10 Beste dagelijkse stand-up softwaretools in 2024

Het coördineren van dagelijkse stand-up meetings is een ritueel voor de meeste teams, maar haal je er wel de meeste waarde uit?

Je begint je vergadering met een geplande agenda . Iedereen deelt zijn dagelijkse prioriteiten en het gaat allemaal van een leien dakje totdat iemand van de koers afwijkt.

Je stand-up gesprek verandert in een eindeloos gesprek over iets waar de andere teamleden niets mee te maken hebben. Of erger nog: je weet niet zeker of je het plan voor die dag wel goed hebt gecommuniceerd naar je team.

Klinkt dit maar al te bekend?

De trifecta van verantwoordelijkheid, transparantie en traceerbaarheid kan het succes van een stand-up vergadering garanderen-maar hoe bereik je dit dagelijks?

Dagelijkse stand-up software kan moderne teams zoals het uwe helpen om de communicatie te stroomlijnen, de voortgang bij te houden en brandende problemen snel op te lossen.

In deze post laten we je kennismaken met enkele van de beste dagelijkse stand-up tools om je te helpen je vergadertijd te maximaliseren.

**Wat is dagelijkse stand-up software?

Daily standup software, ook wel bekend als een dagelijkse standup tool of scrum tool, is een digitaal platform dat is ontworpen om jou en je teamleden te helpen de kwaliteit van je dagelijkse status meetings te stroomlijnen en te verbeteren.

In 1993 probeerde een groep software-ingenieurs uit te vinden hoe ze beter konden samenwerken. Ze werden geïnspireerd door de manier waarop een rugbyteam hun spel coördineerde.

Op dat moment maakte de eerste dagelijkse stand-up meeting zijn debuut.

In de loop der tijd is dit idee versmolten tot agile methodologieën en sprints in de moderne softwareontwikkeling, die behoorlijk effectief zijn gebleken.

Bij agile draait alles om het opdelen van een groot project in kleinere, eenvoudigere cycli die iteraties of sprints worden genoemd. Dit helpt ons sneller werken en nauwkeuriger in softwareontwikkeling, en het is geweldig om je aan te passen aan veranderende eisen.

Nu is een sprint in scrum gewoon een vaste periode, meestal vier weken of minder, waarin iedereen samenwerkt om een specifiek doel te bereiken. Dit doel is vaak een stap in de richting van een groter productdoel.

Deze manier van werken is niet alleen gebruikelijk bij softwareontwikkelingsteams, maar ook bij afdelingen zoals marketing, ontwerp en professionele diensten.

Drie voordelen van het gebruik van dagelijkse stand-up software

Plan en organiseer dagelijkse stand-up meetings aan het begin van elke werkdag. Hier kunnen teamleden gestructureerd updates delen over wat ze de vorige dag hebben gedaan, wat ze vandaag van plan zijn te doen en eventuele wegversperringen of problemen waar ze tegenaan lopen

aan het begin van elke werkdag. Hier kunnen teamleden gestructureerd updates delen over wat ze de vorige dag hebben gedaan, wat ze vandaag van plan zijn te doen en eventuele wegversperringen of problemen waar ze tegenaan lopen Bevorder teamsamenwerking door integratie met href **Dit helpt u en uw teams om op één lijn te blijven wat betreft de voortgang van taken en projecten

href **Dit helpt u en uw teams om op één lijn te blijven wat betreft de voortgang van taken en projecten Record meeting summaries and updates. Dit creëert een historisch overzicht van de voortgang van het project waar jij en je teamleden later naar kunnen verwijzen

Kortom, dagelijkse stand-up software vereenvoudigt de manier waarop je dagelijks met je team samenwerkt aan projecten. Ze maken het beheren van projecten efficiënter en zorgen ervoor dat jij en je team op één lijn blijven met jullie doelen.

**Wat moet je zoeken in dagelijkse stand-up software?

Dagelijkse stand-up tools kunnen je helpen effectieve vergaderingen te faciliteren als je weet op welke functies je moet letten. Hier zijn enkele van de nuttigste functies die we aanbevelen voor dagelijkse stand-up software:

Gebruiksgemak: De tool moet gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn voor projectmanagers en teamleden. Een ingewikkelde tool zal niet worden geaccepteerd door je team, wat leidt tot productiviteitsverlies

De tool moet zijn voor projectmanagers en teamleden. Een ingewikkelde tool zal niet worden geaccepteerd door je team, wat leidt tot productiviteitsverlies Scheduling Meetings: Controleer of de tool 1-click meeting setups, terugkerende meetings en reminders ondersteunt om je dagelijkse standup meetings snel in te plannen

Controleer of de tool 1-click meeting setups, terugkerende meetings en reminders ondersteunt om je dagelijkse standup meetings snel in te plannen Integratie: Als uw team andere tools voor projectbeheer of samenwerking gebruikt (bijv. ClickUp, Trello, Slack), overweeg dan software die integreert met deze tools. Op deze manier kunt u gegevens en workflows tussen apps delen

Als uw team andere tools voor projectbeheer of samenwerking gebruikt (bijv. ClickUp, Trello, Slack), overweeg dan software die Op deze manier kunt u gegevens en workflows tussen apps delen Rapportage en Analytics: De tool moet inzicht geven in de voortgang van het team en mogelijke knelpunten , zodat u problemen in een vroeg stadium kunt identificeren en op gegevens gebaseerde beslissingen kunt nemen

De tool moet , zodat u problemen in een vroeg stadium kunt identificeren en op gegevens gebaseerde beslissingen kunt nemen Taken en voortgang bijhouden: Sommige dagelijkse stand-up tools bevatten taakborden of voortgang bijhouden functies om u te helpen de voortgang van het project te visualiseren naast de dagelijkse updates

De 10 beste dagelijkse stand-up software voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Organiseer doelgerichte en efficiënte statusvergaderingen met ClickUp

ClickUp is een alles-in-één software voor dagelijkse stand-up die teams over de hele wereld gebruiken om snel en efficiënt dagelijkse vergaderingen te houden.

ClickUp's Sjabloon voor dagelijkse stand-up vergadering helpt je om je dagelijkse stand-ups op de juiste manier te beheren door je team uit te rusten met:

Een centraal punt om te plannen, notities te maken en de voortgang bij te houden

Checklists voor elk teamlid om ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt

Real-time updates op één plek zodat iedereen altijd op de hoogte is

ClickUp AI

helpt u bij het samenvatten van

notities van vergaderingen

in seconden en automatisch genereren

actiepunten

uit documenten en taken, waardoor er minder handmatig werk is.

De beste functies van ClickUp:

ClickUp Sprints : Pas uw sprintcycli en stand-upschema's aan de voorkeuren van uw team aan. Of het nu een 3-weekse cyclus is of afwisselend dagelijkse standups, de tool is flexibel genoeg om de manier waarop u werkt te ondersteunen.

: Pas uw sprintcycli en stand-upschema's aan de voorkeuren van uw team aan. Of het nu een 3-weekse cyclus is of afwisselend dagelijkse standups, de tool is flexibel genoeg om de manier waarop u werkt te ondersteunen. ClickUp Views : Met ClickUp Views kunt u taken beheren, projecten bijhouden en workflows visualiseren zoals u dat wilt. Kies uit 15+ aanpasbare weergaven om productiever te werken

: Met ClickUp Views kunt u taken beheren, projecten bijhouden en workflows visualiseren zoals u dat wilt. Kies uit 15+ aanpasbare weergaven om productiever te werken ClickUp Dashboard : Dashboards geven u real-time projecten volgen en diepere inzichten om u een overzicht op hoog niveau te geven van uw werk

: Dashboards geven u real-time projecten volgen en diepere inzichten om u een overzicht op hoog niveau te geven van uw werk ClickUp Taakstatus: Voeg verschillende stadia toe aan uw taken met de aangepaste taakstatussen van ClickUp, zodat u duidelijk kunt zien waar iedereen aan werkt

Voeg verschillende stadia toe aan uw taken met de aangepaste taakstatussen van ClickUp, zodat u duidelijk kunt zien waar iedereen aan werkt ClickUp Commentaar: ClickUp Commentaar is een handige samenwerkingstool voor communicatie, feedback en het opmaken van inhoud. U kunt opmerkingen toewijzen, mensen of teams vermelden voor meldingen en discussies in een thread plaatsen voor georganiseerde gesprekken. Ze helpen bij het vastleggen van gemiste context van uw gesprekken

ClickUp Commentaar is een handige samenwerkingstool voor communicatie, feedback en het opmaken van inhoud. U kunt opmerkingen toewijzen, mensen of teams vermelden voor meldingen en discussies in een thread plaatsen voor georganiseerde gesprekken. Ze helpen bij het vastleggen van gemiste context van uw gesprekken Kliksjablonen: Er zijn 1.000+ aanpasbare ClickUp sjablonen om u te helpen uw projectbeheer onmiddellijk te starten

De beperkingen van ClickUp:

Mobiele compatibiliteit: ClickUp past zich niet aan alle kleine schermformaten aan, wat een uitdaging is als u veel op uw telefoon werkt

Prijzen voor ClickUp:

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Krisp

via

Krisp

Krisp is een

AI-bijeenkomst

Assistent die uw vergadering automatisch transcribeert en samenvat. Krisp biedt unieke Voice Productivity AI die de spraakhelderheid verbetert door achtergrondgeluiden te onderdrukken.

Krisp is geen software specifiek voor stand-up vergaderingen in de traditionele zin van het woord. Het is software die de vergaderervaring verbetert door audio te verbeteren en je te helpen bij het samenvatten van de vergadering. De uitdaging is om deze samenvattingen te vertalen naar actiepunten in je projectmanagementsoftware.

Krisp beste eigenschappen:

Transcriptie van vergaderingen: Met Krisp kunnen teams hun vergaderingen automatisch transcriberen

Met Krisp kunnen teams hun vergaderingen automatisch transcriberen Samenvatten: Vat uw online vergaderingen samen en genereer dagelijkse actiepunten

Vat uw online vergaderingen samen en genereer dagelijkse actiepunten Delen en samenwerken: Genereer en deel samenvattingen van vergaderingen en actie-items met andere teamleden

Genereer en deel samenvattingen van vergaderingen en actie-items met andere teamleden Ruisonderdrukking: Krisp helpt bij het onderdrukken van achtergrondgeluiden om ervoor te zorgen dat vergaderingen niet worden verstoord door ruis en verbetert de algehele kwaliteit van de vergadering

De beperkingen van Krisp:

**De ruisonderdrukkingsfunctie kan uw stem een mechanisch geluid geven als er te veel achtergrondgeluid wordt geëlimineerd

Geen integratie: Krisp integreert niet met populaire projectmanagementsoftware, waardoor het moeilijk is om actie-items over te dragen

Krisp prijzen:

Gratis voor altijd

Pro : $8/maand per seat

: $8/maand per seat Onderneming: Prijzen op maat

Krisp beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (542 beoordelingen)

4.8/5 (542 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Standuply

via

Standuply

Sinds de pandemie hebben we de opkomst gezien van werken op afstand en asynchroon werken. Dit betekent gedetailleerde documentatie en processen, individuen in staat stellen om beslissingen te nemen en opzettelijk het aantal vergaderingen op de kalender verminderen.

Asynchrone werkvergaderingen zijn het resultaat van deze verschuiving. Teamleden kunnen hun dagelijkse updates in een bepaald formaat posten, zodat mensen statusupdates kunnen krijgen zonder elkaar te ontmoeten.

Je kunt follow-up vragen stellen en verduidelijkingen geven in een thread, en je teamleider, of zelfs AI, kan de belangrijkste punten voor iedereen samenvatten.

Async standups helpen bij flexibiliteit en het verstoort je dag niet. Je kunt je update posten, je kinderen op school afzetten of boodschappen doen. Je hoeft niet te wachten.

Standuply is een asynchrone standup-bot die je helpt om standup-vergaderingen te houden in Slack en Microsoft Teams. Het integreert ook met taak trackers zodat je team op de hoogte kan blijven van de voortgang van je projecten.

De beste functies van Standuply:

Asynchrone stand-ups : Standuply helpt je om asynchrone stand-up meetings te houden via tekst, spraak of video

: Standuply helpt je om asynchrone stand-up meetings te houden via tekst, spraak of video Unieke rapporten : Voeg video- of spraakberichten toe aan uw rapporten met Standuply

: Voeg video- of spraakberichten toe aan uw rapporten met Standuply Polls en enquêtes: Peilingen en enquêtes aanpassen en plannen om uit te voeren in Slack

De beperkingen van Standuply:

Beperkte integratie: Standuply kan alleen worden geïntegreerd en gebruikt met Slack en Microsoft Teams

Prijzen voor Standuply:

Starter: voor altijd gratis

Team: $1.5/maand per gebruiker

$1.5/maand per gebruiker Zakelijk: $3.5/maand per gebruiker

$3.5/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Standaard beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Jell

via

Jell

Jell is een hulpmiddel voor dagelijks overleg dat is geoptimaliseerd voor teams op afstand die in verschillende tijdzones werken. Je kunt ook aangepaste check-ins voor je team maken om de voortgang van taken te delen.

Met Jell kun je je planning instellen, je vragen aanpassen en je team op één lijn krijgen.

De beste functies van Jell:

Aanpasbare check-ins: Met de check-in functie kunnen managers en teamleden de frequentie van vergaderingen en het delen van rapporten aanpassen

Met de check-in functie kunnen managers en teamleden de frequentie van vergaderingen en het delen van rapporten aanpassen Doelen/OKR's:Stel en uw doelen bij /OKR's allemaal op één plaats en deel de resultaten van uw vooruitgang

Jel beperkingen:

Geen gratis plan: Jell heeft geen gratis plan. Je moet betalen om de tool te gebruiken na de gratis proefperiode van 14 dagen

Prijzen voor Jell:

Essentials : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Geavanceerd: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Jell beoordelingen en recensies:

G2: 3.8/5 (30 beoordelingen)

3.8/5 (30 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (23 beoordelingen)

5. ScrumGenius

via

ScrumGenius

ScrumGenius is een tool voor dagelijkse stand-ups die vergaderingen, enquêtes en rapportage automatiseert voor

multifunctionele teams

in verschillende tijdzones. Het heeft een unieke functie voor het bijhouden van doelen en blokkades, waarmee je teamleden dagelijkse doelen en blokkades kunnen bekijken.

ScrumGenius beste eigenschappen:

Daily Check-Ins: Teamleden kunnen updates delen over hun dagelijkse taken met unieke functies zoals het bijhouden van doelen en blokkades

Teamleden kunnen updates delen over hun dagelijkse taken met unieke functies zoals het bijhouden van doelen en blokkades Integraties: Werkt met tools zoals Slack, Microsoft Teams en e-mailsoftware

Werkt met tools zoals Slack, Microsoft Teams en e-mailsoftware Analytics & Search Insights: Visualiseer, filter en doorzoek uw gegevens om veelvoorkomende blokkades, teambetrokkenheid en meer te volgen

ScrumGenius beperkingen:

Alleen voor projectmanagementteams: ScrumGenius is alleen ontworpen voor gebruik binnen projectmanagementteams

ScrumGenius is alleen ontworpen voor gebruik binnen projectmanagementteams Opzegging abonnement:U moet contact opnemen met support om uw ScrumGenius abonnement op te zeggen

ScrumGenius prijzen:

Basis : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Team: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $7/maand per gebruiker

ScrumGenius beoordelingen en recensies:

G2: 0.8/5 (3 beoordelingen)

0.8/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (6 beoordelingen)

6. Assortiment

via

Bereik

Bereik is een

hulpmiddel voor projectbeheer

waarmee ontwikkelteams asynchroon kunnen delen

projectupdates

creëren

vergaderagenda's

notities maken en teamdoelen bijhouden. Range integreert met tools zoals Slack en MS Teams, zodat je al je updates op één plek krijgt.

De beste functies van Range:

Teamoverzicht: Zie hoe je team het doet en waar ze zich op richten

Zie hoe je team het doet en waar ze zich op richten Check-ins: Teamleden kunnen communiceren en inchecken zonder dagelijks een stand-up vergadering te houden

Teamleden kunnen communiceren en inchecken zonder dagelijks een stand-up vergadering te houden Integratie: Range integreert met meer dan 75 tools, zoals Slack en MS Teams

Range beperkingen:

Gebruikersinterface: Nieuwe gebruikers melden problemen met het navigeren door de gebruikersinterface

Prijzen:

Gratis voor altijd

Pro: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Waarderingen en beoordelingen:

G2: 4.6/5 (74 beoordelingen)

4.6/5 (74 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (32 beoordelingen)

7. Collega

via

Collega

Fellow is een projectmanagementtool waarmee agile teams minder, kortere en effectievere vergaderingen kunnen houden. Je kunt de vergadersjablonen van Fellow gebruiken om teamvergaderingen te plannen en snel agenda's voor je team op te stellen.

De beste functies van Fellow:

Agenda sjablonen: 500+ kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen

500+ kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen AI-Vergaderings Transcripties en Samenvattingen: Ontvang automatische vergaderings transcripties en samenvattingen

Leveranciers beperkingen:

Te veel sjablonen: Fellow biedt te veel sjablonen voor vergelijkbare gebruikssituaties, waardoor het tijdrovend is om de juiste sjabloon voor uw behoeften te kiezen

Prijzen voor Fellow:

Gratis voor altijd

Pro: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk: $8/maand per gebruiker

Goede beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.827+ beoordelingen)

4.7/5 (1.827+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Stapgrootte

via

StepSize

StepSize is een dagelijkse standup-software die AI gebruikt om rapporten over productontwikkeling te genereren.

Als je een team bent dat Linear of Jira gebruikt, kun je met StepSize duidelijke updates genereren over de voortgang van je team.

De beste functies van StepSize:

AI-Generated Voortgangsrapporten: Genereer en onderverdeel voortgangsrapporten van projecten met links naar issues en tickets

Genereer en onderverdeel voortgangsrapporten van projecten met links naar issues en tickets Monitoring Metrics: Genereert rapporten waarmee u de metriek van productontwikkeling kunt monitoren. U kunt bijvoorbeeld maandelijks het aantal verbeteringen aan de gebruikersinterface van uw e-commerce website bijhouden en de impact op de gebruikersbetrokkenheid meten

Beperkingen Stapgrootte:

Geen gratis plan: StepSize biedt geen gratis plan aan

Prijzen van StepSize:

Team: $100/maand

$100/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

StepSize beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

9. Tatsu.io

via

Tatsu.io

Tatsu is een dagelijkse stand-up software die vergemakkelijkt

asynchrone communicatie

in Slack. Tatsu kan een kanaal verwittigen wanneer een vergadering op het punt staat te beginnen en de eerste deelnemer oproepen.

De beste functies van Tatsu.io:

Asynchrone dagelijkse stand-ups: Tatsu start automatisch een dagelijkse stand-up op het Slack-kanaal en stelt alle leden op de hoogte. Het roept teamleden op om hun rapporten te geven en slaat niet-beschikbare leden over

Tatsu start automatisch een dagelijkse stand-up op het Slack-kanaal en stelt alle leden op de hoogte. Het roept teamleden op om hun rapporten te geven en slaat niet-beschikbare leden over Aangepaste commando's: Gebruik commando's zoals "dismiss" om een teamlid voor die dag te ontslaan of "quit" om de vergadering te beëindigen wanneer je dat nodig acht

De beperkingen van Tatsu.io:

Beperkt tot Slack: Tatsu kan alleen worden gebruikt op Slack.

Tatsu.io prijzen:

Wereldwijd: $1/maand per gebruiker

Tatsu.io beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

10. GeekBot

via

Geekbot

GeekBot is een projectbeheertool die dagelijkse stand-ups, retros, enquêtes en andere workflows in Slack en Microsoft Teams automatiseert. Je kunt de tijd en frequentie van dagelijkse stand-up meetings instellen, vragen stellen en wie een prompt moet ontvangen.

GeekBot beste eigenschappen:

Anonieme enquêtes: Voer anonieme enquêtes uit met Geekbot en krijg eerlijke feedback en inzichten van je team

Voer anonieme enquêtes uit met Geekbot en krijg eerlijke feedback en inzichten van je team Geautomatiseerde workflow: Geekbot maakt geautomatiseerde workflows mogelijk en helpt tijd te besparen op terugkerende taken

GeekBot beperkingen:

**Gebruikers zeggen dat sjablonen niet gemakkelijk kunnen worden aangepast

GeekBot prijzen:

Startup: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Schaalvergroting: $2.5/maand per gebruiker

$2.5/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

GeekBot beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (154 beoordelingen)

4.6/5 (154 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (143 beoordelingen)

Stroomlijning van teamcommunicatie met dagelijkse stand-upsoftware

Wanneer ze effectief worden uitgevoerd, zijn dagelijkse stand-ups een geweldige manier om je team op één lijn te houden, gemotiveerd te houden en vooruitgang te boeken in de richting van je doelen.

Of je nu de voorkeur geeft aan asynchrone vergaderingen of videoconferenties, kies de juiste stand-up software die past bij de werkstijl en bedrijfscultuur van je team.

Je krijgt de beste ervaring en de meeste waarde als je je stand-up software integreert met je projectmanagementtool, of beter nog, erin laat bouwen

ClickUp

valt op.