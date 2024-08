Bepaal de North Star Metric van je team en groei naar nieuwe hoogten

Polaris, ook wel bekend als de Poolster, staat niet het dichtst bij de aarde en is ook niet het helderst aan de hemel. Hij is alleen opmerkelijk omdat hij stabiel lijkt terwijl de hele noordelijke hemel eromheen beweegt.

Dus, ongeacht het tijdstip van de nacht of het seizoen, als je noordwaarts wilt varen, volg je de Poolster.

Een North Star-metriek doet precies dat voor een business. In tegenstelling tot doelen zijn North Star-metrieken ondubbelzinnig.

Er zijn geen twee statistieken die elkaar tegenspreken of verwarren. Ze dienen als het punt waarop je je altijd moet herijken als je merkt dat je afdwaalt.

In deze blogpost helpen we je bij het kiezen van je North Star-metriek, het opstellen van een stappenplan om daar te komen en het bijhouden van je voortgang onderweg.

Wat zijn North Star-metrics?

North Star-metrics zijn succesmetingen die in lijn liggen met het groeitraject van een bedrijf op lange termijn. Ze zijn fundamenteel voor het succes van de business en worden niet beïnvloed door periodieke ups en downs.

North Star-metrics zijn vooral populair onder product-geleide groeiteams in software startups. Ze meten waarom je klant bij je blijft kopen.

Een goede North Star meetmethode wordt gekenmerkt door het volgende.

Het weerspiegelt de waarde van de klant: Wat moet de klant terugkrijgen voor de prijs die hij betaalt? Voor entertainmentproducten zoals YouTube, Spotify of Facebook is dat de tijd die op het platform wordt doorgebracht. Voor een communicatieproduct zoals Slack zijn dit dagelijkse actieve gebruikers. Voor Amazon kunnen dit maandelijkse transacties of gekochte producten zijn.

Gerelateerd aan inkomsten: Dit betekent niet dat inkomsten een North Star-metriek zijn, hoewel het dat wel kan zijn. Een effectieve North Star-metriek verbindt echter de waarde van de klant met de omzet.

Toepasbaar op de hele organisatie: De North Star-metriek verandert niet naargelang je team/rol. Het blijft constant, met geneste targets en taken die per team kunnen verschillen.

Bijvoorbeeld, als de North Star van uw organisatie 'dagelijkse actieve gebruikers' is, moet iedereen, van product, marketing en verkoop tot succes bij de klant, zijn werk zo inrichten dat het hieraan voldoet.

Focus op de lange termijn: North Star-metrics veranderen niet jaarlijks. Ze zijn gekoppeld aan langetermijngroei en moeten over meerdere jaren worden nagestreefd. Daarom moeten ze specifiek en toch breed genoeg zijn.

Met sleutelprestatie-indicatoren (KPI's), projectdoelstellingen en sleutelresultaten (OKR's), One Metric That Matters (OMTM) en tientallen andere frameworks die al in de praktijk worden gebruikt, waarom zou je North Star-metingen overwegen? Laten we eens kijken.

Belang van North Star Metrics

Goede North Star meetgegevens geven richting aan de hele organisatie. Ze helpen elk team om hun routekaart vast te stellen, tijdlijnen uit te zetten en te beslissen wie wanneer en hoe de touwtjes in handen neemt.

Stel je North Star-metrics in en bereik ze met ClickUp

Effectieve North Star-metrics bieden het volgende.

Duidelijkheid

Een goede North Star-meting geeft ondubbelzinnig aan waar de organisatie naartoe op weg is. Er is geen ruimte voor subjectieve interpretaties, ongeacht hoe ver of dichtbij de klant het lid van het team zich bevindt.

Organisatiebrede focus

Het brengt de hele organisatie samen naar een gemeenschappelijk doel. Goede North Star metingen elimineren interne conflicten over prestatiemeting en prioriteiten.

Als er een verhit debat is tussen sales en marketing over de prestaties van leadgeneratiecampagnes, zorgen de North Star-metingen voor afstemming.

Klantgerichtheid

Een effectieve North Star-metriek richt zich op de waarde voor de klant en zorgt ervoor dat iedereen zich daarop richt. Het moedigt elk lid van het team aan om meer te doen voor de klant, zodat deze een hogere waarde realiseert en bereid is om meer te betalen.

Voor teams die zich bezighouden met productontwikkeling kan dit ongelooflijk transformerend zijn. Als de North Star-metriek duidelijk is, zullen ze functies ontwikkelen die daarnaar streven, zelfs als andere glimmende nieuwe objecten aantrekkelijker lijken.

Doel

Moderne organisaties, vooral startups, zijn gebouwd rond het doel. Ook Gen Z kijkt of de waarden van een bedrijf overeenkomen met hun eigen waarden voordat ze een baan accepteren. De North Star-metriek weerspiegelt de waarden en de missie van een organisatie en geeft richting aan de besluitvorming voor alle belanghebbenden.

Met duidelijkheid, focus, klantgerichtheid en doelgerichtheid helpt de North Star-methode van een bedrijf om de prestaties van het werk te verbeteren iedereen samenbrengen voor een gemeenschappelijk doel.

Dat is allemaal geweldig, maar wat zijn goede North Star-metingen? En kunnen er meerdere North Star-maatstaven zijn? Hier zijn een paar voorbeelden.

Voorbeelden van Noord-ster statistieken

Je North Star meetgegevens kunnen afhangen van verschillende factoren, zoals het product dat je verkoopt, de sector waarin je opereert, de groei van je bedrijf, de efficiëntie van je groei, de waarde die je creëert voor je klanten, je bedrijfsmodel, enzovoort. Hier zijn enkele voorbeelden van North Star meetcriteria voor al deze factoren.

1. Inkomsten

In de industrie wordt veel gediscussieerd over inkomsten als een North Star-metriek. Sommigen beweren dat het primaire doel van elke Business het genereren van inkomsten is. Daarom zijn inkomstencijfers zoals jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR), maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) en bruto maandelijkse inkomsten (GMV) de beste North Star-gegevens voor het hele bedrijf.

Anderen zeggen dat als je 'inkomsten' als primaire maatstaf instelt, je te veel gefocust zult zijn op klantengroei met tactieken zoals prijzen of kortingen aanbieden. Bovendien klinkt "$XM verdienen" niet bepaald inspirerend voor werknemers!

Opbrengsten en winstgevendheid als belangrijkste meeteenheden dreigen dus op lange termijn contraproductief te werken.

2. Tijd besteed aan platform

Bestede tijd is een populaire North Star metriek in de entertainment of sociale media ruimte, in organisaties zoals Spotify, YouTube, LinkedIn en Facebook.

Bestede tijd is een geweldige North Star-metriek omdat het perfect de waarde weergeeft die een klant aan het product ontleent, d.w.z. entertainment. Naar

Aan de zakelijke kant geldt: hoe meer tijd een gebruiker doorbrengt op het platform, hoe hoger de betrokkenheid en, extensie, de inkomsten. Terwijl je geobsedeerd bent door een metriek als deze, is het cruciaal om ook de kosten voor klantenwerving in ogenschouw te nemen - het geld dat je uitgeeft om ze op het platform te krijgen.

Nog een stap verder gaan is het actief bijhouden van wekelijkse actieve betaalde gebruikers, die daadwerkelijk invloed hebben op je inkomsten.

Het is echter ook belangrijk om aan te tonen dat het gebruik van de tijd die op het platform wordt doorgebracht als de North Star-metriek ontwikkelaars ertoe aanzet om verslavende producten die echte schade veroorzaken, vooral bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

3. Actieve gebruikers

Een andere dimensie van de tijdsbestedingsmeter zijn de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse actieve gebruikers. Dit is vooral van toepassing op producten die geen content bevatten of waarbij het niet nodig is om ingelogd te blijven.

Bijvoorbeeld, een SaaS-product voor facturatie, een CRM, een tool voor projectmanagement, enz. zijn niet gemaakt om gebruikers tijd aan te laten besteden. Het doel van dergelijke producten kan net het tegenovergestelde zijn, zoals het verminderen van de tijd die besteed wordt aan facturatie, klantencommunicatie of projectmanagement. Deze producten zijn ontworpen om periodiek gebruikt te worden om efficiënter te werken.

Daarom is de betere maatstaf hier het aantal mensen/organisaties dat het product gebruikt, in plaats van de bestede tijd. Dagelijkse of maandelijkse actieve gebruikers is hier een goede maatstaf.

Sommige organisaties gebruiken actieve 'betaalde' gebruikers als een North Star metriek, waarbij doelen voor inkomsten en betrokkenheid worden gecombineerd. Een extensie hiervan is ook de customer lifetime value, die de inkomsten combineert die je krijgt van de klant gedurende de hele duur van hun relatie met jou.

Onthoud wat je wilt bereiken door actieve gebruikers als je North Star-metriek te gebruiken. Een voorbeeld: als je app gebruikers helpt om efficiënter hun belastingen in te dienen, is het onwaarschijnlijk dat deze op een ander moment dan het vierde kwartaal wordt gebruikt.

Afhankelijk van je business model zou je kunnen kiezen voor jaarlijks actieve gebruikers als je North Star metric. Of neem functies voor investerings- of uitgavenbeheer op in je app om gebruikers vaker te laten komen.

4. Uitgevoerde acties

Afhankelijk van de primaire dienst die een product biedt, verwijst het 'aantal uitgevoerde acties' naar het aantal keren dat de klant de dienst gebruikt.

Voor een communicatietool zoals WhatsApp of Slack: Aantal verzonden berichten

Voor een app om ritten te delen: Aantal geboekte ritten

Voor een e-commerce platform: Aantal gekochte producten

Voor een fintech-bedrijf: Aantal verwerkte transacties

Voor een reisbedrijf: Aantal geboekte reizen

Uitgevoerde acties raken de basis van waarom een product is gemaakt en welke waarde het de klant biedt. Vaak is de actie direct gerelateerd aan de prijs van het product, waardoor de inkomsten vermenigvuldigen als het aantal toeneemt.

Het primaire aanbod van Uber is bijvoorbeeld een rit, die dynamisch wordt geprijsd op basis van verschillende factoren. Wanneer de North Star Metric - groei van het aantal ritten - wordt bereikt, groeien ook de inkomsten (aantal ritten x prijs).

5. Differentiator

Het optimaliseren van je primaire differentiatie in de markt kan een goede North Star-metriek zijn. Als goede UX uw primaire onderscheidende factor is, moet het kapitaliseren op en verbeteren ervan het fundamentele doel zijn van iedereen in de business.

UX werkt het best als een North Star-metriek in drukke markten. Als je bijvoorbeeld een nieuw sinaasappelsap voor het Walmart gangpad lanceert, kan de verpakking maar beter makkelijk om uit te drinken, herbruikbaar en zelfs vermakelijk zijn als je verwacht een kans te maken.

Op dezelfde manier kunnen klanttevredenheid, toegankelijkheid, aanpasbaarheid, enz. ook werken als North Star-metriek voor uw organisatie.

Hoewel de aanbeveling is dat je één North Star meetwaarde kiest en daar naartoe werkt, zijn er genoeg opties. Overweeg het volgende voordat je de jouwe kiest.

De North Star-metriek van je team bepalen

Het identificeren van een metriek die de hele organisatie de komende jaren zal leiden, is niet gemakkelijk. De beslissing moet rekening houden met inzichten van verkoop, marketing, product, personeelszaken, succes bij de klant, financiën en het leiderschapsteam. Het moet je toekomstvisie combineren met de realistische eisen van de markt.

Dit is vooral een uitdaging als je een startup in een vroege fase bent zonder duidelijke feedback van de markt. Hier is een veelgebruikt raamwerk voor North Star-metriek om te helpen. Het suggereert een aantal vragen waarop je een antwoord moet vinden voordat je je North Star Metric identificeert.

De beste manier is om sleutelpersonen uit de bovengenoemde Teams samen te brengen om de antwoorden vanuit alle perspectieven te onderzoeken. Overweeg verschillende meetmethoden en hun voor- en nadelen voordat je er één kiest.

Stel je voor dat je een meditatie app genaamd 'Deep Breath' lanceert Dit is hoe je de North Star-metriek van je team zou kunnen identificeren.

1. Wat zijn de succesmomenten van uw klant?

Het antwoord op de bovenstaande vraag zal helpen om de waarde van de klant te bepalen. Denk na over het moment in de levenscyclus van uw klant waarop hij echt het resultaat ervaart van de aankoop van uw product.

Voor Deep Breath zou dit elke keer zijn dat de klant minder stress ervaart of beter slaapt door het gebruik van je product.

2. Hoe kunt u het succesmoment van uw klant meten?

In werkelijkheid is het succesmoment de zucht van verlichting van stress van de klant, maar u kunt dit niet meten en op uw spreadsheet voor rapportage zetten. Je moet het kwantificeerbaar maken.

Een meditatie app kan niet gedownload worden omdat het succesmoment van de klant niet plaatsvindt op het moment dat hij zich aanmeldt of van plan is om te mediteren.

Het kan niet het aantal begonnen lessen zijn omdat de echte waarde voor de klant ligt in het voltooien van de sessie.

Daarom is het aantal voltooide meditatielessen de beste North Star-metriek voor Deep Breath.

3. Wat kunt u vandaag doen om het succes van uw business te vergroten?

Nu je hebt vastgesteld wat waarde creëert voor de klant, is het tijd om de verbinding te maken met je inkomsten.

Uw businessmodel bepaalt hoe u inkomsten genereert. Deep Breath kan klanten op de volgende manieren laten betalen.

Een vast bedrag per meditatieles

Een abonnement voor onbeperkte lessen

Een freemiummodel met betaalde begeleide meditatiesessies

Advertentie-gestuurd model

Als je een vast bedrag per klas rekent, zal je North Star-metriek 'aantal voltooide klassen' zijn

Als je een abonnement vraagt, is je North Star-meting het 'aantal betalende gebruikers dat dagelijks/wekelijks/maandelijks meditatiesessies voltooit'

Als je een freemium model aanbiedt, is je North Star metric het 'aantal voltooide begeleide meditatiesessies'

In essentie gebruik je deze vraag om de waarde die de klant krijgt te verbinden met wat hij ervoor betaalt.

3. Wat draagt bij aan het bereiken van de North Star-metriek?

Hoewel de North Star de richting is die de hele organisatie uitgaat, kan de instelling ervan als enige doel tot chaos leiden. Elk individu kan de reis naar de Noordster op zijn eigen manier interpreteren, waardoor de organisatie in verschillende richtingen wordt getrokken.

Verdeel de reis naar de Noordster daarom in stappen.

Deep Breath heeft besloten om 'consumptiegroei'- d.w.z. het aantal voltooide meditatiecursussen'-te kiezen als de metriek van de Poolster. Er zijn verschillende stappen om daar te komen.

Marketing input metrics : Website bezoeken, nieuwsbrief abonnementen, podcast luisteraars, app downloads, proefversies, enz.

: Website bezoeken, nieuwsbrief abonnementen, podcast luisteraars, app downloads, proefversies, enz. Verkoop inputcijfers : Conversie naar betaalde abonnementen, jaarlijkse abonnementen vs. maandelijkse abonnementen, enz.

: Conversie naar betaalde abonnementen, jaarlijkse abonnementen vs. maandelijkse abonnementen, enz. User experience metrics : Tijd doorgebracht op app, streak van gevolgde lessen, enz.

: Tijd doorgebracht op app, streak van gevolgde lessen, enz. Productontwikkeling : Tijd die nodig is om elke les te starten, afhaakpercentages voor de betaalpagina, enz.

: Tijd die nodig is om elke les te starten, afhaakpercentages voor de betaalpagina, enz. Gemeenschapsbetrokkenheid meetgegevens: Aantal meditatiegidsen aan boord

Individuen kunnen doelen voor zichzelf stellen en hun reis naar de Noordster van de organisatie navigeren. Dit is vooral nuttig bij de instelling van doelen voor leiderschap rond aanwerving, go-to-market strategie en interacties met de raad van bestuur.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image5-1400x922.png GTD sjabloon door ClickUp /%img/

ClickUp sjabloon om dingen nog te doen

Een van de eenvoudigste manieren om doelen op te splitsen in taken is de GTD-methodologie (Get Things Klaar) van David Allen. Aan de slag met de ClickUp GTD sjabloon nu.

4. Hoe beïnvloeden externe factoren je North Star-metriek?

Een goede North Star metric moet grotendeels ongestoord blijven door externe factoren. Als het weer, vertragingen in vluchten, politieke veranderingen, enz. je North Star-metriek beïnvloeden, is het tijd om er nog eens over na te denken.

Deep Breath wordt over het algemeen niet verstoord door deze veranderingen omdat het een zeer persoonlijke toepassing is. Toch is het essentieel om wereldwijde/nationale trends die de verkoopprestaties beïnvloeden bij te houden en je North Star-metriek waar nodig aan te passen.

5. Hoe vaak kunt u de prestaties van uw North Star bijhouden?

Aangezien de North Star-metriek je helpt om je reis te navigeren, moet je op korte, regelmatige tijdstippen kunnen controleren of je op het juiste spoor zit. Daarom moet je North Star-metriek wekelijkse of minstens maandelijkse groei weergeven.

Als de North Star metric van Deep Breath bijvoorbeeld het 'aantal klanten dat positieve beoordelingen geeft in de App Store' is, dan is dit een activiteit die maar één keer in de levenscyclus van elke klant voorkomt. Het kan maanden duren voordat ze een recensie achterlaten, als ze dat al doen. Hierdoor krijg je niet snel genoeg feedback.

Daarom heeft Deep Breath een metriek nodig die de naald regelmatig laat bewegen.

Het identificeren van uw North Star-metriek is de eerste stap op uw lange reis. Bij elke volgende stap is het essentieel om je zeilen te controleren en de voortgang bij te houden. Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Hoe je je North Star-metriek kunt beheren

Goede software voor projectmanagement gaat niet alleen over het bijhouden van taken, maar ook over het succes van je bedrijf. Om dat mogelijk te maken, moet het ook een productgestuurde groeisoftwaretool zijn.

ClickUp is ontworpen met dit in gedachten en brengt taken, mijlpalen, projecten, documenten en meer samen om uw North Star-metriek te beheren.

Stel uw doelen vast

Stel uw doelen precies zo in als u wilt op ClickUp

Stel uw North Star-metriek in uw doel bijhouden app . Afhankelijk van hoe je de metric hebt gedefinieerd, kun je het als een van de volgende instellen ClickUp doelen .

Numerieke waarden : bijv. 1000 bugs verwijderd

: bijv. 1000 bugs verwijderd Waar of onwaar : bijv. mijlpaal bereikt

: bijv. mijlpaal bereikt Target in valuta: bijv. $3 miljoen omzet

Schrijf gedetailleerde beschrijvingen van elk doel om ervoor te zorgen dat de leden van je team hun rollen duidelijk begrijpen. Maak de North Star zichtbaar voor iedereen in de organisatie, zodat ze hun targets en projecten kunnen afstemmen op het bereiken ervan.

Verdeel de doelen in taken

Gebruik deze sectie op ClickUp om uw product management KPI's en statistieken naar de North Star-metriek.

Hier kun je Sprint targets, wekelijkse sales targets, enz. instellen. Je kunt ze ook interpreteren als Taken.

Bijvoorbeeld: voer elke week tien klantontdekkingsgesprekken of plan drie klantdemo's in. Maak, afhankelijk van de werkstroom van je project, taken die cumulatief de naald van je North Star-metriek bewegen.

Taken en doelen organiseren

Organiseer je werk in mappen en targets met ClickUp

Houd dagelijkse/wekelijkse overwinningen bij door ze te organiseren met ClickUp doelen. Geef projectroll-ups weer om te zien hoe taken bijdragen aan het doel. Stel targets in binnen elke taak om bij te houden hoeveel voortgang u maakt. Zet verwante taken in een map.

Integreer projectplanningen in deze taken om deadlines te halen. Stel prioriteitsniveaus voor elk doel en plan de doelen met een hoge prioriteit in voor onmiddellijke actie.

Houd uw voortgang naar de Poolster bij en bewaak deze

ClickUp-taak lijstweergave van taken die oprollen naar de North Star metric

Gebruik de ClickUp Dashboard om alles bij te houden wat belangrijk voor u is, zoals de voortgang van taken, het bereiken van doelen of zelfs de werklast van het team.

U kunt ook direct in ClickUp scorekaarten voor werknemers en doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) maken voor regelmatige beoordelingen.

Zet de zeilen bij naar uw Poolster met ClickUp

Uw Noorderster gaat niet alleen over weten waar u naartoe moet. Belangrijker is dat u weer op koers komt wanneer de wind te sterk is en u van het pad afwijkt. Het moet jaren (of op zijn minst maanden) meegaan om het werk dat gaande is niet te verstoren. Het moet ook gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn voor elk lid van het team, vooral in tijden van existentiële crisis op de werkplek.

Om het beste uit je North Star-metriek te halen, heb je een tool voor groeihacking gebruik ClickUp doelen om uw North Star statistieken te identificeren, in te stellen, te beheren, bij te houden en te bereiken.

Meet invoergegevens met targets voor het voltooien van taken. Meet outputcijfers, zoals verkoopnummers of app downloads, met targets in cijfers en valuta.

Voltooi de zichtbaarheid van uw doelen, targets, taken en teamprestaties, allemaal op één plek.