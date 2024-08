De ultieme gids voor Scrum-projectbeheer (2024)

klaar om meer te leren overScrum projectmanagement?_

Scrum klinkt misschien als een moeilijke wetenschappelijke methodologie waarvoor je drie Harvard-diploma's nodig hebt om het te begrijpen, maar dat is het niet! Het is eigenlijk een van de meest efficiënte en gestroomlijnde projectmanagementmethoden die vandaag de dag worden gebruikt.

Scrum projectmanagement houdt in dat een complex project wordt opgedeeld in kleine, beheersbare brokken die sprints worden genoemd. Aan het einde van elke sprintcyclus presenteer je je project aan je klanten en verwerk je hun feedback voordat je verder gaat met de volgende cyclus.

Het zal wonderen doen voor je productiviteit en je softwareontwikkelingsteam veranderen in het A-team!

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over Scrum projectmanagement om je te helpen begrijpen hoe je er het meeste uit kunt halen.

Laten we beginnen.

Wat is Scrum projectmanagement? Scrum is een moderne projectmanagementmethodologie die uw project opdeelt in verschillende ontwikkelcycli, sprints genaamd, die meestal 2-4 weken duren om je te helpen snel je deliverables te bereiken.

Nadat elke sprint is voltooid, presenteer je deze aan je stakeholder (meestal de klant), die je feedback geeft over wat hij wel en niet goed vindt. Je kunt dan hun feedback verwerken voordat je verder gaat met de volgende sprint.

Waar staat Scrum voor?

Scrum lijkt misschien een acroniem voor iets ingewikkelds, maar dat is het niet.

Scrum is gewoon een term die geleend is van de rugbysport. Bij rugby komen de spelers samen in een hechte formatie die een scrum wordt genoemd. Omdat Scrum projectmanagement vereist dat teamleden zo hecht zijn, werd deze rugbyterm gebruikt om het te beschrijven.

En omdat deze teams zo nauw met elkaar verbonden moeten zijn, is Scrum de perfecte manier om de meeste problemen op te lossen virtuele teamuitdagingen geassocieerd met projectbeheer op afstand .

Hoe verschilt scrum van traditioneel projectmanagement?

Bij traditioneel projectmanagement werkt u aan uw project als geheel. Bij scrum ontwikkel je elke functie afzonderlijk en zodra elke functie klaar is, presenteer je deze aan je klanten.

Als u bijvoorbeeld een apparaat voor uw klanten ontwikkelt, besteedt u een jaar aan de ontwikkeling, waaronder het bedenken, coderen en testen van het apparaat.

Je presenteert het pas aan je klanten als het klaar is.

Hoewel je op deze manier ononderbroken kunt werken, is er één belangrijk probleem:

Aangezien je de tool hebt gebouwd zonder enige werkelijke input van de klant om de ontwikkeling te sturen, is er geen garantie dat ze hem goed zullen vinden._

Denk er eens over na: Hoe vaak vinden klanten elke functie die je uitbrengt goed?

meestal hebben ze wel een paar klachten, toch?

Scrum projectmanagement kan dit oplossen.

Bekijk onze vergelijking van Waterval met Scrum voor meer informatie.

Wat is het Scrum-proces?

Met Scrum ontwikkel je elke functie afzonderlijk en zodra elke functie klaar is, presenteer je deze aan je klanten. Ze geven je feedback en je kunt die feedback verwerken voordat je verder gaat met de andere productfuncties.

Op deze manier wordt je klant actief betrokken bij het ontwikkelingsproces en is het uiteindelijke softwareproduct van hogere kwaliteit, omdat het zorgvuldig is ontwikkeld met hun behoeften in gedachten.

het resultaat?

Een klant als deze:

Waar is Scrum op gebaseerd?

Scrum is een Agile-gebaseerde projectmanagementmethode die begin jaren 90 is ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland. Zij schreven ook de Scrum Guide, die uitlegt hoe de Scrum-methode, AKA watervalmethode werkt.

Wacht even..

What's Agile projectbeheer ?

Het is een managementraamwerk dat is gebaseerd op de sprintbenadering.

En om Agile ontwikkeling beter te begrijpen, moet je het Agile Manifest doornemen.

Wat is het_manifest? Agile Manifest ?

Het is een korte samenvatting van waar Agile voor staat en de Agile principes die het leiden.

voel je je een beetje verloren? Klik hier voor een diepere kijk op Agile ontwikkelingspraktijken .

Elke Agile methodologie volgt het Agile Manifesto en verdeelt grootschalige ondernemingsprojecten in kleinere sprints om gebruikersfeedback op alle niveaus te integreren.

Wacht, wat bedoel je met Agile methodolog ies_?

Er is meer dan één Agile projectmanagement methodologie _?

Ja!

Scrum is gewoon een andere Agile methode.

Er zijn tonnen andere Agile methodologieën, zoals Kanban , Mager , Extreem Programmeren (XP), en nog veel meer!

Het beste aan elke methodologie is dat je ze kunt combineren om ze effectiever te maken. Je kunt bijvoorbeeld Scrum en Kanban combineren om een meer gestroomlijnde werkwijze te creëren Agile softwareontwikkeling workflow .

Wat is het verschil tussen Scrum en Agile?

Scrum-teams zijn over het algemeen kleiner en meer ervaren dan Agile-teams. Bovendien zijn ze meer zelfvoorzienend, waarbij de Scrum Master een coachende rol heeft in plaats van een gezaghebbende projectmanagerrol.

Voor een meer gedetailleerde kijk op Scrum vs. Agile, klik hier .

Wat zijn de elementen van Scrum?

Scrum projectmanagement is onderverdeeld in drie elementen: artefacten, rollen en gebeurtenissen. Bovendien zijn ze niet zo verwarrend als de elementen van het periodiek systeem!

Het zijn gewoon essentiële onderdelen van de Scrum-methode:

A. Wat zijn Scrum artefacten ?

Een Scrum artefact is een kerngereedschap dat je Scrum project de focus geeft die het nodig heeft om op koers te blijven. Het bestaat uit de product backlog, sprint backlog en product increment.

Hier zijn de primaire artefacten die gebruikt worden in Scrum:

Product backlog: A product backlog is de volledige lijst met werkitems die je in een project moet voltooien. Het is in wezen een checklist van wat je hele virtuele team moet doen. Omdat je regelmatig feedback van klanten moet verwerken, moet elk product backlog item voortdurend worden bijgewerkt en aangepast.

Note: Product backlog items worden meestal weergegeven als user stories _User stories zijn beschrijvingen van productkenmerken vanuit het perspectief van de klant. Een user story zorgt ervoor dat de ontwikkelaars backlog-items ontwikkelen met het perspectief van de gebruiker in gedachten.

Backlog afdrukken: Asprint backlog is een lijst vanelk product backlog item dat je hele team gaat proberen in een bepaalde sprint.

Asprint backlog is een lijst vanelk product backlog item dat je hele team gaat proberen in een bepaalde sprint. **Het increment is het bruikbare eindproduct dat na elke sprint wordt vrijgegeven. Het is in wezen de deliverable van je sprint in het Scrum-raamwerk.

Er zijn drie individuele rollen die gemeenschappelijk zijn voor elke Scrum team :

Product EigenaarScrum Meester _zich ook aan deze veranderingen kunnen aanpassen?

Gelukkig biedt ClickUp u in plaats daarvan Multiple Views om aan te passen aan de Scrum-workflow van uw team.

Hier volgt een gedetailleerde blik op deze views:

A. Vereiste taakoverzichten ClickUp heeft twee verplichte taakweergaven voor twee van de meest voorkomende projectmanagementstijlen:

Lijstweergave Als jullie Scrum teams graag GTD-stijl to-do lijsten, dan is dit de weergave voor hen. Hier worden complexe taken opgesomd in een checklist die je kunt afvinken naarmate je vordert.

Het is de perfecte weergave om Sprintlijsten bij te houden voor meerdere taken tijdens een sprintplanning of releaseplanningssessie. Omdat elke taak na elkaar wordt opgesomd, kun je ze snel achter elkaar aanpakken.

Deze lijsten zijn echt een redder in nood, vooral tijdens crunch time!

Raad van bestuur Als u het volgende wilt combineren Scrum en Kanban dan is dit de weergave voor jou. Dit takenbord is echter ook geweldig als je gewoon wat Kanban-functionaliteit in je Scrum-bord .

Hier worden je taken op een Kanban-bord waar je ze naartoe kunt slepen om ze snel aan te passen.

Met dit takenbord verbeter je de zichtbaarheid van het project, omdat je teamleden op elk moment kunnen zien wie verantwoordelijk is voor specifieke taken.

B. Kaderweergave _Haat je het niet om de persoon te zijn die mensen afluistert over waar ze aan werken?

De Box-weergave is geweldig voor overzichten op hoog niveau van de taken van je team, omdat ze gesorteerd zijn op opdrachtnemer.

De producteigenaar en projectmanager kunnen deze weergave gebruiken om eenvoudig bij te houden wie waaraan werkt, net als een takenbord.

C. Kalenderweergave Wil je echt de pijn doorstaan van het herschrijven van al je complexe taken in een fysieke kalender?

ClickUp's Kalenderweergave is geweldig voor gezamenlijke besluitvorming. Het kan de producteigenaar en projectmanager helpen bij het plannen van hun Sprint-taken. Het is ook een handige manier om te beslissen wanneer u backlogitems kunt toevoegen aan uw Scrum sprint.

Voor extra flexibiliteit kan een Agile projectmanager zijn kalender bekijken als:

Dagen: alle taken bekijken die gepland zijn voor een bepaalde datum

alle taken bekijken die gepland zijn voor een bepaalde datum 4-Dagen: bekijk je takenplanning over een voortschrijdende periode van vier dagen

bekijk je takenplanning over een voortschrijdende periode van vier dagen Week: bekijk je wekelijkse sprint planning

bekijk je wekelijkse sprint planning Maandelijks: toont uw project roadmap op een maandelijkse basis

D. Ik Modus Bekijk tot slot al het werk dat alleen voor jou is!

ClickUp's Me Mode is de perfecte manier om alleen de taken, opmerkingen en lijsten te bekijken die aan u zijn toegewezen. Zo wordt u niet afgeleid door de opdrachten van andere teamleden en kunt u zich beter concentreren.

2. Sprint lijsten om je sprints gemakkelijk bij te houden

Aangezien Scrum en Agile softwareontwikkeling draaien om sprints, is je gratis projectmanagementsoftware nodig heeft om ze effectief te coördineren.

ClickUp kan Sprintlijsten maken om de te leveren onderdelen voor elke Scrum sprint. Omdat dit in wezen checklists zijn, kun je ze snel afvinken naarmate je vordert.

Je producteigenaar kan zelfs Scrum story points toevoegen aan elke lijst om beter te bepalen hoe lang het duurt om elk product backlog item af te werken.

Omdat ze zo gemakkelijk te lezen en te gebruiken zijn, is een Agile coach kan het gemakkelijk gebruiken om meerdere teams te trainen in Scrum projectmanagement.

3. Agile Dashboards voor visuele overzichten van uw softwareprojecten

Scrum teams zijn net Formule 1 kampioenen!

Zouden ze dan niet net zulke coole dashboards moeten hebben als in F1-auto's?

ClickUp geeft u ubercoole Dashboards voor gedetailleerde overzichten van uw projectvoortgang.

waarom hebt u visuele overzichten nodig?

Wat heeft uw voorkeur:

Kijken door enorme kolommen met gegevens op een spreadsheet, of, gedetailleerde grafieken die nauwkeurig uw voortgang in de tijd in kaart brengen?

Dit is hoe ClickUp's Dashboards helpen bij Scrum projectmanagement:

A. Snelheidsgrafieken Met de snelheidsgrafiek van ClickUp kunt u het voltooiingspercentage van uw taken bijhouden.

Al uw taken worden opgesplitst in tweewekelijkse of wekelijkse intervallen en hun gemiddelde snelheid wordt hier weergegeven. ClickUp kan ook automatisch Sprintlijstgegevens groeperen om ze gemakkelijker te kunnen toevoegen.

Ze komen van pas tijdens een sprintplanningsvergadering omdat ze in wezen voorspellen hoeveel werk uw team in de volgende sprint aankan.

B. Burndown grafiek Teams gebruiken een release en sprint burndown chart om bij te houden hoe hun Agile team presteert ten opzichte van een doellijn. ClickUp's Burndown grafiek toont ook de hoeveelheid werk dat nog in behandeling is.

De release burndown grafiek toont verschillende statistieken zoals:

Doelvoortgang: het ideale tempo voor het voltooien van taken om uw increment te bereiken

het ideale tempo voor het voltooien van taken om uw increment te bereiken Verwachtte voortgang: de huidige voortgang van uw team op basis van voltooide taken

de huidige voortgang van uw team op basis van voltooide taken Actief: het huidige aantal voltooide taken

C. Opbrandgrafieken Burnup Charts tonen de hoeveelheid werk die uw softwareontwikkelingsteam al heeft voltooid.

Op deze manier kunnen projectmanagers naar deze grafiek verwijzen tijdens de dagelijkse Scrum om hun team te motiveren om snel af te ronden, vooral in drukke tijden.

D. Cumulatieve stroomdiagrammen ClickUp's Cumulatieve stroomdiagrammen markeren de voortgang van taken over meerdere tijdsperioden.

Uw taken worden opgedeeld in verschillende kleuren op basis van hun huidige status. Dit helpt u om snel knelpunten te identificeren en in te grijpen om ze op te lossen.

4. Aangepaste statussen om verschillende taakfasen te beheren

Vergeet niet dat de Scrum-methodologie niet alleen geschikt is voor productontwikkeling.

Tonnen andere teams gebruiken het ook!

En hoewel de Scrum-methodologie grotendeels hetzelfde blijft, heeft elk team en project zijn eigen specifieke behoeften en projectfasen.

De projectfasen voor een softwareontwikkelingsproces en een marketingproject verschillen bijvoorbeeld enorm, vind je niet? Softwareprojecten zouden een 'Quality Check'-fase hebben, wat op de meeste marketingafdelingen niet voorkomt.

Daarom moet je projectmanagementsoftware aangepaste statussen kunnen maken voor elk project.

En dat is precies wat ClickUp doet..

Zoals we al zeiden, we zijn geen soepnazi's!

Bekijk deze Board-weergave voor een marketingproject.

hoe vaak vallen er taken tussen wal en schip?

Vooral als je een opmerking achterlaat in je projecttool, maar iedereen het vergeet - tot het showtime is.

Dit probleem stopt vandaag!

Omdat de Scrum-methode draait om snelle doorlooptijden, moet je communicatie ook bliksemsnel zijn.

Je kunt het je niet veroorloven om uren te wachten tot je team actie onderneemt op jouw feedback, toch?

Met ClickUp zal dit geen probleem zijn!

Met ClickUp's Toegewezen opmerkingen kunt u opmerkingen omzetten in taken en deze toewijzen aan een teamlid. ClickUp zal hen dan op de hoogte brengen van deze opmerkingen en het zal zelfs verschijnen in hun meldingen en Home . Als ze de taak hebben voltooid, kunnen ze de opmerking zelfs markeren als opgelost om onnodige follow-ups te voorkomen!

_Mooi cool, toch?

Dit zijn echter niet alle functies van ClickUp.

U krijgt veel extra functies voor succesvol projectbeheer:

Doelen creërenteam doelen en splits ze op in doelen voor elk Agile project

Prioriteiten : helpt u bij het prioriteren van dringende taken en het maken van een geprioriteerde lijst van items

helpt u bij het prioriteren van dringende taken en het maken van een geprioriteerde lijst van items Gantt-grafieken : om de voortgang van een project snel in kaart te brengen

om de voortgang van een project snel in kaart te brengen Afhankelijkheden : pak uw taken altijd in de juiste volgorde aan volgens deprojectplan Gedetailleerde rapportage*: laat de prestaties van je team zien in sprint retrospectieve vergaderingen

pak uw taken altijd in de juiste volgorde aan volgens deprojectplan Gedetailleerde rapportage*: laat de prestaties van je team zien in sprint retrospectieve vergaderingen Aangepaste toegangsrechten : om klanten en belanghebbenden bij uw project te betrekken

om klanten en belanghebbenden bij uw project te betrekken Krachtige mobiele apps voor iOS en Android : uw werk beheren terwijl u onderweg bent

Conclusie

Scrum projectmanagement kan ontmoedigend lijken, maar met de juiste software hoeft dat niet zo te zijn!

Het kan je helpen om je productiviteit onmiddellijk te verhogen en complexe producten gemakkelijk te bouwen. En omdat je softwareprojecten wilt beheren met de meest effectieve tool die beschikbaar is, is het tijd om u aan te melden voor ClickUp. Het heeft alles wat je nodig hebt om je Agile teamdoelen, Scrum ceremonies, Scrum boards en product backlog items te beheren!