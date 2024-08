Top 10 tools voor cloudsamenwerking voor teams in 2024

Bewaart uw team nog steeds belangrijke bestanden in hun e-mail inbox of op hun harde schijf? Lokale opslag zorgt voor een silo van bedrijfsinformatie en maakt het moeilijk om samen te werken met je team.

Gebruik in plaats daarvan samenwerking in de cloud om uw werk veilig op te slaan en te delen.

Waarschijnlijk slaat u ten minste een deel van uw gevoelige informatie op in een soort cloudsoftware, of u zich dat nu realiseert of niet. Gelukkig maar, online samenwerkingstools zijn uitstekend voor het delen van bestanden en het brainstormen over nieuwe ideeën als groep. Met een cloudgebaseerde tool kunt u alles opslaan in een gedeeld en veilig platform zodat uw hele team toegang heeft tot chats, documenten, afbeeldingen en meer. ⭐

Natuurlijk zijn niet alle samenwerkingstools in de cloud eersteklas. Daarom hebben we onderzoek voor je gedaan om de beste opslagsoftwaretools aan het licht te brengen.

In deze gids geven we je een overzicht van de beste functies die je moet zoeken in een samenwerkingstool voor de cloud. We geven je een overzicht van de 10 beste cloud collaboration tools van 2024 om teamwerk te verbeteren en productiviteit te verhogen.

Samenwerktools in de cloud zijn een soort software waarmee je teamleden online kunnen samenwerken, ongeacht hun apparaat of locatie. Deze tools worden geleverd met real-time samenwerking functies waarmee u eenvoudig taken beheert, bestanden deelt en communiceert op één plek. 📚

Cloudgebaseerde samenwerkingstools waren al in opkomst vóór de pandemie, maar die ingrijpende gebeurtenis leidde tot een renaissance in de cloudcollaboratieruimte. Nu steeds meer bedrijven hybride en externe werkafspraken aanbieden, zijn cloud tools een must voor teamsamenwerking en productiviteit, vooral als je een team op afstand managet.

De beste online samenwerkingssoftware is afhankelijk van uw projectmanagement stijl en workflow. Toch raden we aan op zoek te gaan naar samenwerkingssoftware met de volgende belangrijke functies:

Bestanden delen: Niemand heeft de tijd (of ruimte) om grote bestanden via e-mail te versturen. Plaats in plaats daarvan alles in een samenwerkingstool in de cloud. Cloudopslag maakt het een makkie om grote bestanden te delen tussen teamleden zonder de hoofdpijn van bijlagen of omvanglimieten

Goede samenwerkingstools in de cloud hebben functies waarmee werken op afstand een fluitje van een cent wordt. Zoek naar functies als instant messaging, schermdeling en videoconferenties om een sterke virtuele werkruimte voor uw team op te bouwen Analytics: Bent u benieuwd naar de prestaties van uw team? Goede tools voor samenwerking in de cloud moeten het volgende omvattendashboards voor projectbeheer die helpen bij team-, klant- enprojectbewaking *Compatibiliteit met apparaten: Uw medewerkers gebruiken waarschijnlijk verschillende apparaten. Zoek een tool met een mobiele app voor iOS en Android. Bonuspunten als er ook een Mac-app is voor diehard Apple-fans

Klaar om de verantwoordelijkheid te vergroten, de productiviteit te verhogen en veel tijd te besparen? Bekijk onze 10 beste online samenwerkingstools voor gedistribueerde teams:

1.

ClickUp

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

ClickUp is een alles-in-één projectbeheer en samenwerking tool voor teams in verschillende sectoren om hun werk op te slaan, samen te werken en te ontwikkelen - allemaal vanaf één enkel, veilig platform. Met honderden uitgebreide functies voor werkbeheer, meer dan 1000 integraties en een uitgebreide sjablonenbibliotheek is ClickUp de ideale bron voor projectmanagers die organisatie, gestroomlijnde processen en duidelijke communicatie hoog in het vaandel hebben staan.

Samenwerking is de basis van elke ClickUp functie. Met meer dan 15 verschillende workload views en een dynamische in-app chatfunctie kunnen teams in realtime informatie, media, documenten en gegevens uitwisselen met andere leden. Bovendien kunnen toegewezen opmerkingen elke gedachte direct omzetten in een actie-item, terwijl elk gesprek wordt gegroepeerd in georganiseerde threads binnen uw taken.

Eenvoudig opmaken en samenwerken aan Docs naast het team zonder overlap in ClickUp Live detectie van samenwerking in taken, ClickUp Docs, Whiteboards en meer maakt samenwerken in realtime ook een fluitje van een cent. Zie welke teamleden waar zijn bij het bewerken van tekst of diagrammen om uw team letterlijk op één lijn te houden. 📃

Probeer voor meer samenwerking in de cloud en het delen van bestanden op een zeer visuele en veilige manier ClickUp Whiteboards voor uw volgende grote project. Deze hulpmiddel voor visuele samenwerking is 's werelds enige digitaal schoolbord software die de grote ideeën van je team omzet in uitvoerbare taken. Brainstorm samen in realtime in een virtuele omgeving, compleet met sticky notes, doodles, visuals en kleuren om je ideeën kracht bij te zetten.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp biedt ingebouwde beveiligingsfuncties met 256-bits SSL, fysieke datacenterbeveiliging, verificatie met twee factoren en aangepaste machtigingen en rollen. Het voldoet ook aan GDPR en SOC 2

ClickUp heeft een waanzinnig aantal integraties. LinkClickUp om te zoomen voor online vergaderingen, Slack, Dropbox en meer dan 1000 andere tools om al je werk naar één platform te brengen

Je kunt eenClickUp sjabloon voor zowat alles, van het creëren van merkrichtlijnen tot het bijhouden van succescijfers van klanten

TraceerbaarClickUp Doelen ondersteun teams op afstand met automatische tijdlijn- en voortgangsregistratie

ClickUp beperkingen

Cloudopslag en AI zijn alleen beschikbaar voor betaalde accounts

U kunt alleentoegang tot cloudopslag in een webbrowser, niet in de ClickUp app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Microsoft 365

Via

Microsoft 365

Microsoft 365 is een opgewaardeerde, cloudgebaseerde versie van Microsoft Office. Dit is meer dan alleen samenwerkingssoftware in de cloud: het is een complete suite voor het maken van documenten, het opslaan van bestanden, chatten met uw team en nog veel meer. Het beste van alles is dat gebruikers van het Business-abonnement elk een terabyte aan opslagruimte krijgen, plus versies voor mobiele apparaten van Word, Excel, PowerPoint en Outlook.

Microsoft 365 beste functies

Microsoft 365 is een volledig zakelijkproductiviteitssuite met een reeks functies - je hoeft het platform niet echt te verlaten om je werk te doen

Meld je aan bij Microsoft Teams om te chatten of een videogesprek te starten

Beheer uw e-mails, agenda en taken in Microsoft Outlook

OneDrive wordt geleverd met aangepaste toegangsrechten en veel cloudopslag

Microsoft 365 beperkingen

Microsoft 365 kan sommige taken beheren, maar de projectbeheerfuncties zijn niet erg geavanceerd

Gebruikers melden vaak dat Microsoft 365 omvangrijk en niet erg intuïtief is

Andere gebruikers zouden willen dat Teams meer aanpasbare rechten had

Microsoft 365 prijzen

Microsoft 365 Zakelijk Basis: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $19,80/maand per gebruiker

$19,80/maand per gebruiker Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $8,25/maand per gebruiker

Microsoft 365 beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.900+ beoordelingen)

4.6/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.300+ beoordelingen)

3. Sync

Via

Synchroniseer

Wilt u op één lijn zitten met uw collega's? Meld u aan bij Sync om bestanden op te slaan en samen te werken aan documenten met uw team in de cloud. ☁️

Het is een relatief nieuwe samenwerkingssoftware in de cloud, maar Sync heeft geweldige functies voor toestemmingen. Je kunt zelfs externe partners en klanten uitnodigen om Sync te gebruiken, zonder je zorgen te maken dat ze toegang krijgen tot je interne documenten.

Sync beste functies

Maak een aangepaste portal voor klantdossiers

Geniet van onbeperkte documentopslag, zelfs voor grote bestanden

Sync biedt offline toegang

Het biedt ook realtime activiteitenlogboeken en meldingen

Sync-beperkingen

Het heeft niet veel reviews

Sync bevat geen functies voor projectbeheer voor online samenwerking

Prijzen Sync

Standaard: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Onbeperkt: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sync beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (35+ beoordelingen)

4/5 (35+ beoordelingen) Capterra: N/A

4. Notion

Via

Notie

Notion is misschien begonnen als een app voor het maken van notities, maar vandaag de dag is het een solide platform voor projectontwikkeling documenten en zelfs wiki's met kennisbanken.

In plaats van kennis te verstoppen in de hersenen of e-mail inboxen van je team, documenteer je alles met de wiki's van Notion. Met documenten kun je ook in realtime samenwerken met je team zonder het Notion-platform te verlaten.

Notion beste functies

Gebruik Notion AI om notities van vergaderingen samen te vatten, actie-items te genereren en kopij te schrijven

Notion wordt geleverd met verschillende visuele filters zodat je vrij bent om je to-dos te visualiseren op de manier die voor jou het beste werkt

Alles is drag-and-drop, dus het platform van Notion is ongelooflijk gebruiksvriendelijk

Notion Docs bevatten code snippets, samenvouwbare secties, multimedia links en meer

Notion beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat Notion vastloopt als ze van app wisselen

Andere gebruikers zouden willen dat Notion geavanceerdere zoekmogelijkheden had

Prijzen van Notion

**Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.800+ beoordelingen)

4.7/5 (4.800+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (1.900+ beoordelingen)

5. Wrike

Via

Wrike

Wrike is een populaire tool voor samenwerking in de cloud voor zowel ondernemingen als kleine bedrijven. Het staat vooral bekend om zijn goedkeuringsfuncties, dus als je team QA/QC-workflows doorloopt, is Wrike misschien wat je zoekt. Bekijk je werk op een Kanban-bord of Gantt-diagram om een overzicht te krijgen van wat er op het bord van je team ligt.

Wrike beste functies

Wrike bevat op triggers gebaseerde automatisering om handmatige inspanningen te verminderen

Integraties met meer dan 400 andere tools

Visualiseer uwprojectstatusrapporten en taken in een Wrike Dashboard

De tool maakt tagging tussen afdelingen mogelijk als je meerdere teams hebt

Wrike beperkingen

Wrike gebruikers zeggen dat het platform gebruiksvriendelijker zou kunnen zijn

Andere gebruikers met het platform hadden meer visuele tools

Wrike prijzen

**Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Zakelijk: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.400+ beoordelingen)

4.2/5 (3.400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.400+ beoordelingen)

6. Lucidspark

Via

Lucidspark

Lucidspark maakt deel uit van het grotere ecosysteem van Lucid-software. Het is voornamelijk een visuele samenwerkingssoftware in de cloud die je kunt gebruiken als whiteboard. Het heeft echter veel handige functies zoals chatten, taggen, polls, timers en meer. ⏲️

Lucidspark beste functies

Lucidspark biedt een aantal mindmapsjablonen

Lucidspark integreert met een reeks tools, waaronder Microsoft en Google

Je kunt Lucidmaps exporteren naar andere diensten of bestanden importeren in Lucid

Lucidspark beperkingen

Lucidspark maakt deel uit van een suite van tools, dus het is zinvoller om de hele Lucid-suite aan te schaffen in plaats van zelf oplossingen te kiezen

Verschillende gebruikers zouden willen dat Lucidspark betere tutorials had

Lucidspark prijzen

Gratis plan

Individueel: $7.95/maand per gebruiker

$7.95/maand per gebruiker Team: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Lucidspark beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 9350+ beoordelingen)

7. Blink

Via

Knipperen

Blink beschrijft zichzelf als een "super-app" die je kunt gebruiken voor personeelsbehoud, teamcommunicatie en analyses. Het is misschien een nieuwkomer, maar Blink heeft veel functies, waaronder een Content Hub, enquêtes, digitale formulieren en chat. 💬

Blink beste functies

Blink werkt op elk apparaat

Verbind alle werknemers met een bedrijfsbrede nieuwsfeed

Stuur Blink Kudos om werknemers en teams te erkennen

Maak een eenmalige aanmeldportal voor werknemers om snel toegang te krijgen tot bedrijfsinformatie

Blink-beperkingen

Blink is meer een communicatietool - je hebt nog steeds een apart platform nodig voor projectbeheer en cloudopslag

Sommige gebruikers melden problemen met het gebruik van de app zonder internetverbinding

Blink prijzen

Zakelijk: $6,18/maand per gebruiker

$6,18/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Blink beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

4.6/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (110+ beoordelingen)

8. Google-werkruimte

Via

Google Werkruimte

Google Workspace is een moloch in de wereld van productiviteit. Het combineert e-mail, cloudopslag, agenda's, vergaderingen, chats, documenten, spreadsheets en presentaties op één plek. Het werkt met vrijwel elk apparaat en heeft ook robuuste offline functies. 🌐

Google Workspace beste functies

Gebruik Jamboard om in realtime whiteboards te maken met je team

Probeer Apps Script om aangepaste no-code oplossingen te bouwen voor uw Workspace-account

Google Keep is een eenvoudige app om onderweg notities te maken

Google Meet werkt in bepaalde browsers zonder dat je software of extensies hoeft te installeren

Google Workspace-beperkingen

Google Workspace mist handige tools voor projectbeheer

Sommige eindgebruikers zeggen dat het moeilijk is om klantenondersteuning te krijgen

Google Workspace prijzen

Zakelijke Starter: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$18/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.600+ beoordelingen)

4.6/5 (40.600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.100+ beoordelingen)

9. Dropbox

Via

Dropbox

Dropbox is misschien begonnen als een eenvoudig cloudopslagplatform, maar vandaag de dag is het een echte krachtpatser. Deze samenwerkingstool in de cloud wordt geleverd met producten voor het opnemen van videoberichten, het schrijven van bedrijfswiki's en het bijhouden van documentactiviteiten.

Dropbox beste functies

Traceerbare koppelingen worden geleverd met analyses die je vertellen hoe iemand een koppeling heeft gebruikt (en hoe lang)

PDF's rechtstreeks bewerken in Dropbox

Tijd besparen met Dropbox-sjablonen voor e-handtekeningen

Dropbox heeft robuuste functies voor documentbeveiliging, zoals wachtwoordbeveiliging, geschiedenis, bestandsherstel en meer

Dropbox-beperkingen

Dropbox wordt niet geleverd met tools voor projectbeheer

Veel gebruikers zeggen dat het moeilijk is om klantenondersteuning te krijgen

Dropbox-prijzen

Basis: Gratis

Gratis Plus: $9,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Essentials: $18/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$18/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk Plus: $26/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$26/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Verrassing: Neem contact op voor prijzen

Dropbox beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (20.700+ beoordelingen)

4,4/5 (20.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.400+ beoordelingen)

10. Miro

Via

Miro

Miro is een visuele samenwerkingssoftware in de cloud. Het ondersteunt virtuele whiteboards, maar het is veel meer dan dat. Dit platform omvat datavisualisatie, projectbeheer, het in kaart brengen van processen, workflows en integraties om je werkdag te stroomlijnen. 🌼

Miro beste functies

Maak diagrammen en deel ze met je team via een link

Vraag Miro AI om binnen enkele seconden ideeën voor je te brainstormen

Voeg opmerkingen, plaknotities en Talktracks toe aan alle Miro-inhoud

Maak een persoonlijk of teamdashboard om de analyses van Miro op één plek te bekijken

Miro beperkingen

Sommige mensen melden prestatievertragingen bij het werken met grotere whiteboards

Miro heeft veel functies, maar sommige gebruikers zeggen dat het gebrek aan documentatie hen ervan weerhoudt om het platform effectief te gebruiken

Prijzen van Miro

Gratis versie

Starter: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.100+ beoordelingen)

4.8/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (1.300+ beoordelingen)

Zeg hallo tegen uw alles-in-één samenwerkingsplatform

Er zijn genoeg samenwerkingsoplossingen in de cloud, maar waarom zou u uw opslagdienst, berichten en projectbeheersoftware scheiden? ClickUp heeft dat allemaal en meer in één handig ecosysteem. ✨

Van taakbeheer tot brainstormen op afstand en analyses, bedrijven vertrouwen op ClickUp om sneller beter werk te leveren. Verbeter de samenwerking, zelfs als uw team kilometers van elkaar verwijderd is, met een aanpasbare samenwerkingsapp die is ontworpen voor de manier waarop u zaken doet.

