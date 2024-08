50 Agile Scrum termen die iedereen moet kennen (Gedetailleerde Verklarende Woordenlijst)

op zoek naar een uitgebreide Agile woordenlijst ?

Hoewel Agile nauwelijks 2 decennia bestaat, heeft het een grote invloed gehad op de wereld van softwareontwikkeling.

bewijs nodig?

Vandaag, 86% van alle ontwikkelaars gebruikt de Agile methode in hun werk!

Sinds miljoenen in-office en virtuele teams agile gebruiken, is in de loop der jaren geëvolueerd en heeft meerdere Agile principes, methodologieën en praktijken voortgebracht.

Als gevolg daarvan hebben Agile teams hun eigen Agile terminologie gecreëerd om te beheren al deze principes en praktijken.

En omdat niets in softwareontwikkeling ooit gemakkelijk is, kunnen deze woorden soms klinken alsof ze uit een heel andere taal komen!

Maak je echter geen zorgen.

In deze Agile woordenlijst verklaren we 50 belangrijke Agile-termen die je zullen helpen deze softwareontwikkelingsmethodologie te ontcijferen.

laten we nu beginnen met bladeren door dit _Agile terminologie _woordenboek, zullen we?

A-E: Acceptatiecriteria naar Epic

1. Acceptatiecriteria

Definitie

Acceptatiecriteria zijn een verzameling voorwaarden waaraan software moet voldoen om aanvaard te worden door een klant of stakeholder. en hoe worden deze voorwaarden bepaald?

Het is allemaal aan de producteigenaar . Zij moeten bepalen of de functie doet wat de gebruikers willen dat deze doet ( user story) .

Synoniemen

Klant geaccepteerd

Definitie van Gereed (DoD)

2. Acceptatietest

Definitie

Een acceptatietest zorgt ervoor dat een softwarefunctie correct werkt en voldoet aan de acceptatiecriteria. De test wordt meestal uitgevoerd nadat de software is ontwikkeld.

Synoniemen

Gebruikerstest, functionele test

3. Agile-manifest

Definitie

De Agile Manifest is een document dat de 12 Agile principes opsomt die de leidraad vormen voor de Agile raamwerk. Elke Agile-methodologie volgt strikt de principes en praktijken die zijn beschreven in het Agile Manifesto.

Synoniemen

Geen

4. Agile marketing

Definitie

Het is een marketingtechniek die sterk leent van Agile praktijken en waarden. Agile marketing agile marketingprofessionals werken in sprints zodat hun team hoogwaardige projecten in een zeer korte tijd kan voltooien.

Na elke sprint meten ze hoe goed hun project het heeft gedaan en kijken ze welke veranderingen ze kunnen maken om hun prestaties in de volgende sprint te verbeteren.

Agile marketing is ook een geweldige manier voor je marketingteam om snel te reageren op de snel veranderende markten van tegenwoordig.

Synoniemen

Geen

5. Agile denkwijze

Definitie

Een Agile denkwijze is een set houdingen die een Agile of Scrum-team zou moeten hebben voor hun werk.

Deze houdingen zijn geïnspireerd door Agile waarden en principes, zoals:

Respect

Samenwerking

Voortdurende verbetering

Focus op het leveren van waarde

hoe ontwikkel je een _Agile mindset _?

Een Agile beoefenaar of een Agile coach kan je team helpen Agile te omarmen.

Synoniemen

Geen

6. Behendig principe

Definitie

Een Agile principe is een begeleidende praktijk die teams helpt bij het begrijpen en toepassen van Agile. Er zijn 12 Agile principes die draaien om klanttevredenheid, het verhogen van de snelheid van softwareontwikkeling en flexibiliteit.

Synoniemen

Geen

7. Agile Vrijgavetraining

Definitie

Een Agile Vrijgavetraining is een combinatie van meerdere Agile softwareontwikkelteams die worden gebruikt om grote ondernemingsbrede projecten aan te pakken.

Zie het als een mega Scrumteam!

Gemiddeld bestaat het uit ongeveer 50-125 teamleden die samenwerken aan verschillende delen van het project. Net als een Scrum-team werkt een Agile Release Train in korte uitbarstingen genaamd iteraties .

Hun iteraties (programma incrementen genoemd) zijn echter 5x zo lang als een gewone iteratie!

Ze zijn een essentieel onderdeel van de Geschaald Agile Kader .

Synoniemen

ART

8. Agile softwareontwikkeling

Definitie Agile softwareontwikkeling is een projectmanagementtechniek waarmee ontwikkelaars in slechts enkele weken een werkend software model kunnen maken.

_Wacht, is dit niet te snel? Hoe is dit mogelijk?

Een Behendig team splitst hun project op in kleinere ontwikkelingscycli, genaamd iteraties of sprints.

Aan het einde van de iteratie is het Agile-team in staat om werkende software op te leveren met alleen de essentiële functies. Gebruikers geven hun feedback en suggesties, en het Agile-team neemt deze mee in toekomstige iteraties, zoals wij! Deze cyclus gaat door tot je een definitieve software hebt gemaakt die je klanten in verrukking brengt.

In de loop der jaren is dit opgesplitst in verschillende raamwerken en methodologieën zoals Scrum,Kanban , Mager en XP. Net zoals sommigen de voorkeur geven aan cornflakes en anderen aan spek en eieren als ontbijt, hebben verschillende teams verschillende smaken als het aankomt op het Agile raamwerk!

Synoniemen

Agile Software Management, Agile projectmanagement, Agile methodologie, Agile methode, Agile aanpak, Agile manier

9. Agile transformatie

definitie Agile transformatie is het proces van transitie van uw gehele organisatie om aan te passen aan de

Agile denkwijze .

Dit houdt in dat je een werkomgeving creëert die *innovatie en flexibiliteit ondersteunt multifunctioneel is (met leden met verschillende vaardigheden).

Noot: Agile transformatie betekent niet dat je je team moet leren om Agile softwareontwikkelingsmethoden te gebruiken.

Synoniemen

Geen

10. Achterstand

Definitie

Dit is een lijst met nieuwe productfuncties, updates, bugfixes, enz. die de gebruiker nodig heeft.

Aan het begin van elke iteratie de producteigenaar bepaalt aan welke backlog-items het team moet werken. Na elke iteratie wordt de backlog regelmatig bijgewerkt met suggesties van gebruikers en nieuwe functies.

Synoniemen Product backlog ,

sprint backlog

11. Backlog verfijnen

Definitie

Het is een Scrum vergadering waar het Scrum-team de backlog organiseert om ervoor te zorgen dat deze klaar is voor de volgende sprint of iteratie. Met andere woorden, het is net als de voorjaarsschoonmaak... maar dan voor Scrum-teams!

Het wordt normaal gesproken aan het einde van de sprint gehouden.

Dit is wat het team doet tijdens deze vergadering:

Verwijdert onnodigegebruikersverhalen* Creëert nieuwe user stories op basis van feedback van gebruikers

Geeft prioriteit aan functies die in de volgende sprint moeten worden opgenomen

Synoniemen

Backlog grooming

12. Knelpunt

Definitie

Knelpunten zijn problemen die het ontwikkelingsproces volledig kunnen vertragen.

laten we het uitleggen:_

Een sprinttaak doorloopt meerdere stadia tijdens het ontwikkelproces, zoals: 'To do', 'In Progress', 'Review'. Een knelpunt ontstaat wanneer te veel taken vastzitten in één stadium, zoals een file van projecttaken!

Het gevolg is dat de projectworkflow vertraagt tot een kruipsnelheid, iets wat je niet wilt in een snel Agile proces!

niemand houdt van files, toch?

Daarom gebruikt een Agile team meestal een Kanban-bord om te voorkomen dat dit gebeurt.

Synoniemen

Obstakel, belemmering

13. Burndown grafiek

Definitie Een burndown grafiek is een belangrijke grafiek die Agile projectmanagers helpt bij het bijhouden:

De hoeveelheid werk die nog over is in het project

De resterende tijd om het werk te voltooien

De x-as geeft de resterende tijd in een sprint weer en de y-as het aantal taken.

Een Agile projectmanagementtool zoals ClickUp kan een geprojecteerde voortgangslijn bieden die laat zien hoe de voortgang van het project eruit zou zien als uw team in hetzelfde tempo zou werken.

Synoniemen

Release burndown grafiek, sprint burndown grafiek

14. Burndown grafiek

Definitie

A verbrandingsgrafiek een belangrijke grafiek die projectmanagers helpt visualiseren:

Het werk dat het Scrumteam in de sprint heeft voltooid

De totale hoeveelheid werk in het project

De x-as vertegenwoordigt de resterende tijd in de sprint, en de y-as vertegenwoordigt de hoeveelheid werk ( verhaalpunten ).

Hier stelt de groene lijn het werk voor dat de Scrum-team tot nu toe heeft voltooid en de grijze lijn staat voor werk dat nog gedaan moet worden.

Synoniemen

Geen

15. Continue integratie (CI)

Definitie

Continue integratie is een Agile praktijk waarbij ontwikkelaars constant hun code toevoegen aan het hoofdsysteem.

hoe werkt het?

Ontwikkelaars werken onafhankelijk aan een functie. Zodra een functie is voltooid, wordt deze getest op eventuele bugs.

Pas als het de geautomatiseerde test heeft doorstaan, wordt het toegevoegd aan de uiteindelijke software.

Synoniemen

Continue levering, CI

16. Dagelijkse Scrum

Definitie

Het is een dagelijkse vergadering meestal georganiseerd door de Scrum Meester . Elke ochtend wordt de Scrum-team komt 15 minuten bij elkaar om de dag te bespreken.

Elk lid praat kort over de volgende onderwerpen:

Wat ze vandaag van plan zijn te doen

Wat ze gisteren hebben gedaan

Problemen die ze zijn tegengekomen

De Scrum master stapt op om eventuele belemmeringen die het Scrum-team zou kunnen hebben.

Noot: Scrumteamleden moeten opstaan voor de gehele duur van deze Scrummeeting.

ja, Keanu!

Het houdt het team gefocust en alert tijdens deze korte Scrum-vergadering.

Synoniemen

Dagelijkse standup, Dagelijkse Scrum-bijeenkomst

17. DSDM (Dynamische systeemontwikkelingsmethode)

Definitie

Het is een bedrijfsgeoriënteerde Agile raamwerk dat zich richt op het hele project van begin tot eind. De kerngedachte van DSDM is dat het werk dat in het Agile project wordt gedaan in lijn moet zijn met de strategie van het bedrijf.

Synoniemen

Geen

18. Epos

Definitie

Een episch is een groot idee of functie die kan worden opgedeeld in kleinere gebruikersverhalen . Net zoals grote 'epossen' zoals Lord of the Rings zijn opgesplitst in 3 boeken.

Bijvoorbeeld: een epos genaamd 'Verbeter mobiele UI' kan bestaan uit 3 user stories: 'Voeg mobiel winkelwagentje toe', 'Optimaliseer snelheid' en 'Consistent lettertype'.

Elke user story kan op zijn beurt weer worden opgesplitst in beheersbare taken.

Dit is hoe een episch eruit ziet in ClickUp:

Vanwege hun grootte worden epics geleverd over meerdere iteraties.

Synoniemen

Epische verhalen

F-J: Gantt Grafiek naar Iteratie

19. Gantt Grafiek

Definitie

Het is een horizontaal staafdiagram dat de opeenvolging van taken binnen de projecttijdlijn visualiseert. Elke taak heeft een begindatum en einddatum zodat je team de deadlines niet overschrijdt.

Gebruik een Gantt-diagram om te zien welke taken afhankelijk zijn van elkaar.

Synoniemen

Tijdlijn project

20. Belemmering

Definitie

Het is een obstakel dat de productiviteit van een Agile team vermindert of hen verhindert een Agile project helemaal af te ronden.

Bijvoorbeeld:

Communicatieproblemen, afleiding op de werkplek, katers na een teamuitje 😉 etc.

Tijdens een Scrum-vergadering het is de Scrum master's verantwoordelijkheid om alle belemmeringen die een team kan hebben weg te nemen, zelfs als dat betekent dat ze moeten worden behandeld met een katerkuur!

Synoniemen

Wegversperringen, problemen

21. Iteratie

Definitie

Het is een periode waarin een Agile team werkende software moet ontwikkelen. Een iteratie duurt over het algemeen ongeveer 2-4 weken voor Kanban en Scrum teams .

Synoniemen Sprint, timebox

K-O: Kanban naar Lean

22. Kanban

Definitie

Dit is een zeer visueel Agile framework.

In plaats van te werken in vaste en geplande iteraties zoals in Scrum, kunnen Kanban teams werken aan prioritaire taken wanneer ze binnenkomen. Het doel van Kanban is om een constante stroom werk te hebben zonder enige knelpunten .

hoe doen ze dat?

Teams zetten een limiet op het aantal taken waaraan tegelijkertijd kan worden gewerkt (bekend als WIP-limiet), zodat het team niet gaat multitasken en de productiviteit vertraagt.

Synoniemen

Geen

23. Kanban-bord

Definitie

A Kanban-bord visualiseert al het werk binnen het project.

Het is een fysiek of visueel kurkbord dat is opgedeeld in 3-4 kolommen.

Elke kolom in een Kanban-bord vertegenwoordigt een status van de taak, variërend van 'Te doen', 'In uitvoering' en 'Gereed'.

In Kanban wordt elke taak gevisualiseerd als een sticky note of kaart. Elke keer dat een teamlid een taak afrondt, wordt de kaart verplaatst naar de relevante kolom:

Synoniemen

Taakbord, whiteboard, kurkbord

24. Lean

Definitie

Het is een set van principes en praktijken die het ontwikkelingsproces optimaliseert. Het is geïnspireerd door de slanke productiebenadering geïntroduceerd door Toyota in de jaren 50.

Synoniemen

Lean softwareontwikkeling

P-T: Product backlog naar Taakbord

25. Product backlog

Definitie

A productachterstand is Scrum-terminologie die verwijst naar een lijst van nieuwe functies, updates, bugfixes, enz. die nodig zijn voor de gebruiker. De producteigenaar heeft de leiding over het prioriteren van items in de productbacklog . Ze bepalen aan het begin van elke iteratie aan welk product backlog-item het team moet werken.

Synoniemen

Achterstand

26. Productmanager

Definitie

Een productmanager assisteert het Agile team bij het ontwikkelingsproces van begin tot eind.

Hun belangrijkste verantwoordelijkheden zijn onder andere:

omgaan met problemen in het ontwikkelproces

ervoor zorgen dat het team de deadlines van het project haalt

samenwerken met andere afdelingen van het bedrijf zoals verkoop, marketing en klantenservice

Noot: Productmanager en Producteigenaar zijn geen uitwisselbare Agile termen.

Synoniemen

Projectmanager

27. Producteigenaar

Definitie

Zij zijn de belangrijkste leden van een Agile of Scrum team.

Zij bepalen de visie en de kenmerken van de uiteindelijke software, maar de kenmerken worden niet in een opwelling gekozen!

Ze begrijpen zorgvuldig de klant behoeften en vereisten en voeg deze items toe aan de product backlog. maar dat is niet alles!

Ze ontvangen ook feedback van de klanten en geven die door aan het ontwikkelingsteam.

Synoniemen

Geen

28. Refactoring

Definitie

Refactoring is een extreme programmeerpraktijk .

Hier 'schonen' Agile softwareontwikkelteams de code op door:

Overbodige stukken code te verwijderen

Onnodige functies verwijderen

Het resultaat is een eenvoudigere code die door elke ontwikkelaar kan worden begrepen.

Opmerking: Refactoring verandert niet hoe de code werkt; het verbetert alleen de interne structuur en architectuur.

Synoniemen

Herstructureren

29. Vrijgaveplan

Definitie

Een releaseplan toont alle functies die in de volgende release worden opgenomen, samen met een geschatte releasedatum.

Het is een soort filmtrailer van een Agile project!

Een releaseplan beslaat meestal een periode van een paar maanden.

Synoniemen

Geen

30. Geschaald Agile Framework

Definitie

Het is een Agile methodologie waarmee grote bedrijven het volgende kunnen implementeren Lean en Agile praktijken in de hele organisatie. SAFe bundelt alle softwareontwikkeling teams binnen een bedrijf om te werken aan de ontwikkeling van software op grote bedrijfsschaal. hoe doet het dit?

Het organiseert meerdere Agile teams in een groot team genaamd Agile vrijgavetraining zodat ze effectief kunnen samenwerken.

Synoniemen

SAFe

31. Scrum

Definitie

Scrum is een Agile methodologie waarbij een team werkt in korte uitbarstingen van werk van 2-4 weken, genaamd sprints . Aan het einde van de sprint leveren ze het product aan de klanten en de klanten geven op hun beurt feedback aan de ontwikkelaars

wat gebeurt er in een Scrum sprint?

A Scrum team stelt een rig plan op voor de sprint, zodat iedereen weet wat hij moet doen. Bovendien organiseren teams regelmatig Scrum-bijeenkomsten om processen binnen de sprint te beheren.

in de wereld van Agile is Scrum het populaire kind

Sterker nog, rond 66% van de Agile teams gebruiken Scrum of een vorm van Scrum!

Synoniemen Scrum projectmanagement ### 32. Scrumban

Definitie

Scrumban is een hybride Agile methodologie die elementen combineert van, je raadt het al... Scrum en Kanban!

Het heeft de structuur van Scrum en de continue workflow van Kanban. Dit is handig als het Kanban-team een paar Scrum-praktijken wil volgen en het Scrum-team de Kanban-methode wil uitproberen.

Synoniemen

Geen

33. Scrum-board

Definitie

Dit is een virtueel of fysiek bord waarop taken staan die in een sprint moeten worden uitgevoerd.

Het Scrum-bord is bijna identiek aan een Kanban-bord. maar laat je niet misleiden!

In tegenstelling tot een Kanban-bord, heeft het Scrum-bord geen limiet op het aantal taken dat tegelijkertijd in één kolom kan staan.

Synoniemen

Taakbord, whiteboard, kurkbord.

34. Scrum-meester

Definitie

De Scrum meester is de leider van de Scrum. Hij organiseert vergaderingen, verwijdert belemmeringen en werkt samen met de producteigenaar om ervoor te zorgen dat de product backlog up-to-date is.

Noot: Ze commanderen hun teamleden niet.

In plaats daarvan lossen ze problemen op die teamleden kunnen hebben.

Synoniemen

Geen

35. Scrum vergadering

Definitie

Een Scrum meeting is een essentieel onderdeel van het Scrum framework. Zonder deze meetings zou de sprint geen structuur of projectplan hebben!

Er zijn vijf soorten Scrum meetings die plaatsvinden tijdens de sprint.

Elke Scrum meeting stelt het hele team in staat om belangrijke sprinttaken uit te voeren, zoals:

Een plan maken voor de sprint in eensprintplanningvergadering

Samen problemen oplossen in deDagelijkse Scrum* Organiseer de backlog in debacklog verfijningvergadering

Scrum ceremonies, Agile ceremonies

36. Scrum van Scrums

Definitie

Dit is een speciale Scrum-bijeenkomst voor grote Scrum-teams.

Hier worden grote Agile teams (meer dan 12 teamleden) opgedeeld in kleinere Scrum teams (ongeveer 5-10 leden). Elk klein Scrum-team wijst één lid aan als 'ambassadeur'.

Elke dag komen alle ambassadeurs samen in de Scrum of Scrums om hun voortgang bij te praten en hun problemen op te lossen.

nu ik erover nadenk, klinkt de _Scrum of Scrums meer als een VN-vergadering met al die ambassadeurs!

Synoniemen

Meta Scrum

37. Scrum team

Definitie

Het is een cross-functioneel team van 5-10 personen met verschillende vaardigheden, variërend van grafisch ontwerp, UX, codering, enz. Ze werken samen om een product te ontwikkelen onder het Scrum-raamwerk.

Elk Scrum-team bestaat meestal uit 3 sleutelrollen:Product eigenaar .

Synoniemen

Geen

45. Verhaalpunten

Definitie

Het is een maat voor de inspanning die je team nodig heeft om een project taken (user story) uit te voeren.

hoe worden ze berekend?

maak je geen zorgen, het is niet zo ingewikkeld als algebra!

De tijd die nodig is om de eenvoudigste user story te voltooien wordt genomen als basislijn en krijgt 1 punt. Andere user stories krijgen story-punten evenredig met de basislijn.

Bijvoorbeeld, als een functie die 2 uur duurt om te ontwikkelen 1 punt krijgt, dan krijgt een functie die 4 uur duurt 2 punten.

Synoniemen

Geen

46. Taakbord

Definitie

Het is een algemene Agile term die kan verwijzen naar een Kanban-bord of Scrum-bord.

Synoniemen

Kanban-bord, Scrum-bord, Kurkenbord, Whiteboard.

U-Z: User Story tot XP

47. Gebruikersverhaal

Definitie

Het is een kort beschrijving van een specifieke product functie of een functie die klanten nuttig zouden vinden.

Een user story ziet er ongeveer zo uit:

' als (gebruikersnaam/type), ik wil (iets doen), zodat ik (een doel bereiken).

Bijvoorbeeld:

Laten we zeggen dat je de opdracht hebt om een app voor Batman te ontwikkelen!

Een voorbeeld van een user story zou er dan zo uitzien:

'Als Bruce Wayne, wil ik een 'Bat Signal'-melding kunnen krijgen op mijn app, zodat ik de dag kan redden.'

Tijdens de sprint planningsbijeenkomst, de producteigenaar is verantwoordelijk voor het opsplitsen van een product backlog item in verschillende user stories.

Synoniemen

Gebruikersdoelen

48. Werkitem

Definitie

Een work item is een Agile term die verwijst naar de verschillende soorten werk die gedaan moeten worden binnen het project.

Hier zijn een paar voorbeelden: Gebruikersverhaal .

Synoniemen

Extreem Scrum

Conclusie

herinner je je de eerste keer fietsen? Behendig leren terminologie lijkt daar veel op!

Ze lijken allebei complex en uitdagend op het eerste gezicht.

Maar als je er eenmaal vertrouwd mee raakt, is het een tweede natuur!

en als je eenmaal weet hoe je moet fietsen, dan ga je dat ook vaker doen, toch?

Op dezelfde manier zou je, als je eenmaal Agile hebt geleerd, geïnteresseerd kunnen zijn in het toepassen van de Agile methodologie op je projecten.

