarlijkse doel te bereiken. Business leaders splitsen organisatiebrede doelen op in kleinere doelen voor teams. Vervolgens gebruiken ze doelmetingen om de voortgang naar deze doelen te bepalen.

Inzicht in een paar sleutelelementen in het beheer van doelstatistieken

Bij het uitzoeken van doelen vs doelstellingen vs metrics, er zijn een aantal termen die je zult tegenkomen. Laten we er een paar bespreken om ze te ontcijferen.

Key Performance Indicators (KPI's): Een KPI is een specifieke maatstaf voor het succes van een project, afdeling of organisatie bij de vergadering van haar doelen. Voor doelen voor productiviteit een KPI kan het aantal gewerkte uren zijn.

Service-level Agreement (SLA): Een SLA is de prestatienorm waaraan je je hebt toegewezen. Een voorbeeld: een softwareonderhoudsteam kan een SLA van 4 uur hebben als responstijd voor klachten met een hoge prioriteit.

Doorklikratio (CTR): Een populaire marketing KPI het doorklikpercentage meet het aantal keer dat iemand op een koppeling klikt ten opzichte van het aantal keer dat de koppeling wordt weergegeven. Als je Facebook-advertentie door 100 mensen wordt gezien en door één persoon wordt aangeklikt, is je CTR 1%.

Actieve gebruikers: In de SaaS-wereld zijn Daily Active Users (DAU) en Monthly Active Users (MAU) sleutelgegevens. Het verwijst naar het aantal mensen dat het product actief gebruikt, een belangrijke maatstaf voor potentiële inkomsten.

Met een sterke basis van die theorie, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden.

25 voorbeelden van doelen in de echte wereld

Doelen kunnen variëren afhankelijk van het soort werk dat je doet. Om je een duidelijk idee te geven, hebben we voorbeelden gekozen uit verschillende functies.

Verkoop

1. Kosten voor klantenwerving (CAC): Alle kosten voor klantenwerving, inclusief verkoopkosten en marketinginspanningen. CAC is een belangrijke uitgave die tot een minimum moet worden beperkt.

2. Verkoopactiviteiten per vertegenwoordiger: Het aantal taken dat een vertegenwoordiger voltooit binnen een bepaald tijdsbestek. De meeste organisaties houden verkoopgesprekken bij. Dit is een productiviteitsmaatstaf die teams helpt bij het bereiken van verkoopdoelen .

3. Conversiesnelheid: De snelheid waarmee leads worden omgezet in clients. Dit doel bijhoudt de kwaliteit van leads en de efficiëntie van het sales engagement proces.

4. Lengte van de cyclus: Gemiddelde duur van het verkoopproces vanaf de fase van het eerste contact tot het sluiten. Samen met de activiteiten per vertegenwoordiger en het conversiepercentage helpt deze metriek bij het voorspellen van de omzetresultaten.

5. Customer lifetime value (CLV): De totale inkomsten die een bedrijf kan genereren uit een klant gedurende de levensduur van hun relatie. CLV helpt om CAC te rationaliseren en budgetten dienovereenkomstig toe te wijzen.

Marketing

6. Marketinggekwalificeerde leads (MQL): Nummers waarvan het marketingteam denkt dat ze waarschijnlijk in een klant zullen worden omgezet. MQL's voegen een kwaliteitselement toe aan de gegenereerde leads.

7. Kosten per lead (CPL): Alle kosten voor het verwerven van een lead. CPL's zijn een leidende indicator van CAC.

8. Impressies, kliks en leads: Het aantal mensen dat een advertentie heeft gezien, op een advertentie heeft geklikt en een formulier heeft ingevuld om als lead te worden vastgelegd. Deze KPI-gegevens helpen de top van de trechterprestaties te meten.

9. Bouncepercentage: Percentage marketing e-mails dat wordt afgebroken als het ID onjuist, inactief of niet beschikbaar is. Het bouncepercentage is een indicator voor de gezondheid van je abonneedatabase.

10. Marketingrendement op investering (ROI): Verhouding tussen gegenereerde inkomsten uit marketing en marketinguitgaven. Dit is een belangrijke maatstaf voor de effectiviteit van marketing.

Operaties

11. Brutowinstmarge: (Inkomsten - Kosten van verkochte goederen)/100. De brutowinstmarge is een kritieke indicator voor de operationele sterke punten en de financiële gezondheid van het project.

12. Verdiende waarde: Werkelijk Voltooid werk x budget. Als je budget 30.000 is voor een project van 30 dagen en je hebt 10% voltooid in 6 dagen, dan is je verdiende waarde 3000. En je abonnement is 6.000. Samen met andere financiële gegevens helpt dit om in $ te meten hoe ver je achter/voor ligt op schema.

13. Kostenvariatie: Gebudgetteerde kosten - werkelijke kosten. Een van de belangrijkste doelen van een goede projectoplevering is voltooien binnen het budget. Kostenvariantie is daarvoor een sleutel.

14. Planningsvariantie: Geplande oplevering - werkelijke oplevering. In het bovenstaande voorbeeld had je 20% in 6 dagen moeten voltooien. De afwijking van je planning is dus 10%.

15. Bezettingsgraad: Gewerkte uren/beschikbare uren. Als je in een 40-urige werkweek 30 uur hebt gewerkt, heb je een bezettingsgraad van 75%. Dit is een toonaangevende indicator van productiviteit en toewijzing van middelen, een integraal onderdeel van doelen van projecten .

Software-engineering

16. Implementatiefrequentie: Hoe vaak code in productie wordt genomen. Soms beschouwd als een noord-ster metriek voor teams die agile werken is dit een sleutel indicator voor de productiviteit en snelheid van het engineering team.

17. Slagingspercentage van het doel van de Sprint: Percentage items van de Sprint backlog die zijn Voltooid. Deze metriek toont het vermogen van het team om effectief te plannen en vergaderingen te houden.

18. Responstijd: De tijd die het systeem nodig heeft om te reageren op een query. Dit is een sleutel tot wendbaarheid en reactievermogen.

19. Code dekking: Percentage code dat door geautomatiseerde tests wordt gedekt. Dit agile metriek identificeert de efficiëntie van het testen en de onderdelen die extra aandacht nodig hebben.

20. Gemiddelde hersteltijd (MTTR): De tijd die het engineering team nodig heeft om te herstellen van een incident. In een wereld waar veiligheid/prestatie-incidenten onvermijdelijk zijn, is MTTR een indicator van veerkracht.

21. Veiligheidsincidenten: Aantal incidenten of inbreuken. In combinatie met de gemiddelde tijd om te detecteren, de gemiddelde tijd om te herstellen en de ernst van het incident meet dit de veiligheidscapaciteiten van de software.

Klantenservice

22. Klantbehoud: Het percentage klanten dat na verloop van tijd behouden blijft. Deze metriek geeft aan in hoeverre het product/de dienst waardevol is voor de klant, waardoor er minder budget wordt besteed aan het werven van nieuwe klanten.

23. Netto Promotor Score (NPS): De waarschijnlijkheid dat een klant een product of dienst aanbeveelt. Dit is een maatstaf voor klanttevredenheid in de meeste product-/dienstorganisaties.

24. Eerste responstijd: Snelheid van de eerste reactie op vragen van klanten. De eerste responstijd wordt meestal beschreven in SLA's en is een sleutelindicator voor de efficiëntie van de klantenservice.

25. Oplossingspercentage: Percentage tickets dat binnen de SLA wordt opgelost.

Als een van deze doelen u goed lijkt, leest u hier hoe u ze kunt bijhouden en erover kunt rapporteren om de prestaties te optimaliseren.

Doel bijhouden en rapporteren

Als je je doelen hebt ingesteld, zorg er dan voor dat je er altijd zicht op hebt. Apps om doelen bij te houden zoals ClickUp zijn hier perfect voor.

Stel uw doelen in op ClickUp doelen

Stel numerieke, monetaire, waar/onwaar en Taak doelen in met ClickUp doelen . Stel bijvoorbeeld numerieke targets in voor wekelijkse doelen voor het genereren van leads. Stel monetaire targets in voor verkoop.

Als je niet weet waar je moet beginnen, probeer dan de ClickUp SMART doelen sjabloon .

SMART doelen voor je team instellen met ClickUp

Doel toewijzen aan de juiste mensen

Wijs gebruikers toe aan elk doel. U kunt een metriek ook opsplitsen voor meerdere leden van een team die gezamenlijk targets behalen.

Gegevens definiëren

Identificeer de databronnen voor elke metriek en integreer ze met ClickUp. Dit kunnen interne systemen, externe databases, feedback van klanten of personeelsenquêtes zijn. Zorg ervoor dat de gegevens nauwkeurig, betrouwbaar en toegankelijk zijn.

Bijhouden op ClickUp Dashboards

Pas ClickUp Dashboards aan om de statistieken weer te geven die voor u belangrijk zijn. Ontvang realtime updates over elke metriek, zodat u uw inspanningen kunt aanpassen om de prestaties te verbeteren.

Benchmarks definiëren voor elk doel

Een van de belangrijkste aspecten van het instellen van een doel of het definiëren van statistieken is het nauwkeurig definiëren van benchmarks. Een startup in zijn eerste jaar kan misschien een doel van 100% omzetstijging bereiken, maar een multinational misschien niet. Om het verschil te weten, zijn benchmarks nodig.

Bij de instelling van doelen zijn benchmarks:

De basislijn voor prestaties bepalen

Ervoor zorgen dat de doelen haalbaar en realistisch zijn

De grenzen verleggen en grotere resultaten behalen

Effectief concurreren op de markt

Kortom, een doel is wat bereikt moet worden. Een metriek is de indicator van de prestatie ten opzichte van dat doel. Benchmark is het nummer voor de metriek.

Bijvoorbeeld, in een software engineering product is het verhogen van de doorvoer een doel. Het aantal functies dat in productie wordt genomen is de metriek. 10 functies per Sprint is de benchmark.

Begin de instelling van uw benchmarks en metrieken met een van deze sjablonen voor de instelling van doelen .

Rol van doelgegevens in prestatieverbetering

Op weg naar succes in de organisatie zijn doelgegevens de mijlpalen die je moet passeren. Dit is hoe ze kunnen helpen operations teams prestaties verbeteren.

Beheer end-to-end bewerkingen met ClickUp

Zichtbaarheid: Doelmetingen maken het doel zichtbaar voor iedereen in het team. Het helpt hen hun voortgang te sturen op basis van wat ze in de loop van het jaar moeten bereiken.

Meetbaarheid: Projecten duren vaak maanden, zo niet jaren. Wachten tot het einde om te weten of je succes hebt, kan demotiverend werken. Met meetbare doelen weten teamleden op regelmatige tijdstippen hoe hun voortgang is.

Doel: Voor teamleden bieden doelcriteria een gevoel van doelgerichtheid. Het helpt een collectieve verantwoordelijkheid te creëren voor het bereiken van de doelen.

Continue verbetering: Teams kunnen op basis van de zichtbaarheid, meetbaarheid en het doel een continu verbeteringsabonnement opstellen. Als je ziet dat je prestaties afwijken van het abonnement, kun je direct bijsturen.

Maak zichtbaarheid mogelijk door ClickUp Dashboards . Voer regelmatig retrospectives uit en documenteer lessen over ClickUp Documenten . Discussieer mee over opmerkingen en blijf op de hoogte van alle gesprekken met de Weergave ClickUp chatten .

Duidelijke zichtbaarheid van projecten met aanpasbare ClickUp Dashboards

Wijzigingen doorvoeren, voortgang bijhouden, afspoelen, herhalen!

Uitdagingen bij het implementeren van doel statistieken

Ondanks de vele voordelen is het implementeren van doel statistieken niet gemakkelijk. Er zijn verschillende uitdagingen waar je mee te maken kunt krijgen.

Metriek die niet overeenkomt met doelen

De beste statistieken moeten zijn afgestemd op doelen van het team . Ze meten de prestaties op het gewenste doel. Teams worstelen echter vaak met het identificeren van de juiste metrics voor hun doelen.

Overwin deze uitdaging met ClickUp. Maak mappen om cycli van Sprints, OKR's, wekelijkse scorecards van medewerkers, enz. bij te houden en leid voor elk daarvan metrics af.

Metrics instellen en vergeten

Teams stellen aan het begin van het jaar enthousiast doelen, metrics en targets op. Het komt vaak voor dat deze vergeten worden wanneer de drukte van het dagelijkse werk begint.

ClickUp helpt u dit te voorkomen door voortgang bijhouden te automatiseren.

Gebrek aan zichtbaarheid

Een van de redenen waarom teams doelen stellen en vergeten, is dat ze geen constante zichtbaarheid hebben. Verspreide spreadsheets met verschillende aanpassingen van de doelen en statistieken maken het vervelend om toegang te hebben.

ClickUp lost dit probleem op door doelen in de context van dagelijkse Taken te plaatsen. Het houdt doelen zichtbaar en relevant voor het werk.

Gebrek aan gegevens voor voortgang bijhouden

Zonder een robuuste projectmanagementtool kan iets eenvoudigs als "hoeveel taken hebben we voltooid?" te tijdrovend zijn om te beantwoorden.

De uitgebreide Taakbeheer module van ClickUp is ontworpen om dit te verhelpen. Door ClickUp te gebruiken, kunnen uw teams gegevens verzamelen over taken, tijdsregistratie, werklast en meer.

Blijf op de top van uw doelen en succes met ClickUp

Elk bedrijf werkt altijd aan een doel, een resultaat dat ze willen bereiken. Misschien bent u het niet eens met Goldratt en denkt u dat uw belangrijkste doel is om de wereld te veranderen. Daar zullen we niet over oordelen.

Wat uw doel ook is, ClickUp zal u ondersteunen. Gebruik de mogelijkheden van ClickUp-taakbeheer, planning, monitoring en het bijhouden van doelen om uw doelen te bereiken. Begin meteen. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen over doel statistieken

1. Wat is het doel van succes meten?

Succescijfers zijn indicatoren van prestaties. Het doel van succescijfers is om leden van het team duidelijkheid, richting en een doel te geven.

2. Wat zijn KPI doelen?

KPI doel statistieken zijn specifieke metingen die gebruikt worden om de prestaties van een organisatie, team of individu te evalueren ten opzichte van vooraf gedefinieerde doelen.