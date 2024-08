10 beste feedback tools om de klanttevredenheid te verbeteren in 2024

Door te reageren op feedback verbeter je de klanttevredenheid en bouw je klantenloyaliteit op. Maar voordat je kunt reageren op feedback, moet je deze eerst verzamelen.

Tools voor klantenfeedback hebben hun weg gevonden naar de technische stacks van veel succesvolle organisaties en strategieën voor het beheer van klantrelaties . Deze hulpmiddelen zijn er in verschillende formaten, zoals online enquêtesoftware met kant-en-klare sjablonen voor enquêtes en widgets voor feedback van gebruikers.

Of u nu diep in het gedrag van gebruikers wilt duiken, uw net promoter score wilt meten of de klantervaring wilt verbeteren, er is een product dat aan uw behoeften voldoet. In deze gids worden de beste beschikbare tools voor klantenfeedback besproken en wordt uitgelegd wat ze uniek maakt. 🛠️

Klantenfeedbacktools zijn softwareproducten die bedrijven helpen feedback van gebruikers van hun producten of diensten te verzamelen om de klantervaring te begrijpen en te verbeteren. Bedrijven kunnen gegevens verzamelen via feedbackforums, online beoordelingen en pop-up enquêtes, afhankelijk van de software.

Organisaties kunnen dan een feedbacklus creëren, waardoor ze proactief de klanttevredenheid kunnen verhogen en hun interne teams kunnen voorzien van kritische feedback via sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen . Deze hulpmiddelen omvatten feedbackwidgets die merken op hun websites kunnen plaatsen en enquêtes voor mobiele apps waarmee feedback onderweg kan worden verzameld.

Wat moet u zoeken in feedbackhulpmiddelen voor klanten?

Houd bij het zoeken naar de beste tools voor klantenfeedback de volgende sleutelpunten in gedachten:

Multi-channel feedbackverzameling: Met de tool die u kiest, moet u feedback kunnen verzamelen via meerdere kanalen, waaronder mobiele apps, websites en persoonlijke interacties

Met de ideale tool kun je enquêtes maken met specifieke vragen om inzicht te krijgen in het hele klanttraject Geavanceerde analyses: Naast het verzamelen van feedback van klanten moet de tool ook feedbackanalysemogelijkheden hebben om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare feedback, zoals feedback van gebruikers gebruiken om prioriteiten te stellen voor projecten *Gebruiksvriendelijke interface: Software die moeilijk te gebruiken is, kan eerder een belemmering zijn dan een aanwinst. De ideale tool zou iedereen in staat moeten stellen om snel aan de slag te gaan en zou idealiter kant-en-klare hulpmiddelen moeten bevatten zoalsgratis sjablonen voor feedbackformulieren om meteen aan de slag te gaan

Sommige van de beste tools voor klantenfeedback bieden klanten visuele feedbackmechanismen waarmee ze specifieke gebieden van een website of product kunnen markeren Feedbackforums: Een tool zou idealiter feedbackforums moeten hebben waarmee klanten producten kunnen bespreken, verzoeken kunnen indienen en rechtstreeks met leden van uw team kunnen communiceren

De beste tools hebben onmiddellijke feedbackmechanismen waarmee u proactief kunt reageren op klachten of suggesties van klanten Integratiemogelijkheden: Het platform voor klantfeedback moet naadloos integreren met tools en software voor klantenservice , kanalen voor klantenservice en andere sleutelelementen van uw technische stapel

10 beste feedbackhulpmiddelen voor klanten in 2024

Met zoveel opties kan de juiste tool voor klantfeedback het verschil maken. De volgende lijst met tools voor klantfeedback heeft betrekking op een bereik van gebruikssituaties om u te helpen bij uw zoektocht:

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat een groot aantal functies biedt waar andere taken baat bij hebben, zoals tools voor feedback van gebruikers. Voorbeeld, ClickUp formulieren is bedoeld om het verzamelen van feedback te vergemakkelijken en er zijn aangepaste formulieren die u kunt gebruiken om feedback van klanten te vragen en specifieke informatie te verzamelen die relevant is voor een bepaald product. Er is zelfs de ClickUp Formulier voor feedback sjabloon dat laat zien wat het platform kan doen. ClickUp Documenten is een ander hulpmiddel voor klantenfeedback dat ruimte biedt voor samenwerking bij het maken en bewerken van documenten. Het is een geweldige manier om feedback van gebruikers te documenteren of te verzamelen. Het biedt ook een opslagplaats van feedbackgerelateerde documenten en helpt je om iedereen in het team op één lijn te krijgen en te informeren.

ClickUp beste functies

Aangepaste formulieren maken om te delen met gebruikers voor feedback

Feedbacktypes categoriseren met aangepaste velden

Feedback bespreken met teamleden met behulp van de functie Commentaar

Taken maken en teamleden toewijzen om feedback te behandelen

FAQ's of wegwijzers maken en delen naar dekennisbank om veelgestelde vragen te beantwoorden

ClickUp limieten

De leercurve kan voor sommige gebruikers steil zijn, aangezien ClickUp een alles-in-één platform is dat functies van tools voor projectmanagement combineert,software voor klanten succesen nog veel meer

De mobiele app mist een aantal functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Canny

Via Handig Deze tool voor klantenfeedback helpt organisaties een dynamische feedbacklus voor klanten te creëren. Gebruikers maken functieverzoeken om feedback te geven. Andere gebruikers stemmen vervolgens op deze verzoeken, zodat u de prioriteiten kunt bepalen waaraan u moet werken.

Deze democratische aanpak geeft inzicht in de voorkeuren van klanten en de ontwikkelingen die gebruikers het meest waarderen. Een widget voor feedback die gemakkelijk in apps of websites kan worden geïntegreerd, verzamelt feedback van klanten.

Canny beste functies

Productfeedback op één plek vastleggen

Feedbackgegevens analyseren om productbeslissingen te onderbouwen

Functies op basis van feedback prioriteren en in de roadmap opnemen

Productupdates aankondigen om klanten te betrekken

De software integreren met andere tools voor projectmanagement

Canny limieten

Kan duur zijn

Ontbreekt de mogelijkheid tot white labeling

Voor het importeren van gegevens zijn meer opties nodig

Scherpe prijzen

Gratis

Groei: $360/maand

Business: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Canny beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (44 beoordelingen)

3. Survicate

Via Via Survicate stelt u in staat om effectief klantenfeedback te verzamelen via verschillende media, waaronder aangepaste enquêtes, widgets voor feedback en feedbacktools voor websites. Het stelt organisaties in staat om klantfeedbackenquêtes op te stellen die aanslaan bij hun publiek, door gebruik te maken van sentimentanalyse om de stemmingen en meningen van respondenten te peilen.

De tool integreert moeiteloos met populaire customer relationship management- en marketingplatformen en stroomlijnt zo het dataverzamelingsproces. Survicate biedt ook NPS-enquêtes aan, waarmee u klantentrouw kunt meten en gebieden kunt identificeren waar u de klantervaring kunt verbeteren en langdurige relaties kunt bevorderen.

Survicate beste functies

Voer multichannel klantfeedbackonderzoeken uit

Sleutelgegevens van klantenfeedback bijhouden en analyseren

Creëer professionele enquêtes met meer dan 400 sjablonen

Integreer de software met uw andere third-party tools

Geavanceerde targeting gebruiken om de respons te verbeteren

survicate #### limieten

Af en toe trage backend

Minder functies vergeleken met concurrenten

Steile leercurve voor sommige functies

Survicate prijzen

Starter: $53/maand

Business: $117/maand

Enterprise: Contacteer sales voor prijzen

Survicate beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (29 beoordelingen)

4. Lus

via Loop Deze relatieve nieuwkomer is een visuele feedbacktool waarmee gebruikers schermafbeeldingen van een website of web app kunnen maken en deze van aantekeningen kunnen voorzien. De widget voor feedback wordt op websites geplaatst, zodat klanten er gemakkelijk toegang toe hebben.

Zo'n prominente plaats op uw site stimuleert een feedbacklus en herinnert bezoekers eraan dat de organisatie geeft om klanttevredenheid. De feedbacklus dient als een krachtige motor voor de analyse van het klantsentiment.

Loop biedt ook tools voor het maken van een gebruikersforum waar klanten directe feedback kunnen geven en kunnen communiceren met medewerkers en andere gebruikers.

Loop beste functies

Visuele klantenfeedback integreert rechtstreeks in uw website

Embeddable forum laat gebruikers stemmen op feedback

Beoordelingssysteem maakt beoordelingen van feedback mogelijk op een schaal van 1-10, waardoor feedback van hoge kwaliteit gegarandeerd is

Naadloze in-app feedback stelt gebruikers in staat schermafbeeldingen te maken en specifieke secties te annoteren

Loop beperkingen

Beperkte klantbeoordelingen

Lus prijzen

Gratis

Premium: $39/maand

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Loop beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

5. Typeformulier

Via Typeformulier Typeform is een enquêtetool met een interactief en gebruiksvriendelijk ontwerp. Het biedt verschillende sjablonen voor enquêtes waarmee u snel feedback kunt verzamelen.

Bedrijven kunnen onbeperkte enquêtes maken om diep in alle aspecten van de klantervaring te duiken, inclusief gerichte enquêtes die specifieke klantsegmenten aanwijzen voor een meer gedetailleerde kijk op de klantervaring. Dit kan helpen om klantsegmenten op te helderen en ervoor te zorgen dat marketinginspanningen inspelen op hun voorkeuren.

Organisaties kunnen zelfs gebruikmaken van de analytische functies van Typeform om feedback van klanten te analyseren en te gebruiken om het succes van klanten te vergroten.

Typeform beste functies

Bevat formulieren die verfrissend anders willen zijn

Presenteert één vraag per keer, waardoor het invullen van formulieren moeiteloos gaat

Met opvallende functies om de aandacht van gebruikers te trekken

Stelt u in staat formulieren op verschillende platforms in te sluiten

Integreert met meer dan 120 andere tools

Typeform beperkingen

Te beperkend gratis abonnement, in tegenstelling tot veel van debeste Typeform alternatieven* Prestaties die achterblijven bij complexe formulieren

Dure prijsstructuur

Typeform prijzen

Gratis

Basis: $29/maand

Plus: $59/maand

Business: $99/maand

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

6. Feefo

Via Feefo Feefo streeft ernaar een authentieke manier te bieden om feedback van klanten te verzamelen, waarbij de nadruk ligt op online beoordelingen die een strikt verificatieproces volgen om ervoor te zorgen dat de feedback geldig is en echte ervaringen van klanten weergeeft.

De analysehulpmiddelen die beschikbaar zijn in Feefo helpen bij het identificeren van klanttevredenheidsbreuken en wijzen precies de gebieden aan die aandacht nodig hebben. De transparantie en het vertrouwen die deze interacties opwekken, helpen bij het opbouwen van klantenbinding, waardoor organisaties een reputatie kunnen opbouwen voor succes bij de klant.

Feefo beste functies

Grootste platform voor geverifieerde kopersbeoordelingen

Echte en geverifieerde beoordelingen

Verbeterde product- en klantervaringen

Feefo limieten

Kan duur zijn

Rapportage kan complex zijn, vooral als je integreert metsoftware voor klantenbinding Feefo prijzen

Essentieel: $ 119/maand

Uitgebreid: $299/maand

Feefo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (2 beoordelingen)

7. Hotjar

Via Hotjar Hotjar is meer dan alleen software voor klantfeedback: het biedt een voltooide oplossing voor het beheer van klantervaringen. Dit omvat een suite van tools voor het testen van gebruikers waarmee organisaties diepgaande en bruikbare klantinzichten kunnen krijgen over het gedrag op websites en real-time website feedback kunnen geven die Hotjar presenteert in een gemakkelijk te begrijpen visualisatie.

Het verzamelen van gegevens komt van het registreren van klantinput op websites en directe feedback van gebruikers. Je kunt deze gemakkelijk toegankelijke gegevens gebruiken om de customer lifetime waarde te verhogen.

Hotjar beste functies

Gebruik heatmaps om te beoordelen welke delen van je website de meeste aandacht krijgen

Leg echte sessies van gebruikers vast om problemen te identificeren en aan te pakken

Verzamel directe feedback van gebruikers terwijl ze je site ervaren

Maak enquêtes om direct met gebruikers in contact te komen

Eén-op-één interviews met klanten afnemen

Hotjar limieten

Beperkt gratis abonnement

Steile leercurve voor geavanceerde functies

Beperkingen in opslagruimte van gegevens

Hotjar prijzen

Gratis

Observe Plus: $32/maand

Observe Business: $80/maand

Observe Scale: $171/maand

Ask Plus: $48/maand

Ask Business: $64/maand

Ask Schaal: $128/maand

Engage Plus: $280/maand

Engage Business: $440/maand

Engage Schaal: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

8. Sprinklr Inzichten

Via Sprinklr Inzichten Sprinklr Insights is een robuuste tool voor klantenfeedback die klantenfeedback grondig beheert en analyseert. Het beschikt over een uniform platform voor het verzamelen van feedback van klanten uit verschillende contactpunten, waardoor een voltooide integratie van klantgegevens mogelijk is.

Naast de feedbacktool bieden de geavanceerde analyses van Sprinklr bruikbare inzichten. Kunstmatige intelligentie (AI) verbeteringen maken de toch al waardevolle feedback nog nuttiger.

Sprinklr Insights beste functies

Unified customer experience platform

AI-gestuurd luisteren voor dieper inzicht in feedback

Real-time interpretatie van klantenstemmen

Sprinklr Insights limieten

Beperkte engagement mogelijkheden

Publicatieopties die uitgebreider zouden kunnen zijn

Gebrek aan functies met betrekking tot LinkedIn ondersteunen

Sprinklr Insights prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Sprinklr Insights beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

9. Gebruikersbrein

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Userbrain-1400x915.png Feedback tool van Userbrain /%img/

Via Gebruikersbrein Gebruikersfeedbacksoftware Userbrain heeft een unieke waarde. Zijn grote database van vrijwilligers biedt organisaties echte inzichten van gebruikers in hun producten. Dit is perfect voor bedrijven die in een vroeg stadium klantervaringstesten willen uitvoeren op nieuwe producten of nieuwe functies voor bestaande producten.

Omdat dit een unieke manier is om feedback te verzamelen in vergelijking met andere items op deze lijst, werkt Userbrain perfect samen met veel andere tools voor klantenfeedback.

Userbrain beste functies

Maak gebruikerstests in enkele minuten

Toegang tot een enorme pool van testers

Inzichten verkrijgen uit real-time video's over gebruikersinteractie

Verbeter de feedbackrespons met samenwerkingsfuncties

Userbrain beperkingen

De mobiele interface heeft werk nodig

De functies van de software hebben enkele beperkingen in vergelijking met concurrenten

Feedback van testers is niet altijd inzichtelijk

Userbrain prijzen

Starter: $99/maand

Pro: $299/maand

Agentschap: $799/maand

Betaal als je gaat: $39 per tester

Userbrain beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (vijf beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (86 beoordelingen)

10. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey Als een van de grootste namen onder de feedbackhulpmiddelen biedt SurveyMonkey een platform voor het maken en verspreiden van aangepaste enquêtes. Hoewel er veel topklasse SurveyMonkey alternatieven surveyMonkey blijft een van de beste hulpmiddelen voor klantenfeedback op de markt.

Het biedt een array aan sjablonen en aanpassingsopties om organisaties te helpen op effectieve wijze feedback van klanten te verzamelen. U kunt de enquête widget insluiten op websites om het verzamelen van feedback van gebruikers naadlozer te laten verlopen en de net promoter score gebruiken om de loyaliteit en tevredenheid van klanten te meten.

SurveyMonkey beste functies

Verwerkt een breed bereik aan gebruikssituaties

Integreert met meer dan 100 apps

Stelt je in staat om eenvoudig formulieren te maken en aan te passen

Helpt je betere enquêtes te maken met ingebouwde AI

SurveyMonkey beperkingen

Beperkt gratis abonnement

Limieten voor reacties zijn laag

Leercurve voor geavanceerde mogelijkheden

SurveyMonkey-prijzen

Individueel: $39/maand

Teams: $25/maand per gebruiker

Premier: $75/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

SurveyMonkey beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (18k+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

Probeer een geweldig feedbackhulpmiddel voor klanten zoals ClickUp

We hebben nu verschillende geweldige tools voor klantenfeedback gezien. Veel van deze tools dienen unieke doelen en het is verstandig om de tools die u het meest aanspreken te combineren.

Voor een robuuste oplossing gaat ClickUp verder dan alleen tools voor klantenfeedback en biedt een compleet systeem voor klantenservice. Meld u vandaag aan en verzamel feedback van gebruikers, creëer kennisbanken en beheer feedbackgerelateerde projecten allemaal op één plek met ClickUp. ✨