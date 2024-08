Agile Team: Wat het is en hoe het te bouwen en te managen

Wil je begrijpen wat een Agile team _is en leren hoe je er een kunt worden?

Nu veel bedrijven de Agile-benadering voor hun projecten gebruiken, wordt het al snel de go-to managementaanpak voor extra productiviteit.

maar wat is een _Agile team _? En hoe kan jouw team er een worden?

Hier is alles wat je moet weten.

Laten we beginnen.

Wat is een agile team?

Een Agile team is een gespecialiseerd projectteam dat gebouwd is om te voldoen aan de behoeften van Agile projectmanagement.

Maar voordat we de Agile teamstructuur gaan uitleggen, is het essentieel om te begrijpen wat Agile projectmanagement is:

Wat is Agile projectmanagement? Agile projectbeheer is een moderne projectmanagementmethode die een volledig project opdeelt in kleinere ontwikkelingscycli. Als je je project opdeelt in kleinere cycli, kun je voortdurend feedback van klanten verwerken en hun een eindproduct geven waar ze tevreden over zijn.

Deze cycli, of "sprints", worden vervolgens toegewezen aan verschillende, onafhankelijke agile projectteams in je bedrijf om de snelheid en efficiëntie te verhogen.

Dit managementproces is gebaseerd op het Agile Manifesto en geeft prioriteit aan testgestuurde ontwikkeling als reactie op feedback van klanten.

Hoe helpen deze sprints?

Met deze sprints kun je je project opbreken om feedback van de klant op alle niveaus te verwerken.

Als je bijvoorbeeld aan een app werkt, kun je tijdens elke sprint één functie ontwikkelen. Nadat elke functie (sprint) is voltooid, kun je je klanten vragen om de app uit te proberen en feedback te geven over wat ze wel en niet leuk vinden.

Nadat je hun feedback hebt verwerkt, kun je verder met de volgende functieset (sprint)!

hoe helpt dit?

Omdat je niet veronderstelt wat een klant wil, kun je ze een eindproduct geven dat echt is gebouwd met hun input!

De Agile Teamstructuur

Agile teams zijn meestal kleine, goed presterende teams van 5-11 leden met complementaire vaardigheden. In tegenstelling tot andere projectteams moeten Agile projectteams zich goed kunnen aanpassen en zelfvoorzienend zijn.

waarom?

Omdat ze in elke fase van het project moeten kunnen omgaan met veranderende eisen van de klant!

Om die teamdynamiek te bereiken, zijn ze meestal als volgt gestructureerd:

A. Product Owner

De product owner is de link tussen de klant en het team. Hij overziet de hele operatie en verzamelt feedback van de klant. Hij geeft de eisen van de klant door aan het projectteam en zorgt ervoor dat het team gefocust blijft op die eisen.

B. Projectmanager

De projectmanager houdt de teamleden verantwoordelijk en helpt hen waar nodig. Managers krijgen de feedback van de klant van de producteigenaar en begeleiden het team tijdens de sprint.

C. Teamleden

De teamleden zijn degenen die aan het project werken. Hoewel ze meestal zelfvoorzienend zijn, kan de projectmanager hen begeleiden om zich te concentreren op hun taken en activiteiten.

D. Projectstakeholders

Hoewel niet noodzakelijkerwijs betrokken bij de ontwikkeling van het project,

projectbetrokkenen

er een verband mee hebben.

Stakeholders zijn leden met verschillende vaardigheden, zoals senior projectmanagers, marketeers en leden van het ondersteuningsteam die met hun inbreng het project in de juiste richting sturen.

Een opmerking over de

Scrum team

Onthoud dat Agile projectmanagement een brede managementstijl is die vele variaties kent.

Van die variaties is de Scrum-aanpak een van de populairste Agile-methoden. In tegenstelling tot andere varianten van Agile, heeft Scrum een zeer specifieke teamstructuur.

Hier volgt een nadere blik op het Scrum-proces en de bijbehorende teamopbouw:

Het Scrum-proces - Net als de Agile proces splitst Scrum een groot project op in hapklare brokken die de projectteams (Scrum-teams) één voor één afhandelen.

Net als de Agile proces splitst Scrum een groot project op in hapklare brokken die de projectteams (Scrum-teams) één voor één afhandelen. Het Scrum Team Het perfecte Scrum team is meestal een klein team van 5-6 leden. De projectmanager wordt de "Scrum Master" en zorgt voor de dagelijkse werkzaamheden Scrum-bijeenkomsten om de teamleden op koers te houden.



Hoe vergelijkt een Agile team zich met andere teams?

Traditioneel project

teamactiviteiten

zijn erg rigide en gestructureerd.

Gewoonlijk zijn bij deze systemen hele afdelingen betrokken - wat de levensduur van een project kan verlengen tot meer dan drie tot vier maanden!

Dit is hoe Agile deze traditionele methoden verbetert:

A. Beter uitgerust om veranderende behoeften van klanten te verwerken

Bij traditionele projecten wordt feedback van klanten meestal pas meegenomen als het product al af is en wordt uitgebracht.

Hoewel de teams hierdoor ononderbroken kunnen werken, kan dit ertoe leiden dat de klanten een product krijgen dat niet aan hun behoeften voldoet.

Omdat het Agile ontwikkelproces je klanten ruimschoots de gelegenheid geeft om feedback te geven, is het gemakkelijk om een eindproduct af te stemmen op hun behoeften. Je maakt geen product met wat je denkt dat ze willen - je betrekt ze er juist bij!

Traditionele teams hebben niet de capaciteit om het product vaak te veranderen.

Maar agile teams zijn - nou ja - 'agile! Ze zijn gestructureerd om zich snel aan te passen aan veranderingen in de richting op basis van feedback van klanten.

B. Betere verantwoording

Een van de grootste problemen met traditioneel projectmanagement is het gebrek aan verantwoording. Met grote projecten die door grote groepen mensen worden uitgevoerd, is het gemakkelijk voor werknemers om niet precies te weten wat hun rol is of wat er van hen wordt verwacht.

Met Agile praktijken weet iedereen echter precies wat hij of zij moet doen.

waarom?

Omdat het team zo klein is, is het gemakkelijk voor iedereen om te weten wat er precies gedaan istoegewezen aan hen Met een projectmanager (of Scrum master) en producteigenaar die toezicht houden, kunnen ze onmiddellijk snelle feedback krijgen op hun werk

Bovendien, omdat een Agile oplevering constant kan veranderen binnen zulke korte tijdsbestekken, MOET iedereen **boven op alles zitten om dingen op tijd af te krijgen!

Hoe kan een Agile team je productiviteit verhogen?

agile teams zijn kleine, zelfvoorzienende teams, waar de bijdrage van elk lid wordt gewaardeerd. Omdat de Agile teamstructuur snelle doorlooptijden mogelijk maakt, is het gemakkelijker om binnen het budget te blijven._

Terwijl de Agile aanpak vroeger beperkt was tot softwareontwikkeling, is dat nu niet langer het geval. Agile softwareontwikkeling is niet de enige manier om van deze aanpak te profiteren.

Agile kan elk team helpen!

Dit is hoe:

1. Snellere doorlooptijden

Als je je projecten opdeelt in kleinere, beheersbare stukken, zijn ze makkelijker aan te pakken.

Bovendien, omdat Agile methodes gebouwd zijn om veranderende projecteisen aan te kunnen, vertraagt feedback de Agile oplevering niet op dezelfde manier als bij traditionele projecten.

2. Kosten-baten van agile teams

Omdat de Agile teamstructuur snelle doorlooptijden mogelijk maakt, is het gemakkelijker om binnen het budget te blijven.

denk erover na_.

Omdat je de vaardigheden hebt om met veranderende eisen om te gaan, zullen scopeverhogingen het resultaat van een Agile team niet op dezelfde manier beïnvloeden als bij een traditioneel team.

3. Beter werknemersmoreel

Omdat Agile teams kleine, zelfvoorzienende teams zijn, worden de bijdragen van elk lid gewaardeerd. Iedereen, van Agile teamleden tot de belanghebbenden, heeft een belangrijke rol te spelen, wat hun gevoel van voldoening kan vergroten.

Bovendien worden projectmanagers alleen verondersteld het team in de juiste richting te sturen, het is aan het team om dingen zelf voor elkaar te krijgen. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten, wat hun algehele moraal ten goede komt.

4. Hoogwaardige projecten afleveren die voldoen aan de behoeften van de klant

De ultieme test van productiviteit is een eindproduct waar klanten van houden!

Als je goed presterende teams voortdurend feedback van klanten krijgen op al hun sprintreleases, zul je in staat zijn om je klanten een eindproduct te geven dat voldoet aan hun behoeften.

meet de productiviteit van je Agile team met deze_ *12 Agile meetgegevens* _! 💜**_

Hoe word ik een agile team?

Uit een recente casestudie van ClickUp bleek dat 51% van de Amerikaanse werknemers heeft het gevoel dat ze minstens een uur per dag verliezen door inefficiënt te werken.

Als je deze Agile best practices volgt, kun je goed presterende teams bouwen die zijn gebouwd om snel en efficiënt te werken.

Hier volgt een uitleg over hoe je een Agile team kunt worden:

1. Introduceer de methodologie en regels

Voordat je team een Agile team wordt, moeten ze begrijpen wat de Agile practices _ zijn, toch?

Leg de methodologie en de teamrollen uit en bespreek waarom je overstapt op deze managementmethode. Schets de voordelen en hoe het verschilt van wat ze al deden.

Als je dit in het begin duidelijk maakt, zal de overstap naar de Agile mentaliteit gemakkelijker voor je team.

2. Plan je eerste maand

Nadat je hen het Agile-proces hebt uitgelegd, kun je beginnen met het bouwen van een Agile-omgeving

De eerste stap is het selecteren van een project, het bouwen van je product backlog en verdeel het in sprints (je product backlog is alles waar je aan gaat werken in een project). Bespreek ook hoeveel sprintteams je zult hebben en waar elk van hen aan zal werken.

Het is essentieel om je team bij dit sprintplanningsproces te betrekken en hun input te krijgen.

waarom?

Door ze hierbij te betrekken, maak je ze vertrouwd met het nemen van meer verantwoordelijkheid om dingen zelf voor elkaar te krijgen.

3. Beslis over teamrollen

Bepaal vervolgens de rollen voor de leden van je sprintteam.

Het is belangrijk om eerst een producteigenaar te kiezen en daarna de projectmanagers voor elke sprint. Meestal moet de producteigenaar iemand zijn die bekend is met de Agile-methodologie en ervaring heeft met het omgaan met klanten en het doorgeven van feedback.

Je projectmanagers kunnen ervaren medewerkers zijn die je uiteindelijk wilt omvormen tot managers of Scrum masters.

Dat betekent echter niet dat je Agile projectteam onervaren moet zijn.

Vergeet niet dat je sprintteamleden zelfvoorzienend moeten zijn en complementaire vaardigheden moeten hebben.

Daarom is het een goed idee om een testproject te hebben om iedereen te helpen de Agile mindset aan te nemen in een risicovrije Agile omgeving. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten en hen helpen hun teamrollen beter te begrijpen en te voldoen aan de behoeften van een Agile project teammanagement.

4. Regelmatig vergaderen

Een essentieel onderdeel van het bouwen van een Agile omgeving is het houden van regelmatige bijeenkomsten.

Dit houdt iedereen op de hoogte van het ontwikkelingsproces en houdt iedereen verantwoordelijk.

Agile management heeft meestal twee verschillende soorten regelmatige teamvergaderingen:

Daily Standups: Dit zijn dagelijkse meetings om te bespreken wat je gisteren hebt gedaan, wat je vandaag gaat proberen en waar je hulp bij nodig hebt. Het is een goede plek om te evalueren hoe het gaat en om je teamdynamiek op te bouwen.

Dit zijn dagelijkse meetings om te bespreken wat je gisteren hebt gedaan, wat je vandaag gaat proberen en waar je hulp bij nodig hebt. Het is een goede plek om te evalueren hoe het gaat en om je teamdynamiek op te bouwen. Retrospectieven: Dit zijn evaluatievergaderingen die worden gehouden nadat een sprint is afgerond. Hier bespreek je hoe de sprint verliep, wat er fout ging, wat je goed vond en meer. Het is een uitstekende manier om de gegevens te verzamelen die je nodig hebt om in de toekomst nieuwe user stories (sprints) aan te pakken.

5. Agile-gebaseerde projectmanagementsoftware gebruiken

Als je al deze stappen wilt uitvoeren, heb je de juiste projectmanagementsoftware nodig. Het zal je helpen om al je Agile-processen te centraliseren zodat je alles gemakkelijk kunt volgen.

Een goede Agile hulpmiddel voor projectbeheer zal je helpen:

Ontwikkelen en onderhouden van uw product backlog

Plannen en volgen van uw sprints

Communiceren met je team

Op deze manier zul je geen moeite hebben om de Agile methode te implementeren in al je projecten!

Hoe een Agile Team beheren met ClickUp: Het #1 Agile Projectmanagement Platform

je kunt geen Agile team managen zonder de juiste Agile tool, toch?

Daarom is ClickUp gebouwd voor Agile projectmanagement!

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde gratis projectbeheer tool. Het wordt gebruikt door persoonlijke entiteiten, grote bedrijven en kleine bedrijven en heeft tal van functies om je Agile-projecten op schema te houden!

ClickUp gebruiken is supergemakkelijk en zal je helpen om in een mum van tijd een Agile team te worden.

Dit is hoe ClickUp je Agile team helpt:

1. Aanpassen aan verschillende managementvoorkeuren met meerdere weergaven

Een ideale Agile omgeving is zeer aanpasbaar aan veranderingen.

Daarom moet je Agile managementtool dit ook weerspiegelen!

Gelukkig is dat precies wat je krijgt met ClickUp.

In plaats van een starre beheertool te gebruiken die jou dwingt je aan te passen aan de interface, geeft ClickUp je meerdere weergaven om aan te passen aan je team!

Zo zien deze weergaven eruit:

1) Vereiste taakweergaven

ClickUp heeft twee verplichte taakweergaven die zich aanpassen aan verschillende projectmanagementbenaderingen:

A. Bordweergave

ClickUp's bordweergave is geweldig voor fans van de Kanban Agile aanpak. Het helpt je om taken snel te verplaatsen volgens de Agile ontwikkelingsprincipes. Het enige wat je nodig hebt is een snelle blik om te bepalen in welke fasen je projecten zich bevinden en ze meteen te verplaatsen!

B. Lijstweergave Dit is een geweldige weergave voor projectmanagers die hun werk doen met GTD-achtige takenlijsten. Hier worden de taken van je teamleden opgesomd in een eenvoudige checklist . Naarmate je vordert, kun je je taken afvinken en doorgaan naar de volgende sprint.

ClickUp

2) Kaderweergave

De Box-weergave is de perfecte weergave voor elk Agile-team. Het is een overzicht op hoog niveau van alle taken die je team momenteel uitvoert.

Hoe je deze weergave gebruikt voor Agile teams_

Projectmanagers kunnen het gebruiken om een overzicht op hoog niveau te krijgen van alles wat er gaande is. Omdat de taken van de sprint zijn gesorteerd op toegewezen kunnen projectmanagers onmiddellijk achterhalen waar elk teamlid aan werkt en de nodige wijzigingen aanbrengen.

3) Kalenderweergave De kalenderweergave van ClickUp helpt projectmanagers bij het snel plannen en beheren van hun werkschema. U kunt al uw komende taken controleren en ze snel voorbereiden.

Deze weergave gebruiken met Agile-teams:

Je kunt deze weergave gebruiken voor sprintplanning en het bijhouden van je komende taken. Je kunt het zelfs gebruiken om te bepalen wanneer je items van je backlog kunt toevoegen.

Omdat Agile ontwikkeling draait om veranderen en aanpassen, kan een projectmanager zelfs wisselen tussen agendaweergaven.

Projectmanagers kunnen hun kalender bekijken als:

Dagen: Om projecttaken te bekijken die gepland zijn op een bepaalde datum

4-dagen: Om geplande taken te bekijken over een voortschrijdende periode van vier dagen

Week: Om je wekelijkse sprintplanning te bekijken

Maandelijks: Om je project te bekijken stappenplan voor de komende maand

4) Ik Modus De "Me"-modus van ClickUp markeert alleen opmerkingen,

subtaken en takenlijsten die aan jou zijn toegewezen. Dit minimaliseert afleidingen, zodat je je beter kunt concentreren op jouw opdrachten.

2. Volg je Agile Sprints met Sprint lijsten als je sprints effectief wilt beheren, moet je sprintlijsten maken, toch?

Hier lees je hoe je dat doet in ClickUp:_

Met ClickUp kunt u al uw projecten, taken en subtaken bijhouden met checklists. Op deze manier kunt u sprintlijsten maken die de deliverables voor een traject opsplitsen. U hoeft alleen maar items van deze lijsten af te vinken naarmate u verder gaat met de volgende sprint.

Je kunt eenvoudig je sprintplanning doen en zelfs het volgende toevoegen scrum punten naar elk van deze lijsten om je product backlog gemakkelijk aan te pakken.

Agile teammanagers kunnen deze checklists ook gebruiken als referentie in hun scrummeetings met hun ontwikkelteams. Hier lees je hoe je een Agile workflow opzet!

3. Houd je projecten visueel bij met Agile Dashboards

Als je Agile werkwijzen volgt, is het belangrijk om al je gegevens visueel bij te houden. Dit maakt het gemakkelijk om snel de balans op te maken van je deliverables en erop te reageren.

Zo doet u dat in ClickUp:_ ClickUp's Dashboards zijn ideaal voor overzichten op hoog niveau van uw Agile teamactiviteiten. U kunt uw sprintlijsten en taken aan deze Dashboards toevoegen om te zien hoe de zaken vorderen.

Hier is een kijkje in de verschillende dingen die je kunt volgen:

A. Snelheidsgrafieken Met de snelheidsgrafiek van ClickUp kunt u snel het voltooiingspercentage van uw taken bepalen. Het verdeelt uw taken in wekelijkse of tweewekelijkse intervallen en hun gemiddelde snelheid wordt hier weergegeven.

ClickUp groepeert ook automatisch uw sprintlijstgegevens zodat u ze gemakkelijker kunt toevoegen aan uw grafieken!

B. Burndown grafieken

Met de burndown grafieken van ClickUp kunt u zien hoe goed uw team presteert ten opzichte van een doellijn. Zo kunt u gemakkelijk zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden.

Dit is wat een burndown grafiek hoogtepunten:

Streefvoortgang : Het ideale tempo voor het voltooien van taken om uw deadlines te halen

: Het ideale tempo voor het voltooien van taken om uw deadlines te halen Verwachtte voortgang : Uw huidige trendpercentage op basis van taken die momenteel zijn voltooid

: Uw huidige trendpercentage op basis van taken die momenteel zijn voltooid Actief: Het werkelijke aantal taken dat momenteel is voltooid

C. Opbrandgrafieken Burnup-grafieken tonen u wat er is voltooid ten opzichte van uw resterende bereik.

Op die manier kun je de balans opmaken van wat je tot nu toe hebt bereikt en je team motiveren om de eindstreep te halen.

D. Cumulatieve stroomdiagrammen Met ClickUp's cumulatieve stroomdiagram kunt u de voortgang van een project in de loop van de tijd visualiseren en bijhouden. Aangezien uw taken kleurgecodeerd zijn volgens hun status, kunt u snel bepalen waar de zaken zich bevinden en onmiddellijk knelpunten identificeren!

maar wat als je team er te lang over doet om actie te ondernemen op je opmerkingen?

Hoe houd je je projecten op schema?

Hier leest u hoe u ClickUp kunt gebruiken om dit te voorkomen:_

Met de projectmanagementsoftware kunt u direct een opmerking omzetten in een taak en deze toewijzen aan een teamlid. Ze worden hiervan op de hoogte gebracht en het verschijnt zelfs in hun taakbalk zodat ze meteen aan de slag kunnen.

Als ze klaar zijn, kunnen ze de opmerking als opgelost markeren om onnodige follow-ups te voorkomen.

Actieve teamsamenwerking is een van de belangrijkste elementen van Agile projectmanagementsoftware. Je team moet het snel kunnen gebruiken om projectupdates door te geven en samen te werken tijdens het ontwikkelingsproces.

Hier lees je hoe_ implementeer het gebruik van ClickUp:

Elke taak heeft zijn eigen speciale commentaarsectie om uw team te helpen bestanden en ideeën uit te wisselen. Ze kunnen zelfs mensen taggen en projectupdates delen om het project gaande te houden.

De projectmanagementsoftware kan ook integreren met tal van communicatietools, zoals Slack en Skype, om ervoor te zorgen dat efficiënte projectcommunicatie altijd binnen handbereik is!

6. Beheer verschillende agile projectfasen met Aangepaste statussen Het mooie van Agile methoden is dat ze kunnen worden toegepast op heel veel verschillende domeinen.

Het maakt niet uit of het verkoop , marketing of website/software ontwikkeling trechters - je kunt Agile op alles toepassen!

Maar het is niet omdat je dezelfde methodologie kunt gebruiken voor verschillende projecten dat ze identiek zijn.

Elk project heeft zijn eigen niche-specifieke fases en vereisten. Onze Agile tool moet deze verschillen aankunnen.

Hoe ClickUp u hierbij helpt:

Traditioneel hulpmiddelen voor projectbeheer geven u meestal een standaardset projectstatussen. Met ClickUp kunt u ze echter aanpassen!

Op die manier zit u niet vast aan een vooraf gemaakte reeks statussen die uw projectfasen niet nauwkeurig weergeven.

Waarom zou dat een probleem zijn?

stel je voor dat je dezelfde set statussen gebruikt voor zowel je blogberichten als voor je _softwareontwikkeling _projecten!

Maar met de aanpasbare statussen van ClickUp is dat geen probleem.

U kunt zo creatief en gedetailleerd worden als u wilt - "Editorial Review","Beta Testing","_Wireframing", "Quality Check" - het is helemaal aan u!

Dit zijn echter niet alle functies van ClickUp.

Deze projectbeheertool biedt u ook handige functies zoals:

Conclusie

Een Agile team vormen is een van de gemakkelijkste manieren om je productiviteit te verhogen, de doorlooptijd te verkorten en klanten beter te begrijpen.

Als je de Agile-methodologie wilt gaan gebruiken, waarom probeer je dan geen projectmanagementsoftware zoals ClickUp?

Het heeft alles wat je nodig hebt om je Agile team en projecten moeiteloos te beheren! Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !