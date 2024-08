Wat is flexibele marketing? Overzicht en raamwerken om te lenen

Marketingteams staan tegenwoordig onder zware druk om meer te doen met minder, sneller te werken en vroegtijdig waarde te leveren. U weet dit al. Bedrijven willen razendsnel bewegen, concurrentievoordeel behalen en bovenaan staan bij hun klanten.

Om zich aan te passen hebben veel marketeers hun oude marketingtechnieken vervangen door een agile methodologie. Traditionele marketing met jaarplannen, grote campagnes en langere cycli volstaat niet meer.

Agile marketing maakt een snelle inhaalslag nu meer dan vijftig procent van de Staat van Agile Marketing-rapport 2023 respondenten waren klaar om agile marketing te adopteren in hun duurzame marketingstrategieën.

Wereldwijd passen marketingprofessionals steeds vaker agile methodologieën toe om de efficiëntie en effectiviteit van marketing te verbeteren.

Lees verder om te leren hoe u agile marketingprocessen kunt gebruiken om uw marketingresultaten te verbeteren.

Wat is agile marketing?

Agile marketing volgt het principe van agile methodologieën. Het is een strategische aanpak en mindsetverschuiving van het opdelen van werk in kleinere segmenten en het beheren ervan als onafhankelijke projecten in sprints.

Door te werken aan kleine projecten krijgen marketeers volop de kans om te itereren en hun koers bij te stellen. Het vergroot ook de mogelijkheden om feedback te ontvangen en te implementeren door middel van multifunctioneel team samenwerking. Na een sprint evalueren teams de resultaten en noteren ze verbeterpunten.

Hier zijn een paar manieren waarop agile marketing verschilt van traditionele marketing:

Frequente, iteratieve campagnes in plaats van een paar grote inzetten

Vertrouwen op experimenten en gegevens in plaats van meningen

Klantgerichte samenwerking in plaats van werken in silo's

Snel reageren op verandering in plaats van langetermijnplannen volgen

Geschiedenis en ontwikkeling van agile marketing

Om de geschiedenis van agile marketing te kennen, moeten we de geschiedenis van agile methodologieën in softwareontwikkeling kennen.

In de jaren 90 volgden softwareontwikkelaars een populaire werkstijl die de ' Watervalmodel .' Het is een sequentieel proces dat van de ene fase naar de andere gaat, zoals een waterval die vanaf de rand van een klif stroomt.

Aan het begin van het proces verzamelden en compileerden managers informatie in een functioneel specificatiedocument. Ontwikkelaars gebruikten dit document als referentie voor softwareontwikkeling.

Het was echter een moeilijke klus omdat ze te maken kregen met onzekerheden en met zeer weinig betrokkenheid van de klant, ze werden verondersteld zelfstandig de oplossing te vinden. Ze konden deadlines niet halen en tot overmaat van ramp was de kwaliteit van het eindproject ver verwijderd van de verwachtingen van de klant.

Veteranen in de software-industrie brainstormden over een oplossing als uitweg. In februari 2001 kwamen zeventien experts op het gebied van softwareontwikkeling bij elkaar en schreven de Agile Manifest voor softwareontwikkeling .

Na een decennium van doorbraken op het gebied van agile methodologieën in softwareontwikkeling creëerden marketing thought leaders Het flexibele marketingmanifest . Het Sprint Zero document werd het ideale manifest voor marketingteams na meerdere discussies en brainstormrondes.

Het manifest definieert de nieuwe manieren van agile marketing in vijf belangrijke punten:

Focus op klantwaarde en bedrijfsresultaten in plaats van activiteit en output

Vroeg en vaak waarde leveren in plaats van wachten op perfectie

Leren door experimenten en data in plaats van meningen en gesprekken

Functionele samenwerking in plaats van silo's en hiërarchieën

Reageren op verandering in plaats van het volgen van een statisch plan

Principes van het Agile Marketing Manifesto

Het zou nalatig zijn om de tien leidende principes van het Agile manifest voor marketingteams niet te noemen. Deze principes zijn een leidraad voor je marketingteam om dagelijks te functioneren in een agile omgeving:

Goede marketing vereist nauwe afstemming, transparantie en kwaliteitsinteracties met interne en externe klanten

Zoek verschillende en diverse gezichtspunten op

Verandering omarmen en erop reageren om de waarde voor de klant te vergroten

Plan alleen op een niveau dat voldoende is om effectieve prioritering en uitvoering te garanderen

Neem risico's en leer van je mislukkingen

Organiseer in het klein,multifunctionele teams waar mogelijk

Bouw marketingprogramma's rond gemotiveerde individuen en vertrouw erop dat ze de klus klaren

Langdurig marketingsucces is gebaat bij een duurzaam tempo

Agile marketing is niet genoeg. Uitblinken in marketing vereist ook voortdurende aandacht voor de basisprincipes van marketing

Streef naar eenvoud

Kenmerken van wendbare marketing

Agile marketing heeft vijf kenmerken: teamwerk, vertrouwen op gegevens, snelle iteratie, klantgerichtheid en toewijding aan het agile marketingmanifest.

Multifunctionele teams

Agile marketing- en creatieve teams gedijen bij functieoverschrijdende samenwerking. Duurzame marketing vereist dat teamleden met verschillende vaardigheden en expertise samenwerken aan een project in plaats van in silo's en hiërarchieën te werken.

Gesprekken en Sprint-evaluaties zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de voortgang, uitdagingen en doelen.

Gegevensgestuurde beslissingen

Gegevens zijn de belangrijkste factor voor agile marketeers. Ze gebruiken gegevens om nieuwe experimenten uit te voeren en iteraties uit te voeren op bestaande experimenten. Hun beslissingen worden ondersteund door belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) waarmee ze de impact van hun inspanningen kunnen beoordelen.

Frequente en snelle datagestuurde beslissingen onderscheiden moderne marketingteams van traditionele teams, die zich meer richten op meningen.

Klantgerichtheid

Agile marketingteams geven prioriteit aan de behoeften en voorkeuren van de klant. De agile mindset gebruikt feedback van klanten en ontdekkingsgesprekken om strategieën te verfijnen en voortdurend relevante campagnes te lanceren.

Hun time-to-market is laag omdat de agile team is duidelijk over wat ze willen prioriteren en kiest een paar activiteiten met een hoge impact in plaats van meerdere dingen in één keer aan te pakken.

Adaptieve en iteratieve campagnes

In een agile marketingteam ligt de focus op het werken in sprints om incrementele waarde toe te voegen. Een grote taak wordt opgesplitst in kleinere, snel uitvoerbare taken.

Het is gemakkelijker om iteraties te maken voor deze kleine taken en om zich elke twee tot zes weken aan te passen aan de veranderende markten, trends of bedrijfsprioriteiten in plaats van veranderingen door te voeren aan het einde van de maand/kwartaal/jaar.

Commitment aan het Agile Marketing Manifesto

De kernwaarden en principes van het Agile Marketing Manifesto zijn als de heilige graal voor agile marketingteams. Dagelijkse marketingactiviteiten zoals stand-up meetings en sprint tracking zijn gebaseerd op de waarden en principes in het manifest.

Agile marketingraamwerken: Scrum, Kanban en Scrumban

Agile frameworks brengen de principes van de agile methodologie in de praktijk. Frameworks maken het makkelijker voor agile marketingteams om een gezamenlijke aanpak op de marketingafdeling te bouwen en een basis te leggen om snelle iteraties van hun werk te maken.

Laten we eens kijken naar de drie populairste agile marketingraamwerken: Scrum, Kanban en Scrumban.

Scrum

Scrum is het populairste agile framework, met 87% van de organisaties die de scrum-methodologie gebruiken. Het scrum agile marketing framework begint met het begrijpen van de backlog.

Het marketingteam verdeelt de backlog in kleinere Sprints, stelt een prioriteit vast en beslist unaniem over een tijdlijn voor de opleverbaarheid van deze Sprints. De duur van de Sprint kan variëren van een paar dagen tot 2-3 weken, afhankelijk van de organisatie.

De Scrum master staat het team bij tijdens vergaderingen en zorgt ervoor dat iedereen de agile marketingaanpak volgt. In een marketingteam is de marketing lead meestal de scrum master.

Het Scrum-framework is verdeeld in drie delen: scrumplanning, dagelijkse scrum en post-scrummeetings. Dit helpt bij het opbouwen van een continue lus van communicatie tussen de Scrum-teamleden.

Scrum planning

Een agile team besteedt normaal gesproken elke week een uur aan het plannen van hun Sprint. Tijdens de planningsfase wijzen teamleden sprintpunten voor elk project om de vereiste inspanning in te schatten. Deze schattingstechniek vertelt het team hoeveel werk ze in een Sprint moeten voltooien.

Dagelijkse Scrum

Na de planningsfase wordt de marketingafdeling betrokken bij de Sprint. Teamleden hebben dagelijkse stand-ups (of dagelijkse scrum) om individuele updates te delen. Deze meetings zijn kort en gaan voornamelijk over drie belangrijke dingen: de updates van het werk van de vorige dag, het plan voor vandaag en problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Post-Scrum vergadering

De post-Scrum meeting is verdeeld in een Scrum review en een Sprint retrospective. In de Scrum review presenteert het marketingteam zijn werk aan de belanghebbenden om hun feedback te verzamelen.

Het Scrumteam voert de Sprint retrospective uit om de prestaties van de Sprintresultaten te evalueren en verbeteringen voor te stellen.

Kanban

Vergeleken met Scrum is Kanban een flexibeler agile framework. Het is gebaseerd op het principe van Kaizen, het Japanse concept van voortdurende verbetering.

Het Kanban-bord is een visuele weergave van de marketingprogramma's en de verschillende stadia waarin ze zich bevinden. Dankzij het centrale punt van de waarheid hebben marketeers een overzicht van alle activiteiten en kunnen ze deze stroomlijnen voor tijdige levering.

De beste manier om een Kanban-bord te gebruiken is door het hele marketingproces op te splitsen in verschillende fasen. Op een marketing kanban-bord kunnen bijvoorbeeld de stadia 'Te doen', 'In uitvoering', 'Gereed' en 'Uitgesteld tot volgende sprint' staan.

Stroomlijn de activiteiten voor de komende weken en voorkom een burn-out of overbelasting van medewerkers door de taken in elke fase te visualiseren en de moeite en middelen die elke taak zou kosten.

Er zijn zes kernpraktijken van Kanban die marketingteams moeten volgen om marketingflexibiliteit in de praktijk te brengen:

Visualiseer de stroom van werk: Schrijf de stappen op die je momenteel volgt om een taak te voltooien

Schrijf de stappen op die je momenteel volgt om een taak te voltooien Limit Work in Progress (WIP): Door WIP te beperken, motiveer je je team om de taak af te ronden voordat je nieuwe taken oppakt

Door WIP te beperken, motiveer je je team om de taak af te ronden voordat je nieuwe taken oppakt Doorstroming beheren: Gebaseerd op je visualisatie en je vermogen om WIP te beperken, zou je in staat moeten zijn om het Kanban-systeem te analyseren en aanpassingen te maken om de doorstroming te verbeteren

Gebaseerd op je visualisatie en je vermogen om WIP te beperken, zou je in staat moeten zijn om het Kanban-systeem te analyseren en aanpassingen te maken om de doorstroming te verbeteren Maak het procesbeleid expliciet: Beleid is een richtlijn voor het uitvoeren van taken; door dit expliciet te maken is elk teamlid op de hoogte van de verwachtingen

Beleid is een richtlijn voor het uitvoeren van taken; door dit expliciet te maken is elk teamlid op de hoogte van de verwachtingen Implementeer feedbacklussen: Zet meerdere beoordelingsfasen op binnen het Kanban-bord om continu feedback over het proces te krijgen

Zet meerdere beoordelingsfasen op binnen het Kanban-bord om continu feedback over het proces te krijgen Samen verbeteren, experimenteel evolueren: Werk samen met je teamleden om het proces te evalueren en continu te verbeteren

Scrumban

Scrumban is een hybride agile aanpak die agile praktijken van Scrum en Kanban combineert. Het moedigt marketingafdelingen aan om op Kanban-borden te werken terwijl het werk in Sprints wordt vrijgegeven.

Deze agile marketingaanpak geeft het marketingteam de volledige vrijheid om te beslissen hoe ze hun agile activiteiten willen plannen.

Scrumban is ideaal voor grote marketingteams of teams die samenwerken met externe bureaus waar je de workflow moet aanpassen aan de werkstijlen van verschillende teams.

ClickUp: De go-to-tool voor agile marketingimplementatie

stem je tools en teams af op Agile succes met ClickUp Sprints_

ClickUp Bordweergave

De ClickUp Kanban-bord is een aanpasbaar systeem voor marketingteams. Teamleden kunnen eenvoudig taken slepen en neerzetten en het bord rangschikken op status, verantwoordelijken, prioriteiten, enz. De Scrum master kan alle workflows zien met een klik op een knop en meerdere wijzigingen aanbrengen aan een taak met behulp van Bulk Action.

winkelbeleid, SOP's en wiki-documenten aan elkaar gekoppeld in ClickUp Docs_

Samenwerken met realtime bewerken, commentaar geven, actie-items toewijzen en teksten omzetten in traceerbare taken is een fluitje van een cent.

U kunt ook al uw marketingworkflows met de hulp van ClickUp AI, die alles kan maken van e-mailscripts en blogoverzichten tot notities voor vergaderingen en campagnestrategieën.

ClickUp Automatiseringen

Automatiseer routinetaken door te kiezen uit 100+ ClickUp Automatiseringen en de inspanningen van uw teams richten op meer cruciale gebieden. U kunt workflows aanpassen aan uw vereisten of ze gebruiken zoals ze zijn.

ClickUp Dashboards

Moderne marketingteams hebben één gemeenschappelijke behoefte: een hulpmiddel om hun prestaties te volgen en te visualiseren. Aanpasbare ClickUp Dashboards helpen u de voortgang van uw marketingworkflows te bekijken, blokkades te identificeren, resources te beheren en tijdlijnen bij te houden. Verdeel Scrum-punten, wijs resources effectief toe en bekijk en beoordeel uw kwartaalplannen voor toekomstige planning.

Voordelen van Agile Marketing

Agile methoden brengen veel voordelen met zich mee, maar de beste manier om deze voor je marketingteam te realiseren is om een doel voor ogen te hebben.

Hoge productiviteit

Agile teams zijn 25% productiever in vergelijking met traditionele teams. Bij agile teams wordt er cross-functioneel samengewerkt, wat betekent dat de teams bestaan uit specialisten. Dergelijke teams kunnen werk sneller afmaken en efficiënter met minder afhankelijkheden, en de organisatie profiteert van een kortere time-to-value.

Verbeterde flexibiliteit

Vroege en continue levering en snelle iteraties vormen de basis van agile marketingteams. Het belangrijkste voordeel van deze aanpak is het gebruik van kortetermijnleren om het langetermijnplan te ontwerpen. Agile marketeers richten zich op langetermijndoelen, maar houden hun kortetermijnactiviteiten flexibel.

Hierdoor kunnen ze zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden. De resultaten van experimenten worden toegepast op een paar grote inzetten, rekening houdend met het evoluerende bedrijfslandschap en de marktomstandigheden.

Meer transparantie

Agile marketingteams gebruiken visuele elementen zoals een Kanban-bord om workflows te definiëren in plaats van te vertrouwen op archaïsche ideeën zoals spreadsheets. De Scrum Master definieert de takenlijst, prioriteiten en deadlines, waardoor de transparantie toeneemt.

Regelmatige stand-up calls en vergaderingen houden de teamleden op de hoogte van de laatste voortgang en ontwikkelingen.

Gegevensgestuurde beslissingen

Een van de kernwaarden en -principes van agile marketing is het gebruik van gegevens om de prestaties te meten van marketingcampagnes en corrigerende maatregelen nemen. De beslissingen zijn dus objectiever en concreter en zetten het team aan tot voortdurende verbetering.

Gelukkiger teams

Met duidelijke prioriteiten, open samenwerking en frequente communicatie zijn agile marketingteams meer betrokken dan traditionele teams. Het agile framework geeft teamleden eigenaarschap van taken en de autonomie om ze uit te voeren.

Omdat elk teamlid zelf kan beslissen hoe ze aan de gestelde doelen willen werken, zijn ze gelukkiger en tevredener met hun werk.

Groter concurrentievermogen

Realtime feedback en constante iteraties staan bovenaan de prioriteitenlijst voor flexibele marketeers. Dit geeft hen de mogelijkheid om in te spelen op de laatste trends en marktvolatiliteit en trouw te blijven aan de verwachtingen van hun klanten.

Bovendien zijn de beslissingen data-gedreven, wat hen een voorsprong geeft op hun concurrenten die legacy marketingmethoden gebruiken.

Uitdagingen bij het implementeren van Agile Marketing

Er zijn talloze voorbeelden van organisaties met succesvolle en duurzame agile teams.

Echter, alleen 41% van de marketeers is het ermee eens dat ze een of andere vorm van agile marketing gebruiken in hun dagelijkse werk. Wat weerhoudt de overige 59% van de marketeers ervan om agile marketing toe te passen? Hier zijn enkele van de uitdagingen:

Gebrek aan training en kennis

Agile marketing is een paradigmaverschuiving. Een gebrek aan training zorgt ervoor dat marketeers niet op de hoogte zijn van de nuances van deze methodologie. Bedrijven moeten investeren in uitgebreide trainingsprogramma's om de voordelen van agile marketing volledig tot uiting te laten komen op de werkvloer.

Moeilijkheden bij het beheren van ongepland werk

Veel traditionele marketingteams kunnen nieuwe uitdagingen niet aan en accepteren ongepland werk niet. De dynamische aard van agile marketing vereist echter dat marketeers wendbaar zijn en openstaan voor samenwerking om ongeplande actiepunten aan te pakken.

De sleutel tot het oplossen van deze uitdaging is het opbouwen van een agile mindset bij teamleden.

Niet bereid om te veranderen

Verandering in de werkstijl kan als een uitdaging worden gezien. Er kunnen verschillende redenen achter de weerstand zitten; het team kan bijvoorbeeld niet bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen.

Om dit probleem aan te pakken, moeten bedrijfsleiders een hart-tot-hart gesprek voeren met het marketingteam, hun zorgen wegnemen en hen helpen de voordelen van agile marketing te visualiseren.

Gebrek aan het juiste talent

Dit is een van de grootste uitdagingen voor marketingteams die agile marketing willen invoeren. Om het juiste talent op te bouwen, hebben bedrijven een agile coach nodig die het proces kan leiden en het team kan trainen

Afwezigheid van steun van het hoger management

Het succes van agile marketing hangt grotendeels af van de bereidheid van de C-suite om het af te stemmen op het algemene doel van de organisatie. Ze moeten beginnen met het verdedigen van de Agile zaak en middelen beschikbaar stellen om de uitvoering succesvol te maken.

Hoe Agile Marketing in de praktijk werkt

Dit zijn de stappen die gevolgd worden bij agile marketing in de praktijk:

Verwachtingen stellen

Het agile marketingteam komt samen met het leiderschapsteam om iedereen op één lijn te krijgen met het doel. Vervolgens houdt het marketingteam een interne vergadering om de strategie voor de nieuwe werkstijl uit te stippelen en de maatregelen te bespreken om de agile cultuur over te nemen.

Kansen identificeren

Het agile marketingteam analyseert gegevens om kansen in het klanttraject te identificeren. Elk teamlid presenteert zijn bevindingen in de dagelijkse stand-ups en schetst de stappen die ze van plan zijn te nemen.

Tests plannen

Zodra de kansen zijn geïdentificeerd, plant het team tests en identificeert het Key Performance Indicators (KPI's). Hierna geven ze prioriteit aan de tests die het meest waarschijnlijk de bedrijfsprestaties zullen beïnvloeden.

Bedrijfsprocessen verbeteren

De prestaties van elke test worden verzameld en geëvalueerd om te beslissen welke tests moeten worden opgeschaald en welke moeten worden stopgezet. De lessen worden gecommuniceerd naar het leiderschapsteam om verdere acties te ondernemen om de bedrijfsprocessen te verbeteren

Om agile marketing in de praktijk te brengen, raden we je aan om deze sjablonen te bekijken, waarmee je meteen aan de slag kunt:

ClickUp's Agile Marketing Sjabloon

De Agile Marketing Sjabloon door ClickUp hiermee kunt u taken maken en organiseren op basis van uw marketingstrategieën, sprints plannen en eenvoudig taken aanpassen op basis van prioriteit. Voer campagnes sneller uit met een kortere doorlooptijd met deze plug-and-play sjabloon voor agile teams.

Gebruik ClickUp Agile Marketing-sjablonen voor agile marketingworkflows

Digitale marketingteams kunnen het gebruiken om campagnes en budgetten flexibel aan te passen en de prestaties van betaalde en organische campagnes inzichtelijker te maken.

Scrum management sjabloon van ClickUp ClickUp's Scrum Management Sjabloon stelt u in staat om taken end-to-end te beheren. Het helpt bij het versnellen van taken en het creëren van bruikbare visuals. Nodig uw team uit om samen te werken en zorg voor een snelle levering met minder fouten.

Gebruik ClickUp's Agile Scrum Management Template om uw product-, engineering- en QA-teams beter te laten samenwerken

ClickUp's Sprint Planning Sjabloon

De Sjabloon voor sprintplanning door ClickUp helpt bij het plannen van sprints, het visualiseren van taken en afhankelijkheden en het bijhouden van de voortgang. Elke belanghebbende in het team krijgt een duidelijk inzicht in het project met behulp van deze sjabloon. Managers kunnen ook deadlines toewijzen en potentiële risico's in een project identificeren.

Pas sprints aan met ClickUp's Scrum Planning Template

Agile marketing implementeren met ClickUp

Om agile marketing te implementeren en succes te behalen, vertrouwen teams wereldwijd op tools zoals ClickUp om taken te plannen, organiseren, visualiseren en volgen terwijl ze samenwerken met verschillende teams.

Probeer ClickUp vandaag gratis uit !