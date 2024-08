Scrumban-methodologie spoedcursus: Belangrijkste concepten, voordelen en implementatietips

Wat hebben de woorden brunch, motel, webinar en Scrumban met elkaar gemeen? Het zijn allemaal portmanteaus - combinaties van twee aparte woorden met een unieke nieuwe betekenis! 🦄

Scrumban combineert twee krachtige frameworks binnen agile projectmanagement Scrum en Kanban om een hybride managementmethode te creëren die is ontworpen om u te helpen de flexibiliteit van projecten te vergroten, werkstromen te stroomlijnen en voortdurende verbetering te ondersteunen.

Maar wat heeft deze relatief nieuwe methode precies te bieden aan projectmanagers, en wanneer moet je het gebruiken? In dit artikel leer je alles wat je moet weten over de Scrumban-methodologie en haar best practices. Bovendien laten we je kennismaken met een handige visuele managementsoftware waarmee je de Scrumban-principes moeiteloos kunt implementeren.

Wat is Scrumban?

Scrumban is een projectmanagement kader dat de beste principes en hulpmiddelen van Scrum en Kanban . Het behoudt het visuele werkstroombeheer van Kanban en integreert dit met de stabiele Sprint-structuur van Scrum om een hybride methodologie te creëren die flexibel is en geschikt voor agile teams van elke grootte.

Scrumban werd in eerste instantie ontwikkeld om teams te helpen bij de overgang van Scrum naar Kanban en vice versa. Uiteindelijk werd het echter een aparte methodologie, perfect voor teams die op zoek zijn naar het midden tussen de tijdgebonden structuur van Scrum en de flexibiliteit en continue verbeteringsaspecten van Kanban.

Maar hoe combineert Scrumban deze twee agile methodologieën? Om deze vraag te beantwoorden, duiken we eerst dieper in Scrum en Kanban en pakken we hun belangrijkste functies uit. 📦

De Scrum-methode

Scrum is een van de populairste agile methodologieën voor slanke softwareontwikkeling die projecten verdeelt in kleinere cycli die Sprints worden genoemd. Elke Sprint duurt één tot vier weken, zodat u afzonderlijk aan afzonderlijke projectonderdelen kunt werken.

Na het voltooien van een Sprint, presenteer je het aan je team klanten voor feedback en hun verzoeken verwerken voordat ze verder gaan met de volgende Sprint. Op deze manier kunnen Scrum Teams zich snel aanpassen aan veranderingen en prioriteiten verschuiven als dat nodig is. Scrum teams zijn meestal klein en zelf georganiseerd, en ze bestaan uit:

Een Scrum Master (een teamleider) Een eigenaar van het product Het team voor productontwikkeling

Als je denkt dat je team zal gedijen op Scrum, stroomlijn dan je managementinspanningen met de ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon -een vooraf ontworpen framework met alle essentiële Scrum elementen!

Gebruik het ClickUp Agile Scrum Management Template om de Scrum-omgeving te simuleren zonder vanaf nul te beginnen

Scrum voordelen

De Scrum methodologie dankt zijn populariteit onder projectmanagers aan de vele voordelen, waaronder:

Meer aanpassingsvermogen: Wanneer projecten worden opgedeeld in kleinere cycli, is het gemakkelijker om veranderingen aan te brengen die aansluiten bij de voorkeuren van je belanghebbenden. Als er problemen zijn, hoef je maar één cyclus opnieuw te doen in plaats van het hele project

Wanneer projecten worden opgedeeld in kleinere cycli, is het gemakkelijker om veranderingen aan te brengen die aansluiten bij de voorkeuren van je belanghebbenden. Als er problemen zijn, hoef je maar één cyclus opnieuw te doen in plaats van het hele project Verbeterde klanttevredenheid: Omdat uw klanten actief betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces, kunt u hun feedback op alle niveaus gebruiken voor voortdurende verbetering en voor het verbeteren van uw producteneen product creëren dat perfect aan hun behoeften voldoet

Omdat uw klanten actief betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces, kunt u hun feedback op alle niveaus gebruiken voor voortdurende verbetering en voor het verbeteren van uw producteneen product creëren dat perfect aan hun behoeften voldoet Gemakkelijker samenwerken: Omdat Scrum teams klein zijn enfunctieoverschrijdend zijnkunnen zeeffectiever communiceren en dingen Nog te doen krijgen sneller

Omdat Scrum teams klein zijn enfunctieoverschrijdend zijnkunnen zeeffectiever communiceren en dingen Nog te doen krijgen sneller Verhoogde motivatie: Scrum teams werken aan kleinere, korte-termijn doelen, wat leidt tot een sterker gevoel van voltooiing aan het einde van elke Sprint

Scrum beperkingen

Hoewel de Scrum projectmanagement methodologie veel voordelen heeft, heeft het ook een paar nadelen:

Het vereist ervaring : Voor eenScrum ceremonie succes te hebben, moet er een ervaren projectmanager of een agile coach . Onervaren leden van een projectteam kunnen de zaken vertragen, wat leidt tot mislukte Sprints

: Voor eenScrum ceremonie succes te hebben, moet er een ervaren projectmanager of een agile coach . Onervaren leden van een projectteam kunnen de zaken vertragen, wat leidt tot mislukte Sprints Het is vooral gebouwd voor kleine teams : Een Scrum-team bestaat idealiter uit drie tot negen leden, dus als je een groter team hebt, moet je het opdelen in meerdere individuele teams

: Een Scrum-team bestaat idealiter uit drie tot negen leden, dus als je een groter team hebt, moet je het opdelen in meerdere individuele teams Het heeft een steile leercurve: Scrum is een relatief complex framework waarbij de leden van het team bekend moeten zijn metunieke termen zoals cyclustijd, lead time, work item, user story, en story point

De Kanban-methodologie

Kanban is een mix van Japanse woorden voor teken en bord . Het is een ander populair agile raamwerk, maar in tegenstelling tot Scrum moedigt Kanban voortdurende verbetering aan, d.w.z. het voortdurend plannen, herzien en meten van de resultaten van elke Taak

In deze methodologie worden Taken voorgesteld door kaarten en neergelegd op een Kanban-bord waarmee je de verschillende fasen van voortgang kunt visualiseren. Een Kanban-bord heeft meestal drie primaire kolommen:

Nog te doen: De taken waar je nog niet aan begonnen bent Lopende werkzaamheden (WIP): De taken waarmee je bezig bent Voltooid: De taken die je hebt Voltooid

Om de status van een taak te veranderen, verplaats je de kaart naar de corresponderende kolom op het bord, zodat het hele team op de hoogte is van de voortgang.

Kanban-teams beperken het aantal items waarmee ze tegelijkertijd moeten jongleren door instellingen voor limieten voor Lopende werkzaamheden (WIP) in te stellen. WIP-limieten verminderen rommel en bevorderen focus. 🧐

Wil je Kanban-borden uitproberen zonder bij nul te beginnen? Bekijk dan de ClickUp Eenvoudig Kanban-bord sjabloon waarmee u uw taken volledig kunt aanpassen en visualiseren in één overzichtelijke weergave.

ClickUp Simple Kanban Board Template biedt alle basiskennis om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met Kanban-borden

Kanban voordelen

De sleutel voordelen van het implementeren van de Kanban projectmanagement methodologie zijn onder andere:

Betere focus: Kanban teams moeten zich concentreren op één Taak tegelijk, wat leidt tot procesverbetering en een algehele hogere kwaliteit van het werk

Kanban teams moeten zich concentreren op één Taak tegelijk, wat leidt tot procesverbetering en een algehele hogere kwaliteit van het werk Meer flexibiliteit: De projectmanager kan taken verschuiven zonder de werkstroom van het team te verstoren, omdat het team alleen gefocust is op de huidige taak

De projectmanager kan taken verschuiven zonder de werkstroom van het team te verstoren, omdat het team alleen gefocust is op de huidige taak Gebruiksgemak: Kanban maakt het gemakkelijk omje werkstroom te visualiseren om zwakke punten in het proces bloot te leggen en vereist geen uitgebreide voorafgaande ervaring. Elk lid van het team kan snel zien wat er gaande is en wie waar aan werkt

Kanban maakt het gemakkelijk omje werkstroom te visualiseren om zwakke punten in het proces bloot te leggen en vereist geen uitgebreide voorafgaande ervaring. Elk lid van het team kan snel zien wat er gaande is en wie waar aan werkt Vermindering van bottlenecks: Het helpt achterstanden te verminderen omdat de limieten van Lopende werkzaamheden het aantal taken dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd beperken

Kanban limieten

Elk systeem heeft zijn gebreken en Kanban is daarop geen uitzondering. Hier zijn een paar problemen met de Kanban-methode:

Risico van slechte prioritering: Omdat je gewoon opdrachten van de ene kolom naar de andere kolom op het Kanban-bord schuift, kun je vergeten om Taken te prioriteren

Omdat je gewoon opdrachten van de ene kolom naar de andere kolom op het Kanban-bord schuift, kun je vergeten om Taken te prioriteren Mogelijke miscommunicatie: Kanban richt zich meer op de werkstroom dan op de teamdynamiek, dus er kunnen communicatieproblemen ontstaan door slecht toezicht

Kanban richt zich meer op de werkstroom dan op de teamdynamiek, dus er kunnen communicatieproblemen ontstaan door slecht toezicht Geen tijdskaders: In tegenstelling tot Scrum bevat Kanban geen tijdskaders, waardoor het moeilijk kan zijn om deadlines te halen

Het Scrumban raamwerk begrijpen

Scrum en Kanban zijn opmerkelijke projectmanagementmethoden die op grote schaal worden omarmd door softwareontwikkelingsteams van elke grootte. Toch hebben ze ook nadelen, waardoor je genoodzaakt bent om compromissen te sluiten als je de ene methode boven de andere verkiest. Scrumban is een hybride aanpak die het beste van beide werelden samenvoegt! 🌍

Laten we eens kijken wat Scrumban precies leent van elk van deze twee agile frameworks en hoe het verschilt van beide.

Het Scrum-deel van Scrumban

Scrumban gebruikt de volgende drie sleutel ingrediënten van het Scrum framework:

Sprint: Net als het Scrum raamwerk splitst Scrumban zeer complexe projecten op in kleinere ontwikkelingscycli van een vaste duur. Het enige verschil is dat ze iteraties worden genoemd in plaats van Sprints en meestal twee weken duren Planningsvergaderingen: Net als bij Scrum heeft elk Scrumban project eenvergadering voor de planning waar teams een backlog maken - een lijst met items die in het hele project moeten worden aangepakt Retrospectives: Aan het einde van elke cyclus komt het team bijeen om hun prestaties te analyseren en gebruikt die informatie om de iteratieplanning te verbeteren

Scrumban gebruikt echter niet veel van de kenmerkende elementen van Scrum, zoals dagelijkse vergaderingen, voortdurende feedback van klanten en de specifieke teamstructuur.

Het Kanban-deel van Scrumban

Kanban speelt een belangrijke rol in het Scrumban-systeem, vooral door zijn bordbenadering die teams helpt om hun werkstromen in actie te zien. Echter, in plaats van Taken te visualiseren op een Kanban-bord, doen ze dat op een Scrumban-bord.

De borden lijken erg op elkaar, met kolommen die de statussen voorstellen en kaarten die de taken van het project voorstellen. Naarmate je taken vorderen, kun je de bijbehorende kaarten gemakkelijk in de juiste kolommen schuiven om te laten zien of ze In uitvoering of Nog te doen zijn. ✅

Scrumban neemt een voorbeeld aan Kanban door het pull-systeem te omarmen. Teams gebruiken zogenaamde pull-signalen om aan te geven dat nieuwe Taken klaar zijn om aan gewerkt te worden. Een pullsignaal wordt binnen het pullsysteem getriggerd zodra het aantal kaarten in een kolom onder een bepaalde limiet komt. Aan de andere kant, als de limieten van Lopende werkzaamheden zijn bereikt, kan geen enkele andere taak in het pullsysteem vooruitgeschoven worden totdat de lopende taak is Voltooid.

Waarin verschilt Scrumban van Kanban en Scrum?

Hoewel Scrumban onvermijdelijk lijkt op Kanban en Scrum, is het een unieke methodologie met onderscheidende functies. Zo bestaan Scrumban Teams meestal uit minder dan twaalf leden, zijn er geen starre rollen binnen het team, en afgezien van de eerste vergadering over de planning, dagelijkse vergaderingen zijn optioneel.

Hier is een snel overzicht van de verschillen tussen Scrumban, Scrum en Kanban:

Scrumban

Scrum

Kanban

Grootte van teams

Er is geen specifieke grootte voor teams, maar het wordt aanbevolen dat teams minder dan 12 leden hebben

Scrum Teams zijn klein en bestaan meestal uit drie tot negen leden

In tegenstelling tot andere agile teams er is geen limiet aan de grootte van een Kanban team

Rollen

Hoewel er meestal een projectmanager er zijn geen starre rollen voor teams

Een Scrum team heeft drie sleutel rollen: Scrum Master Product eigenaar Ontwikkel team

Er is meestal een projectmanager, maar er zijn geen starre teamrollen

Project vergaderingen

Er is een eerste vergadering voor de planning, vergelijkbaar met een vergadering voor de planning van de Sprint . Alle andere dagelijkse vergaderingen zijn echter optioneel

Omvat vijf verplichte vergaderingen:

Product backlog planning Sprint abonnement Dagelijkse Scrum Sprint beoordeling Sprint retrospectiefDagelijkse stand-ups (korte vergaderingen) voor het Kanban-bord

Cycli van werk

Omvat korte cycli van werk, iteraties genaamd, die tot twee weken duren

Omvat korte cycli van werk die Sprints worden genoemd en 2-4 weken duren

De werkstroom wordt niet opgedeeld in afzonderlijke cycli

Hoe werkt het Scrumban-proces?

Scrumban combineert de visualisatie en flexibiliteit van Kanban's werkstroom met het Sprint model van Scrum. Scrumban is echter niet zo rigide als Scrum, waardoor teams hun sprints kunnen aanpassen productontwikkeling aanpak.

Hier lees je hoe je een product ontwikkelt met de Scrumban-methode:

Maak een lijst van items die je nodig hebt om een product te maken Zet deze items om in taken en plaats ze in de kolom Nog te doen op het Scrumban-bord Limiet de hoeveelheid werk die je team op een bepaald moment kan doen Bepalen welke items op het bord prioriteit moeten krijgen zodat je team ze als eerste kan aanpakken Plan de iteratie van elk item - het moet een deadline bevatten en een lijst met taken die Voltooid moeten worden Verplaats de taken naar In uitvoering zodra je eraan begint te werken of naar de kolom Nog te doen als ze klaar zijn Nadat je alle geplande taken voor een iteratie hebt voltooid, begin je aan de volgende iteratie te werken en herhaal je het proces tot het product Voltooid is

Voordelen van de Scrumban-methode

Hier zijn de sleutel voordelen van het gebruik van Scrumban die het zo'n populaire methodologie in projectmanagement maken:

Gebruiksgemak: In tegenstelling tot de Scrummethode heeft Scrumban geen ingewikkelde processen, dagelijkse vergaderingen en terminologie die je team moet beheersen, waardoor het gemakkelijker is om te gebruiken

In tegenstelling tot de Scrummethode heeft Scrumban geen ingewikkelde processen, dagelijkse vergaderingen en terminologie die je team moet beheersen, waardoor het gemakkelijker is om te gebruiken Verhoogde flexibiliteit: Omdat Scrumban projecten in iteraties of cyclustijden verdeelt, kunt u zelfs midden in het proces wijzigingen aanbrengen en tegelijkertijd voortgang boeken richting voltooiing van het project

Omdat Scrumban projecten in iteraties of cyclustijden verdeelt, kunt u zelfs midden in het proces wijzigingen aanbrengen en tegelijkertijd voortgang boeken richting voltooiing van het project Continue werkstroom: Teams kunnen functies leveren wanneer ze deze voltooien, zonder te wachten tot een Sprint eindigt

Teams kunnen functies leveren wanneer ze deze voltooien, zonder te wachten tot een Sprint eindigt Verhoogde motivatie: Rekening houdend met de capaciteiten van het team en de instelling van werk in uitvoering, of WIP limieten dienovereenkomstighoudt je team gemotiveerd en vermindert het risico op een burn-out *Problemen sneller oplossen: Als Taken als kaarten op een Scrumban-bord worden weergegeven, worden ze duidelijker en gemakkelijker op te lossenbevordert de samenwerkingen helpt teams problemen sneller te vinden en op te lossen 🏃

Wanneer de Scrumban-methode gebruiken?

Scrumban komt het best tot zijn recht in projecten waar Scrum of Kanban alleen niet volstaan. Bijvoorbeeld, Scrum kan voor sommige teams niet efficiënt werken vanwege problemen met de werkstroom, zwakke processen of beperkte middelen. Tegelijkertijd kan Kanban het voor teams moeilijk maken om duidelijke prioriteiten te stellen.

Meer specifiek is het implementeren van Scrumban een uitstekend idee voor softwareontwikkelingsprojecten met veranderende eisen, frequente veranderingen in gebruikersverhalen of bugs. Dit komt omdat het Scrumban proces zowel iteraties met een timebox als continue ontwikkeling omvat, waardoor teams incrementeel kunnen werken, zelfs wanneer bugs gerepareerd moeten worden of vereisten veranderen.

Projecten met meerdere, gelijktijdige initiatieven kunnen ook baat hebben bij het toepassen van de Scrumban-principes. Grote bedrijven hebben vaak meerdere projecten in uitvoering op hetzelfde moment, en soms zijn er dezelfde teams bij betrokken. De flexibiliteit van Scrumban maakt gelijktijdige initiatieven mogelijk en stelt kleine teams in staat om meerdere vereisten aan te pakken.

Hoe Scrumban implementeren in 4 eenvoudige stappen

Hoewel Scrumban gemakkelijker te implementeren is dan Scrum of Kanban, heb je nog steeds de juiste hulpmiddelen nodig om het effectief te doen. Vertrouw op krachtige software voor Scrum- en Kanban-projectmanagement:

In kaart brengen van je Scrumban-bord Taken organiseren Uw voortgang bijhouden ClickUp is de ultieme oplossing voor projectmanagement die alle tools en functies biedt om Scrumban moeiteloos in uw volgende project te implementeren.

Van gebruiksvriendelijke Kanban-borden en eenvoudig bij te houden taken tot eenvoudige functies voor het instellen van prioriteiten en samenwerkingstools clickUp heeft het allemaal! Laten we eens kijken hoe u de Scrumban-principes in vier eenvoudige stappen kunt toepassen.

Stap 1: Creëer een Scrumban-bord

Een Scrumban project managen zonder bord is als koken zonder pan - bijna onmogelijk! 🍲

Gelukkig kun je de ClickUp Board weergave als het perfecte Scrumban-bord voor je team. Hiermee kun je je taken en projecten visualiseren, net zoals je met een gewoon Kanban-bord zou doen. Maar het zit boordevol extra functies waar je team dol op zal zijn!

Overzie taken en projecten in één oogopslag op een Kanban-bord en sleep, sorteer en filter taken moeiteloos met ClickUp-taak

De Kanban-stijl borden van ClickUp helpen u uw taken te visualiseren door ze als interactieve kaarten weer te geven. Sleep gewoon een kaart naar een geschikte kolom die statussen symboliseert zoals Nog te doen, Lopende werkzaamheden of Klaar.

Deze borden zijn volledig aanpasbaar aan elke werkstroom, zelfs als er meerdere borden nodig zijn! Open gewoon de Alles weergave voor een momentopname van al je Kanban-borden. 📸

Ben je het beu om Taken één voor één bij te werken? De Werkbalk voor bulkacties bespaart tijd door statussen te wijzigen, taken te verwijderen en toegewezen personen toe te voegen zonder de weergave van het bestuur te verlaten.

Stap 2: Taken organiseren

De meeste Scrumban-borden hebben slechts drie kolommen met de status van taken: Nog te doen, Lopende werkzaamheden en Klaar. Maar wat als u een kolom ertussen nodig hebt, zoals In beoordeling of Lopend? 🤔

Het ClickUp-taak aangepaste statussen Met deze optie kunt u zoveel statussen maken als u wilt en ze opslaan als herbruikbare sjablonen Op deze manier kunnen al uw Scrumban-projecten meerdere kolommen hebben om het bijhouden van de voortgang gemakkelijker en nauwkeuriger te maken.

Gebruik een andere status voor uw taken in elke fase van het project met ClickUp-taak

Naast statussen kunt u organiseren ClickUp-taak op basis van hun deadline, prioriteit, tags en taaknaam, naast andere opties. Met deze categorisatiefuncties hoeft u niet door alle kaarten op uw Scrumban-bord te zeven om de kaart te vinden die u zocht!

Stap 3: Stel duidelijke prioriteiten.

Gebruik ClickUp om Taakprioriteit in te stellen met vier urgentieniveaus en communiceer wat als eerste aandacht nodig heeft

Kanban draait om visualiseren, terwijl Scrum het belang van prioriteiten stellen benadrukt. Hoe zit het met Scrumban? Zoals gewoonlijk is het een perfecte combinatie van beide!

ClickUp laat je instellen Prioriteiten voor elke Taak, zodat je Scrumban team altijd weet wat eerst moet worden aangepakt, direct in de teamweergave. 🚩

ClickUp's prioriteitssysteem is kleurgecodeerd voor eenvoudigere navigatie:

Rood (Urgent): De meest urgente taken Geel (Hoog): Zeer belangrijke taken Blauw (Normaal): Taken die kunnen wachten Grijs (Laag): Taken met lage prioriteit

Zodra je de prioriteit hebt ingesteld, voeg je het volgende toe Afhankelijkheid om ervoor te zorgen dat je team zich concentreert op taken met een hogere prioriteit voordat het zich stort op taken met een lagere prioriteit!

Voeg afhankelijkheden direct binnen de taak toe om ervoor te zorgen dat het werk in de juiste bestelling wordt voltooid met ClickUp-taak

Stap 4: Houd uw werk bij

Het maken van een lijst met taken waaraan je gaat werken tijdens je iteraties en het bijhouden ervan is een kernonderdeel van de Scrumban-methodologie. Nog te doen op een efficiënte manier, gebruik de ClickUp-taak checklists om je Sprint backlog items op te splitsen of deliverables voor elke iteratie. ✔️

Gemakkelijk gedetailleerde Checklists met geneste subtaken maken en organiseren in ClickUp-taak

Deze zijn in principe eenvoudig lijsten om nog te doen kunt u elke Taak snel afvinken terwijl u voortgang boekt. Je kunt zelfs de Nesting functie gebruiken om sub-items te maken in je checklist en deze te organiseren met een gebruiksvriendelijke drag-and-drop functie.

Dit is vooral handig voor Scrumban teams-je kunt een aparte checklist maken voor elke iteratie en sub-taken toevoegen die nog te doen zijn in elke iteratie. Op die manier is het supergemakkelijk om te controleren hoeveel Taken je nog hebt in de huidige iteratie. ⏳

Word een Scrumban Pro met ClickUp

Naast Kanban-borden, prioriteiten voor taken en checklists voor taken, heeft ClickUp een volledige suite van functies om elk agile team te ondersteunen . Van 15+ aanpasbare weergaven en veelzijdige Dashboards naar Automatiseringen en talrijke opties voor het beheren van je Sprints clickUp kan u helpen bij het perfect plannen en beheren van elk Scrumban project!

Klaar om de Scrumban aanpak te implementeren en alle voordelen van Scrum en Kanban methodologieën te plukken? Meld u aan voor ClickUp en ontdek alle functies om uw Scrumban-reis in stijl te beginnen! ⚡